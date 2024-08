die 10 besten Figma-Integrationen zur Verbesserung Ihres Design-Workflows im Jahr 2024

Sie möchten Ihre kreativen Prozesse rationalisieren und nicht mit mehreren Design-Tools jonglieren? Wir haben, was Sie brauchen. Es gibt eine Vielzahl von Figma App-Integrationen, die Ihnen die Arbeit erleichtern werden. Von web design tools zu team-Zusammenarbeit sind diese Figma-Integrationen einen Blick wert.

Wir haben die zehn besten Figma App-Integrationen, die Ihren Design-Workflow revolutionieren und ihn effizienter als je zuvor machen.

Sind Sie bereit, Figma mit anderen Tools in Ihren Workflow zu integrieren, um Ihr volles Designpotenzial auszuschöpfen? Lassen Sie uns beginnen! 📝

Worauf sollten Sie bei Figma-Integrationen achten?

Figma ist eine der meistbesuchten Design-Apps im Internet, mit mehr als 4 Millionen Benutzer weltweit und 101 Millionen Ansichten pro Monat. Es kommt jedoch auf die Auswahl der richtigen Figma-Integrationen für Ihr Team an.

Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihren bestehenden Tools, Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Ihredesign-Workflow* Eine ideale Integration sollte mühelos mit der Figma App zusammenführen und Funktionen hinzufügen, ohne Ihren aktuellen Workflow zu unterbrechen

Wählen Sie Tools, die Effizienz bringen, die Zusammenarbeit fördern und Folgendes bieten einzigartige Features die auf die spezifischen Design-Herausforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind

Kommen wir nun zu den besten Figma-Integrationen, die für Sie in Frage kommen. ▶️

Die 10 besten Figma-Integrationen für das Jahr 2024

Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit mehr als 15 Ansichten, vorgefertigten Vorlagen und zahlreichen Features für die Zusammenarbeit effizient zu verwalten. Figma-Integration mit ClickUp bringt zwei leistungsstarke Tools zusammen und verschafft Design- und Projektmanagement-Teams die dringend benötigte Unterstützung bei der Zusammenarbeit. Sie bietet Design-Teams eine umfassende Umgebung für die Nachverfolgung von Fortschritten, Feedback und die Verwaltung von Aufgaben an einem Ort!

ClickUp x Figma-Integration beseitigt die Lücke zwischen Designern und dem Projektmanagement Team. Die Integration ermöglicht einfache Co-Designs, schnelle Kommunikation und viele eingebettete Features wie die Möglichkeit zum Zoomen und Scrollen durch Änderungen.

ClickUp beste Features:

Arbeiten Sie an Figma-Dateien direkt in ClickUp mitzusammenarbeit in Echtzeitfür nahtlose Kommunikation für Designer

Wandeln Sie Designelemente mühelos in umsetzbare Aufgaben um. (Sehen Sie sichClickUp Aufgaben um andere Workflows zu rationalisieren)

Arbeiten Sie direkt an der neuesten Version des Entwurfs, da ClickUp die Versionshistorie verwaltet. Verabschieden Sie sich von veralteten Dateien

Schließen Sie die Lücke zwischen Design und Projektmanagement, da die Integration von Figma in ClickUp verschiedene Aspekte eines Projekts abdeckt

Profitieren Sie vonClickUp's Software für das Projektmanagement integration mit einer Fülle von anderen Apps in der Welt des Designs und der Produktivität

ClickUp ist Ihr zentraler, visueller hub für die gemeinsame Umsetzung von Team-Ideen in koordinierte Aktionen

ClickUp Limits:

Eine Vielzahl von Features bedeutet, dass es eine steile Lernkurve geben kann

Die Integration ist online offline-Zusammenarbeit ist also noch nicht möglich

ClickUp Preise:

Persönliche Nutzung: Free Forever

Free Forever Unlimited Plan für kleine Teams: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business-Plan für Teams mittlerer Größe: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise Plan für große Teams: KontaktClickUp's Verkäufe *ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3900+ Bewertungen)

2. Google Workspace

über Figma Google Workspace Integrieren Sie Figma in Google Workspace, um Ihren Design- und Kollaborationsprozess zu rationalisieren. Alle Google Apps unterstützen Integrationen.

