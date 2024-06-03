Asana vs. Microsoft Planner: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Teamprojekt koordinieren oder eine abteilungsübergreifende Initiative leiten – ohne eine gute Projektmanagement-Software kommen Sie nicht weit.

Projektmanagement-Tools leisten mehr als nur die Organisation von Aufgaben: Sie können Ihren gesamten Workflow verfeinern und optimieren und so sicherstellen, dass alles von der ersten Planung bis zur endgültigen Ausführung reibungslos verläuft.

Bei der Vielzahl der auf dem Markt verfügbaren Projektmanagement-Tools kann die Wahl zwischen leistungsstarken Anbietern wie Microsoft Planner und Asana schwierig sein. Beide bieten eine einzigartige Kombination von Features, die die Verwaltung von Projekten vereinfachen sollen. Aber welches Tool passt wirklich zu den Anforderungen Ihres Teams und vereinfacht Ihren Arbeitsalltag als Projektmanager?

In diesem Artikel werden diese Tools analysiert und ihre Features, Stärken und Einschränkungen dargelegt, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, die Ihrem Team ermöglicht, smarter statt härter zu arbeiten.

Was ist Asana?

über Asana

Asana ist ein Projektmanagement-Tool, das Ihrem Team die Organisation, Nachverfolgung und Erledigung von Aufgaben erleichtert. Asana geht über einfache To-Do-Listen hinaus und verwendet detaillierte Beschreibungen, Anhänge und Kommentare, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Damit ist es eine bevorzugte Wahl unter den kostenlosen Projektmanagement-Softwareoptionen .

Asana ist dafür bekannt, die Effizienz abteilungs- und toolsübergreifend zu steigern, Klarheit und Verantwortlichkeit zu fördern, indem es die Arbeit mit unternehmensweiten Zielen verbindet, und durch Sicherheit und Kontrolle auf Unternehmensebene eine vertrauensvolle Skalierung zu ermöglichen, sodass jeder versteht, wie seine Arbeit zum Gesamtbild beiträgt.

Nutzen Sie die Features für das Portfolio-Management, um Ressourcen für mehrere Projekte zu priorisieren und zuzuweisen.

Dieses Tool eignet sich für alle Teams und Benutzer – egal, ob Marketingfachleute mehrere Kampagnen planen oder Produktmanager die Einführung neuer Features koordinieren. Es hilft allen, Termine und Ergebnisse im Blick zu behalten.

Features von Asana

Werfen wir einen Blick auf die Vorteile von Asana in dieser Tabelle:

1. Projektvisualisierung

über Asana

Stellen Sie sich vor, Sie sehen die Zeitleiste Ihres Projekts, wissen genau, wo jede Aufgabe in das Gesamtbild passt, und können Dinge nach Bedarf verschieben – mit Asana ist das möglich.

Für Softwareentwicklungsteams bietet die Zeitleistenansicht einen Überblick über die gesamte Projekt-Roadmap, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und potenzielle Engpässe, sodass Prioritäten und Ressourcen leichter angepasst werden können.

Marketingteams können die Board-Ansicht verwenden, um Inhaltskalender mit Spalten für Ideenfindung, Entwürfe, Überprüfung und Veröffentlichung zu verwalten.

Asana bietet auch Vorlagen für das Projektmanagement, die strukturierte Rahmenbedingungen bieten, die Zeit sparen und dabei helfen, die Praktiken in Ihrem Unternehmen zu standardisieren. Die Vorlagen für die strategische Planung sind ein Hit bei Teams, die regelmäßig Brainstorming betreiben und strategische Ziele auf einer Karte festhalten müssen, um ihren Aufwand auf langfristige Ziele auszurichten.

2. Anpassbare Workflows

über Asana

Jedes Team hat seinen eigenen Rhythmus, und Asana versteht das. Sie können Workflows genau an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen, von einfachen Checklisten bis hin zu komplexen Projektphasen.

Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit den Automatisierungsregeln von Asana. Sie können beispielsweise automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail an ein Team-Mitglied senden, wenn ihm eine Aufgabe zugewiesen wurde, oder eine Aufgabe automatisch in die Phase „Überprüfen” verschieben, sobald sie fertiggestellt ist.

Mit Asana können Sie außerdem erweiterte benutzerdefinierte Felder anpassen, um projektspezifische Informationen zu erfassen, die für Ihre Arbeit relevant sind. Ein Marketing-Team könnte beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld für „Zielgruppe“ für Aufgaben im Rahmen von Marketingkampagnen erstellen, während ein Softwareentwicklungsteam ein benutzerdefiniertes Feld für „Schweregrad des Fehlers“ für Entwicklungsaufgaben erstellen könnte.

Für komplexe Workflows können Sie in Asana erweiterte Regeln und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben festlegen. Stellen Sie sich vor, eine Designaufgabe kann erst beginnen, wenn eine Client-Genehmigungsaufgabe abgeschlossen ist. Mit den Regeln von Asana können Sie sicherstellen, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen und Abhängigkeiten automatisch durchgesetzt werden.

Zusammen sind diese Features ein Lebensretter, insbesondere für Teams mit sich wiederholenden Aufgaben, da sie Zeit sparen und das Risiko menschlicher Fehler reduzieren.

3. Integration mit Apps von Drittanbietern

über Asana

Asana erwartet nicht, dass Sie isoliert arbeiten. Es lässt sich in die meisten Apps von Drittanbietern integrieren, die Sie täglich verwenden, darunter Google Kalender, Slack und sogar Microsoft Office.

Integrieren Sie Google Kalender, um automatisch Aufgaben aus Kalenderereignissen zu erstellen oder umgekehrt

Verbinden Sie sich mit Slack, um Benachrichtigungen und Updates in den Kommunikationskanälen Ihres Teams zu erhalten

Hängen Sie Dateien aus Microsoft Office oder Google Drive direkt an Aufgaben an, sodass alle Projektressourcen an einem Ort gespeichert sind

Das bedeutet, dass Sie nicht mehr zwischen Registerkarten wechseln müssen, um Informationen zu finden – alles ist genau dort verbunden, wo Sie es brauchen.

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter: 13,49 $/Monat

Erweitert: 30,49 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Microsoft Planner?

über Microsoft Planner

Microsoft Planner ist Ihre erste Wahl für die nahtlose Verwaltung von Aufgaben innerhalb des Microsoft-Ökosystems. Wenn Ihr Team bereits Microsoft Office oder Microsoft Teams verwendet, kann die Integration von Planner die Verwaltung Ihrer Projekte vereinfachen.

Es wurde entwickelt, um eine einfache, visuelle Möglichkeit zur Organisation der Teamarbeit zu bieten. Benutzer können Pläne erstellen, Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und mit Kollegen zusammenarbeiten. Planner verwendet eine kartenbasierte Oberfläche, die die Verwaltung persönlicher und Team-Aufgaben vereinfacht.

Features von Microsoft

Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, was Microsoft Planner für die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement so praktisch macht:

1. Aufgabenorganisation

über Microsoft Planner

Wenn Sie mehrere Projekte unterwegs übernommen haben, kann Microsoft Planner Ihnen dabei helfen, diese aufzuteilen. Die intuitiven Kanban-Boards erleichtern die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Fälligkeitsdaten und die Organisation in Kategorien.

Nutzen Sie die Automatisierungsfunktionen von Planner, um die Zuweisung von Routineaufgaben, Aktualisierungen und Benachrichtigungen zu vereinfachen. Das Tool eignet sich perfekt, um alles im Blick zu behalten, von Marketingkampagnen bis hin zu Software-Releases.

2. Teamzusammenarbeit

über Microsoft Planner

Durch die Integration in Microsoft Teams wird Microsoft Planner zu einer zentralen Anlaufstelle für die gesamte Projektkommunikation.

