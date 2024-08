20 Ideen für die Sprint-Retrospektive, um Ihr agiles Team bei der Stange zu halten

Erleben Sie bei aufeinanderfolgenden Projekten immer wieder Ineffizienzen? Die Wahl Ihrer retrospektiven Ideen kann darüber entscheiden, wie effektiv Sie diese Produktivitätslücken beseitigen.

Sprint-Retrospektiven sind eine Möglichkeit, vergangene Leistungen zu überprüfen und Verbesserungsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Wenn die Mitglieder des Teams jedoch das Gefühl haben, dass das Format der Retrospektive abwechslungsreicher, produktiver und mit den tatsächlichen Ergebnissen verbunden sein könnte, kann dies zu Apathie und passiver Teilnahme führen.

Sie sollten nach Möglichkeiten suchen, Ihre Meetings zur Sprint-Retrospektive spielerisch zu gestalten und sie für jedes Mitglied des Teams angenehmer zu machen.

Als Projektmanager oder Scrum Master sollten Sie Retrospektivbesprechungen so gestalten, dass sie Spaß machen, um das Engagement zu steigern. Das hilft Ihrem Team, zusammenzuarbeiten, anstatt miteinander zu konkurrieren. Gestalten Sie Ihr nächstes Retrospektive Meeting entspannt und einprägsam, damit die Moral Ihres Teams hoch ist, insbesondere in schnelllebigen, agilen Umgebungen.

Hier sind 20 Ideen für Sprint-Retrospektiven, die Ihr Team bei der Stange halten.

20 Sprint-Retrospektive-Ideen für Ihr nächstes Meeting

Die Überwindung von Desengagement erfordert Folgendes:

Zeigen Sie aktiv auf, wie der Input aus diesen Sitzungen zu greifbaren Verbesserungen führt

Abwechslungsreiche und interaktive Formate für die Retrospektive, um die Meetings frisch zu halten

Eine integrative Atmosphäre zu schaffen, in der jedes Mitglied des Teams das Gefühl hat, dass seine Stimme gehört und wertgeschätzt wird

Diese 20 Ideen für Sprint-Retrospektiven beleben die Vorstellungskraft Ihres Teams in Bezug auf retrospektive Aktivitäten. 👇

1. Gestaffelte Retrospektiven

Gestaffelte Retrospektiven sind perfekt für Teams, die das Gefühl haben, dass ihre Retros eher zu Ideen als zu deren Umsetzung führen.

Diese Retrospektiven erstrecken sich über vier Tage. Am ersten Tag sammeln Sie Daten, um die Antworten Ihrer Teammitglieder an einem Ort zusammenzustellen. Am zweiten Tag ermitteln Sie mithilfe einer Umfrage die Prioritäten auf der Grundlage der kollektiven Meinungen.

Am dritten Tag finden offene Diskussionen und ein Brainstorming für umsetzbare Lösungen statt. Schließen Sie die Retrospektive am vierten Tag ab, indem Sie die Mitarbeiter auffordern, sich zu bestimmten Maßnahmen zu verpflichten.

Blick auf den Standard sprint planung protokolle, um eine Vorstellung von den einzelnen Schritten zu bekommen.

2. Gefallen, gelernt, vermisst, ersehnt (4Ls)

Das 4Ls-Modell schneidet die positiven und negativen Erkenntnisse Ihrer vergangenen Sprints durch.

Sie können die Antworten Ihres Teams in vier Spalten unterteilen, um zu bewerten, was ihnen gefallen hat, was sie gelernt haben, was ihnen gefehlt hat und was sie sich gewünscht haben.

Erwarten Sie unterschiedliche Perspektiven von verschiedenen Mitgliedern in Ihrer Hierarchie. Dies ist eine wertvolle post-Mortem-Idee es geht darum, Feedback zu sammeln und aufzudecken, wie interne und externe Faktoren Ihr Scrum Team beeinflusst haben.

ClickUp's 4Ls Retrospective Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Projekte mit Ihrem Team zu überprüfen und Ihren Prozess zu verbessern.

