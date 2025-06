die 15 besten Alternativen zu Google Forms im Jahr 2025 (kostenlos und kostenpflichtig)

Formulare sind allgegenwärtig – egal, ob Sie Kundenfeedback sammeln, Leads verfolgen oder Anmeldungen für ein Ereignis verwalten.

Und wenn Sie schon einmal einen schnellen Fragebogen erstellen mussten, haben Sie wahrscheinlich Google Forms verwendet. Es ist kostenlos, einfach zu bedienen und lässt sich gut in Google Tabellen integrieren, was erklärt, warum es für viele die erste Wahl ist.

Aber hier ist das Problem: Es ist nicht perfekt. Die Vorlagen und Designoptionen von Google Forms sind sehr einfach. Der Plattform fehlen außerdem erweiterte Analysefunktionen, und wenn Sie Daten offline erfassen oder umfangreiche Anpassungen vornehmen müssen, haben Sie Pech gehabt.

Diese Einschränkungen können für Unternehmen, die auf Formulare angewiesen sind, um detaillierte Einblicke zu sammeln, Zahlungen zu akzeptieren oder etwas zu erstellen, das tatsächlich gut aussieht, ein Dealbreaker sein.

Tatsächlich bevorzugen 80 % der Marketingfachleute automatisierungsfähige Formularersteller für die Lead-Generierung und -Pflege. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Google Forms nicht mehr ausreicht, haben Sie Glück.

Wir haben die besten Alternativen zu Google Forms zusammengestellt, damit Sie intelligentere und effektivere Online-Formulare erstellen können – ohne großen Aufwand und ohne Ihr Budget zu belasten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 15 besten Alternativen zu Google Forms: : Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer Formulare, Datenerfassung und Analyse ClickUp: Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer Formulare, Datenerfassung und Analyse Jotform: Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit integrierter Zahlungsfunktion Zoho Forms: Am besten für die Erstellung von Formularen innerhalb des Zoho-Ökosystems geeignet Formidable Forms: Am besten für WordPress-Websites mit erweiterten Datenanzeigen geeignet Typeform: Am besten für die Erstellung von Formularen im Dialogformat geeignet Paperform: Am besten geeignet für die Erstellung von Marketingformularen im Stil einer Landing Page Cognito Forms: Am besten geeignet für die Erstellung berechnungsintensiver Formulare SurveyMonkey: Am besten geeignet für die Erstellung datenintensiver Umfragen Formstack: Am besten geeignet für die Erstellung automatisierter Formulare für das Gesundheitswesen und den Rechtsbereich Wufoo: Am besten für die Berichterstellung und Analyse von Formularen geeignet WPForms: Am besten geeignet für die Erstellung einfacher Formulare in WordPress 123FormBuilder: Am besten für die Erstellung mehrsprachiger Formulare geeignet HubSpot Formular-Generator: Am besten geeignet für die Generierung von Leads aus Formularen Ninja Forms: Der beste WordPress-Formularersteller für Entwickler Formsite: Am besten für die Verarbeitung von Formularen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Google Forms beachten?

Bevor Sie sich für einen Anbieter aus unserer Liste der Google Forms-Konkurrenten entscheiden, sollten Sie die folgenden Schlüssel-Features berücksichtigen:

Automatisierte bedingte Logik : Wählen Sie eine Alternative zu Google Forms, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten dynamisch ein- oder ausblendet, um personalisiertere, ansprechendere Umfragen zu erstellen

Benutzerdefiniertes Branding und flexible Gestaltung: Finden Sie eine Lösung, mit der Sie Logos, Farben und einzigartige Designs hinzufügen können, die zu Ihrer Marke passen

Robuste Analysen und Berichterstellung: Wählen Sie ein Tool, das Diagramme, mehrere Exportformate und automatische Einblicke bietet, um die Datenanalyse zu vereinfachen

Mehrere Integrationen von Drittanbietern: Stellen Sie sicher, dass es sich mit CRMs, E-Mail-Tools und anderen Apps verbinden lässt, um eine nahtlose Datenfreigabe und effiziente Workflows zu gewährleisten

Erweiterte Features für Sicherheit und Compliance: Überprüfen Sie die DSGVO-Konformität, Verschlüsselung und detaillierte Zugriffskontrollen, wenn Sie mit sensiblen Daten umgehen

👀 Wussten Sie schon? Bevor es zu einem eigenständigen Produkt wurde, wurde Google Forms 2008 als Teil der Google Docs-Suite eingeführt. Im Laufe der Zeit wurde es um neue Features und Integrationen erweitert und schließlich 2016 zu einem eigenständigen Tool, um die Datenerfassung und Zusammenarbeit besser zu unterstützen.

Die 15 besten Alternativen zu Google Forms

Sind Sie bereit, den perfekten Formular-Generator für Ihre Anforderungen zu finden? Hier sind die 15 besten Alternativen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer Formulare, Datenerfassung und Analyse)

Erste Schritte mit ClickUp-Formularen Erstellen Sie mit ClickUp interaktive und dynamische Formulare mit erweiterten Features

ClickUp ist ganz klar die erste Wahl und wirklich die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert leistungsstarke Funktionen zum Erstellen von Formularen mit Tools für Produktivität und Zusammenarbeit und hält so all Ihre Arbeit an einem Ort zusammen.

Und das Beste daran? Sie können die gesammelten Antworten ganz einfach in Aufgaben umwandeln. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiterfeedback sammeln, Marktforschung betreiben oder Zahlungen und Rechnungen bearbeiten – mit der Formularansicht von ClickUp bleibt alles übersichtlich organisiert und miteinander verbunden.

Eliminieren Sie manuelle Arbeit, indem Sie den gesamten Prozess der Datenerfassung und Aufgabenverteilung mit ClickUp Automatisierungen automatisieren

Im Gegensatz zu Google Forms bietet ClickUp Forms intelligente bedingte Antworten, sodass sich Ihre Formulare in Echtzeit an die Eingaben der Benutzer anpassen.

Das Ergebnis? Eine innovativere, personalisiertere Erfahrung für die Befragten. Der brandneue Formular-Hub fungiert als zentrales Command-Center und bietet sofortigen Zugriff und eine optimierte Verwaltung all Ihrer Formulare, von Fehlerberichten bis hin zu Kampagnenanfragen.

Mit Features wie Informationsblöcken und Fragenbeschreibungen können Sie Ihre Formulare eleganter gestalten und den Befragten einen klaren Kontext und Richtlinien bieten, um eine genaue und effiziente Datenerfassung zu gewährleisten. Das ist noch nicht alles! Nutzen Sie die KI-gestützte Analyse von ClickUp Brain , um all diese Antworten zu umsetzbaren Ergebnissen zu verfeinern.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, Erkenntnisse aus Antworten zusammenzufassen.

Bitten Sie einfach die KI von ClickUp, Ihnen bei der Analyse der Daten zu helfen

Passen Sie Ihre Formulare durch anpassbare Titelbilder, Hintergründe und Farben der Schaltflächen weiter an Ihre Markenidentität an. Über die Ästhetik hinaus hat ClickUp auch seine Integrationen verbessert, darunter eine verbesserte Zapier-Integration und die Möglichkeit, Chat-Integrationen über die ClickUp API zu erstellen, was eine nahtlose Automatisierung von Workflows ermöglicht.

Mit über 100 Vorlagen für die Automatisierung in ClickUp können Sie außerdem die Erfassung und Analyse von Antworten optimieren, Zeit sparen und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf gewährleisten.

Sie können beispielsweise die Weiterleitung von Leads automatisieren und Ihren Vertriebs- und Marketingteams sofort Aufgaben zuweisen. So bleiben Ihre Formularantworten organisiert und Sie können zeitnah nachfassen, um mehr Leads in Kunden zu verwandeln. Sie können sogar automatische E-Mails und Benachrichtigungen einrichten, damit keine Antwort verloren geht!

Und das Beste daran? Sie können alles mit ClickUp CRM synchronisieren, sodass Ihre Kunden-/Client-Daten auf der gesamten Plattform aktualisiert und zugänglich bleiben. Mit all Ihren Informationen an einem Ort ist es einfacher denn je, Formulare zu erstellen, die die richtigen Daten erfassen und bessere Entscheidungen ermöglichen. Sie haben wenig Zeit? Kein Problem! Durchsuchen Sie die Vorlagenbibliothek und wählen Sie ein fertiges Formular aus, das Ihren Anforderungen entspricht.

Hier sind unsere Top-Auswahl!

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie Feedback in wenigen Minuten, indem Sie die ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare an Ihre Bedürfnisse anpassen

Wenn Sie ein Feedback-Formular für Ihre Benutzer, Kunden oder Mitarbeiter erstellen möchten, beginnen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare. Diese vollständig anpassbare Vorlage eignet sich hervorragend zum Entwerfen markengerechter Umfragen, zum Sammeln aussagekräftiger Daten und zum Analysieren dieser Daten für Produktentscheidungen und Trendmuster.

Wenn Sie jedoch etwas Einfacheres suchen, sollten Sie sich die ClickUp-Formularvorlage ansehen. Sie enthält benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie jede Art von Formular oder Umfrage erstellen können, um präzise Antworten sicher zu erfassen und Compliance-Vorschriften und Branchenstandards einzuhalten.

Vorteile von ClickUp

Limits von ClickUp

Leichte Lernkurve für neue Benutzer

Einige Features sind in der mobilen App nicht verfügbar

Preise für ClickUp

ClickUp Bewertungen und Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4300 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Mit Clickup Forms können wir Anfragen auf einfache Weise von einem Team an ein anderes weiterleiten. Die Einträge im Formular werden zu Aufgaben, und wir können alle diese Anfragen auf einem Board verfolgen, damit die Stakeholder und Teammanager über den Fortschritt, Blockaden oder Abhängigkeiten informiert sind. Dies ermöglicht allen Beteiligten Sichtbarkeit und stellt sicher, dass die Aufgaben so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

Mit Clickup Forms können wir Anfragen auf einfache Weise von einem Team an ein anderes weiterleiten. Die Einträge im Formular werden zu Aufgaben, und wir können alle diese Anfragen auf einem Board verfolgen, damit die Stakeholder und Teammanager über den Fortschritt, Blockaden oder Abhängigkeiten informiert sind. Dies ermöglicht allen Beteiligten Sichtbarkeit und stellt sicher, dass die Aufgaben so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

2. Jotform (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit integrierter Zahlungsfunktion)

via Jotform

Mit Jotform können Sie ganz einfach erweiterte Formulare mit über 10.000 Vorlagen und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten erstellen – und das ohne steile Lernkurve, wie bei den meisten anderen erweiterten Formular-Generatoren.

