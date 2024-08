Wie Sie Ihre Produktmarketingstrategie verbessern können: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Die größten und profitabelsten Unternehmen von heute haben eines gemeinsam: Sie drehen sich um ein Produkt. Ob physisch oder digital, ob Verbraucher oder SaaS, Produkte sind heute der Wachstumshebel der Branchen. Viele Unternehmen haben sich sogar darauf verlassen, dass ihr Produkt ihnen die anfängliche Zugkraft verleiht - was wir heute als "produktgestütztes Wachstum" bezeichnen

Vorausschauende Unternehmen wissen, wie sie ihre Produkte vermarkten und Wachstums- und Umsatzmöglichkeiten erschließen können.

Es ist jedoch eine Kunst, die Vorteile und den Wert Ihres Produkts zu demonstrieren. Es erfordert Planung, Aufwand und Strategie, um Ihr Produkt auf den Markt zu bringen - und es dort zu halten. In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine erfolgreiche Produktmarketing-Strategie verfolgen können, auch wenn Sie nur ein Ein-Personen-Produktmarketing-Team sind.

Was ist eine Produktmarketingstrategie?

Bevor wir über die Produktstrategie im Marketing sprechen, sollten wir verstehen produktmanagement .

Das Produktmanagement konzentriert sich auf das Management des Zyklus eines Produkts - von der Entwicklung bis zur Markteinführung.

Eine Produktvermarktungsstrategie ist ein Teil des Produktmanagements, der sich um die Vermarktung des Produkts und seine Marktreife dreht. Diese Strategie verknüpft den Produktentwicklungsprozess mit der Produktwahrnehmung durch den Kunden.

Konzeptionell nutzt ein Produktvermarkter strategien der Markenführung und Verkaufstaktiken wie Lead Nurturing, Cross-Selling, Up-Selling usw., um Produkte zu fördern. In gewissem Sinne ist das Produktmarketing ebenso vertriebs- wie produktorientiert.

Produktmarketing ist die treibende Kraft zur Unterstützung von Geschäften:

Die USPs ihres Produkts erfolgreich zu positionieren, ansprechende Botschaften zu erstellen und es strategisch zu bewerben

Mit den gesammelten Informationen eine Markteinführungsstrategie für das Produkt zu erstellen und langfristige Marketingstrategien zu entwickeln

für das Produkt zu erstellen und langfristige Marketingstrategien zu entwickeln Verkaufen Sie das Produkt und ermutigen Sie bestehende Kunden, es erneut zu kaufen

Steigerung der Akzeptanz und Nutzung des Produkts durch die Kunden

Eine Produktmarketingstrategie mag den traditionellen Marketingstrategien ähnlich erscheinen, aber es gibt feine Unterschiede - das traditionelle Marketing fördert das Unternehmen oder die Marke als Ganzes, während das Produktmarketing einen eher engeren Anwendungsbereich hat, da es sich auf das Produkt konzentriert

Das Produktmarketing konzentriert sich auf das Marketing für den Kunden und die Beschleunigung der Nachfrage und Akzeptanz, während sich das traditionelle Marketing auf die Gewinnung und Umwandlung von Kunden konzentriert und gleichzeitig sicherstellt, dass die Botschaft der Marke über alle Kanäle hinweg konsistent ist.

Da das Produktmarketing produktorientiert ist, ist es oft Teil der Produktfunktion innerhalb eines Unternehmens, im Gegensatz zu den übrigen Marketingfunktionen, die dem Marketingleiter oder CMO unterstellt sind. Michael Schiffer ein Produktmarketing-Manager bei Google, erklärt:

Ein Produkt in diesem Space ist ähnlich wie ein Gebäude, das sich ständig im Bau befindet. Es ist nie ganz fertig; es gibt immer Verbesserungen, die gemacht werden können, und ich denke, das ist es, was Produktmarketing von anderen Arten von Marketing unterscheidet.

Gemeinsame Herausforderungen beim Aufbau einer Produktmarketingstrategie

Das Produktmarketing befindet sich an der Schnittstelle zwischen den Teams für Kundensupport, Vertrieb, Produkt und Marketing.

