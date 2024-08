10 Workato-Alternativen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen im Jahr 2024

Sich wiederholende und manuelle Aufgaben bei der Arbeit können ein Fest des Zurückstellens sein, und oft wünscht man sich, es gäbe etwas Magisches, das sie für einen erledigt. Aber warum sollte man sich Magie wünschen, wenn man doch künstliche Intelligenz (KI) hat?

Was Sie brauchen, ist eine workflow-Automatisierung tool - ein KI-gestütztes Hilfsmittel, das die Automatisierung und Einrichtung standardisierung von Prozessen für Sie. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und die Produktivität steigern, ohne in manuellen Aufgaben zu versinken.

Workato ist ein großer Name im Bereich der Workflow-Automatisierung und wird von vielen Geschäften in allen Branchen eingesetzt. Es hilft bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen mithilfe einfacher "Rezepte", einer Schnittstelle ohne Code, die wie von Zauberhand funktioniert.

Obwohl die beeindruckenden Features von Workato ein breites Array von Anforderungen abdecken, gibt es Szenarien, in denen verschiedene Geschäfte nach Alternativen suchen, die ihren spezifischen Zielen, Budgetbeschränkungen oder Benutzerfreundlichkeitsvorlieben besser gerecht werden.

Wir haben das Internet durchforstet, um Ihnen die 10 besten Workato-Alternativen von 2024 vorzustellen. Wir schlüsseln ihre einzigartigen Features, Vor- und Nachteile und sogar ihre Preispläne auf, damit Sie die perfekte Plattform für Ihr Geschäft finden können.

Worauf sollten Sie bei einer Workato-Alternative achten?

Bevor Sie sich für einen Workflow entscheiden automatisierungstools für Ihre Geschäftsabläufe sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

Viele Integrationen: Workato ist ausgezeichnet, wenn es um Integrationen geht. Wenn Sie also nach einer Alternative zu Workato suchen, sollten Sie Apps finden, die sich gut in die vorhandenen Tools integrieren lassen, die Sie für Ihre täglichen Abläufe nutzen, wie Buchhaltungssoftware, Kommunikations-Apps und Marketing-Tools

Benutzerfreundlich und intuitiv: Denken Sie an Ihr Team und wählen Sie einetool für die Automatisierung von Aufgaben das einfach zu navigieren und zu benutzen ist, damit Ihre Mitarbeiterarbeitsabläufe optimieren (vorzugsweise kostenloser Code), auch wenn sie nicht technisch versiert sind

Berichterstattung und Analyse: Entscheiden Sie sich für eine Alternative, die Berichterstellung und Analyse-Features zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer automatisierten Aufgaben und Geschäftsprozesse bietet

Kundensupport: Wählen Sie ein Tool, das Sie rund um die Uhr per Telefon und E-Mail unterstützt, um Störungen und Probleme innerhalb der App zu beheben

Sicherheit: Suchen Sie nach Workato-Alternativen, die erstklassige Sicherheit bieten, wie z. B. Datenverschlüsselung und starke Authentifizierung, damit Ihre benutzerdefinierten Workflows vor Malware und Hackern geschützt bleiben

Kosten: Wählen Sie Tools aus, die budgetfreundlich sind und nicht zu viele Upgrades erfordern oder das Budget sprengen

Die 10 besten Workato-Alternativen für das Jahr 2024

Sehen Sie sich unsere kuratierte Liste der 10 besten Alternativen zu Workato für 2024 an und automatisieren Sie Ihren Workload für mehr Effizienz.

1. Aktive Stücke

über Aktive Stücke Activepieces ist eine einfach zu bedienende Cloud-basierte Plattform, die die Automatisierung von Workflows für jeden zugänglich macht, auch wenn Sie kein Programmierprofi sind.

Sie können Workflows erstellen, die sich mühelos in verschiedene Apps und Dienste integrieren lassen. Bei dieser Workato-Alternative dreht sich alles um Einfachheit mit ihren Drag-and-Drop-Funktionen und ihrer intuitiven Oberfläche.