Der Drag-and-Drop-Builder unterstützt die Automatisierung von Workflows, bedingte Logik, mehrsprachige Formulare und detaillierte Analysen.

Sie können auch PDFs einbetten, Signaturen über DocuSign sammeln und Zahlungsabläufe anpassen. Mit Smart Payments Forms können Sie Zahlungen aufteilen, Ratenzahlungen einrichten und bedingte Logik anwenden – seltene Vorteile, die andere Formularersteller nicht bieten.

Die besten Features von Jotform

Verwenden Sie über 100 Designs, um personalisierte Zahlungsformulare, Umfragen und mehr zu erstellen

Automatisieren Sie Aufgaben wie die Erstellung von Rechnungen, Berichten, E-Mail-Erinnerungen und automatischen Antworten

Akzeptieren Sie Zahlungen über 32 Gateways, ACH, Kredit-/Debitkarten und E-Schecks

Daten offline mit Jotform Mobile Forms erfassen

Übersetzen Sie Formulare in über 130 Sprachen für eine globale Reichweite

Integrieren Sie über 150 Tools, darunter CRMs wie HubSpot und E-Mail-Dienste wie Mailchimp

Einschränkungen von Jotform

Eine minimale Anzahl von Formularen in der kostenlosen Version

Die Automatisierungen sind recht einfach

Preise für Jotform

Starter: Kostenlos

Bronze: 39 $/Monat

Silber: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4,7/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Jotform sagen

Mit einer großen Gruppe von Freiwilligen, die Anzeigen für Theaterprogramme verkaufen, hat Jotform unseren Workflow dramatisch verändert. Es ist so einfach, alle unsere Informationen an einem Ort zu sammeln. Anzeigen-Infos, Zahlungen, alles in einem einfachen, benutzerfreundlichen Formular. Keine Papierformulare mehr und keine Nachverfolgung mehrerer Zahlungsarten. Keine verpassten Anzeigen mehr, weil jemand die Unterlagen nicht richtig abgelegt hat.

Mit einer großen Gruppe von Freiwilligen, die Anzeigen für Theaterprogramme verkaufen, hat Jotform unseren Workflow dramatisch verändert. Es ist so einfach, alle unsere Informationen an einem Ort zu sammeln. Anzeigen-Infos, Zahlungen, alles in einem einfachen, benutzerfreundlichen Formular. Keine Papierformulare mehr und keine Nachverfolgung mehrerer Zahlungsarten. Keine verpassten Anzeigen mehr, weil jemand die Unterlagen nicht richtig abgelegt hat.

💡 Profi-Tipp: Sie möchten von Google Forms oder Microsoft Forms zu Jotform wechseln? Sie können alle Ihre bestehenden Formulare nahtlos migrieren, ohne Daten zu verlieren!

3. Zoho Forms (Am besten für die Erstellung von Formularen innerhalb des Zoho-Ökosystems geeignet)

via Zoho Für MS

Die All-in-One-Business-Suite von Zoho ist für viele Unternehmen die erste Wahl, und Zoho Forms passt perfekt dazu. Es bietet einen Drag-and-Drop-Editor mit über 30 Feldtypen, bedingte Logik für dynamische Formulare und Automatisierung zum Erfassen von Leads, Senden von Benachrichtigungen und Sammeln von Daten.

Durch die Integration mit Zoho-Apps (CRM, Books, Projects) erfolgt die Synchronisierung jeder Übermittlung ohne zusätzliche Konnektoren, wodurch Aufgaben wie Rechnungsstellung, E-Mail-Antworten und Projektaktualisierungen automatisiert werden.

Die besten Features von Zoho Forms

Formulare in Websites und soziale Medien einbetten

Aufgaben zuweisen, Rollen festlegen und Fortschritte nachverfolgen

Zahlungen direkt über Formulare akzeptieren

Gewinnen Sie Einblicke mit integrierten Analysen

Sorgen Sie für Sicherheit mit erweitertem Datenschutz

Offline-Zugriff auf Formulare und Übermittlung über die mobile App

Einschränkungen von Zoho Forms

Eingeschränkte Anpassungsoptionen

Keine KI-Features

Die Benutzeroberfläche der mobilen App ist nicht sehr intuitiv

Preise für Zoho Forms

Alle Pläne werden jährlich abgerechnet.

Free Forever

Basis: 10 $/Monat

Standard: 25 $/Monat

Professional: 50 $/Monat

Premium: 90 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Forms

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Zoho Forms sagen

Derzeit erlaubt Zohoform nur die Integration mit anderen Zoho-Produkten wie Zoho CRM. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise eingeschränkt sind, wenn Sie nach einem vielfältigeren Bereich an Integrationen mit anderen beliebten Tools suchen. Es ist wichtig, Ihre spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass Zoho Form Ihren gewünschten Integrationsfunktionen entspricht, bevor Sie sich für die Plattform committen.

Derzeit erlaubt Zohoform nur die Integration mit anderen Zoho-Produkten wie Zoho CRM. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise eingeschränkt sind, wenn Sie nach einem vielfältigeren Bereich an Integrationen mit anderen beliebten Tools suchen. Es ist wichtig, Ihre spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass Zoho Form mit Ihren gewünschten Integrationsfunktionen übereinstimmt, bevor Sie sich für die Plattform committen.

4. Formidable Forms (Am besten für WordPress-Websites mit erweiterten Datenanzeigen geeignet)

via Formidable Forms

Wenn Sie Daten direkt auf Ihrer WordPress-Website verwalten und anzeigen müssen – sei es für Jobbörsen, Immobilienanzeigen oder Verzeichnisse – ist Formidable Forms die richtige Wahl für Sie.

