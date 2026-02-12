Die besten KI-Schreibanregungen für Marketingfachleute und Autoren

Wir schreiben das Jahr 2024, und generative KI-Schreibtools sind keine futuristischen Fantasien mehr. Es handelt sich um praktische Tools mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz, die uns das Leben erleichtern.

Marketer und Content-Experten nutzen KI-Schreibtools vielleicht häufiger als andere – laut einem McKinsey-Bericht hat sich deren Einsatz unter Marketern mehr als verdoppelt.

Wenn Sie GenAI-Tools zur Ideenfindung, Strategieentwicklung, Erstellung oder Bearbeitung von Marketinginhalten nutzen, haben Sie wahrscheinlich schon viel über „generative vortrainierte Transformer“, das „GPT“ in ChatGPT, gehört. GPTs sind fortschrittliche Sprachmodelle, die auf riesigen Mengen an Textdaten trainiert wurden, wodurch sie in der Lage sind, menschenähnliche Texte in einem breiten Bereich von Themen und in verschiedenen Stilen zu verstehen und zu generieren.

Auch wenn die technischen Feinheiten von GPTs komplex sind, liegt der Schlüssel zur Nutzung ihrer Leistungsfähigkeit in einem einfacheren Konzept: den Prompts. Prompts sind die Anweisungen, die Sie KI-Schreibtools geben und die als Brücke zwischen Ihrer kreativen Absicht und dem Ergebnis der KI fungieren.

Und die Faustregel für die Erstellung großartiger Inhalte ist einfach: Je besser die Vorlage, desto besser die Ergebnisse.

Gut formulierte Eingabeaufforderungen helfen KI-Schreibtools dabei, relevante und wirkungsvolle Inhalte zu generieren, indem sie Kontext liefern, gewünschte Ergebnisse spezifizieren und Parameter festlegen, innerhalb derer die KI arbeiten soll.

Wenn Sie die Kunst des Schreibens mit Vorlagen beherrschen, können Sie das volle Potenzial von KI-Tools ausschöpfen und sicherstellen, dass die Ergebnisse Ihren Zielen entsprechen und bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten KI-Schreibanregungen vor, die speziell auf Marketer und Autoren zugeschnitten sind.

KI-Schreibanregungen verstehen

KI-Schreibanregungen sind Benutzereingaben, die generative KI-Tools bei der Erstellung bestimmter Inhalte anleiten. Eine KI-Anregung ist eine Reihe von Anweisungen, die der KI vorgeben, was Sie benötigen – egal, ob Sie Inhalte erstellen, Daten analysieren oder eine Unterhaltung simulieren.

Stellen Sie sich die Erstellung von KI-Prompts wie eine Bestellung in einem Restaurant vor: Sie würden nicht einfach sagen, dass Sie Hunger haben, sondern genau angeben, was Sie essen möchten und wie das Gericht zubereitet sein soll. Wahrscheinlich würden Sie auch die Zutaten nennen, auf die Sie allergisch reagieren, und das Gericht mit einem Getränk oder einem Dessert kombinieren. Ähnlich verhält es sich bei der Interaktion mit einer KI: Sie müssen ihr klare und konkrete Anweisungen geben.

Sie können beispielsweise die Eingabeaufforderung „Entwerfen Sie eine freundliche Erinnerung-E-Mail für ein Team-Meeting am kommenden Dienstag um 10 Uhr.“ eingeben. Das Tool erstellt dann anhand Ihrer Eingabeaufforderung eine maßgeschneiderte Antwort, die Ihren Anforderungen entspricht.

Arten von KI-Schreibanregungen

KI-Tools können unglaublich vielseitig sein, doch um sie effektiv zu nutzen, ist es entscheidend, die verschiedenen Arten von Eingabeaufforderungen zu verstehen. Jede Art von Eingabeaufforderung richtet sich an eine bestimmte Zielgruppe und dient einem bestimmten Zweck, von der Suche nach sachlichen Informationen bis hin zur Anregung der Kreativität:

1. Informative Themenvorschläge

Informationsanregungen dienen dazu, bestimmte Informationen oder sachliche Details zu erfragen. Sie ähneln der Abfrage einer Suchmaschine, bei der Sie das Modell um bestimmte Daten oder Erklärungen bitten.

Beispiel: „Was sind die wichtigsten Features einer erfolgreichen E-Commerce-App?“

2. Kreative Schreibanregungen

Kreative Schreibanregungen regen die Kreativität an und bringen neue Ideen hervor. Sie können zum Verfassen von Geschichten, zur Erstellung von Inhalten für Marketingzwecke oder zum Brainstorming innovativer Konzepte genutzt werden.