Geben Sie Entwürfe während Meetings mit Google Meet frei oder hinterlassen Sie Kommentare in Google Docs. Integrieren Sie Designdateien auch in den Google Kalender, um Teammitgliedern bei der Vorbereitung eines Meetings mit den richtigen Ressourcen zu helfen.

Diese leistungsstarke Kombination ist für das Design von Vorteil, produktentwicklung , IT-Betrieb oder Marketing-Teams.

Beste Features:

Einfache Zusammenarbeit mit Ihrem Design Team, da Sie mit Figma Designs innerhalb von Google Workspace arbeiten können

Figma-Dateien direkt in alle Apps von Google Workspace einbetten, einschließlich Google Docs, Google Tabellen und Slides

Sehen Sie alle Aktualisierungen von Figma-Dateien in Google Workspace in Echtzeit, ohne die Plattform zu wechseln

Limitierungen:

Benutzer weisen darauf hin, dass Sie Entwürfe in Google Workspace nicht bearbeiten können; Sie müssen zu Figma wechseln

Die Verwaltung von Zugriffsberechtigungen für Dateien ist komplex, wenn Sie ein großes Team haben

Preise für Google Workspace:

Business Starter: $6 pro Benutzer pro Monat

$6 pro Benutzer pro Monat Business Standard: 12 US-Dollar pro Benutzer und Monat

12 US-Dollar pro Benutzer und Monat Business Plus: 18 US-Dollar pro Benutzer pro Monat

18 US-Dollar pro Benutzer pro Monat Enterprise Plan: Preise erfahren Sie vom Team des Vertriebs

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (40,000+ Bewertungen)

4.6/5 (40,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (15,000+ Bewertungen)

3. Confluence und Figma

über Figma x Confluence Figma für Confluence kombiniert die kollaborative grafischen Entwurf fähigkeiten von Figma mit den Dokumentations- und Teamwork-Features der Confluence-Plattform von Atlassian.

Das Smart Link Feature unterstützt eine vollständig eingebettete Ansicht, die sich wie eine durchgehende Seite anfühlt. Sie müssen Ihren Workflow nie verlassen, um Änderungen vorzunehmen.

Die Integration von Confluence X Figma ist eine gute Wahl für kreative Design-Teams, die mit der Marketing-Abteilung zusammenarbeiten, und für Ersteller von Inhalten, die intern oder freiberuflich arbeiten.

Beste Features:

Figma-Designs direkt in Confluence-Seiten einbetten

Gleichzeitige Arbeit mit mehreren Mitgliedern eines Teams an einem Design-Projekt auf Confluence-Seiten

Nutzen Sie die gleichen Versionskontrollfunktionen von Confluence wie Figma, so dass Sie für Bearbeitungen nicht zwischen den Plattformen wechseln müssen

Verwalten Sie die Einstellungen für Berechtigungen in Confluence, die auch für eingebettete Figma-Entwürfe gelten, damit nur autorisierte Benutzer die Entwurfsdateien ansehen und bearbeiten können

Limits:

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass einige der Figma-Features auf Confluence-Seiten noch nicht verfügbar sind

Beide Dienste werden separat abgerechnet, wasdie Kosten in die Höhe treiben könnte für kleine Geschäfte in die Höhe treiben kann, je nach Nutzung - die monatlichen Gebühren können über 100 $ betragen

Preisgestaltung beeinflussen:

Free: $0 pro Benutzer pro Monat

$0 pro Benutzer pro Monat Standard: 6,05 $ pro Benutzer pro Monat

6,05 $ pro Benutzer pro Monat Premium: 11,55 $ pro Benutzer pro Monat

11,55 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: Jährliche Abrechnung; wenden Sie sich an das Atlassian-Vertriebsteam

Confluence Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (3,600+ Bewertungen)

4.1/5 (3,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

4. Notion und Figma

über Figma Notion Integration Integrieren Sie Figma in Notion, um Figma-Designs, Rahmen und Prototypen direkt in Ihre Notion-Seiten einzubetten. Diese Integration ermöglicht es Teams, Design-Assets zu konsolidieren und projektdokumentation innerhalb eines zusammenhängenden Workspace.

