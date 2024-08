Wie man vom Mitwirkenden zum Personalmanager wird: Ein Leitfaden

Einzelne Mitwirkende sind ein unverzichtbarer Teil jeder Organisation. Sie sind in ihren Spezialgebieten hoch qualifiziert und konzentrieren sich auf bestimmte Aufgaben und Projekte, ohne direkt für das Projektmanagement zuständig zu sein.

Viele entscheiden sich dafür, in dieser Rolle als Mitwirkender zu bleiben und ihr Fachwissen zu vertiefen, aber einige streben auch Managementpositionen an, die die Leitung von Teams und das Treffen umfassenderer organisatorischer Entscheidungen beinhalten.

Der Übergang von einem mitwirkenden Mitarbeiter zu einem Personalmanager hat erhebliche Vorteile, wie z. B. Führungsmöglichkeiten, mehr formale Befugnisse, Karrierewachstum und erweiterte Fähigkeiten. Es ist eine aufregende Zeit, in der sich der Schwerpunkt von individuellen Aufgaben auf die Beaufsichtigung und Leitung der Arbeit eines Teams verlagert.

In diesem Blog erfahren Sie, was Sie über den Übergang vom einzelnen Mitwirkenden zum Manager eines Teams wissen sollten.

Charakteristika erfolgreicher Mitwirkender

Hier sind die Eigenschaften, die alle erfolgreich mitwirkenden Personen besitzen:

Exzellenz in einzelnen Rollen

Erfolgreiche Mitwirkende sind in ihren Rollen und Verantwortlichkeiten versiert. Mit technischem Fachwissen, Problemlösungskompetenz, Liebe zum Detail und Zeitmanagement können sie selbstständig Herausforderungen meistern und hochwertige Ergebnisse liefern.

Erfolgreiche individuelle Mitwirkende stellen sicher, dass sie:

Mehrere Fristen verwalten

Ziele zu identifizieren

Pläne entwickeln

Ihren Fortschritt überwachen

Entwicklung von Notfallplänen zur Bewältigung zu erwartender Probleme

Da sie die Einzigen in ihrem "Team" sind, sind ihre entscheidungsstil ist schnell und direkt.

Erfolgreiche Mitwirkende verlassen sich oft auf verschiedene Tools und Technologien, um ihre Projekte im Griff zu behalten. Sie sind Profis im Umgang mit Produktivität und tools für das Projektmanagement wie ClickUp zu ihrem Vorteil nutzen. Viele sind auch gut darin, ihre Gedanken zu artikulieren und Informationen für die Beteiligten zu präsentieren.

Ihre Neugier und ihr Wunsch, sich ständig zu verbessern, sind weitere Fähigkeiten, die sie in ihrer Rolle erfolgreich machen. Sie bemühen sich, in Bezug auf Branchentrends, Best Practices und technologische Fortschritte auf dem Laufenden zu bleiben. Sie ergreifen die Initiative zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten und zur Anpassung an sich ändernde Anforderungen, um sicherzustellen, dass ihre Beiträge wertvoll und wirkungsvoll bleiben.

Fokus auf kollektive Bedürfnisse

Erfolgreiche Mitwirkende erkennen auch die Bedeutung von Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung bei der Erreichung von Zielen. Sie pflegen eine gute Beziehung zu ihren Kollegen. Sie konzentrieren sich auf die kollektiven Bedürfnisse, nicht auf die individuellen.

Sie beteiligen sich aktiv an Gruppendiskussionen, geben Erkenntnisse frei und bringen Ideen ein, die dem gemeinsamen Aufwand zugute kommen. Durch ihren kooperativen und unterstützenden Arbeitsstil schaffen sie Vertrauen und Kameradschaft unter den Mitgliedern des Teams.

Ihr Beitrag ist jedoch noch nicht alles. Sie unterstützen andere beim Abschließen von Aufgaben und zeigen Empathie für die Perspektiven ihrer Kollegen.

Sie bieten ihren Teammitgliedern Unterstützung, Mentoring und Ermutigung und fördern eine Kultur der Zusammenarbeit und der kontinuierlichen Verbesserung.

Mentalität für Wachstum und Fortschritt

Ihre auf Wachstum und Fortschritt ausgerichtete Einstellung hebt erfolgreiche Mitwirkende von der Masse ab. Sie sehen Herausforderungen als Chance für ihre persönliche und berufliche Entwicklung. Rückschläge sind für sie vorübergehende Hürden, die sie mit Beständigkeit und Entschlossenheit angehen.

