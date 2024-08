Wie man als Erstmanager Erfolg hat

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft! Sie setzen sich zum ersten Mal den Hut des Managers auf. 🙌🏼

Eine neue Reise steht an - von der Mitarbeit in einem Team zur tatsächlichen Leitung eines Teams. Das bedeutet, dass Sie die Arbeit Ihres Teams beaufsichtigen, es anleiten und ein produktives und positives Arbeitsumfeld fördern.

Eine Führungsrolle birgt eine Reihe von Herausforderungen in sich. Sie müssen sich auf unbekanntem Terrain zurechtfinden, Ihr Arbeitspensum mit Ihrem Team vereinbaren und sich mit Situationen auseinandersetzen, in denen Ihre ehemaligen Kollegen nun Ihre direkten Vorgesetzten sind.

Lassen Sie uns diese Herausforderungen annehmen und die Werkzeuge und Strategien erforschen, die Sie brauchen, um als Führungskraft in Ihrer ersten Position erfolgreich zu sein.

Schlüsselkompetenzen und persönliche Eigenschaften von Managern in der ersten Zeit

Wenn Sie zum ersten Mal eine Führungskraft sind, müssen Sie sich viele neue Fähigkeiten aneignen, vor allem im Bereich der Mitarbeiterführung, und zwar schnell. Die richtige Denkweise kultivieren, aktiv zuhören, klar kommunizieren und effektives Delegieren sind entscheidend für den Anfang.

Die Wachstumsmentalität

Die bahnbrechende Psychologin Carol Dweck unterscheidet zwei primäre Denkweisen: die fixe und die wachsende Denkweise. (Quelle: HBS )

Menschen mit einer fixen Denkweise glauben, dass ihre Intelligenz und Fähigkeiten in Stein gemeißelt sind. Menschen mit einer wachstumsorientierten Denkweise glauben, dass sie ihr Leben lang lernen und sich weiterentwickeln können.

Dweck betont, dass die Entwicklung einer wachstumsorientierten Denkweise die Widerstandsfähigkeit, die Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen, und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, fördert. Erstmalige Führungskräfte können sich auf diese Eigenschaften stützen, um sich schnell an Veränderungen anzupassen und ihr Team zu inspirieren, dasselbe zu tun.

Die Kunst des Delegierens

Bei der Führung eines Teams geht es nicht nur um die Zuweisung von Aufgaben, sondern auch um die Übertragung von Verantwortung und Zuständigkeit. Durch Delegieren können Sie die Stärken Ihres Teams nutzen und Ihre Zeit für die strategische Planung frei machen.

Berücksichtigen Sie die Fähigkeiten und Erfahrungen Ihrer Teammitglieder und legen Sie Aufgaben, Ziele und Fristen klar fest. Stellen Sie dem Team die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung, ohne es jedoch zu bevormunden. Und schließlich bieten Sie Gelegenheiten für konstruktives Feedback und feiern Sie einen erfolgreichen Abschluss.

Die Kraft des aktiven Zuhörens

Beim aktiven Zuhören geht es darum, genau zuzuhören, über das Gehörte nachzudenken und die richtigen Fragen zu stellen, um Klarheit zu schaffen.

Indem Sie Ihren Teammitgliedern aktiv zuhören, können Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen, potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und einen sicheren Raum für ehrliche Kommunikation schaffen. Dies führt zu einer besseren Entscheidungsfindung, einer besseren Teamdynamik und einer engagierteren Belegschaft.

Häufige Fehler, die Sie als Erstmanager vermeiden sollten

Nachdem Sie nun wissen, welche Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale Sie sich aneignen sollten, wollen wir uns nun einige häufige Fehler ansehen, die Sie als Führungskraft vermeiden sollten.

