Segelboot-Retrospektive: Für agile Software-Entwicklungsteams

Ein Großteil des agilen Softwareentwicklungsprozesses ist iterativ. Manchmal fühlt es sich so an, als würde ein Projekt nie enden! Doch irgendwann überquert Ihr Team erfolgreich die Ziellinie. Anstatt einfach zum nächsten Projekt überzugehen, erfordert die agile Methodik retrospektive Treffen, in denen analysiert wird, was gut gelaufen ist und was man beim nächsten Mal ändern sollte. Das alles dient der Feinabstimmung Ihrer Arbeitsabläufe und Prozesse, um den Zusammenhalt im Team und die Qualität der Arbeit zu verbessern.

Wie jeder Prozess in einem agilen Team retrospektiven brauchen Struktur. Wenn Sie sie noch nicht ausprobiert haben, ist die Segelboot-Retrospektive eine echte Neuerung. Diese Technik macht Retrospektiven nicht nur interessanter, sondern bietet auch eine klare visuelle Metapher, die Teams bei der Navigation durch die Komplexität eines Projekts hilft. 🛥️

Ob Sie ein Scrum-Meister als Scrum-Master, Product Owner oder Mitglied eines agilen Teams helfen Ihnen Segelboot-Retrospektiven, potenzielle Risiken zu identifizieren, zu feiern, was im letzten Sprint gut gelaufen ist, und Ziele für den nächsten Sprint zu setzen. In diesem Leitfaden erklären wir, was eine Segelboot-Retrospektive ist und geben Tipps für die Anwendung von Retrospektive-Techniken in ClickUp.

Was ist eine Sailboat-Retrospektive ?

Agile Software-Entwicklungsteams nutzen Sailboat-Retrospektiven, um über vergangene Sprints oder Projektphasen zu reflektieren. Retrospektiven sind die letzte agile Zeremonie projektleiter überwachen, um die Qualität künftiger Projekte zu verbessern. Das Ziel einer jeden Retrospektive ist die kontinuierliche Verbesserung. Schließlich ist es einfacher, es beim nächsten Mal besser zu machen, wenn man weiß, was man vermeiden sollte.

Es steht Ihnen zwar frei, jede beliebige Retrospektivtechnik anzuwenden, aber die Segelbootmethode ist anders, weil sie die Metapher eines Segelboots auf einer Reise verwendet. Sie ist weniger trocken als andere retrospektive Techniken und gibt Ihrem Scrum-Team eine unterhaltsame Art, Fortschritte, Herausforderungen und die zukünftige Richtung zu visualisieren.

Bei einer Segelboot-Retro stellen Sie sich das Projekt als ein Segelboot vor, das sich auf ein gemeinsames Ziel zubewegt. Während der Sitzung notieren die Teammitglieder ihre Gedanken zu den einzelnen Komponenten des Segelboots auf Klebezetteln, die Sie auf einer Tafel anbringen und gemeinsam durchgehen. Dieser Prozess fördert das Brainstorming und die offene Diskussion und gipfelt in einer Liste von hilfreichen aktionspunkte für künftige Sprints.

Segelboot-Retros könnten für einige Teams zu abstrakt sein, aber viele Projektmanager mögen es, wenn sie als lustiger Eisbrecher dienen, der das Team auch auf Verbesserungsbereiche ausrichtet. Es macht doch viel mehr Spaß, als zwei Stunden lang auf eine Wand aus langweiligem Text zu starren, oder?

Komponenten einer Sailboat-Retrospektive

Eine Segelboot-Retrospektive ist eine hilfreiche agiles Projektmanagement werkzeug. Da es mit Metaphern arbeitet, fällt es den Teams leichter, kritisch über zukünftige Sprints nachzudenken. Während einer Sitzung dokumentiert Ihr Team seine Gedanken zu jeder Komponente des Segelboots, die Sie später für die Planung künftiger Projekte verwenden.