Mit der Feature "Ansichten" können Sie Formularübermittlungen sammeln und sofort in benutzerdefinierten Formaten wie Tabellen, Kalendern oder interaktiven Listen anzeigen – ganz ohne Programmierung. Mit über 200 Vorlagen, Automatisierungstools und nahtlosen Integrationen können Sie schnell komplexe, datengesteuerte Anwendungen erstellen.

Die besten Features von Formidable Forms

Erstellen und gestalten Sie Formulare mit einem Drag-and-Drop-Editor

Übermittlungen als benutzerdefinierte Front-End-Ansichten anzeigen

Teilen Sie lange Formulare in mehrere Seiten auf und speichern Sie Antworten automatisch

Automatisieren Sie die Verfügbarkeit von Formularen mit festgelegten Öffnungs- und Schließungsdaten

Schützen Sie Formulare mit integrierten Tools zur Spam-Prävention

Erstellen Sie PDFs für Rechnungen, Zertifikate und mehr

Einschränkungen von Formidable Forms

Steile Lernkurve, insbesondere bei der Gestaltung und den Ansichten

Fehlerhafte Benutzeroberfläche aufgrund der hohen Anzahl an Feldern und Bedingungen

Preise für Formidable Forms

Alle folgenden Preise sind ohne Rabatt und werden jährlich in Rechnung gestellt.

Basis: 79 $/Jahr

Plus: 199 $/Jahr

Business: 399 $/Jahr

Elite: 599 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Formidable Forms

G2: 4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Geben Sie sich nicht mit einem Einheitsformular zufrieden – führen Sie A/B-Tests durch, um verschiedene Layouts, Feldanordnungen und Designs zu vergleichen. Testen Sie Varianten wie einspaltige oder mehrspaltige Formate, Fortschrittsleisten für mehrstufige Formulare oder unterschiedliche Platzierungen der CTA-Schaltflächen, um herauszufinden, welche Version zu höheren Abschlussraten führt. Kleine Änderungen können einen erheblichen Einfluss auf die Benutzerinteraktion und die Konversionsrate haben!

5. Typeform (Am besten für die Erstellung von Formularen im Dialogformat)

via Typeform

Umfragen sind für Feedback unerlässlich, können aber auch mühsam sein. Typeform behebt dieses Problem, indem es Formulare in ansprechende, chatähnliche Erlebnisse verwandelt.

Anstatt Benutzer mit einem ganzseitigen Fragebogen wie Google Forms zu überfordern, stellt Typeform jeweils nur eine Frage und sorgt so für einen reibungslosen, interaktiven Flow. Außerdem können Benutzer auch im Free-Plan unbegrenzt viele Formulare erstellen.

Mit Verzweigungslogik und personalisierten Follow-ups fühlt es sich eher wie eine Unterhaltung als wie eine Umfrage an – perfekt für die Lead-Qualifizierung, Kundenfeedback oder Quizze, bei denen es auf die Abschlussquote ankommt.

Die besten Features von Typeform

Verwenden Sie über 28 Fragetypen mit Sprunglogik und Verzweigungen

Formulare in Websites einbetten oder über soziale Medien freigeben

Akzeptieren Sie Zahlungen über PayPal- und Stripe-Integrationen

Verfolgen Sie Antworten mit eindeutigen Kennungen, um bessere Einblicke zu erhalten

Erstellen Sie detaillierte Berichte zu Abschlussquoten und Mustern

Verbinden Sie sich mit über 120 Apps von Drittanbietern wie Calendly und Slack

Einschränkungen von Typeform

Zu viele Gestaltungsmöglichkeiten können verwirrend sein

Nicht das ideale Tool für die Lead-Generierung

Teuer für kleine und mittlere Unternehmen

Preise für Typeform

Kernpläne:

Free Forever

Basic: 29 $/Monat

Plus: 59 $/Monat

Business: 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wachstumspläne:

Growth Essentials: 199 $/Monat

Growth Pro: 349 $/Monat

Wachstum Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2: 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 850 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Typeform sagen

Ich fand es hervorragend, um Feedback zu Designlösungen zu erhalten. Ich konnte die Beiträge mehrerer Benutzer sammeln und so organisieren, dass ich meinen Ansatz hinsichtlich der Priorisierung von Features und der Berücksichtigung von Bedenken abwägen konnte. Ich fand es manchmal frustrierend, auf Paywalls zu stoßen, aber das war bei einem kostenpflichtigen Dienst nicht unerwartet

Ich fand es hervorragend, um Feedback zu Designlösungen zu erhalten. Ich konnte die Beiträge mehrerer Benutzer sammeln und so organisieren, dass ich meinen Ansatz hinsichtlich der Priorisierung von Features und der Berücksichtigung von Bedenken abwägen konnte. Ich fand es manchmal frustrierend, auf Paywalls zu stoßen, aber das war bei einem kostenpflichtigen Dienst nicht unerwartet

📮ClickUp Insight: 92 % der Mitarbeiter verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob das Versenden von Notizen oder die Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

➡️ Lesen Sie auch: Wie Sie Feedback und Bewertungen einholen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern

6. Paperform (Am besten geeignet für die Erstellung von Marketingformularen im Stil einer Landing Page)

via Paperform

Einige Marketing-Teams erstellen nicht nur Formulare, sondern gestalten komplette Landing Pages. Wie? Mit Tools wie Paperform.

