Die 10 besten Help-Scout-Integrationen zur Umgestaltung des Kundensupports

Es ist kein Geheimnis, dass Sie sicherstellen müssen, dass Ihre Kunden zufrieden sind, damit Ihr Geschäft erfolgreich ist – die Kundenerfahrung ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal. Diese kundenorientierte Denkweise hat Tools wie Help Scout populär gemacht.

Help Scout ist eine umfassende Plattform für den Kundensupport, die als hub für alle Kundeninteraktionen dient. Sie bietet zwar eine beeindruckende Reihe von tools und Features, kann aber durch Integrationen noch leistungsfähiger gemacht werden. Lehnen Sie sich zurück, während wir Sie durch 10 App-Integrationen führen, die Help Scout auf die nächste Stufe heben. ## Worauf sollten Sie bei Help-Scout-Integrationen achten? Hier sind einige Überlegungen, die Sie bei der Prüfung einer Integration für Help Scout berücksichtigen sollten:

Nahtlose Integration: Sie möchten eine Lösung, die sich in Help Scout integrieren lässt, aber was ist mit der größeren digitalen Infrastruktur? Das System muss mit anderen tools, Plattformen und Technologien kompatibel sein, die Sie für Geschäfte nutzen, wie z. B. *Automatisierung: Kundenservice und -support können schnell zu einer Belastung werden und Ihre Teams überfordern. Wählen Sie die Integration aus, die Automatisierung bietet, um eingehende Anfragen zu optimieren und Routineaufgaben zu bewältigen. Zu erledigen, wird es einfacher, Kunden besser zu bedienen mag auf den ersten Blick wie eine unwahrscheinliche Kombination erscheinen, aber die Realität sieht anders aus. ClickUp, ein Tool für das Projektmanagement aus einer Hand, ist ein leistungsstarkes Add-On für Help Scout, um mehr Wert zu schaffen. Jede geschäftliche Aktivität kann in ein Projekt umgewandelt werden, und das Gleiche gilt für das Customer Experience Management. Ein Tool für das Projektmanagement kann bei der Bearbeitung von Kundenanfragen, der gemeinsamen Lösung von Problemen, der Übermittlung von Kundenfeedback an Teams für die Produktentwicklung und der Verbesserung der allgemeinen Effizienz des Unternehmens eine entscheidende Rolle spielen.

Hier finden Sie eine Übersicht über einige Features von ClickUp, die dazu beitragen können, solche Ergebnisse zu erzielen: #### Aufgabenverwaltung

Abfragen in Tickets umwandeln mit ClickUp Aufgaben Dann geht es nur noch um die Zuweisung von Aufgaben, die Festlegung von Prioritäten, die Festlegung von Fristen, das Hinzufügen von Kommentaren und die Nachverfolgung von Aufgaben zur Lösung jeder eingehenden Kundenkommunikation! #### Dokumentenverwaltung /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Verbindung von ClickUp-Dokumenten mit Workflows /%img/ *Anpassbare Workspaces: Gestalten Sie Ihren Workspace nach Ihren Wünschen mit mehreren kann dieses Buchhaltungstool dem Support-Team ermöglichen, Rechnungs- oder Fakturierungsinformationen direkt aus Tickets anzuzeigen. #### Die besten Features von Freshbooks Verwendung für Fakturierung, Buchhaltung, Zahlungen, Ausgaben, Zeiterfassung, Projektdurchführbarkeit, Berichterstellung und mehr Zusammenstellung von Client-Informationen, Rechnungen, Projektdetails, Unterhaltungen, Berichten usw. an einem Ort * Benutzerdefinierte Kostenvoranschläge und Genehmigungen mit einem Klick durch elektronische Signaturen

Angebote in Rechnungen umwandeln und Anzahlungen oder Zahlungen gemäß der vom Client bevorzugten Zahlungsmethode akzeptieren Rentabilität von Projekten mithilfe datengestützter Erkenntnisse messen und Gemeinkosten senken, um die Gewinnmargen zu erhöhen #### *Limits von Freshbooks Durch das Hinzufügen von Mitgliedern zum Team können sich die Gesamtkosten von Freshbooks erhöhen Es fehlen benutzerdefinierte Features zur Berichterstellung und es gibt nicht genügend flexible Vorlagen Die mobile App ist schwach #### Preise von Freshbooks