Dies hilft der Marke zwar, das Produktmarketing ganzheitlicher anzugehen, erschwert aber auch den Prozess. Im Folgenden finden Sie die häufigsten Fallstricke, mit denen das Produktmarketing-Team bei der Entwicklung einer umfassenden Strategie konfrontiert wird:

Rechenschaftspflicht: Es mangelt an Sichtbarkeit, wer die Produktmanagementstrategie vorantreibt. Einige schreiben diese Verantwortung dem Marketing Team zu, während andere sie den Produkt- oder Vertriebsteams zuweisen

Produktvermarkter müssen mit mehreren Teams zusammenarbeiten, z. B. Vertrieb, Produkt, Marke, Support usw., um ihre Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehört oft das Management von Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen, die Einflussnahme ohne Autorität und der Versuch, die Zustimmung zu Initiativen zu erlangen, was alles gut entwickelte menschliche Fähigkeiten erfordert Kunde : Teams verstehen die unmittelbaren Kundenbedürfnisse oft nicht, weil sie keine ausreichenden Einblicke in die Kundenbedürfnisse haben und zu wenig recherchieren

: Teams verstehen die unmittelbaren Kundenbedürfnisse oft nicht, weil sie keine ausreichenden Einblicke in die Kundenbedürfnisse haben und zu wenig recherchieren Ausrichtung : Mangelnde Ausrichtung der Führung auf Produktfeatures, Messaging, KPIs und mehr

: Mangelnde Ausrichtung der Führung auf Produktfeatures, Messaging, KPIs und mehr KPIs : Angesichts des kooperativen Charakters der Rolle wird es schwierig, die Auswirkungen von Produktmarketingstrategien zu messen und zu quantifizieren

: Angesichts des kooperativen Charakters der Rolle wird es schwierig, die Auswirkungen von Produktmarketingstrategien zu messen und zu quantifizieren Prioritäten: Konkurrierende Prioritäten führen zu einem geschwächten Produktentwicklungsprozess und einer verzögerten Markteinführung

Wie Sie in 5 einfachen Schritten eine wirksame Produktmarketingstrategie entwickeln

Eine effiziente Go-to-Market-Produktstrategie positioniert das Produkt strategisch, erhöht den Bekanntheitsgrad durch kontextbezogene Aktionen und nutzt die Vordenkerrolle, um die Autorität zu stärken. Aber wenn die Teams für Produkt, Marketing, Vertrieb und Kundenservice in Silos arbeiten, gibt es eine klare Trennung.

In diesem Szenario ist der Einsatz eines Tools wie ClickUp's All-in-One Produktmanagement-Plattform wäre ein Schritt in die richtige Richtung. ClickUp ist in seinen Funktionen stark anpassbar und befreit Teams von Ineffizienz und Zeitverschwendung.

gemeinsam arbeiten, vom Konzept bis zur Markteinführung, mit ClickUp Product Management Software

Dieses zentralisierte Tool ersetzt abteilungsübergreifend alle Produktivitäts-, Kommunikations- und Aufgabenmanagement-Software und ermöglicht die Zusammenarbeit mit einer einzigen Anwendung für Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele und Team-Management.

Die eigentliche Frage bleibt: Wie erstellen Sie eine Produktmarketingstrategie, um Ihr Produkt an die sprichwörtliche Türschwelle des Kunden zu bringen? Hier finden Sie eine Checkliste, die Schritt für Schritt vorgeht:

Schritt 1: Kennen Sie die idealen Kunden für Ihr Produkt und erstellen Sie eine Persona

Beginnen Sie damit, Ihre Einzelziele genau zu kennen, um eine gut recherchierte Käufer-Persona zu erstellen:

Verstehen Sie ihre Probleme, Interessen, Erwartungen und Motivationen

Lernen Sie die Kanäle kennen, über die Ihre Kunden Ihr Produkt erreichen

Recherchieren Sie aktuelle Kunden, um Einblicke in die Probleme zu erhalten, mit denen sie konfrontiert sind

Führen Sie Marktforschung durch mitmarketing-Analyse-Software und vergleichen Sie ähnliche Produkte, um zu kartieren, wo die Stärken und Schwächen Ihres Produkts liegen

Analysieren Sie demografische Daten und gruppieren Sie Ihre Kunden nach freigegebenen Merkmalen wie Bildung, Einkommensniveau, beruflicher Werdegang usw. sowie nach einzigartigen Merkmalen wie Interessen, Verhalten usw

Wenn es sich bei dem Produkt um eine B2B-Lösung handelt, fügen Sie eine Schicht firmenbezogener Daten hinzu, wie z. B. die Art der Branche, die Größe des Unternehmens usw.

