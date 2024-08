5 Scrum-Werte, die Ihre agilen Praktiken aufwerten

Commitment. Fokus. Offenheit. Respekt. Mut. Dies sind nicht nur Schlagworte - zusammen ermöglichen sie Teams eine gute Arbeit, um Projekte zum Erfolg zu führen. Sie sind zufällig auch die Schlüsselwerte von Scrum.

Scrum, das mittlerweile eine sehr beliebte Methode ist agiles Projektmanagement methodik hat ihren Ursprung in einem 1986 von Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka für die Harvard Business Review verfassten Artikel. Dieser bahnbrechende Artikel, The New Product Development Game, veränderte für immer die Art und Weise, wie agile Teams erfolgreiche Projekte abwickeln.

Die fünf Scrum-Werte bilden den Kern einer optimierten Teamarbeit und halten das Scrum-Framework aufrecht. Schauen wir sie uns an.

Was sind Scrum-Werte?

Scrum Werte

sind die grundlegenden Prinzipien, die das Verhalten und die Interaktion von Scrum-Teams bestimmen. Sie ermöglichen es den Teams, Vertrauen aufzubauen, effektiv zusammenzuarbeiten, sich auf die Lieferung von Werten zu konzentrieren und sich ständig zu verbessern. Commitment, Focus, Openness, Respect und Courage sind die Eckpfeiler der Werte, die Scrum definieren.

Diese

agile Werte

legen Wert auf Flexibilität, schnelle Anpassungen und enge Zusammenarbeit.

Es gibt eine Menge anderer

Scrum-Begriffe

aber diese fünf zentralen Werte helfen, produktiv zu bleiben und machen die Softwareentwicklung zu einem effizienten und produktiven Aufwand für das Team!

Definition der fünf Scrum-Werte

Damit ein Projekt erfolgreich ist, müssen Scrum-Master ihrem Team die Bedeutung der fünf Werte klar erklären. Die Teams müssen sich ebenfalls darauf einigen, diese fünf Werte zu befolgen.

Commitment

Commitment bedeutet, dass man die volle Verantwortung für seine laufenden Projekte übernimmt. Dazu gehört, dass die Mitglieder des Teams ihre Arbeit selbst in die Hand nehmen und sich persönlich für die Ergebnisse verantwortlich fühlen. Dazu gehört auch die Einhaltung früherer Verpflichtungen.

Einfach ausgedrückt bedeutet Commitment, dass man ein Ergebnis festlegt und daran festhält, bis das Projekt abgeschlossen ist. Ein Beispiel für Commitment könnte sein, dass ein Team beschließt, ein bestimmtes Feature während eines Sprints einzuführen.

Fokus

Beim Fokus geht es darum, eine klare Ansicht zu haben und sich nur auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Das bedeutet, dass man sich ausschließlich auf das Wesentliche konzentriert und sich nicht von Aufgaben ablenken lässt, die für die Erreichung der Ziele nicht entscheidend sind.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Scrum Team vor, das an einem Projekt zur Entwicklung einer neuen iOS App für ein Unternehmen arbeitet. Ihr Fokus liegt auf der schnellen Erstellung der iOS App mit minimalen Fehlern und Überarbeitungen (und nicht auf der Erstellung einer Android-, Windows- oder Mac-App zusätzlich zur iOS Version).

Offenheit

Offenheit bedeutet, dass Sie bereit sind, Ihr Wissen und Ihren Aufwand freizugeben, den Ideen anderer zuzuhören und Feedback anzunehmen. Es bedeutet auch, dass Sie die übergreifenden Pläne Ihres Unternehmens umgehend mit Ihren Teams freigeben.

Offenheit bedeutet, dass die Mitarbeiter Informationen frei austauschen können, was die Arbeit und Kommunikation für alle erleichtert. In einem Scrum Setup teilen Teams ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen in der Organisation, was wiederum die allgemeine Arbeitsleistung verbessert.

Respekt

Respekt bedeutet, unterschiedliche Sichtweisen zu würdigen, den Ideen anderer zuzuhören und sie bei Bedarf zu unterstützen. Es bedeutet, dass Mitglieder des Teams höflich und ehrlich behandelt werden und dass die Zeit, die sie für den Erfolg des Unternehmens aufwenden, anerkannt wird.

