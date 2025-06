Wie man am Montag produktiv ist

Niemand kann sich einer konstanten Produktivität rühmen. Jeder hat hin und wieder mit einem Produktivitätsrückgang zu kämpfen.

Und nicht nur der Freitagnachmittag oder die Sommermonate sind für Ihre Produktivität eine Katastrophe. Die schlimmsten Übeltäter sind die gefürchteten Montagvormittage.

Eine Studie, die auf der Konferenz der British Cardiovascular Society 2023 vorgestellt wurde, hat ergeben, dass montags mehr Herzinfarkte auftreten als an jedem anderen Tag. 😲

Aber warum sind Montags für die meisten Berufstätigen so stressig?

Lassen Sie uns die Psychologie hinter dem Montagsblues erkunden und herausfinden, wie Sie ihn in Schach halten können.

Den Produktivitätsrückgang am Montag verstehen

Es gibt genügend Untersuchungen, die belegen, dass Mitarbeiter ihren Montag eher mit einem schlechten Gefühl als mit Vorfreude beginnen. Einige häufige Produktivitätskiller, die den Montagsblues hervorrufen können, sind:

Anhaltende Stressfaktoren : Ungelöste Probleme und ausstehende Termine aus der Vorwoche können Ängste auslösen. Das erschwert die Konzentration und die Erledigung der Aufgaben am Montag

Sozialer Jetlag : Ob Sie nun den Schlaf opfern, um Kontakte zu pflegen, oder versuchen, verlorene Ruhe nachzuholen – ein anderer Schlafrhythmus am Wochenende kann Ihren Zyklus stören, sodass Sie sich müde und weniger produktiv fühlen

Die "Neue Woche, neuer Anfang"-Mentalität : Der Montag mag wie der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang erscheinen, aber wenn Sie versuchen, alles auf einmal anzugehen, verlieren Sie möglicherweise den Fokus und sind anfälliger für Fehler, was Sie zusätzlich stresst

Posteingang 1000-irgendwas: Ein überquellender Posteingang am Montagmorgen kann überwältigend sein. Möglicherweise müssen Sie Ihre Arbeitszeit damit verbringen, einen Rückstau an E-Mails abzuarbeiten und Ihre eigentliche Arbeit

Eine Umfrage von B2B Reviews ergab, dass 25 % der Arbeitnehmer montags weniger produktiv sind, 50 % montags unter höherem Stress stehen und 57 % sich wünschen, dass der Montag Teil des Wochenendes wäre (eine klare Präferenz für eine 4-Tage-Woche ).

Die gleiche Umfrage geht auch auf zwei weitere Veränderungen in der Denkweise der Mitarbeiter ein:

Remote Mondays : 76 % der Hybrid-Arbeitnehmer bevorzugten es, montags von zu Hause aus zu arbeiten. Sie hatten das Gefühl, dass sie so besser in die Woche starten, lange Pendelwege vermeiden und sich besser auf ihren Familienalltag einstellen konnten

Montags nur das Nötigste: Jeder vierte Mitarbeiter erledigte montags nur die grundlegendsten Arbeiten – den Posteingang leeren, an Meetings teilnehmen und die Woche planen

Die gleiche Umfrage ergab auch, dass Mitarbeiter vor Ort sich montags häufiger gestresst fühlen als Remote- oder Hybrid-Mitarbeiter.

Strategien zur Steigerung Ihrer Produktivität am Montag

Wir haben einige gemeinsame Faktoren identifiziert, die zu einer geringen Produktivität am Montagmorgen führen können. Lassen Sie uns nun untersuchen, wie Sie damit umgehen und produktiver werden können – damit Sie Ihre Montage fröhlich, motiviert und voller Energie beginnen können.

Früh in den Tag starten

Eine der einfachsten Methoden, um den Montagmorgen-Blues zu überwinden, ist, einfach früh mit dem Tag zu beginnen. Das hat zwei Vorteile:

So haben Sie mehr Zeit, sich vorzubereiten und Ihre Aufgaben für einen produktiven Tag zu organisieren

Es signalisiert Ihrem Gehirn, dass es Zeit ist, in den Arbeitsmodus zu wechseln, wodurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Sie sich desorientiert oder demotiviert fühlen

Ein starker Start am Montag schafft ein Gefühl von Schwung und Erfolg, das sich auf den Rest der Woche überträgt.

Sie können die zusätzlichen Stunden am Morgen (und die ununterbrochene Zeit) auch nutzen, um Ihre Wochenziele zu überprüfen, Ihre Absichten festzulegen und Ihre Aufgaben für die kommenden Tage zu planen. Eine einfache Möglichkeit hierfür ist die Verwendung eines digitalen Tools wie ClickUp Whiteboards. Damit erhalten Sie eine fast unbegrenzte Fläche, um Ihre Pläne zu visualisieren. Außerdem ist es jederzeit zugänglich (auf Ihrem Laptop und Ihren Mobilgeräten) und enthält sogar eine gebrauchsfertige Vorlage.