Sie können es mit beliebten Apps wie Slack, Gmail, HubSpot, Zendesk und Trello verbinden.

Activepieces beste Features

Setzen Sie Auslöser auf Basis von Zeit, Webhooks, E-Mails und mehr, um eine Reihe von Aktionen über verschiedene Apps und APIs hinweg anzustoßen

Nachverfolgung und Analyse von Workflow-Leistung, Fehlern und Nutzung in Echtzeit

Verwenden Sie erweiterte Filter, um Bedingungen und Filterung hinzuzufügen, um den Flow Ihrer Workflows zu kontrollieren

Behandlung von Fehlern durch Einstellung von Benachrichtigungen und Wiederholungsversuchen

Activepieces-Beschränkungen

Es befindet sich noch in der frühen Phase der Entwicklung, daher kann es gelegentlich zu Fehlern kommen

Die Features sind nicht so robust wie die der größeren Konkurrenten wie Workato

Preise für Activepieces

Pro: $0/Monat

$0/Monat Plattform: $249/Monat

$249/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Activepieces Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

2. Zapier

über Zapier Zapier ist ein beliebtes webbasiertes Automatisierungs- und Integrationstool, dem über 2 Millionen Unternehmen weltweit vertrauen und das für die Automatisierung von Aufgaben über eine umfangreiche Bibliothek von Webanwendungen und Integrationen bekannt ist. Es ist eine der bekannteren Alternativen zu Workato.

Mit einem benutzerfreundlichen visuellen Editor, kostenlosen Aufgaben für zusätzliche Kontrolle und einer transparenten Preisgestaltung ist es eine ausgezeichnete Wahl für Geschäfte, die ihre betriebliche Effizienz steigern wollen, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein.

Sie können automatisieren dateneintrag aufgaben durch die Übertragung von Daten in großen Mengen über verschiedene Apps hinweg.

Zapier beste Features

Erstellen Sie anpassbare Workflows, so genannte "Zaps", und verbinden Sie sie mit über 3000 Apps

Verwenden Sie Webhooks, um Daten ohne Code oder Server schnell zwischen Diensten zu übertragen

Visualisieren Sie Ihre Workflows mit dem Canvas-Diagramm-Tool und erhalten Sie KI-generierte Vorschläge zur Optimierung

Zapier-Einschränkungen

Komplexe Integration für beliebte Integrationen ist in den teureren und fortgeschrittenen Plänen verfügbar

Benutzer, die keine Techniker sind, können Schwierigkeiten haben, sich auf der Plattform zurechtzufinden

Preise für Zapier

Free

Starter: $29.99/Monat

$29.99/Monat Profi: $73,50/Monat

$73,50/Monat Team: 103,50 $/Monat

103,50 $/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Tableau

über Tableau Machen Sie mit Tableau, einer KI-basierten Datenanalyseplattform, komplizierte Daten für alle in Ihrem Team einfach.

Sie können damit benutzerdefinierte Dashboards und Arbeitsblätter erstellen und Features wie Datenvermischung, Echtzeitanalyse und Zusammenarbeit im Team nutzen.

Automatisierung ist ein gemeinsamer Faktor für viele der Features von Tableau. Zum Beispiel können Sie Webhooks für Ereigniswarnungen, TabPy für die Ausführung von Python-Skripten und Prep Conductor für die Kontrolle der Zugriffsberechtigung verwenden data Flow-Diagramme .

Tableau beste Features

Überwachen Sie den Status Ihrer automatisierten Prozesse mit dem Tableau Server Status

Legen Sie Warnungen und Benachrichtigungen auf dem Server oder per E-Mail fest, wenn etwas schief läuft und Prozesse verbessert werden müssen

Legen Sie Berechtigungen für Ihre Workflows fest und entscheiden Sie, wer sie sehen, bearbeiten, ausführen oder andere Aktionen durchführen darf

Verwendung von Tags und Hinzufügen von Schlüsselwörtern zu Flows, damit Benutzer Inhalte leicht finden, filtern und organisieren können

Tableau Limits

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv

Das tool kann langsam sein, wenn es um die Verarbeitung großer Datenmengen geht

Tableau Preise

Tableau Viewer: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Tableau Explorer: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Tableau Ersteller: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Tableau Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Tableau Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2200+ Bewertungen)

4. Hevo

über Hevo Hevo ist eine ETL-Pipeline-Plattform (Extract, Transform, Load) ohne Code, die für die Automatisierung von Datenintegrations-Workflows entwickelt wurde.