Das Ziel

Das hochgradig anpassbare ClickUp Dashboard hilft Ihnen, Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projektstatus aufzuschlüsseln

Das Ziel eines Segelbootes stellt das Ziel dar. Stellen Sie sich dies als das "X" auf einer Piratenkarte vor. Manche Teams bezeichnen dies als die "Insel", die das Segelboot erreichen will. Das Ziel kann so ziemlich alles sein, vom Ende eines Sprints bis zum Abschluss einer großen Projektphase. Wichtig ist nur, dass Sie einen bedeutenden Meilenstein wählen, auf den das Team hinarbeiten kann. 🌻

Der Wind (oder die Segel)

Der Wind oder die Segel symbolisieren die positiven Kräfte, die Ihr Segelboot seinem Ziel näher bringen. Dazu gehören alle Erfolge, Stärken und guten Bedingungen, die sich positiv auf den letzten Sprint oder die letzte Projektphase ausgewirkt haben. Dazu können Dinge wie spezielle Zertifizierungen, eine Aufstockung der Abteilungsfinanzierung oder die Möglichkeit, einen Teil der Arbeitslast Ihres Teams auszulagern, gehören.

Der Anker

In einer Segelboot-Retrospektive steht der Anker für Herausforderungen oder Hindernisse, die den Fortschritt des Teams behindern. Anker sind alles, was Ihren Fortschritt behindert, wie Kommunikationsprobleme oder Ressourcenbeschränkungen.

Die Felsen

Felsen sind potenzielle Risiken oder vorhersehbare Herausforderungen auf dem Weg des Segelboots. Während Sie den Anker in der Vergangenheitsform betrachten, blicken Felsen in die Zukunft und erfordern vom Team eine proaktive Planung für bekannte Probleme. Das Ziel ist es, deren Auswirkungen auf den nächsten Sprint zu minimieren. Zu den Felsen könnten regulatorische Änderungen oder anhaltende Ressourcenbeschränkungen gehören.

Die Sonne

Die Sonne schließlich steht für die Ziele Ihres Teams, die über das Hauptziel hinausgehen. Dieses Element trägt zur Motivation und Inspiration bei und konzentriert sich auf die langfristigen Ziele und die Vision des Teams. Hier geht es darum, die positiven Aspekte des Projekts herauszustellen, wie z. B. ein verbessertes Produkt oder positives Kundenfeedback. Es ist wichtig, mit diesem Punkt zu enden, damit sich Ihr Team den Wert seiner harten Arbeit vor Augen führen kann.

Retrospektive eines Segelboots

Das ClickUp-Sailboat-Template ist eine retrospektive Strategie, die dem Team hilft, Faktoren zu identifizieren, die das Sprint-Ziel beeinflusst haben, wie z.B. Herausforderungen, die aufgetreten sind, zukünftige Risiken, die vorhergesehen wurden, und Motivationen

Sind Sie bereit, eine Sailboat-Retrospektive mit Ihrem gesamten Team durchzuführen? Die gute Nachricht ist, dass Sie das Bildmaterial nicht selbst erstellen müssen. Wir sind zwar die beliebteste Projektmanagement-Software der Welt, aber ClickUp enthält auch Hunderte von kostenlosen Vorlagen für alles, was Sie brauchen - auch für agile Retrospektiven.

Rufen Sie einfach die ClickUp Segelboot Vorlage während Ihrer Teambesprechung und schon kann es losgehen. Laden Sie zunächst alle Mitarbeiter zur Retrospektivbesprechung ein und gehen Sie diesen Prozess gemeinsam durch:

Ziele setzen: Entscheiden Sie sich für ein bestimmtes Ziel oder einen Meilenstein. Wenn Sie bereits in ClickUp eingerichtet sind, wird dies wahrscheinlich aus IhrerClickUp-Ziele2. Vorräte sammeln: Jedes Schiff braucht vor einer langen Reise Vorräte, oder? In dieser Phase unterhalten Sie sich über die notwendigen Ressourcen und Vorräte, um Ihr Ziel zu erreichen. Dazu können Personal, Softwarelizenzen und andere notwendige Ausrüstung gehören Prüfen Sie das Wetter: Erwarten Sie ruhige See oder stürmische, tückische Gewässer? Diese Phase der Segelboot-Retrospektive befasst sich mit möglichen Problemen in der Pipeline. Die ClickUp Segelboot-Vorlage integriert sich in IhreClickUp Kalenderansicht um Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Reise zu geben, damit Sie entsprechend planen können Erstellen Sie einen Fahrplan: Wenn Sie Ihre Ziele und den Kalender in der Hand haben, ist es an der Zeit, gemeinsam mit Ihrem Team einen Fahrplan zu erstellen. In diesem Schritt legen Sie Zeitpläne fest und visualisieren sie mit Tools wie demClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht5. Bereiten Sie Ihr Boot vor: Jedes seetüchtige Schiff braucht eine gründliche Inspektion, bevor es in See sticht. In dieser Phase der Segelboot-Retro werden Sie Aufgaben, Verantwortliche und andere wichtige Elemente zur Unterstützung Ihres nächsten Sprints festlegen Segel setzen: Endlich ist Ihr Team bereit für die nächste große Reise. In dieser Phase verfeinern die Projektmanager ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente und Arbeitsabläufe weiter, um bessere Projektergebnisse zu erzielen