Weisen Sie einzelnen Personen Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und überwachen Sie den Fortschritt, damit alle auf Kurs bleiben. Arbeiten Sie effektiv zusammen, indem Sie Dateien freigeben und Details direkt in den Aufgaben besprechen.

Möchten Sie eine Datei aktualisieren oder eine kurze Nachricht freigeben? Alles ist genau dort, wo Sie es hinterlassen haben, sodass alle auf dem gleichen Stand bleiben.

3. Visuelle Aufgabenverwaltung

über Microsoft Planner

Für Teams, die visuelle Hinweise bevorzugen, bietet Microsoft Planner ein Board im Kanban-Stil, in dem Aufgaben von „Geplant“ über „In Bearbeitung“ zu „Fertiggestellt“ verschoben werden können. So lässt sich nicht nur der Status jeder Aufgabe leicht erkennen, sondern auch Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Zeitleisten effektiv verwalten.

Die Gantt-Diagramme von Planner sind ebenfalls nützliche Tools zur Visualisierung von Projektzeitleisten und Abhängigkeiten. Ein Softwareentwicklungsteam kann beispielsweise Sprint-Aufgaben visualisieren, Fehlerbehebungen nachverfolgen und Releases verwalten, ohne den Überblick zu verlieren.

Preise für Microsoft Planner

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ pro Benutzer und Monat

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ pro Benutzer und Monat

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Benutzer pro Monat

Microsoft 365 Apps für Business: 8,25 $/Monat

Microsoft Planner vs. Asana: Features im Vergleich

Wenn es darum geht, all diese To-dos zu organisieren und sicherzustellen, dass Ihr Team seine Aufgaben erledigt, sind Microsoft Planner und Asana eine starke Kombination. Aber sie tun dies auf ihre eigene, einzigartige Weise.

Schauen wir uns das genauer an und vergleichen wir:

Feature Asana Microsoft Planner Visualisierung von Aufgaben Verschiedene Ansichten, darunter Kanban-Boards, Listen, Kalender und Zeitleisten Kanban-Board Teamzusammenarbeit Mehrere Kanäle Teams-Integration Integration von Apps von Drittanbietern Umfangreiche Integrationen (z. B. Slack, Google Drive, Dropbox) Eingeschränkte Integrationen (hauptsächlich Microsoft-Produkte) Echtzeit-Zusammenarbeit Live-Updates Synchronisierung mit Teams Mobile App Volle Funktionalität Zugriff von unterwegs Offline-Funktionalität Limitiert (erfordert Synchronisierung bei erneuter Verbindung) Limitiert (erfordert Synchronisierung bei erneuter Verbindung) Zeiterfassung Integriert (automatisch und manuell) Über Add-Ons Benutzerdefinierte Felder Hochgradig anpassbar Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten Tools für die Berichterstellung Erweiterte Analysen Grundlegende Berichte

Vergleichen wir nun die Features im Detail:

1. Visualisierung von Aufgaben

Asana

Die Verwendung von Asana zur Visualisierung von Aufgaben ist wie der Gang in einen Kontrollraum, in dem auf Monitoren alles in Echtzeit angezeigt wird. Sie können aus Listen wählen, in denen Aufgaben wie eine To-Do-Liste dargestellt werden, aus Boards, die Ihnen eine Übersicht im Kanban-Stil bieten, aus Zeitleisten in Gantt-Diagrammen und aus Kalendern für diejenigen, die sehen müssen, wie sich die Aufgaben Tag für Tag stapeln.

Das Tool ist perfekt für visuelle Denker, die Projekte mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche planen und neu anordnen möchten.

Microsoft Planner

Der Planner bietet Ihnen eine unkomplizierte Kanban-Erfahrung. Jedes Projekt erhält ein eigenes Board, und die Aufgaben werden in Spalten sortiert, sodass Sie den Flow von „Zu erledigen“ über „In Bearbeitung“ bis „Erledigt“ sehen können. Es verfügt zwar nicht über alle Funktionen der Ansichten von Asana, aber es bietet alles Wesentliche für Teams, die bereits mit der Microsoft-Suite arbeiten und Einfachheit bevorzugen.