Sie können Zeit sparen, die Berichterstellung beschleunigen und Entscheidungen schneller treffen - mit mehr als 150 Integrationen und einer Replikation in nahezu Echtzeit zu Zielen wie Snowflake und BigQuery.

Außerdem können Sie Workflows überwachen und einen 24/7-Kundensupport anbieten.

Und das Beste daran? Hevo stellt sicher, dass keine Daten verloren gehen.

Hevo beste Features

Automatische Synchronisierung und Extraktion Ihrer Daten aus über 150 Datenquellen, einschließlich SQL- und NoSQL-Datenbanken und SaaS-Anwendungen

Automatisieren Sie organisationsweite Daten Flows, die zu einer schnelleren Berichterstellung und Analyse führen

Identifizieren Sie Datentypen automatisch und laden Sie sie sofort in die entsprechenden Daten-Caches hoch

Nutzen Sie die automatisierte Schemaverwaltung, um Ihre Datenbanken effizienter zu organisieren

Hevo-Einschränkungen

Datenpipelines neigen nach Aussage einiger Benutzer zu Fehlern

Einige integrierte Konnektoren können fehlerhaft sein

Preise für Hevo

Free

Starter: $299/Monat

$299/Monat Professionell: $849/Monat

$849/Monat Business Critical: Benutzerdefinierte Preise

Hevo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

5. Integrieren.io

über Integrieren.io Integrate.io ist ein weiteres Tool zur Automatisierung von Datenintegrationsprozessen auf unserer Liste. Es handelt sich dabei um eine Low-Code-ETL-Plattform, die Geschäften hilft, Datenmapping-Prozesse zu automatisieren und die manuelle Datenvorbereitung zu vermeiden.

Es kann drei Dinge mit Ihren Daten erledigen - sie aufbereiten und freigeben, sie aufbereiten und in CRMs wie Salesforce laden und Ihre Daten in Echtzeit replizieren.

Mit dem Drag-and-Drop-Feature und den integrierten Konnektoren können Sie in wenigen Minuten Pipelines erstellen.

Die besten Features von Integrate.io

Sparen Sie Zeit durch Automatisierung der Datenextraktion mithilfe von Expression Language, API und Webhooks

Senden Sie verarbeitete Daten aus dem Warehouse an Ihre internen Tools durch Reverse-ETL-Automatisierung und Datentransformation

Behalten Sie Ihre Daten mit Datenbeobachtung im Griff

Grenzen von Integrate.io

Fehlerprotokolle sind nicht immer aussagekräftig

Drag-and-Drop Feature ist schwierig bei komplexen Pipelines

Preise von Integrate.io

Starter: $15.000/Jahr

$15.000/Jahr Professionell: $25.000/Jahr

$25.000/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Integrate.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Ablage.io

über Ablage.io Mit Tray.io können Sie Integrationen und Data Flow-Prozesse erstellen, benutzerdefinieren und verwalten. Tray.io zeichnet sich als Low-Code, Cloud-basierte visuelle Plattform als Service aus.

Mit Tray.io können Sie Aktivitäten in Echtzeit überwachen und Fehlerwarnungen einrichten, damit Sie Probleme schnell erkennen und beheben können. Sie können manuelle Aufgaben automatisieren, indem Sie sie mit CRM-Systemen, Marketingsoftware und Datenspeichern verknüpfen. So bleiben alle Benutzer im Business auf der gleichen Seite.