Ob Sie ein web-Designer ob Grafikdesigner, Projektmanager oder Entwickler, diese einheitliche Umgebung vereinfacht den Zugriff auf wichtige Designarbeiten.

Beste Features:

Figma-Dateien, Rahmen und Prototypen direkt in Notion-Seiten einbetten

Zusammenarbeit in Echtzeit in Notion - ein Kinderspiel für vielbeschäftigte Teams

Arbeiten Sie direkt in Notion an den neuesten in Figma eingebetteten Designs, da die Version von Figma beibehalten wird

Genießen Sie die teamübergreifende Zusammenarbeit zwischen Designern, Entwicklern und anderen Mitgliedern des Teams und fördern Sie so den Zusammenhaltworkflow* Präsentieren Sie die in Figma erstellten interaktiven Prototypen Ihres Teams direkt in Notion

Limits:

Integration von Figma in Notion bietet derzeit nur Lesezugriff

Benutzer berichteten, dass einige erweiterte Prototyping-Features innerhalb des eingebetteten Designs in Notion nicht zugänglich sind

Notion Preisgestaltung:

Free: $0 pro Benutzer pro Monat

$0 pro Benutzer pro Monat Plus: $10 pro Benutzer pro Monat

$10 pro Benutzer pro Monat Business: $18 pro Benutzer pro Monat

$18 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Fordern Sie eine Demo vom Notion Vertriebsteam an

Notion Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

4.7/5 (4,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

5. Gitlab

über Figma x Gitlab Die Integration von Figma in Gitlab ist eine Lösung zur Zusammenarbeit und Versionskontrolle, die es Designern und Entwicklern ermöglicht, innerhalb der Gitlab-Plattform nahtlos an Design-Projekten zu arbeiten.

Diese Integration stellt eine Verbindung zwischen Gitlab-Pipelines und CI/CD-Ereignissen mit Aufgaben zur Überwachung des Fortschritts in Echtzeit her. Sie stellt sicher, dass Projektmanager sofortige Updates über Code-Änderungen, aktuelle Build-Status und den Fortschritt von Bereitstellungen erhalten.

Beste Features:

Arbeiten Sie gleichzeitig mit anderen Mitgliedern Ihres Teams an derselben Entwurfsdatei, da die Integration von Figma in Gitlab eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht

Nachverfolgung von Änderungen in Entwurfsdateien, d. h. Sie können die Versionshistorie einsehen und nach Belieben Änderungen vornehmen

Speichern Sie design-Ressourcen wie Figma-Dateien und Entwurfskomponenten direkt in Gitlab Repositories

Generieren Sie Entwurfsspezifikationen und Assets direkt aus Figma, auf die Entwickler in Gitlab zugreifen können

Verknüpfen von Designaufgaben mit Entwicklungsaufgaben - dank des Gitlab-Systems zur Nachverfolgung von Problemen, das Sie mit Figma-Designs verknüpfen

Limits:

Benutzer weisen darauf hin, dass bei der Integration von Figma und Gitlab bestimmte fortschrittliche Features für die Designzusammenarbeit fehlen

Diejenigen, die neu in Figma oder Gitlab sind, werden bei der Verwendung der Integration eine Lernkurve durchlaufen

Gitlab Preise:

Free: $0 pro Benutzer pro Monat

$0 pro Benutzer pro Monat Premium: 29 $ pro Benutzer pro Monat

29 $ pro Benutzer pro Monat Ultimativ: $99 pro Benutzer pro Monat

Gitlab Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

6. Dropbox und Figma

über Figma x Dropbox Figma für Dropbox wurde entwickelt, um einen reibungsloseren Design Workflow für kreative Teams zu ermöglichen. Verbinden Sie Ihre Figma Konten direkt mit Dropbox und verwalten Sie alle Dateien dort.

Die Integration bietet Versionskontrolle und Zusammenarbeit innerhalb der Figma-Umgebung. Die Entwürfe werden automatisch aktualisiert, wie eine Live-Leinwand, was die Kommunikation vereinfacht.

Mit dieser Integration können Sie ganz einfach auf Ihre in Dropbox gespeicherten Designdateien zugreifen und diese als zentralen Hub für alle Ihre Design-Assets nutzen.