Instanz, ein Eigentümer eines Produkts, zeigt Respekt, indem er sich die Ideen seines Teams genau anhört und deren Beiträge wertschätzt, bevor er Entscheidungen trifft.

Mut

Mut bedeutet, sich zu trauen, Risiken einzugehen, und ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter bereit sind, aus Fehlern zu lernen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. In Organisationen werden Scrum Teams besser, indem sie im Laufe der Zeit gemeinsam aus ihren eigenen Fehlern lernen.

Wenn ein Team beispielsweise ein Risiko eingeht, indem es eine neue Technik für das Website-Design ausprobiert, kann es dieses Wissen mit anderen Teams teilen. Auf diese Weise können die Teams ihr Wissen und ihre Fähigkeiten gegenseitig verbessern.

Unterschied zwischen Scrum-Werten und -Prinzipien

Die Werte von Scrum sind die grundlegenden Überzeugungen, die die Denkweise und das Verhalten von

Scrum Teams

im agilen Projektmanagement.

Andererseits sind die Scrum-Prinzipien die praktischen Richtlinien und Regeln, die in Dokumenten wie dem Scrum Guide dargelegt sind und jedem Mitglied des Teams helfen, diese Werte strukturiert anzuwenden.

Während die Werte die Kernüberzeugungen darstellen, bieten die Prinzipien einen strukturellen Rahmen.

Innerhalb von Scrum haben Sie

sprint planung

(kurze Zyklen der Arbeit) und Zeremonien (Meetings, um alle auf der gleichen Seite zu halten). Diese Sprints und Zeremonien setzen diese Überzeugungen in greifbare Aktionen innerhalb des Scrum-Rahmens um.

Die Werte und Prinzipien von Scrum bilden die wesentliche Grundlage für eine effektive Teamarbeit und einen erfolgreichen

Scrum Projekt-Management

.

Schauen wir uns die Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden genauer an.

Aspekt Scrum-Werte Scrum-Prinzipien Definition Kernüberzeugungen, die das gesamte Scrum Team leiten Praktische Richtlinien für strukturiertes Projektmanagement Schlüsselelemente Engagement, Fokus, Offenheit, Respekt, Mut Sprint-Planung, Zeremonien und Rollen, die im Scrum Guide beschrieben sind Rolle Formung von Verhalten und Zusammenarbeit Bereitstellung eines systematischen Ansatzes für Projektmanagement Anwendung Beeinflussung von Team-Interaktionen und Denkweisen Anleitung zur Implementierung von Scrum in alltägliche Aufgaben Ergebnis Aufbau von Vertrauen, Eigentümerschaft und Anpassungsfähigkeit Ermöglicht einen systematischen und agilen Ansatz für das Projektmanagement

Eine vergleichende Tabelle, die die Unterschiede zwischen den Werten von Scrum und den Prinzipien von Scrum aufzeigt

Die Rolle der Scrum-Werte im Arbeitsalltag

Die Rolle der Scrum-Werte im Arbeitsalltag ist vergleichbar mit einem Kompass, der Einzelpersonen und Teams durch die Komplexität ihrer täglichen Aufgaben führt und das Team intakt hält.

Die Werte - Commitment, Focus, Openness, Respect und Courage - dienen als grundlegende Leitplanken, die die Form der Zusammenarbeit und den Umgang mit Herausforderungen bestimmen.

Werfen wir einen Blick darauf, wie jeder dieser Werte im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann.

Rolle von "Commitment" in einem beruflichen Umfeld

Bei Scrum-Projekten geht es darum, engagiert und beständig an die Erreichung der Ziele heranzugehen.

Beginnen Sie mit einer klaren Definition

projektziele

und die Einstellung realistischer Zeitleisten. Priorisieren Sie die Aufgaben so, dass sie mit dem Ziel des Sprints übereinstimmen, und stellen Sie sicher, dass Sie sich auf jeden Aspekt konzentrieren.