ClickUp's 4Ls Retro Vorlage ermöglicht es Ihrem Team, die Erkenntnisse aus dem letzten Projekt zu vertiefen. Mit dieser retrospektiven Vorlage können Sie:

Sammeln Sie individuelles Feedback und fassen Sie es zu einer zusammenfassenden Version zusammen

Speicherorte für verbesserungsbedürftige Abteilungen ausfindig machen

Ihr Team in die Lage versetzen, sich wiederholende Probleme zu erkennen und zu beheben

Brainstorming und Reflexion über die Meinungen der einzelnen Mitglieder

3. Heißluftballon-Retrospektive

Wenn es darum geht, Diskussionen spielerisch zu gestalten, ist diese Idee der Sprint-Retrospektive ganz vorne mit dabei. Bewerten Sie Ihren letzten Sprint, indem Sie die Meinungen Ihres Teams mit der unmittelbaren Umgebung eines Heißluftballons verknüpfen.

In der Heißluftballon-Retrospektive steht Sonnenschein für bevorstehende positive Ereignisse und heiße Luft für die Aktivitäten und Metriken, die Ihr Team vorantreiben.

In ähnlicher Weise stehen stormige Wolken für häufige Rückschläge, die als Schluckauf in Ihrer Projektpipeline wirken, und Sandsäcke beschränken Ihr Team auf den ersten Gang.

4. Agile Geschichte

Agile Stories betrachten Benutzer-Stories, um die Meinungen mehrerer Mitglieder des Teams zu entschlüsseln. Die zyklische Natur dieser retrospektiven Idee ist geeignet, um Meinungen zu sammeln und Designänderungen in einem agilen Setup zu manipulieren.

Erfahrene Scrum-Master nutzen diese Methode häufig, um eine transparente Kommunikation zwischen Stakeholdern und Produktabteilungen aufrechtzuerhalten.

Die Vorlage für die agile Story-Retrospektive beginnt mit einem Brainstorming zu möglichen neuen Features, gefolgt von der Erstellung von Mini-Aufgaben für jedes zu entwickelnde Feature. Sie kann dabei helfen, in kurzer Zeit leicht zu erfassende Geschichten über verschiedene Features zu schreiben.

ClickUp's Agile Story Retrospective Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ideen zu erfassen und Designänderungen in einer agilen Umgebung zu verwalten.

ClickUp's Agile Story Vorlage ist ideal, um die verschiedenen Perspektiven der Mitglieder eines Teams auf vergangene Projekte zu untersuchen. Mit dieser retrospektiven Vorlage können Sie:

Die Kommunikation zwischen Stakeholdern und Ihrem Team zu verbessern

Ihre Projektentwicklungsprozesse durch neue Features zu straffen

Monatliche Sitzungen durchführen, um Fortschritte und Ineffizienzen zu analysieren

Aufgaben kategorisieren, um die Gesamtkohärenz Ihres Teams zu verbessern

Auch gelesen:_ Agile tools your team should be used

5. Die Ostereiersuche

Lassen Sie die Ostereier knacken, während Ihr Team mit dieser Retrospektive Maßnahmen zur superschnellen Prozessverbesserung aufspürt.

Setzen Sie dieses Thema der Oster-Retrospektive in die Tat um, indem Sie Ihre Schatzkarte, das geknackte Ei, das magische Ei und das goldene Ei identifizieren. 🪺

Hier erfahren Sie, wie Sie diese lustigen Elemente verwenden können:

Die Schatzkarte zeigt, was die Suche nach einer Lösung erleichtert hat

Das zerbrochene Ei zeigt die Probleme auf, die die Aufgabe schwierig machten

Das magische Ei gibt Ihnen eine zweite Chance, indem es Sie etwas auswählen lässt, das Sie gerne ändern würden, wenn Sie das Projekt noch einmal zu erledigen hätten

Das goldene Ei zeigt auf, wer oder was im letzten Sprint die Krone verdient hat. War es eine Person oder ein Prozess? Wie hat sich das Projekt dadurch zu Ihren Gunsten verändert?

6. Starten, stoppen und fortfahren

Dies ist eines der beliebtesten und praktischsten Formate für die Durchführung einer Retrospektive.

Dabei wird das Team gefragt:

Was sollten wir zu erledigen beginnen?

Was erledigen wir jetzt, was wir aufgeben müssen?

Was erledigen wir derzeit zu, was wir fortsetzen sollten?