Sie nutzen ihre Misserfolge als wertvolle Lektion auf ihrem Wachstumspfad. Herausragende Mitwirkende setzen Prioritäten, beenden, was sie beginnen, und übernehmen Verantwortung für ihre Ziele. Sie zeigen verschiedene arbeitsstile haben aber einige gemeinsame Merkmale, wie z. B. Detailorientierung, Unabhängigkeit, Kooperation und Unterstützung.

Viele einzelne Mitwirkende suchen aktiv nach Feedback von Kollegen, Vorgesetzten und Mentoren, um Einblicke in Verbesserungsbereiche zu erhalten. Sie glauben an kontinuierliches Lernen durch formale Schulungsprogramme, Selbststudium oder Mentorenschaft.

Einzelne Mitwirkende können sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen:

Fachwissen über die technischen Aspekte der Arbeit

Selbstständige Problemlösung und schnelle Entscheidungsfindung

Verantwortungsbewusstes und detailorientiertes Vorgehen bei der Arbeit

Kollaboration und Teamarbeit

Hilfestellung und Anleitung für andere

Neugierde und der Wunsch, ständig zu lernen und zu wachsen

Vorbereitung auf den Übergang vom einzelnen Mitwirkenden zum Manager

Sie sind ein hervorragender Mitwirkender und bereit, den nächsten Schritt in Ihrer Karriere zu tun. Die Frage ist: Wie erledigen Sie diesen Wechsel? Der Wechsel von einem mitwirkenden Mitarbeiter zu einer Führungskraft ist von großer Bedeutung, da eine Führungsrolle mit neuen Verantwortlichkeiten verbunden ist, die Folgendes umfassen team-Management .

Hier erfahren Sie, wie Sie sich auf den Übergang vom Mitwirkenden zum Manager vorbereiten können.

Durchführen einer Selbsteinschätzung

Der erste Schritt besteht darin, eine gründliche Selbsteinschätzung vorzunehmen. Dazu müssen Sie sich mit Ihren Fähigkeiten, Werten und Zielen auseinandersetzen. Hier sind die Dinge, die Sie bei der Selbsteinschätzung überprüfen sollten:

Reflektieren Sie über Ihren beruflichen Werdegang

Ermitteln Sie die wichtigsten Erfolge

Erkennen Sie Herausforderungen und verbesserungswürdige Bereiche

Verstehen Sie Ihren Kommunikationsstil

Beurteilen Sie Ihre Entscheidungsfähigkeit und emotionale Intelligenz

Dieses Wissen wird Ihnen helfen, sich Ihrer selbst bewusster zu werden, indem Sie Ihre Fähigkeiten und Schwächen einschätzen.

Nutzen Sie Tools zur Selbsteinschätzung und holen Sie das Feedback von Kollegen und Vorgesetzten ein, um eine ganzheitliche Ansicht über Ihre Stärken und Entwicklungsbereiche zu gewinnen. Dieser Prozess der Selbsterkenntnis wird Sie in die Lage versetzen, sich sinnvolle Ziele zu setzen und einen persönlichen Entwicklungsplan aufzustellen.

Mentoring und Training

Mentorenschaft und Schulung können Ihnen den Übergang erleichtern.

Ein Mentor bietet unschätzbare Orientierungshilfen und Perspektiven von erfahrenen Fachleuten, die ähnliche Karrierewege beschritten haben. Der richtige Mentor hilft Ihnen bei der Entwicklung von Fähigkeiten, bietet eine objektive Ansicht und wertvolles Feedback und erweitert Ihr Netzwerk.

Suchen Sie sich also einen Mentorr innerhalb Ihres Unternehmens oder Ihrer Branche, der Ihnen Einblicke, Ratschläge und konstruktives Feedback geben kann. Ein Mentor kann Ihnen als Resonanzboden dienen und Ihnen helfen, die Vor- und Nachteile verschiedener Ideen und Möglichkeiten abzuwägen. Er wird Ihnen helfen:

Motiviert und konzentriert zu bleiben

Neue Fähigkeiten zu erlernen

Ihre Leistung zu verbessern

Eine fundierte Entscheidung zu treffen

Erreichen Sie Ihr volles Potenzial

Neben der Betreuung durch einen Mentor können Sie auch in Schulungsprogramme, Workshops und Zertifizierungen investieren, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und den Branchentrends voraus zu sein.