Gewinner: Asana – für alle, die sich vielfältige visuelle Optionen und mehr Flexibilität wünschen.

2. Teamzusammenarbeit

Asana

Stellen Sie sich Asana als Kommunikations-Hub für Ihr Team vor. Sie können Aufgaben kommentieren, Teammitglieder anpingen und sogar die Fertigstellung von Aufgaben mit niedlichen fliegenden Einhörnern feiern. Asana wurde entwickelt, um alle miteinander zu verbinden und auf dem Laufenden zu halten, egal ob im Büro oder auf der anderen Seite der Welt.

Microsoft Planner

Wenn Sie mit Microsoft Teams arbeiten, werden Sie sich mit Planner wie zu Hause fühlen. Es lässt sich nahtlos in Ihre Chats und Meetings integrieren, sodass Sie Aufgaben und Updates freigeben können, ohne die Teamumgebung zu verlassen. Es ist, als hätten Sie einen eigenen Kanal für alles, was mit Projekten zu tun hat, sodass das Team fokussiert und synchronisiert bleibt.

Gewinner: Es gibt einen Gleichstand. Planner ist ideal für alle, die bereits in Microsoft Teams investiert haben, während Asana umfangreichere Features für die Zusammenarbeit in unterschiedlichen Workflows bietet.

3. App-Integrationen

Asana

Asana ist nicht wählerisch, mit wem es zusammenarbeitet. Es lässt sich in viele andere Apps integrieren, von Zeiterfassung und Berichterstellung bis hin zu Plattformen für die Dateifreigabe und Kommunikation. Diese Interoperabilität macht Asana zu einem vielseitigen Tool, das sich in fast jeden von Ihnen verwendeten Technologie-Stack einfügen lässt.

Microsoft Planner

Planner funktioniert am besten mit Freunden – insbesondere mit anderen Microsoft Apps. Für Teams, die mit der Arbeitsweise von Microsoft Office vertraut sind, bedeutet die Integration von Planner, dass Dateien und Daten problemlos zwischen Anwendungen freigegeben werden können.

Gewinner: Asana – für Teams, die verschiedene Tools verwenden und umfangreiche Integrationsmöglichkeiten von Drittanbietern benötigen.

4. Preise

Feature Asana Microsoft Planner Ideal für Free-Plan Persönlich: kostenlos Nicht verfügbar Einzelpersonen oder Teams, die gerade mit dem Projektmanagement beginnen Starter-Plan Starter: 13,49 $/Monat Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Benutzer pro Monat Kleine bis mittelgroße Teams, die eine grundlegende Integration benötigen Business-Plan Fortgeschritten: 30,49 $/Monat Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Benutzer pro Monat Teams, die erweiterte Features für das Projektmanagement und Tools für die Zusammenarbeit benötigen Business-Plan Premium Enterprise: benutzerdefinierte Preise Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Benutzer pro Monat Unternehmen, die eine umfassende Projektmanagement-Software mit erweiterter Sicherheit und Support suchen Apps Nicht zutreffend Microsoft 365 Apps für Unternehmen: 8,25 $/Monat Teams, die nach Microsoft-App-Integrationen mit zusätzlichen Projektmanagement-Funktionen suchen Enterprise-Plan Benutzerdefinierte Preise Benutzerdefinierte Preise Große Unternehmen oder Unternehmen mit komplexen Projektmanagement-Anforderungen, die maßgeschneiderte Lösungen benötigen

Microsoft Planner

Microsoft Planner ist wahrscheinlich die bequemere und kostengünstigere Wahl für Teams, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind. Es lässt sich nahtlos in die Microsoft-Suite integrieren und ist somit eine ideale Ergänzung für den Workflow all jener, die stark auf andere Microsoft-Anwendungen angewiesen sind.

Asana

Asana hingegen ist nützlich für Teams, die ein eigenständiges Projektmanagement-Tool mit einer Vielzahl von Visualisierungs- und Anpassungsoptionen benötigen. Die kostenlose Version ist für den persönlichen Gebrauch oder kleine Teams zugänglich, während die höheren Versionen umfangreiche Features bieten, die für größere, komplexere Projekte geeignet sind.

Gewinner: Es gibt hier keinen allgemeingültigen „Gewinner“. Die richtige Wahl hängt von den spezifischen Umständen und Anforderungen des Teams ab.

Teams sollten bei ihrer Entscheidung Faktoren wie bestehende Abonnements, die Bedeutung visueller Projektplanungstools und die Notwendigkeit der Integration mit anderen Anwendungen berücksichtigen.

Asana vs. Microsoft Planner auf Reddit

Um die Präferenzen der Benutzer zwischen Asana und Microsoft Planner besser zu verstehen, haben wir die Meinungen der Benutzer auf Reddit untersucht.

Ein Benutzer von Asana ist voll des Lobes:

Ich finde es toll, wie es meine To-dos organisiert, mir das Gefühl gibt, etwas erreicht zu haben, wenn ich sie erledigt habe, und mir eine effiziente Kommunikation/Delegation an mein Team ermöglicht. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt in Aufgaben denke.

Ich finde es toll, wie es meine To-dos organisiert, mir das Gefühl gibt, etwas erreicht zu haben, wenn ich sie erledigt habe, und mir eine effiziente Kommunikation und Delegation an mein Team ermöglicht. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt in Aufgaben denken.

Viele Benutzer bevorzugen Asana wegen seiner Fähigkeit, To-Do-Listen zu erstellen und Teams bei der einfachen Delegierung von Aufgaben zu unterstützen. Wenn Sie nach Alternativen zu Asana suchen, beachten Sie, dass Benutzer Asana wegen seiner überlegenen Organisationstools und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche schätzen, andere Tools jedoch möglicherweise besser zu unterschiedlichen Workflow-Präferenzen oder Feature-Anforderungen passen.

Zu Microsoft Planner hat ein Reddit-Benutzer aus dem Subreddit r/projectmanagement es einfach ausgedrückt:

Ich habe Planner bei vielen Projekten eingesetzt und es hat mir und den von mir geleiteten Teams sehr dabei geholfen, die Arbeit zu erledigen. Ist es das beste Tool auf dem Markt? Nein, aber es erfüllt die Aufgaben, die ich ihm stelle.

Ich habe Planner in vielen Projekten eingesetzt und es hat mir und den von mir geleiteten Teams sehr dabei geholfen, die Arbeit zu erledigen. Ist es das beste Tool auf dem Markt? Nein, aber es erfüllt die Anforderungen, die ich an es stelle.

Dieser Benutzer lobt Planner für seine Einfachheit und Effizienz, insbesondere wenn Sie bereits andere Microsoft-Tools verwenden. Für diejenigen, die nach Alternativen zu Microsoft Planner suchen, zeigt diese Perspektive, dass Planner zwar effektiv ist, andere Optionen jedoch möglicherweise andere oder zusätzliche Features bieten.

Was ist das Fazit?

Reddit ist sich einig: Microsoft Planner ist die solide, zuverlässige Wahl für alle, die in der Microsoft-Umgebung arbeiten. Asana hingegen glänzt durch seine überragenden Funktionen zur Aufgabenorganisation und hilft Teams, besser zu kommunizieren.

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die sich nahtlos in Ihre Microsoft-Routine einfügt, ist Planner einen Blick wert. Wenn Sie jedoch ein Tool suchen, das Aufgaben und Teamarbeit zum Kinderspiel macht, ist Asana möglicherweise die richtige Wahl für Sie. Letztendlich kommt es darauf an, was Ihr Projektmanagement-Tool für Sie und Ihr Team leisten soll.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Microsoft Planner und Asana

Microsoft Planner und Asana haben zwar ihre Stärken, aber es gibt noch einen weiteren Konkurrenten, der eine Überlegung wert ist: ClickUp. Dieses vielseitige Tool vereint Projektmanagement, Aufgabenverwaltung und Funktionen für die Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform.