Diese Idee kann dazu beitragen, das Zeitmanagement zu verbessern und die Betriebskosten zu senken

Ein Start-Stopp-Weiter-Diagramm steigert die Produktivität, zeigt verbesserungswürdige Bereiche auf, fördert den Teamgeist und die Zusammenarbeit und misst den Fortschritt, neben anderen Vorteilen für beide Mitglieder des Teams.

ClickUp's Start Stop Continue Vorlage gibt Aufschluss darüber, welche Aktivitäten oder Prozesse Ihr Team beginnen, anhalten und fortsetzen sollte. Mit dieser retrospektiven Vorlage können Sie:

Eine Kultur der Selbstreflexion nach jedem Projekt zu fördern

Teams dazu ermutigen, genau zu beobachten, was funktioniert und was nicht

Die Prozesse, die gut laufen, identifizieren und verbessern

Abteilungen zu erkennen, die Ihre Gewinnspannen vervielfachen können

Erfahren Sie mehr über verschiedene scrum tools und scrum Workflows um kalkulierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Aktivitäten gestartet, gestoppt oder fortgesetzt werden sollen.

7. Die Rockband 🎸

Verwenden Sie dieses Format wenn Ihr agiles Team regelmäßig auf Retros zurückgreift. Es ist eher eine Nachbesprechung der eigenen Leistung.

Um es interessant zu machen, geben Sie Ihrem Team einen Bandnamen, oder lassen Sie die Mitglieder des Teams einen ausdenken! Verwenden Sie nun Rockband-Metaphern, um die Leistung des Teams zu bewerten.

Beurteilen Sie die "Szene" oder wie Ihre Band (Ihr Team) ihre Aufgaben erfüllt hat

Gehen Sie zum "Backstage"-Setup über und analysieren Sie, was hinter den Kulissen geschah, d. h. Dinge, von denen nur einige Mitglieder des Teams wissen

Heben Sie die "Road Crew" hervor, um den Prozess zu vermenschlichen. Wessen Beiträge waren episch und wessen ineffektiv?

Verwenden Sie schließlich die "Setlist", um Ihre Leistung aus der Vogelperspektive zu betrachten und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen

ClickUp's projektmanagement tool überwacht die gesamte Kette dieser Rockband-Retrospektive, von der internen Zusammenarbeit bei Aufgaben hinter der Bühne bis hin zur Frage, welches Mitglied Ihrer Road-Crew am produktivsten war.

8. Gelernte Lektionen aus dem Projektmanagement

Dieses Retro-Medium überwacht und notiert erfolgreiche Aktionen des Teams, um sie in zukünftigen Sprints zu wiederholen. Neben der Identifizierung fehlerhafter Aktionen zur Vorbeugung gewinnen Sie Klarheit darüber, wie das Projekt vorankam.

Es konzentriert sich auf die Schlüssel-Lektionen und dokumentiert sie, damit sie leichter weitergegeben werden können.

Ob für Scrum Master wie Sie oder Sprint Teams, diese Methode deckt enormen Raum für Prozessverbesserungen auf.

Zusätzlich können Sie die Verwendung eines projektmanagement tool um Ihre Genauigkeit und Produktivität auf höchstem Niveau zu halten. 📈

ClickUp's Vorlage für die Retrospektive von Lessons Learned im Projektmanagement hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Lessons Learned in jedem Projekt.

ClickUp's Vorlage für Lessons Learned im Projektmanagement präsentiert Informationen über Erfolge und Misserfolge, die das Ergebnis Ihres Projekts beeinflussen. Sie können diese Vorlage auch für die Retrospektive verwenden:

Notieren von vielversprechenden Erkenntnissen aus jedem vergangenen Projekt

Verwendung visueller Nachverfolgungstools zur Überwachung des Fortschritts eines Projekts

Probleme früher zu erkennen, um zukünftige Störungen in Ihrem Projekt zu vermeiden

Fehltritte zu dokumentieren, um dieselben Fehler zu vermeiden

9. Behalten, ablegen, starten

Bei dieser Methode wird berücksichtigt, was Sie beibehalten und was Sie verwerfen möchten, gefolgt von neuen Wegen, die Sie erkunden wollen. Dieser retrospektive Prozess ist nicht nur logisch, sondern auch intuitiv und beinhaltet Änderungen, die Ihr Sprint Team auf den vorderen Platz setzen.

Er eliminiert, was nicht funktioniert und kombiniert bestehende Methoden mit innovativen Konzepten des Projektmanagements.