Führungsqualitäten entwickeln

Die Führung der Menschen, die mit Ihnen und unter Ihnen arbeiten, ist ein wichtiger Teil jeder Führungsrolle. Als Personalleiter müssen Sie viele Dinge gleichzeitig zu erledigen. Neben der Pflege und Optimierung Ihres Teams müssen Sie Mitarbeiter einstellen und schulen, die Gehaltsabrechnung überwachen, Beschwerden bearbeiten, Zuständigkeiten zuweisen, Mitarbeiterfeedback einholen, notwendige Ressourcen bereitstellen und vieles mehr.

Und so weiter, entwicklung von Führungsqualitäten ist für einen erfolgreichen Übergang vom Mitwirkenden zur Führungskraft unerlässlich. Dies erfordert ein Engagement für kontinuierliches Wachstum und Selbstverbesserung. Konzentrieren Sie sich darauf, diese wesentlichen Fähigkeiten zu verbessern:

Initiative ergreifen

Kritisches Denken

Einfühlungsvermögen und emotionale Intelligenz

Effiziente Entscheidungsfindung

Konfliktbewältigung

Disziplin und Zeitmanagement

Wirksame Kommunikation

Selbstwahrnehmung

Problemlösung

Ansprechen von Problemen mit der Leistung

Konstruktives Feedback geben

Zwischenmenschliche Fähigkeiten und Delegationsfähigkeit

nutzen Sie ClickUp, um Ihr Team besser zu führen und Ihre Ziele zu erreichen_

Verwenden Sie personalmanagement-Software zur Ergänzung Ihrer Fähigkeiten und zur Erleichterung Ihrer Aufgaben. Tools wie ClickUp ermöglichen es Ihnen, die gemeinsame Arbeit zu zentralisieren, Fehlkommunikation zu vermeiden, den Fortschritt des Teams zu verfolgen und einfache Aufgaben zu automatisieren.

Sie können sich auch an Führungsentwicklungsaktivitäten beteiligen, z. B. Seminare besuchen, Bücher über Führung lesen und an Schulungsprogrammen für Führungskräfte teilnehmen. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, Projekte oder Initiativen in Ihrem Unternehmen zu leiten, um praktische Erfahrungen zu sammeln und Ihre Fähigkeiten zu verfeinern.

Nehmen Sie sich auch Zeit, um in Ruhe nachzudenken. Führung ist eine Reise, die kontinuierliches Lernen und Veränderung erfordert. Überlegen Sie daher stets, welche Verhaltensweisen und führungsstrategien sich für Sie richtig anfühlen.

Ihren Führungsstil erkennen und verfeinern

Beim Erlernen von Führungsqualitäten müssen Sie entscheiden, welche Art von Führungskraft Sie werden wollen. Es gibt viele führungsstile, wie Coaching, autokratisch, administrativ und bürokratisch, demokratisch und mehr.

Machen Sie sich mit den verschiedenen Stilen vertraut, um ihre Vorteile und Grenzen zu verstehen. Machen Sie eine Bewertung, um Ihren Stil zu bestimmen und herauszufinden, welcher Stil am besten zu Ihnen passt.

Sie fragen sich, warum Sie Ihren Stil finden sollten?

Nun, es hilft Ihnen, verbesserungsbedürftige Bereiche zu erkennen. Wenn Sie sich Ihrer selbst bewusst sind, können Sie Ihren Führungsstil effektiver und angemessener einsetzen. Außerdem können Sie Ihr Team durch Flexibilität in der Führung inspirieren und motivieren, die Zusammenarbeit fördern und verschiedene Herausforderungen effektiv meistern.

Perspektive anpassen

Der Übergang von einem mitwirkenden Mitarbeiter zu einem Personalmanager erfordert einen Perspektivwechsel von der Konzentration auf einzelne Aufgaben hin zur Ausrichtung des Aufwands des Teams auf die Ziele des Unternehmens. Das bedeutet, dass Sie Ihren Fokus von sich selbst auf das Team und andere richten müssen.

Neue Führungskräfte sind für die Arbeit verantwortlich, die ihre Mitglieder im Team zu erledigen haben. Ihr künftiger Erfolg als Teamleiter hängt also auch vom Erfolg Ihres Teams und der Organisation als Ganzes ab.