Beispiel: „Schreiben Sie eine Kurzgeschichte über eine futuristische Stadt.“

3. Anleitungen

Anleitungsvorlagen bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder -Prozesse. Sie eignen sich ideal, um zu erklären, wie eine Aufgabe zu erledigen ist oder ein tool zu verwenden ist.

Beispiel: „Erläutern Sie, wie man eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine mobile App erstellt.“

4. Aufforderungen zur Klarstellung

Klärungsaufforderungen regen zu weiteren Erläuterungen oder Details an. Sie sind hilfreich, wenn Sie mehr Informationen oder ein tieferes Verständnis für ein bestimmtes Thema benötigen.

Beispiel: „Können Sie näher auf die Vorteile des Einsatzes von KI im Gesundheitswesen eingehen?“

5. Vergleichende Schreibanregungen

Bei Vergleichsaufgaben wird das Modell aufgefordert, zwei oder mehr Elemente oder Konzepte miteinander zu vergleichen. Diese Art von Aufgabe eignet sich hervorragend, um Optionen abzuwägen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Beispiel: „Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von Elektroautos und Hybridautos.“

6. Hypothetische Themen

Hypothetische Schreibanregungen untersuchen mögliche Szenarien oder Ergebnisse. Sie sind hilfreich, um sich zukünftige Möglichkeiten vorzustellen oder Was-wäre-wenn-Situationen zu analysieren.

Beispiel: „Was würde passieren, wenn Menschen auf dem Mars leben könnten?“

7. Analytische Themen

Analytische Schreibanregungen beinhalten die Analyse oder Interpretation von Daten und Situationen. Sie dienen dazu, auf der Grundlage der gegebenen Informationen Erkenntnisse zu gewinnen, Schlussfolgerungen zu ziehen oder Probleme zu lösen.

Beispiel: „Analysieren Sie die Auswirkungen der Remote-Arbeit auf die Produktivität der Mitarbeiter.“

8. Meinungsbasierte Themen

Meinungsbasierte Themenvorschläge zielen auf subjektive Meinungen oder Perspektiven ab. Sie eignen sich ideal, um unterschiedliche Standpunkte oder persönliche Reflexionen zu verschiedenen Themen zu sammeln.

Beispiel: „Was sind die Best Practices, um die Work-Life-Balance zu wahren?“

Wenn Sie diese Arten von Eingabeaufforderungen verstehen, können Sie KI-Tools effizient nutzen und die genauesten, kreativsten und aufschlussreichsten Antworten für Ihre spezifischen Anforderungen erhalten.

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Wie KI-Schreibanregungen im Inhalt und bei der Suchmaschinenoptimierung eingesetzt werden

Von dem Brainstorming kreativer Ideen bis hin zur Feinabstimmung von SEO-Strategien – KI-Tools verändern das digitale Marketing grundlegend.

So können KI-Tools Ihren Prozess der Inhaltserstellung optimieren und eine effektive SEO-Strategie entwickeln:

1. Ideen für Inhalte generieren

Die Veröffentlichung konsistenter, hochwertiger Inhalte ist für jede SEO-Strategie entscheidend. Doch neue Ideen zu entwickeln, kann eine Herausforderung sein. KI-Schreibimpulse können Ihnen dabei helfen, unzählige Themen für Inhalte zu finden, damit Ihre Inhalte für Ihr Publikum ansprechend und relevant bleiben.

Beispiel-Aufgabe: „Verfassen Sie einen Blogbeitrag zum Thema nachhaltiges Leben mit dem Schwerpunkt auf dem Haupt-Keyword ‚umweltfreundlicher Lebensstil‘. Bitte erstellen Sie eine Liste mit einzigartigen und kreativen Blickwinkeln, um dieses Thema anzugehen und gleichzeitig die Kernabsicht der Suchanfrage für den Leser zu erfüllen.“

2. Intelligente Gliederungen erstellen

KI kann Ihnen dabei helfen, detaillierte Gliederungen zu erstellen, die wesentliche Elemente enthalten und gleichzeitig Raum für Ihre eigene Perspektive lassen. Diese Balance sorgt dafür, dass sich Ihre Inhalte von denen der Konkurrenz abheben und den Best Practices der Suchmaschinenoptimierung entsprechen.

Beispiel-Aufgabe: „Erstellen Sie auf der Grundlage des Titels „Die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung“ und des Hauptziel-Keywords „pflanzliche Ernährung“ eine umfassende Gliederung für einen Blogbeitrag mit 1500 Wörtern. Beziehen Sie dabei allgemeine Aspekte des Themas ein und geben Sie Vorschläge, wie es durch einzigartige Erkenntnisse aufgewertet werden kann.“

3. Verfassen von ansprechenden Titeln und Meta-Beschreibungen

Titel und Meta-Beschreibungen sind entscheidend, um Leser für Ihre Inhalte zu gewinnen. KI-Schreibvorlagen können verschiedene Optionen generieren, wodurch es einfacher wird, die perfekte Kombination zu finden, die Aufmerksamkeit erregt und die Klickraten verbessert.