Diese Bewertungstechnik ist einfach genug, um mit Ihrer bevorzugten Methode zu arbeiten retrospektive tools .

10. Rückblick auf das Segelboot

Die segelboot-Retrospektive beinhaltet die Anregung von Ideen und Meinungen über den vergangenen Sprint auf spielerische Art und Weise. ⛵️

Bei diesem Ansatz stellen sich agile Teams ihre Mitglieder als Segler vor, die ein Boot in Richtung einer einsamen Insel rudern. Lassen Sie die Insel Ihr Ziel sein; der Wind verkörpert das, was Sie voranbringt.

Der Anker hält Ihr Team zurück, und der Eisberg ist das, was Ihnen den Weg versperrt und Risiken schafft.

Diese Methode hilft Teams dabei, zielorientiert zu arbeiten und zu kommunizieren, ohne dass die Dinge zu kompliziert werden.

ClickUp's Segelboot Retrospektive Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, ein Projekt von Anfang bis Ende zu visualisieren und zu verwalten.

ClickUp's Segelboot Vorlage vereinfacht den gesamten Retrospektivprozess für Ihr Team. Mit der Retrospektiven-Vorlage können Sie:

Verwenden Sie visuelle Anhaltspunkte, um kreative Erkenntnisse aus Ihrem Team zu gewinnen

Ziele und Vorgaben entsprechend der Kapazität Ihres Teams festlegen

Eine umfassende Analyse unter Beteiligung aller Mitglieder des Teams durchführen

Eine Karte zur Erreichung des Ergebnisses Ihres Projekts festlegen

11. Amors Rückblick

Es muss nicht immer nur um Ergebnisse und nicht um Wertschätzung gehen. Bei dieser Retrospektive geht es vorrangig um die Anerkennung von Arbeit mit hoher Wirkung und hohem Wert und nicht um die Schattenseiten.

Beginnen Sie damit, dass Sie Ihr agiles Team dazu ermutigen, anzuerkennen, was es während des letzten Sprints geleistet hat. Bringen Sie dann Ihre Bewunderung für eine bestimmte Eigenschaft eines jeden Kollegen zum Ausdruck. Achten Sie dabei auf ein Verhältnis von 80:20 zwischen Wertschätzung und Vorschlägen.

Beenden Sie die Sitzung, indem Sie alle fragen, was ihnen am letzten Sprint gefallen hat und was das Team im nächsten Sprint erreichen oder erwerben sollte.

Vergessen Sie nicht, mit einem diagramm der Sprint-Geschwindigkeit um den Umfang künftiger Sprints abzuschätzen und mit den Erwartungen der Stakeholder Schritt zu halten.

Bessere Schätzungen durch benutzerdefinierte Bereiche für die Geschwindigkeit in ClickUp

12. Sprint Retrospektive Brainstorming

**Diese kostenlose Retrospektive eignet sich perfekt für einen frei fließenden Dialog und sammelt mühelos die kollektiven Meinungen der Teammitglieder, um eine einheitliche Vision zu schaffen. Sie können das Erreichte im Vergleich zum Gesamtziel des Teams nachverfolgen und herausfinden, was die Moral Ihres Teams drückt.

Eine Vorlage für ein Brainstorming zur Sprint-Retrospektive unterteilt die Aktivität in sechs einfach zu befolgende Schritte.

Festlegen von Zielen Identifizieren des Themas und der Thematik Themenrelevante Aufgaben erstellen und zuordnen Feedback zusammenstellen Analysieren Sie die Meinungen und Erstellen Sie einen Aktionsplan

ClickUp's Sprint Retrospective Brainstorm Template wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, über ihre Leistungen und Herausforderungen zu reflektieren.

ClickUp's Sprint Retrospektive Brainstorming Vorlage stellt Ihr Team auf kontinuierliche Verbesserung und bessere Koordination des Projekts ein. Mit dieser Vorlage können Sie:

Sammeln Sie die Ansichten aller Mitglieder Ihres Teams in einer einzigen Ansicht

Engpässe aufdecken, die sich negativ auf die Leistung Ihres Teams auswirken

Benachrichtigungen zur Nachverfolgung von Lösungen und Prozessänderungen verwenden

Ideen für umsetzbare Strategien zur Verbesserung des nächsten Sprints Ihres Teams entwickeln

13. Verrückt, traurig, froh

Sie können so viel über vergangene Projekte lernen, wenn Sie die emotionalen Aspekte der Meinungen Ihrer Mitarbeiter studieren.

Untersuchen Sie nicht ihre Handlungen, sondern wie sie sich gefühlt haben. Dadurch werden in der Regel größere Probleme aufgedeckt, die Ihr Team in früheren Sprints belastet haben.

Das ist die Idee für die Retrospektive "Verrückt, traurig, froh". Hier bitten Sie die Teilnehmer, auszudrücken, was sie frustriert oder verärgert hat (wütend), was sie enttäuscht hat (traurig) und was sie glücklich oder stolz gemacht hat (froh).

14. Asynchrone Retrospektive

Wie der Name schon sagt, befreit eine asynchrone Retrospektive Ihr Team von den Unannehmlichkeiten der Terminplanung und der Unterbrechung ihrer Arbeitsabläufe. Dies ist ideal, insbesondere für Teams, die über verschiedene Zeitzonen verteilt sind

Abgesehen davon, dass sie die Freiheit haben, in ihrer eigenen Zeit und ihrem eigenen Space zu antworten, verhindert diese Methode, dass individuelle Ideen durch die Meinung von Kollegen gefärbt werden.

Mit dieser Methode können sich Ihre Mitarbeiter beteiligen, wann immer sie wollen. Zum Beispiel können sie ihre Ideen jederzeit während eines Sprints freigeben, nicht nur in einer kurzen 10-minütigen Sitzung zu Beginn. Nachdem alle ihre Ideen freigegeben haben, gruppiert Ihr Team diese, stimmt über die wichtigsten ab und erstellt auf dieser Grundlage einen Aktionsplan. ClickUp's Sprint Feature können Sie kleine und umfassende Sprint-Zyklen entwerfen und automatisieren, indem Sie Prioritäten markieren, Teilaufgaben zuweisen und vieles mehr.

Beschleunigen Sie die Planung agiler Sprints und bewegen Sie sich mühelos durch Epics mit ClickUp

15. Die Piraten

Lustige Retrospektive-Spiele wie dieses können Ihr ganzes Team begeistern. Es ist eine großartige Option für Teams, die sich mit traditionellen Retrospektivformaten schwer tun, da Sie es an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können.

Die Aktivität wird von einem "Piratenkapitän" geleitet, der dafür sorgt, dass das Team auf Kurs bleibt und Spaß hat. So funktioniert es.

Jedes Mitglied des Teams erhält eine Schatzkarte mit Fragen oder Aufforderungen zu den Erfolgen und Herausforderungen des Teams Die Mitglieder des Teams besprechen ihre Antworten auf die Fragen und ermitteln ihre wertvollsten Errungenschaften Das Team erstellt dann einen Aktionsplan, um diese Errungenschaften zu erhalten und zu verbessern

16. DAKI

DAKI steht für Drop, Add, Keep, and Improve (Ablegen, Hinzufügen, Beibehalten und Verbessern) und ist ein leistungsfähiges Modell für agile Teams, das ihnen dabei hilft, ihre jüngste Arbeit zu reflektieren und spezifische Maßnahmen für die Zukunft zu ermitteln.

Hier sehen Sie, wie Sie es für Ihr Team anwenden können:

Verwenden Sie ein digitales Board, teilen Sie es in vier Spalten auf und beschreiben Sie diese in der Reihenfolge: Verwerfen, Hinzufügen, Behalten und Verbessern Spezifizieren Sie die Spalten mit einem Thema, wenn Sie das Feedback auf einen bestimmten Prozess, ein bestimmtes Tool oder einen bestimmten Workflow konzentrieren möchten Bitten Sie Ihr Team, jeder Spalte mindestens ein Element hinzuzufügen

Auf diese Weise können Sie neue Erkenntnisse gewinnen, indem Sie Ihr Team dazu bringen, den Wert der derzeitigen Verfahren zu hinterfragen und sie zu verfeinern.

17. Energielevel-Retrospektive

Diese Retrospektive ist eine Reflexionsübung, die dazu dient, die Höhen und Tiefen des Projekts oder der Aktivität Ihres Teams zu verstehen. Sie besteht aus drei Kernkomponenten: Energieschub, Energieentzug und Energieerhaltung.