Verwenden Sie die Daten, um 2-3 Buyer Personas zu erstellen, die Ihren idealen Kundenstamm am besten repräsentieren

Die Daten, die Sie bei der Erstellung Ihrer Buyer Persona sammeln, bilden die Grundlage für Ihre Produktanforderungen im nächsten Zyklus. Um sicherzustellen, dass die Daten erfasst, gespeichert und in geeigneter Weise freigegeben werden, nutzen Sie ClickUp Gehirn -ein KI-gestütztes Tool, das das Produktmanagement rationalisiert.

erstellen Sie ein Produktanforderungsdokument mit ClickUp Brain

Nutzen Sie die richtigen KI-Prompts, um ein umfassendes Produktanforderungsdokument zu erstellen, es auf die Bedürfnisse Ihres Kunden zu kartieren und es mit einem Klick für das Team freizugeben. Ganz gleich, ob Sie Ihre Produktpläne und -dokumentation schnell nachverfolgen oder das Kundenfeedback optimieren möchten, mit ClickUp Brain haben Sie die Tools, die Sie brauchen, an einem Ort.

Schritt 2: Brainstorming zur Produktpositionierung und zum Messaging

Bei der Produktpositionierung und dem Messaging geht es vor allem darum, mit kontextbezogenem Messaging zu zeigen, wie Ihr Produkt den Kunden nützt.

Die richtige Produktpositionierung und das richtige Messaging zu finden, ist ein Aufwand für das Team. Lassen Sie nicht zu, dass ein hybrider Arbeitsstil Ihre Brainstorming-Sitzungen auf Eis legt. Versuchen Sie ClickUp Whiteboards -ein virtuelles Whiteboard, das die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen umsetzt.

mit ClickUp Whiteboards können Sie Ideen für Produktnachrichten sammeln, kartieren und zum Leben erwecken

Dieses visuelle Board ermöglicht es Ihnen, Notizen, Bilder, Links, Aufgaben usw. hinzuzufügen, Ihre Produktvision mit dem Messaging zu verknüpfen und Ihr Team auszurichten - und das alles mit einer lustigen, kreativen Leinwand!

Nutzen Sie die folgenden Punkte, um eine kundenorientierte Marktreife Produktbotschaft zu entwickeln, wenn Sie sich gegenseitig abfragen

Für wen ist unser Produkt am nützlichsten?

Welche spezifischen Probleme werden mit dem Produkt gelöst?

Warum werden die Kunden für unser Produkt bezahlen wollen?

Warum sollte jemand unser Produkt der Konkurrenz vorziehen?

Pro-Tipp: sammeln Sie diese Informationen für Ihren Marketing Plan mit Hilfe des ClickUp Docs _Funktion, die Ihnen hilft, das Dokument in Echtzeit mit dem Team zu bearbeiten und Ihre Teammitglieder zu taggen, damit alle eingebunden sind und auf derselben Seite stehen, einschließlich der Vertriebs-, Produkt-, Marketing- und Kundensupport-Teams

zusammenarbeit und nahtlose Bearbeitung in ClickUp Docs

Bonus: Sie können ClickUp Brain verwenden, um aus diesem Dokument einen Elevator Pitch zu erstellen und das, was Ihr Produkt ausmacht, in einem ansprechenden Format zusammenzufassen.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Markteinführungsstrategie mit einer Produkt-Roadmap

Zu erledigen ist die grobe Arbeit; jetzt ist es an der Zeit, sie in Form einer Produkt-Roadmap zusammenzufassen. Je nachdem, wie Produkt und Marketing in Ihrem Unternehmen strukturiert sind, werden Sie die Roadmap entweder selbst erstellen oder mit einem Produktmanager zusammenarbeiten, der dies tut.

Sie können verwenden process mapping tools zur Optimierung Ihres Produktmarketing-Workflows

Eine weitere leicht verfügbare Option ist ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht. Mit diesem Feature können Sie Aufgaben nach Produktbereich organisieren, eine Zeitleiste anzeigen und Sprints zu einer freigegebenen, visuellen Produkt-Roadmap hinzufügen, damit Teams sehen können, woran sie arbeiten und was als Nächstes ansteht.

verwenden Sie die Gantt-Ansicht von ClickUp, um Produkt-Roadmaps zu erstellen, die die Teamarbeit fördern

Die Informationen in der Produkt-Roadmap dienen als Leitfaden für Ihre Go-to-Market-Strategie. Sie können eine Produkt-Roadmap für Ihre Website, mobile App und mehr erstellen:

Organisieren Sie Ihr Produkt bei der Entwicklung neuer Produkte mit der ClickUp Vorlage für die Produkt-Roadmap

Wenn Sie einen Überblick über die Features Ihres Produkts auf der Makroebene erhalten und verstehen möchten, wie Ihre Initiative mit der Vision und der strategischen Ausrichtung Ihres Unternehmens zusammenhängt, ClickUp's Vorlage für die Produkt-Roadmap kann helfen. Mit ihr können Sie jeden Schritt des Zyklus der Produktentwicklung von der Idee bis zur Markteinführung in einer Karte festhalten. Verwenden Sie diese Vorlage, um das Führungsteam wöchentlich über die Ausführung zu informieren und die Notizen intern und extern zu veröffentlichen.