Beste Features:

Gleichzeitige Bearbeitung und Kommentierung von Designdateien mit Ihrem Team durch die in Dropbox integrierten Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit von Figma

Zugriff auf frühere Versionen von in Dropbox gespeicherten Dateien

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Assets und Aufgaben, indem Sie direkt mit Dropbox-Ordnern verknüpft werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Dateien zu duplizieren oder Assets manuell zu importieren

Nutzen Sie die robusten Funktionen von Dropboxsicherheit Featuresdas bedeutet, dass Ihre Designdateien sicher sind

Nutzung des webbasierten Zugriffs von Figma und Dropbox, was den plattformübergreifenden Zugriff von verschiedenen Geräten und Speicherorten aus erleichtert

Limits:

Dropbox hat bei seinen kostenlosen und grundlegenden Plänen Limits für die Größe der Dateien, so dasskauf eines Premium-Abonnements erhöht die Kosten

Die Integration stützt sich auf den Cloud-Speicher von Dropbox und jedes Problem mit dem Dropbox-Dienst unterbricht Ihren Design-Workflow

Dropbox-Preise:

Essentials: $22 pro Monat

$22 pro Monat Business: $24 pro Benutzer und Monat

$24 pro Benutzer und Monat Business Plus: 32 $ pro Benutzer und Monat

Dropbox Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (20,000+ Bewertungen)

4.4/5 (20,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,000+ Bewertungen)

7. Pendo und Figma

über PendoFigma für Pendo ist eine Integration, die die Benutzererfahrung und die entwurfsprozess eines jeden Projekts. Diese Integration ermöglicht die Einbettung von Wireframes und Prototypen direkt in einen Pendo Leitfaden.

Die Integration von Pendo in Figma ermöglicht es Produktentwicklungsteams, das Feedback der Benutzer direkt mit Aufgaben zu verknüpfen, User Journeys zu visualisieren und Features auf der Grundlage der tatsächlichen Benutzerbedürfnisse zu priorisieren. Diese Zusammenarbeit rationalisiert die Entwicklung und führt zu einem schnelleren und wirkungsvolleren Produktentwicklungsprozess.

Beste Features:

Platzieren Sie Design-Prototypen in Pendo, wo die Benutzer eher mit ihnen interagieren und die Antwortquoten erhöhen

Nutzen Sie die Nutzungs- und Verhaltensdaten von Pendo; diese Integration ermöglicht ein besseres Einzelziel für Anleitungen, bei denen das Feedback aussagekräftig und spezifisch ist

Integrieren Sie jede Art von Figma-Designdatei oder Prototyp, unabhängig von den Einstellungen für die Freigabe von Links in Pendo

Limits:

DieFigma Integration ist nur für die Verwendung mit Pendo Guidance verfügbarverfügbar, d.h. sie kann nicht mit anderen Aspekten oder Funktionen von Pendo verwendet werden

Es kann nur eine Figma-Einbettung hinzugefügt werdenzu jeder Pendo-Anleitung Pendo Preise :

Free-Plan

Growth Plan für eine einzelne Web- oder Mobile App: benutzerdefinierte Preise

Portfolio-Plan für unbegrenzte Web- oder Mobile-Apps: benutzerdefinierte Preise

Pendo Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (1,300+ Bewertungen)

4.4/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (212+ Bewertungen)

8. Maker Integration

über Figma x Schöpfer Möchten Sie Figma-Entwürfe zur Erstellung dynamischer Seiten verwenden? Mit dem Maker können Sie das zu erledigen! Dieses Tool eignet sich hervorragend zum Erstellen und Benutzen von Inhalten für Landing Pages, Produktseiten oder Blogbeiträge. Freuen Sie sich auf eine bessere Einbindung der Benutzer und höhere Konversionsraten!

Wenn Sie eine Figma-Datei mit dem Editor von Maker verknüpfen, konvertiert die integrierte Figma-to-Web-Engine die Designs automatisch in seiten im Internet die in der Maker-Plattform vollständig ansprechbar und bearbeitbar sind.

