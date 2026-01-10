28 KI-Anwendungsfälle und -Anwendungen für Teams im Unternehmen im Jahr 2026

Künstliche Intelligenz (KI) überrascht immer wieder aufs Neue.

Heute gibt es KI-Tools und -Apps, die jedes Problem im Bereich der persönlichen und geschäftlichen Produktivität lösen. Es gibt sogar einen Aggregator für KI-Anwendungsfälle namens „There’s an AI for that“. Dabei handelt es sich um eine riesige Datenbank mit über 10.000 KI-Lösungen für mehr als 2.500 Aufgaben!

Von der Schaffung benutzerdefinierter Kundenerlebnisse bis hin zur Vorhersage von Wartungsbedarf – die Anwendungsmöglichkeiten von KI sind grenzenlos. Die Kosten- und Zeitersparnisse durch vereinfachte Workflows, optimierte Prozesse und intelligente Erkenntnisse machen KI-Technologie zu einem Muss für Geschäfte.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie künstliche Intelligenz in Ihrer Branche, Ihrem Sektor oder Ihrem Anwendungsfall einsetzen können, haben wir genau die richtige Liste für Sie.

Bevor wir uns jedoch eingehend mit den Anwendungsfällen und Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen befassen, wollen wir zunächst verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert.

Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz ist ein Feld der Forschung, das menschliche Intelligenz und Denkweisen nachahmt, indem es riesige Datenmengen analysiert, Muster erkennt und auf der Grundlage eines vordefinierten Satzes komplexer Regeln Vorhersagen trifft.

Wie kann KI Unternehmen helfen?

KI ist hervorragend darin, Ihnen Routine- und Verwaltungsaufgaben abzunehmen, damit Sie sich auf Aufgaben konzentrieren können, die einen höheren Wert schaffen. Da KI zeitaufwändige Datenanalysen, Abfragen zum Kundendienst und die Optimierung des Projektmanagements übernimmt, haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit, strategisch und kreativ zu denken.

Das Ergebnis ist eine Belegschaft, die weniger Zeit mit wiederholenden Aufgaben verbringt und mehr Zeit damit, menschliche Stärken wie Vorstellungskraft, Empathie und Problemlösungskompetenz einzusetzen. Durch KI unterstützt können Teams Innovationen vorantreiben und das Geschäft voranbringen.

Aber das ist noch nicht alles.

KI kann zudem logische Abläufe verarbeiten, um objektive, unvoreingenommene Entscheidungen zu treffen und komplexe Aufgaben in verschiedenen Feldern auszuführen – sie analysiert die Krankengeschichte eines Patienten, nutzt Predictive Analytics für die Betriebsführung und optimiert Marketingkampagnen – und das schneller als menschliche Mitarbeiter.

Doch den Hype um KI zu durchschauen und ihre praktischen Anwendungsmöglichkeiten für Geschäftsteams zu erkennen, kann überwältigend wirken. Von Vertrieb und Marketing bis hin zu Betrieb sowie Forschung und Entwicklung (F&E) nutzt KI still und leise die Automatisierung der Prozesse, um die Arbeitsweise der Teams zu verändern.

28 KI-Anwendungsfälle zur Optimierung Ihres Geschäfts

Lassen Sie uns die Lücke zwischen dem futuristischen Versprechen der künstlichen Intelligenz und den realen Auswirkungen schließen und herausfinden, wie Ihr Team diese Technologie nutzen kann, um die tägliche Effizienz bei der Arbeit zu steigern.

1. KI für das Marketing

Massenmarketing ist passé. Es reicht nicht mehr aus, dieselbe Botschaft an alle zu senden und zu hoffen, dass etwas hängen bleibt. Im Zeitalter der KI geht es beim Marketing um personalisierte Präzision.

Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten von ClickUp AI, um wirkungsvolle Marketinginhalte zu erstellen

Der KI-Assistent von ClickUp ist speziell darauf zugeschnitten, die Vorteile personalisierter Nachrichten in Ihre Marketingkampagnen zu integrieren. Er bietet Marketingteams eine Reihe von gebrauchsfertigen Vorlagen, um die Erstellung von Inhalten zu optimieren, Kampagnen zu verbessern und den Marketing-ROI zu steigern. Sie können ihn nutzen, um schnell ansprechende Blogbeiträge zu verfassen, fesselnde Social-Media-Beiträge zu schreiben oder überzeugende E-Mail-Betreffzeilen zu generieren.

Sie können damit auch Zeit bei der Dokumentation von Notizen und nächsten Schritten sparen – es kann fast sofort Zusammenfassungen für Aktualisierungen von Aufgaben, Kommentarthreads und Meeting-Notizen erstellen.

Neben künstlicher Intelligenz unterstützt ClickUp Marketingteams mit anpassbaren Ansichten und Vorlagen, die einen strukturierten Ansatz für die Kampagnenplanung, die Organisation von Inhalten und die Aufgabenverwaltung bieten. Mit nur wenigen Klicks können Sie neue Kampagnenideen entwickeln, Personas skizzieren und Customer Journeys entwerfen, um Ihren Marketing-Aufwand zu reduzieren.

Schließlich bieten die umfassenden Berichte und Dashboards von ClickUp Echtzeit-Einblicke in die Kampagnenleistung, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen und Strategien optimieren können, um greifbare Ergebnisse und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Hier sind einige Beispiele dafür, wie KI-Marketing-Tools Ihnen das Leben erleichtern können.

Anwendungsfälle

Predictive Analytics: Prognostizieren Sie das Kundenverhalten und treffen Sie fundierte Entscheidungen zu Marketingstrategien. Walmart nutzt als Beispiel KI, um die Nachfrage nach Produkten zu prognostizieren, was dem Unternehmen hilft, seinen Lagerbestand zu optimieren und Lieferengpässe zu vermeiden, während Nike KI einsetzt, um die Kundenabwanderung vorherzusagen, was dem Unternehmen hilft, hochwertige Kunden zu identifizieren und zu binden.

Personalisierte Werbung: Cosabella, eine Dessous-Marke, nutzt KI zur Erstellung benutzerdefinierter Werbekampagnen für Kunden. Der KI-Algorithmus des Unternehmens analysiert Kundendaten, darunter Kaufhistorie, Browsing-Verlauf und Interaktionen in sozialen Medien. Der Algorithmus generiert daraufhin benutzerdefinierte Werbekampagnen, die auf die Interessen und Vorlieben jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind.

Social-Media-Management: Die KI „OwlyWriter“ von Hootsuite automatisiert Social-Media-Aufgaben wie das Posten von Updates, die Planung von Inhalten und das Beantworten von Kommentaren. Die KI von Sprinklr unterstützt das Marketing des Unternehmens durch die Analyse von Social-Media-Daten, die Nachverfolgung von Markenerwähnungen und die Identifizierung von Influencer-Möglichkeiten.

Optimierung von Marketingkampagnen: Adobe Sensei nutzt KI, um Social-Media-Werbekampagnen auf der Grundlage von Interaktionen der Benutzer und Leistungsdaten automatisch zu optimieren. Die KI von IBM namens Watson kann hochwertige Kunden identifizieren und gezielt ansprechen, Marketingbotschaften personalisieren und die Kampagnenleistung optimieren.

2. KI für das Schreiben

Dank der Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) eignet sich KI hervorragend zum Verfassen hochwertiger Texte. Optimieren und trainieren Sie KI-Schreibtools und geben Sie ihnen umfassende Anweisungen, damit Sie Artikel, Blogs, Whitepaper und sogar ganze Romane sowie eigene Songtexte produzieren können.

Anwendungsfälle

Dienste wie Grammarly nutzen KI, um Fehler zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, wodurch das Schreiben effektiver und fehlerfreier wird

Der Jasper KI-Schreibassistent erstellt Blogbeiträge, Marketingtexte und sogar Skripte auf Basis Ihrer Vorgaben

Mit rollenspezifischen Eingabeaufforderungen kann das KI-Schreibtool von ClickUp ausgefeilte Inhalte generieren, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Es kann Marketing-Fallstudien, Vertriebs-E-Mails und technische Dokumente verfassen sowie Verkaufspräsentationen und Blogbeiträge erstellen.

Nutzen Sie Tools wie Copyleaks, um KI-generierte Inhalte zu erkennen , wenn Sie mit freiberuflichen Autoren zusammenarbeiten

3. KI für den Vertrieb

Die Fähigkeit der KI, riesige Mengen historischer Vertriebsdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, eröffnet Vertriebsteams neue Möglichkeiten, ihren Ansatz zu personalisieren, ihren Aufwand zu optimieren und mehr Geschäfte abzuschließen.

Personalisieren Sie Ihre Vertriebsansprache mit ClickUp AI

Anwendungsfälle

Salesforce Einstein kann große Mengen an Kundendaten analysieren, um Kaufmuster vorherzusagen und die effektivsten Vertriebsstrategien vorzuschlagen.

Gong zeichnet Verkaufsgespräche auf und transkribiert sie. Mithilfe von KI werden Verbesserungspotenziale identifiziert und Vertriebsmitarbeiter gecoacht, um mehr Abschlüsse zu erzielen.

Drift nutzt Chatbots, um Leads rund um die Uhr zu qualifizieren, wodurch menschliche Mitarbeiter für Interaktionen mit hohem Wert entlastet werden

4. KI für den Kundenservice

KI-gestützte Lösungen verbessern den Kundenservice, indem sie es Teams ermöglichen, mehr Anfragen effizient zu bearbeiten, Kundeninteraktionen zu personalisieren und Probleme proaktiv zu lösen. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -bindung.

Nutzen Sie ClickUp AI, um Aufgaben zu automatisieren, Interaktionen zu personalisieren und tiefere Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen

Anwendungsfälle

Der Chatbot von Domino’s Pizza, Dom, nimmt Bestellungen entgegen, führt die Nachverfolgung von Lieferungen durch und unterhält Kunden sogar mit Witzen

Connie, der KI-Assistent von Hilton Hotels, beantwortet Fragen der Gäste, empfiehlt Aktivitäten und bucht auch Spa-Termine

Der virtuelle Friseur von L’Oréal nutzt AI, um anhand eines Selfies personalisierte Haarpflege-Routinen vorzuschlagen

5. KI für den Tourismus

Die Zukunft des Tourismus wird von KI bestimmt. KI kann Ihre Reiseabenteuer begleiten, personalisierte Reiserouten erstellen und Ihnen sogar Virtual-Reality-Touren bieten, die Sie in ferne Länder entführen.

Anwendungsfälle

Der KI-gestützte „Travel Assistant“ von Emirates hilft Passagieren dabei, sich am Flughafen zurechtzufinden, Flüge zu buchen und sogar ihr Gepäck zu verwalten

Das KI-Tool von Trip.com, TripGen, schlägt personalisierte Reisepakete und Aktivitäten vor, die auf Ihre Interessen und Ihr Budget zugeschnitten sind.

KI-gestützte Tools wie Hopper nutzen Algorithmen des maschinellen Lernens, um Flugpreise vorherzusagen und den besten Zeitpunkt für Buchungen zu empfehlen, sodass Sie Geld sparen und Stress vermeiden können

6. KI für die Unterhaltungsbranche

Von der Gestaltung hyper-personalisierter Erlebnisse bis hin zur Erweiterung kreativer Grenzen – KI bereichert die Unterhaltungsbranche. KI-Algorithmen stellen Musik-Playlists zusammen, die zu Ihrer Stimmung passen, empfehlen Filme, die Ihnen gefallen werden, und generieren Geschichten, die sich Ihren Vorlieben anpassen. Mit KI können Sie in fantastische Welten eintauchen und in Echtzeit mit Zeichen interagieren und spielen.

Anwendungsfälle

Industrial Light & Magic von Lucasfilm nutzt KI zur Erzeugung von Spezialeffekten und erweckt damit Kreaturen wie Baby Yoda zum Leben

Netflix nutzt eine KI-Engine, die Serien und Filme basierend auf Ihrem Sehverhalten empfiehlt und so für ein fesselndes Seherlebnis sorgt

MuseNet KI komponiert Musik in verschiedenen Stilen, von klassischen Symphonien bis hin zu modernen Pop-Hits, und erweitert damit die Grenzen des kreativen Ausdrucks

Die MetaHuman-Technologie von Epic Games erzeugt realistische virtuelle Zeichen für Spiele und Filme und lässt die Grenzen zwischen der realen und der imaginären Welt verschwimmen.

7. KI für die Immobilienbranche

Stellen Sie sich virtuelle Touren vor, mit denen Sie Immobilien von überall aus erkunden können, Chatbots, die rund um die Uhr Fragen beantworten, und Algorithmen, die Markttrends mit erstaunlicher Genauigkeit vorhersagen. Künstliche Intelligenz stattet die Immobilienbranche mit Erkenntnissen, Automatisierung und Superkräften aus, um Ihren Weg zu optimieren.

Anwendungsfälle

Zillows „Zestimates“ nutzt KI, um Werte von Immobilien mit beeindruckender Genauigkeit zu prognostizieren, sodass Käufer und Verkäufer fundierte Entscheidungen treffen können

Die KI-gestützte Suchmaschine von Redfin filtert Angebote nach Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget und hilft Ihnen so, Zeit zu sparen und Frustration zu vermeiden.

Automatisierte Immobilienverwaltungstools übernehmen Aufgaben wie Mietinkasso, Instandhaltungsanfragen und Mieterüberprüfung und verschaffen Immobilienverwaltern so wertvolle Zeit

8. KI für das Projektmanagement

Projektmanagement ist ein komplexes Geflecht aus Aufgaben, Terminen und Ressourcen. Aber was wäre, wenn Sie einen unermüdlichen Assistenten hätten, der Daten analysieren, Risiken vorhersagen und Workflows optimieren könnte? Hier kommt KI ins Spiel und revolutioniert die Art und Weise, wie wir planen, umsetzen, Entscheidungen treffen und Projekte abwickeln.

Nutzen Sie ClickUp AI, um Ihre Projekte nahtlos zu organisieren, zu planen und durchzuführen

Anwendungsfälle

Microsoft Project Cortex nutzt KI, um Erkenntnisse aus Projektdokumenten und -daten zu gewinnen, umsetzbare Empfehlungen zu geben und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Wrike Analyze nutzt KI, um Projektergebnisse vorherzusagen, potenzielle Verzögerungen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen, bevor es zu spät ist.

WorkBoard nutzt KI, um den Fortschritt des Projekts in Echtzeit zu visualisieren, sodass Sie Bereiche identifizieren können, die Aufmerksamkeit erfordern, und schnell datengestützte Entscheidungen treffen können

Monday.com integriert KI-gestützte Features wie automatisierte Fortschrittsberichte und Stimmungsanalysen, damit Teams jederzeit informiert und auf Kurs bleiben

9. KI für die Softwareentwicklung

/AI automatisiert Aufgaben wie Codegenerierung, Codeüberprüfung, Kommentierung und Fehlerbehebung. Außerdem bietet sie Unterstützung beim Design. Entwickler können sich nun darauf konzentrieren, ihren Code in den Gesamtkontext einzubinden, während ihre KI-Partner die Routineaufgaben übernehmen.

Anwendungsfälle

GitHub Copilot ist ein KI-Assistent, der basierend auf Ihrem aktuellen Kontext Code vorschlägt und so Entwicklern Zeit und Aufwand spart

DeepCode ist ein KI-gestütztes tool zur Codeüberprüfung, das potenzielle Sicherheitslücken und Programmierfehler identifiziert und so die Codequalität verbessert.

IntelliJ IDEA nutzt KI, um Variablennamen vorzuschlagen, Code zu refaktorisieren und sogar potenzielle Fehler zu identifizieren, was die Produktivität der Entwickler erheblich steigert

10. KI für KI

Die Entwicklung künstlicher Intelligenz erfordert Fachwissen, sorgfältige Planung und viel Ausprobieren. Doch KI selbst kann in diesem Prozess wertvolle Unterstützung leisten. Sie kann Puzzleteile zusammenfügen, neue vorschlagen, fehlende Teile identifizieren und das Design verbessern. KI ist das ultimative Tool, um noch leistungsfähigere KI zu schaffen.

Anwendungsfälle

AutoML-Plattformen wie Google AutoML und Amazon SageMaker automatisieren die gesamte Machine-Learning-Pipeline, von der Datenaufbereitung bis hin zur Auswahl der Modelle und -bereitstellung

OpenAI Gym bietet eine simulierte Umgebung zum Trainieren und Testen von Algorithmen für das verstärkende Lernen und beschleunigt so Forschung und Entwicklung

Tools für erklärbare KI (XAI) wie LIME und SHAP helfen Entwicklern zu verstehen, wie KI-Modelle Entscheidungen treffen, sodass sie potenzielle Verzerrungen und Fehler erkennen und beheben können

Generative KI-Modelle wie Stable Diffusion und Dall-E 3 erzeugen realistische Bilder und Texte und liefern damit wertvolle Trainingsdaten für andere KI-Modelle

11. KI für das Personalwesen

KI-gestützte Tools für das Personalwesen automatisieren mühsame Aufgaben, vereinfachen Prozesse und liefern wertvolle datengestützte Erkenntnisse für jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus. Personalverantwortliche können sich von administrativen Belastungen befreien und sich darauf konzentrieren, eine dynamische, engagierte und leistungsstarke Belegschaft aufzubauen.

Optimieren Sie HR-Prozesse, verbessern Sie die Talentakquise und steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit ClickUp AI

Anwendungsfälle

Workday nutzt KI zur Automatisierung von Aufgaben wie Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen und Leistungsbeurteilungen, sodass sich HR-Mitarbeiter auf strategische Initiativen konzentrieren können

LinkedIn Talent Insights nutzt KI zur Analyse von LinkedIn-Daten, um Unternehmen Einblicke in ihre Belegschaft und potenzielle Kandidaten zu geben und ihnen dabei zu helfen, bessere Einstellungsentscheidungen zu treffen

Eightfold KI gleicht Bewerber effizient mit offenen Stellen ab, verkürzt so die Zeit bis zur Einstellung und verbessert die Qualität der Personalbeschaffung

12. KI für Rechts- und Jurateams

KI erleichtert die Recherche und die Prüfung von Dokumenten. Anwälte können damit Fallausgänge vorhersagen und Rechtsstrategien optimieren. So können Rechtsteams intelligenter und schneller arbeiten und mit KI-gestützten Rechtswerkzeugen bessere Ergebnisse für ihre Clients erzielen.

Anwendungsfälle

Luminance nutzt maschinelles Lernen, um Verträge zu analysieren, Schlüsselinformationen zu extrahieren und potenzielle Risiken zu identifizieren, wodurch sich die Prüfungszeit und die Rechtskosten erheblich reduzieren.

Kira Systems ist führend im Bereich E-Discovery und unterstützt Rechtsabteilungen dabei, große Mengen elektronischer Daten zu durchforsten, um relevante Dokumente schnell und effizient zu finden

Lex Machina analysiert umfangreiche Repositorys mit Rechtsprechung und Rechtsgutachten und liefert Anwälten personalisierte Empfehlungen und Erkenntnisse

13. KI für Cybersicherheit

Künstliche Intelligenz hat sich zu einer mächtigen Waffe im Bereich der Cybersicherheit entwickelt. Sie analysiert Daten, erkennt Bedrohungen und reagiert in Echtzeit auf Probleme der Datensicherheit, um Ihre digitalen Assets zu schützen.

Anwendungsfälle

Darktrace nutzt Anomalieerkennung, um Cyberangriffe in Echtzeit zu identifizieren und zu neutralisieren und Unternehmen so selbst vor den raffiniertesten Bedrohungen zu schützen.

Palo Alto Networks Cortex XDR analysiert Daten aus Ihrer gesamten Infrastruktur für Sicherheit und bietet Ihnen so eine einheitliche Ansicht der potenziellen Bedrohungen, sodass Sie schnell und effektiv reagieren können.

14. KI für den Bildungsbereich

KI hat sich positiv auf das Bildungswesen ausgewirkt und starre Lehrpläne sowie standardisierte Tests abgelöst. Sie bietet nun personalisierte und ansprechende Lernerfahrungen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Anwendungsfälle

DreamBox Learning nutzt ein KI-Tool, mit dem Schüler ihre Stärken und Schwächen einschätzen können, und erstellt personalisierte Lernpfade, um Wissenslücken zu schließen.

Kahoot! nutzt KI, um spannende Quizze und Tests zu erstellen, die das Lernen für Schüler aller Altersstufen interaktiv und spannend machen.

Minecraft Education Edition erstellt immersive Simulationen und interaktive Aufgaben, die Schüler für Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT-Fächer) begeistern und sie mithilfe KI-gestützter Tools an der Problemlösung beteiligen.

Duolingo nutzt KI, um Lektionen basierend auf den Fortschritten und Zielen der Lernenden zu personalisieren, wodurch das Sprachenlernen Spaß macht und effektiv ist.

15. KI für Regierung und öffentliche Verwaltung

KI im öffentlichen Sektor optimiert Prozesse, erhöht die Transparenz und ermöglicht personalisierte öffentliche Dienstleistungen. Sie antizipiert Bedürfnisse, löst komplexe Probleme schnell und gewährleistet effiziente staatliche Dienstleistungen für die Bürger.

Anwendungsfälle

Dubais KI-gestützte Polizei setzt mit KI ausgestattete Drohnen ein, um Verkehrsmuster zu analysieren und Kriminalitätsschwerpunkte vorherzusagen, wodurch die öffentliche Sicherheit verbessert wird

Das 311-Helpline-System von New York City nutzt natürliche Sprachverarbeitung, um Bürgeranfragen zu verstehen und an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten, wodurch die Reaktionszeiten und die Servicequalität verbessert werden

16. KI für die Bauindustrie

Mit KI als Partner können Sie jede Phase des Bauprozesses transformieren. KI kann Baupläne analysieren, den Materialverbrauch optimieren und Risiken vorhersagen. Mit Computer Vision ausgestattete Drohnen und Roboter unterstützen Vermessungs-, Inspektions- und physische Aufgaben, um Sicherheit und Effizienz zu verbessern.

Anwendungsfälle

Autodesk BIM 360 nutzt KI, um Bauprojekte von der Planung bis zur Ausführung zu verwalten, und sorgt so für reibungslosere Kommunikation, Zusammenarbeit und Datenanalyse

SiteAware nutzt Drohnen und Sensoren, um Baustellen in Echtzeit zu überwachen, die Sicherheit zu verbessern, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen und potenzielle Gefahren zu erkennen

BuildingConnected stellt Bauunternehmen mit KI-Lösungen in Verbindung, darunter Robotikausrüstung und Software zur Materialoptimierung

17. KI für das Bank- und Finanzwesen

KI-Tools für Buchhaltung und Finanzen personalisieren die Finanzberatung, optimieren Transaktionen, erkennen Betrugsfälle und helfen Ihnen, klügere Investitionsentscheidungen zu treffen. Es gibt KI-Chatbots für den Kundenservice und Robo-Advisor für die Vermögensverwaltung.

Anwendungsfälle

Intuit Mint nutzt KI, um Ihre Ausgaben zu kategorisieren, die Nachverfolgung von Budgets durchzuführen und personalisierte Finanzanalysen bereitzustellen, damit Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Upstart ist eine KI-gestützte Kreditplattform, die alternative Datenpunkte zur Bonitätsprüfung nutzt und so den Zugang zu Finanzmitteln für unterversorgte Bevölkerungsgruppen erweitert.

Jumio ist eine KI-gestützte Plattform zur Identitätsüberprüfung, die Gesichtserkennung und andere biometrische Technologien zur Betrugserkennung und für Sicherheit bei Online-Transaktionen nutzt.

18. KI für die Umwelt

Künstliche Intelligenz ist ein leistungsstarkes Tool, um den Klimawandel zu bekämpfen, die Artenvielfalt zu schützen und das Ressourcenmanagement zu optimieren. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Zukunft für die Menschheit und unseren Planeten.

Anwendungsfälle

Die KI-Plattform von OceanMind analysiert Satellitenbilder und Meeresdaten zur Nachverfolgung von illegaler Fischerei und zum Schutz von marine Ökosystemen

Der World Wildlife Fund nutzt KI-gestützte Tools, um die Bewegungsmuster und die Nutzung von Lebensräumen durch Tiere zu untersuchen und damit Strategien zum Schutz gefährdeter Arten zu entwickeln.

Xyonix nutzt KI, um Speicherorte für die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid zu identifizieren und zu optimieren, um die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen

19. KI für gemeinnützige Organisationen

KI steigert die Effizienz, verbessert die Reichweite und maximiert die Wirkung gemeinnütziger Projekte. KI-gestützte Plattformen zur Vermittlung von Freiwilligen bringen Freiwillige auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Interessen mit den passenden Einsatzmöglichkeiten zusammen und steigern so das Engagement und die Zufriedenheit der Freiwilligen erheblich.

Anwendungsfälle

Kindful ist eine KI-gestützte Fundraising-Plattform, die maschinelles Lernen nutzt, um das Spendererlebnis zu personalisieren und Fundraising-Kampagnen zu optimieren, wodurch Spenden und Spenderbindung gesteigert werden.

Charity Navigator ist eine KI-gestützte Plattform, die Finanzdaten und Governance-Praktiken von gemeinnützigen Organisationen analysiert und Spendern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen

20. KI für die Textil- und Bekleidungsbranche

Nutzen Sie /AI, um innovative und benutzerdefinierte Bekleidungsdesigns auf Basis von Trends, Benutzerpräferenzen und Körpermaßen zu erstellen und gleichzeitig durch die Optimierung der Lieferkette Abfall zu reduzieren.

Anwendungsfälle

Zeekit nutzt 3D-Körperscans und Deep Learning, um personalisierte Avatare für virtuelle Anproben und benutzerdefinierte Passformen zu erstellen, was Zeit und Ressourcen spart

Unspun fertigt für Sie auf Anfrage benutzerdefinierte, perfekt sitzende Jeans nach Maß an – auf Basis von 3D-Scans Ihres Körpers, die mit einem Smartphone aufgenommen wurden. Das Ziel: null Lagerbestand und null Modeabfälle.

Textile Exchange ist eine gemeinnützige Organisation, die KI einsetzt, um die Umweltauswirkungen von Textilien zu verfolgen und zu analysieren und so Marken dabei zu unterstützen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen

21. KI für den Transportsektor

KI-Tools optimieren den Verkehrsfluss, unterstützen die Routenplanung, erhöhen die Sicherheit und verändern unsere Reisen zu Land, in der Luft und auf See.

Anwendungsfälle

Tesla Autopilot ist ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, das mithilfe von KI lenkt, beschleunigt und bremst und so das Fahren sicherer und komfortabler macht

Waymo ist ein Pionier im Bereich selbstfahrender Autos, der KI nutzt, um durch Stadtstraßen und auf Autobahnen zu navigieren, und an ausgewählten Standorten autonome Fahrdienste anbietet.

Siemens Mobility ist ein Anbieter, der KI einsetzt, um den Wartungsbedarf für Züge und Busse vorherzusagen, die Sicherheit zu gewährleisten und Ausfälle zu verhindern

22. KI im Gesundheitswesen

Künstliche Intelligenz ist ein Segen für die Gesundheitsbranche. Sie ermöglicht genauere Diagnosen, unterstützt die Arzneimittelforschung und optimiert Behandlungen. Außerdem kann sie den Gesundheitszustand von Patienten überwachen und Behandlungsergebnisse vorhersagen.

Anwendungsfälle

AlphaFold von DeepMind sagt Proteinstrukturen präzise voraus und revolutioniert damit die Arzneimittelentwicklung und die personalisierte Medizin

BlueDot führt die Nachverfolgung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten in Echtzeit durch und hilft Gesundheitssystemen dabei, sich auf potenzielle Epidemien vorzubereiten und darauf zu reagieren

Babylon Health nutzt virtuelle Assistenten und Chatbots, um Patienten rund um die Uhr mit Gesundheitsberatung, Vorabdiagnosen und Support zu unterstützen

23. KI für die Landwirtschaft

KI-gestützte Lösungen optimieren Ernteerträge, überwachen die Bodengesundheit, erkennen Schädlinge und führen Automatisierungen landwirtschaftlicher Aufgaben durch. Diese Technologie ermöglicht es Landwirten, eine effizientere, produktivere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Anwendungsfälle

Plantix analysiert Fotos von Nutzpflanzen, um Krankheiten und Schädlinge zu diagnostizieren, sodass Landwirte sofort Maßnahmen ergreifen können, um ihre Erträge zu schützen

HarvestAI nutzt Luftbilder und Algorithmen des maschinellen Lernens, um den Zustand der Pflanzen zu überwachen und Erträge vorherzusagen, und liefert so wertvolle Erkenntnisse für Entscheidungen im Betriebsmanagement.

Terramera nutzt KI zur Analyse von Bodendaten und empfiehlt benutzerdefinierte Düngungs- und Nährstoffpläne, um das Pflanzenwachstum zu optimieren und die Umweltbelastung zu minimieren

24. KI für die Fertigung

KI-Tools optimieren Produktionslinien und prognostizieren Maschinenausfälle, um die Qualitätskontrolle zu verbessern und Aufgaben zu automatisieren. Mit KI können Sie eine intelligentere, effizientere und produktivere Fertigung schaffen und damit eine neue Ära der Fertigungsexzellenz einläuten.

Anwendungsfälle

Siemens MindSphere ist eine KI-Plattform, die eine Verbindung zwischen Daten von Fabrikanlagen herstellt und analysiert, um den Betrieb zu optimieren und eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen.

GE Predix ist eine industrielle KI-Plattform, die Daten von Sensoren und Maschinen nutzt, um Ausfälle von Anlagen vorherzusagen und Wartungspläne zu optimieren, wodurch Ausfallzeiten und Kosten reduziert werden

25. KI für den Bergbau

Mit KI-gesteuerten Drohnen können Sie Landschaften präzise scannen und Mineralvorkommen kartieren. Vorhersagemodelle können seismische Daten und historische Aufzeichnungen analysieren, um die besten Abbaustätten zu identifizieren und so Ressourcen zu sparen. Selbstfahrende Lkw arbeiten unermüdlich in komplexen Stollen und steigern so Effizienz und Produktivität.

Anwendungsfälle

Die autonomen Muldenkipper von Komatsu navigieren selbstständig durch Bergwerke, maximieren die Effizienz und minimieren menschliche Fehler

Descartes Labs analysiert Satellitenbilder und geologische Daten mithilfe von KI, um potenzielle Mineralvorkommen zu identifizieren und so den Aufwand für die Explorationsarbeiten zu reduzieren

MineSense nutzt KI und Robotik, um Aufgaben im Untertagebau zu automatisieren, wodurch die Produktivität gesteigert und das Risiko für die Arbeiter verringert wird.

26. KI für die Fischerei

Optimieren Sie Fangrouten, prognostizieren Sie Fangmengen, bekämpfen Sie illegale Fischerei und schützen Sie Meereslebewesen mithilfe von KI. Lassen Sie sich von KI dabei unterstützen, die Vorteile von Rentabilität und Nachhaltigkeit in der Fischerei zu nutzen.

Anwendungsfälle

Der Marine Stewardship Council ist eine gemeinnützige Organisation, die KI einsetzt, um die Nachverfolgung von Fischereifahrzeugen durchzuführen und sicherzustellen, dass sie die Standards für nachhaltige Fischerei einhalten, um so die Meeresökosysteme zu schützen.

Das Projekt „Fully Documented Fisheries“ (FDF) identifiziert Fischarten in Echtzeit, verhindert Beifang und fördert nachhaltige Fischereipraktiken

27. KI für die Luft- und Raumfahrt

Durch den Einsatz von KI kann die Luft- und Raumfahrtindustrie die Flugsicherheit und Zuverlässigkeit erhöhen, Wartungskosten senken, die Treibstoffeffizienz von Flugzeugen optimieren, wiederholende Aufgaben automatisieren und Personal für Innovationen freisetzen.

Anwendungsfälle

Der KI-gestützte Hubschrauber „Ingenuity“ der NASA flog erfolgreich auf dem Mars und demonstrierte damit das Potenzial von KI für die autonome Erkundung in anspruchsvollen Umgebungen.

Das Deep Space Anomaly Detection System der NASA überwacht die Daten von Raumfahrzeugen auf Anomalien, um Sonden zu schützen und den Erfolg der Mission über interstellare Entfernungen hinweg sicherzustellen.

Airbus Skywise sammelt und analysiert Flugzeugdaten, um Fluggesellschaften dabei zu unterstützen, Wartung und Betrieb zu optimieren

28. KI für die Energiebranche (Erzeugung und Verteilung)

/AI ist auch im Stromnetz von Nutzen, da sie es umweltfreundlicher und widerstandsfähiger gegenüber sich ändernden Energiebedürfnissen macht.

Anwendungsfälle

GridBeyond nutzt KI zur Verwaltung dezentraler Energiequellen wie Solaranlagen und Batterien und ermöglicht so ein flexibleres und widerstandsfähigeres Stromnetz

Sentient Energy analysiert Daten von intelligenten Stromzählern, um Anomalien und potenzielle Ausfälle zu erkennen, sodass Versorgungsunternehmen proaktiv reagieren können und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist.

DeepMind for Google Energy prognostiziert den Energiebedarf präzise und hilft Google und anderen Energieversorgern dabei, die Stromerzeugung zu optimieren und CO₂-Emissionen zu reduzieren

Während KI weitreichende und potenziell lebensverändernde Anwendungen in verschiedenen Sektoren und Branchen bietet, verbessern einige ihrer Anwendungen auch unseren Alltag auf die einfachste – und doch wirkungsvollste – Weise.

ClickUp AI: Der ultimative Booster für die Produktivität

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, Sie hätten die Superkraft, alle Ihre Aufgaben weit vor Ablauf der Fristen zu erledigen? Wir auch.

Enterprise-Teams sind ständig auf der Suche nach tools, um Prozesse zu vereinfachen und die Gesamtleistung zu steigern.

Entdecken Sie ClickUp AI. Es handelt sich um einen leistungsstarken KI-Assistenten, der in die Plattform für Projektmanagement von ClickUp integriert ist und die ideale Lösung darstellt, um Ihre Produktivität während des gesamten Arbeitstages zu steigern.

Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick, wie ClickUp AI Ihnen die Superkräfte verleihen kann, nach denen Sie sich sehnen.

Erhalten Sie auf Ihre Rolle zugeschnittene Unterstützung beim Verfassen von Texten

Egal, ob Sie als Vertriebsmitarbeiter am perfekten Verkaufsgespräch arbeiten oder als Produktmanager an einem Einführungsplan – mit ClickUp AI erhalten Sie die Schreibunterstützung, die Sie benötigen. Die KI versteht den Kontext verschiedener Unternehmensrollen und Projekte und liefert Ihnen maßgeschneiderte Ideen und Vorschläge für Ihre Texte.

Nahtlos zusammenarbeiten

Lassen Sie ClickUp die Zusammenarbeit mit seinen KI-Funktionen verbessern. Es bietet generative Schreibfunktionen zum Verfassen von E-Mails, zum Zusammenfassen von Dokumenten und zum Vorschlagen besserer Formulierungen und Grammatik. Sie können auch Aktionspunkte basierend auf dem Kontext Ihrer Aufgaben erstellen und das tool für Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Team nutzen.

Sorgen Sie mit ClickUp AI für benutzerdefinierte Kommunikation und bauen Sie so dauerhafte Kundenbeziehungen auf

Überwinden Sie Kommunikationsbarrieren

ClickUp AI macht die funktions- und kulturübergreifende Zusammenarbeit effektiver. Nutzen Sie es, um Nachrichten in Echtzeit in über 10 Sprachen zu übersetzen. Außerdem erkennt es unklare oder mehrdeutige Aussagen und liefert Vorschläge zur Verbesserung der Verständlichkeit.

Überwinden Sie Sprachbarrieren mit ClickUp AI

Automatisieren Sie Ihre sich wiederholenden Aufgaben mit ClickUp und schaffen Sie Ihrem Team Zeit, sich auf strategischere Initiativen zu konzentrieren. Von der Erstellung von Meeting-Notizen bis hin zur Zusammenfassung von Berichten – ClickUp AI vereinfacht Ihren Workflow und steigert so Effizienz und Produktivität.

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit ClickUp AI

Holen Sie sich mit ClickUp die intelligenteste KI in Ihr Team

KI-Apps und -Tools sind zwar überall ein Segen für die Produktivität, doch manchmal ist das Beste, was Sie tun können, um mehr zu erledigen, … weniger Apps zu nutzen. Stattdessen können Sie in eine einzige, speziell entwickelte App wie ClickUp investieren.

ClickUp AI ist kein gewöhnlicher KI-Assistent. Er passt sich Ihrer Rolle an und bietet wissenschaftlich fundierte Vorschläge, die direkt in die Plattform integriert sind.

Dadurch können Sie Überlastung und KI-Müdigkeit minimieren, indem Sie Ihre gesamte Arbeit auf einer einzigen Plattform zentralisieren. Wenn Sie noch weitere Lösungen benötigen, können Sie unsere aktuelle Liste mit KI-Software nutzen, um schnell die richtigen Tools zu finden.

P. S. ClickUp AI entwickelt sich ständig weiter, angetrieben von dem Bestreben, Teams intelligenter, schneller und leistungsfähiger zu machen. Probieren Sie ClickUp jetzt aus.