Letztlich hilft Ihnen diese lustige Metapher, sich zu organisieren, zukünftige Probleme zu planen und sich auf eine gemeinsame Vision zu einigen. Da diese Vorlage für die Segelboot-Retrospektive dazu beiträgt, Ihre gesamte Arbeit auf einer dynamischen Plattform zusammenzufassen, ist die Implementierung Ihrer Segelboot-Retrospektive so einfach wie ein paar Klicks. 🚣‍♀️

Das Konzept der Sailboat-Retrospektive Innerhalb eines Scrum-Rahmens

Die Segelboot-Retrospektive klingt nach viel mehr Spaß als eine typische sprint-Retrospektive brainstorming-Sitzung, aber wie passt sie in einen Scrum-Rahmen?

Sie mag kreativer sein als andere Retrospektiven, aber der Segelboot-Ansatz passt gut zu den Scrum-Prinzipien, denn er ist:

Anpassungsfähig: Segelboot-Retros ermutigen Teams, über vergangene Leistungen (Wind und Anker) zu reflektieren und zukünftige Herausforderungen (Felsen) zu antizipieren, was für die stets anpassungsfähige Natur von Scrum wesentlich istScrum-Projektmanagement *Kollaborativ: Diese retrospektive Technik fördert eine offene Kommunikation, da alle Teammitglieder zu Wort kommen, was das Team behindert hat und was gut gelaufen ist. Das passt perfekt zu der Betonung von Scrum auf starker Teamarbeit

Glücklicherweise ist der Segelboot-Retro-Prozess nicht viel anders, wenn Sie dem Scrum-Framework folgen:

Durchführen eines Sprint-Reviews: Überprüfen Sie die Ergebnisse undarbeitsergebnisse ihres letzten Sprints mit dem Team Durchführen der Segelboot-Retrospektive: Visualisieren Sie das gesamte Projekt mit demClickUp Segelboot-Vorlage. Bitten Sie das Team, ihre Gedanken zum Wind, zum Anker, zu den Felsen und zur Sonne auf Klebezettel zu schreiben. Gehen Sie alles gemeinsam durch und fassen Sie die wichtigsten Erkenntnisse und Lektionen zusammen Bestimmen Sie Aktionspunkte : Mobilisieren Sie Ihre Erkenntnisse, indem Sie am Ende des Treffens Aktionspunkte festlegen. Tragen Sie die Aktionspunkte in ClickUp ein und versehen Sie sie mit Zuständigkeiten, Notizen und Terminen, um den nächsten Sprint auf Kurs zu halten

Sailboat-Retrospektive Vs. andere Retrospektiven

Segelboot-Retrospektiven sind eine lustige, metaphorische Art und Weise, Projektnachbesprechungen durchzuführen, aber sie sind sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, den Projektfortschritt zu überprüfen. Sie ist eine von vielen möglichen formate für Sprint-Retrospektiven , jeweils mit einem anderen Ansatz:

Segelboot vs. Seestern: Eine Seestern-Retrospektive kategorisiert das Feedback in fünf Bereiche: Starten, Stoppen, Fortsetzen, Mehr davon und Weniger davon. Dies ist ein breiter Rahmen für die Kategorisierung des Feedbacks von Ihrem Team, Ihren Kunden und anderen Interessengruppen, der hilfreich sein kann. Das Segelboot ist jedoch eher ein visueller und metaphorischer Ansatz, der es Ihrem Team leichter macht, sich auf die Retrospektive einzulassen