Hier finden Sie einige wichtige Daten, die Sie in Ihre Produkt-Roadmap-Vorlage aufnehmen müssen:

Welche Ziele verfolgen Sie beim Produktmarketing?

Welche Personas werden Sie mit Ihrem Produkt zuerst ansprechen?

Wie werden Sie Ihre Kunden mit Ihrem Messaging und Ihrer Positionierung ansprechen?

Welche Art von Befähigungsmaterial werden Sie für die Vertriebs- und Support-Teams bereitstellen?

Wie werden Sie den Preis für Ihr Produkt festlegen?

Werden Sie direkt an die Kunden verkaufen oder mit Drittanbietern zusammenarbeiten?

Welche Plattformen werden Sie für Ihre Marketingkampagne nutzen, z. B. Social Media Marketing, bezahlte Werbekampagnen, Blogs, Live-Chat, Website, E-Mails usw.?

Welche KPIs werden Sie überwachen, um den Erfolg zu messen?

Wie werden Sie Produktfeatures bewerten und priorisieren, um den Erfolg des Produkts zu steigern?

Sie sind sich nicht sicher, welches Produkt Sie vorrangig behandeln sollen? ClickUp's Produkt Features Matrix Vorlage hilft Ihnen, verschiedene Produktfeatures zu vergleichen, um zu beurteilen, ob jedes Feature mit den Zielen und Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe übereinstimmt.

Treiben Sie strategische Entscheidungen mit einer besseren Sichtbarkeit der besten Features Ihres Produkts voran, indem Sie ClickUp's Vorlage für die Matrix der Produktfeatures verwenden

Wenn Sie wichtige Datenpunkte wie Feature-Typ, Kunde, Wert, Auswirkung und mehr nachverfolgen müssen, bringt diese Vorlage Licht ins Dunkel:

Wichtige Features, die den größten Wert für die Ausrichtung des Team-Aufwands haben

Verfügbare Ressourcen und Budgets zur Priorisierung von Projekten mit höherer Auswirkung

Der nächste Schritt besteht darin, alle Teams über Ihre Go-to-Market-Strategie zu informieren und sie mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten, z. B. mit Produktbeispielen, Markenrichtlinien, Informationsblättern und Go-to-Market-Verkaufsunterlagen.

Hier ist ein vorlage für Produktmarketing von ClickUp, von der jedes Produktteam profitieren kann - sei es bei der Planung, Nachverfolgung oder Optimierung der Produktmarketingkampagne:

Starten Sie Ihren Marketing Plan mit ClickUp's anpassbarer Marketing Plan Vorlage

Anstatt sich mit verstreuten Tabellenkalkulationen herumzuschlagen oder zwischen verschiedenen Tools zu jonglieren, verwenden Sie ClickUp's Marketing Plan Vorlage zur Planung, Nachverfolgung und Optimierung Ihrer Marketingkampagnen an einem Ort.

Ganz gleich, ob Sie erreichbare Marketingziele einstellen, Aufgaben in umsetzbare Schritte gliedern oder den Fortschritt mit integrierten Metriken und Analysen verfolgen möchten - diese Vorlage ist alles, was Sie brauchen. Verwenden Sie die Ansicht Schlüsselergebnisse, um messbare Ziele für Ihren Marketingplan festzulegen und nachzuverfolgen, und fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie "Prozentualer Abschluss" und "Wirkung" hinzu, um die Messung zu erleichtern.

Schritt 5: Einführung, Nachverfolgung und Optimierung Ihrer Go-to-Market-Strategie

Die letzte Etappe umfasst die interne und externe Markteinführung Ihres Produkts (in dieser Reihenfolge). Interne Markteinführungen stellen sicher, dass jeder die USPs und Vorteile Ihres Produkts kennt, während externe Markteinführungen Vertriebs- und Marketingtaktiken einsetzen, um Ihr Produkt bei den Kunden bekannt zu machen.