Kommunizieren und verstärken Sie das Commitment innerhalb des Scrum-Teams und fördern Sie ein gemeinsames Engagement für den Erfolg des Projekts. Bewerten Sie regelmäßig den Fortschritt, nehmen Sie notwendige Anpassungen vor und halten Sie die Verantwortung für die Einhaltung der Commitments aufrecht.

Durch die Verankerung von Commitment als Leitprinzip können Scrum Teams Herausforderungen mit Widerstandsfähigkeit meistern und erfolgreiche Projektergebnisse erzielen.

Rolle von "Focus" in einem professionellen Umfeld

Um "Focus" im Arbeitsalltag zu implementieren, sollten Sie Aufgaben priorisieren, klare Ziele für Sprints einstellen und bestimmte Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten einplanen. Schaffen Sie einen organisierten Workspace, nutzen Sie

produktivität tools

klug einzusetzen und die Kommunikation effektiv zu gestalten.

Vermeiden Sie Multitasking, machen Sie regelmäßig Pausen, und vermeiden Sie unnötige Meetings. Diese bewusste Herangehensweise schafft ein Umfeld, das die Konzentration aufrechterhält, die Produktivität steigert und die erfolgreiche Durchführung von Projekten gewährleistet.

Rolle des "Respekts" in einem professionellen Umfeld

Die Implementierung des Scrum-Wertes "Respekt" in Ihr Berufsleben im Rahmen eines Projekts beinhaltet die Förderung einer kollaborativen und positiven Arbeitskultur.

Behandeln Sie Ihre Kollegen mit Respekt, schätzen Sie die Perspektiven anderer und fördern Sie eine offene Kommunikation, um Ideen und Feedback respektvoll freizugeben.

Machen Sie sich einen teamorientierten Ansatz zu eigen, der die Fähigkeiten der anderen anerkennt und das Fachwissen der einzelnen Mitglieder schätzt.

Indem sie bei allen Interaktionen einen respektvollen Umgangston pflegen, tragen Fachleute zu einem positiven Umfeld bei, das individuelle Stärken wertschätzt. Die Integration von Respekt als Scrum-Wert fördert ein Arbeitsumfeld, in dem gegenseitiges Verständnis und Zusammenarbeit gedeihen und sich positiv auf den Gesamterfolg des Projekts auswirken.

Rolle der "Offenheit" in einem professionellen Umfeld

Die Förderung von Offenheit als Scrum-Wert beinhaltet die Pflege einer Kultur der psychologischen Sicherheit innerhalb Ihrer Organisation. Sie können Transparenz und offene Kommunikation fördern, indem Sie Ihre Mitglieder im Scrum Team ermutigen, ihre Ideen und ihr Feedback frei zu äußern, ohne Angst vor Rückschlägen zu haben.

Schaffen Sie Kanäle für einen offenen Dialog, um Bedenken und Herausforderungen transparent zu machen. Entwickeln Sie eine Mentalität, die Ehrlichkeit und direkte Kommunikation wertschätzt, und schaffen Sie eine Atmosphäre, in der sich jeder wohl fühlt, wenn er seine Sichtweise freigibt.

Offenheit fördert die Zusammenarbeit und schafft Vertrauen unter den Mitgliedern des Scrum Teams. Sie hilft auch Scrum Masters, Projekte klar zu steuern, was zu einer erfolgreichen Team-Dynamik führt.

Rolle von "Mut" in einem professionellen Umfeld

Mut ist ein weiterer Schlüsselwert von Scrum, der dazu beitragen kann, dass Ihre Projekte den Gipfel der Qualität erklimmen. Mut in einem professionellen Umfeld bedeutet, den Einzelnen zu befähigen, sich Herausforderungen mutig zu stellen und Probleme transparent anzugehen.

Motivieren Sie die Mitglieder des Teams, ihre Meinung zu sagen und Bedenken zu äußern, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Dies trägt zur Schaffung einer Kultur bei, die innovative Ideen wertschätzt und konstruktive Kritik begrüßt.