Lite: 19 $/Monat *Plus: 33 $/Monat *Premium: 60 $/Monat *Auswahl: Benutzerdefinierte Preise Mitglieder des Teams können für 11 $ pro Benutzer und Monat hinzugefügt werden. #### Bewertungen und Rezensionen von Freshbooks G2 : 4,5/5,0 (705 Rezensionen)

19 $/Monat *Plus: 33 $/Monat *Premium: 60 $/Monat *Auswahl: Benutzerdefinierte Preise Mitglieder des Teams können für 11 $ pro Benutzer und Monat hinzugefügt werden. #### Capterra : 4,5/5,0 (4.382 Stimmen) ### 3. Shopify /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Shopify-store-1400x1058.png Shopify eCommerce store /%img/ via . Es verfolgt, wie sich Leads über verschiedene Phasen im Verkaufszyklus hinweg bewegen, um die strategische Verwaltung von Verkaufsaktivitäten zu erleichtern. Die einfache Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Gestaltung von Verkaufspipelines mit anpassbaren Phasen, die die verschiedenen Schritte oder Aktivitäten im Verkaufsprozess anzeigen. #### Die besten Features von Pipedrive Führen Sie Aufzeichnungen über alle Leads und Geschäfte sowie deren aktuellen Status und lassen Sie sich über veraltete Geschäfte benachrichtigen ) Census ist eine Customer Data Platform (CDP) und eine Reverse-ETL-Lösung, die Kundeninformationen aus verschiedenen Quellen zentralisiert, bereinigt und in Geschäftsanwendungen einspeist. Ob es sich um soziale Medien, Websites, Servicedesk-Software oder Marketingplattformen handelt, Census vereint alle verstreuten Daten und erstellt daraus ein einziges Kundenprofil. Dies ermöglicht es Unternehmen, eine 360-Grad-Ansicht ihrer Kunden zu erhalten und gleichzeitig deren Bedürfnisse, Vorlieben und Verhaltensweisen zu verstehen. #### Die besten Features von Census Zusammenführen von Echtzeit-Streaming-Daten mit Verlaufsdaten mithilfe von Census Live Sync zur Verbesserung der Kundenbindung Aufbau auf Ihrem bestehenden Data Warehouse, um Silos zu beseitigen und eine schnelle Synchronisierung mit inkrementellen Batch-Updates zu ermöglichen Profitieren Sie von einer immensen Flexibilität und Skalierbarkeit, da Census Daten automatisch über verschiedene Business-Tools und Data Warehouses hinweg synchronisiert

: 4,5/5,0 (4.382 Stimmen) ### 3. Shopify /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Shopify-store-1400x1058.png Shopify eCommerce store /%img/ via . Es verfolgt, wie sich Leads über verschiedene Phasen im Verkaufszyklus hinweg bewegen, um die strategische Verwaltung von Verkaufsaktivitäten zu erleichtern. Die einfache Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Gestaltung von Verkaufspipelines mit anpassbaren Phasen, die die verschiedenen Schritte oder Aktivitäten im Verkaufsprozess anzeigen. #### ) Census ist eine Customer Data Platform (CDP) und eine Reverse-ETL-Lösung, die Kundeninformationen aus verschiedenen Quellen zentralisiert, bereinigt und in Geschäftsanwendungen einspeist. Ob es sich um soziale Medien, Websites, Servicedesk-Software oder Marketingplattformen handelt, Census vereint alle verstreuten Daten und erstellt daraus ein einziges Kundenprofil. Dies ermöglicht es Unternehmen, eine 360-Grad-Ansicht ihrer Kunden zu erhalten und gleichzeitig deren Bedürfnisse, Vorlieben und Verhaltensweisen zu verstehen. #### Richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die ausgelöst werden, wenn ein Kunde eine bestimmte Aktivität ausführt, um jede Gelegenheit zu nutzen. Sorgen Sie für eine robuste Sicherheit Ihrer Daten, indem Census die Benutzer im Falle eines Verlusts der Verbindung zu den Apps oder Datenbanken benachrichtigt und die Synchronisierung erst nach Wiederherstellung der Verbindung fortsetzt. #### Limits von Census Es hat eine steile Lernkurve, da es auf Technik ausgerichtet ist und technische Kenntnisse erfordert. * Es hat ein seltsames Preismodell, bei dem die Benutzer auf der Grundlage der Anzahl der Spalten belastet werden, was es kostspielig macht