Beste Features:

Konvertieren Sie Figma-Designs mit der Maker-Integration in Minutenschnelle in vollständig bearbeitbare und reaktionsfähige Seiten

Bearbeiten Sie importierte Layouts im Drag-and-Drop Editor von Maker

Behält Ebenen, Gruppen und Elemente in der gleichen Struktur wie in der Figma-Datei bei

Limits:

Benutzer berichteten, dass das Fehlen globaler Farben das Anpassen von Dateien erschwert und die Flexibilität im Design beeinträchtigt

Maker Preise:

Kontaktieren Sie Maker für Preise

Maker Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (32,000+ Bewertungen)

4.5/5 (32,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

9. Asana und Figma

über Asana Integrieren Sie Figma in Asana, um Teams die Möglichkeit zu geben, bessere Entwürfe zu konzipieren, zu erstellen, zu testen und auszuliefern und gleichzeitig strukturierte Aufgaben in Asana zu verwalten.

Mit dem Asana Widget in Figma und FigJam können Sie Asana projekte und Aufgaben in den Canvas zur Diskussion und konvertieren Stickies in Asana-Aufgaben. Binden Sie Figma-Entwürfe in Asana-Projekte ein, um Aktualisierungen in Echtzeit zu ermöglichen und den Aufwand für die Dateiverwaltung zu reduzieren.

Beste Features:

Figma-Entwürfe in Asana-Projekte einbetten und Aktualisierungen in den Entwurfsdateien in Echtzeit innerhalb von Asana abrufen

Bearbeitung von Asana-Aufgaben und Ansicht detaillierter Informationen in Figma, Rationalisierungaufgabenverwaltung* Konvertieren Sie Stickies, die in Figma- oder FigJam-Dateien erstellt wurden, mühelos in Asana-Aufgaben, um Brainstorming-Sitzungen in umsetzbare Elemente zu verwandeln

Limitierungen:

Die Lernkurve ist steil für Personen, die neu in Asana oder Figma sind

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass die Integration möglicherweise nicht den sehr spezifischen oder einzigartigen Workflow-Anforderungen bestimmter Teams gerecht wird

Asana Preise:

Basic: Free

Free Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Asana Vertriebsteam für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

10. Avocode und Figma

über Figma x Avocode Avocode, eine leistungsstarke Design-to-Code-Plattform, vereinfacht die Übersetzung von Figma-Designs in Code, rationalisiert die Zusammenarbeit und sorgt für einen effizienteren und effektiveren Workflow.

Sie befähigt Teams, die Lücke zwischen Design und Entwicklung zu schließen und macht ihnen das Leben leichter.

Die Integration von Avocode in Figma hilft bei der Erstellung entwicklungsfähiger Designs, so dass die Designer ihre eigenen Aufgaben zu erledigen können, während die Entwickler Zugriff auf aktuelle Dateien erhalten. Design-to-Code sah noch nie so einfach aus!

Beste Features:

Exportieren Sie Figma-Designs direkt nach Avocode, wo Entwickler auf die Design-Assets zugreifen, Code-Schnipsel generieren und Design-Elemente prüfen können

Genießen Sie die pixelgenauen Designinspektionsfunktionen von Avocode für Entwickler, wie z. B. das Messen von Abständen, das Abrufen von Farbcodes und das Untersuchen von Schriftarten und -größen

Zugriff auf die neuesten Designänderungen in Avocode mithilfe der Versionskontrolle von Avocode - Designer und Entwickler aktualisieren in Figma

Exportieren Sie CSS, Swift, Android XML und andere Code-Schnipsel direkt aus Avocode

Limits:

Wenn Sie in Ihrem Design-Workflow neben Figma auch andere Tools verwenden, bietet die Integration mit Avocode nur begrenzte Funktionen

Avocode kann für neue Benutzer eine Lernkurve aufweisen, vor allem, wenn sie nicht mit Design Handoff- und Code-Generierungstools vertraut sind

Avocode Preise:

Preise bei Avocode erfragen

Avocode Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

Sind Sie bereit, die besten Figma-Integrationen zu nutzen, um Ihren Design Workflow zu verbessern?

Das ist die Liste der besten Figma-Integrationen für die kohärente Arbeit Ihres Design-Teams!