In einem mutigen Umfeld sind die Mitarbeiter eher bereit, Risiken einzugehen, sich an Veränderungen anzupassen und zur kontinuierlichen Verbesserung beizutragen. Indem Sie Mut als Leitprinzip einführen, können Sie Qualität, Kreativität und eine kollektive Verpflichtung zum Erfolg des Teams fördern.

Wie man die 5 zentralen Werte von Scrum implementiert

Es mag schwierig erscheinen, die fünf grundlegenden Werte von Scrum in die Praxis umzusetzen, aber mit den richtigen Methoden können Sie es zu erledigen

Scrum tools

und Strategie. Tools wie ClickUp können die Umsetzung dieser fünf Werte von Scrum in Ihren Projekten schnell erleichtern. Hier sind die wichtigsten Features von ClickUp, mit denen Sie Ihre Projekte steuern können

Agiles Team

zum Erfolg.

Das Scrum Board

Das Scrum Board ist ein wichtiges Tool für Scrum Master und Eigentümer, um die zentralen Werte von Scrum in der Produktentwicklung umzusetzen

projektmanagement

.

ClickUp's Board Ansicht

bietet einen umfassenden Überblick über die

sprint workflow

für das gesamte Team, wodurch eine vollständige Transparenz des Fortschritts des Projekts gewährleistet wird. Sie können damit mehrere Scrum-Ereignisse in einem einzigen Dashboard analysieren.

Diese Offenheit ermöglicht es dem gesamten Team, den Status von Aufgaben, Abhängigkeiten, Blockern und mehr in Echtzeit zu sehen, wodurch eine einzige Quelle der Wahrheit geschaffen wird. Außerdem wird das Team in seinem Commitment bestärkt, die Ziele des Sprints zu erreichen. Außerdem können die Mitglieder des Teams den Status der Aufgaben einfach und schnell aktualisieren und sich so darauf konzentrieren, die Aufgaben zum Abschluss zu bringen. Das Scrum Board ist wichtig, damit sich das Team auf die Ziele des Sprints konzentriert und sich verpflichtet, die Arbeit wie geplant abzuliefern.

Nutzen Sie das anpassbare Scrum Board von ClickUp, um sich auf einen Blick einen Überblick über den Fortschritt des Projekts zu verschaffen

Benutzerdefinierte Status

ClickUp's benutzerdefinierte Status

bieten einen maßgeschneiderten Ansatz für das Aufgabenmanagement, der es Teams ermöglicht, bestimmte Phasen der Aufgabe zu definieren und nachzuverfolgen. Das macht das Scrum-Management einfacher.

Status helfen dabei, den Fokus aufrechtzuerhalten, indem sie eine klare Ansicht darüber bieten, wo jede Aufgabe im Workflow steht. Wenn eine Aufgabe beispielsweise in den Status "In Bearbeitung" übergeht, bedeutet dies, dass das Team sich verpflichtet hat, aktiv an der Aufgabe zu arbeiten.

Gewinnen Sie Klarheit über die Phasen einer Aufgabe und steigern Sie den Fokus von Scrum Teams mit benutzerdefinierten Status in ClickUp

Prioritäten

ClickUp's Prioritäten

und

Kanban Boards

bieten ein flexibles System zur Priorisierung von Aufgaben, das mit den Scrum-Werten Commitment und Focus übereinstimmt.

Scrum Master und Eigentümer können Aufgaben als dringend, hoch, normal oder niedrig einstufen, was die Verpflichtung erleichtert, Elemente mit hoher Priorität zuerst anzugehen und gleichzeitig ein Gefühl der Eigentümerschaft innerhalb des Teams zu schaffen.

Die Sichtbarkeit der Prioritäten auf dem Kanban Board verstärkt diesen Fokus jeden Tag. Offenheit und Mut sind erforderlich, damit das Team Prioritätskriterien effektiv einstellen und Unterhaltungen über die Kapazität des Workloads führen kann.

Fördern Sie das Engagement des Teams mit der flexiblen Priorisierung von Aufgaben in ClickUp

Zeitschätzungen

ClickApp's Zeitschätzungen

ermöglichen es Teams, sich mutig auf erreichbare Ziele zu verpflichten und dabei die Dynamik des Teams zu berücksichtigen.