Visualisieren Sie Ihre wöchentlichen Ziele und Fortschritte mit ClickUp Whiteboards

Die ClickUp-Vorlage "Arbeitsplan-Whiteboard" kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele und Projekte aufzuschlüsseln, Aufgaben für jedes Projekt hinzuzufügen und Ihre wöchentlichen Fortschritte an einem Ort zu überwachen.

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Woche und überwachen Sie Ihre Fortschritte mit der ClickUp-Vorlage "Wochenplan für Whiteboard"

Verwenden Sie es, um Ihren ClickUp-Workflow aufzubauen und ihn nach Belieben zu visualisieren – als Liste, Gantt-Diagramm, Workload-Ansicht oder Kalender-Ansicht. Die integrierten Kommentar-Reaktionen, Automatisierungen, KI und Tools für die Zusammenarbeit vereinfachen die Projektplanung für Sie zusätzlich.

Wenn Sie mit Teamkollegen zusammenarbeiten, können Sie außerdem gemeinsam am Whiteboard zusammenarbeiten, sich gegenseitig Aufgaben zuweisen, Status-Updates erhalten und Ihre Brainstorming-Sitzungen auf dem Whiteboard selbst visualisieren.

Profi-Tipp: Wenn Sie den Montag als besonders anstrengend empfinden, nutzen Sie ClickUp Aufgaben, um alle anstehenden Aufgaben am Wochenende zu erfassen. Sie können Aufgaben nach Kategorien gruppieren, um eine Datenbank für verschiedene Aufgabentypen aufzubauen. So schaffen Sie einen klaren Kopf und können am Montag mit einer übersichtlichen To-Do-Liste frisch starten.

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben

Sobald Sie wissen, welche Aufgaben Sie bearbeiten müssen, sollten Sie diese priorisieren. Verwenden Sie die Aufgabenprioritäten von ClickUp, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit wie folgt zu kategorisieren:

Dringend: Aufgaben mit kritischen Fristen oder unmittelbaren Konsequenzen, wenn sie nicht fertiggestellt werden. (Hohe Wichtigkeit & hohe Dringlichkeit)

Hoch: Wichtige Aufgaben, die bald abgeschlossen werden sollten, aber ohne den unmittelbaren Druck dringender Aufgaben. (Hohe Wichtigkeit & mittlere Dringlichkeit)

Normal: Standardaufgaben, die zu Ihren Zielen beitragen, aber mit einer gewissen Flexibilität geplant werden können. (Mittlere Wichtigkeit & Mittlere Dringlichkeit)

Niedrig: Aufgaben mit minimalen Auswirkungen, die delegiert oder verschoben werden können. (Geringe Wichtigkeit & Geringe Dringlichkeit)

Auf diese Weise haben Sie einen geeigneten Fahrplan für den Start in die Arbeitswoche.

Eine weitere hervorragende Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Eisenhower-Matrix. Auch als Dringlichkeits-Wichtigkeits-Matrix bezeichnet, handelt es sich dabei um einen Produktivitätsplan, der Einzelpersonen dabei hilft, Aufgaben anhand ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. Die Matrix sortiert Aufgaben in vier Quadranten: Dringend und wichtig: Diese Aufgaben erfordern sofortige Aufmerksamkeit und sollten so schnell wie möglich erledigt werden Dringend, aber nicht wichtig: Oft sind dies Ablenkungen, die an andere delegiert oder sogar übersprungen werden können, wenn sie nicht dringend sind Wichtig, aber nicht dringend: Für langfristige Ziele unerlässlich, erfordern sie keine sofortigen Maßnahmen, sondern müssen zeitlich geplant werden Nicht dringend und nicht wichtig: Aufgaben mit niedriger Priorität, die verschoben oder ganz gestrichen werden können, um wertvolleren Projekten Vorrang zu geben

Während manche diese Matrix auf einem Whiteboard visualisieren, kann eine digitale Version hilfreicher sein, insbesondere wenn Sie viele Projekte oder mehrere Mitarbeiter haben.

Einige digitale Whiteboards, wie ClickUp, verfügen über eine vorgefertigte Eisenhower-Matrix-Vorlage, mit der Sie schnell loslegen können.

Diese Vorlage herunterladen Priorisieren Sie Ihre Projekte und Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage "Prioritäten-Matrix"

Die ClickUp-Vorlage für Prioritätenmatrizen hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben zu klassifizieren, damit Sie wissen, welche Aufgaben den größten Einfluss auf Ihre wöchentlichen Ziele haben. Außerdem wird jede Aufgabe, die Sie zum ClickUp Whiteboard hinzufügen, automatisch mit allen wichtigen Details wie Aufgabenbeschreibungen, Prioritätsstufen und Fälligkeitsdaten mit Ihrer Projektmanagement-Lösung synchronisiert.

Alternativ können Sie die "Board-Ansicht" verwenden, um Aufgaben basierend auf den Ebenen anzuzeigen, die Sie in der Prioritäten-Matrix festgelegt haben. So erhalten Sie einen strukturierten Ansatz für die Verwaltung Ihrer Aufgaben und Projekte und können Ihre Zeit und Ressourcen besser einteilen.

Vorausplanen

Ein klarer Aktionsplan hilft Ihnen, vorbereitet zu sein und schnell loszulegen. Außerdem kann er Ihre Angst verringern und Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, was Sie erwartet.

Einige Produktivitätsgurus schwören auf das "Top Three"-Konzept, bei dem Sie die drei wichtigsten Aufgaben für jeden Tag auflisten. Das sind die wirklich wichtigen Aufgaben – in der Regel die Aufgaben mit Priorität 1 und 2, die viel konzentrierte Arbeit erfordern und Sie Ihrem Ziel näher bringen. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die Dinge gerne aufschieben, können Sie diesem Ansatz noch einen weiteren hinzufügen: Eat the Frog. Das bedeutet, dass Sie die größte und schwierigste Aufgabe gleich als Erstes am Morgen erledigen.

Das nimmt Ihnen eine große Last von den Schultern. Und es versorgt Sie mit einem Dopamin-Kick, der Sie durch den Rest des Tages (und der Woche) bringt.

Pausen effektiv nutzen

Genauso wichtig wie die Planung Ihrer Aufgaben ist die Planung Ihrer Pausen. Pausen helfen Ihnen, sich kurzfristig besser zu konzentrieren, Ihren Stresslevel zu kontrollieren und langfristig Burnout zu vermeiden.

Kurze Pausen, in denen Sie einfach spazieren gehen oder einen Kaffee mit einem Kollegen trinken, können Ihnen helfen, sich zu entspannen und zu erholen. Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, können Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen. Haustiere und Sonnenlicht sind die beste Kombination, um Ihre Stimmung zu verbessern.

Haben Sie einen vollgepackten Tag? Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit für tiefe Atemübungen, Dehnübungen oder Stuhl-Yoga, und Sie werden sich wie neu belebt fühlen.

Eine Möglichkeit, bewusst Pausen einzulegen, ist die Pomodoro-Technik: 25 Minuten Arbeit, dann 5 Minuten Pause. Für konzentriertes Arbeiten können Sie dies auf 50 Minuten Arbeit und 10 Minuten Pause ändern, solange Sie zwischen den Zyklen eine kurze Pause einlegen.

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Pausen zu planen, ist das Blocken von Zeit. Legen Sie bestimmte Zeitfenster für wichtige Aufgaben fest, planen Sie kurze Pausen für Erholung und Entspannung ein oder wechseln Sie zwischen Zeiträumen konzentrierter Arbeit und Auszeiten, um Ihre Zeit (und Prioritäten) besser zu managen.

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Gewohnheiten, Aufgaben und Pausen mit der ClickUp-Vorlage für die tägliche Zeitblockierung

Wenn Sie ClickUp als persönliches oder berufliches Tool zur Aufgabenverwaltung nutzen, empfehlen wir Ihnen die ClickUp-Vorlage "Tägliche Zeitblöcke". Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Tag in Vormittags-, Nachmittags- und Abendtermine unterteilen und bestimmte Aufgaben (und Pausen) über den Tag verteilen.

Außerdem erhalten Sie einen Überblick über Ihren Tagesplan, können Ihre produktivsten Arbeitszeiten nachverfolgen und sicherstellen, dass Sie genügend Pausen zum Entspannen und Auftanken haben.

Organisationstipps für mehr Produktivität

Wussten Sie, dass eine unaufgeräumte Umgebung Ihren Cortisolspiegel erhöhen kann?

Eine Forschungsarbeit hat ergeben, dass die visuelle Hirnrinde einer Person durch Objekte überfordert sein kann, die nichts mit einer bestimmten Aufgabe zu tun haben. Das erschwert die Konzentration. Deshalb ist es wichtig, Ihren Arbeitsplatz – egal ob Büro oder Homeoffice – sauber und aufgeräumt zu halten.

Wenn Sie bei der Arbeit ankommen oder sich an Ihren Schreibtisch setzen, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um Ihren Schreibtisch aufzuräumen. Indem Sie Unordnung beseitigen, Papiere ordnen und lose Elemente wegräumen, schaffen Sie einen sauberen und einladenden Workspace, der Effizienz und Produktivität fördert.

Kommunikation und Meetings am Monday

Ein häufiger Grund für stressige Montags ist ein überquellender Posteingang. Das Beantworten von Dutzenden von E-Mails, SMS-Nachrichten und anderer interner Kommunikation kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Ehe man sich versieht, hat man die Kontrolle über den Tag verloren.

Dann gibt es noch die Meetings am Montagmorgen – Status-Updates, tägliche Standups und wöchentliche Strategiebesprechungen. All das kann Ihren Tag in Anspruch nehmen, sodass Sie keine Ihrer eigentlichen, wichtigen Aufgaben erledigen können.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie dies vermeiden können:

Eat the frog first : Teilen Sie Ihren Teamkollegen mit, dass Sie ihre Nachrichten in der zweiten Tageshälfte bearbeiten werden, damit Sie Ihre wichtigen Aufgaben zuerst erledigen können

Asynchrone Kommunikationsmethoden einführen: Reduzieren Sie die Anzahl der Meetings, indem Sie Status-Updates asynchron freigeben. Veröffentlichen Sie diese in Ihrem internen Kommunikations-Tool, hinterlassen Sie Kommentare zu Dokumenten und Aufgaben und schaffen Sie vor allem eine Arbeitskultur, in der sich die Mitglieder des Teams nicht unter Druck gesetzt fühlen, sofort zu antworten

Verwenden Sie Videoclips : Wenn Sie etwas erklären müssen, senden Sie Videoaufzeichnungen, anstatt einen Anruf zu vereinbaren. So können Ihre Teamkollegen in ihrer eigenen Zeit reagieren

Verlegen Sie Meetings vom Montag auf den (vorangehenden) Freitag: Mit dieser einfachen Änderung können Sie Unterbrechungen am Montag reduzieren und allen einen klaren Überblick über die Aufgaben der kommenden Woche geben. So können die Mitarbeiter gleich zu Beginn der Woche mit ihrer Arbeit beginnen

Wenn Sie planen, asynchrone Kommunikationssysteme in Ihren Arbeitsbereich zu integrieren, kann ClickUp nützlich sein. Nutzen Sie es als zentrales Tool für die asynchrone Zusammenarbeit an Ihren Projekten, Dokumenten und vielem mehr – alles an einem Ort.

Erstellen Sie kontextbezogene Gruppenchats, senden Sie Direktnachrichten und vieles mehr mit der ClickUp-Chat-Ansicht

Mit ClickUp können Sie kontextbezogene Kommentare zu jeder Aufgabe oder jedem Dokument hinterlassen und asynchron an Dokumenten zusammenarbeiten, indem Sie Kommentare hinterlassen oder DRIs mit Tags versehen. Mit ClickUp Clips können Sie sogar Videoaufzeichnungen freigeben, in denen Sie kompliziertes Feedback oder Konzepte näher erläutern.

Ihre Checkliste für Produktivität am Montag

Wir haben unsere besten Tipps für Produktivität am Montag in einer praktischen Checkliste zusammengefasst. Kopieren Sie sie in Ihren digitalen Planer oder drucken Sie sie aus (am besten gleich mehrere Exemplare!) und erreichen Sie Ihre Ziele!

Beginnen Sie Ihren Tag früh [Monday]

Planen Sie Ihre Woche im Voraus [Am Freitag vor Feierabend]

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben [Am Freitag vor Feierabend oder am Sonntag]

Entfernen oder delegieren Sie Aufgaben von geringem Wert [Monday]

Nutzen Sie Produktivitätssysteme wie Eat the Frog oder Getting Things Done , um die wichtigsten Aufgaben zuerst zu erledigen

Überprüfen Sie Ihre Aufgaben und passen Sie Ihren Plan bei Bedarf an

Nutzen Sie Pausen über den Tag verteilt [Monday]

Verwenden Sie ein digitales Produktivitäts-Tool wie ClickUp, um den Überblick zu behalten [Den ganzen Tag über]

Starten Sie mit ClickUp richtig in die Woche

Wenn Ihnen am Montagmorgen die Motivation fehlt oder Sie zu Beginn der Woche mental nicht auf Hochtouren kommen, kann ein Organisations- und Produktivitätssystem Ihnen helfen, eine effiziente Routine aufzubauen.

Eine Produktivitätsplattform wie ClickUp kann Ihnen bei der Planung der nächsten Woche helfen. Sie enthält eine ganze Reihe von Tools – Zeiterfassung, digitale Whiteboards, Aufgabenmanagement-Tools und vieles mehr –, mit denen Sie eine einfache, unkomplizierte Routine erstellen können. Planen Sie voraus und starten Sie mit Schwung in die Woche. Melden Sie sich kostenlos an, organisieren Sie Ihre gesamte Woche und starten Sie mit neuer Energie in den Montag!