die 10 besten Notion-Integrationen zur Verbindung Ihrer Anwendungen

Für die meisten von Ihnen ist Notion mehr als nur eine App zum Aufnehmen von Notizen.

Sie vereint Dokumentenmanagement, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit an einem Ort und erleichtert die Arbeit mit Features wie verschachtelten Seiten und gemeinsamer Bearbeitung. Darüber hinaus bieten Features wie Notion KI haben die alltägliche Arbeit erleichtert.

Notion ist jedoch nur eine Teillösung für die komplexen Prozesse und Abläufe an Ihrem Arbeitsplatz von heute. Viele Unternehmen nutzen fünf bis acht weitere Tools für die interne Kommunikation, Zeiterfassung, Speicherung von Dateien, Formularen, CRMs und die Verwaltung von Aufgaben.

Das Jonglieren mit zahlreichen Tools während des Tages kann mühsam sein. Zur Steigerung der Produktivität und das Wechseln zwischen den Registerkarten zu reduzieren haben wir eine Liste mit 10 beliebten Apps zusammengestellt, die als Notion-Integrationen verfügbar sind.

Worauf sollten Sie bei Notion-Integrationen achten?

Die Integration von Tools in Notion kann zwar die Zusammenarbeit verbessern, ist aber bei höheren Kosten, komplexen Konfigurationen oder Sicherheitsbedenken möglicherweise nicht geeignet.

Hier sind fünf wichtige Dinge, die Sie bei der Integration Ihrer Apps für die Arbeit mit Notion Workspaces beachten sollten:

Einfache und benutzerfreundliche UI: Die Benutzeroberfläche (UI) eines Tools hat großen Einfluss darauf, wie gut es funktioniert. Eine einfache und benutzerfreundliche UI ist notwendig, um das Interesse der Benutzer zu wecken und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten

Integration mit Apps, die einen effizienten Informationsaustausch, synchronisierte Workflows und effektive Teamarbeit fördern. Dies trägt zur Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit bei und reduziert Silos Art der Integration : Einige Apps bieten direkte Integrationen mit der Notion API, während andere einedrittanbieter-Tools wie Zapier oder Zoho Flow. Wägen Sie die Vor- und Nachteile jeder Option auf der Grundlage Ihrer spezifischen Anforderungen ab

Suchen Sie nach Notion-Integrationen, die benutzerdefinierte Optionen bieten, damit Sie sie nach Ihren Wünschen konfigurieren können Skalierbarkeit : Prüfen Sie, ob sich die Integration an die Größe Ihres Geschäfts anpassen kann, z. B. wenn Sie komplexere Workflows oder eine höhere Mitarbeiterzahl hinzufügen

Automatisierung:: Stellen Sie sicher, dass die Integration mit Ihren bestehenden Workflows und Prozessen übereinstimmt und die Arbeitsweise Ihres Teams nicht beeinträchtigt

Die 10 besten Notion-Integrationen für das Jahr 2024

Sehen wir uns einige der besten Notion-Integrationen an, um die Effizienz und Zusammenarbeit Ihres Teams zu verbessern und dessen Arbeitsleben zu organisieren und produktiv zu gestalten.

Während einige beliebte Apps auf dieser Liste direkte Integrationen mit Notion sind, müssen Sie möglicherweise eine integrationssoftware eines Drittanbieters oder Service für andere Apps. Auch dafür haben wir einige Optionen hinzugefügt.

1. IFTTT

über IFTTT IFTTT (If This Then That) ist ein beliebter webbasierter Dienst, mit dem Sie Aufgaben automatisieren und Apps mithilfe einfacher bedingter Anweisungen, so genannter Applets, verbinden können. IFTTT ist zwar keine funktionierende App, hilft Ihnen aber dabei, Notion mithilfe einfacher Auslöser und Aktionen in den Rest Ihrer Workspace-Apps zu integrieren.

Mit IFTTT können Sie über Sprachbefehle (mit Alexa oder Siri) neue Seiten in Notion erstellen und Ihre Listen mit Aufgaben plattformübergreifend synchronisieren.

Einige gebrauchsfertige Applets für Notion sind:

Hinzufügen von Ereignissen aus dem Google Kalender zu Ihren To-Do-Listen in Notion

Hinzufügen von Lesezeichen aus Medium oder Pocket zu einer Datenbank in Notion

Synchronisierung von neuen Einträgen in Google Tabellen mit Notion-Datenbanken und umgekehrt

Sie können auch Ihre benutzerdefinierten Multi-Aktions-Applets mit den in IFTTT verfügbaren Auslösern und Aktionen erstellen.