Diese Alternative zu Google Forms eignet sich perfekt für die Erstellung visuell ansprechender, konversionsorientierter Formulare , die eher wie professionelle Webseiten wirken. Im Gegensatz zu starren Formular-Generatoren können Sie mit Paperform Inhalte frei anordnen und Fragen, Bilder, Videos und Text wie bei der Bearbeitung eines Dokuments mischen.

Deshalb nutzen Teams es für Produkteinführungen, Bewerbungen und Markenumfragen.

Die besten Features von Paperform

Erstellen Sie Webformulare, Landing Pages und Quizze mit über 700 Layouts und über 500 Vorlagen

Formulare mit Bildern, Videos, Überschriften und Rich Text anpassen

Erfassen Sie Besucherdaten für PPC-Anzeigen und gezielte Kampagnen

Erstellen Sie Produktkataloge mit Optionen für Reihenfolge und Zahlung

Formulare mit benutzerdefiniertem CSS in Websites einbetten

Integrieren Sie über 2.000 Tools wie Slack, Asana und Dropbox

Einschränkungen von Paperform

Eingeschränkte PDF-Features und keine PDF-Scanfunktion

Steile Lernkurve für die erweiterten Features

Keine kostenlose Version

Preise für Paperform

Essentials: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat

Business: 129 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Paperform

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Paperform sagen

Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich mit Paperform erreicht habe. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass die Einarbeitungszeit etwas länger war als bei Typeform und dass ich nicht herausfinden kann, wie man Formulare archivieren statt löschen kann. Letztendlich habe ich einen Ordner erstellt.

Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich mit Paperform erreicht habe. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass die Einarbeitungszeit etwas länger war als bei Typeform und dass ich nicht herausfinden kann, wie man Formulare archivieren statt löschen kann. Letztendlich habe ich einen Ordner erstellt.

7. Cognito Forms (am besten für die Erstellung berechnungsintensiver Formulare geeignet)

via Cognito Forms

Cognito Forms ist eine clevere Wahl, wenn Ihr Unternehmen komplexe Berechnungen durchführt. Dieser fortschrittliche Formular-Generator kann Echtzeit-Preise, Steuerberechnungen und benutzerdefinierte Formeln verarbeiten – perfekt für detaillierte Bestellformulare, Rechnungen und Finanzanwendungen.

Die leistungsstarke Berechnungs-Engine automatisiert komplexe mathematische Berechnungen, wendet Steuersätze oder Rabatte an und fügt sogar Ergebnisse in benutzerdefinierte PDF-Dateien ein. Außerdem umfasst sie die Automatisierung von Workflows, sichere Zahlungsabwicklung und einen flexiblen Drag-and-Drop-Builder.

Die besten Features von Cognito Forms

Passen Sie Schriftarten, Eingabestile und Farben mit dem Drag-and-Drop-Editor an

Verwenden Sie mehr als 17 Fragetypen, darunter Felder für Preise und Währungen

Automatisieren Sie Berechnungen mit der integrierten Formel-Engine

Wenden Sie bedingte Logik an, um nur relevante Felder anzuzeigen

Greifen Sie auf über 150 Vorlagen für verschiedene Formulararten zu

Zahlungen über Square oder PayPal einziehen

Einschränkungen von Cognito Forms

Eingeschränkte Design- und Formatierungsoptionen

Weniger direkte Integrationen

Preise für Cognito Forms

Einzelperson: Free Forever

Pro: 19 $/Monat

Team: 39 $/Monat

Enterprise: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cognito Forms

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Cognito Forms ist eine gut durchdachte Plattform, die Ihnen die Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten und bedingte Logik bietet, die Sie benötigen, um Formulare zu erstellen, die nahezu alle Ihre Anforderungen erfüllen. Mit Workflow können Sie bestimmte Funktionen automatisieren. Mit Rollen können Sie festlegen, welche Felder für bestimmte Personen sichtbar, erforderlich oder ausgeblendet sind. Ich habe viele verschiedene Plattformen recherchiert, bevor ich mich für Cognito Forms entschieden habe. Es hat unseren Prozess wirklich viel effizienter gemacht.

Cognito Forms ist eine gut durchdachte Plattform, die Ihnen die Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten und bedingte Logik bietet, die Sie benötigen, um Formulare zu erstellen, die nahezu alle Ihre Anforderungen erfüllen. Mit Workflow können Sie bestimmte Funktionen automatisieren. Mit Rollen können Sie festlegen, welche Felder für bestimmte Personen sichtbar, erforderlich oder ausgeblendet sind. Ich habe viele verschiedene Plattformen recherchiert, bevor ich mich für Cognito Forms entschieden habe. Es hat unseren Prozess wirklich viel effizienter gemacht.

8. SurveyMonkey (Am besten geeignet für datenintensive Umfragen)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey bietet eine wesentlich leistungsfähigere Plattform als Google Forms – insbesondere für professionelle Umfragen und Datenanalysen.

Dank seiner erweiterten Anpassungs- und Analysefunktionen eignet es sich ideal für alles, von Marktforschung bis hin zu Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit.

Außerdem hilft Ihnen die Fragenbank mit über 2.000 von Experten verfassten und vorab getesteten Fragen dabei, die richtigen Fragen zu stellen, dank intelligenter Vorschläge, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.