Beispiel-Aufgabe: „Ich möchte das Keyword ‚Digital Detox‘ ansprechen. Bitte erstellen Sie eine Liste mit überzeugenden Ideen für Blog-Titel, die dieses Keyword enthalten und das Thema treffend widerspiegeln.“

4. Ansprechende Einleitungen verfassen

/AI kann prägnante und wirkungsvolle Aufhänger entwerfen, indem sie bewährte Copywriting-Frameworks wie das Problem-Agitation-Solution-Modell (PAS) nutzt.

Beispiel-Aufgabe: „Entwickeln Sie auf der Grundlage des Titels „Wie man die Bildschirmzeit reduziert, um besser zu schlafen“ einen knackigen und fesselnden Aufhänger für einen LinkedIn-Beitrag unter Verwendung des Problem-Agitate-Solution-Modells.“

5. Verfassen von Langtexten

Eine weitere Herausforderung ist die Erstellung von Langform-Inhalten. Um qualitativ hochwertige Ergebnisse von einem KI-Tool zu erhalten, sollten Sie alle notwendigen Informationen wie relevante Schlüsselwörter, Hintergrundinformationen und spezifische Daten in Ihre Eingabeaufforderung aufnehmen. Durch die Einstellung des Tons, der Zielgruppe und der Schlüsselwörter stellen Sie sicher, dass die KI relevante Inhalte generiert.

Beispiel-Aufgabe: Blog-Thema: „Expertentipps zur Erstellung herausragender Inhalte mit Ahrefs“ Tonfall: „Professionell“ Zielgruppe: „SEO-Experten, Marketer, Website-Eigentümer“

6. Umwandlung von Keyword-Listen in Themencluster

Um die Suchmaschinenoptimierung zu verbessern, ist es unerlässlich, Themencluster rund um verwandte Keywords zu bilden. KI kann Ihre Keywords in sinnvolle Cluster organisieren und Ihnen so helfen, Ihre Inhalte effektiv zu planen und zu strukturieren.

Beispiel-Aufgabe: „Ich plane die Struktur für eine neue Website zum Thema persönliche Finanzen. Ich habe eine Datei mit Stichwörtern zum Thema „Budgetplanung“ heruntergeladen. Bitte ordnen Sie diese Stichwörter in Themencluster und stellen Sie sie in einem Format mit Tabellen dar.“

7. Die thematische Autorität stärken

Um thematische Autorität zu erlangen, müssen Sie regelmäßig hochwertige Inhalte zu einem bestimmten Thema veröffentlichen. KI kann Ihre bestehenden Inhalte bewerten und Verbesserungsvorschläge unterbreiten, um Ihre Autorität in Ihrer Nische zu stärken.

Beispiel-Aufgabe: „Ich möchte die thematische Autorität meiner Website im Bereich digitales Marketing analysieren. Der Anhang enthält eine Kopie der vollständigen Sitemap. Bewerten Sie, inwieweit jeder Blogbeitrag mit den Kernthemen SEO und Content-Marketing übereinstimmt. Markieren Sie alle Beiträge, die den thematischen Fokus verwässern könnten.“

8. Personalisieren Sie Ihren Schreibstil

Indem Sie die KI mit Ihren bisherigen Arbeiten trainieren, können Sie sicherstellen, dass die generierten Inhalte genau Ihrem persönlichen Stil und Ton entsprechen.

Beispiel-Prompt: „Ich schreibe einen Artikel über ‚Produktivität bei der Remote-Arbeit‘. Ich habe bereits einige Abschnitte verfasst, benötige aber Hilfe bei den restlichen Teilen. Bitte beschreiben Sie den Stil, die Sprache, den Ton und die Struktur und erstellen Sie einen neuen Abschnitt im gleichen Stil.“

Beispiele für KI-Schreibanregungen

Ganz gleich, ob Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien ausbauen oder den Aufwand für Ihr E-Mail-Marketing optimieren möchten – diese Beispiel-KI-Schreibanregungen können Ihnen dabei helfen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen:

1. Brainstorming und Ideenfindung

Eine der spannendsten Anwendungen von KI-Tools ist ihre Fähigkeit, Ihnen beim Brainstorming und der Ideenfindung zu helfen. Als Beispiel können Sie einige der folgenden Vorlagen verwenden:

Kreative Ideen: „Entwickeln Sie innovative Konzepte für ein Projekt zum nachhaltigen urbanen Leben, das umweltfreundliche Technologien und das Engagement der Gemeinschaft einbezieht.“