IFTTT beste Features

Erstellen und starten Sie Ihre Automatisierung für Notion, ohne Code zu schreiben

Verknüpfen Sie Ihr Notion Konto mit über 700 Apps und Diensten, auch mit solchen, die nicht über eine eigene Integration mit Notion verfügen

Erstellen Sie Automatisierungen mit mehreren Aktionen in einer Sequenz und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse

Integrieren Sie mit Sprachassistenten wie Alexa und Siri, damit Sie nicht an Ihre Geräte gebunden sind

IFTTT-Einschränkungen

Einige Applets (wie Notion Aufgaben für Twitter-Erwähnungen) sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

IFTTT bietet nur einen Auslöser und zwei Aktionen für Notion

IFTTT-Preise

IFTTT Free

IFTTT Pro: $3,49/Monat

$3,49/Monat IFTTT Pro+: $14.99/Monat

IFTTT-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

2. Zapier

über Zapier Zapier ist eine Online automatisierung von Workflows plattform, die Ihnen hilft, sich wiederholende Aufgaben zwischen Ihren Business-Tools mithilfe von "Zaps" zu automatisieren - einem bedingten Workflow, der zwei oder mehr Apps miteinander verbindet, um eine bestimmte Aktion oder eine Reihe von Aktionen zu automatisieren.

Zapier ermöglicht eine einfache und problemlose Integration zwischen Notion und über 5000+ Apps, einschließlich gängiger Apps für die Arbeit wie Airtable, Google Workspace und Slack.

Ob Sie Aufgaben und Projekte synchronisieren, Formularantworten zu Datenbanken hinzufügen oder Kundendaten synchronisieren - all das können Sie innerhalb von Minuten erledigen, indem Sie bereits vorhandene Zaps verwenden oder benutzerdefinierte Zaps erstellen.

Beste Features von Zapier

Automatisieren Sie die Arbeit in verschiedenen Apps, um Ihren Workflow zu optimieren und Zeit zu sparen

Verbinden Sie mehrere Apps und erstellen Sie komplexe Workflows in einem einzigen Zap

Beschreiben Sie dem KI-Assistenten von Zapier Ihren Workflow und lassen Sie ihn Ihren Zap erstellen

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie monatliche Berichterstellungen oder Anrufe mit geplanten Zaps

Zapier-Einschränkungen

Benutzer berichten, dass einige Integrationen nicht sehr robust sind

Die Einstellung komplizierter, mehrstufiger Zaps kann zeitaufwändig sein

Preise für Zapier

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $29.99/Monat

: $29.99/Monat Professionell : $73.50/Monat

: $73.50/Monat Team : $103,50/Monat

: $103,50/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2750+ Bewertungen)

3. Schriftform

über Typenformular Wenn Sie interaktive Formulare und Umfragen erstellen möchten, sollten Sie Typeform in Betracht ziehen. Diese bei Geschäften beliebte App ist bekannt für ihre benutzerfreundliche Oberfläche, optisch ansprechende Designs und die Möglichkeit, Daten in einem unterhaltsamen Format zu erfassen.

Typeform bietet eine direkte Notion-Integration, mit der Sie Formularantworten mit Notion-Datenbanken synchronisieren können. So können Sie beispielsweise für jede in Typeform erstellte Formularantwort einen neuen Datenbankeintrag in Notion erstellen. Auf diese Weise können Sie alle Formularantworten für Ihr Team freigeben, damit dieses auf alle Anfragen mit den Ergebnissen reagieren kann.

Diese Integration unterstützt jedoch nur "Tabellen-Datenbanken" in Notion und keine anderen wie Galerie oder Kalender.