Denken Sie schließlich daran, Ihre KPIs zu definieren, wie z. B. Demo-Anmeldungen, Produktnutzungsgrad, Net Promoter Score, Gewinnrate usw., und die Ergebnisse Ihrer Aufwände zu verfolgen.

5 Beispiele für eine erfolgreiche Produktmarketingstrategie

Ein erfahrener Produktmarketing-Manager plant die Produktstrategie im Einklang mit den Kundenbedürfnissen, den Werten der Marke, der Positionierung der Werbung, dem Marketing-Kommunikationsplan und den Preisanforderungen.

In der praktischen Anwendung bedeutet dies fünf Strategien, die in verschiedenen Phasen des Zyklus eines Produkts anwendbar sind:

darstellung eines Produktlebenszyklus über AdobeQuelle

1. Strategie für den Einzelzielmarkt

Warum: Konzentration auf einen Nischenmarkt, Aufbau einer starken Markenidentität und Schaffung eines treuen Kundenstamms

Arbeitet für: Einführungsphase des Produktmarketing-Lebenszyklus

Oatside ist ein hervorragendes Beispiel für ursachenbezogenes Produktmarketing, das sich an ein bestimmtes Einzelziel richtet: umweltbewusste Verbraucher.

Diese Art des Produktmarketings kommt bei diesem Kundensegment gut an und positioniert Oatside als eine positive Marke, die sich für Tiere und die Umwelt einsetzt:

oatside demonstriert das Ethos der Marke und steigert das Produktbewusstsein der umweltbewussten Kunden durch Oatside Die Kunden können ohne schlechtes Gewissen einkaufen, und das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen und unterstützt gleichzeitig einen guten Zweck.

Hier sind einige Merkmale, die bei der Strategie für den Einzelmarkt zu beachten sind:

Informieren Sie sich über Ihr Einzelziel - sei es in Bezug auf dessen Überzeugungen, Kultur, Demografie, Hobbys, Abneigungen, Probleme usw

Wenden Sie diese Taktik nur an, wenn Ihre Marke dazu passt; wenn Sie Ihre Marke zwingen, einen bestimmten Wert zu demonstrieren, kommt das bei einer informierten Zielgruppe nicht gut an

2: Markenstrategie

Warum: Um das Produkt indirekt zu fördern

Wirkt für: Die Phasen der Einführung, des Wachstums und der Reife des Produktmarketing-Lebenszyklus

Niemand nutzt die Macht seiner Marke und betreibt so viel Produktmarketing wie Apple.

Nehmen Sie eine beliebige Produkteinführung von Apple; sie sind eine Meisterklasse darin, Vorfreude und Begehrlichkeiten zu wecken, ohne bis zur großen Enthüllung zu viel über das Produkt zu verraten.

Wenn Sie mehr Beweise wollen, schauen Sie sich Apples Instagram Seite an, wo Sie kaum Bilder von iPhones, iMacs, iPads usw. finden werden.

apples Instagram-Feed über Instagram Alles, was Sie sehen werden, ist, wie Kunden die Produkte von Apple nutzen, um ihr Leben einfacher und im wahrsten Sinne des Wortes bunter zu machen.

Apple erledigt seine Aufgabe sehr gut, wenn es darum geht, über seine Produkte so zu sprechen, dass der Kunde zum "Helden" der Geschichte wird:

iPhone-Produktfeatures über *[_Apple](https://www.apple.com/sg/iphone/)* Das Ergebnis? Diese Strategie sorgt für Begeisterung und Neugier bei den Verbrauchern, steigert die Nachfrage und sorgt für Begeisterung für ihre Produkte.

**Um das Beste aus der Markenstrategie herauszuholen, sollten Sie zunächst überlegen, ob Ihre Markenerinnerung hoch genug ist, um Kunden anzulocken, ohne Ihre Produkte überhaupt zu erwähnen Oft dauert es Jahre, bis diese Phase erreicht ist, wie globale Marken wie Adidas, Samsung, Amazon, Tesla usw. gezeigt haben.

3: Werbestrategie

Warum: um die Aufmerksamkeit des Kunden auf kreative Weise zu gewinnen

Wirkt für: Wachstumsphase des Produktmarketing-Lebenszyklus

Die Coca-Cola-Kampagne "Share a Coke" nutzt Werbung, um Einzelziele in der Wachstumsphase der Kunden anzusprechen:

die bahnbrechende Kampagne von Coca-Cola verkaufte 250 Millionen Flaschen mit Namen über Coca Cola In dieser Kampagne personalisierte Coca-Cola sein Produkt, indem es sein Logo durch populäre Namen und Phrasen ersetzte.