Nicht delegieren von Aufgaben: Neue Manager brauchen Zeit, um aus der Denkweise des einzelnen Mitarbeiters herauszuwachsen. Oft klammern sie sich an Aufgaben, die sie als Einzelkämpfer hervorragend bewältigt haben. Durch das Delegieren von Aufgaben wird Ihr Team jedoch gestärkt und kann seine Fähigkeiten einsetzen und weiterentwickeln. Dadurch haben Sie auch mehr Zeit für strategische Planung und Coaching

Neue Manager brauchen Zeit, um aus der Denkweise des einzelnen Mitarbeiters herauszuwachsen. Oft klammern sie sich an Aufgaben, die sie als Einzelkämpfer hervorragend bewältigt haben. Durch das Delegieren von Aufgaben wird Ihr Team jedoch gestärkt und kann seine Fähigkeiten einsetzen und weiterentwickeln. Dadurch haben Sie auch mehr Zeit für strategische Planung und Coaching Micromanagement: Es ist verlockend, sich in den Details zu verzetteln, vor allem, wenn Sie sich mit der Arbeit gut auskennen. Vertrauen Sie Ihrem Team, dass es seine Aufgaben bewältigen kann und stellen Sie klare Erwartungen

Es ist verlockend, sich in den Details zu verzetteln, vor allem, wenn Sie sich mit der Arbeit gut auskennen. Vertrauen Sie Ihrem Team, dass es seine Aufgaben bewältigen kann und stellen Sie klare Erwartungen Zu viele Änderungen zu früh vornehmen: Erwarten Sie nicht, dass Sie sofort alle Antworten haben. Geben Sie Ihrem Team Zeit, sich anzupassen, bevor Sie größere Änderungen vornehmen. Sie müssen die aktuellen Prozesse, den Führungsstil Ihres Vorgängers und die Auswirkungen möglicher Änderungen verstehen. Beraten Sie sich dann mit Ihrem Team, bevor Sie Ihre neuen Ideen in die Praxis umsetzen

Erwarten Sie nicht, dass Sie sofort alle Antworten haben. Geben Sie Ihrem Team Zeit, sich anzupassen, bevor Sie größere Änderungen vornehmen. Sie müssen die aktuellen Prozesse, den Führungsstil Ihres Vorgängers und die Auswirkungen möglicher Änderungen verstehen. Beraten Sie sich dann mit Ihrem Team, bevor Sie Ihre neuen Ideen in die Praxis umsetzen Vermeiden Sie schwierige Gespräche oder Entscheidungen: Schwierige Gespräche sind unvermeidlich inteamleitung. Wenn Sie neu in der Rolle sind, bedeutet das nicht, dass Sie sich scheuen, Leistungsprobleme anzusprechen oder schwierige Entscheidungen zu treffen. Gehen Sie Situationen mit Einfühlungsvermögen und Lösungsorientierung an

Schwierige Gespräche sind unvermeidlich inteamleitung. Wenn Sie neu in der Rolle sind, bedeutet das nicht, dass Sie sich scheuen, Leistungsprobleme anzusprechen oder schwierige Entscheidungen zu treffen. Gehen Sie Situationen mit Einfühlungsvermögen und Lösungsorientierung an Vertrauen nicht in den Vordergrund stellen: Wenn es einem Team an Vertrauen mangelt, leidet die Kommunikation, und die Ergebnisse geraten ins Stocken. Sie müssen ehrlich zu Ihrem Team sein und einen sicheren Raum für eine offene Kommunikation schaffen. Delegieren Sie, hören Sie sich die Anliegen genau an und geben Sie Anerkennung, wenn sie fällig ist

Wenn es einem Team an Vertrauen mangelt, leidet die Kommunikation, und die Ergebnisse geraten ins Stocken. Sie müssen ehrlich zu Ihrem Team sein und einen sicheren Raum für eine offene Kommunikation schaffen. Delegieren Sie, hören Sie sich die Anliegen genau an und geben Sie Anerkennung, wenn sie fällig ist Verlagerung der Sprache von "ich" auf "wir": Als Führungskraft sind Sie immer noch Teil eines Teams, aber Ihre Sprache sollte Ihre neue Rolle widerspiegeln. Konzentrieren Sie sich darauf, "wir" anstelle von "ich" zu verwenden, wenn Sie über die Leistungen des Teams sprechen. Dies fördert die gemeinsame Verantwortung und schafft eine stärkere Einheit

Wenn Sie diese potenziellen Fallstricke erkennen und bewusst versuchen, sie zu vermeiden, können Sie sich als neue Führungskraft für den Erfolg rüsten und starke, zusammenhaltende Teams aufbauen.

Tipps für Erstmanager

Wenn Sie zum ersten Mal eine Führungsrolle übernehmen, kann sich das überwältigend anfühlen. Aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es Zeit braucht, eine effektive Führungskraft zu werden. Diese sieben Tipps werden Ihnen helfen, sich in Ihrer neuen Führungsrolle zurechtzufinden und eine Führungskraft zu werden, unter der Ihr Team gedeiht.

1. Lösen Sie Probleme proaktiv

Für eine Führungskraft geht die Problemlösung über die Behebung unmittelbarer Probleme hinaus. Eine effektive Führungskraft antizipiert proaktiv potenzielle Hindernisse, analysiert Situationen und entwickelt Lösungen, die auf die eigentlichen Ursachen eingehen.

Wenn Ihr Team z. B. bei einem wichtigen Projekt immer wieder Fristen versäumt, sollten Sie es nicht einfach dazu drängen, schneller zu arbeiten. Analysieren Sie die Arbeitsabläufe, ermitteln Sie Engpässe und suchen Sie nach Lösungen, wie z. B. eine bessere Ressourcenzuweisung, aufteilung von Aufgaben oder die Überarbeitung von Fristen.

Eines der Markenzeichen guter Erstmanager ist es, Probleme proaktiv anzugehen, bevor sie zu größeren Problemen werden. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der Einsatz eines effektive Projektmanagement-Lösung .

ClickUp ist eine solche All-in-One-Plattform.

Antizipieren Sie Probleme und halten Sie Projekte auf Kurs mit ClickUp's Projektverwaltung plattform

Die einheitliche Plattform von ClickUp für alle Projektmanagement-Aktivitäten hilft Ihnen, über den Projektfortschritt auf dem Laufenden zu bleiben und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. ClickUp Dashboards bieten eine Momentaufnahme des Projektfortschritts in Echtzeit, so dass Sie Engpässe, Risiken und Ressourcenknappheit frühzeitig erkennen können.

Führen Sie große, komplexe, funktionsübergreifende Projekte vom Beginn bis zum Abschluss mit der kostenlosen Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

ClickUp enthält auch vorgefertigte projektmanagement-Vorlagen mit vorgefertigten Strukturen für gängige Arbeitsabläufe, einschließlich Aufgaben, Fristen und Beauftragten.

2. Vertrauen aufbauen und erhalten

Erstmalige Führungskräfte müssen eine Grundlage der Transparenz schaffen und die Beiträge jedes Teammitglieds anerkennen. Aber Vertrauen ist nicht statisch. Als Führungskraft sollten Sie regelmäßig Bedenken ansprechen, sich für Fehler entschuldigen und zeigen, dass Sie hinter Ihrem Team stehen.

ClickUp kann Ihnen dabei helfen, die Transparenz zu fördern und Vertrauen bei Ihren Teammitgliedern aufzubauen, indem es eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Projektinformationen bietet. ClickUp's Dokumente , Chat und Posteingang halten alle Beteiligten jederzeit über Projektfortschritt, Ziele und Erwartungen auf dem Laufenden.

Sie können auch die Funktionen zur Aufgabenverwaltung und Priorisierung nutzen, um Klarheit zu schaffen, Verantwortlichkeit zu gewährleisten und Vertrauen in Ihre Managementfähigkeiten aufzubauen.

3. Aufbau eines effektiven Verhältnisses zu den Teammitgliedern

Der Aufbau eines guten Verhältnisses zu Ihrem Team erfordert Zeit und Mühe. Beginnen Sie damit, Ihr Team kennen zu lernen. Sie können Einzelgespräche mit jedem Teammitglied vereinbaren, um dessen Stärken, Interessen und Arbeitsstil kennenzulernen.

Sprechen Sie auch nicht nur über die Arbeit. Versuchen Sie auch, die persönlichen Ziele und Interessen der Mitarbeiter zu ergründen. Eine menschliche Verbindung schafft ein gutes Verhältnis und fördert das Gemeinschaftsgefühl, so dass Sie besser zusammenarbeiten können.

Eine Führungskraft, die zum ersten Mal eine Aufgabe übernimmt, muss auch Vertrauen in das Fachwissen ihres Teams haben, Aufgaben angemessen delegieren und die für den Erfolg erforderlichen Ressourcen bereitstellen. Bieten Sie Ihrem Team Unterstützung an, wenn es vor Herausforderungen steht, und bieten Sie Möglichkeiten zur Schulung und Entwicklung neuer Fähigkeiten.

Diskutieren Sie Aufgaben, verfolgen Sie den Fortschritt und verteilen Sie die Arbeitslast mit ClickUp-Aufgaben Mit ClickUp können Ihre Teammitglieder Aufgaben direkt in der Anwendung besprechen, wodurch langwierige E-Mail-Ketten oder verwirrende Hin- und Her-Kommunikation überflüssig werden.

Mit den Fortschrittsverfolgungsfunktionen von ClickUp können Sie die Fortschritte des Einzelnen und des Teams gemeinsam verfolgen und die Stärken und Beiträge der einzelnen Mitglieder hervorheben.

4. Klare Erwartungen setzen und Konsistenz demonstrieren

Für neue Manager ist ein konsistenter Führungsstil entscheidend. Legen Sie klare Erwartungen an die Leistung Ihres Teams, die Qualität und die Fristen während der projektanbahnung . Eine gut definierte team-Charta in der die Aufgaben und Ziele festgelegt sind, wird sichergestellt, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten können, um gute Ergebnisse zu erzielen.

ClickUp ist das ideale Werkzeug für Manager, um klare Erwartungen zu formulieren und Konsistenz im Team zu gewährleisten. Mit dem Tool können Sie Folgendes standardisieren mitarbeitereinführung durch die Festlegung von Rollen, Zuständigkeiten und Leistungskennzahlen.

Die Aufgabenmanagement-Funktionen von ClickUp sorgen außerdem dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und die Erwartungen während der gesamten Dauer der Beschäftigung eines Mitarbeiters konsistent sind.

5. Fokus auf Ergebnisse statt auf Inputs

Die Verlagerung des Schwerpunkts von Aktivitäten (Inputs) auf Ergebnisse (Outcomes) ist für Manager, die zum ersten Mal arbeiten, von entscheidender Bedeutung. Anstatt die aufgewendeten Stunden oder erledigten Aufgaben zu kontrollieren, sollten Sie die Auswirkungen der Arbeit Ihres Teams in den Vordergrund stellen.

Sie können auch klare Ziele setzen, die mit den Zielen des Teams verknüpft sind, und sie ermächtigen, diese zu erreichen. Verfolgen Sie regelmäßig die Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele und geben Sie bei Bedarf Anleitung und Unterstützung. Dadurch werden Eigenverantwortung, Innovation und eine ergebnisorientierte Denkweise gefördert.

Verwendung von ClickUp-Ziele können Manager klare Ziele definieren und den Fortschritt visuell verfolgen. Darüber hinaus helfen die Kommunikationstools von ClickUp dabei, strategisch Feedback und Kurskorrekturen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Team auf die gewünschten Ergebnisse ausgerichtet bleibt.

6. Suche nach Mentoren für die Entwicklung

Eintreten in eine führungsrolle zum ersten Mal zu übernehmen, ist mit einer steilen Lernkurve verbunden. Ein guter Mentor kann in dieser kritischen Phase eine unschätzbare Orientierungshilfe und Unterstützung bieten.

Mentoren, in der Regel erfahrene Manager, bieten neuen Führungskräften einen geschützten Raum, in dem sie Fragen stellen, Herausforderungen teilen und kritisches Feedback erhalten können. Durch den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen können sie neuen Führungskräften dabei helfen, wichtige Führungsqualitäten zu entwickeln und eine bewährte Vorgehensweise zu übernehmen führungsstil .

ClickUp ermöglicht es Mentoren und Mentees, einen gemeinsamen Arbeitsbereich für Ziele, Aufgaben und Ressourcen einzurichten. Mentees können ClickUp nutzen, um Herausforderungen zu dokumentieren, den Fortschritt bei den mit ihren Mentoren festgelegten Entwicklungszielen zu verfolgen und auf im Arbeitsbereich freigegebene Schulungsmaterialien zuzugreifen.

Die Kommunikationsfunktionen von ClickUp machen es außerdem einfach, sich über Fortschritte zu informieren und Feedback zu erhalten. Auf diese Weise wird ein optimierter Kommunikationskanal für ein effektives Mentoring geschaffen.

7. Schaffen Sie psychologische Sicherheit in Ihrem Team

Einer der wichtigsten, aber manchmal übersehenen Aspekte der Arbeit eines Managers ist die Schaffung von psychologischer Sicherheit innerhalb seines Teams. Das bedeutet, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wenn sie ihre Meinung sagen oder Fehler zugeben können, ohne Angst vor Verurteilungen oder Konsequenzen zu haben.

Dies ist nicht nur für das individuelle Wohlbefinden und die psychische Gesundheit entscheidend, sondern auch für den Erfolg des Teams. Indem man unterschiedliche Ansätze fördert, können Teams innovativ sein und Probleme effektiver lösen. Regelmäßige Treffen, bei denen es um berufliche Ziele und das allgemeine Wohlbefinden geht, können dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen.

Denken Sie daran, dass es bei der Führung von Mitarbeitern nicht nur darum geht, Ergebnisse zu erzielen. Genauso wichtig ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder unterstützt und gehört fühlt und in dem er sein Bestes bei der Arbeit geben kann.

Der Übergang in die Rolle: Schnelle Erfolge und langfristige Strategien für Manager, die zum ersten Mal arbeiten

Wenn Sie zum ersten Mal eine Führungskraft sind, sollten Sie mit diesen schnellen Erfolgen beginnen, um einen Anstoß zu geben:

Planen Sie regelmäßige Einzelgespräche: Lernen Sie Ihre Teammitglieder als Individuen kennen. Planen Siepersönliche Treffen mit Ihren Teammitgliedern, um die Stärken, Ziele und Herausforderungen zu verstehen, vor denen sie stehen

Lernen Sie Ihre Teammitglieder als Individuen kennen. Planen Siepersönliche Treffen mit Ihren Teammitgliedern, um die Stärken, Ziele und Herausforderungen zu verstehen, vor denen sie stehen Konzentrieren Sie sich auf kleine Erfolge: Ermitteln Sie Verbesserungsmöglichkeiten, die schnell umgesetzt werden können. Feiern Sie diese Erfolge mit Ihrem Team, um die Moral zu stärken und Ihre Fähigkeit zu demonstrieren, positive Veränderungen herbeizuführen

Ermitteln Sie Verbesserungsmöglichkeiten, die schnell umgesetzt werden können. Feiern Sie diese Erfolge mit Ihrem Team, um die Moral zu stärken und Ihre Fähigkeit zu demonstrieren, positive Veränderungen herbeizuführen Mit dem richtigen Projektmanagement-Tool durchstarten: Werden Sie effizienter und vermitteln Sie Ihrem Team ein Gefühl der Organisation. Nutzen Sie ClickUp für Teamvorstellungen, Brainstorming und Besprechungspläne. ClickUp-Aufgaben undClickUp-Listen können helfen, Arbeitsabläufe von Einzelpersonen und Teams zu organisieren

Nachdem der kurzfristige Impuls gesetzt wurde, besteht Ihr nächstes Ziel darin, ihn mit langfristigen führungsstrategien .

Entwickeln Sie Ihren Führungsstil: Wirksame Führung gibt es in vielen Formen. Führen Sie Beurteilungen durch oder suchen Sie sich einen Mentor, der Ihnen hilft, entwicklungsfähige Bereiche zu identifizieren

Wirksame Führung gibt es in vielen Formen. Führen Sie Beurteilungen durch oder suchen Sie sich einen Mentor, der Ihnen hilft, entwicklungsfähige Bereiche zu identifizieren Befähigen Sie Ihr Team: Mikromanagement hemmt die Kreativität. Delegieren Sie Aufgaben, stellen Sie klare Erwartungen und bieten Sie Unterstützung an, während Sie Ihren Teammitgliedern die Verantwortung für ihre Arbeit überlassen

Mikromanagement hemmt die Kreativität. Delegieren Sie Aufgaben, stellen Sie klare Erwartungen und bieten Sie Unterstützung an, während Sie Ihren Teammitgliedern die Verantwortung für ihre Arbeit überlassen Fördern Sie eine offene Kommunikation: Ermutigen Sie zu offenem Dialog und Feedback. Halten Sie regelmäßige Teamsitzungen ab, schaffen Sie einen sicheren Raum für ehrliche Diskussionen und hören Sie sich die Ideen und Bedenken Ihres Teams aktiv an

Ermutigen Sie zu offenem Dialog und Feedback. Halten Sie regelmäßige Teamsitzungen ab, schaffen Sie einen sicheren Raum für ehrliche Diskussionen und hören Sie sich die Ideen und Bedenken Ihres Teams aktiv an Investieren Sie in die Entwicklung: Großartige Manager engagieren sich für kontinuierliches Lernen. Ermuntern Sie Ihr Team zur Teilnahme an Schulungsprogrammen, Konferenzen oder Workshops. Suchen Sie nach Möglichkeiten für Mentoring oder Cross-Training innerhalb des Teams

Großartige Manager engagieren sich für kontinuierliches Lernen. Ermuntern Sie Ihr Team zur Teilnahme an Schulungsprogrammen, Konferenzen oder Workshops. Suchen Sie nach Möglichkeiten für Mentoring oder Cross-Training innerhalb des Teams Werden Sie zum Coach: Verlagern Sie Ihren Schwerpunkt vom "Tun" zum "Entwickeln" Helfen Sie Ihren Teammitgliedern, ihre Ziele zu erkennen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und Herausforderungen zu meistern

Überwindung von Herausforderungen als Erstmanager

Starke Führung ist eine Reise, kein Ziel. Wenn Sie Ihre Herausforderungen erkennen und proaktive Schritte unternehmen, um sie zu bewältigen, sind Sie auf dem besten Weg, eine erfolgreiche erste Führungskraft zu werden.

Führen und kommunizieren Sie mit Vertrauen

Früher waren Sie Teil des Teams, aber jetzt sind Sie dessen Leiter. Es kann schwierig sein, diese Veränderung zu bewältigen. Legen Sie Wert auf Zusammenarbeit und offene Kommunikation, um zu zeigen, dass Sie ihre Beiträge schätzen.

Ein guter Manager muss auch ein guter Coach sein. Helfen Sie Ihren Teammitgliedern, sich weiterzuentwickeln, indem Sie ihnen regelmäßig Feedback geben, den Schulungsbedarf ermitteln und Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung anbieten.

Konstruktive Kritik kann unangenehm sein, ist aber auch wichtig für das Wachstum. Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Verhaltensweisen, bieten Sie Verbesserungsvorschläge an, und formulieren Sie das Feedback so, dass es zum Erfolg führt.

Halten Sie die Arbeitsbelastung aller Beteiligten im Gleichgewicht

Delegieren Sie Arbeit und verwalten Sie das Arbeitspensum von Teams mit den teamorientierten Funktionen von ClickUp

Ihre Verantwortlichkeiten haben sich gerade verdoppelt! Also müssen Sie effektiv delegieren. Delegation wird oft mit der Zuteilung von Aufgaben verwechselt. Es hat aber mehr damit zu tun, dass Sie Ihrem Team zutrauen, die Aufgaben zu erledigen.

Fangen Sie klein an und geben Sie klare Anweisungen und Unterstützung. Sie können dann die Komplexität schrittweise erhöhen, wenn Ihr Team seine Kompetenz unter Beweis stellt. Ermitteln Sie die Stärken Ihrer Teammitglieder und weisen Sie ihnen entsprechende Aufgaben zu. Das stärkt sie und verschafft Ihnen Zeit für strategisches Denken.

Sie können auch ClickUp's Workload-Ansicht um die Kapazität jedes Einzelnen zu beurteilen und die Aufgaben entsprechend zu verteilen. Eine faire Arbeitsverteilung zeigt, dass Sie das Wohlbefinden und die harte Arbeit Ihres Teams respektieren, und fördert so eine positive Arbeitsbeziehung.

Erwartungen managen

Es ist ganz normal, dass man das Gefühl hat, nicht ganz dazuzugehören oder seiner neuen Rolle nicht gerecht zu werden. Konzentrieren Sie sich als Führungskraft, die zum ersten Mal eine Aufgabe übernimmt, auf das, was Sie mitbringen - Ihr Fachwissen, Ihre Fähigkeiten und Ihre neue Perspektive. Suchen Sie sich Mentoren, und scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten.

Eine ehrliche und offene Führungskraft kann die Stärken ihres Teams nutzen und ihre eigenen ausbauen. Begrüßen Sie die Vielfalt in Ihrem Team, denn jedes Mitglied bringt eine einzigartige Perspektive ein.

Fördern Sie eine offene Kommunikation, würdigen Sie die individuellen Stärken und finden Sie Wege, diese Unterschiede zur Erreichung der Teamziele zu nutzen.

Erstmaliges Management mit ClickUp

Wie auf jeder anderen Reise wird es auch beim Übergang in eine Führungsposition einige Stolpersteine geben. Aber mit Beharrlichkeit, Ausdauer und Lernbereitschaft können Sie diese überwinden und sich zu einer Führungspersönlichkeit entwickeln, unter der Ihr Team gedeiht.

Nehmen Sie die Reise an und scheuen Sie sich nicht, sich von Mentoren beraten zu lassen, um Ihre Prozesse zu optimieren.

Digitale Tools wie ClickUp sind so konzipiert, dass sich Ihre erste Führungserfahrung lohnt. ClickUp ausprobieren noch heute kostenlos aus und genießen Sie die Genugtuung, Ihr Team dabei zu unterstützen, gemeinsam Großes zu erreichen.

Allgemeine FAQs

1. Was bedeutet "Erstmaliger Manager"?

Eine erstmalige Führungskraft ist jemand, der vor kurzem zum ersten Mal in seiner Karriere in eine Führungsposition befördert wurde. Sie sind für die Leitung und Beaufsichtigung eines ganzen Teams verantwortlich.

2. Wie gehen Sie mit einer Führungskraft um, die zum ersten Mal eine Führungsposition übernimmt?

Seien Sie als Teammitglied, das zum ersten Mal mit einer Führungskraft zusammenarbeitet, geduldig und unterstützend. Bieten Sie Ihre Erfahrung und Ihr Fachwissen an, wenn es angebracht ist.

3. Was ist das Erste, was Sie als neue Führungskraft tun?

Die ersten paar Wochen als neue Führungskraft sind entscheidend. Hier sind einige erste Schritte, die Sie beachten sollten, um sich als effektive Führungskraft zu etablieren: