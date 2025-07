So erstellen Sie eine Karte der Mitarbeitererfahrung

Das oberste Ziel jedes Mitarbeiters ist es, bei der Arbeit sein Bestes zu geben. Allerdings sind heute nur 41 % der Mitarbeiter der Meinung, dass sie optimale Leistungen erbringen.

Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, diese Lücke zwischen Leistung und Fähigkeiten zu schließen und das Wachstum der Mitarbeiter zu fördern. Eine effektive Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Erstellung einer Karte der Mitarbeiterreise mithilfe einer Mitarbeiterreise-Karte. Wenn dies richtig gemacht wird, erhöht es die Mitarbeiterbindung, steigert das Engagement der Mitarbeiter und verbessert die allgemeine Erfahrung.

In diesem Leitfaden werden wir uns mit der Mitarbeiter-Journey-Karte befassen, einschließlich ihrer Definition, ihrer Vorteile für Ihr Unternehmen und ihrer Erstellung in sechs einfachen Schritten.

Was ist Employee Journey Mapping?

Die Employee Journey umfasst alles, was eine Person tut, fühlt und verinnerlicht, von dem Moment, in dem sie Ihre Stellenbeschreibung auf einem Jobportal sieht, bis zu dem Moment, in dem sie Ihr Unternehmen verlässt.

Dieses Rahmenwerk – ein Favorit der Personalabteilung – ermöglicht es Managern, alle Facetten der Erfahrungen eines Mitarbeiters während seiner gesamten Beschäftigungsdauer im Unternehmen zu bewerten.

Mit einer Employee Journey Map können Sie die Erfahrungen jedes einzelnen Mitarbeiters in Ihrem Unternehmen visualisieren, von der Einstellung bis zum Ausscheiden. Das Ziel ist: Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial innerhalb der aktuellen Mitarbeitererfahrung

Schaffen Sie Möglichkeiten, um einen Mehrwert für die Arbeit Ihrer Mitarbeiter zu schaffen und eine positive Mitarbeitererfahrung aufzubauen

Sammeln Sie in Echtzeit Feedback von Mitarbeitern dazu, was für sie funktioniert und was nicht

Bewerten Sie die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen, um sie zu verbessern

Erstellen Sie genauere und relevantere Stellenbeschreibungen

Legen Sie Ihr Budget fest und verteilen Sie es auf Bereiche, die das Engagement Ihrer Mitarbeiter steigern

Vorteile der Employee Experience Journey Mapping für Mitarbeiter und Führungskräfte

Motivierte, engagierte Mitarbeiter sind der Motor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Sie können jedoch keinen Mehrwert für Ihre Mitarbeiter schaffen, wenn Sie nicht wissen, wo Sie derzeit stehen und was für sie wichtig ist. Hier kommen Mitarbeiter-Journey-Karten ins Spiel.

Die Kartierung der Mitarbeitererfahrung bietet sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte zahlreiche Vorteile.

Wie die Kartierung der Mitarbeitererfahrung den Mitarbeitern hilft

Die aus einer Employee Journey Map gewonnenen Erkenntnisse helfen Unternehmen dabei, Wege zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit zu finden.

Wenn das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um die Lücken in der Mitarbeitererfahrung zu schließen, werden sich die Mitarbeiter zufriedener an ihrem Arbeitsplatz fühlen.

Ihre Mitarbeiter werden motivierter sein, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten.

Wie die Kartierung der Mitarbeitererfahrung Führungskräften hilft

Eine Karte der Mitarbeitererfahrung ist ein Tor zu den Leistungen Ihrer Mitarbeiter und zu den Hindernissen, die ihrem Erfolg im Wege stehen. Stellen Sie sich diese Karte als eine Summe der Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter vor, die auf sehr anschauliche und leicht verständliche Weise dargestellt sind.

Eine visuelle Karte, wie eine Mitarbeiter-Journey-Karte, ermöglicht es Stakeholdern und Führungskräften, die Erfahrungen der Mitarbeiter mit dem Unternehmen viel besser zu verstehen. Sie zeigt ihnen, was in ihrer aktuellen Mitarbeitererfahrung funktioniert und was nicht.

Manager nutzen die Mitarbeiter-Journey-Karte, um die Erfahrung jedes einzelnen Mitarbeiters im Unternehmen zu verbessern und sich einen Wettbewerbsvorteil bei der Talentgewinnung zu verschaffen.