Produktinnovation: „Entwickeln Sie neue Features für ein Smart-Home-Gerät der nächsten Generation, das Komfort und Energieeffizienz verbessert.“

Ideen für Marketingkampagnen: „Entwickeln Sie kreative Ideen für Marketingkampagnen für eine neue Linie umweltfreundlicher Modeaccessoires, die sich an ein junges, umweltbewusstes Publikum richtet.“

2. Lokalisierte Anpassung von Inhalten

Passen Sie die Vorgaben an, um Inhalte so zu gestalten, dass sie bei bestimmten regionalen Märkten oder Zielgruppen Anklang finden. Sie können die KI beispielsweise bitten, lokalisierte Varianten von Inhalten zu generieren, die sich mit Trends im Mobile Banking befassen und auf kulturelle Vorlieben oder geografische Gegebenheiten zugeschnitten sind.

3. Informative Blogbeiträge

Generieren Sie Themenvorschläge für informative Blogbeiträge, die Ihr Publikum aufklären. Fordern Sie beispielsweise KI-generierte Inhalte oder Social-Media-Beiträge über den Einfluss von KI auf die Verbesserung des Kundenservice im Bankensektor an, die umsetzbare Erkenntnisse und Branchenanalysen liefern.

Aufgabe: „Verfassen Sie einen informativen Blogbeitrag mit dem Titel „Die Rolle der KI bei der Transformation des Kundenservice im Bankwesen“. Beziehen Sie Fallstudien und Expertenmeinungen zu Trends bei der Einführung von KI mit ein.“

4. Interaktive Quizze und Umfragen

Erstellen Sie ansprechende Vorlagen für interaktive Quizze oder Umfragen, die das Engagement Ihrer Zielgruppe fördern. Sie können KI beispielsweise nutzen, um Quizfragen zu Tipps für die persönliche Finanzverwaltung oder Umfragen zu Kundenpräferenzen bei digitalen Bankdienstleistungen zu entwickeln.

5. Inhalte für E-Mail-Newsletter

Entwickeln Sie Vorlagen für E-Mail-Newsletter, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zur Interaktion anregen. Fordern Sie Betreffzeilen, Preheader und Inhalte an, die Tipps zur Finanzkompetenz vermitteln oder bevorstehende Webinare zu Anlagestrategien ankündigen.

Aufgabe: „Erstellen Sie einen Newsletter, in dem Sie bevorstehende Webinare zum Thema ‚Fortgeschrittene Anlagestrategien‘ ankündigen. Fügen Sie ansprechende Betreffzeilen, Preheader und Details zu den Webinaren hinzu.“

6. Social-Media-Kampagnen

Erstellen Sie Vorlagen für Social-Media-Beiträge, die die Sichtbarkeit Ihrer Marke und das Engagement steigern. Beispielsweise können Sie die KI dazu anweisen, Instagram-Bildunterschriften mit Erfolgsgeschichten von Kunden oder LinkedIn-Beiträge zu Fintech-Innovationen und deren Auswirkungen auf Finanzdienstleistungen zu erstellen.

7. Ideen für Video-Skripte

Nutzen Sie KI, um Skripte für Erklärvideos oder Produktdemonstrationen zu entwerfen. Erstellen Sie ein Skript, das die Features und Vorteile einer Budgetierungs-App zur Verwaltung persönlicher Finanzen wirkungsvoll vermittelt.

Aufgabe: „Entwerfen Sie ein Skript für ein Video, das zeigt, wie unser KI-gestützter Chatbot den Kundenservice in Finanzinstituten verbessert.“

8. Gliederungen für Whitepaper oder E-Books

Generieren Sie Vorlagen zum Verfassen oder Erstellen von Entwürfen für umfassende Whitepaper oder E-Books zu branchenspezifischen Themen. Beispielsweise kann die KI beauftragt werden, Entwürfe zu erstellen, die sich mit neuen Trends bei digitalen Banktechnologien oder Forschungsergebnissen zum Verbraucherverhalten im Finanzdienstleistungsbereich befassen.

Aufgabe: „Erstellen Sie eine Gliederung für ein Whitepaper zum Thema „Die Zukunft der digitalen Zahlung“. Beziehen Sie dabei Abschnitte zu Blockchain-Technologie, mobilen Geldbörsen und regulatorischen Auswirkungen mit ein.“

9. SEO-optimierte Inhalte

Erstellen Sie Vorlagen für die Entwicklung SEO-freundlicher Inhalte, die die Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessern. Fordern Sie beispielsweise KI-generierte Artikel-Titel und Gliederungen für Blogbeiträge an, die sich auf praktische Tipps zur Finanzplanung oder auf für relevante Keywords optimierte Anlagestrategien konzentrieren.