Energieschub: Ihr Team reflektiert über Momente, die ihm während des Projekts Energie verliehen haben. Dabei kann es sich um Erfolge, positive Zusammenarbeit oder Erfahrungen handeln, die ihren Enthusiasmus angefacht haben

Ihr Team reflektiert über Momente, die ihm während des Projekts Energie verliehen haben. Dabei kann es sich um Erfolge, positive Zusammenarbeit oder Erfahrungen handeln, die ihren Enthusiasmus angefacht haben Energieentzug: Sie identifizieren Aufgaben oder Aktivitäten, die ihnen Energie entziehen. Dabei kann es sich um sich wiederholende Aufgaben, Konflikte oder Erfahrungen handeln, die sie erschöpft haben

Sie identifizieren Aufgaben oder Aktivitäten, die ihnen Energie entziehen. Dabei kann es sich um sich wiederholende Aufgaben, Konflikte oder Erfahrungen handeln, die sie erschöpft haben Energy Maintainer: Sie denken über Aktivitäten nach, die ihr Energieniveau aufrechterhalten. Das können Pausen, soziale Interaktionen oder Erlebnisse sein, die ihnen geholfen haben, Energie zu tanken

Sobald Sie sie kennen, bestimmen Sie, welche Praktiken oder Aufgaben ihr Energiebarometer erneuern.

18. Retrospektive eines Bergsteigers

Die Bergsteiger-Retrospektive ist ein einzigartiges Modell zur Reflexion über die Reise und den Fortschritt Ihres Teams. Es handelt sich um eine metaphorische Bergbesteigung, bei der die Mitglieder Ihres Teams über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge nachdenken.

Sie verwenden einige Aufforderungen, um diese Rückschau durchzuführen. Hier ist ein Beispiel, das Sie mit Ihrem Team ausprobieren können:

Meilensteine: Welche bedeutenden Ereignisse oder Errungenschaften sind während Ihrer Reise besonders hervorzuheben?

Welche bedeutenden Ereignisse oder Errungenschaften sind während Ihrer Reise besonders hervorzuheben? Hindernisse: Vor welchen Herausforderungen standen Sie, und wie haben Sie diese bewältigt?

Vor welchen Herausforderungen standen Sie, und wie haben Sie diese bewältigt? Vorbereitung: Welche Vorbereitungen oder Anpassungen haben Sie getroffen, um den Erfolg zu sichern?

Mit diesem retrospektiven tool kann Ihr Team eine neue Perspektive auf seine Reise gewinnen, die überwundenen Herausforderungen würdigen und sich auf die nächste Phase des Aufstiegs freuen.

19. SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) ist seit den 1960er Jahren ein Klassiker und bringt die Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen Ihres Teams an die Oberfläche.

Um herauszufinden, was Ihr Team antreibt und was es auf der Produktivitätsleiter nach unten zieht, ist diese Aktivität ideal bei Produkt- oder Service-Upgrades

Sie können diese Aktivität in sechs einfachen Schritten effektiv durchführen.

Beginnen Sie damit, dass Ihre Teammitglieder den aktuellen Sprint oder das aktuelle Ereignis reflektieren, um ihre Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen zu identifizieren Geben Sie allen etwa 10 Minuten Zeit, um ihre Ideen aufzuschreiben und sie in die entsprechende SWOT-Kategorie einzuordnen Fassen Sie verwandte Elemente zusammen und diskutieren Sie sie gemeinsam Führen Sie eine Brainstorming-Sitzung durch, um die Neuartigkeit, Durchführbarkeit und Auswirkungen dieser Ideen zu bewerten Legen Sie gemeinsam umsetzbare Schritte für den nächsten Sprint fest Stimmen Sie abschließend über die wichtigsten Maßnahmen ab, die in Zukunft umgesetzt werden sollen

20. Drei kleine Schweinchen Retrospektive

Diese Retrospektive nutzt das klassische Kindermärchen, um potenzielle Risiken in Ihrem Projekt zu analysieren.

Sie bitten die Mitglieder Ihres Scrum-Teams, bestimmte Unternehmensprozesse und Abteilungsaktivitäten in drei Spalten einzuordnen, wobei jede Spalte eine andere Art von "Haus" darstellt, das die drei kleinen Schweinchen gebaut haben: Stroh, Stöcke und Ziegelsteine.