Verinnerlichen Sie daher eine strategische Denkweise, die auf langfristige Planung, Zusammenarbeit, Innovation und Teamwork setzt. Sie müssen die Verantwortung für Ihr Team übernehmen, anstatt nur für sich selbst verantwortlich zu sein.

Eine gute Vorbereitung auf den Übergang zum People Manager:

Werden Sie sich Ihrer selbst bewusst; erkennen Sie Ihre Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse durch Mentoring und Schulungen

Wählen Sie Aktivitäten, die Ihre Führungsqualitäten verbessern können

Ergänzen Sie Ihre Fähigkeiten mit Tools und Technologien

Verstehen Sie Ihren Führungs- und Kommunikationsstil

Entwickeln Sie eine langfristige und strategische Denkweise

Konzentrieren Sie sich auf das Team und nicht auf Ihre individuelle Arbeit

Umsetzung der Veränderung: Neue Rollen und Zuständigkeiten

Sobald Sie erfolgreich zum Personalmanager geworden sind, ist es an der Zeit, Ihre neuen Rollen und Verantwortlichkeiten anzunehmen. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:

Führung: Führung des Teams zur Erreichung der Ziele

Als Personalleiter ist Ihre Rolle mehr als nur die Überwachung von Aufgaben. Sie sind auch dafür verantwortlich, das Team zu inspirieren und es zu gemeinsamen Zielen zu führen. Sie müssen eine klare Vision und Richtung vorgeben und sicherstellen, dass Ihre Mitglieder im Team darauf ausgerichtet sind.

Die Erfüllung dieser Aufgaben hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Engagement Ihrer Mitarbeiter. In der Tat, a Gallup-Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Mitarbeiter sagen, dass sie sich mehr für ihre Arbeit engagieren, wenn ihr Vorgesetzter ihnen bei der Einstellung von Prioritäten (66 %) und Leistungszielen (69 %) hilft._

Mit gutem Beispiel vorangehen ist das Markenzeichen einer starken Führung. Zu erledigen haben Sie Folgendes:

Integrität durch ethisches und transparentes Handeln demonstrieren

Erwartungen und Prioritäten wirksam kommunizieren, indem Sie Ziele klar formulieren

Fördern Sie eine positive Arbeitskultur, indem Sie ein unterstützendes Umfeld schaffen

Bieten Sie Anleitung und stehen Sie als Mentor zur Verfügung

Hindernisse für den Fortschritt erkennen und beseitigen

Befähigung der Mitglieder des Teams, durch Initiative und Delegation ihr Bestes zu geben

Motivation: Das Team zu besseren Leistungen anspornen

Als Personalleiter ist es Ihre grundlegende Aufgabe, Ihr Team zur Leistung zu motivieren. Dazu gehört die Anerkennung und Belohnung von individuellen und kollektiven Leistungen.

Sie müssen auch die einzigartigen Motivatoren jedes Mitglieds Ihres Teams verstehen und Ihre Vorgehensweise entsprechend anpassen. Hier sind einige weitere Möglichkeiten, Ihr Team zu motivieren:

Setzen Sie klare Ziele und kommunizieren Sie mit Ihrem Team

Geben Sie Ihren Teammitgliedern den Space, um ihre Arbeit zu erledigen

Geben Sie das Feedback des Teams frei und fordern Sie es ein

Führen Sie flexible Arbeitszeiten ein und berücksichtigen Sie diese

Erkennen Sie Leistungen und Beiträge an und belohnen Sie sie

Schaffen Sie ein positives und kooperatives Arbeitsumfeld

Leistungsbeurteilung: Bewertung der Leistung des Teams und Feedback

Die Leistungsbeurteilung ist eine weitere wichtige Aufgabe für neue Führungskräfte. Sie ermöglicht die berufliche Entwicklung und bringt die individuelle Leistung mit den Zielen des Unternehmens in Einklang.

Zur Leistungsbeurteilung gehört es, klare Leistungserwartungen festzulegen, die Leistungen des Einzelnen und des Teams regelmäßig zu bewerten und hilfreiches Feedback zu geben.

Rationalisieren Sie den Feedback-Prozess mit der Vorlage für die Leistungsbeurteilung

Für offizielle Leistungsbeurteilungsgespräche können Sie Vorlagen wie diese verwenden ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung um wirksames Feedback zu geben und den Prozess zu rationalisieren. Sie verfolgt die Leistung der Mitarbeiter, setzt klare Ziele und hilft bei der Organisation von Bewertungen durch Arbeitgeber und Kollegen.