Ziel war es, die Kunden dazu zu bewegen, eine Cola zu finden und mit ihren Lieben freizugeben. Diese innovative Strategie förderte das Engagement und die Loyalität bestehender und potenzieller Kunden gegenüber der Marke.

Die Marke nutzte die Werbung als kundenorientiertes tool, betonte die Personalisierung und förderte das soziale Freigeben, was diese Kampagne zu einem durchschlagenden Erfolg machte.

Schlüssel zum Mitnehmen: Wenn Sie den gleichen Weg einschlagen wollen, nutzen Sie diese Tipps als Ausgangspunkt:

Scheuen Sie sich nicht vor Experimenten mit der Kreativität für das Storytelling Ihrer Werbung

mit der Kreativität für das Storytelling Ihrer Werbung Konzentrieren Sie sich auf einen Schmerzpunkt, einen Vorteil, ein Alleinstellungsmerkmal usw., der/das das Potenzial hat, bei Ihrem Einzelziel den Nerv der Zeit zu treffen hier zahlen sich die Berge von gesammelten Daten aus

Gehen Sie der Frage nach, warum und wie Ihre Kunden Ihr Produkt verwenden, damit Sie es strategisch besser positionieren können

können Schauen Sie sich Kundenrezensionen an, führen Sie Umfragen durch, nehmen Sie an Beta-Tests teil und so weiter, um den Puls der aktuellen Denkweise und Bedürfnisse Ihrer Kunden zu ermitteln

4: Marketing-Kommunikationsstrategie

Warum: Um die USPs des Produkts zu vermitteln

Arbeitet für: Reifephase des Produktmarketing-Lebenszyklus

Wenn es darum geht, mit einer Marketingkampagne Einzelziele in der Phase der Produktreife anzusprechen, ist Nike der richtige Ansprechpartner.

Die Marke zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Alleinstellungsmerkmale (USPs) ihres Produkts durch die Nutzung kultureller Momente und Bewegungen in ihren Marketingbotschaften vermittelt.

Die Kampagnen von Nike sind zeitgemäß und relevant, sei es zur Feier des Pride Month, der Black Lives Matter-Bewegung, zur Unterstützung von Athleten während der Olympischen Spiele oder zum Einsatz für soziale Gerechtigkeit:

website BeTrue über {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin Die Genialität der Marke liegt in der Betonung der emotionalen und anspruchsvollen Aspekte ihrer Sport- und Fitnessprodukte. Das Hinzufügen einer menschlichen Note zum greifbaren Produkt ruft beim Kunden positive Gefühle hervor.

Dieser Ansatz hilft Nike, seine Position als Marktführer zu behaupten und Kunden anzusprechen, die mehr als nur Produkte suchen - vielleicht eine Marke, die für etwas Sinnvolles steht.

Lesezeichen: Lesen Sie diese Tipps, um eine erfolgreiche Produktmarketing-Kommunikationskampagne zu orchestrieren:

Verstehen - und artikulieren - Sie, was Ihr Produkt unterscheidet von den Wettbewerbern

von den Wettbewerbern Zusammenarbeit mit Ihren Vertriebs-, Produkt- und Kundendienstteams, um die Marketingbotschaft festzulegen, anstatt dem Marketingteam die alleinige Verantwortung zu überlassen

mit Ihren Vertriebs-, Produkt- und Kundendienstteams, um die Marketingbotschaft festzulegen, anstatt dem Marketingteam die alleinige Verantwortung zu überlassen Testen Sie Variationen von Botschaften und Aufforderungen zum Handeln und analysieren Sie Daten, um zu verstehen, was funktioniert, bevor Sie eine groß angelegte Marketingkommunikation starten

5: Preisstrategie

Warum: Um Kunden frühzeitig an sich zu binden

Arbeitet für: Die Einführungs-, Wachstums- und Reifephase des Produktmarketing-Lebenszyklus

Der Dollar Shave Club weiß, wie man Männer anspricht, die auf der Suche nach erschwinglichen, praktischen und hochwertigen Pflegeprodukten sind. Werfen Sie einen Blick auf die Homepage des Clubs, auf der ein Starterset für neue Mitglieder mit Clubpreisen angeboten wird:

die Marke arbeitet die Preisgestaltung gut in ihre Produktmarketingstrategie ein, ohne dabei im übertragenen Sinne billig zu wirken via Der Dollar Shave Club Schlüssel zum Mitnehmen: Wenn Sie den Preis in Ihre Produktmarketingstrategie integrieren:

Implementieren Sie eine abgestufte Preisstrategie und ein Abonnement-Modell, um unterschiedliche Kundensegmente anzusprechen und einen stetigen Umsatzstrom aufzubauen

Bewerben Sie Preisoptionen über digitale Werbung, Content Marketing und Partnerschaften, um den Wert Ihres Produkts zu verdeutlichen

Überwachen Sie routinemäßig wichtige Metriken wie das Wachstum des Abonnements, die Kundenbindung und den durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer

Ziele des Produktmarketings anstreben

Sie können die beste Produktmarketingstrategie haben, aber wenn Ihre Ziele nicht genau definiert sind, wird sich Ihr Team von Anfang an in die falsche Richtung bewegen.

Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten zur Festlegung von Zielen im Produktmarketing mit diesen drei Tipps:

Tipp 1: Machen Sie sich das S.M.A.R.T.-Zielsystem zu eigen

Ihre Produktmarketingziele sollten dem S.M.A.R.T.-Rahmen folgen - sie sollten spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich begrenzt sein. Dieser Rahmen hilft Ihnen, Ihre Ziele in verhandelbare und nicht verhandelbare Ziele zu unterteilen.

Erreichen Sie Ihre Projektziele effektiv mit der ClickUp SMART Goals Vorlage

Verwenden Sie die vollständig anpassbare ClickUp SMART Goals Vorlage um klare Ziele zu definieren, nachzuverfolgen und zu visualisieren. Sie hilft Ihnen, SMART-Ziele zu erstellen, sie in kleinere Aufgaben zu unterteilen und den Fortschritt über den definierten Zeitrahmen visuell zu verfolgen. Die Ansicht "Zielaufwand" hilft Ihnen, den für jedes Ziel erforderlichen Aufwand zu messen, und die Ansicht "SMART Goal Worksheet" bietet Ihnen einen Space zum Brainstorming und Speichern all Ihrer Ideen.

Tipp 2: Verwenden Sie KPIs zur Nachverfolgung des Fortschritts

Der Nachweis des ROI Ihrer Produktmarketingstrategie ist die größte Hürde - wenn Sie Ihre KPIs nicht messen und überwachen. So können Sie den genauen Wert Ihrer Produktmarketingstrategie ermitteln:

Arbeiten Sie mit den Teams für Marketing, Vertrieb und Kundensupport (CX) zusammen, um Daten und Analysen zu erhalten und die Korrelation zwischen Ihren Produktmarketing- und Vertriebs-/Marketing-/CX-Aufwänden zu ermitteln

zu erhalten und die Korrelation zwischen Ihren Produktmarketing- und Vertriebs-/Marketing-/CX-Aufwänden zu ermitteln Bewerten Sie die Analytik Ihrer Produktkampagne mitClickUp's Software für Marketing Produktivität. Die hochgradig anpassbare und visuelleClickUp Dashboards kontextualisieren Aufgaben in Verbindung mit Ihrer Roadmap und Ihren Plänen für die Markteinführung:

erstellen eines KPI Dashboards in ClickUp_

Identifizieren und listen Sie die relevantesten Metriken auf, die überwacht werden sollen, z. B. Kundenakquisitionskosten (CAC), Customer Lifetime Value (CLTV), Konversionsrate, Lead-Generierung, Website-Traffic, E-Mail-Öffnungs- und Click-Through-Raten usw

Tipp 3: Management der Beziehungen zum Kunden vorantreiben

Das Sammeln von Kundendaten in Echtzeit und die Verbesserung der Kundenerfahrung sind der beste Weg, um die Lücke zwischen Kundenerwartungen und Produktfeatures zu schließen.

Zu erledigen ist auch die Erstellung eines abschließenden Bildes der Zinsen, Vorlieben und Verhaltensweisen des Kunden, so dass Sie Ihren Aufwand für das Produktmarketing entsprechend anpassen können. Dies trägt wesentlich dazu bei, Ihre Ziele im Produktmarketing zu erreichen.

