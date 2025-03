Die 10 besten KI Textgeneratoren für 2025: Jetzt entdecken!

Sie wissen, dass etwas populär ist, wenn Ihre Großtante Sie in ihren Social-Media-Posts mit "Hast du das gesehen?" taggt Dies trifft sicherlich auf den jüngsten Wirbel um künstliche Intelligenz (KI) und die weit verbreitete "Entdeckung" von ChatGPT von OpenAI .

Während ChatGPT die ganze Presse bekommt, gibt es viele andere KI-Text-Generatoren, die Menschen helfen sollen, mit erstellung von Inhalten . Wenn Sie regelmäßig Inhalte erstellen, lohnt es sich, diese Tools auszuprobieren, um die Qualität und Wirkung Ihrer Texte zu verbessern und Zeit zu sparen.

Werfen wir einen Blick auf die besten KI-Schreibgeneratoren, um zu sehen, was sie für Sie erledigen können. ✍️

Was ist ein KI-Textgenerator und wie erledigt er seine Arbeit?

Ein KI-Textgenerator, auch bekannt als KI-Schreiber oder Inhaltsgenerator, ist eine Software, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) schriftliche Inhalte erstellt. Er analysiert große Datensätze bestehender Texte und verwendet dann Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um neue Sätze und Absätze zu erstellen, die kohärent und relevant sind.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Textgenerator achten?

Wahrscheinlich wollen Sie nicht, dass Ihre KI-generierten Inhalte so klingen, als hätte ein Roboter sie geschrieben. Sie möchten, dass er zu Ihrem Ton und Zweck passt, sei es für die Kommunikation im Team oder für Ihre neueste digitale Marketingkampagne.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Features, auf die Sie bei einem KI-Textgenerator achten sollten:

Er lässt sich leicht in Ihren Prozess zur Erstellung von Inhalten integrieren

Eine einfach zu bedienende Schnittstelle, die die tool zu Ihrem Schreibassistenten macht Kontrolle über den Tonfall und den Stil

Konsistente Produktion hochwertiger Inhalte

Präzise und einfache Überprüfung der Grammatik

Preis passt zu Ihrem Budget

Eingebaute Eingabeaufforderungen für die gängigsten Aufgaben

Robuste und präzise Umformulierungs- und Zusammenfassungsfunktionen

Die 10 besten KI-Textgeneratoren

Es ist erwähnenswert, dass die meisten der die KI-Schreib-Tools auf dieser Liste verwenden die gleichen Modelle und algorithmen von OpenAI . Das kann GPT-3, GPT-3.5 oder sogar der neue GPT-4\ sein. Der Schlüssel liegt darin, herauszufinden, welcher KI-Schreiber am besten für Ihre Ziele geeignet ist, um bessere Inhalte mit weniger Arbeit zu generieren.

1. ClickUp AI

Schneller arbeiten, besser schreiben und Kreativität wecken mit ClickUp AI

Eingebunden in ein umfassendes Projektmanagement-Toolset ist ClickUp AI da, wann und wo Sie es brauchen. ClickUp AI übernimmt die Rolle eines KI-gestützten Assistenten und hilft Ihnen, erste Entwürfe zu erstellen, bestehende Inhalte zu verbessern, Ideen für Inhalte zu entwickeln, Marketing-Taglines zu generieren, Ihre nächste Kampagne zu konzipieren und Schreibblockaden zu beseitigen.

Neben der Einbettung in Dokumente und Aufgaben was ClickUp AI von anderen abhebt, sind die über 100 Tools, die auf bestimmte Rollen zugeschnittene Eingabeaufforderungen verwenden, so dass Sie keine Zeit mit Testversuchen und Fehlern verschwenden müssen.

ClickUp AI beste Features

Eingebaut in eine leistungsstarke Kollaborations- und projektmanagement-Plattform Prägnante Zusammenfassungen ausgewählter Texte mit einem einzigen Klick

Generiert Elemente aus dem Inhalt

Erzeugt professionelle Bios

Benutzerrollen mit vordefinierten Eingabeaufforderungen, die den Einsatz von KI beschleunigen

Direkt in ein umfassendes Set von Writer-Tools für die Erstellung von Dokumenten integriert

SEO-Schlüsselwortvorschläge

Optimierte Suche mit Hilfe der KI-Engine

Benutzerfreundliche Tools zur Verbesserung der Qualität Ihrer Inhalte

ClickUp AI Limits

Erfordert Kopieren und Einfügen in verwendung mit Ihrer E-Mail Antworten erfassen möglicherweise nicht den richtigen Kontext Ihrer Anfrage



ClickUp AI Preise

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat erhältlich

ClickUp AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,600+ Bewertungen)

4.7/5 (6,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. QuillBot

Über QuillBot QuillBot bezeichnet sich selbst eher als Paraphrasierungstool denn als KI-Textgenerator. Geben Sie Ihren eigenen Text oder einen fremden Inhalt ein, und verwenden Sie das Tool, um ihn zu korrigieren und zu verbessern. Wählen Sie einen von mehreren Umschreibungsmodi und die KI erledigt den Rest der Arbeit mit einem Klick auf eine Schaltfläche.