Wenn Mitarbeiter freiwillig im Unternehmen bleiben, können Manager ihre Zeit nutzen, um eine Talent-Pipeline mit leistungsstarken Mitarbeitern aufzubauen, anstatt sich mit hohen Fluktuationsraten auseinanderzusetzen. Außerdem hilft es ihnen, Ressourcen, Budgets usw. zu priorisieren und die Rollen der Mitarbeiter zu klären.

Darüber hinaus können Führungskräfte und Manager anhand der Erkenntnisse aus der Employee Journey Map Wege finden, um Arbeitsplätze und Sozialleistungen so zu gestalten, dass sie hochqualifizierte Talente anziehen und einen Pool an interessierten Kandidaten für ihren Personalbedarf bereitstellen.

5 Phasen der Mitarbeitererfahrung, die Sie kennen sollten

Jeder Mitarbeiter durchläuft eine Reihe von Phasen – vom Zeitpunkt seiner Bewerbung bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen. Diese Reise umfasst fünf Phasen des Mitarbeiterlebenszyklus:

Phase 1: Rekrutierung

Die Rekrutierungsphase umfasst alle Schritte, die mit der Einstellung eines Mitarbeiters verbunden sind, einschließlich wichtiger Überlegungen wie:

Wie lange dauert es und wie viel kostet es, einen potenziellen Kandidaten einzustellen?

Die Annahmequote von Stellenangeboten

Die Qualität neuer Mitarbeiter

Die Attraktivität von Stellenanzeigen Ihres Unternehmens

Engagement der Bewerber während des Bewerbungsprozesses.

Recruiting-Teams verwenden häufig HR-Vorlagen, um diese Phase des Einstellungsprozesses zu verbessern.

Diese Vorlage herunterladen Verbessern Sie mit dieser Vorlage Ihr Verständnis dafür, welche Arten von Mitarbeitern Ihr Unternehmen benötigt, um seine Ziele zu erreichen

Mit der Vorlage „Personalplan“ von ClickUp kann Ihr HR-Team beispielsweise einen umfassenden Personalplan erstellen, der Folgendes umfasst:

Visualisieren Sie die Verfügbarkeit jedes einzelnen Team-Mitglieds

Erleichtert die Zuweisung von Aufgaben basierend auf der Verfügbarkeit

Bietet eine umfassende Übersicht über alle Teammitglieder und ihre Fähigkeiten

Personalverantwortliche können den Plan als Grundlage nutzen, um Mitarbeiter entsprechend ihren Fähigkeiten, Fachkenntnissen und den verfügbaren Mitteln einzustellen.

🎯Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für Personalpläne für Personalvermittler

Phase 2: Onboarding

Die Onboarding-Phase bezieht sich auf die ersten Wochen im neuen Job, in denen sich neue Mitarbeiter mit den Prozessen und Menschen im Unternehmen vertraut machen.

HR-Teams erstellen in der Regel Mitarbeiterhandbücher, um neuen Mitarbeitern die Einarbeitung zu erleichtern und ihre Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären. Dies kann auch mit Hilfe einer Onboarding-Software erledigt werden .

Ein gut konzipierter und implementierter Onboarding-Prozess für Mitarbeiter hilft diesen, in ihrer Rolle produktiver zu werden und langfristige Verbindungen zum Unternehmen aufzubauen.

Phase 3: Entwicklung

In der Entwicklungsphase liegt der Schwerpunkt darauf, Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten und Fachkenntnisse in unterschiedlichem Tempo auszubauen.

Dazu gehört die Überprüfung der Mitarbeiterleistung, um die Produktivität und Ergebnisse zu messen, Soft Skills wie Teamarbeit zu bewerten und Karrierewünsche zu verstehen. Dies hilft Managern, Möglichkeiten zur Erweiterung der Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter anzubieten. Außerdem entstehen so Möglichkeiten für schrittweise Weiterentwicklungen wie Rollenwechsel, Beförderungen usw.

HR-Teams können eine Vielzahl von Talentmanagement-Softwareprogrammen einsetzen, um Initiativen voranzutreiben. Einige Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiter auch dabei, ihre Fähigkeiten zu erweitern oder ihre Arbeitsleistung zu verbessern, indem sie Schulungsprogramme mit spezieller Schulungssoftware anbieten.