Die besten Features von SurveyMonkey

Verwenden Sie mehr als 15 Fragetypen, um gezielte Umfragen zu erstellen

Verbessern Sie die Genauigkeit mit bedingten Verzweigungen und Sprunglogik

Betten Sie Umfragen in E-Mails ein, um die Antwortraten zu steigern

Analysieren Sie Daten mit WordCloud und Sentiment Analysis

Exportieren Sie Ergebnisse in den Formaten CSV, XLS, PDF, PPT und SPS

Einschränkungen von SurveyMonkey

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu navigieren sein

Erweiterte Features und detaillierte Analysen sind nur in den höherwertigen Plänen verfügbar

Preise von SurveyMonkey

Basic: Kostenlos

Premier Annual: 1.428 $/Jahr

Vorteil Jahresabo: 468 $/Jahr

Standard-Monatsgebühr: 99 $/Monat

Team-Vorteil: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team Premier: 75 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (über 22.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über SurveyMonkey sagen

Ich bin kein Datenmensch, aber damit kann ich Daten sichern und nutzen. Mir gefällt, dass es eine Datenbank mit Antwortvorschlägen gibt, die dem Branchenstandard entsprechen. Da ich kein echter Datenexperte bin, kann ich meine Ergebnisse leicht falsch interpretieren! Außerdem ist es etwas teuer, Kollegen hinzuzufügen und zusätzliche Features für einen "Lite"-Benutzer zu erhalten.

Ich bin kein Datenmensch, aber damit kann ich Daten sichern und nutzen. Mir gefällt, dass es eine Datenbank mit Antwortvorschlägen gibt, die dem Branchenstandard entsprechen. Da ich kein echter Datenguru bin, kann ich meine Ergebnisse leicht falsch interpretieren! Außerdem ist es etwas teuer, Kollegen hinzuzufügen und zusätzliche Features für einen "Lite"-Benutzer zu erhalten.

➡️ Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Umfrage in Google Forms

9. Formstack (Am besten geeignet für die Erstellung automatisierter Formulare für das Gesundheitswesen und den Rechtsbereich)

via Formstack

Formstack ist nicht nur ein Formularersteller, sondern eine vollwertige Plattform zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz, die in den Bereichen Gesundheitswesen, Recht und Finanzen weit verbreitet ist.

Über die Erstellung von Formularen hinaus generiert es benutzerdefinierte Dateien aus Übermittlungen, einschließlich Verträgen, Angeboten und Vereinbarungen. Das Tool unterstützt auch bedingte Inhalte, dynamische Felder und elektronische Signaturen und erfüllt dabei strenge HIPAA- und SOC 2-Compliance-Standards.

Die besten Features von Formstack

Drag-and-Drop-Editor mit über 300 anpassbaren Vorlagen

Importieren Sie Formulare aus anderen Plattformen mit dem Formular-Importer

Blockieren Sie Spam mit unsichtbarem reCAPTCHA

Sichern Sie Daten mit SSL-Verschlüsselung, DSGVO- und HIPAA-Konformität

Gewinnen Sie Einblicke mit Echtzeit-Analysen

Automatisieren Sie Workflows durch Weiterleitung von Daten und Integration mit über 260 Apps

Einschränkungen von Formstack

Eingeschränkte Optionen für Schriftarten und Formatierung

Die Benutzeroberfläche kann fehlerhaft sein und verwirrend wirken

Daten können nicht in verschiedene Formate exportiert werden

Preise für Formstack

Formulare: 99 $/Monat

Suite: 299 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Formstack

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 100 Bewertungen)

10. Wufoo (Am besten für die Berichterstellung und Analyse von Formularen geeignet)

via Wufoo

Wenn Ihr Unternehmen auf detaillierte visuelle Berichte und Dashboards angewiesen ist, vereinfacht Wufoo die Datenanalyse.

Es erstellt benutzerdefinierte Berichte mit Echtzeit-Updates, Pivottabellen, dynamischen Diagrammen und Kreuztabellen – ganz ohne zusätzliche Tools. Sie können auch das Freigeben von Berichten automatisieren und Dashboards einrichten, die bei Eingang neuer Daten aktualisiert werden.

Die besten Features von Wufoo

Wählen Sie aus über 400 Formularvorlagen oder gestalten Sie mit dem Theme Designer Ihr eigenes Formular

Ermöglichen Sie den Befragten, Dateien direkt über Formulare hochzuladen

Schützen Sie Daten mit 256-Bit-SSL-Verschlüsselung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit automatisch aktualisierten Dashboards und analysieren Sie Formulare mit integrierten Analyse-Features

Legen Sie Limits fest, um Formulare nach einer bestimmten Anzahl von Antworten oder nach Ablauf einer Frist zu schließen

Verbinden Sie sich mit über 2.000 Apps, darunter Zahlungsgateways wie PayPal

Einschränkungen von Wufoo

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und ist möglicherweise nicht sehr benutzerfreundlich

Die Widget-Optionen sind im Vergleich zu anderen Tools eher einfach

Es unterstützt keine Offline-Formulare

Preise für Wufoo

Starter: 22 $/Monat

Professional: 39 $/Monat

Erweitert: 99 $/Monat

Ultimate: 249 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wufoo

G2: 4,2/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

💡 Wissenswertes: SurveyMonkey hat Wufoo im Jahr 2011 übernommen. Seitdem nutzt Wufoo die erstklassige Sicherheit von SurveyMonkey und ist nun direkt in die Plattform integriert, sodass Sie Wufoo-Einträge über Ihr SurveyMonkey-Konto verwalten können.