In der Spalte "Haus aus Stroh" werden störanfällige Faktoren festgehalten

Die Spalte "Haus der Stöcke" enthält stärkere Faktoren, die verbessert werden müssen

In der Spalte "Haus der Ziegelsteine" werden Faktoren nachverfolgt, die erwartungsgemäß funktionieren und keine kleineren oder größeren Änderungen erfordern

Wie man Retrospektiven verwaltet

Retrospektive Sitzungen für Scrum Teams erfordern mehr als das Stellen von Fragen und die Standardisierung kollektiver Meinungen. Wir haben zwar schon einiges durchgespielt beispiele für Sprint-Retrospektiven mit diesen Tipps können Sie sie effektiv verwalten.

1. Sichere und kreative Spaces kultivieren

Ihr Team äußert vielleicht nicht seine wahre Meinung, weil es fürchtet, als unsensibel oder unlogisch bezeichnet zu werden. Es ist Ihre Pflicht, dafür zu sorgen:

Schaffen Sie ein sicheres Umfeld, in dem Ihr Team das Gefühl hat, dass es seine Meinung äußern kann

Der psychologischen Sicherheit Vorrang einräumen

Sorgen Sie für eine kostenlose Zone ohne Vorurteile

Kreative Meinungen durch ein Belohnungssystem zu fördern

projektmanagement-Lösungen bieten einen Bereich für die Nachverfolgung der Produktivität und die Entwicklung von Aufgaben, um manuelle Berechnungen zu reduzieren. Sie können weitere technologische tools einbeziehen, indem Sie:

Förderung von interaktiven digitalen Boards und freigegebenen Dokumenten

Aufforderung zu konstruktivem Feedback in Echtzeit mit virtuellen Whiteboards

Automatische Konsolidierung von Meinungen in Zusammenfassungen mit einem KI-Tool

Kauf von Abonnements für KI-Software

Verwendung von Tools zur visuellen Darstellung für eine schnellere Zusammenarbeit

3. Sinnvolle Diskussionen anregen

In einer modernen Arbeitsethik, die schnelles Multitasking und hybrides Arbeiten fördert, kann es schwierig sein, alle an der Diskussion zu beteiligen. Sie können diese Norm ändern, indem Sie:

Aufforderung an die Mitglieder des Teams, retrospektive Meetings zu moderieren

Eine neue Perspektive durch verschiedene Themen einbringen

Bewertung von Herausforderungen aus der Sicht der Teamleiter

Ermutigung der Teammitglieder, die Eigentümerschaft für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu übernehmen

Wechseln zwischen spielerischen und aufgabenspezifischen Fragen

4. Umsetzung umsetzbarer Lösungen

Konzentrieren Sie sich zum größten Teil auf umsetzbare Lösungen, die Ihre Mitglieder im Team proaktiv und auf Trab halten. Denken Sie daran, sie einzubeziehen:

SMART-Elemente (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich begrenzt)

Priorisierung von Aufgaben in allen Unterabteilungen

Rechenschaftspflicht als Teil der DNA Ihres Teams

Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts in Schleifen

Bewertungen in der Mitte des Sprints, um die laufenden Maßnahmen zu überprüfen

Nutzen Sie Ideen aus der Retrospektive für den Erfolg im nächsten Sprint ClickUp Agiles Projektmanagement und Sprint-Planungsplattform vereinfacht die Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse über die Sichtweise Ihres Teams auf bestehende Projekte in der Entwicklung.

Noch besser: Die ClickUp Vorlagen für die Sprint-Planung vereinfachen die Gestaltung der kompliziertesten Projekt-Sprints. Nutzen Sie verschiedene Retrospektiv-Ideen, um die Zusammenarbeit und offene Diskussionen zu fördern. Beim Brainstorming für neue Ideen können Sie mit vollständig anpassbaren Whiteboards arbeiten, die Ihnen mehr kreative Freiheit bieten.

Außerdem können Sie die Arbeitsabläufe Ihres Scrum-Teams innerhalb eines jeden Sprint-Zyklus mit den beeindruckenden Features von ClickUp für die automatische Erstellung von Notizen und KI-gestützten retrospektiven Meeting-Briefings und Agenden verwalten. Starten Sie kostenlos mit ClickUp und sparen Sie Stunden, die Sie sonst mit administrativen und Projektmanagement-Aufgaben verbringen. ⏳