Nutzen Sie diese Tipps zur Datenerfassung und Optimierung der Customer Journey:

Erfassen und analysieren Sie Kundeninteraktionen über verschiedene Berührungspunkte hinweg - die Kunden erreichen Ihre Marke heute über alle Kanäle

Personalisieren Sie Marketingbotschaften und -angebote auf der Grundlage der individuellen Präferenzen des Kunden

Identifizieren Sie Upsell- und Cross-Sell-Möglichkeiten über Online- und Offline-Kanäle

Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit und -treue mit benutzerdefinierten Programmen

Arbeiten Sie mit Support- und Vertriebsteams zusammen, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen

Angesichts der zahlreichen Elemente, die es im Auge zu behalten gilt, klingt dies wie ein Job für ClickUp Ziele :

unterschiedliche Ansichten der Ziele in ClickUp Goals erleichtern das Verständnis der Daten

Mit diesem Feature können Sie:

Aufgaben aus verschiedenen Teams zu einem gemeinsamen Ziel hinzufügen

Ziele mit benutzerfreundlichen Ordnern organisieren und diese für relevante Stakeholder freigeben

Ordner zur Nachverfolgung von Sprint-Zyklen, OKRs, wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards und mehr erstellen

Setzen Sie klare Einzelziele und visualisieren Sie den Fortschritt in Prozent

Wo geht es mit dem Produktmarketing hin?

Die Zukunft des Produktmarketings entwickelt sich schneller als je zuvor, angetrieben durch Personalisierung, KI-Integration und wertorientiertes Marketing.

All diese Trends beeinflussen Ihre Produktmarketing-Strategie in mehr als einer Hinsicht:

Marketing-Reife : Marken nutzen personalisierte Kundendaten mithilfe von KI-Tools und bieten benutzerdefinierte Angebote, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Netflix ist ein Beispiel für eine Marke, die diese Produktmarketingstrategie mit Bravour gemeistert hat

: Marken nutzen personalisierte Kundendaten mithilfe von KI-Tools und bieten benutzerdefinierte Angebote, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Netflix ist ein Beispiel für eine Marke, die diese Produktmarketingstrategie mit Bravour gemeistert hat Datengesteuert : Das Produktmarketing wird zunehmend datengesteuert, wobei Daten genutzt werden, um:

Strategische Entscheidungen zu treffen, wobei Produkttests und Lernkultur im Vordergrund stehen Integration von isolierten Teams mit agiler Zusammenarbeit, Fachwissen und KI-Workflows Sammeln von verwertbaren Informationen wie Kundenproblemen, Präferenzen und mehr Intelligente Personalisierung mit datengesteuerten Inhalten vorantreiben

: Das Produktmarketing wird zunehmend datengesteuert, wobei Daten genutzt werden, um:

Erschließen Sie den strategischen Wert des Produktmarketings mit ClickUp

Produktmarketing ist ein fortlaufender Prozess. Bevor Kunden ein Produkt kaufen, bewegt es sich mehrfach zwischen der Entwicklungs- und der Einführungsphase hin und her.

Als Produktvermarkter jonglieren Sie ständig mit Produkteinblicken, Kampagnendaten, Kundenfeedback, Aufgaben zur Befähigung, Planungssitzungen und Meetings mit Interessenvertretern; es gibt immer mehr zu erledigen, als Sie Zeit oder Ressourcen haben.

Mit den richtigen Tools und dem Zugang zu folgenden Tools wird es jedoch besser wissen über Produktmarketing . Nutzen Sie den strategischen Wert des Produktmarketings mit produktmarketing-Software von ClickUp. Melden Sie sich gleich an !

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist die Marketingstrategie eines Produkts?

Eine Produktmarketingstrategie ist ein Plan zum Verständnis:

Wie das Produkt auf dem Markt positioniert, beworben und bepreist werden kann

Wer Ihre treuesten Kunden sind und wie Sie sie erreichen können

Wie man den Input aus dem Produktmarketingprozess zurück in den Produktentwicklungsprozess innerhalb des Produktlebenszyklus integriert

2. Welche Rolle spielt die Produktmarketingstrategie?

Die primäre Rolle einer Produktmarketingstrategie besteht darin, ein hohes Maß an marketing-Fahrplan für ein bestimmtes Produkt. In diesem Plan wird festgelegt, wie das Produkt die Ziele des Kunden, der Organisation und der Interessengruppen über den gesamten Zyklus hinweg erfüllen wird.

Dadurch werden verschiedene Teams wie Produktentwicklung, Marketing, Kundendienst und Vertrieb dazu angeregt, zusammenzuarbeiten und zu verstehen, wie das Produkt verbessert werden kann, um die Rentabilität und Kundenzufriedenheit zu steigern.