Noch in der Anfangsphase #### Preise von Census Free Professional: 350 $/Monat *Enterprise: benutzerdefinierte Preise *Embedded: benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Census G2 : 4,5/5,0 (326 Rezensionen) *Capterra: N/A



7. Cordless /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/cordless-dashboard.jpg Cordless dashboard /%img/ via /href/ https://uk.linkedin.com/company/cordless LinkedIn /%href/

Cordless ist ein Cloud-basiertes Contact Center, das es den Teams des Kundensupports ermöglicht und sie befähigt, einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Es lässt sich in ergänzende Tools wie CRM und Helpdesk-Lösungen wie Help Scout integrieren und ermöglicht es den Support-Mitarbeitern, fachkundig auf die erforderlichen Informationen zuzugreifen, um Probleme der Kunden zu lösen. Es ist außerdem mit KI-Funktionen ausgestattet, die bei der Analyse von Unterhaltungen helfen, Stärken und verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Erkenntnisse zur Steigerung der Leistung der Mitarbeiter generieren. #### Die besten Features von Cordless

Verwenden Sie Ask AI, um automatisch auf relevante Informationen zuzugreifen und Kundenanfragen zu bearbeiten. Nachverfolgung der Leistung des Kundensupport-Teams mit Dashboards, die auf Metriken basieren und in Echtzeit aktualisiert werden. Automatische Identifizierung und Schwärzung sensibler Kundendaten in Anrufprotokollen und -aufzeichnungen. Durchführung von Stimmungsanalysen zur Verbesserung der Support-Qualität und Einbringung von Empathie in jede Interaktion. #### *Einschränkungen von Cordless

Begrenzte Integrationen können die Nutzung und Anwendbarkeit des Produkts einschränken. Fehler können gelegentlich dazu führen, dass Anrufe nicht bei den Online-Support-Teams eingehen und diese Anrufe an die Offline-Teams weitergeleitet werden. Das Dashboard kann sich weniger intuitiv und klobig anfühlen. Cordless-Preise Professional: 45 €/Monat pro Benutzer *Custom: Benutzerdefinierte Preise Cordless-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,6/5,0 (11 Bewertungen) *Capterra: N/A ### 8. Olark /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Olark-chat.png Personalisierte Verknüpfungen auf Olark /%img/ via

/href/ https://blog.olark.com/zoom-and-meet Olark /%href/ Olark ist eine Live-Chat-Software, die es Unternehmen ermöglicht, mit Website-Besuchern in Echtzeit zu interagieren. Ob es darum geht, Fragen zu beantworten oder im Verkaufsprozess zu helfen, Olark bietet einen Bereich von Features wie proaktive Chat-Einladungen, Co-Browsing-Sitzungen und Chat-Transkripte, die es Unternehmen ermöglichen, einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen. Es lässt sich nahtlos in die Helpdesk- und CRM-Plattformen integrieren, um bei jeder neuen Interaktion einen Mehrwert zu schaffen und ein personalisiertes Support-Erlebnis zu bieten. #### Die besten Features von Olark Passen Sie Ihre Chat-Box an Ihre Markenrichtlinien an Automatisieren Sie den Live-Chat, um Website-Besucher in großem Umfang anzusprechen, und personalisieren Sie die Kontaktaufnahme basierend auf dem Besucherverhalten und benutzerdefinierten Nachrichten Lernen Sie aus Live-Chat-Analysen und gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse aus detaillierten Chat-Transkripten Konvertieren Sie Chat-Boxen in Formulare und sammeln Sie Informationen aus erster Hand

Olark-Einschränkungen Unterstützt nicht das Freigeben von Bildern Die Kompatibilität mit Mobilgeräten ist begrenzt Weniger Integrationen schränken die Funktionen ein #### *Olark-Preise Ab 29 $/Monat pro Benutzer #### Olark-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,3/5,0 (223 Rezensionen)

Capterra: 4,5/5,0 (471 Stimmen) ### 9. Mixpanel via /href/ https://mixpanel.com/analysis/ Mixpanel /%href/ Mixpanel ist eine leistungsstarke Datenanalyseplattform, die es Geschäften ermöglicht, aussagekräftige Informationen aus strukturierten und unstrukturierten Daten aus verschiedenen Quellen zu extrahieren. Sie sammelt umfassende Daten über Ihr Produkt und den Kunden.

So erhalten Sie Einblicke in die Interaktion der Benutzer mit verschiedenen Funktionen, die Nachverfolgung von Konversionen über Trichter hinweg und die Messung der Kundenbindung. Nutzen Sie dies, um die Verkaufsreise zu optimieren und den Wert Ihres Produkts zu steigern. #### Die besten Features von Mixpanel Ansichten von Erkenntnissen wie Trendlinien, Top-Benutzerpfade, Konversionstreiber, Nutzungshäufigkeit, Engagement und Bindung und mehr Generierung von Tabellen und Pflege eines Datenwörterbuchs zur effektiven Datenverwaltung

Messung der Leistung von Marketingkampagnen und Analyse des Datenverkehrs über verschiedene Marketingkanäle hinweg Erstellung detaillierter Kundenkohorten auf der Grundlage des Verhaltens, der Präferenzen und anderer Daten des Benutzers Umwandlung von Daten oder Fragen in natürlicher Sprache in umsetzbare Berichte mithilfe der generativen KI von Mixpanel, Spark #### Limits von Mixpanel Aufgrund der Komplexität mehrerer Features und des schlechten Onboardings ist die Lernkurve steil * Der Export von Daten ist umständlich und führt oft zu einem Verlust der Integrität

Teuer #### Mixpanel-Preise Free Growth: 28 $/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Mixpanel-Bewertungen und -Rezensionen G2 : 4,6/5,0 (1.096 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5,0 (130 Stimmen)



10. Highrise /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Highrise-dashboard-1400x929.png Highrise dashboard /%img/ via undefined Highrise ist eine von Basecamp entwickelte CRM-Plattform, die kleine Unternehmen unterstützt. Sie hilft bei der Verwaltung von Aufgaben und Kontakten, der Nachverfolgung von Interaktionen, der Zusammenarbeit bei Geschäften, der Überwachung von Leads und Kunden und vieles mehr. Die Plattform ist äußerst vielseitig und kann zur Verwaltung von Pipelines, Rekrutierungen, Talentakquise, Ereignissen, Öffentlichkeitsarbeit, Produkten und Dienstleistungen, Kundensupport und vielem mehr verwendet werden.

Die besten Features von Highrise Zentralisieren Sie alle Informationen über Ihre Leads und Kunden und ordnen Sie sie in Segmenten an. Kommunizieren Sie mit Ihrem Kundenstamm und potenziellen Kunden über eine einzige Plattform, sei es durch Massen-E-Mails für Aktionen oder personalisierte Erinnerungen. Erstellen Sie detaillierte Berichte über die Leistung und den Zustand Ihrer Pipeline. Verwenden Sie Vorlagen für E-Mails, um zu vermeiden, dass Sie Marketingtexte von Grund auf neu schreiben müssen. * Kategorisieren Sie Lead-Informationen oder Kampagnendetails als Fälle und Geschäfte für eine detaillierte Organisation

Verbessern Sie Ihre Kundenerfahrung Ob Sie Help Scout oder /href/ /blog?p=76034 Help Scout-Alternativen /%href/ verwenden, die 10 oben freigegebenen Integrationen sind die bevorzugten Apps jedes Teams mit Kundenkontakt. Durch das Hinzufügen dieser zu Help Scout werden der Umfang, die Anwendbarkeit und das Wertversprechen der Plattform erweitert.

Jede Option bietet etwas Einzigartiges, aber mit ClickUp erhalten Sie alle Boxen für erweiterte Features. Ob es darum geht, Tickets in Aufgaben umzuwandeln oder die Leistung des Teams zu überprüfen – mit ClickUp wird Help Scout noch hilfreicher und wertvoller. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute unter /%href/ an, um weitere Informationen zur Integration von Help Scout und ClickUp zu erhalten und Ihren Kundensupport und Ihr Serviceerlebnis zu verbessern.