Die Vorlage enthält auch benutzerdefinierte Status und Felder, so dass Sie Attribute hinzufügen, sie kategorisieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Abgesehen von der Gewährleistung eines straffen Beurteilungsprozesses ist es entscheidend, bei der Leistungsbeurteilung fair und objektiv zu sein. Denken Sie daran, dass effektives Feedback über formale Beurteilungen hinausgeht; es beinhaltet eine kontinuierliche Kommunikation, um Probleme mit der Leistung anzusprechen, gute Arbeit anzuerkennen und kontinuierliche Verbesserungen zu unterstützen.

Herausforderungen bei der Umstellung auf einen People Manager

Der Übergang zum People Manager bringt eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich. Hier sind einige von ihnen:

Mehrere Verantwortlichkeiten unter einen Hut bringen

Neue Manager haben oft damit zu kämpfen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Sie haben viele Verantwortlichkeiten, einschließlich Projektaufsicht, Team-Management und Verwaltungsaufgaben. Diese unter einen Hut zu bringen und sich gleichzeitig auf langfristige Ziele zu konzentrieren, kann überwältigend sein und erfordert ein effizientes Zeitmanagement.

Effektives Delegieren

Als einzelner Mitwirkender haben Sie wahrscheinlich noch nie Aufgaben delegieren müssen. Delegieren ist jedoch entscheidend, um eine erfolgreiche Führungskraft zu werden. Neuen Führungskräften fällt es oft schwer, Aufgaben loszulassen, für die sie früher verantwortlich waren, und sie ihren Teammitgliedern zu überlassen.

Mitarbeiterentwicklung

Als Führungskraft sind Sie nun für die Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres Teams verantwortlich. Sie müssen Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, Mentoren bereitstellen und Mitarbeiter bei der Erreichung ihrer Karriereziele unterstützen. Es kann eine Herausforderung sein, die Bedürfnisse des Unternehmens mit den individuellen Karrierezielen in Einklang zu bringen.

Konfliktlösung

Führungskräfte müssen bei der Lösung von Konflikten zwischen Mitgliedern des Teams proaktiv vorgehen. Der Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen, unterschiedlichen Arbeitsstilen oder Meinungsverschiedenheiten über die Prioritäten von Projekten erfordert wirksame Konfliktlösungsfähigkeiten. Dies kann eine Herausforderung für neue Führungskräfte sein, die sich noch nie damit befasst haben.

Wie können Sie sich auf Ihre neue Rolle als People Manager einstellen?

Trotz aller Vorbereitung kann die Eingewöhnung in Ihre neue Rolle als Personalmanager schwierig und voller Herausforderungen sein. Mit ein paar kleinen Schritten können Sie jedoch sicherstellen, dass Ihr Übergang von einem mitwirkenden Mitarbeiter zu einer Führungskraft so reibungslos wie möglich verläuft.

Lernen Sie Ihr Team kennen

Sie müssen die Teamdynamik verstehen, da Sie nun mit einem Team arbeiten. Eine gute Teamdynamik führt zu besserer Kommunikation, höherer Arbeitsmoral, effektiver Konfliktlösung und höherer Produktivität.

Dazu gehört, dass Sie die Stärken, Persönlichkeiten und Arbeitsstile der einzelnen Mitglieder erkennen. Nehmen Sie sich also die Zeit, Ihre Mitglieder im Team persönlich und beruflich kennen zu lernen und eine Beziehung und Vertrauen aufzubauen.

Lernen Sie, die Kommunikationsmuster, Entscheidungsfindungsprozesse und Konfliktlösungsstrategien der Mitglieder Ihres Teams zu verstehen. Zu erledigen ist dies durch die Beobachtung Ihres Teams, die Durchführung von Einzelinterviews und die Befragung von Interessengruppen, die mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Aber hören Sie hier nicht auf! Erfolgreiche neue Manager bilden eine starke Verbindung mit ihrem Team. Sie helfen den Mitgliedern des Teams, sich als Teil von etwas Größerem zu sehen.

Zeigen Sie echtes Interesse und Einfühlungsvermögen für das Wohlergehen Ihres Teams, feiern Sie seine Erfolge und unterstützen Sie es in schwierigen Zeiten.