Darüber hinaus bietet es den leistungsstarken KI-Assistenten ClickUp Brain und mehrere Vorlagen, die das Projektmanagement für Teams jeder Größe vereinfachen.

1. ClickUp Projektmanagement-Plattform

Vereinfachen Sie die Ausführung und Lieferung von Projekten mit ClickUp Projektmanagement

Die Projektmanagement-Suite von ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die Teams dabei hilft, intelligenter zu arbeiten und Zeit zu sparen, indem sie vernetzte Workflows, Dashboards in Echtzeit und umfassende Wissensmanagement-Funktionen bereitstellt.

So kann es Sie beim Projektmanagement unterstützen:

Bringt Teams näher zusammen, indem Workflows vereinfacht werden und eine nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglicht wird

Behalten Sie mit dynamischen ClickUp-Dashboards , die eine hohe Sichtbarkeit bieten, den Überblick über alle Projektdetails, Fortschritte und Zeitleisten

Steigern Sie die Effizienz durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit ClickUp-Automatisierungen und die Erstellung detaillierter Berichte zur Überwachung des Projektstatus

Passen Sie mehr als 15 ClickUp-Ansichten an die Anforderungen verschiedener Teams und Projekte an, damit jeder die richtige Perspektive hat, um effektiv zum Projekt beizutragen

Hilft Ihnen dabei, Prioritäten für Aufgaben festzulegen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben auf einer Karte darzustellen, Workloads und Kapazitäten nachzuverfolgen und Ressourcen für wichtige Aufgaben zuzuweisen, um sie an den Zielen des Unternehmens auszurichten

Ermöglicht eine schnellere Projektabwicklung im Rahmen des Budgets durch die Koordination der Projektplanung und teamübergreifenden Zusammenarbeit auf einer Plattform

2. ClickUp Brain

Automatisieren und optimieren Sie Ihre täglichen Aufgaben mit ClickUp Brain

ClickUp hilft Ihnen nicht nur bei der Verwaltung von Aufgaben, sondern nutzt KI, um Ihre Arbeit intelligenter zu gestalten. Mit ClickUp Brain können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Einblicke in Ihre Arbeitsgewohnheiten gewinnen, automatische Zusammenfassungen für Fortschrittsberichte erstellen und sogar Projektzeitleisten vorhersagen.

Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der ständig lernt, wie Ihr Team effizienter arbeiten kann.

So kann es Ihnen helfen:

KI-Projektmanager: Automatisiert Projektaktualisierungen und Standup-Zusammenfassungen und synchronisiert den Aufwand der Teams, wodurch der manuelle Workload bei der Überwachung von Projekten reduziert wird

KI-Wissensmanager: Hilft Teams dabei, geschäftliche Inhalte und Zusammenhänge innerhalb ihres Workspace nachzuverfolgen, freizugeben und abzurufen, und optimiert so den Arbeitsplatz. Er kann Fragen zu Ihren Aufgaben, Dokumenten und sogar zu Teammitgliedern beantworten

AI Writer for Work: Verbessert die Kommunikation innerhalb von Teams durch kontextbezogene und dialogorientierte KI-Features, die in ClickUp verfügbar sind. Verwenden Sie es, um E-Mail-Antworten, Marketingmaterialien, Produktanforderungsdokumentationen, Code-Schnipsel und vieles mehr zu erstellen!