Typeform beste Features

Führen Sie auf jeder Seite nur eine Frage auf und erleichtern Sie so die Beantwortung, ohne dass die Nutzer abgelenkt werden

Fügen Sie Formulare zu Ihren Websites oder E-Mails hinzu, um relevante Antworten zu erhalten und Folgefragen zu stellen

Integrieren Sie direkt mit Notion, ohne eine zwischengeschaltete App wie IFTTT oder Zapier verwenden zu müssen

Halten Sie Ihre Daten aktuell, indem Sie sie in Echtzeit synchronisieren

Typeform Beschränkungen

Wenn ein Webhook-Token von Notion abläuft, müssen Sie ein neues Formular von Grund auf erstellen, da das Token nicht neu erstellt werden kann

Sie können Ihre Formularantworten nur einer Datenbanktabelle zuordnen und nicht anderen Datenbanktypen wie Boards oder Kalendern

Preise für Typeform

Basis : $29/Monat

: $29/Monat Plus : $59/Monat

: $59/Monat Business : $99/Monat

: $99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Typeform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

4. GitHub

über GitHub GitHub ist eine der weltweit am meisten genutzten Cloud-basierten Entwicklerplattformen. Sie bietet Entwicklungsteams und Unternehmen Lösungen zur Erstellung und Bereitstellung von Code und zur Pflege ihrer Codebasis.

Durch die Integration Ihres Notion-Kontos in GitHub können Ihre technischen und nicht technischen Teams ganz einfach bei der Produktentwicklung zusammenarbeiten und Aufgaben für Bugs und Probleme erstellen.

Die in Notion integrierte Integration mit GitHub ermöglicht es Benutzern von Notion, verschiedene Aufgaben auszuführen, wie z. B. das Hinzufügen eines Pull Request (PR)-Links zu einer Aufgabe und die Aktualisierung des Status der Aufgabe in Notion auf der Grundlage der PR-Eigenschaft.

GitHub beste Features

Erstellen Sie eine zentrale Codebasis für Ihr Produkt und eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Entwickler

Erleichtern Sie Teammitgliedern die Ansicht des Codes und die Abgabe von Feedback, da GitHub-Links automatisch eine Vorschau des Codes in Notion anzeigen

Erstellen Sie eine Synchronisierung in Echtzeit zwischen den GitHub-Eigenschaften in einem Repo und der Notion-Datenbank, um die Datengenauigkeit sicherzustellen

Organisieren Sie Projekte, indem Sie Aufgaben, die Sie in Notion erstellen, automatisch mit einem PR-Link verknüpfen

GitHub Limitierungen

Einsteiger berichten von einer steilen Lernkurve

Einige Benutzer berichten, dass es in Zeiträumen mit hoher Nutzung häufig zu Ausfällen kommt

GitHub Preise

free : kostenlos

kostenlos Team : $4.00/Benutzer pro Monat

: $4.00/Benutzer pro Monat Enterprise: $21.00/Benutzer pro Monat

GitHub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5500+ Bewertungen)

5. Asana

über Asana Asana ist ein webbasiertes Projektmanagement- und Collaboration-Tool, das Teams bei der Organisation von Arbeit, der Verwaltung von Projekten und der Nachverfolgung von Aufgaben unterstützt. Es bietet eine zentrale Plattform, auf der Teams zusammenarbeiten, kommunizieren und den Fortschritt des Projekts überwachen können.

Teams, die Asana als ihre projektmanagement-Software und Notion als ihr docs tool können beide integrieren, um einen optimierten Daten Flow zu gewährleisten und einen einheitlichen Workspace zu schaffen. Beide Plattformen bieten direkte Integrationen, mit denen Sie bestimmte Aktionen durchführen können.

Notion bietet auch ein kostenloses Asana Importer tool an, um alle Ihre Asana Projekte in Notion als Datenbank zu importieren.

Asana beste Features

Sehen Sie den Status von Aufgaben und Projekten aus Asana in Notion, indem Sie sie als Linkvorschau hinzufügen

Fügen Sie Ihre Notion-Seiten zu Asana-Aufgaben hinzu, damit alle Mitwirkenden einfach auf die Dokumente zugreifen können

Erstellen Sie eine Datenbank mit allen Projektdetails, indem Sie einfach den Asana-Link Ihres Projekts in Notion einfügen

Asana Limitierungen

Einige Benutzer berichten, dass sie es schwierig finden, Asana in ihrem Team zu implementieren, und dass neue Benutzer mit einer steilen Lernkurve konfrontiert sind

In Asana vorgenommene Änderungen werden in Notion nicht in Echtzeit aktualisiert. Sie müssen die Daten manuell synchronisieren, um Änderungen zu aktualisieren

Asana Preise

Persönlich : Free

: Free Starter : 13.49 USD/Benutzer pro Monat

: 13.49 USD/Benutzer pro Monat Erweitert : 30.49 USD/Benutzer pro Monat

: 30.49 USD/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9600+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12300+ Bewertungen)

6. Slack

über Slack Die Integration einer Messaging-Plattform in Notion macht die Kommunikation einfach. Sie können Slack von Salesforce als Team-Messaging-Plattform für eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit nutzen.