Tray.io beste Features

Einfaches Anpassen von Workflows mit einem intuitiven visuellen Editor

Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit integrierten Konnektoren undworkflow-Vorlagen* Maßgeschneiderte Auslöser und Aktionen für die spezifischen Anforderungen des Business

Stressfreies Arbeiten mit der Gewissheit, dass der Kundensupport Sie rund um die Uhr unterstützt

Ablage.io Grenzen

Vorgefertigte Konnektoren können fehlerhaft sein

Keine kostenlose Version

Preise von Ablage.io

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Team: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Ablage.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Machen Sie

über Machen Sie Make (ehemals Integromat) ist eine prominente Alternative zu Workato und ist aufgrund seines interaktiven Designs, seines visuellen Workflow-Builders und seiner budgetfreundlichen Pläne ein Favorit unter den Unternehmen.

Es verfügt über eine Drag-and-Drop-Schnittstelle und lässt sich leicht mit Apps verbinden.

Sie können unbegrenzte Workflows, sogenannte Szenarien, erstellen und diese sofort oder nach Zeitplan ausführen.

Beste Features von Make

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows visuell und ohne Code oder technische Kenntnisse

Steigern Sie Ihre Produktivität durch die Integration mit über 1000 beliebten Apps wie HubSpot, Slack, Notion und anderen (mit unbegrenzten internen Verknüpfungen)

Nutzen Sie die Integration bedingter Logik, um spezifische Auslöser einzustellen und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Beschränkungen vornehmen

Komplexe Workflows sind schwer zu debuggen

Langsamer Kundensupport

Preise für Make

Free

Core: Beginnt bei $10.59/Monat

Beginnt bei $10.59/Monat Pro: Beginnt bei $18.82/Monat

Beginnt bei $18.82/Monat Teams: Beginnt bei 34,12 $/Monat

Beginnt bei 34,12 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen abgeben

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

8. Appmixer

über Appmixer Mit Appmixer, einem intuitiven visuellen System zur Automatisierung von Workflows mit integrierten Konnektoren, können Sie sich ganz auf die Lieferung Ihrer Produkte an Ihre Kunden konzentrieren.

Sie können Datenquellen integrieren und automatisierte Workflows ganz einfach ohne eine einzige Zeile Code erstellen. Sie haben auch die Flexibilität, Ihren Konnektor für jede API hinzuzufügen.

Appmixer beste Features

Erstellen und implementieren Sie Ihre Integrationen mit benutzerdefinierten Konnektoren

Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über alle Ihre Workflows mit benutzerdefinierten Dashboards und umfangreichen Protokollen

Automatisieren Sie Workflows mit fortschrittlichen Features wie bedingter Logik und Datenänderung in Echtzeit

Appmixer Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte einfacher sein

Appmixer Preise

Startup: $899/Monat

$899/Monat Aufstockung: $1399/Monat

$1399/Monat Scaler: Benutzerdefinierte Preise

Appmixer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Panoply

über Panoply Panoply ist bekannt für seine Datenintegrationsfunktionen und verfügt über mehr als 200 No-Code-Datenkonnektoren, die mühelos mit Datenbanken, APIs und mehr verknüpft werden können.

Es ist eine benutzerfreundliche, wartungsarme Lösung, mit der Sie Ihre Daten synchronisieren, speichern und verwalten können. Sie erhalten fortschrittliche Analysen ohne komplexe Datentechnik und Code.

Panoply beste Features

Synchronisieren Sie Ihre Daten mit kostenlosen Datenintegrationen ohne Code

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit automatisierter Data-Warehouse-Konfiguration

Nutzen Sie es als solide Workbench für SQL-basierte Datenexploration

Verbindung mit wichtigen BI- und Analyse-Tools

Panoply Einschränkungen

Fehlerhafte Datenkonnektoren

Steiler Preis

Panoply-Preise

Starter: $259/Monat

$259/Monat Lite: $649/Monat

$649/Monat Standard: $1039/Monat

$1039/Monat Premium: $1559/Monat

Panoply Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

10. Cyclr

über Cyclr Wenn Sie ein App-Entwickler oder SaaS-Anbieter sind, ist Cyclr eine praktische Integrationsplattform. Sie können mit vielen beliebten Apps und Diensten ohne viel Code integrieren.