Eine Seestern-Retrospektive kategorisiert das Feedback in fünf Bereiche: Starten, Stoppen, Fortsetzen, Mehr davon und Weniger davon. Dies ist ein breiter Rahmen für die Kategorisierung des Feedbacks von Ihrem Team, Ihren Kunden und anderen Interessengruppen, der hilfreich sein kann. Das Segelboot ist jedoch eher ein visueller und metaphorischer Ansatz, der es Ihrem Team leichter macht, sich auf die Retrospektive einzulassen Sailboat vs. die 4 L's: Die 4 L's stehen für Liked, Learned, Lacked und Longed For. Wie bei einem Segelboot geht es um individuelle Gefühle und Erfahrungen. Ein Segelboot ist jedoch nützlicher, weil es auch externe Faktoren (Wind und Anker) berücksichtigt, die sich auf das Team auswirken, so dass Sie einen ganzheitlicheren Blick auf das Projektumfeld erhalten

Die 4 L's stehen für Liked, Learned, Lacked und Longed For. Wie bei einem Segelboot geht es um individuelle Gefühle und Erfahrungen. Ein Segelboot ist jedoch nützlicher, weil es auch externe Faktoren (Wind und Anker) berücksichtigt, die sich auf das Team auswirken, so dass Sie einen ganzheitlicheren Blick auf das Projektumfeld erhalten Sailboat vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad ist eine eher emotionsorientierte Retrospektive, die die Gefühle der Teammitglieder zu einem Projekt auflistet. Die Segelboot-Retrospektive berücksichtigt zwar auch Emotionen, konzentriert sich aber in erster Linie auf Faktoren, die den Projektfortschritt und künftige Risiken beeinflussen. Das ist eher geschäftsorientiert als z.B. jemand, der traurig ist, dass das Projekt zu Ende ist

Warum Projektmanager entscheiden sich für die Segelboot-Retrospektive

Welcher Retrospektivansatz der richtige ist, hängt von Ihren Zielen und Ihrer Unternehmenskultur ab. Dennoch tendieren immer mehr Projektmanager zur Segelboot-Retrospektive, weil sie:

Hochgradig visuell: Die Segelboot-Metapher ist leicht zu verstehen und fördert ein besseres Engagement und eine bessere Beteiligung

Die Segelboot-Metapher ist leicht zu verstehen und fördert ein besseres Engagement und eine bessere Beteiligung Umfassend: Wir mögen die Segelboot-Retrospektive, weil sie im Gegensatz zu anderen Retrospektivtechniken eine ganzheitlichere Sicht auf Projekte bietet und eine umfassendere Analyse ermöglicht

Wir mögen die Segelboot-Retrospektive, weil sie im Gegensatz zu anderen Retrospektivtechniken eine ganzheitlichere Sicht auf Projekte bietet und eine umfassendere Analyse ermöglicht Feedback-orientiert: Die meisten Mitarbeiter empfinden den metaphorischen, spielerischen Ansatz als weniger einschüchternd als andere Retrospektionsmethoden. In der Praxis führt dies dazu, dass die Mitarbeiter eher bereit sind, Herausforderungen und Risiken mitzuteilen, die sie andernfalls vielleicht nicht mitgeteilt hätten

Die meisten Mitarbeiter empfinden den metaphorischen, spielerischen Ansatz als weniger einschüchternd als andere Retrospektionsmethoden. In der Praxis führt dies dazu, dass die Mitarbeiter eher bereit sind, Herausforderungen und Risiken mitzuteilen, die sie andernfalls vielleicht nicht mitgeteilt hätten Flexibel: Sie müssen nicht in einem großen Softwareentwicklungsteam arbeiten, um eine Segelboot-Retrospektive durchzuführen. Diese Technik passt sich an verschiedene Teamgrößen und Abteilungen an und ist somit ein hilfreiches Werkzeug für alleagiles Team ## Sailboat-Retrospektiven in der Praxis

Jetzt wissen wir, was eine Segelboot-Retrospektive ist und wie man sie für sein Team durchführt. Aber wie setzen Sie das, was Sie in der Segelboot-Retrospektive gelernt haben, tatsächlich um? Befolgen Sie diese Profi-Tipps, um die Erkenntnisse der Retrospektive in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

Schulen Sie Ihr Team

Ihr Team wird vielleicht "Hä?" sagen, wenn Sie den Raum mit einer großen Karte mit einem Segelboot darauf betreten. Informieren Sie Ihr Team über die Methode der Segelboot-Retrospektive vor der Besprechung. Erklären Sie die Metapher immer zu Beginn der Sitzung, auch wenn Sie schon einmal eine Segelboot-Retrospektive durchgeführt haben. Nicht jeder wird zugeben, dass er nicht weiß, worum es geht, also wirkt eine kleine Auffrischung Wunder für das Verständnis und die Beteiligung.

Schaffen Sie eine angenehme Umgebung

Sie wollen ehrliches, hilfreiches Feedback fördern, aber die Leute werden ihre ehrlichen Gefühle nicht mitteilen, wenn sie sich unwohl fühlen. Fördern Sie eine sichere und offene Atmosphäre, in der sich die Teammitglieder wohl fühlen, wenn sie ihre Gedanken mitteilen. Wenn Sie immer noch Schwierigkeiten haben, ehrliches Feedback zu erhalten, geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, anonymes Feedback zu geben.

Setzen Sie auf visuelle Hilfsmittel

Planen und organisieren Sie Ihre Segelboot-Retrospektive in ClickUp Mind Maps für die ultimative visuelle Gliederung

Segelboot-Retrospektiven sind sehr visuell, daher brauchen Sie eine Art visuelle Hilfe für dieses Treffen. Sei es ein physisches Whiteboard oder ein digitale Mind Map in ClickUp haben eine klare Darstellung des Segelbootes, des Windes, der Anker, der Felsen und der Sonne.

Zeit sorgfältig einteilen

Retrospektiven können schnell aus dem Ruder laufen, wenn Sie nicht auf die Uhr schauen. Halten Sie die Zeit aller Beteiligten ein, indem Sie eine lose Tagesordnung für die Besprechung erstellen, in der festgelegt ist, was Sie wann besprechen werden. Wenn Ihr Team die Angewohnheit hat, die Zeit zu überschreiten, ernennen Sie einen offiziellen Zeitnehmer und Besprechungsleiter, damit alle bei der Sache bleiben. ⏱️

Fokussieren Sie sich auf umsetzbare Ergebnisse und nächste Schritte

Verwandeln Sie Ihre Segelboot-Retrospektive in ClickUp mit wenigen Klicks in Aufgaben mit Empfänger und Fälligkeitsdatum

Andere Retrospektiven, wie Mad Sad Glad, konzentrieren sich zu sehr auf Gefühle. Emotionen sind eine hilfreiche Art von Feedback, aber sie sind nicht sehr umsetzbar. Die Segelboot-Retrospektive ist nützlich, weil sie hervorhebt, was gut gelaufen ist, und gleichzeitig darauf eingeht, was man beim nächsten Mal anders machen könnte. Konzentrieren Sie sich auf die gewünschten Ergebnisse und die Schritte, die zum Erreichen dieser Ergebnisse erforderlich sind, anstatt sich zu sehr an subjektiven Bewertungen aufzuhängen. Dies wird zu konkreten Veränderungen führen, die die Qualität künftiger Projekte verbessern.

Bessere Retrospektive-Meetings in ClickUp durchführen

Die über 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Lösung für jedes Team

Sailboat-Retros sind nützlich, um zu verstehen, wie Ihr Team über vergangene Projekte denkt, und helfen, das Team in zukünftigen Sprints voranzutreiben. Gut durchgeführt, helfen sie Ihnen, Risiken zu identifizieren, zukünftige Engpässe zu beseitigen und klare Ziele für Ihr nächstes großes Projekt zu setzen.

Es gibt nur ein kleines Problem: Die meisten Retrospektiven finden unabhängig von Ihren Aufgaben, Berichten und Chats statt. Das erfordert das Durchblättern mehrerer projektmanagement-Tool s, was ein Rezept für Verwirrung ist.

Das All-in-One-Projektmanagement-Tool von ClickUp vereint Metriken, Vorlagen, Ziele, Dashboards, Aufgaben und mehrere Ansichten an einem Ort - sogar für technische Teams. Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied: Erstellen Sie jetzt kostenlos Ihren ClickUp-Arbeitsbereich .