die 10 besten Produktmanagement-Bücher für Produktmanager im Jahr 2024

Ein Produkt zu entwickeln, das den Menschen wirklich hilft und sich praktisch von selbst verkauft, ist eine schwierige Angelegenheit.

Ganz gleich, wie gut Sie sind, es gibt immer etwas zu verbessern. Selbst für die erfahrensten produktmanager bringt jeder Tag neue Lernmöglichkeiten mit sich.

Trotz aller Informationen, die man im Internet findet, geht nichts über die Weisheit, die man in einem guten Buch findet. Lernen Sie von den Erfahrungen derjenigen, die es schon einmal erlebt haben.

Wir haben eine Liste mit großartigen Büchern zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihre produktmanagement fähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben. Diese Bücher bieten Einblicke, Strategien und fundierte Ratschläge für die reale, knallharte Welt des Produktmanagements.

Schauen wir sie uns an.

Top 10 Produktmanagement-Bücher für Produktmanager

Bücher über Produktmanagement

1. Hooked: Wie man gewohnheitsbildende Produkte entwickelt von Nir Eyal

über Amazon

Über das Buch

Autor: Nir Eyal

Nir Eyal Jahr der Veröffentlichung: 2013

2013 Geschätzte Lesezeit: 7,1 Stunden

7,1 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Anzahl der Seiten: 256

256 Bewertungen: 4.1/5 (Goodreads) 4.5/5 (Amazon)



Laut Nir Eyal reicht Marketing allein nicht aus, um ein erfolgreiches Geschäft wie Google oder Facebook aufzubauen. Dazu müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Produkte ein Teil des täglichen Lebens der Menschen sind.

Die Idee ist, sie so zu fesseln, dass sie Ihr Produkt unter bestimmten Umständen als erstes benutzen wollen.

Es gibt ein 4-Schritte-Haken-Modell, das in einer Schleife läuft.

Auslöser Aktion Variable Belohnung Investition

Nir erklärt sorgfältig, wie eine Emotion eine Handlung hervorruft, wenn sie von außen oder von innen ausgelöst wird. Dies ist der Fall, wenn Sie möchten, dass die Menschen Ihr Produkt benutzen. Das Hook-Modell hilft Unternehmen, Kundenverhalten ohne teure Marketingkampagnen zu fördern.

Anschließend muss es die Dopaminproduktion anregen, damit die Benutzer das, was sie benutzen, lieben. Wenn dies geschieht, investieren sie bereitwillig ihre Zeit, ihr Geld, ihren Aufwand oder ihr soziales Kapital in Ihr Geschäft, wodurch der Wert des Geschäfts automatisch steigt.

Nir hat Rahmenwerke wie die Manipulationsmatrix und den Habit-Testing-Prozess für die Verwaltung von Produkten und die Entwicklung von Ideen verwendet, die dazu beitragen, Menschen für Ihr Produkt zu begeistern.

Um das Verhalten zu ändern, müssen die Produkte dem Benutzer das Gefühl geben, die Kontrolle zu haben. Die Menschen müssen den Dienst nutzen wollen und nicht das Gefühl haben, dass sie ihn nutzen müssen

Nir Eyal

Hooked-Schlüssel

Sobald Ihr Produkt fertig ist, nutzen Sie Habit-Tests, um engagierte Benutzer zu entdecken und herauszufinden, welche Produktfeatures Gewohnheiten schaffen könnten

Wenn Sie Ihre eigenen Handlungen genau beobachten, können Sie neue Erkenntnisse und Möglichkeiten gewinnen, um gewohnheitsbildende Produkte zu entwickeln und einen echten Wert zu schaffen

Brechen Sie unerwünschte Gewohnheiten bei Ihren Kunden, indem Sie Auslöser, Aktionen, Belohnungen oder Investitionen für ein nachhaltiges Wachstum Ihres Geschäfts modifizieren

Was die Leser sagen

dieses Buch war eine hervorragende Lektüre für die berufliche Entwicklung. So viele wichtige Informationen über die Rolle des Produktmanagers in der Technologiebranche. Der Verfasser ist ein klarer Experte für die im Buch vorgestellten Themen. Es ist leicht zu lesen und enthält Beispiele aus der Praxis von Top-Tech-Produkten und -Firmen. Unbedingt zu empfehlen für jeden, der Teil eines Produktteams werden möchte."

2. Inspiriert: How to Create Tech Products Customers Love von Marty Cagan

über Amazon

Über das Buch

Autor: Marty Cagan

Marty Cagan Anzahl der Seiten: 368

368 Jahr der Veröffentlichung: 2008

2008 Geschätzte Lesezeit: 10,2 Stunden

10,2 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Bewertungen :

4.24/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)

:

Marty Cagan ist Partner der Silicon Valley Product Group und war früher in leitender Funktion bei eBay, AOL und Netscape tätig. Sein Buch Inspired bietet Einblicke in die Entwicklung kundenorientierter Produkte mit praktischen Ratschlägen und Beispielen aus der Praxis für Produktmanager.

Marty behandelt Themen wie das Verstehen von Kundenbedürfnissen, Produktvisionen, effektive Teamarbeit und die Prinzipien des Erfolgs produktmanagement . Er erörtert auch agile Methoden wie die iterative Entwicklung und die Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen für eine bessere Produktentwicklung.

Die erste Ausgabe von Inspired wurde vor mehr als einem Jahrzehnt veröffentlicht.

Der Verfasser weist auf die Probleme hin, die mit der üblichen Arbeit der meisten Teams bei der Produktentwicklung verbunden sind.

Er sagt, dass es bei echten Produkten um Ergebnisse geht. Er erklärt, wie effektive Produktmanagement-Teams mit Risiken umgehen, das Produkt gemeinsam definieren und Lösungen für die zugrunde liegenden Probleme finden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Außerdem ist Ihre Branche ständig in Bewegung, und wir müssen Produkte für den Markt von morgen entwickeln, nicht für den von gestern."

Marty Cagan

Inspirierte Schlüssel zum Mitnehmen

Daten sollten informieren, nicht diktieren. Nutzen Sie Daten, um Entscheidungen zu treffen, aber gleichen Sie sie mit Intuition und qualitativen Erkenntnissen aus

Stellen Sie sicher, dass Ihre Ideen funktionieren, indem Sie sie in der Welt des Projektmanagements mit echten Kunden ausprobieren.

Es ist ein praktischer Leitfaden, der eine Mentalität der kontinuierlichen Entdeckung, des Experimentierens und des Lernens während des gesamten Produktentwicklungsprozesses fördert

Was die Leser sagen

ich habe jedes einzelne Stück davon geliebt! Der Inhalt, die Umsetzung und die Wahrheit dahinter. Ein absolutes Muss für jeden Produktmenschen !!"_

3. Entfliehen Sie der Konstruktionsfalle: Wie effektives Produktmanagement echten Wert schafft von Melissa Perri

über Amazon

Über das Buch

Autor: Melissa Perri

Melissa Perri Anzahl der Seiten : 197

: 197 Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesezeit: 5,5 Stunden

5,5 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger-Mittelstufe

Anfänger-Mittelstufe Bewertungen: 4.31/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



Melissa Perri erklärt, wie die Erstellung kundenorientierter Produkte Unternehmen davor bewahrt, in die "Bau-Falle" zu tappen.

Sie sagt, man braucht nicht mehr Features oder einen besseren Zeitplan, um die Liste der zu erledigenden Aufgaben abzuhaken. Stattdessen sollte man sich darauf konzentrieren, ein starkes Fundament zu legen, indem man versteht, wie man innerhalb einer Unternehmensstruktur kommuniziert und zusammenarbeitet.

Laut Melissa sind die Produktmanager dafür verantwortlich, die Probleme, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu verstehen. Sie hebt die Rollen und Verantwortlichkeiten eines Produktmanagers hervor.

Um die Form eines guten Produktmanagers zu bestimmen, stellt Melissa ihm die Eigenschaften eines schlechten Produktmanagers gegenüber.

Entkommen aus der Build-Falle - die wichtigsten Erkenntnisse

Produktteams sollten ein Gleichgewicht zwischen Schnelligkeit und strategischem Denken finden, um die "Build-Falle" zu vermeiden

Priorisieren Sie die Entwicklung von Produkten, die einen wirklichen Mehrwert bieten

Erstellen Sie eine ständige Feedbackschleife mit den Kunden, um sicherzustellen, dass das Produkt relevant bleibt

Was die Leser sagen

als auslaufender Produktmanager, der derzeit in einem Unternehmen arbeitet, das programmmanagement bei Amazon hat mir dieses Buch eine großartige Perspektive gegeben, die mir geholfen hat, meine Denkweise über Output und Outcome zu ändern."

4. Produktgesteuertes Wachstum: Wie man ein Produkt herstellt, das sich selbst verkauft von Wes Bush

über Amazon

Über das Buch

Autor: Wes Bush

Wes Bush Anzahl der Seiten : 278

: 278 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesezeit: 7,8 Stunden

7,8 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Bewertungen: 4.12/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Wes Bush konzentriert sich auf die Entwicklung von Produktstrategien, die die traditionellen Produktentwicklungs- und Vertriebsansätze von Unternehmen umgestalten.

Das Buch behandelt das produktgesteuerte Wachstum, bei dem das Produkt zum primären Verkaufsfaktor wird. Er gibt umsetzbare Erkenntnisse für die Entwicklung von Produkten frei, die die Bedürfnisse der Benutzer erfüllen und sich selbst vermarkten.

Ein intelligenter Ansatz, der Geld und Aufwand für die Vermarktung des Produkts spart.

Wes erörtert auch das MOAT-Framework:

Marktstrategie Bedingungen des Ozeans Publikum Zeit-zu-Wert

Er sagt, dass eine kostenlose Testversion oder ein Freemium eine großartige Geschäftsstrategie ist, um Ihr Produkt zu vermarkten. Die Leute können das Produkt kostenlos nutzen; wenn es ihnen gefällt, werden sie gerne dafür bezahlen.

"Produktorientierte Unternehmen stellen das traditionelle Verkaufsmodell auf den Kopf. Anstatt den Käufern zu helfen, einen langwierigen Zyklus zu durchlaufen, geben sie dem Käufer die "Schlüssel" zu ihrem Produkt. Das Unternehmen wiederum konzentriert sich darauf, dem Käufer zu helfen, sein Leben zu verbessern. Ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan wird zum Selbstläufer."

Wes Busch

Produktorientiertes Wachstum - die wichtigsten Erkenntnisse

Nutzen Sie Freemium-Modelle, um Kunden zu gewinnen

Gestalten Sie Ihr Produkt so, dass es zum Freigeben anregt und neue Benutzer organisch zum Erfolg des Geschäfts beiträgt

Entwerfen und entwickeln Sie Produkte mit Fokus auf die Bedürfnisse und Erfahrungen der Menschen

Was die Leser sagen

wenn Sie ein SaaS-Unternehmen betreiben, egal ob B2C oder B2B, dann sollten Sie einen Schritt zurücktreten und dieses Buch lesen. Die Taktiken scheinen so offensichtlich zu sein, nachdem man sie gelernt hat, aber sie sind so verwoben, dass sie inspirierend sind und zum Handeln anregen. Hören Sie auf, Rezensionen zu lesen und kaufen Sie es jetzt"_

5. Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers von Geoffrey A. Moore

über Amazon

Über das Buch

Verfasser : Geoffrey A. Moore

: Geoffrey A. Moore Anzahl der Seiten : 227

: 227 Veröffentlichungsjahr: 2006

2006 Geschätzte Lesedauer: 8,1 Stunden

8,1 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Bewertungen: 4.01/5 (Goodreads) 4.3/5 (Amazon)



Das 2006 veröffentlichte Buch Crossing the Chasm ist ein interessantes Buch, das einen umfassenden Leitfaden für intelligentes Marketing und Flexibilität angesichts des Wandels enthält.

In diesem Buch spricht Moore von einer Schlucht, dem Übergangspunkt neuer Technologieprodukte. Es handelt sich um eine Lücke, die die Herausforderung darstellt, von Early Adopters (Menschen, die eine neue Technologie ausprobieren möchten) zu größeren und allgemeineren Kunden überzugehen.

Nach Ansicht des Verfassers verläuft der Adoptionsprozess einer neuen Technologie in 5 Phasen:

Technologie-Enthusiasten: Diejenigen, die die neueste Technologie vor allen anderen haben wollen Visionäre: Diejenigen, die sich den Wettbewerbsvorteil wünschen, den neue Technologien von Technologieunternehmen bieten werden Pragmatiker: Diejenigen, die nicht auf große Veränderungen aus sind. Pragmatiker sind äußerst loyale Kunden für Technologieunternehmen, weshalb es wichtig ist, ihre Zustimmung zu gewinnen Konservative: Diejenigen, die den hochtechnologischen Anbietern misstrauen und einfache, qualitativ hochwertige und kostengünstige Produkte ohne Probleme bevorzugen Skeptiker: Sie bestehen aus einer kleinen Gruppe von Hightech-Resistenten. Skeptiker können dazu genutzt werden, wertvolles Feedback darüber zu geben, inwiefern Ihr Produkt die Erwartungen der Skeptiker nicht erfüllt

"Das oberste Unternehmensziel bei der Überwindung der Kluft ist es, einen Vertriebskanal in den Mainstream-Markt zu sichern, einen, mit dem der pragmatische Kunde zufrieden ist. Dieses Objekt kommt vor dem Umsatz, vor dem Gewinn, vor der Presse und sogar vor der Kundenzufriedenheit. All diese anderen Faktoren können später festgelegt werden - aber nur, wenn der Kanal etabliert ist."

Geoffrey A. Moore

Die Schlüssel zur Überwindung der Kluft

Präsentieren Sie Ihre Technologie als marktführend und bereit, für Ihre Kunden etwas zu bewirken

Ihr Produkt sollte eine abschließende Lösung sein, nicht nur eine Flickschusterei

Entwickeln Sie klare Botschaften, um die spezifischen Anliegen Ihrer Einzelziele zu verstehen

Was die Leser sagen

dieses Buch wurde mehrmals von Seth Godin erwähnt, und jetzt weiß ich, warum dieses Buch so wichtig ist. Dieses Buch enthält einen großen Verhaltensrahmen und taktische Maßnahmen, um Kunden zu gewinnen und zu binden, und wird Sie zu einem großartigen Vermarkter machen

Inspirierende Bücher für Produktmanager

6. Der einflussreiche Produktmanager von Ken Sandy

über Amazon

Über das Buch

Autor : Ken Sandy

: Ken Sandy Anzahl der Seiten : 384

: 384 Erscheinungsjahr: 2020

2020 Geschätzte Lesezeit: 10,7 Stunden

10,7 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Bewertungen: 4.17/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



Der Influential Product Manager ist ein freundlicher Leitfaden voller praktischer Tipps und Strategien, die Produktmanagern helfen, in ihren Unternehmen wirklich etwas zu bewegen.

In diesem Buch argumentiert Ken, dass die wichtigsten Faktoren im Business der Aufbau von Fokus und Wirkung sind. Er betont den Wert von Feedback und dessen Rolle bei der Verbesserung der gesamten Produktqualität.

Ken erörtert, wie wichtig der Aufbau starker Partnerschaften zwischen Produktmanagern und anderen Abteilungen ist. Er nutzt seine praktischen Erfahrungen, um Produktmanagern dabei zu helfen, effektive organisatorische Führungskräfte zu werden und erfolgreiche Produkte für ihren Einzelzielmarkt zu schaffen.

Produktmanager haben die Probleme (das 'Warum' und 'Was') und Ingenieure die Lösungen (das 'Wie' und 'Wann') - aber nur durch Zusammenarbeit können die besten Ideen entwickelt und umgesetzt werden."

Ken Sandy

Die Schlüssel zum Erfolg des einflussreichen Produktmanagers

Kommunizieren Sie Ihre Produktvision und -strategie an Stakeholder und Mitglieder Ihres Teams

Legen Sie Wert auf Kundenfeedback, um Ihr Produkt kontinuierlich zu verbessern

Erstellen Sie einen Plan für die Strukturierung Ihrer beruflichen Entwicklung

Was die Leser sagen

in Echtzeit berichtet niemand direkt an die Produktmanager. Nur durch Beeinflussung können wir zusammenarbeiten und ein hochwertiges Produkt liefern. Dieses Buch gab großartige Einblicke in die Führung des Produktteams und die Einführung von Technologieprodukten."

7. Dekodieren und Erobern von Lewis C. Lin

über Amazon

Über das Buch

Verfasser : Lewis C. Lin

: Lewis C. Lin Anzahl der Seiten : 216

: 216 Erscheinungsjahr: 2022

2022 Geschätzte Lesezeit: 6 Stunden

6 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger

Anfänger Bewertungen: 4.08/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Decode and Conquer ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie nach Wegen suchen, um Vorstellungsgespräche mit Produktmanagern zu meistern. Das Buch bespricht praktische Tipps und Tricks, die Sie während Ihres Vorstellungsgesprächs nicht vergessen sollten.

Der Verfasser betont, wie wichtig es ist, den Interviewprozess zu verstehen und zu meistern, indem er einige reale Szenarien anführt, damit Sie die theoretischen Konzepte verstehen und das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten erlangen, die Sie brauchen, um sich in der wettbewerbsorientierten Welt des Produktmanagements zu behaupten.

Betrachten Sie dieses Buch als einen Werkzeugkasten für das Produktmanagement. Der Verfasser gibt zunächst eine solide Einführung in Produktmanagement-Philosophien und Interviewansätze unter Verwendung benutzerdefinierter Rahmenwerke. Er entschlüsselt auch, wonach Interviewer suchen, warum sie danach suchen und wie Sie sich darauf vorbereiten, es zu liefern.

Entschlüsseln und erobern - die wichtigsten Erkenntnisse

Die STAR-Methode (Situation, Aufgabe, Aktion und Ergebnis) eignet sich hervorragend für die Entwicklung kundenorientierter Produkte

Angehende Produktmanager sollten ihre technischen Fähigkeiten - Algorithmen und Datenstrukturen - auffrischen, um in technischen Vorstellungsgesprächen gut abzuschneiden

Sprechen Sie mit Fachleuten in der Branche, die Sie interessiert, um mehr über Unternehmen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu erfahren

Was die Leser sagen

ich habe dieses Buch gekauft, um mich auf Vorstellungsgespräche für wettbewerbsfähige Rollen als Associate Product Manager für Hochschulabsolventen vorzubereiten. Letztendlich habe ich ein Angebot erhalten, das ich ohne Decode & Conquer definitiv nicht bekommen hätte."_

8. Start at the End: How to Build Products That Create Change von Matt Wallaert

über Amazon

Über das Buch

Autor : Matt Wallaert

: Matt Wallaert Anzahl der Seiten : 256

: 256 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesezeit: 7,1 Stunden

7,1 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Bewertungen: 3.86/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



In seinem Buch Start at the End vertritt Matt Wallaert die Ansicht, dass es bei der Produktentwicklung nicht nur darum geht, mehr Geld zu verdienen, sondern auch darum, Wege zu finden, das Verhalten der Menschen zu ändern. Das mag ein wenig poetisch klingen, aber es ist wahr.

Wallaert schlägt unter anderem vor, sich Fragen zu stellen wie _"Welche Realität wollen wir schaffen?"

Er unterteilt die Antwort auf diese Frage in fünf verschiedene Komponenten:

Verhaltensweisen: Bestimmen Sie das Verhalten, das Sie mit Ihrem Produkt fördern wollen Population: Bestimmen Sie die Population, deren Verhalten Sie ändern möchten Motivation: Finden Sie die Motivation hinter dem Verhalten, das Sie fördern wollen Identifizierung von Limiten und Bedingungen: Berücksichtigen Sie die möglichen Hindernisse, die sich Ihnen bei der Erstellung des Produkts in den Weg stellen könnten Definieren der Daten: Definieren Sie die Daten, anhand derer Sie die Vor- und Nachteile der Förderung Ihres idealen Verhaltens messen werden

Wenn Sie diese Überlegungen in Ihre Produktstrategie einbeziehen, wird das Ergebnis mit Sicherheit Wirkung zeigen.

Das liegt daran, dass sich Interventionen im Allgemeinen besser gestalten lassen, wenn zu Beginn des Prozesses so viele potenzielle Erkenntnisse wie möglich vorliegen - ein großer, breiter Trichter von Möglichkeiten zur Verhaltensänderung, der sich langsam verengt, wenn wir uns auf die Belastungen konzentrieren, die wir erfolgreich in die Interventionen einbeziehen können. Je mehr Erkenntnisse wir zu Beginn haben und je schneller und gründlicher wir sie validieren können, desto mehr Maßnahmen können wir entwickeln. Je mehr Interventionen wir entwerfen, desto mehr Pilotprojekte können wir durchführen, und wenn wir diese gründlich und schnell validieren, erhalten wir mehr Cheeto-Geschmacksrichtungen, die uns dem utopischen Universum einen Snack nach dem anderen näher bringen

Matt Wallaert

Start am Ende - die wichtigsten Schlussfolgerungen

Definieren Sie klar die Produktstrategie und was Sie erreichen wollen, bevor Sie mit der Entwicklung beginnen

Erfahrene Produktmanager streben eine nachhaltige und sinnvolle Veränderung an, indem sie Produkte mit einer langfristigen Perspektive entwickeln