Sie bietet Kanäle und Threads für Gruppendiskussionen, Direct Messaging für die Kommunikation unter vier Augen und Huddles für Audio- und Videokommunikation.

Von integration von Slack mit Notion können Sie gleichzeitig die Arbeit reduzieren und Ihr Team auf dem Laufenden halten. Teammitglieder können in Echtzeit in Slack kommunizieren und gleichzeitig auf die detaillierten Dokumentations- und Aufgabenmanagement-Features in Notion zugreifen.

Slack beste Features

Benachrichtigen Sie Teammitglieder auf Slack, wenn sie in einem Notion-Dokument getaggt werden, wenn eine Seite aktualisiert wird oder wenn ein neuer Eintrag zu einer Datenbank hinzugefügt wird

Hinzufügen von Slack-Nachrichten zu Notion als Aufgaben, Datenbankeinträge oder sogar neue Seiten

Antworten Sie auf Kommentare und aktualisieren Sie die Berechtigungen für die Freigabe von Notion-Dokumenten über Ihre Slack-Konsole

Fügen Sie einen Link zu einer Slack-Nachricht zu Notion hinzu, um eine Vorschau zu generieren und die Unterhaltung in Echtzeit zu aktualisieren

Slack Limits

Workflows und Automatisierung sind im Free-Plan nicht verfügbar

Kann für große Teams teuer sein

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $8,75/Benutzer pro Monat

: $8,75/Benutzer pro Monat Business +: $15/Benutzer pro Monat

+: $15/Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (32.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (32.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ Bewertungen)

7. Webex

über Webex Webex von Cisco ist eine beliebte Plattform für Videokonferenzen, die die virtuelle Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Teams erleichtert.

Die Integration der Meeting-, Messaging- und Webinar-Lösungen mit Notion kann den Wissensaustausch und die Transparenz innerhalb Ihres Teams fördern.

Außerdem stehen Verknüpfungen wie @notion track und @notion share zur Verfügung, um schnelle Aktionen auszuführen, z. B. eine Liste der letzten Aktualisierungen einer Notion-Datenbank abzurufen oder ein Dokument für andere freizugeben.

Für Webex Meetings können Sie ein Tool eines Drittanbieters verwenden, z. B Zapier oder seine Alternativen um sie in die API von Notion zu integrieren.

Webex beste Features

Richten Sie einen automatisierten Workflow ein, um eine neue Notion Seite für jedes neue Meeting zu erstellen

Fügen Sie den Notion-Bot zu Ihrem Webex Workspace hinzu und nutzen Sie ihn für Aufgaben wie das Freigeben von Dokumenten

Sparen Sie Zeit mit Notion-spezifischen Verknüpfungen

Webex-Einschränkungen

Es gibt keine direkte Integration zwischen Webex Meeting und Notion

Auch bei Diensten von Drittanbietern bietet Webex nur einen Auslöser und keine Aktionen

Webex Preise

free : kostenlos

kostenlos Webex Meeting : 14,50 $/Benutzer pro Monat

: 14,50 $/Benutzer pro Monat Webex Suite : $25/Benutzer pro Monat

: $25/Benutzer pro Monat Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webex Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (22.700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (22.700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6800+ Bewertungen)

8. Papierform

über Papierform Paperform ist ein Online-Formularersteller, der kleinen Geschäften hilft, Formulare zu erstellen, Umfragen durchzuführen und Quizze zu entwerfen. Außerdem bietet es eine der umfassendsten und stabilsten Integrationen mit Notion.

Sie können Formulareinträge mit einer Notion-Datenbank synchronisieren, ein neues Formular auf der Grundlage von Eigenschaften in einer vorhandenen Notion-Datenbank erstellen und sogar Formulare so gestalten, dass sie wie die Notion-Oberfläche aussehen.

Paperform bietet viel Flexibilität: Sie können entscheiden, welche Seiten in einem Notion Workspace mit Paperform integriert werden müssen, und private Integrationen erstellen.