11. WPForms (Am besten geeignet für die Erstellung einfacher Formulare in WordPress)

via WPForms

WPForms ist ein Muss für Eigentümer von WordPress-Websites und ein anfängerfreundlicher Formular-Generator, der sich nahtlos in WordPress-Plugins integrieren lässt.

Es ist hochgradig anpassbar und sicher und ermöglicht Benutzern die Erstellung exklusiver Formulare, zeitlich begrenzter Übermittlungen oder geschützter Inhalte – ideal für Mitgliedschaftsanträge, Sonderangebote oder zeitlich begrenzte Registrierungen.

Was WPForms auszeichnet, ist seine robuste Zugriffskontrolle. Sie können Formulare mit einem Passwort schützen, Einschränkungen für Benutzerrollen festlegen, Übermittlungen limitieren, die Verfügbarkeit planen oder sogar nur Benutzern Zugriff gewähren, die bestimmte Inhalte gekauft oder angesehen haben.

Die besten Features von WPForms

Verbessern Sie Formulare mit Add-Ons wie Umfragen und Abstimmungen und Formularseiten

Formularfelder mit einem KI-gestützten Formular-Generator anpassen

Beschränken Sie den Zugriff mit dem Add-On "Formular-Sperre"

Erstellen Sie sofort Formulare mit über 2.000 kostenlosen Vorlagen

Blockieren Sie Spam mit Captcha und Google reCAPTCHA

Verbinden Sie sich über integrierte Integrationen und Zapier mit über 7.000 Apps

Einschränkungen von WPForms

Die benutzerdefinierte Anpassung erfordert CSS-Kenntnisse

Erweiterte Features und Integrationen sind in den höherwertigen Plänen enthalten

Im Vergleich zu anderen Tools teuer

Preise für WPForms

Basic: 99 $/Monat

Plus: 199 $/Monat

Pro: 399 $/Monat

Elite: 599 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu WPForms

G2: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Alle Daten bleiben bei Ihnen (besonders wichtig, wenn Sie Informationen sammeln, die Sie nicht an Google oder andere Dienste weitergeben möchten). Die Nutzer können antworten, ohne sich anzumelden oder ein Konto bei einem Drittanbieter zu verwenden (Google-Formulare erfordern ein Google-Konto). Nach einer kurzen Einarbeitungszeit einfach zu bedienen.

Alle Daten bleiben bei Ihnen (besonders wichtig, wenn Sie Informationen sammeln, die Sie nicht an Google oder andere Dienste weitergeben möchten). Die Nutzer können antworten, ohne sich anzumelden oder ein Konto bei einem Drittanbieter zu verwenden (Google-Formulare erfordern ein Google-Konto). Nach einer kurzen Einarbeitungszeit einfach zu bedienen.

12. 123FormBuilder (Am besten für die Erstellung mehrsprachiger Formulare geeignet)

via 123FormBuilder

Wenn Ihr Unternehmen ein globales Publikum bedient, müssen Ihre Formulare an mehrere Sprachen angepasst werden. 123FormBuilder vereinfacht dies, indem es den Speicherort des Benutzers automatisch erkennt und die Formulare in der bevorzugten Sprache anzeigt. Außerdem werden die Antworten sprachübergreifend standardisiert, wobei Regeln, Formatierungen und Berechnungen beibehalten werden

Diese intuitive und kostengünstige Plattform hat eine minimale Lernkurve. Sie ermöglicht es Ihnen, Elemente per Drag & Drop zu verschieben, Einstellungen anzupassen und Formulare in wenigen Minuten zu veröffentlichen.

die besten Features von 123FormBuilder

Automatische Erkennung des Speicherorts des Benutzers, um Formulare in der richtigen Sprache anzuzeigen

Standardisieren Sie Antwortformate unabhängig von der Sprache der Übermittlung

Verwenden Sie bedingte Logik, um Felder dynamisch ein- oder auszublenden

Offline-Formulare erstellen und Daten synchronisieren, sobald Sie wieder online sind

Schützen Sie Daten mit CAPTCHA und SSL-Verschlüsselung

Greifen Sie auf über 2.000 Vorlagen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle zu

einschränkungen von 123FormBuilder

Das Layout der mobilen App ist möglicherweise nicht benutzerfreundlich

Eingeschränkte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung von Formularen

Die Benutzeroberfläche kann fehlerhaft sein

preise für 123FormBuilder

Basic: Kostenlos

Gold: 37 $/Monat

Platinum: 49 $/Monat

Diamant: 99 $/Monat

Enterprise: 225 $/Monat

bewertungen und Rezensionen zu 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 170 Bewertungen)

13. HubSpot Form Builder (Am besten geeignet für die Generierung von Leads aus Formularen)

HubSpot Form Builder ist ein wichtiger Bestandteil der Marketing- und Vertriebssuite von HubSpot und wurde für die Lead-Generierung entwickelt. Es leitet Leads automatisch an Vertriebsteams weiter und ermöglicht so eine personalisierte Nachverfolgung auf der Grundlage der Antworten.

Wie? Durch die direkte Synchronisierung mit HubSpot CRM werden Kontaktdaten aktualisiert und Leads sofort bewertet. Außerdem merkt sich das Feature "Progressive Profiling" wiederkehrende Besucher und stellt neue Fragen, anstatt alte zu wiederholen – etwas, das Google Forms nicht kann.