Aufgabe: „Erstellen Sie SEO-freundliche Titel und Gliederungen für die „Top 10 der Finanz-Apps für 2024“. Konzentrieren Sie sich dabei auf Benutzerfreundlichkeit, Features und Nutzerbewertungen.“

10. Kundenstimmen und Fallstudien

Nutzen Sie KI, um authentische Kundenreferenzen und Fallstudien zu entwerfen. Lassen Sie die KI Inhalte erstellen, die reale Erfolgsgeschichten präsentieren und veranschaulichen, wie Ihr Produkt spezifische Herausforderungen löst.

Aufgabe: „Erstellen Sie Kundenreferenzen, die zeigen, wie unsere Fintech-Lösungen Unternehmen dabei geholfen haben, ihre betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern.“

11. Korrekturlesen und Optimierung von Inhalten

KI-Korrekturtools vereinfachen die Überprüfung von Inhalten, indem sie Grammatik, Zeichensetzung und Stil schnell überprüfen. Einige von ihnen gehen über einfache Rechtschreibprüfungen hinaus, um die Lesbarkeit zu verbessern und den Ton an Ihre Markenstimme anzupassen.

Aufgabe: „Überprüfen Sie den folgenden Text auf Grammatik-, Zeichensetzungs- und Stilfehler. Achten Sie darauf, dass der Ton konsistent und für einen professionellen Business-Blog angemessen ist. Markieren Sie komplexe Sätze und schlagen Sie einfachere Alternativen vor, um die Lesbarkeit zu verbessern. Achten Sie außerdem auf Klarheit und Kohärenz im gesamten Text.“

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Beispiele für erfolgreiche KI-generierte Inhalte

Sehen wir uns einige bemerkenswerte Beispiele für erfolgreiche KI-generierte Inhalte an und beleuchten wir, wie verschiedene Unternehmen KI eingesetzt haben, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen:

1. Der Finanzinhalt von Bankrate

Bankrate, eine führende Website für Finanzberatung, nutzt KI zur Erstellung informativer Artikel. Durch den Einsatz von KI zur Erstellung erster Entwürfe, die anschließend von menschlichen Editorsen überprüft und überarbeitet werden, stellt Bankrate die Genauigkeit und Relevanz seiner Inhalte sicher.

Diese Kombination aus KI-Effizienz und menschlicher Expertise hat das Ergebnis von Hunderttausenden von monatlichen Besuchen aus organischen Suchanfragen ergeben. Die Glaubwürdigkeit und Autorität der Bankrate-Domain, gepaart mit einer gründlichen redaktionellen Kontrolle, waren entscheidend für die Aufrechterhaltung hoher Rankings und Vertrauenswürdigkeit.

2. Verbesserung der Klickrate (CTR) bei TV 2 Fyn

Ein dänischer Nachrichtensender, TV 2 Fyn, experimentierte mit KI-generierten Überschriften, um das Engagement für Artikel zu steigern. Mithilfe von ChatGPT erstellten sie mehrere Überschriftenvarianten und führten A/B-Tests durch, um deren Leistung mit der von Menschen verfassten Überschriften zu vergleichen.

via TV 2Fyn

Die Ergebnisse waren beeindruckend: KI-generierte Überschriften erzielten eine Steigerung der Klickrate um 59 %. Dieser Erfolg unterstreicht das Potenzial der KI, überzeugende und klickbare Überschriften zu erstellen, die zu höheren Interaktionsraten bei Online-Inhalten führen.

3. Zusammenfassungen der Gewinnbekanntgaben von Bloomberg

Bloomberg nutzt KI, um die Erstellung von Inhalten und Recherche-Workflows zu optimieren. Das Unternehmen hat KI-gestützte Zusammenfassungen von Gewinnbekanntgaben sowie eine verbesserte Dokumentensuche in seinen mobilen Apps eingeführt, darunter die Bloomberg Professional-Apps für iOS und Android.

Die KI-gestützten Zusammenfassungen von Gewinnbekanntgaben ermöglichen es Analysten, schnell wichtige Erkenntnisse aus komplexen Finanzinformationen zu gewinnen. In Kombination mit der Dokumentensuche, die mithilfe von Natural Language Processing Millionen vertrauenswürdiger Dokumente durchsucht, reduzieren diese tools den Zeitaufwand für das Auffinden kritischer Informationen erheblich und verbessern so den gesamten Recherche-Workflow.