Die besten Features von Paperform

Sammeln Sie Zahlungen über Formulare, da Paperform mit gängigen Zahlungs-Gateways integriert ist

Hinzufügen von Formularübermittlungen zu Notion als Datenbankeinträge zur Nachverfolgung von Übermittlungen in Echtzeit

Fügen Sie Formulare zu Notion-Dokumenten und -Seiten hinzu und veranlassen Sie die Befragten, Einträge einzureichen

Verwenden Sie die Schriftart "inter" für Formulare, die in Notion eingebettet werden, damit sie der Schriftart auf den Seiten von Notion ähnelt

Beschränkungen für Papierformulare

Paperform speichert keine teilweisen Übermittlungen von Formularen

Kann für kleine Geschäfte, die gerade erst anfangen, teuer sein

Paperform-Preise

Essentials : $29/Monat

: $29/Monat Pro : $59/Monat

: $59/Monat Business: $199/Monat

Paperform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

9. Google Drive

über Google Drive Google Drive ist ein Cloud-basierter Dateispeicherdienst von Google, mit dem Sie Dateien in der Cloud speichern, geräteübergreifend synchronisieren und für andere freigeben können.

Durch die Integration von Notion mit Google Drive können Sie Ihre Google Docs, Slides und Tabellen direkt in Ihren Notion Workspace bringen. So entsteht ein einheitlicher Space für alle Ihre Informationen, und Ihr Team kann problemlos auf Dokumente zugreifen und gemeinsam daran arbeiten.

Sie können Dienste von Drittanbietern wie Zapier oder Integromat nutzen, um komplexe Workflows wie das Exportieren und Hochladen neuer Notion Docs in Google Drive durchzuführen.

Die besten Features von Google Drive

Erstellen Sie Link-Bäume, Datenbanken oder Seiten in Notion, die auf Ihre Google Drive-Dateien verweisen, so dass Ihr Team die Dokumente leicht organisieren und finden kann

Verfolgen Sie Projekte einfach nach, indem Sie relevante Dokumente mit bestimmten Aufgaben oder Projekten in Notion verknüpfen

Google Drive Limits

Die direkte Integration von Notion in Google Drive ist ziemlich limitiert, und für eine fortgeschrittene Automatisierung müssen Sie möglicherweise einen Drittanbieter-Dienst nutzen

Es gibt ein Limit für die Größe der Dateien, die Sie pro Tag hochladen können

Preise für Google Drive

Business Starter : $6/Benutzer pro Monat

: $6/Benutzer pro Monat Business Standard : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Business Plus : $18/Benutzer pro Monat

: $18/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Drive Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (27300+ Bewertungen)

10. Figma

über Figma Figma (von Adobe übernommen) ist ein Cloud-basiertes Design- und Prototyping-Tool, das die gemeinsame Arbeit an Designprojekten für Benutzeroberflächen (UI) und Benutzererfahrungen (UX) erleichtert.

Es wird häufig von Designern, Produktteams und Entwicklern verwendet, um Prototypen und Ideen für digitale Lösungen zu erstellen und gemeinsam zu bearbeiten.

Von integration von Figma mit Notion können Sie die teamübergreifende Zusammenarbeit zwischen Designern, Produktmanagern, Ingenieuren und Marketingfachleuten verbessern, indem Sie allen (auch denen, die kein Konto bei Figma haben) die Möglichkeit geben, Design-Feedback zu geben.

Figma beste Features

Fügen Sie einen Figma-Link zu einem Notion-Dokument hinzu, um eine Live-Vorschau des Entwurfs in dem Dokument zu sehen, so dass alle Mitglieder des Teams den Entwurf leicht überprüfen können

Verknüpfen Sie Figma-Dateien mit bestimmten Aufgaben, damit das Team auf die mit jeder Aufgabe verbundenen Designelemente verweisen und gemeinsam daran arbeiten kann

Erstellen Sie Links oder Einbettungen für den einfachen Zugriff auf Ihre Designdateien und Prototypen direkt aus Ihrem Notion Workspace

Figma-Einschränkungen

Auf Figma-Einbettungen kann nur über einen Browser und nicht über die Desktop-App zugegriffen werden

Benutzer haben über Verzögerungen bei der Arbeit mit großen Designdateien oder mehreren Zeichenflächen berichtet

Figma Preise

Starter : Free

: Free Professionell : $12/Monat (jährliche Abrechnung)

: $12/Monat (jährliche Abrechnung) Organisation : $45/Monat (jährliche Abrechnung)

: $45/Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: $75/Monat (jährliche Abrechnung)

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1030+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1030+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (700+ Bewertungen)

Während wir im vorherigen Abschnitt einige der besten Notion-Integrationen vorgestellt haben, gibt es noch viele weitere software zur Aufgabenverwaltung tools, die - wenn sie in Notion integriert sind - das Projektmanagement, den Aufwand für die Zusammenarbeit und die allgemeine betriebliche Effizienz Ihres Unternehmens vereinfachen können.

Zusätzliche Aufgabenmanagement-Integrationen mit Notion können die Verantwortlichkeit und Transparenz im Team verbessern, indem sie allen Mitgliedern des Teams einen Überblick über den Status und die individuellen Beiträge geben.

Ein solches Tool ist ClickUp!

ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One Workspace App mit verschiedenen Features, darunter Projektmanagement, Teamkommunikation und Dokumentenmanagement.

Notion bietet eine einfache "Link-Vorschau"-Option, um Ihre ClickUp Aufgaben und Projekte mit Notion Dokumenten zu verknüpfen. Für fortgeschrittene Workflows können Sie einen Drittanbieterdienst wie Zapier verwenden, um einen bidirektionalen Datenfluss zwischen ClickUp und Notion zu ermöglichen.

Mit Zapier können Sie zum Beispiel jeden neuen Eintrag in der Datenbank als Checkliste in ClickUp hinzufügen oder neue Notion-Seiten für jedes neue Element, Ereignis oder jede neue Aufgabe erstellen, die in ClickUp angelegt werden.

ClickUp ist zwar eine gute Integrationsmöglichkeit, aber auch eine großartige Alternative zu Notion . ClickUp bietet ein umfassendes tool für Dokumente und fortschrittliche Lösungen für Projektmanagement und Zusammenarbeit.

verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um Ihre Arbeit zu organisieren und im Zusammenhang zu halten

Wie Notion, ClickUp Dokumente ermöglicht es Teams auch, ansprechende Dokumente und Wikis zu erstellen, gemeinsam daran zu arbeiten, automatisierte Workflows einzurichten, um Dokumente mit Projekten zu verknüpfen, und vieles mehr.

ClickUp verfügt außerdem über zusätzliche (und erweiterte) Funktionen wie ClickUp Whiteboards und Mindmaps, um das Brainstorming zu fördern, sowie erweiterte Features für die Zusammenarbeit wie Videoclips und Chat-Konsolen - alles innerhalb des ClickUp-Workspace.

Mit Features wie vordefinierten Prompts für verschiedene Anwendungsfälle und mobilem Zugriff, ClickUp AI ist auch ein würdige Alternative zu Notion KI .

mit ClickUp Universal Search alle Informationen sofort zugänglich machen ClickUp's Universal Search ist ein weiteres Feature, das ClickUp von anderen abhebt. Damit können Sie von ClickUp aus Informationen in allen mit ClickUp integrierten Apps suchen und finden.

Dies bricht Informationssilos auf und gewährleistet einen einfachen Dateizugriff für alle Mitglieder Ihres Teams. Außerdem erhalten Sie so personalisierte Suchergebnisse.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie einen zentralen digitalen Workspace, um alle Aspekte Ihrer Arbeit über ein einziges Fenster zu verwalten

Arbeiten Sie intelligenter mit ClickUp AI, das Inhalte zusammenfasst, Dokumente bearbeitet und schnelle Aktionen ausführt

Fördern Sie die Echtzeit- und asynchrone Kommunikation im Team mit Tools wie Chats, Whiteboards, Mindmaps und mehr

Nutzen Sie die in ClickUp integrierten Features und Vorlagen für das Projektmanagement, um den Fortschritt des Projekts zu verfolgen, Ihre Ziele zu messen und vieles mehr zu erledigen

ClickUp Limitierungen

ClickUp AI ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Es gibt eine steile Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

Schneller und intelligenter arbeiten mit ClickUp

Sie haben gesehen, wie viele nützliche Notion-Integrationen verfügbar sind, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Aber scheint irgendeine davon einfacher zu sein als ClickUp?

Im Gegensatz zu Notion - wo Sie Ihr Projektmanagement-System, Ihre Ziel-Tracker oder Datenbanken von Grund auf neu erstellen müssen - kommt ClickUp mit eingebauten Lösungen (und 1000+ Vorlagen ), die den Einstieg und die Beibehaltung des Schwungs mühelos machen.

Die Features von ClickUp, wie Team Spaces, Whiteboards und Chat-Konsolen, können dazu beitragen, Ihre Abläufe zu vereinfachen und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern .

Sind Sie neugierig, ob ClickUp Ihre Notion-Alternative sein kann? Kostenlos anmelden und entdecken Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, die Zusammenarbeit und Produktivität von Teams zu verbessern.