Starten Sie KI von überall aus: ClickUp Brain fungiert als Self-Service-KI-Gateway, um nach Antworten zu suchen und den ununterbrochenen Flow des Teams aufrechtzuerhalten. Es ist über die Symbolleiste überall im Workspace zugänglich

3. ClickUp Aufgaben

Erweitern Sie Ihre To-Do-Liste über die Checkliste hinaus und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Aufgaben erhalten Sie mehr als nur einen Ort, an dem Sie Ihre To-Dos auflisten können. Sie können detailliertes Feedback in Threads hinterlassen, Aktionselemente über Kommentare und @Erwähnungen direkt in den Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen und sogar die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit nachverfolgen.

Es handelt sich um eine umfassende Software zur Aufgabenverwaltung, die alle Bereiche abdeckt, vom großen Ganzen bis hin zu den kleinsten Details.

So kann es Ihnen helfen:

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei Aufgaben, indem Sie mehrere Mitarbeiter zuweisen und Kommentar-Threads zu jeder Aufgabe erstellen können

Weisen Sie Kommentare als Aktionselemente zu, damit nichts übersehen wird

Sparen Sie Zeit bei langwierigen Diskussionen mit gemeinsam nutzbaren Bildschirmaufzeichnungen über ClickUp Clips

Navigieren Sie schnell zu jeder Aufgabe oder Unteraufgabe innerhalb Ihres Projekts und visualisieren Sie Ihre Arbeit in mehreren Ansichten

Passen Sie Ihren Workspace mit Ihren Namenskonventionen an und definieren Sie Aufgabentypen, die für Ihr Team sinnvoll sind

Erstellen Sie eine Aufgabendatenbank, indem Sie mit Elementtypen Aufgaben für Fehler, Sprints, Personen und mehr identifizieren. Gruppieren Sie Aufgaben nach Kategorien, um eine Datenbank für verschiedene Aufgabentypen zu erstellen

Richten Sie wiederkehrende Aufgaben für regelmäßige Erinnerungen wie wöchentliche Meetings oder tägliche Aufgaben ein

4. Vorlage für ClickUp-Projektplaner

Diese Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie Ihre Projektplanung mit der Projektplaner-Vorlage von ClickUp

Fangen Sie nicht bei Null an. Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Projektplaner, um mit vorgefertigten Projektplänen, die Sie ganz nach Bedarf anpassen können, sofort loszulegen.

Diese Vorlage eignet sich ideal für die Koordination von Produkteinführungen oder die Verwaltung von Teamaktivitäten und bietet Ihnen die notwendigen Tools, um Ihren Workflow zu optimieren und Ihre Ziele effizient zu erreichen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Zentralisieren Sie alle Ihre Projektpläne für einen einheitlichen Zugriff

Überwachen Sie mühelos Fortschritte mit intuitiven Kanban-Boards

Koordinieren Sie Ihr Team und Ihre Ressourcen, um die Produktivität zu steigern

Es ist Entscheidungszeit. Sie haben Microsoft Planner, das wie angegossen passt, wenn Sie fest im Microsoft-Ökosystem verankert sind. Dann gibt es noch Asana, das Ihnen wie ein zusätzliches Paar Hände zur Organisation von allem zur Seite steht.

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das sich gut in Microsoft-Produkte integrieren lässt und einfache und effiziente Tools für die Aufgabenverwaltung bietet, könnte Microsoft Planner die richtige Wahl sein. Wenn Sie jedoch ein Tool benötigen, das umfangreiche Anpassungen, Integrationen von Drittanbietern und umfassende Vorlagen für die strategische Planung unterstützt, ist Asana möglicherweise die beste Wahl.

Aber hier ist ein Gedanke: Was wäre, wenn Sie all diese Features an einem Ort haben könnten? Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es ist wie ein cooles Elektroauto, das Sie nicht nur vorwärts bringt, sondern dies auch mit einer Menge technischer Raffinesse tut – denken Sie an intelligente KI, die Ihnen die Routinearbeiten abnimmt, ein Dashboard voller Features für jede erdenkliche Aufgabe und Vorlagen, mit denen Sie Projekte im Handumdrehen vorbereiten können.

Möchten Sie sehen, wie es für Sie funktioniert? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!