4. Der KI-gestützte Schreibassistent von Grammarly

Grammarly ist für Millionen von Benutzern weltweit zu einem unverzichtbaren Tool geworden und bietet Schreibunterstützung in Echtzeit, um Grammatik, Rechtschreibung und Verständlichkeit zu verbessern. Durch die Integration von KI-Algorithmen hilft Grammarly den Benutzern dabei, polierte und professionelle Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu erstellen, von E-Mails und Dokumenten bis hin zu Social-Media-Beiträgen. Dieses Tool verbessert nicht nur die individuellen Schreibfähigkeiten, sondern stellt auch sicher, dass die Inhalte frei von Fehlern sind und leicht lesbar sind.

Tipps zum Verfassen effektiver KI-Schreibanregungen

Das Erstellen effektiver Eingabeaufforderungen für KI-basiertes Schreiben erfordert verschiedene strategische Ansätze, um Klarheit, Spezifität und Relevanz der generierten Inhalte sicherzustellen. Bei der Erstellung von Eingabeaufforderungen für ChatGPT sorgen mehrere Schritte dafür, dass die Antworten, die Sie erhalten, nützlich und relevant sind.

Schauen wir uns diese Schritte im Detail an:

1. Weisen Sie eine Rolle zu

Nutzen Sie zunächst die „Act as if…“-Technik und weisen Sie ChatGPT eine Rolle zu. Dies hilft dem KI-Modell zu verstehen, welche Perspektive es einnehmen soll. Sie können beispielsweise sagen: „Du übernimmst die Rolle eines [Rolle]“, wobei Sie angeben, ob ChatGPT als Social-Media-Experte, einfühlsamer Redner, Coach für persönliche Entwicklung oder in einer anderen Rolle agieren soll.

2. Formulieren Sie eine klare, anschauliche und präzise Aufgabe

Geben Sie als Nächstes genau an, was ChatGPT zu erledigen hat. Als Beispiel können Sie sagen: „Schreibe mir einen Blogbeitrag“, aber Sie können auch sagen: „Schreibe einen Blogbeitrag in der Ich-Form mit sechs Absätzen, der sich an Katzenliebhaber richtet, eine lustige Geschichte enthält, mit einer Frage endet, meine rotbraune Katze Orlando erwähnt und auf [Markenname] Katzenfutter verweist. Teilen Sie große Aufgaben bei Bedarf in kleinere auf, indem Sie beispielsweise zuerst nach Optionen für Überschriften fragen, dann nach Zusammenfassungen und schließlich nach dem Hauptinhalt.

3. Stellen Sie den Kontext bereit

Beziehen Sie alles in Ihre Vorgabe ein, was ChatGPT dabei helfen könnte, bessere Ergebnisse zu erzielen. Geben Sie genau an, was Sie benötigen, und fügen Sie Informationen zu Ihrem bevorzugten Schreibstil, dem Zweck des Textes sowie Hintergrundinformationen hinzu, um die Einstellung zu verdeutlichen.

4. Geben Sie Beispiele

Beispiele helfen der KI, den gewünschten Stil nachzuahmen und Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wenn Sie Tweets anfordern, geben Sie Tweets frei, die zuvor gut funktioniert haben. Für eine SOP fügen Sie eine Vorlage bei, die dem gewünschten Stil entspricht. Beispiele können aus verschiedenen Quellen stammen und müssen nicht von Ihnen selbst stammen.

5. Regeln erstellen

Legen Sie Ihre Vorgaben klar fest, z. B. dass die Ausgabe in einer zweispaltigen Tabelle, in Groß- und Kleinschreibung oder so einfach wie für einen 5-Jährigen verständlich erfolgen soll. Je genauer Ihre Vorgaben sind, desto kreativer kann ChatGPT im Rahmen dieser Vorgaben arbeiten.

6. Schaffen Sie Rahmenbedingungen

Trennen Sie, was die KI zu erledigen hat, von dem, was sie nicht zu erledigen hat. Erstellen Sie eine Liste von Einschränkungen, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Diese können so konkret sein wie „Verwende nicht zwei Wörter, wenn eines ausreicht“ oder „Verwende keine Redewendungen“. Einschränkungen helfen der KI, innerhalb der gewünschten Parameter zu bleiben.

7. Bewerten und iterieren

Seien Sie bereit, Ihre Prompts zu verfeinern. Geduld und Wiederholung sind Schlüssel. Bewerten Sie jede Ergebnisreihe, nehmen Sie Änderungen vor und prüfen Sie, ob sich das Ergebnis verbessert. Speichern Sie Ihre Prompts, um sie im Laufe der Zeit zu verfeinern, bis Sie die perfekte Formel gefunden haben.