Es ermutigt Teams, sich den Realitäten zu stellen

zeitbeschränkungen

transparent und hält die Planung des Scrum-Projekts auf Kurs.

Nutzen Sie Zeitschätzungen in ClickUp, um Teams mit realistischen Zeitleisten für Aufgaben und mutigen Entscheidungen zu unterstützen

ClickUp versetzt Scrum Master und Eigentümer in die Lage, jedem Mitglied eines Scrum Teams Commitment, Fokus und Offenheit zu vermitteln. Dies führt Ihre Projekte letztendlich zu einem erfolgreichen Abschluss.

Allgemeine FAQs

1. Wie hängen die Werte von Scrum mit den Scrum-Prinzipien zusammen?

Scrum-Prinzipien sind die Richtlinien und Best Practices, die die Anwendung des Scrum-Frameworks in jedem Projekt leiten, z. B. bei der Entwicklung von Software oder der Einführung einer App.

Diese Prinzipien helfen Teams bei der effektiven Umsetzung der Scrum-Methodik und erleichtern die Zusammenarbeit, die Anpassungsfähigkeit und den iterativen Fortschritt.

Hier finden Sie eine Erläuterung der sechs Scrum-Prinzipien sowie Beispiele dafür, wie sie mit den Werten von Scrum in Einklang stehen:

1. Empirische Prozesskontrolle

Bedeutung: Entscheidungen basieren auf realen Fortschritten und Beweisen, nicht nur auf Theorie oder Annahmen. Transparenz, Kontrolle und Anpassung sind hier der Schlüssel

Entscheidungen basieren auf realen Fortschritten und Beweisen, nicht nur auf Theorie oder Annahmen. Transparenz, Kontrolle und Anpassung sind hier der Schlüssel Ausrichtung auf Offenheit: Teams geben Daten und Fortschritte offen frei und ermutigen zu Feedback und Anpassung

Teams geben Daten und Fortschritte offen frei und ermutigen zu Feedback und Anpassung Ausrichtung mit Mut: Teams nehmen die Ungewissheit empirischer Prozesse in Kauf und passen sich auf der Grundlage von Rückmeldungen mutig an

2. Selbst-Organisation

Bedeutung: Teams verwalten ihre Arbeit und treffen innerhalb des Scrum-Rahmens eigenständig Entscheidungen

Teams verwalten ihre Arbeit und treffen innerhalb des Scrum-Rahmens eigenständig Entscheidungen Ausrichtung mit Engagement: Befähigte Teams übernehmen die Eigentümerschaft und engagieren sich stärker für ihre Ziele

Befähigte Teams übernehmen die Eigentümerschaft und engagieren sich stärker für ihre Ziele Abstimmung mit Respekt: Vertrauen und Respekt für die eigene Expertise treiben die Selbstorganisation voran

3. Kollaboration

Bedeutung: Stakeholder, Entwickler und Kunden arbeiten während des gesamten Prozesses eng zusammen

Stakeholder, Entwickler und Kunden arbeiten während des gesamten Prozesses eng zusammen Ausrichtung mit Respekt: Unterschiedliche Sichtweisen werden wertgeschätzt und ermöglichen eine konstruktive Zusammenarbeit

Unterschiedliche Sichtweisen werden wertgeschätzt und ermöglichen eine konstruktive Zusammenarbeit Ausrichtung auf Offenheit: Transparenz und offene Kommunikation ermöglichen eine effektive Koordination

4. Wertorientierte Prioritätensetzung

Bedeutung: Features und Aufgaben werden auf der Grundlage Ihres Wertes für den Kunden priorisiert

Features und Aufgaben werden auf der Grundlage Ihres Wertes für den Kunden priorisiert Ausrichtung auf den Fokus: Teams konzentrieren sich darauf, die wertvollste Arbeit zuerst zu liefern

Teams konzentrieren sich darauf, die wertvollste Arbeit zuerst zu liefern Ausrichtung am Engagement: Die Ausrichtung am Wert für den Kunden erhöht das Engagement des Teams

5. Time-boxing

Bedeutung: Scrum-Ereignisse und Sprints haben feste zeitliche Limits, um Fokus und Dringlichkeit zu fördern