ClickUp's Vorlage für Mitarbeitergespräche erfasst Themen und Elemente, um wirkungsvolle Unterhaltungen mit Ihrem Team zu ermöglichen

Planen Sie einleitende Unterhaltungen mit jeder Person (sorgen Sie dafür, dass sie sich entspannt!) und erfahren Sie etwas über ihren Arbeitsstil, ihre beruflichen Ziele und ihren Kommunikationsstil.

Nutzen Sie die Mitarbeiter One on One Vorlage von ClickUp zur Erfassung von Themen und Elementen für eine wirkungsvolle Unterhaltung.

Diese Vorlage strukturiert Ihre Meetings konsequent, ermöglicht einen offenen Dialog und bietet Space, um Herausforderungen zu diskutieren. Diese Docs-Vorlage enthält benutzerdefinierte Felder und Status, so dass Sie sie nach Belieben strukturieren können. Erstellen Sie daraus Aufgaben und verbinden Sie sie mit Workflows mit benutzerdefinierten Ansichten, Abhängigkeiten von Aufgaben und Erinnerungen, um die Nachverfolgung von Aktionspunkten zu erleichtern.

Transparenz bei der Einstellung von Zielen sicherstellen

Die Kommunikation Ihrer Erwartungen in Bezug auf die Leistung des Teams, die Ziele und die individuellen Rollen ist von entscheidender Bedeutung. Zu erledigen ist das mit Hilfe eines Tools wie ClickUp, das eine effektive, schnelle und transparente Kommunikation ermöglicht. ClickUp Ziele lässt Sie Ziele mit klaren Zeitleisten und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts erstellen. Sie können Ihre Ziele mit benutzerfreundlichen Ordnern organisieren und Sprint-Zyklen und wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards verfolgen.

mit ClickUp können Sie Ziele schnell mit Ihrem Team teilen

Ihre Rolle geht jedoch über die Kommunikation hinaus. Sie müssen Ihren Mitarbeitern helfen, sich mit diesen Zielen zu verbinden.

Machen Sie ihnen klar, warum diese Ziele ausgewählt wurden und wie sich ihr Beitrag auf die Zielerreichung auswirkt. Zu erledigen ist dies durch offene Unterhaltungen und die Beantwortung der Fragen Ihres Teams. Sie können sich auch in die Lage der Mitarbeiter versetzen, um ihre Perspektive besser zu verstehen.

ziele und Fortschritte des Teams auf Ihrem Dashboard anzeigen

Helfen Sie Ihrem Team, die Auswirkungen ihrer Arbeit zu verstehen, indem Sie Ergebnisse und Fortschritte mit ihnen freigeben. Nutzen Sie ClickUp Dashboards um tiefe Einblicke und einen Überblick über Ihre Projekte und Mitglieder zu erhalten.

ClickUp Dashboards sind vollständig anpassbar. Sie können Ihre Arbeit visualisieren, mehrere Widgets hinzufügen, um sie so detailliert wie möglich zu gestalten, den Fortschritt des Teams verfolgen, Problembereiche identifizieren und Ihr benutzerdefiniertes Dashboard für andere in Ihrem Workspace freigeben.

Förderung von Zusammenarbeit und Kommunikation

Als Personalmanager besteht eine Ihrer wichtigsten Aufgaben darin, die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams zu fördern. Schaffen Sie offene Kommunikationskanäle, die eine einfache Kommunikation ermöglichen.

Ein Beispiel, ClickUp Chatten gibt Ihrem Team die Möglichkeit, Aktualisierungen freizugeben und bei allen Arbeiten zusammenzuarbeiten. Sie können in Echtzeit kommunizieren und sogar Kommentare als Aufgaben zuweisen.

nahtlos an Projekten zusammenarbeiten mit ClickUp Chat

Sie können auch gemeinsame Projekte oder Aktivitäten initiieren, um die Teamarbeit und den Zusammenhalt zu fördern. Indem Sie Aufgaben zuweisen, die den Input und die Beiträge mehrerer Mitglieder des Teams erfordern, bieten Sie ihnen die Möglichkeit, sich für gemeinsame Ziele zu engagieren.