8. Integrieren Sie Schlüsselwörter und Schlüsselphrasen

Verwenden Sie Begriffe, die in direktem Zusammenhang mit Ihrem Thema oder Ihrer Branche stehen. Beispielsweise sollten Sie in einer Eingabeaufforderung zum Thema digitales Marketing spezifische Begriffe wie „SEO“, „Content-Strategie“ oder „Social-Media-Engagement“ einbeziehen, um sicherzustellen, dass die KI den Kontext versteht und zielgerichtete Erkenntnisse liefert.

9. Mehrere Schreibanregungen kombinieren

Die Kombination mehrerer Eingabeaufforderungen kann die Tiefe und den Umfang von KI-generierten Inhalten verbessern. Beginnen Sie mit einer allgemeinen Eingabeaufforderung, um den Kontext zu schaffen, und folgen Sie dann mit einer detaillierteren Eingabeaufforderung und spezifischen Anweisungen, um das Ergebnis zu verfeinern. Zum Beispiel können Sie die Eingabeaufforderung verwenden: „Erläutern Sie die Grundlagen der Blockchain-Technologie. Nennen Sie Beispiele für deren Anwendungen im Finanzwesen und im Gesundheitswesen.“

10. Befolgen Sie die „Do’s“ und „Don’ts“ bei KI-Schreibanregungen

Integrieren Sie klare Richtlinien in Ihre Eingabeaufforderungen, um die KI-Antworten in den gewünschten Ton und die gewünschte Richtung zu lenken. Zum Beispiel: „Beschreiben Sie die Vorteile erneuerbarer Energiequellen. HEBEN Sie die Vorteile für die Umwelt hervor. Erwähne KEINE bestimmten Marken.“

Auch wenn es hilfreich ist, diese Tipps zur Erstellung guter Prompts zu beachten, benötigen Sie ein leistungsstarkes KI-Tool, um Inhalte zu erstellen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Der KI-gestützte Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, wurde beispielsweise entwickelt, um Ihren Workflow bei der Erstellung von Inhalten zu vereinfachen und zu verbessern.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain innerhalb von Sekunden Blog-Entwürfe

Hier sind die konkreten Features, die Ihnen dabei helfen können:

KI-Schreibassistent für die Arbeit

Schreibassistent : Ist ein Anbieter von Echtzeit-Vorschlägen zu Grammatik, Stil, Wortschatz und allgemeiner Kohärenz, um die Qualität Ihrer Texte zu verbessern Ist ein Anbieter von Echtzeit-Vorschlägen zu Grammatik, Stil, Wortschatz und allgemeiner Kohärenz, um die Qualität Ihrer Texte zu verbessern

Integrierte Rechtschreibprüfung: Überprüft Ihre Dokumente und Aufgaben automatisch auf Fehler in der Rechtschreibung und stellt sicher, dass Ihre Inhalte kostenlos fehlerfrei sind

/AI-Schnellantworten: Erzeugt schnelle, kontextgerechte Antworten auf Nachrichten und hilft Ihnen dabei, den perfekten Ton zu treffen

Tabellen erstellen: Ermöglicht es Ihnen, Tabellen mit umfangreichen Daten und Erkenntnissen zu erstellen, die bei der Organisation von Informationen hilfreich sind

Vorlagen erstellen: Erstellt sofort Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Transkripte erstellen: Wandelt Sprache in Text um und nutzt KI, um Fragen aus Ihren Meetings und Clips zu beantworten

KI-Wissensmanager

Sofortige Antworten: Liefert sofortige, präzise Antworten basierend auf dem Kontext aller Arbeiten innerhalb von ClickUp und in Verbindung damit

Workspace Q&A: Ermöglicht es Ihnen, Inhalte zu erstellen und zu finden, die für Ihren Workspace relevant sind, wodurch Sie Zeit bei der manuellen Suche sparen

Sie können auch ClickUp Docs nutzen, um alle Ihre Dokumente an einem Ort zu speichern, was die Organisation und den Zugriff auf Ihre Inhalte vereinfacht. Um Ihre Dokumente effektiv zu strukturieren, können Sie verschachtelte Seiten erstellen, Vorlagen verwenden und umfangreiche Formate hinzufügen.

Speichern Sie KI-generierte Inhalte und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team in ClickUp Docs zusammen

Hier sind einige weitere Features, die ClickUp Docs bietet:

Docs Hub: Der Der Docs Hub bietet einen zentralen Speicherort zur Verwaltung all Ihrer Dokumente. Sie können Ihre Dokumente durchsuchen, sortieren und filtern, sodass Sie die benötigten Informationen ganz einfach finden können.

Versionskontrolle: ClickUp Docs unterstützt Versionshistorien, sodass Sie die Nachverfolgung von Änderungen durchführen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückkehren können

Zusammenarbeit in Echtzeit: Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit durch. Sie können andere mit Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit durch. Sie können andere mit Kommentaren taggen, Aufgaben zuweisen und Text in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

Teilbare Links: Erstellen Sie Links zu Ihren Dokumenten, um Inhalte mit Personen außerhalb Ihres Workspaces zu teilen. Sie können die Zugriffsrechte dieser Personen festlegen, von reinen Ansichten bis hin zu vollständigen Rechten für die Bearbeitung.

Integration mit Aufgaben: Verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit Aufgaben , Projekten und Workflows in ClickUp. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Inhalte stets mit den entsprechenden Arbeitsabläufen verbunden sind, wodurch sich Ideen leichter umsetzen lassen.

Und noch mehr: Nutzen Sie die ChatGPT-Vorlage für Schreibanregungen von ClickUp , um mühelos ansprechende und fesselnde Inhalte zu erstellen.

Diese Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Prozess der Inhaltserstellung mit der ChatGPT-Vorlage für Schreibanregungen von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ideen generieren: Finden Sie schnell neue Ideen für Artikel, Blogs und verschiedene Arten von Inhalten

Erstellen Sie fesselnde Geschichten: Entwickeln Sie einzigartige und mitreißende Geschichten, die die Aufmerksamkeit Ihrer Leser fesseln

Brainstorming für neue Themen: Entdecken Sie neue Themen und innovative Ansätze, um Ihre Texte zu verbessern

Hier sind die wichtigsten Features dieser Vorlage:

Vorschläge : Erhalten Sie Zugriff auf 200 allgemeine Schreibanregungen in einem verschachtelten ClickUp-Dokument

Benutzerdefinierte Ansichten: Organisieren und verwalten Sie Ihre Beiträge mithilfe verschiedener Organisieren und verwalten Sie Ihre Beiträge mithilfe verschiedener ClickUp-Ansichten wie „Board“ oder „Kalender“, um den Zugriff auf Ihre Texte zu vereinfachen und eine Nachverfolgung dieser zu ermöglichen.

Projektmanagement: Optimieren Sie Ihre Schreibprojekte mit Features wie Zeiterfassung, Erinnerungen, Beziehungen und Zeitschätzungen

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Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten und das Potenzial von KI-Schreibanregungen

AI-Schreibvorlagen stehen an der Schwelle zu einer transformativen Entwicklung, wie das rekordverdächtige Wachstum der Benutzer von ChatGPT zeigt. Die Nutzung generativer KI durch Unternehmen ist kürzlich von 54 % auf 72 % gestiegen . Diese Technologie ist nicht nur weit verbreitet, sondern wird auch sehr gut angenommen, wobei Millennials und die Generation Z ein besonders großes Interesse daran zeigen.

Über ihre derzeitigen Fähigkeiten hinaus versprechen sie, sich zu ausgefeilten tools für die Erstellung von Inhalten zu entwickeln. Wir können Fortschritte in folgenden Bereichen erwarten:

Hyper-personalisierte Schreibanregungen: Die KI passt die Schreibanregungen an die individuellen Vorlieben, den Schreibstil und die Zielgruppen der Benutzer an

Mehrsprachigkeit und kulturelle Anpassung: Die Vorlagen berücksichtigen sprachliche und kulturelle Nuancen nahtlos und ermöglichen so die Erstellung globaler Inhalte

Kreative Entdeckungsreise: /AI generiert innovative und unkonventionelle Schreibanregungen und erweitert so die Grenzen der Kreativität

Datengestützte Erkenntnisse: KI bietet datengestützte Vorschläge für Schreibanregungen, indem sie riesige Datensätze analysiert und die Performance des Inhalts optimiert

Branchenspezifische Prompts: Maßgeschneiderte Prompts für Felder wie Recht, Medizin und Finanzen sorgen für mehr Genauigkeit und Effizienz

Diese Entwicklung wird es Content-Erstellern ermöglichen, qualitativ hochwertigere und relevantere Inhalte in kürzerer Zeit zu produzieren.

Die Rolle der KI bei der Transformation der Content-Erstellung

KI verändert die Landschaft der Inhalt-Erstellung rasant. Durch die Automatisierung der ersten Phasen, das Vorschlagen von Ideen und die Verbesserung der Schreibqualität ermöglicht KI es den Erstellern, sich auf übergeordnete Strategien und Kreativität zu konzentrieren.

Tools wie ClickUp Brain zeigen mit ihren KI-gestützten Features, wie Sie diese Fortschritte integrieren können, um Workflows zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern. Mit der Weiterentwicklung der KI können wir eine Zukunft erwarten, in der menschlicher Einfallsreichtum und künstliche Intelligenz nahtlos zusammenarbeiten, um außergewöhnliche Inhalte in großem Umfang zu produzieren.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um schneller von der Idee zur Veröffentlichung zu gelangen!