Scrum-Ereignisse und Sprints haben feste zeitliche Limits, um Fokus und Dringlichkeit zu fördern Ausrichtung auf den Fokus: Time-Boxing hilft Teams, Ablenkungen zu vermeiden und auf Kurs zu bleiben

Time-Boxing hilft Teams, Ablenkungen zu vermeiden und auf Kurs zu bleiben Ausrichtung mit Respekt: Zeitgrenzen schützen die Zeit und Energie des Einzelnen

6. Iterative Entwicklung:

Bedeutung: Die Arbeit wird in kleine, inkrementelle Zyklen (Sprint) unterteilt, um kontinuierliches Feedback und Verbesserungen zu ermöglichen

Die Arbeit wird in kleine, inkrementelle Zyklen (Sprint) unterteilt, um kontinuierliches Feedback und Verbesserungen zu ermöglichen Ausrichtung mit Mut: Teams nehmen Veränderungen mutig in Angriff und passen sich auf der Grundlage von Rückmeldungen an

Teams nehmen Veränderungen mutig in Angriff und passen sich auf der Grundlage von Rückmeldungen an Offenheit: Transparenz in Bezug auf Fortschritte und Herausforderungen ermöglicht Kurskorrekturen

2. Wie verbessern die Werte von Scrum den Arbeitsprozess?

Die Umsetzung der Werte von Scrum führt zu einem Arbeitsumfeld, das die Effizienz, Transparenz und Anpassungsfähigkeit steigert. Mit konzentrierter Aufmerksamkeit für Aufgaben, priorisierten Backlogs und klaren Zielen für die Sprints werden Teams produktiver.

Offenheit wird durch transparente Kommunikation, ehrliche Diskussionen und eine Feedback-Kultur erreicht

wird durch transparente Kommunikation, ehrliche Diskussionen und eine Feedback-Kultur erreicht Mut befähigt Teams, Risiken einzugehen, Annahmen in Frage zu stellen und ihre Meinung zu sagen, was Innovationen fördert

befähigt Teams, Risiken einzugehen, Annahmen in Frage zu stellen und ihre Meinung zu sagen, was Innovationen fördert Engagement beinhaltet die gemeinsame Eigentümerschaft, das Freigeben von Zielen und die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umstände

beinhaltet die gemeinsame Eigentümerschaft, das Freigeben von Zielen und die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umstände Respekt formt eine Kultur, die Wert auf individuelle Beiträge, aktives Zuhören und das Aufgreifen unterschiedlicher Ideen legt

All dies führt zu einer verbesserten Zusammenarbeit, verbesserter Kommunikation, erhöhter Anpassungsfähigkeit, verbesserter Qualität und beschleunigter Lieferung. Indem sie diese Werte von ganzem Herzen annehmen, entwickeln Scrum-Teams eine Arbeitsumgebung, die Innovation, Effizienz und ein tiefes Gefühl der Eigentümerschaft fördert, was letztendlich zu hervorragenden Produkten, zufriedenen Kunden und hoch engagierten Teams führt.

ClickUp verbessert die Einhaltung der Scrum-Werte durch die Bereitstellung einer vielseitigen Plattform, die sich an den Schlüsseln Commitment, Focus, Openness, Respect und Courage orientiert.

Durch den Einsatz von

ClickUp's Scrum Board

und Features wie benutzerdefinierte Status, Prioritäten und Zeitschätzungen können Scrum Master und Eigentümer diese Werte in ihren Projektteams verankern.

Die Funktionen des Scrum Boards unterstützen Commitment, indem sie eine klare Ansicht des Fortschritts einer Aufgabe bieten, während benutzerdefinierte Status eine fokussierte und engagierte Arbeit gewährleisten. Die Prioritäten richten sich nach dem Wert des Commitments und fördern so die Eigentümerschaft der Mitglieder des Teams. Zeitschätzungen in ClickUp ermutigen zu mutigen Entscheidungen, indem sie realistische Zeitbeschränkungen transparent anerkennen und mit dem Wert Courage übereinstimmen.