Eine weitere Möglichkeit, die Kommunikation zu verbessern, sind regelmäßige Team Meetings und Brainstorming-Sitzungen. Die Teilnahme an Meetings als Team ermöglicht es Ihrem Team, Ideen auszutauschen und aufeinander aufzubauen, an Projekten zusammenzuarbeiten und Herausforderungen zu bewältigen.

doku-Karten in Whiteboards einbinden

Sie können Tools wie ClickUp Whiteboard und ClickUp Docs verwenden, um effektive Brainstorming-Sitzungen in Echtzeit abzuhalten. ClickUp Whiteboard ermöglicht es Ihnen, Notizen hinzuzufügen, Karten in das Whiteboard einzubetten, Ihre Ideen in Aufgaben zu verwandeln, Dateien und Dokumente zu verknüpfen und vieles mehr.

Verantwortlichkeiten delegieren

Neue Manager haben verschiedene rollen als Manager zu erfüllen. Die Zunahme des Umfangs und der Verantwortlichkeiten zusätzlich zur Verwaltung von Mitarbeitern kann überwältigend sein. An dieser Stelle hilft die Delegation. Die Delegation ist ein untrennbarer Bestandteil jeder Führungsrolle - und eine Aufgabe, mit der neue Manager oft zu kämpfen haben.

Das Delegieren von Aufgaben stärkt Ihr Team, fördert das berufliche Wachstum und das Erreichen von Zielen. Am besten delegieren Sie Aufgaben und Projekte, die den Fähigkeiten und Zinsen der Mitglieder Ihres Teams entsprechen.

Kommunizieren Sie Erwartungen, Fristen und geplante Ergebnisse, um Verwirrung zu vermeiden und Verständnis zu gewährleisten. **Stellen Sie die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, besprechen Sie Strategien und vertrauen Sie Ihren Mitgliedern, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen.

mehrere Mitarbeiter zu einer Aufgabe zuordnen

Verwenden ClickUp's Projektmanagement-Plattform für Teams um Delegation effektiver zu machen. Aufgaben erstellen, Prioritäten für Aufgaben festlegen, Fortschritte in Echtzeit verfolgen und die Kapazität des Teams schnell beurteilen. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jedes Projekt planen, nahtlos zu Aufgaben und Unteraufgaben navigieren und Ihre Arbeit in verschiedenen Ansichten visualisieren. Sie können Ihren Workspace auch an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mit Aufgaben können Sie auch schnell Arbeit an Ihr Team delegieren, da Sie Kommentare einfach als Aufgaben zuweisen und mehrere Mitarbeiter für jede Aufgabe hinzufügen können.

erstellen Sie drei Arten von Abhängigkeiten für Aufgaben, um alle Ihre Aufgaben und Dokumente zu verknüpfen

Darüber hinaus können Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Dokumenten erstellen. Mit ClickUp können Sie drei Arten von Abhängigkeiten erstellen:

Wartend auf: Eine Aufgabe mit anderen Aufgaben, die vor dem Start abgeschlossen sein sollten

Eine Aufgabe mit anderen Aufgaben, die vor dem Start abgeschlossen sein sollten Blockieren: Eine Aufgabe, die die Erledigung einer anderen Aufgabe verhindert

Eine Aufgabe, die die Erledigung einer anderen Aufgabe verhindert Verknüpfte Aufgaben: Verknüpfte Aufgaben

Sie können Ihre Aufgaben sogar mit externen Tools wie Zoom, Slack, Dropbox usw. verknüpfen. Auf diese Weise können Sie alles, was Sie brauchen, an einem einzigen Ort abrufen und müssen nicht mehr zwischen den Mitgliedern des Teams hin- und hergehen.

Offen für Feedback sein

Feedback zu erhalten ist genauso wichtig wie Feedback zu geben. Daher müssen Sie ein Umfeld schaffen, in dem Ihr Team seine Ansichten und sein Feedback frei äußern kann. Geben Sie Ihren Teammitgliedern den Space und die Möglichkeit, ihr Feedback freizugeben.

Sie können Ihre direkten Berichterstatter in regelmäßigen Team Meetings aktiv um Feedback und Ideen bitten. Stellen Sie spezifische Fragen anstelle von offenen Fragen. Ziel sollte es sein, konkretes Feedback zu erhalten, das Sie für Ihre eigene Entwicklung nutzen können.

Beschränken Sie sich nicht nur auf Ihr Team. Holen Sie sich auch Feedback von Ihren Mentoren, Vorgesetzten und ehemaligen Kollegen. Deren Perspektive kann sich von der Ihres Teams unterscheiden, ist aber ebenso wertvoll.