Die besten Features von HubSpot Form Builder

Synchronisierung der Übermittlung mit HubSpot CRM zur Nachverfolgung und Verwaltung von Leads

Verwendet Progressive Profiling, um neue Details von wiederkehrenden Benutzern zu erfassen

Automatisiert personalisierte E-Mails und Workflows nach Übermittlung des Formulars

Enthält versteckte Felder zum Erfassen von Kampagnendaten und Lead-Quellen

Betten Sie Formulare mit integrierter Nachverfolgung und Analyse in jede Website ein

Integration mit über 1.000 Apps im HubSpot-Ökosystem für Segmentierung und Nurturing

Einschränkungen des HubSpot Formular-Generators

Sie können nicht nur das Abonnement für die Formularplattform erwerben

Eingeschränkte Features für die Berichterstellung

Eine steile Lernkurve für Anfänger

Preise für HubSpot Formular-Generator

Der Formular-Generator ist als Teil von HubSpot CRM und seinem Marketing Hub kostenlos verfügbar und kann nicht als eigenständiges Produkt erworben werden.

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Formular-Generator

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Wissenswertes: Mehrstufige Formulare können die Abschlussrate um bis zu 46 % steigern, da Benutzer sie weniger überwältigend finden als lange, einseitige Formulare!

14. Ninja Forms (Bester WordPress-Formularersteller für Entwickler)

über Ninja Forms

Ninja Forms ist zwar ein Favorit unter den Eigentümern von WordPress-Websites, aber es glänzt vor allem für Entwickler, die Anpassungen und erweiterte Benutzerinteraktionen benötigen.

Über Standard-Features wie bedingte Logik, Zahlungsoptionen, Datei-Uploads und Berechnungen hinaus bietet Ninja Forms umfassenden API-Zugriff mit Filtern und Hooks, die vollständig benutzerdefinierte Formularerfahrungen ermöglichen.

Entwickler können auch benutzerdefinierte Verarbeitungs-Workflows erstellen, ohne komplexe Backend-Skripte schreiben zu müssen, wodurch die Weiterleitung von Daten, die Anwendung bedingter Logik und die Verbindung mit Drittanbieterdiensten vereinfacht werden.

Die besten Features von Ninja Forms

Drag-and-Drop-Editor für einfache Kontakt-, Reihenfolge- oder Zahlungsformulare

Exportieren und importieren Sie Formulardaten als Excel, PDF oder Google Tabellen

Verhindern Sie Spam mit ReCaptcha und benutzerdefinierten Frage-Antwort-Feldern

Vollständiger WordPress-API-Zugriff für erweiterte Formularanpassungen

Integriert mit Trello, Slack und anderen Tools von Drittanbietern

Starten Sie schnell mit 16 vorgefertigten Vorlagen

Einschränkungen von Ninja Forms

Einige Benutzer finden die kostenpflichtigen Versionen möglicherweise teuer

Keine kostenlosen Add-Ons

Preise für Ninja Forms

Kernfunktionen: Kostenlos

Plus: 99 $/Jahr

Pro: 199 $/Jahr

Elite: 499 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Ninja Forms

Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen

15. Formsite (Am besten für die Verarbeitung von Formularen mit hoher Sicherheit geeignet)

via Formsite

Kein Online-Formularersteller auf unserer Liste legt so viel Wert auf Sicherheit wie Formsite.

Dank der Verschlüsselung auf Feldebene können Benutzer bestimmte Formularfelder schützen und sensible Daten wie Sozialversicherungsnummern oder medizinische Angaben sicher aufbewahren, während andere Felder zugänglich bleiben. Zu den zusätzlichen Sicherheits-Features gehören 256-Bit-SSL-Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Optionen zur Datenre residenz, die den Datenschutz und die Einhaltung komplexer Vorschriften gewährleisten.

Die besten Features von Formsite

Passen Sie Formulare mit Logos und Designs an, die zu Ihrer Marke passen

Formulare mit einfachem Code zum Kopieren und Einfügen auf jeder Seite einbetten

Verschlüsseln Sie Formulare und Umfragen mit QR-Codes und 2D-Barcodes

Erstellen Sie Bestellformulare mit automatischer Preisangabe und mehreren Zahlungsoptionen

Visualisieren Sie Ergebnisse in verschiedenen Formaten für eine einfache Analyse

Integrieren Sie Tools von Drittanbietern wie Salesforce und mehr über Zapier

Einschränkungen von Formsite

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten

Die Benutzeroberfläche kann etwas verwirrend sein

Preise für Formsite

Persönlich: 24,95 $/Monat

Professional: 39,95 $/Monat

Business: 69,95 $/Monat

Business +: 99,95 $/Monat

Enterprise: 249,95 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Formsite

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Verabschieden Sie sich von langweiligen Formularen mit den besten Alternativen zu Google Forms!

Mit erweiterten und interaktiven Formularen können Sie bessere Daten erfassen, Benutzer einbinden und intelligentere Entscheidungen treffen. Es gibt zwar viele großartige kostenlose Alternativen zu Google Forms, aber die richtige Wahl hängt von Ihren Anforderungen ab.

Aber wenn Sie uns fragen, kann ClickUp jede Anforderung erfüllen, die Sie an es stellen. Mit Features wie anpassbaren Feldern, Formular-Automatisierung, nahtlosen Integrationen und Berichterstellung in Echtzeit ist es ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung von Formularen und Projekten an einem Ort.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und erstellen Sie noch heute Formulare – kostenlos!