Mit dem einfachen Low-Code-Toolkit und der Drag-and-Drop-Schnittstelle können Sie robuste und nahtlose Integrations-Workflows und Automatisierungen zwischen Ihrer Plattform und zahlreichen Apps von Drittanbietern erstellen.

Cyclr beste Features

Erweiterte Scripting-Funktionen für die Orchestrierung von Daten während der Übertragung

Entwickeln Sie benutzerdefinierte Integrationen für Benutzer

Schnelles Erstellen und Einbetten Ihrer Integration in Ihre SaaS-Anwendung

Cyclr Beschränkungen

Limitierter Support für einige beliebte Apps wie Salesforce und HubSpot

Fehlendes Feature für erweiterte Analysen

Preise für Cyclr

Wachstum: $2595/Monat

$2595/Monat Skala: $7195/Monat

$7195/Monat Selbstgehostetes Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Managed Hosted Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Cyclr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Diese 10 besten Workato Alternativen befreien Sie von einem Haufen manueller Workloads, indem sie Ihre Geschäfte für Sie automatisieren.

Aber warum sollten Sie sich mit der Automatisierung von Workflows und der Cloud-Integration begnügen, wenn Sie mit einem einzigen Workspace mehr erreichen können?

Nutzen Sie ClickUp - eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die alle Ihre Projekte, Aufgaben und Ziele bewältigen kann, während ihre Geschäftsprozesse automatisiert .

Automatisieren Sie Ihr Business mit ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, um Ihre Teams von manuellem Workload zu entlasten - mit ClickUp Automatisierung

Sparen Sie wertvolle Zeit und Personalressourcen und lassen Sie ClickUp Automatisierung erledigt all Ihre sich wiederholenden Aufgaben.

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen in ClickUp, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Routineaufgaben zu erledigen und Projektübergaben zu rationalisieren.

Automatisieren Sie Routineaufgaben, um sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren - mit ClickUp Automatisierung

Passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, wie z. B. das Erstellen neuer Aufgaben, das Sicherstellen klarer SOPs und die Automatisierung von Aufgabenzuweisungen, Kommentaren, Statusänderungen und mehr.

Und das Beste daran? ClickUp Automatisierung kann mit externen Apps integriert werden. Mit über 1000 Integrationen bringt es alle Ihre Tools in einen einheitlichen Workflow.

Und das ist noch nicht alles. Mit ClickUp Brain's KI-gesteuerte Assistenten können Sie manuelle und mühsame Aufgaben wie das Versenden von Updates, das Zusammenfassen von Meetings, das Generieren von Erkenntnissen aus Ihrer Arbeit in ClickUp, das Einrichten von StandUps usw. automatisieren.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie Automatisierungen ganz ohne Code. Legen Sie fest, welche Aktion beim Auslösen der Automatisierung erfolgen soll, von der Änderung von Status bis zur Erstellung neuer Aufgaben

Legen Sie das genaue Ereignis fest, das Ihre Automatisierung auslöst, und stellen Sie sicher, dass Ihre Prozesse so funktionieren, wie Sie es brauchen

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen, um Zeit und Aufwand zu sparen

Nutzen Sie Ihre bevorzugten Tools wie Github, Slack und Dropbox mit ClickUp Automatisierung und erledigen Sie alles an einem Ort

ClickUp Limitierungen

Die mobile App verfügt nicht über einige Features der Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage beim Vertrieb

Preise auf Anfrage beim Vertrieb ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/ Workspace Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Wählen Sie bei der Suche nach Workato-Alternativen diejenige aus, die für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens am besten geeignet ist.

Wenn Sie jedoch nach einer umfassenderen KI-gestützten Lösung suchen, die jeden Aspekt Ihres Geschäfts zusammen mit der Automatisierung von Workflows abdecken kann, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Egal, ob Sie ein Startup-Unternehmen sind, das gerade erst anfängt, oder ein multinationales Unternehmen mit einem riesigen Kundenstamm - ClickUp hat alles, was Sie brauchen, um Ihr Geschäft erfolgreich zu machen. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!