Verwenden Sie ein Tool zur Mitarbeiterführung

planen, verfolgen und verwalten Sie Ihre gesamte Arbeit auf einer einzigen Plattform

Mit einem effizienten tool an Ihrer Seite können Sie in Ihren Rollen als Führungskraft glänzen.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, ideal für neue Manager. Es hilft Ihnen, mehrere Aktivitäten auszubalancieren, den Fortschritt des Teams zu überwachen und Ihr Team zu verwalten - alles auf einer einzigen Plattform.

Neben der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen kann ClickUp Ihnen und Ihrem Team auch in anderer Hinsicht helfen:

mit dem ClickUp Whiteboard können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ideen austauschen

Wählen Sie aus über 15 Ansichten wie Liste, Kalender, Zeitleiste und Tabelle diejenige aus, die am besten zu Ihrem Führungsstil und Ihren Vorlieben passt

Steigern Sie Effizienz und Produktivität mitprojektmanagement Vorlagen

behalten Sie den Fortschritt aller Mitglieder Ihres Teams mit Team View im Auge

Überprüfen Sie den Workload Ihres Teams, verfolgen Sie seine Fortschritte und verwalten Sie Zeitleisten mit derTeamansicht* Integrieren Sie über 1.000 Tools und behalten Sie Ihre gesamte Arbeit auf einer Plattform

Automatisieren Sie Routinearbeiten mit über 100 vorgefertigten Automatisierungen (oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an!)

Verbessern Sie Ihre Produktivität durch den Einsatz vonClickUp Gehirn zum Schreiben von E-Mails, Erstellen von Projektberichten, Zusammenfassen von Meetings, Freigeben von Updates und mehr

Erleichtert Ihnen und Ihrem Team den Übergang zum People Leader:

Lernen Sie, Ihre Zeit effektiv zu verwalten

Entwickeln und verbessern Sie Ihre Konfliktlösungsfähigkeiten

Kennen Sie Ihr Team; entwickeln Sie starke Verbindungen zu einzelnen Mitgliedern Ihres Teams

Schaffen Sie eine Kultur der Transparenz, der offenen Kommunikation und der Teamarbeit

Führen Sie kein Mikromanagement durch; delegieren Sie und verfolgen Sie nach

Suchen Sie regelmäßig nach Feedback und reagieren Sie darauf

Verwenden Sie Tools, die Ihre Produktivität und den Überblick bewahren

Erfolgreich als People Manager mit ClickUp

Der Übergang von einem mitwirkenden Mitarbeiter zu einem Manager ist ein wichtiger Schritt in Ihrer Karriere. Der Wechsel des Titels ist mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Führungskräfte sind natürlich für mehr als nur ihre eigene Arbeit verantwortlich.

Viele neue Führungskräfte fühlen sich durch diese Veränderungen eingeschüchtert. Eine gute Vorbereitung und einige Best Practices für neue Führungskräfte können jedoch den Übergang erleichtern und Ihr Selbstvertrauen stärken. Um eine gute Führungskraft zu werden, müssen Sie Ihr Team kennenlernen, seine Dynamik verstehen, transparente Ziele einstellen und offen für Feedback sein.

Wenn Sie Ihr Team ermutigen, miteinander zu kommunizieren und Aufgaben zu delegieren, schaffen Sie Vertrauen und Respekt.

ClickUp ist ein Produktivitätstool, das Ihnen hilft, sich mit Ihrem Team zu verbinden, effektiv zu delegieren, mehrere Aufgaben zu jonglieren und vieles mehr. Kostenlos anmelden !

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie wird man vom einzelnen Mitwirkenden zum Personalmanager?

Sie können vom einzelnen Mitwirkenden zur Führungskraft werden, indem Sie Mentoren für Ihr persönliches Wachstum finden, Ihren Managementstil verstehen, Führungsqualitäten und -stile erlernen, Ihre Perspektive anpassen, mit Ihrem Team in Verbindung treten und lernen, effektiv zu delegieren.

2. Welche Fähigkeiten sind für einen erfolgreichen Übergang in eine leitende Rolle wichtig?

Fähigkeiten wie Wachstumsorientierung, kritisches Denken, aktives Zuhören, Problemlösung, Führungsqualitäten, Konfliktlösung und effektive Entscheidungsfindung sind für einen erfolgreichen Übergang in eine Führungsrolle unerlässlich.