Erledigen Sie eine ethische Prüfung des Verhaltens, das Sie fördern wollen

Was die Leser sagen

wallaert versteht es meisterhaft, ein komplexes Thema in mundgerechte Konzepte zu zerlegen, die mit Humor und interessanten Beispielen aus bekannten Unternehmen unterstrichen werden. Eine großartige Lektüre für jeden, der mehr über die Verhaltenswissenschaft erfahren möchte. JE"_

9. Bahnbrechende Frauen im Produktmanagement von Mira Wooten

über 280Gruppe

Über das Buch

Autor : Mira Wooten

: Mira Wooten Anzahl der Seiten : 56

: 56 Erscheinungsjahr: 2021

2021 Geschätzte Lesedauer: 1,6 Stunden

1,6 Stunden Empfohlenes Niveau: Alle Niveaus

Alle Niveaus Bewertungen: Keine Bewertungen vorhanden



Wie in jeder anderen Branche auch, mussten sich Frauen im Produktmanagement bewähren.

In diesem eBook hebt die 280 Group die Antworten auf sieben Interviewfragen hervor, damit Sie verstehen, wie diese Pionierinnen ihre Karriere begonnen haben und welche wertvollen Lektionen sie auf ihrem Weg gelernt haben.

Jede dieser 20 Frauen gibt jungen Frauen, die eine Karriere als Produktmanagerin anstreben, ihren Rat. Die Verfasserin ermutigt mehr Frauen, diese Karriere mit der Zuversicht zu verfolgen, dass sie erfolgreich sein können.

Das Buch enthält Geschichten von erfolgreichen Frauen, die man bewundern und von denen man sich inspirieren lassen kann. Wenn Sie also eine Frau sind, die sich für Technik interessiert oder einen Einstieg ins Produktmanagement erwägt, ist dieses Buch großartig!

Wenn Sie ins Produktmanagement einsteigen wollen und noch nie in einer Rolle mit Kundenkontakt gearbeitet haben, würde ich Ihnen dringend empfehlen, dies als einen Schritt in die richtige Richtung zu sehen. Ein starkes Einfühlungsvermögen in die Kunden zu entwickeln, ist für einen guten Produktmanager unerlässlich, und der beste Weg, dies zu erledigen, ist, jeden Tag mit den Kunden zu sprechen."_

Brandye Sweetnam

Wegweisende Frauen im Produktmanagement - die wichtigsten Erkenntnisse

Hören Sie auf, sich zu entschuldigen und fordern Sie, was Sie wollen

Finden Sie einen Mentor, um zu gewinnenfähigkeiten im Produktmanagement und seien Sie ein guter Zuhörer

Seien Sie kreativ und scheuen Sie sich nicht, Risiken einzugehen

Was die Leser sagen

keine Bewertungen online verfügbar

10. Trau dich zu führen von Dr. Brené Brown

über Amazon

Über das Buch

Verfasser : Dr. Brené Brown

: Dr. Brené Brown Anzahl der Seiten : 256

: 256 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesezeit: 7,1 Stunden

7,1 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Bewertungen: 4.18/5 (Goodreads) 4.7/5 (Amazon)



das Buch Dare to Lead von Dr. Brené Brown stellt das stereotype Bild eines Chefs bzw. einer Führungskraft in Frage. Brown sagt, dass Empathie eine der wichtigsten Führungsqualitäten ist, die man braucht, um ein Geschäft zu führen oder eine Gruppe von Menschen zu leiten. Man muss Mitgefühl haben und Verletzlichkeit akzeptieren.

Man muss Autorität haben, aber auch menschliche Emotionen zulassen. Als Chef muss man nicht kalt und distanziert sein.

Denken Sie immer daran, dass Emotionen Sie nicht weniger effizient oder weniger produktiv machen. Sie müssen sich zurücknehmen, um sinnvolle Verbindungen zu den Menschen, mit denen Sie arbeiten, herzustellen.

Nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf hinweist, wo der Starke strauchelt oder derjenige, der etwas zu erledigen hat, es besser hätte machen können. Das Guthaben gehört dem Mann, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht von Staub und Schweiß und Blut gezeichnet ist, der sich tapfer abmüht, der sich irrt, der immer wieder zu kurz kommt ... der im besten Fall am Ende den Triumph der hohen Leistung kennt und der im schlimmsten Fall, wenn er scheitert, zumindest scheitert, während er Großes wagt."

Dr. Brené Brown

Dare to Lead - Schlüssel zum Erfolg

Sehen Sie Misserfolge als Chance, zu lernen und sich zu verbessern, nicht als Maßstab für den Selbstwert

Verstehen und verbinden Sie sich mit anderen. Einfühlungsvermögen ist ein mächtiges Führungstool

Führungskräfte befähigen andere, indem sie deren Stärken anerkennen, Kreativität fördern und zu Innovationen ermutigen

Was die Leser sagen

wenn Sie zu denen gehören, die sagen: "Ich kann keine Schwäche oder Liebe zeigen oder ich muss alle Antworten haben", dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Wenn Sie eine bessere Unternehmenskultur schaffen wollen, ist dieses Buch genau das Richtige für Sie."_

Außerdem bietet es eine Vielzahl von Ansichten und organisatorischen Features. Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp für jede Phase nutzen können:

Launch-Planung: Führen Sie eine detaillierte Planung durch, indem Sie die Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen, um die wichtigsten Punkte zu priorisieren. Fügen Sie spezifische Details zur Markteinführung hinzu, wie z. B. die Markteinführungsphase, den Eigentümer der Aufgabe oder Abhängigkeiten, um Produkt-Roadmaps zu erstellen. ClickUp projektmanagement tools werden Sie in jeder Phase des Produktlebenszyklus unterstützen.

ClickUp's Checkliste für die Produkteinführung Vorlage soll Ihnen helfen, einen Fahrplan für die erfolgreiche Einführung Ihres Produkts zu erstellen.

Entwicklung: Richten Sie Kanban-Boards ein, um den Entwicklungs-Workflow zu verwalten. Erkunden Sie ClickUp Vorlagen für das Produktmanagement um großartige Prozesse aufzubauen und eine zuverlässige Roadmap für Ihr Produkt zu erstellen.

Profitieren Sie von der Berichterstellung über Metriken des Projekts in Echtzeit mit anpassbaren ClickUp Ansichten

Prototyping: Mit ClickUp können Sie Produktdesigndateien, Prototypen und Wireframes direkt an Aufgaben anhängen, um den Zugriff zu erleichtern. Ansichten und Boards helfen Ihnen bei der Verwaltung von Prototyping- und Produktdesign-Aufgaben. Prototyping ist ein kluger Schritt bei der Entwicklung von Produkten, denn es hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen, spart Geld und stellt sicher, dass alle Beteiligten das Endprodukt verstehen.

ClickUp's Beispiel für einen Projekt Plan Vorlage soll Ihnen helfen, Projekte an einem Ort zu planen und durchzuführen.

Produktmarketing: Einstellen marketing Ziele dashboards helfen bei der Nachverfolgung der Marketingleistung und der wichtigsten Metriken in ClickUp. Verwenden kPIs und Metriken für das Produktmanagement nachverfolgung von Terminen und Einholung von Feedback von Mitgliedern des Teams und Interessengruppen. Für Produktmarketing-Teams ist es einfacher, Nachverfolgungen durchzuführen und auf die Schritte der Wettbewerber zu reagieren.

ClickUp's Sales KPI Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der Nachverfolgung und Messung der Leistung Ihres Vertriebsteams zu helfen.

Zusammenarbeit mit dem ClickUp Whiteboard verwandelt die Gedanken Ihres Teams in organisierte Pläne. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Funktionen mit ClickUp AI. Das spart eine Menge Zeit und Energie.

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln

Steigern Sie Ihre Effektivität in neue Dimensionen

Und das war's! Das sind die Top 10 der besten produktmanagement bücher, die Sie auf Ihrer Reise als Produktmanager begleiten. Um es mit den Worten von Dr. Seuss zu sagen: "Je mehr du liest, desto mehr Dinge wirst du wissen. Je mehr du lernst, desto mehr Orte wirst du besuchen."

Aus diesen Büchern, die voller Weisheiten stecken, kann man eine Menge lernen. Noch wichtiger ist es, dieses Wissen in der realen Welt umzusetzen.

Es geht nicht nur darum, die Prinzipien zu verstehen, sondern sie erfolgreich in zuverlässige Produkte umzusetzen. Dafür brauchen Sie vielleicht einen Profi an Ihrer Seite.

Üben Sie mit ClickUp, was Sie bisher gelernt haben, und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Produktmanagementprozess!