QuillBot beste Features

Integriert in Chrome und Microsoft Word

Wachsender Support für Fremdsprachen, einschließlich Übersetzungsfunktionen

Einfach und leicht zu benutzen, wenn Sie nur Inhalte umformulieren oder überprüfen müssen

Leistungsstarkes Synonym-Tool, das Vorschläge macht und Sie auswählen lässt

Die kostenlose Version deckt die Grundlagen der Paraphrasierung und Grammatikprüfung ab

QuillBot Beschränkungen

Jede Funktion hat ihre eigene Benutzeroberfläche

Hauptsächlich auf die Verbesserung bestehender Inhalte ausgerichtet

Für die meisten Anwendungen müssen Sie zwischen Ihrer App und QuillBot kopieren und einfügen

Die Grammatikgenauigkeit könnte besser sein

Paraphrasiert nicht immer alles

QuillBot Preise

Basic: Free

Free Premium: $19.95/Monat pro Benutzer

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

Versuch diese_ QuillBot Alternativen !

3. Jaspis

Über Jaspis Jasper ist auf dieser Liste der KI-Textgeneratoren zu finden, weil es eines der besten Programme ist, das sich darauf konzentriert, den Stil und die Stimme des Benutzers wiederzugeben. Es kann Autoren von Inhalten bei der Erstellung von Blogartikeln, Beiträgen für soziale Medien, Landing Pages und Marketing-E-Mails helfen. Es kann über seine API in Ihre Anwendung integriert oder über eine Chrome-Erweiterung oder eine Chat-App aufgerufen werden.

Jasper beste Features

Entwickelt, um Business-Inhalte zu erstellen, die Leser konvertieren

Trainierbar auf Ihre Stimme und Ihren Tonfall

Jaspis Art bietet Features für die Bilderstellung Fähigkeit zu hochgradig zielgerichtete Marketing-Inhalte zu erstellen Jasper Beschränkungen

Keine Plagiatsprüfung

Keine SEO-Fähigkeit

Kann sich wiederholende Inhalte oder Fehler produzieren

KI-Tools müssen durch Eingabeaufforderungen geführt werden, um die gewünschte Ausgabe zu erhalten

Preisgestaltung von Jasper

Testversion: Free für sieben Tage

Free für sieben Tage Starter: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Boss-Modus: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Business: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

4.6/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen) **Sehen Sie sich diese Alternativen zu Jasper KI an !

4. KI kopieren.ai

Über Kopieren.ai Ein weiterer der hilfreichsten KI-Textgeneratoren ist Copy.ai, der sich ideal für Marketing-Teams zur Erstellung von Vertriebs- und Marketingtexten eignet. Das Design der Plattform ist darauf ausgerichtet, Teams bei der Umsetzung ihrer Go-to-Market-Strategie zu unterstützen, indem personalisierte Verkaufstexte generiert, lange Beiträge geschrieben, Inhalte kanalübergreifend wiederverwendet und Produktbeschreibungen erstellt werden.

Copy.ai beste Features

Wiederverwendung desselben Inhalts für verschiedene Kanäle und Zielgruppen

Benutzerfreundliche Oberfläche zur Verfeinerung von Inhalten mit den KI-Tools

Spezielle Tools für die Erstellung von Bildunterschriften für soziale Medien

Große Auswahl an Vorlagen

Abgestimmt auf die Erstellung prägnanter Texte

Über 25 Sprachen unterstützt

Copy.ai Einschränkungen

Setzt voraus, dass der Benutzer mit der Erstellung von Marketing- und Verkaufstexten vertraut ist

Kann im Vergleich zu anderen KI-Textgeneratoren falsche Informationen erzeugen

Nicht gut geeignet für die Erstellung längerer Artikel oder hochwertiger Inhalte (sehen Sie sich diese Copy.ai Alternativen !)

Preise für Copy.ai

Free: Kostenlos

Kostenlos Pro: $49/Monat für 5 Benutzer

$49/Monat für 5 Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

4.8/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

5. ContentBot.ai

Über ContentBot Wie der Name schon sagt, ContentBot.ai kI zur Erstellung von Marketing-Inhalten. Dieses KI-Tool ist vor allem für das Schreiben von langen Blogbeiträgen bekannt, kann aber auch Inhalte paraphrasieren und kI-Werbetexte erstellen . Es ist webbasiert und bietet SEO-Tools und einen Plagiats-Checker, der für KI-Textgeneratoren immer wichtiger wird.

ContentBot.ai beste Features

Schreibt lange Blogbeiträge mit mehr als 2.000 Wörtern

Eingebaute SEO tools

Erweiterungen für Chrome und WordPress sowie eine Chat-Schnittstelle

Robuste Bibliothek mit Vorlagen, die mehrere Anwendungsfälle unterstützen

ContentBot.ai Einschränkungen

Limitiert die Nummer der Wörter, die Sie pro Monat erstellen können, außer Sie zahlen mehr

Die Benutzeroberfläche hat ein paar Schwachstellen

Die Preisgestaltung ist komplex und die Kosten können sich schnell summieren

Preise von ContentBot.ai

Kostenlos: Kostenlos für 5.000 Wörter

Kostenlos für 5.000 Wörter Starter Plan: $19/Benutzer pro Monat

$19/Benutzer pro Monat Premium Plan: 59 $/Benutzer pro Monat

59 $/Benutzer pro Monat Premium+ Plan: 99 $/Benutzer pro Monat

ContentBot.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: N/A

6. ChatGPT

Über ChatGPT ChatGPT ist das Tool, das das derzeitige breite Interesse an KI-generiertem Text ausgelöst hat. Als OpenAI seine tools in einem kostenlosen Chat-Interface auf einer Website zur Verfügung stellte, probierte es so gut wie jeder aus. Es verwendet das neueste OpenAI GPT-3.5 große Sprachmodell (LLM) für die kostenlose Version und das GPT-4 LLM für das kostenpflichtige ChatGPT Plus.

ChatGPT beste Features

Konversationstechnische Textschnittstelle, die Antworten intuitiv verfeinert

Feedback Funktionen, die helfen, die dahinter stehenden Modelle zu trainieren

Textantworten sind natürlich und fließend

Frühere Unterhaltungen werden im Konto des Benutzers gespeichert und können wiederaufgenommen werden

Das bekannteste und am häufigsten verwendete Tool zur Texterstellung

ChatGPT Beschränkungen

Benutzer müssen lernen, wie man das tool mit Fragen und Kommentaren führt

Keine Vorlagen

Der Zugriff auf die kostenlose Version ist limitiert und kann in Stoßzeiten verweigert werden

Die kostenlose Version kann langsam reagieren

Der in den Modellen verwendete Datensatz enthält kaum Informationen über die Zeit nach Mitte 2021 hinaus

ChatGPT Preise

ChatGPT: Free

Free ChatGPT Plus: $20/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: N/A

7. Rytr

Über Rytr Rytr ist eine Plattform zur Erstellung langer Formulare mit Hilfe von KI-generiertem Text. Benutzer definieren einen Anwendungsfall, geben den Kontext an, legen den Tonfall fest und generieren dann Inhalte, die weiter verfeinert werden können. In dieser Liste der KI-Textgeneratoren zeichnet sich Rytr dadurch aus, dass es über 30 Sprachen unterstützt und über einen Plagiatsprüfer, ein SEO-Tool und eine Option zur Erstellung von Bildern verfügt. Der Schlüssel zum Unterscheidungsmerkmal ist ein integriertes Workflow-Tool zum Speichern und Organisieren von Projekten.

Rytr beste Features

Führt den Benutzer durch den Schreibprozess

Eingebauter Rich Text Editor

Plugins für Chrome, WordPress und mehr

Entwickelt für die Erstellung von Marketing-Inhalten

Rytr Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche hat eine steile Lernkurve

Der Output ist tendenziell kurz und nicht auf lange Formulare ausgerichtet

Bei begrenzten Plänen kann es leicht passieren, dass einem im Monat die Zeichen ausgehen

Rytr Preise

Free-Plan: Kostenlos

Kostenlos Saver Plan: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Unlimited-Plan: $29/Monat pro Benutzer

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (750+ Bewertungen)

4.7/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9 Bewertungen)

8. Vereinfacht

Über Vereinfacht Simplified ist ein multimedialer KI-Inhaltsgenerator und ein Tool zur Verwaltung von Inhalten, das sich an marketing Teams . Es verwendet Vorlagen, KI und vereinfachte Tools zur Erstellung von Grafikdesign, Bildern, Videos und Text. Es enthält Features zum Verwalten und Posten in sozialen Medien.

Vereinfachte beste Features

Multimedia-Optionen zur Erstellung von Inhalten an einem Ort

Planung von Beiträgen in sozialen Medien für die meisten wichtigen Plattformen, einschließlich LinkedIn, Twitter, Instagram und Facebook

Einfache Benutzererfahrung ist ideal für KI-Anfänger

KI wird auch für die Erstellung von Nicht-Text-Inhalten verwendet

Vereinfachte Limits

Die KI-Texterstellung ist im Vergleich zu anderen Lösungen limitiert

Die Verbindung zu Konten in sozialen Medien kann umständlich sein

Layout- und Grafik-Tools sind nicht ausgereift - manchmal müssen Sie andere Tools verwenden

Vereinfachte Preisgestaltung

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Kleines Team: $30/Monat für 5 Benutzer

$30/Monat für 5 Benutzer Business: $50/Monat für 5 Benutzer

$50/Monat für 5 Benutzer Wachstum: $125/Monat für 5 Benutzer

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (750+ Bewertungen)

4.7/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (75+ Bewertungen)

9. Frase

Über Frase Frase ist eine Plattform zur Erstellung von SEO-Inhalten, die sich an Content-Marketer und Marketing-Agenturen richtet. Neben der Generierung von KI-Texten umfasst Frase auch die Analyse von Inhalten. Da es auf Zusammenarbeit ausgelegt ist, bietet es auch Tools zum Freigeben und Organisieren von Projekten.

Frase beste Features

SEO-Optimierung

Eingebaute Analysefunktionen

Eingebautes Google search engine tool

Starke Features für die Erstellung von Inhalten

Tools und Wikis für die Wettbewerbsforschung

Benutzerdefinierte Vorlagen

Frase Einschränkungen

Keine Keyword-Recherche-Tools

Fehlende Möglichkeiten zur Organisation von Projekten

Nicht auf KI-Textgenerierung ausgerichtet

Preise für Frase

Testversion: $1 für 5 Tage

$1 für 5 Tage Solo: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Basic: 44,99 €/Monat pro Benutzer

44,99 €/Monat pro Benutzer Team: $114.99/Monat für drei Benutzer

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (250+ Bewertungen)

4.9/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

10. Copysmith

Über Copysmith Copysmith ist ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das die GPT-Modelle von OpenAI nutzt, um Inhalte für E-Commerce-Produkte zu erstellen. Es verwaltet Workflows zur Erstellung von Texten auf den gängigsten E-Commerce-Plattformen und bietet content management tools für Produktbeschreibungen.

Copysmith beste Features

Entwickelt für E-Commerce-Produktbeschreibungen

Integrierbar mit Amazon, Shopify, WooCommerce und anderen Plattformen

Workflow-Management, einschließlich Bearbeitung, Freigabe und Veröffentlichung

Tools für die Verwaltung von Inhalten

Unterstützt den Import von Produktkatalogen und die Erstellung von Stapelkopien zur Erstellung von Produktbeschreibungen in großen Mengen

Copysmith Beschränkungen

Die Schnittstelle kann verwirrend sein

Nur für die Erstellung von Produktinhalten geeignet

Benutzerdefinierte Vorlagen sind in günstigeren Plänen nicht verfügbar

Guthaben verfällt, wenn Sie es nicht nutzen

Copysmith Preise

Kostenlose Testversion: Kostenlos

Starter Plan: $19/mo pro Benutzer

Pro Plan: $49/mo für 5 Benutzer

Enterprise-Plan: Preise auf Anfrage

Copysmith Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 12 Bewertungen)

4.3/5 12 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (25+ Bewertungen)

_Für weitere tools siehe *Spinbot Alternativen* & *Speedwrite Alternativen* !

ClickUp: Der beste KI-Text-Generator für Ihre Inhalte

Wenn es um die Erstellung einzigartiger Inhalte geht, brauchen Sie mehr als die neuesten Tools für künstliche Intelligenz, um die Dinge zu erledigen. Sie brauchen auch Hilfe bei der Verwaltung Ihrer Projekte, der Zusammenarbeit und der Nachverfolgung Ihrer Fortschritte.

ClickUp AI bietet eine der besten Möglichkeiten, um die Leistungsfähigkeit der OpenAI-Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache zu nutzen. Und das alles innerhalb der benutzerfreundlichen ClickUp-Plattform, die sich auch als Originalprodukt eignet app zur Erstellung von Inhalten . 🛠

Deshalb setzen Teams jeder Art auf ClickUp für Projektmanagement und Zusammenarbeit, projekt-Dokumentation und als KI-Schreibassistent. Wenn Sie das nächste Mal ein neues Projekt beginnen, melden Sie sich für eine kostenlose Testversion von ClickUp an und probieren Sie es aus.

Es wird nicht lange dauern, bis Sie sehen, wie gut ClickUp und sein KI-Tool zusammenarbeiten, während Sie mühelos mit Ihrem Team zusammenarbeiten. 🤩