Phase 4: Mitarbeiterbindung

Die Phase der Mitarbeiterbindung umfasst die Aufrechterhaltung der Leistung der Mitarbeiter, die Förderung ihrer Entwicklung und die Ermutigung zu ihrem weiteren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.

In dieser Phase muss das Unternehmen sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter mit seiner Mission verbunden fühlen und motiviert sind, ihr Bestes zu geben.

Unternehmen setzen Strategien zur Mitarbeiterbindung ein, darunter:

Inklusive Elternzeitregelungen

Optionen für längere Urlaubszeiten und Sabbaticals

Belohnungs- und Anerkennungsprogramme

ESOPs und finanzielle Anreize für Top-Performer

Möglichkeiten für Remote-Arbeit oder hybride Arbeitsmodelle

Feiern von Arbeitsjubiläen, Geburtstagen usw.

Phase 5: Austritt

Die Austrittsphase bezieht sich auf Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen (entweder aufgrund von Pensionierung, Lebensveränderungen usw. oder aufgrund von Chancen in anderen Unternehmen). Hier führt das HR-Team Austrittsgespräche durch, um zu verstehen, was mit der Erfahrung des Mitarbeiters schiefgelaufen ist, und um Verbesserungen vorzunehmen.

6 Schritte zur Erstellung einer Karte der Mitarbeitererfahrung

Das Zuhören Ihrer Mitarbeiter in jeder Phase ihrer Reise innerhalb des Unternehmens bildet die Grundlage für eine robuste Karte der Mitarbeitererfahrung. Aber wo fangen Sie überhaupt an?

Gehen wir gemeinsam die Schritte zur Erstellung einer Karte der Mitarbeitererfahrung durch, damit Sie die individuellen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter besser verstehen können.

Verwenden Sie diese 6-Schritte-Checkliste, um eine umfassende Karte zu erstellen, in der wichtige Meilensteine, entscheidende Momente und Faktoren hervorgehoben werden, die für Ihre Mitarbeiter von Bedeutung sind.

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Mitarbeiterpersönlichkeit

Der erste Schritt beim Employee Experience Journey Mapping besteht darin, Ihre Mitarbeiter zu segmentieren und Mitarbeiterprofile zu erstellen. Vermeiden Sie es, Ihre Mitarbeiterpersönlichkeit auf Details wie demografische Daten zu stützen. Segmentieren Sie Ihre Mitarbeiter stattdessen nach Rollen (z. B. einzelne Mitwirkende, Teamleiter usw.), Gruppen (z. B. Remote- oder Vor-Ort-Mitarbeiter, neue Mitarbeiter oder erfahrene Manager usw.), Funktionen (z. B. Finanzen, Marketing usw.) und Ebenen.

Beispielsweise unterscheidet sich die Karte zur Mitarbeitererfahrung eines Designers in der Einstiegsposition von der eines Marketingmanagers in der mittleren Führungsebene.

Nachdem Sie Ihre Mitarbeiter-Personas definiert haben, legen Sie fest, welche Personas Sie zuerst auf der Karte abbilden möchten.

Profi-Tipp: Beziehen Sie bei der Erstellung der Mitarbeiterpersönlichkeiten auch Ihre Mitarbeitervertreter und ehemalige Mitarbeiter, die möglicherweise wieder in Ihr Unternehmen zurückgekehrt sind, mit ein, um ein ganzheitlicheres Verständnis dafür zu erhalten, was Ihre Mitarbeiter wollen und wo Ihr Unternehmen noch Nachbesserungsbedarf hat.

Schritt 2: Identifizieren Sie Touchpoints

Als Nächstes müssen Sie die Interaktionen während der gesamten Zeit des Mitarbeiters in Ihrem Unternehmen dokumentieren – von der Einstellung bis zum Ausscheiden. Holen Sie Input von funktionsübergreifenden Teams und Abteilungen ein, um ein umfassenderes Feedback zu erhalten.

Um die richtigen Touchpoints zu identifizieren, sehen Sie sich die Erfahrungen Ihrer Personas in fünf Schlüsselphasen sowie die Aktivitäten und Maßnahmen an, die Sie für die jeweilige Phase vorgesehen haben:

Rekrutierung: Stellenanzeigen, Vorstellungsgespräche, Vertragsverhandlungen und Vertragsabschluss

Onboarding: Interaktionen vom ersten Tag bis zur vollständigen Integration des Mitarbeiters in das Unternehmen

Entwicklung: Leistungsbewertungen, Möglichkeiten zum Aufbau von Fähigkeiten, Schulungsmaßnahmen, Wachstumschancen

Mitarbeiterbindung: Elemente des Jobs, die dazu beitragen, Mitarbeiter zu motivieren und zufrieden zu halten, z. B. Sozialleistungen, Urlaubsregelungen, Arbeitszufriedenheit, Anerkennung usw.

Austritt: Austrittsgespräche bei Kündigung von Mitarbeitern, Offboarding-Prozess

Wenn Ihr Unternehmen über ein festes System zur Rollenentwicklung verfügt, können Sie alternativ die Zeit als Marker für die Darstellung der Erfahrungen Ihrer Persona verwenden. Verwenden Sie dieses Beispiel und passen Sie es nach Bedarf an:

Tag Null (vor dem ersten Tag)

Tag eins

30 Tage

60 Tage in

90 Tage in

Einjähriges Jubiläum

Zwei Jahre

Offboarding

Schritt 3: Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter

Im dritten Schritt müssen Sie das Feedback der Mitarbeiter und die Auswirkungen jeder Interaktion auf jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus auf einer Karte festhalten.

Beziehen Sie dazu alle möglichen Faktoren ein, die sich auf die Mitarbeitererfahrung auswirken. Listen Sie die Prozesse in jeder Phase auf, um sicherzustellen, dass Sie alle wichtigen Mitarbeitererfahrungen abdecken.

Nehmen wir beispielsweise an, Ihr Mitarbeiter befindet sich in der Rekrutierungsphase. Zu den kritischen Prozessen, die überprüft und in der Karte der Mitarbeitererfahrung abgebildet werden müssen, gehören:

Veröffentlichen Sie die Stellenanzeige auf relevanten Plattformen wie LinkedIn, Glassdoor usw.

Kandidaten mit personalisierten E-Mails oder Nachrichten ansprechen

Koordinieren von Vorstellungsgesprächen mit dem Einstellungsteam

Durchführung von Interviews mit einem benutzerdefinierten Fragebogen

Kommunikation mit Bewerbern über den Status ihrer Bewerbung

Veranstaltung virtueller oder persönlicher Networking-Ereignisse für potenzielle Kandidaten

Bereitstellung von Ressourcen und Anleitungen zur Unternehmenskultur und den Werten des Unternehmens

Einblicke in die Teamstruktur und mögliche Karrierewege innerhalb des Unternehmens bieten

Sie können die Mitarbeiterreise in verschiedenen Formaten abbilden, beispielsweise als Liste oder Zeitleiste.

Verwenden Sie beim Brainstorming mit Mitarbeitern, um deren berufliche Ziele bei der Arbeit zu verstehen, eine benutzerdefinierte, gebrauchsfertige Vorlage wie die Karriereweg-Vorlage von ClickUp.

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie den Karriereweg jedes Team-Mitglieds mit der Vorlage „Karriereweg“ von ClickUp

Diese Vorlage ist ideal für:

Schaffen Sie Karrierewege, die persönliche Karriereziele und Unternehmensziele miteinander verbinden

Aufzeigen von Möglichkeiten für Mitarbeiterengagement, Wachstum und Lernen

Nachverfolgung der Fortschritte jedes Mitarbeiters bei der Erreichung seiner beruflichen Ziele für ein leistungsstarkes Team-Management

Planung und Einstellung von S.M.A.R.T.-Meilensteinen für jedes Team-Mitglied

Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen für Karrierepläne, um Karrieremöglichkeiten zu identifizieren und Ihre Mitarbeiter mit einem meilensteinorientierten Fahrplan zu unterstützen.

Schritt 4: Erstellen Sie eine Karte der aktuellen Mitarbeitererfahrung

Die Darstellung der Mitarbeitererfahrung umfasst die Integration aller Schlüsselmomente, die für Ihre Mitarbeiter wichtig sind. Hier hilft eine Vorlage für eine Empathiekarte, die Denkweise Ihrer Mitarbeiter besser zu verstehen.

Die Karte der Mitarbeitererfahrung sollte so detailliert wie möglich sein und alle wichtigen Ressourcen, die Mitarbeiter benötigen, sowie alle Prozesse enthalten, die Mitarbeiter in jeder Phase abschließen müssen.

Da es so viele bewegliche Teile zu berücksichtigen gibt, benötigen Sie ein sehr visuelles Tool wie die Mindmaps von ClickUp, um die Employee Journey Map einfach zu visualisieren:

Stellen Sie mit ClickUp Mindmaps Verbindungen zwischen den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter und den Prozessen her

Arbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern zusammen, um die Journey zu kartieren, und aktualisieren Sie die Inhalte mit den Drag-and-Drop-Knoten des Tools. Erstellen Sie je nach Art der Mitarbeiter-Journey, die Sie abbilden möchten, aufgabenbasierte oder knotenbasierte Mindmaps.

Schritt 5: Identifizieren Sie Lücken anhand von Echtzeit-Feedback Ihrer Mitarbeiter

Der beste Weg, um Lücken und Möglichkeiten zur Wertschöpfung in Ihrer aktuellen Mitarbeitererfahrung zu identifizieren, ist, zeitnahe Informationen über die Ziele Ihrer Mitarbeiter zu erhalten.

Sie müssen die beruflichen Ziele Ihrer Mitarbeiter kennen, um eine reibungslose und relevante Mitarbeitererfahrung zu gewährleisten.

Mit ClickUp Goals ist es ganz einfach, die Ziele Ihrer Mitarbeiter in einem Diagramm darzustellen:

Erstellen Sie personalisierte Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche

Verwenden Sie dieses Feature, um nachverfolgbare Ziele entlang der Mitarbeiterreise festzulegen. Ganz gleich, ob Sie OKRs, wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards usw. einführen – alle Ihre Ziele können mit klaren Zeitleisten und messbaren Einzelzielen definiert werden. Darüber hinaus sparen Manager Zeit durch einen automatisierten Prozess zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Nachdem Sie die Ziele festgelegt haben, ist es an der Zeit, einen Mechanismus für die Erfassung von phasen- oder zeitbasiertem Mitarbeiterfeedback einzurichten. Holen Sie Ihre Mitarbeiter dort ab, wo sie stehen, und erhalten Sie ehrliches, frisches Feedback zu ihrer Employee Journey.

Verwenden Sie die folgenden Fragen, um ein Muster innerhalb jeder Phase aufzudecken:

In welchen Phasen gibt es positives oder negatives Feedback?

Gibt es gemeinsame Empfindungen in allen Phasen? Können diese umgehend angegangen werden?

Bitten Sie um sofortiges Feedback, anstatt auf den richtigen Zeitpunkt zu warten?

Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter sich über falsche Stellenbeschreibungen im Vergleich zu seinen täglichen Aufgaben beschwert, können Sie die Stellenbeschreibungen in der Einstellungsphase ändern.

Hier finden Sie eine Checkliste mit Tools, mit denen Sie Mitarbeiterfeedback am effektivsten nutzen und sammeln können:

Anonyme Umfragen für die Einarbeitung

NPS-Umfragen mit offenen Text-Folgeschritten

Einzelgespräche privat

Jährliche Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit

Austrittsgespräche

Online-Bewertungen von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern auf Websites wie Indeed, Glassdoor usw.

Virtuelle Vorschlagsboxen

Schritt 6: Implementieren Sie Änderungen und messen Sie den Erfolg

Auf der Grundlage des erhaltenen Feedbacks ist es nun an der Zeit, das Feedback in die Tat umzusetzen. Wo und wie fangen Sie überhaupt an?

Sobald Sie das Feedback und dessen Auswirkungen auf die Mitarbeitererfahrung verstanden haben, müssen Sie Prioritäten setzen, welches Feedback zuerst umgesetzt werden soll. Außerdem müssen Sie den Budget- und Ressourcenbedarf für diese Änderungen berücksichtigen.

Überprüfen Sie nach der Umsetzung der Änderungen Ihre Mitarbeiterreisen und bewerten Sie diese regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen Ihrer Mitarbeiter entsprechen. Der Erfolg Ihrer Mitarbeiterreisen ist ebenso wichtig wie deren Erstellung.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihren Informationsbeschaffungsprozess zu beschleunigen. Es verfügt über drei KI-gesteuerte Tools, mit denen Sie mitarbeiterbezogene Informationen verwalten, Aufgaben automatisieren, Antworten auf mitarbeiterbezogene Fragen erhalten und personalisierte Inhalte für Ihr Team erstellen können – mit einem KI-Assistenten als Sidekick.

Lassen Sie ClickUp Brain mit wenigen Klicks E-Mail-Antworten verfassen und Texte optimieren

Hier finden Sie eine Übersicht über die drei KI-Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen:

KI-Wissensmanager: Liefert Ihnen sofortige, genaue und kontextbezogene Antworten auf alle Fragen zu Ihren Mitarbeitern, die in ClickUp erfasst sind, z. B. ihre aktuellen Rollen, die Projekte, an denen sie beteiligt sind, usw.

KI-Projektmanager: Ermöglicht Ihnen die Automatisierung von Aufgaben, Fortschrittsaktualisierungen und Statusberichten für Ihre Mitarbeiter, sodass Sie keine Zeit mit manuellen Arbeiten wie der Erstellung von Leistungsberichten für Ihre Mitarbeiter, der Analyse von Daten zur Aufgabenerledigungsrate usw. verschwenden müssen

AI Writer for Work: Dient gleichzeitig als Schreibassistent, der Ihnen hilft, Ihre Dokumente, Ihren Schreibstil, Ihren Tonfall und Ihre Antworten zu perfektionieren. Mit diesem Tool können Sie auch Tabellen, Transkripte und Vorlagen für Ihre Mitarbeiter erstellen. Zu den gängigen Anwendungsbereichen gehören die Überprüfung von Projektbeschreibungen auf Grammatik- und Rechtschreibfehler, das Verfassen von E-Mails für die interne Kommunikation usw.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um innerhalb von Sekunden effektive E-Mails zu erstellen

Nutzen Sie die Hilfe von KI und setzen Sie Veränderungen intelligenter und effizienter um.

Was sollte eine Karte der Mitarbeitererfahrung enthalten?

Eine effektive Karte der Mitarbeitererfahrung muss bestimmte Anforderungen erfüllen und Benchmarks berücksichtigen. Nutzen Sie diese Tipps, um die Qualität Ihrer Journey Mapping zu verbessern:

Sammeln und analysieren Sie Mitarbeiterfeedback

Integrieren Sie das Feedback Ihrer Mitarbeiter mithilfe der Vorlage „Mitarbeiterfeedback“ von ClickUp, um die Mitarbeitererfahrung integrativer und gerechter zu gestalten und gleichzeitig die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter zu erfüllen.

Diese Vorlage herunterladen Erfahren Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback, was die Mitarbeiter über das Management, die Unternehmenskultur, die Gehälter, die Vergünstigungen und das Arbeitsumfeld denken

Nutzen Sie diese Vorlage, um zu verstehen, was Ihre Mitarbeiter über das Unternehmen, seine Unternehmenskultur, das Management usw. denken. Außerdem können Sie damit aussagekräftiges Mitarbeiterfeedback sammeln und die Stimmung im Laufe der Zeit verfolgen.

Die Idee ist, den aktuellen Gemütszustand Ihrer Mitarbeiter zu erfassen und ihre emotionale Verfassung bei jedem Schritt zu bewerten – eine Aufgabe für ein All-in-One-Tool wie die ClickUp HR-Management-Plattform:

Vereinfachen Sie die Einstellung, Einarbeitung und Mitarbeiterentwicklung mit der All-in-One-HR-Managementplattform von ClickUp

Nutzen Sie diese Software, um qualitatives und quantitatives Feedback zu sammeln und die beste Onboarding-Erfahrung zu schaffen. Das Tool bietet anpassbare Ansichten, um das Team aufeinander abzustimmen und einen zentralen hub für wichtige Mitarbeiterinformationen aufzubauen.

Verwenden Sie agile Software, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern

Das Feedback der Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt einzuholen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und zu erwarten, dass das Team dies manuell erledigt, ist eine Verschwendung wertvoller Ressourcen und Zeit. Hier zahlt sich der Einsatz einer agilen Software wie ClickUp zur Implementierung agiler Methoden aus. Sie werden in der Lage sein

Sammeln Sie in Echtzeit Feedback von Mitarbeitern an verschiedenen Kontaktpunkten und erhalten Sie aktuelle Einblicke in ihre Erfahrungen, sobald diese entstehen

Verfolgen Sie Änderungen und Verbesserungen, die auf dem Feedback Ihrer Mitarbeiter basieren, und stellen Sie sicher, dass die Anliegen Ihrer Mitarbeiter schnell berücksichtigt werden

Kombinieren Sie verschiedene Rückmeldungen aus Teams, Abteilungen und Rollen, um ein gemeinsames Verständnis dafür zu fördern, was gut funktioniert, und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Iterieren und passen Sie Ihren Prozess zur Erstellung von Karten für die Mitarbeitererfahrung an und stellen Sie sicher, dass er relevant und effektiv bleibt

Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in den Prozess der Erstellung einer Mitarbeiter-Journey-Karte ein und steigern Sie so ihr Engagement

Profi-Tipp: Integrieren Sie Ihr Mitarbeitererlebnisprogramm in Ihre HR-Software und erstellen Sie Auslöser, um Feedback-Anfragen zu senden, wenn ein Mitarbeiter bestimmte Aufgaben abgeschlossen, bestimmte Meilensteine erreicht hat und vieles mehr.

Analysieren Sie jede Phase aus verschiedenen Blickwinkeln

Jede Phase der Mitarbeiterreise ist einzigartig und erfordert eine gründliche Untersuchung ihrer verschiedenen Komponenten.

Wenn Sie beispielsweise eine Phase ausschließlich aus der Perspektive eines Mitarbeiters betrachten, könnten wichtige Faktoren übersehen werden, die für die aktuellen geschäftlichen Herausforderungen relevant sind.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie analysieren die „Entwicklungsphase“ der Mitarbeiterreise. Wenn Sie sich ausschließlich auf die Mitarbeitererfahrung konzentrieren, stellen Sie möglicherweise fest, dass mehr Schulungsmöglichkeiten erforderlich sind.

Wenn Sie jedoch zusätzliche Faktoren wie aktuelle Veränderungen in der Technologie und bei den Branchenstandards berücksichtigen, werden Sie möglicherweise feststellen, dass der Mangel an Schulungsressourcen auf Budgetbeschränkungen und veraltete Schulungsmaterialien zurückzuführen ist – eine aufschlussreichere und umfassendere Perspektive für die Arbeit Ihres Teams.

Bewerten Sie Ihre Endziele und berücksichtigen Sie die beteiligten Personen

Durch die Einbeziehung verschiedener relevanter Rollen in die Bewertung können Sie Ihre Mitarbeiter-Journey-Karte klar definieren. Beispiele hierfür sind das HR-Team, Vertreter aus dem Bereich L&D, funktionsübergreifende Mitarbeitervertreter, das Team für Unternehmenskommunikation und Führungskräfte an vorderster Front.

Auf diese Weise erhalten Sie Einblicke in folgende Themen:

So sieht Ihre ideale Journey-Karte aus

Wie sich Ihre Employee Journey auf die Tools und Systeme Ihres Unternehmens auswirkt

Die Probleme, die Sie lösen möchten

So messen Sie den Erfolg und richten ihn an den Zielen Ihres Unternehmens aus

Was sollten Sie bei einer Karte der Mitarbeitererfahrung vermeiden?

Sehen wir uns nun an, was Sie bei einer Karte der Mitarbeitererfahrung vermeiden sollten.

Verzichten Sie auf einen einheitlichen Ansatz für alle

Kein Mitarbeiter gleicht dem anderen, ebenso wenig wie seine Mitarbeitererfahrung im Unternehmen. Jeder Mitarbeiter bringt einzigartige Erfahrungen, Fähigkeiten und Ziele mit in die Tabelle ein. Wenn Sie die Mitarbeitererfahrung nicht an die individuellen Bedürfnisse und Ziele Ihrer Mitarbeiter anpassen, können Sie kein höheres Engagement, keine höhere Zufriedenheit und Produktivität erzielen.

Verwenden Sie Tools wie Mindmaps, Haftnotizen oder ClickUp Whiteboards, um eine benutzerdefinierte Employee Journey Map zu erstellen, die funktioniert:

Arbeiten Sie mit dem Team zusammen und nutzen Sie das weltweit einzige virtuelle Whiteboard

Mit ClickUp Whiteboards können Sie die Ideen Ihres Teams von einem zentralen Ort aus in koordinierte Maßnahmen umsetzen.

Eine Vorlage ist eine gute Grundlage, aber scheuen Sie sich nicht, diese anzupassen und eine personalisierte Karte der Mitarbeitererfahrung für verschiedene Mitarbeiterprofile zu erstellen.

Vergessen Sie nicht, Ihre Karte der Mitarbeitererfahrung im Laufe der Zeit immer wieder zu überarbeiten

Natürlich sieht jede Karte der Mitarbeitererfahrung für verschiedene Segmente anders aus. Es handelt sich jedoch um ein sich ständig weiterentwickelndes Gebilde, das sich mit dem Wachstum Ihres Unternehmens und den sich ändernden Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter weiterentwickelt. Überprüfen Sie Ihre Karte regelmäßig und nehmen Sie Änderungen vor, die die aktuelle Situation widerspiegeln.

Erstellen der Karte zur Mitarbeitererfahrung: eine Zusammenfassung Definieren Sie Ihre Mitarbeiterpersönlichkeit(en)

Identifizieren Sie alle Kontaktpunkte, die gemessen werden müssen

Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter in jeder Phase

Erfassen Sie die aktuelle Mitarbeitererfahrung aus verschiedenen Blickwinkeln

Nutzen Sie internes Feedback, um Lücken in der Erfahrung zu identifizieren

Personalisieren und verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung und überprüfen Sie sie in regelmäßigen Abständen

Behalten Sie das Ziel im Auge

Dreifache Wirkung einer guten Mitarbeiter-Journey-Karte

Die Kartierung der Mitarbeitererfahrung wirkt sich in dreierlei Hinsicht auf das Unternehmen aus:

Schafft eine mitarbeiterorientierte Arbeitsplatzkultur

Da Sie Mitarbeiterfeedback sammeln und fundierte Maßnahmen ergreifen, werden Sie verstehen, welche Momente am wichtigsten sind und wie sie sich auf die Mitarbeitererfahrung auswirken.

Mit strategischen Einblicken und Daten zu Schlüsselmetriken wie Fluktuation, Engagement und Produktivität werden Ihre Arbeitskultur und Ihre Denkprozesse mitarbeiterorientierter.

Verbessert die Kundenzufriedenheit

Wenn Ihre Mitarbeiter mit einem neuen Sinn für ihre Arbeit erfüllt sind, werden Ihre Kunden mit einer höheren Servicequalität zufriedener sein. Mit steigender Kundenzufriedenheit werden wahrscheinlich mehr Kunden Ihrer Marke treu bleiben und zu langfristigen Markenbotschaftern werden.

Steigert die Motivation der Belegschaft

Die Kartierung der Mitarbeitererfahrung deckt verborgene Aspekte Ihrer Mitarbeitererfahrung auf. Diese unsichtbaren Erfahrungen bieten Ihnen die Möglichkeit, die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter zu erfüllen und sogar zu übertreffen. Mit der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung werden Ihre Mitarbeiter zufriedener und motivierter.

Schaffen Sie mit ClickUp eine positive Mitarbeitererfahrung vom ersten Tag an

Die Optimierung der Mitarbeitererfahrung beginnt mit der Kartierung der Reise jedes einzelnen Mitarbeiters und dem Zuhören Ihrer Mitarbeiter in jeder Phase. Der Einsatz agiler Software wie ClickUp hilft Ihnen, die emotionalen, mentalen und beruflichen Ziele Ihrer Mitarbeiter zu verstehen. Sie können in kritischen Momenten mit Ihren Mitarbeitern in Kontakt treten und ihr Feedback dazu einholen, was für sie funktioniert und was nicht.

Die Erkenntnisse, die Sie aus der Kartierung der Mitarbeitererfahrung gewinnen, helfen Ihnen dabei, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und zu optimieren. Mit zeitnahen Maßnahmen kann Ihr Unternehmen einen festen Platz in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter einnehmen und langfristig deren Loyalität gewinnen.

Nutzen Sie diese wirkungsvolle Visualisierungstechnik mit ClickUp und erstellen Sie eine aussagekräftige Karte der Mitarbeitererfahrung, die alle wichtigen Momente enthält. Melden Sie sich jetzt an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie erstellt man eine Experience Map?

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Karte der Mitarbeitererfahrung zu erstellen: