Die 10 besten Help Scout-Integrationen zur Transformation des Kundensupports

Es ist kein Geheimnis, dass Sie für den Erfolg Ihres Unternehmens die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicherstellen müssen – denn die Kundenerfahrung ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal. Diese kundenorientierte Denkweise hat Tools wie Help Scout populär gemacht.

Help Scout ist eine umfassende Kundensupport-Plattform, die als hub für alle Kundeninteraktionen fungiert. Sie bietet eine beeindruckende Suite von Tools und Features, die durch Integrationen noch leistungsfähiger werden können.

Lehnen Sie sich zurück, während wir Ihnen 10 App-Integrationen vorstellen, die Help Scout auf die nächste Stufe heben.

Worauf sollten Sie bei Help Scout-Integrationen achten?

Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Auswahl einer Integration für Help Scout beachten sollten:

Nahtlose Integration : Sie möchten eine Lösung, die sich in Help Scout integrieren lässt, aber wie sieht es mit der größeren digitalen Infrastruktur aus? Das System muss mit anderen Tools, Plattformen und Technologien kompatibel sein, die Sie für Ihre Geschäftsaktivitäten wie Kundenbeziehungsmanagement, Lead-Pflege, Kundenbindung und mehr verwenden

Benutzerfreundlichkeit : Sie möchten nicht wochenlang mit der Einrichtung der neuen Integration verbringen – oder so viele Probleme haben, dass Ihr Team aufgibt. Die Integration muss benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sein. Eine intuitive Benutzeroberfläche und eine reibungslose Onboarding-Erfahrung beschleunigen die Akzeptanz

Benutzerdefinierte Anpassung : Suchen Sie nach Integrationen, die Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen und Kundenpräferenzen anpassen können. Durch die Anpassung des Workflows können Sie das Kundenerlebnis durch Personalisierung und Effizienz steigern

Automatisierung : Kundenservice und Support können schnell zu einer Lawine werden, die Ihre Teams überfordert. Wählen Sie die Integration, die Automatisierung bietet, um eingehende Anfragen zu optimieren und routinemäßige und sich wiederholende Aufgaben zu bewältigen. Auf diese Weise können Sie Ihren Kunden einen besseren Service bieten

Sicherheit und Compliance : Ihre Teams haben möglicherweise mit sensiblen Kundendaten zu tun. Daher benötigen Sie robuste Sicherheit und ausfallsichere Compliance, um Pannen oder Verstöße zu vermeiden. Integrationen, die den Best Practices für die Aufrechterhaltung von Datensicherheit und Compliance entsprechen, sollten ganz oben auf Ihrer Liste stehen

*skalierbarkeit: Help Scout wächst mit Ihrem Unternehmen und seinen sich ändernden Anforderungen. Sie wünschen sich auch bei den Integrationen denselben Grad an Skalierbarkeit, da es bei der Bearbeitung von Kundenanfragen zu Spitzen und Tiefpunkten kommen wird

Kosten im Vergleich zum Wert: Anstatt sich nur auf die Kosten der Integration zu konzentrieren, visualisieren Sie den Wert, den sie für Ihren Kundenservice und Ihre Supportprozesse bringt. Analysieren Sie, wie gut sie mit Help Scout und den übergeordneten Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmt, um die Investition zu rechtfertigen

Die 10 besten Help Scout-Integrationen für 2024

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie die Help Scout-Integrationen analysieren können, schauen wir uns die Integrationen an, die Ihre Zeit wert sind.

1. ClickUp

ClickUp und Help Scout scheinen auf den ersten Blick nicht zusammen zu passen, aber die Realität sieht anders aus. ClickUp, ein Projektmanagement-Tool aus einer Hand, ist ein leistungsstarkes Add-On für Help Scout, mit dem Sie noch mehr Wert schaffen können. Jede Geschäftsaktivität kann in ein Projekt übersetzt werden, und das Gleiche gilt für das Customer Experience Management.

Ein Projektmanagement-Tool kann entscheidend dazu beitragen, Kundenanfragen zu bearbeiten, Probleme gemeinsam zu lösen, Kundenfeedback an Produktentwicklungsteams weiterzuleiten und die allgemeine Geschäftseffizienz zu verbessern.

Hier finden Sie eine Übersicht über einige ClickUp-Features, mit denen Sie solche Ergebnisse erzielen können:

Aufgabenverwaltung

Konvertieren Sie Abfragen mithilfe von ClickUp-Aufgaben in Tickets

ClickUp Aufgaben sind eine bahnbrechende Neuerung im Kundensupport-Management. Eine neue Kundenanfrage in Help Scout löst eine neue Aufgabe in ClickUp aus, sodass Kundendienstmitarbeiter nicht mehr zwischen Plattformen wechseln und Informationen manuell erneut eingeben müssen.

Anschließend müssen Sie nur noch Aufgaben zuweisen, Prioritäten festlegen, Fristen einstellen, Kommentare hinzufügen und Aufgaben nachverfolgen, um jede eingehende Kundenkommunikation zu bearbeiten!

Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie ClickUp-Dokumente mit Ihren Workflows

ClickUp Docs ist ein zentrales Repository für Dokumente. Verwenden Sie es, um Kunden-Knowledge-Bases zu erstellen oder intern zusammenzuarbeiten, um Best Practices, Tipps und Tricks zusammenzustellen – die Möglichkeiten sind endlos. Zusätzlich zur Bereitstellung von Informationen richtet es automatisierte Workflows ein, die bei Erfüllung bestimmter Geschäftsbedingungen starten.

Universal Search

Durchsuchen Sie alle Ihre Assets mit ClickUp Universal Search

Finden Sie alles mit der Universal Search von ClickUp. Dieses Feature nutzt die Kohäsivität der digitalen Infrastruktur, um alle Assets durchsuchbar und navigierbar zu machen. Mit den richtigen Schlüsselwörtern finden Sie alles, von Dokumentdateien in ClickUp Docs bis hin zu freigegebenen Posteingängen, die durch Integrationen erstellt wurden.

ClickUp Brain

Erstellen Sie Blogbeiträge in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain

ClickUp Brain ist ein All-in-One-KI-Assistent. Er kann verschiedene Funktionen ausführen, von der Zusammenfassung des Projektstatus bis zum Verfassen von Sofortantworten auf Fragen. Sie können ihn sogar zum Erstellen und Auffüllen von FAQs und Anleitungen verwenden, um Selbstbedienungsanforderungen zu erfüllen.

Die besten Features von ClickUp

Zeiterfassung : Protokollieren Sie die Anzahl der Arbeitsstunden, die Sie für eine Aufgabe aufgewendet haben, mit der : Protokollieren Sie die Anzahl der Arbeitsstunden, die Sie für eine Aufgabe aufgewendet haben, mit der integrierten Zeiterfassungs-Feature von ClickUp

Nachverfolgung von Zielen : Legen Sie Ziele und OKRs fest, verfolgen Sie diese, zeigen Sie sie an und organisieren Sie sie, um die Zielerreichung mit : Legen Sie Ziele und OKRs fest, verfolgen Sie diese, zeigen Sie sie an und organisieren Sie sie, um die Zielerreichung mit ClickUp Goals

Anpassbare Arbeitsbereiche : Gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich ganz nach Ihren Wünschen mit mehreren : Gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich ganz nach Ihren Wünschen mit mehreren ClickUp-Ansichten wie Workload, Liste, Board und Kalender und erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihre Projekte

Mindmaps: Erstellen Sie von Anfang an beeindruckende visuelle Übersichten in Erstellen Sie von Anfang an beeindruckende visuelle Übersichten in ClickUp Mindmaps oder nutzen Sie bereits fertiggestellte Aufgaben

Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie : Fügen Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder zu Aufgaben, Projekten und Dokumenten hinzu, um Daten besser zu organisieren und nachzuverfolgen

Einschränkungen von ClickUp

Die lange Liste der Features lässt Sie vielleicht denken, dass Sie die Plattform nicht in vollem Umfang nutzen können

Die integrierte Chat-Funktion ist möglicherweise nicht so intuitiv wie dedizierte Kommunikationsplattformen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (9.392 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (4.009 Stimmen)

2. Freshbooks

über Freshbooks

Obwohl Freshbooks als Tool für die Rechnungsstellung begann, ist es heute eine voll ausgestattete, doppelt verbuchende, Cloud-basierte Buchhaltungssoftware. Es wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und optimiert verschiedene Aktivitäten wie Rechnungsstellung, Zahlungsannahme, Nachverfolgung von Ausgaben, Nachverfolgung von abrechnungsfähigen Stunden, Berichterstellung zu Finanzen und vieles mehr.

Bei Integration mit einer Helpdesk-Software ermöglicht dieses Buchhaltungstool dem Support-Team, Rechnungs- oder Abrechnungsinformationen direkt aus Tickets anzuzeigen.

Die besten Features von Freshbooks

Verwenden Sie sie für Rechnungsstellung, Buchhaltung, Zahlungen, Ausgaben, Zeiterfassung, Projektdurchführbarkeit, Berichterstellung und vieles mehr

Stellen Sie Client-Informationen, Rechnungen, Projektdetails, Unterhaltungen, Berichte usw. an einem Ort zusammen

Passen Sie Kostenvoranschläge an und erhalten Sie mit eSignatures autorisierte Genehmigungen mit einem Klick

Wandeln Sie Kostenvoranschläge in Rechnungen um und akzeptieren Sie Anzahlungen oder Zahlungen gemäß der bevorzugten Zahlungsmethode des Clients

Messen Sie die Rentabilität Ihrer Projekte anhand datengestützter Erkenntnisse und senken Sie die Gemeinkosten, um Ihre Gewinnmargen zu steigern

Einschränkungen von Freshbooks

Das Hinzufügen von Team-Mitgliedern kann die Gesamtkosten von Freshbooks erhöhen

Es fehlen benutzerdefinierte Features für die Berichterstellung und es gibt nicht genügend flexible Vorlagen

Die mobile App ist schwach

Preise für Freshbooks

Lite: 19 $/Monat

Plus: 33 $/Monat

Premium: 60 $/Monat

Auswählen: Benutzerdefinierte Preise

Team-Mitglieder können für 11 $ pro Benutzer und Monat hinzugefügt werden.

Bewertungen und Rezensionen zu Freshbooks

G2 : 4,5/5,0 (705 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (4.382 Stimmen)

3. Shopify

über Shopify

Shopify ist eine beliebte E-Commerce-Plattform, mit der Unternehmen ihre Online-Präsenz selbst in die Hand nehmen können. Von der Erstellung professioneller Online-Shops bis hin zur Verwaltung von phygitalen (physischen + digitalen) Verkaufsstellen ist Shopify eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Geschäft zu digitalisieren und den Vertrieb zu zentralisieren. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Shop-Betreiber Produktlisten erstellen, Bestände verwalten und Bestellungen schnell bearbeiten.

Es verfügt über integrierte Marketing-Tools, die Unternehmen bei der Durchführung organischer oder bezahlter Outreach-Maßnahmen unterstützen. Sie können native Broadcasting-Tools oder Kundenkommunikationskanäle von Drittanbietern nutzen, um Ihre Kunden zu binden und den Umsatz zu steigern.

Die besten Features von Shopify

Richten Sie mit dem Online Store Editor oder den Store-Buildern Hydrogen & Oxygen mit nur wenigen Klicks Online-Shops mit vollem Funktionsumfang ein

Bewerben Sie Ihren Shop und verkaufen Sie Ihre Produkte über mehrere Vertriebskanäle wie Online-Marktplätze und soziale Medien

Akzeptieren Sie Zahlungen mit Shopify Checkout (online) und Shopify POS (offline)

Nutzen Sie über 60 Berichte für die Nachverfolgung der Store-Performance, Optimierung und Nutzung von Chancen

Verbinden Sie Ihren Online-Shop mit stationären Geschäften über Shopify POS

Einschränkungen von Shopify

Mangelnde Flexibilität bei der Anpassung von Shops und der Personalisierung der Benutzererfahrung eines Shops

Möglicherweise nicht geeignet für Unternehmen mit großen Produktkatalogen, umfangreichen App-Integrationen und Abonnement-Modellen

Das kann schnell teuer werden

Shopify-Preise

Basic: 29 $/Monat

Shopify: 79 $/Monat

Erweitert: 299 $/Monat

Plus: 2.300 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Shopify

G2 : 4,4/5,0 (4.520 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (6.286 Stimmen)

4. CircleLoop

über CircleLoop

CircleLoop ist ein in Großbritannien ansässiges Cloud-Telefoniesystem für Unternehmen. Verwenden Sie es zusammen mit Help Scout, um die Kommunikation zu optimieren und die Erreichbarkeit Ihres Unternehmens zu verbessern. Durch die Integration von CircleLoop in Ihren Business-Workflow können Sie Anrufe von jedem Gerät aus tätigen oder entgegennehmen, egal ob Desktop, Smartphone oder Tablet.

Außerdem erleichtert sie die effektive Anrufverwaltung für Unternehmen jeder Größe. Mit Features wie intelligenter Anrufweiterleitung und Voicemail-Transkription können Ihre Mitarbeiter beim Kundenservice immer einen Schritt weiter gehen!

Die besten Features von CircleLoop

Verwenden Sie eine lokale britische Nummer, um Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen

Profitieren Sie von umfangreichen Anruffunktionen wie eingehende/ausgehende Anrufe, Weiterleitung, Umleitung, Voicemail usw.

Zeichnen Sie Anrufe auf und analysieren Sie die Nummer, das Team oder die individuelle Leistung mithilfe datengestützter Analysen

Betten Sie Click-to-Call-Schaltflächen in Ihre Unternehmenswebsite ein

Einschränkungen von CircleLoop

Die Anrufqualität kann durch Blockierung eingehender Anrufe, zeitweilige Verzögerungen und Probleme bei der Anrufweiterleitung beeinträchtigt werden

Die Einrichtung von IVRs und Anrufweiterleitung ist kompliziert, insbesondere bei der Verwendung von gespiegelten Nummern

Preise für CircleLoop

Bezahlen Sie nach Bedarf: 5 £ + MwSt./Monat pro Benutzer

Unlimited: 15 £ + MwSt./Monat pro Benutzer

Zusätzliche Nummern und VIP-Nummern sind für 2 £ (+ MwSt.) bzw. 3 £ (+ MwSt.) pro Benutzer und Monat erhältlich.

Bewertungen und Rezensionen von CircleLoop

G2 : 4,3/5,0 (12 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (11 Stimmen)

5. Pipedrive

über Pipedrive

Pipedrive ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und ein Tool für das Vertriebs-Pipeline-Management zur Visualisierung der Customer Journey. Es verfolgt, wie Leads verschiedene Phasen des Vertriebszyklus durchlaufen, um die Verwaltung von Vertriebsaktivitäten strategischer zu vereinfachen. Dank der einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich Vertriebs-Pipelines mit benutzerdefinierten Phasen, die die verschiedenen Schritte oder Aktivitäten des Vertriebsprozesses anzeigen, ganz einfach gestalten.

Die besten Features von Pipedrive

Führen Sie Aufzeichnungen über alle Leads und Deals sowie deren aktuellen Status und lassen Sie sich über verfallende Deals benachrichtigen

Erstellen Sie anpassbare Produktkataloge für die Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens

Zentralisieren Sie die Geschäftskommunikation, indem Sie eine Datenbank mit Kontakten und Zugriffsaktivitäten, Kommunikationen und Verlaufsdaten erstellen

Überprüfen Sie vergangene Leistungen und erhalten Sie Vorschläge zur Verbesserung des Vertriebszyklus

Integrieren Sie über 400 Anwendungen mit nur einem Klick, um Ihr Vertriebsmanagement zu erweitern

Einschränkungen von Pipedrive

Das Layout ist sehr verwirrend und die Dashboards sind nicht intuitiv

Hinter den Paywalls verbergen sich mehrere nützliche Features

Die Nutzung kann überwältigend sein

Preise für Pipedrive

Essential: 14 $/Monat pro Platz

Erweitert: 29 $/Monat pro Platz

Professional: 59 $/Monat pro Platz

Power: 69 $/Monat pro Platz

Enterprise: 99 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen von Pipedrive

G2 : 4,2/5,0 (1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5,0 (2.949 Stimmen)

6. Census

via Census

Census ist eine Kundendatenplattform (CDP) und Reverse-ETL-Lösung, die Kundeninformationen aus verschiedenen Quellen zentralisiert, bereinigt und in Geschäftsanwendungen einspeist.

Ob soziale Medien, Websites, Service-Desk-Software oder Marketingplattformen – Census vereint alle verstreuten Daten und fasst sie zu einem einzigen Kundenprofil zusammen. So erhalten Unternehmen eine 360-Grad-Ansicht ihrer Kunden und verstehen deren Bedürfnisse, Präferenzen und Verhaltensweisen.

Die besten Features von Census

Führen Sie mit Census Live Sync Echtzeit-Streaming-Daten mit Verlaufsdaten zusammen, um die Kundenbindung zu verbessern

Bauen Sie auf Ihrem bestehenden Data Warehouse auf, um Silos zu beseitigen und eine schnelle Synchronisierung mit inkrementellen Batch-Updates zu ermöglichen

Profitieren Sie von enormer Flexibilität und Skalierbarkeit, da Census Daten automatisch über verschiedene Business-Tools und -Warehouses hinweg synchronisiert

Richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die ausgelöst werden, wenn ein Kunde eine bestimmte Aktivität ausführt, um jede Gelegenheit zu nutzen

Sorgen Sie für robuste Datensicherheit, indem Census Benutzer bei Verbindungsabbrüchen zu den Apps oder Datenbanken benachrichtigt und die Synchronisierung erst nach der Wiederherstellung der Verbindung fortsetzt

Einschränkungen bei der Erfassung

Da es sich um ein technisch orientiertes Produkt handelt, ist die Lernkurve steil und es sind technische Kenntnisse erforderlich

Es hat ein seltsames Preismodell, bei dem Benutzer basierend auf der Anzahl der Spalten bezahlt werden, was es kostspielig macht

Noch in den Kinderschuhen

Preise nach Anzahl der Nutzer

Free

Professional: 350 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Eingebettet: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen aus Volkszählungen

G2 : 4,5/5,0 (326 Bewertungen)

Capterra: N/A

7. Schnurlos

via LinkedIn

Cordless ist ein Cloud-basiertes Contact Center, das Kundensupport-Teams in die Lage versetzt, einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Es lässt sich in ergänzende Tools wie CRM- und Helpdesk-Lösungen wie Help Scout integrieren, sodass Support-Mitarbeiter fachkundig auf die erforderlichen Informationen zugreifen können, um Kundenprobleme zu lösen. Darüber hinaus verfügt es über KI-Funktionen, die dabei helfen, Unterhaltungen zu analysieren, Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und Erkenntnisse zur Verbesserung der Mitarbeiterleistung zu gewinnen.

Die besten Features von Cordless

Verwenden Sie Ask AI, um auf relevante Informationen zuzugreifen und Kundenanfragen automatisch zu bearbeiten

Verfolgen Sie die Leistung des Kundensupport-Teams mit metrikorientierten Dashboards, die in Echtzeit aktualisiert werden

Identifizieren und schwärzen Sie sensible Kundendaten automatisch aus Gesprächsprotokollen und Aufzeichnungen

Führen Sie Stimmungsanalysen durch, um die Supportqualität zu verbessern und jeder Interaktion mehr Empathie zu verleihen

Einschränkungen bei schnurlosen Geräten

Eingeschränkte Integrationen können die Nutzung und Anwendbarkeit des Produkts einschränken

Fehler können gelegentlich dazu führen, dass Anrufe nicht an Online-Support-Teams weitergeleitet werden und stattdessen an Offline-Teams umgeleitet werden

Das Dashboard wirkt möglicherweise weniger intuitiv und etwas umständlich

Preise für Cordless

Professional: 45 € pro Monat und Benutzer

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Cordless

G2 : 4,6/5,0 (11 Bewertungen)

Capterra: N/A

8. Olark

via Olark

Olark ist eine Live-Chat-Software, mit der Unternehmen Website-Besucher in Echtzeit ansprechen können. Ob bei der Beantwortung von Fragen oder der Unterstützung im Verkaufsprozess – Olark bietet eine Reihe von Features wie proaktive Chat-Einladungen, Co-Browsing-Sitzungen und Chat-Protokolle, mit denen Unternehmen einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen können. Die Software lässt sich nahtlos in Helpdesk- und CRM-Plattformen integrieren, um jeden neuen Kontakt mit einem Mehrwert zu versehen und einen personalisierten Support zu bieten.

Die besten Features von Olark

Passen Sie Ihre Chat-Box an Ihre Branding-Richtlinien an

Automatisieren Sie den Live-Chat, um Website-Besucher in großem Umfang anzusprechen, und personalisieren Sie die Kontaktaufnahme anhand des Besucherverhaltens und benutzerdefinierter Nachrichten

Lernen Sie aus Live-Chat-Analysen und gewinnen Sie aus detaillierten Chat-Protokollen umsetzbare Erkenntnisse

Wandeln Sie Chat-Boxen in Kundenformulare um und sammeln Sie Informationen aus erster Hand

Einschränkungen von Olark

Unterstützt das Freigeben von Bildern nicht

Die mobile Kompatibilität ist limitiert

Weniger Integrationen limitieren die Funktionen

Preise für Olark

Ab 29 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Olark

G2 : 4,3/5,0 (223 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (471 Stimmen)

9. Mixpanel

über Mixpanel

Mixpanel ist eine leistungsstarke Datenanalyseplattform, mit der Unternehmen aussagekräftige Informationen aus strukturierten und unstrukturierten Daten aus mehreren Quellen extrahieren können. Sie sammelt umfassende Daten über Ihr Produkt und den Kunden.

So erhalten Sie Einblicke in die Interaktion der Benutzer mit verschiedenen Features, können Conversions über Trichter hinweg nachverfolgen und die Kundenbindung messen. Nutzen Sie dies, um den Verkaufsprozess zu optimieren und den Wert Ihres Produkts zu steigern.

Die besten Features von Mixpanel

Ansicht von Einblicken wie Trendlinien, Top-Benutzerpfaden, Konversionsfaktoren, Nutzungshäufigkeit, Engagement und Kundenbindung und mehr

Erstellen Sie Nachschlagetabellen und pflegen Sie ein Datenwörterbuch, um Daten effektiv zu verwalten

Messen Sie die Leistung Ihrer Marketingkampagnen und analysieren Sie den Traffic über verschiedene Marketingkanäle hinweg

Erstellen Sie detaillierte Kundengruppen basierend auf dem Verhalten, den Präferenzen und anderen Daten der Benutzer

Wandeln Sie Daten oder Fragen in natürlicher Sprache mithilfe der generativen KI Spark von Mixpanel in umsetzbare Berichte um

Einschränkungen von Mixpanel

Aufgrund der Komplexität einiger Features und der schlechten Onboarding-Funktionen ist die Lernkurve steil

Das Exportieren von Daten ist mühsam und führt oft zu Integritätsverlusten

Teuer

Preise für Mixpanel

Free

Wachstum: 28 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Mixpanel

G2 : 4,6/5,0 (1.096 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5,0 (130 Stimmen)

10. Highrise

über Highrise

Highrise ist eine CRM-Plattform, die von Basecamp zur Unterstützung kleiner Unternehmen entwickelt wurde. Sie hilft bei der Verwaltung von Aufgaben und Kontakten, der Nachverfolgung von Interaktionen, der Zusammenarbeit bei Geschäften, der Überwachung von Leads und Kunden und vielem mehr. Die Plattform ist äußerst vielseitig und kann zur Verwaltung von Pipelines, Rekrutierungen, Talentakquise, Ereignissen, Öffentlichkeitsarbeit, Produkten und Dienstleistungen, Kundensupport und vielem mehr verwendet werden.

Die besten Features von Highrise

Zentralisieren Sie alle Informationen zu Ihren Leads und Kunden und organisieren Sie sie in Segmenten

Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden und Interessenten über eine einzige Plattform, sei es über Massen-E-Mails für Aktionen oder personalisierte Erinnerungen

Erstellen Sie detaillierte Berichte über die Leistung und den Zustand Ihrer Pipeline

Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen, um das Verfassen von Marketingtexten von Grund auf zu vermeiden

Kategorisieren Sie Lead-Informationen oder Kampagnendetails als Fälle und Deals für eine detaillierte Organisation

Einschränkungen von Highrise

Seit August 2018 werden keine neuen Anmeldungen mehr angenommen

Es bietet nur grundlegende Funktionen

Preise für Highrise

Nicht verfügbar

Bewertungen und Rezensionen von Highrise

G2 : N/A

Capterra: 4,5/5,0 (130 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihr Kundenerlebnis

Unabhängig davon, ob Sie Help Scout oder Help Scout-Alternativen verwenden, sind die 10 oben genannten Integrationen die bevorzugten Apps jedes Teams mit Kundenkontakt. Durch Hinzufügen dieser Integrationen zu Help Scout werden der Umfang, die Anwendbarkeit und der Wert der Plattform erweitert.

Jede Option bietet zwar etwas Einzigartiges, aber ClickUp erfüllt alle Anforderungen an erweiterte Features. Ob Sie Tickets in Aufgaben umwandeln oder die Leistung Ihres Teams überprüfen möchten, ClickUp macht Help Scout noch hilfreicher und wertvoller.

Melden Sie sich noch heute an, um weitere Informationen zur Integration von Help Scout und ClickUp zu erhalten und Ihren Kundensupport und Ihre Serviceerfahrung zu transformieren.