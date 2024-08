Was ist eine PEST-Analyse? Vorlagen, Definition und Beispiele

Erfahrene Unternehmensstrategen verwenden die PEST-Analyse (politische, wirtschaftliche, soziale und technologische Analyse), um festzustellen, ob ein neues Land, ein neuer Markt oder eine neue Stadt für die Expansion eines Unternehmens geeignet ist.

Darüber hinaus beinhaltet die PEST-Analyse als Teil der laufenden strategischen Planung die Identifizierung und Entdeckung externer Kräfte mit erheblichen Risiken für Ihr Unternehmen und die Entwicklung von Strategien zum Umgang mit diesen Veränderungen.

Die Aufschlüsselung der Ursachen und potenziellen Auswirkungen unerwarteter Veränderungen, die sich wahrscheinlich auf Ihr Unternehmen auswirken werden, hilft Ihrem Team, das Geschehen zu verstehen und einen Aktionsplan zu erstellen, der sich an die technologische Landschaft anpasst.

Traditionell bestand die PEST-Analyse darin, die Analyse der einzelnen wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Faktoren aufzuschreiben und Annahmen über deren Veränderungsmuster zu treffen.

Doch ob bei der Planung einer neuen Produkteinführung oder bei der Bewertung eines Marktes im Hinblick auf potenzielle Bedrohungen - die neue Zeit werkzeuge für Affinitätsdiagramme und eine Vorlage für eine PEST-Analyse erleichtern diesen Prozess.

Diese Tools helfen Ihnen, Verluste ständig zu überwachen und sich darauf vorzubereiten, Bedrohungen zu erkennen und Ihre Fähigkeiten im breiteren Unternehmensumfeld zu verstehen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine PEST-Analyse durchführen und welche Hilfsmittel Sie für eine effektive Durchführung und Organisation Ihrer Analyse benötigen.

Was ist eine PEST-Analyse?

Die PEST-Analyse ist eine projektvorhersage methodik für Wirtschaftsfachleute und Strategen. PEST befasst sich mit externen Faktoren wie politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und technologischen Veränderungen, die sich wahrscheinlich auf die Leistung und den Umsatz Ihres Unternehmens auswirken werden.

Professor Francis Aguilar von der Harvard University entwickelte diesen Rahmen 1967, um zu beurteilen, wie sich diese Faktoren auf ein Unternehmensumfeld auswirken. Die Analyse der PEST-Faktoren hilft Ihnen, die potenziellen Herausforderungen im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld zu erkennen und die Erkenntnisse als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.

Zu den verschiedenen PEST-Faktoren gehören:

Politische Faktoren

Die aktuelle Wirtschaft und das politische Klima des Landes

Nähere Betrachtung der Steuerpolitik, der Arbeitsbestimmungen, des Schutzes des geistigen Eigentums und der Umweltbestimmungen

Investitionsszenario, Möglichkeiten für ausländische Partnerschaften und die Außenhandelspolitik

Staatliche Vorschriften zu Rohstoffen, Handelsbestimmungen und der Ansatz in der Steuerpolitik

Wirtschaftliche Faktoren

Jährliche Trends bei wirtschaftlichen Faktoren wie Zinssätzen und Inflationsraten

Entwicklung der Lebenshaltungskosten, der Kaufkraft und des Lebensstils

Wirtschaftswachstum, BIP, verfügbares Einkommen und Beschäftigungstrends

Handelsbeschränkungen und Regierungspolitik für internationale Unternehmen

Die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit und politische Stabilität des Landes

Soziale Faktoren

Der Talentpool, die Arbeitskosten, die Altersverteilung und die Bildungsanforderungen

Bevölkerungswachstumsrate, Beschäftigungsmuster und Arbeitsmarkttrends

Aktuelle populäre Marken, Verbrauchertrends, Gesundheitsbewusstsein und kulturelle Haltungen

Technologische Faktoren

Verfügbarkeit einer modernen Infrastruktur zur Unterstützung von Produktions- und Marketingaktivitäten

Anpassungsfähigkeit an die neuesten Technologien wie Automatisierung und künstliche Intelligenz

Grad der Störung und Verschiebung der Anreize für neue Technologien

Am Ende einer erfolgreichen PEST-Analyse werden Sie in der Lage sein, die folgenden Fragen zu beantworten:

Ist das politische Umfeld des Landes stabil?

Erlebt das Land ein Wirtschaftswachstum, und können sich die Zielmärkte Ihr Produkt leisten?

Wenn ich eine Tochtergesellschaft gründe, werde ich dort qualifizierte Arbeitskräfte finden, deren soziale Werte mit dem Wert meiner Marke übereinstimmen?

Kann das Land mir die notwendigen technologischen Faktoren und die Infrastruktur zur Verfügung stellen, oder muss ich sie auslagern?

Was ist eine PESTLE-Analyse?

Die PESTLE-Analyse ist eine Erweiterung der PEST-Analyse. Bei der PESTLE-Analyse werden alle Faktoren der PEST-Analyse sowie zwei zusätzliche Faktoren berücksichtigt - rechtliche und umweltbezogene Bedingungen, die sich auf Ihre Geschäftstätigkeit auswirken könnten.

Rechtliche Faktoren, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken können

Datenschutzgesetze

Antidiskriminierungsgesetze

Verbraucherschutzgesetze

Arbeitsgesetze

Umweltfaktoren, auf die man sich konzentrieren sollte

Wetter- und Klimabedingungen

Initiativen zur Abfallwirtschaft

Bewusstsein für Umweltverschmutzung

Bedeutung einer PEST-Analyse

Was ist das gemeinsame Ziel aller Unternehmen, unabhängig von der Branche, der sie angehören, oder dem Produkt, das sie verkaufen? In der Regel geht es darum, rentabel zu sein, der Konkurrenz voraus zu sein, oder um ähnliche Ziele.

Nun sind diese Ziele von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Unternehmen benötigen jedoch eine definitive Vorstellung von ihrem Zielmarkt und dessen Präferenzen, bevor sie die richtigen Ziele festlegen können. Die PEST-Analyse hilft dabei, sich auf die Entwicklung eines umfassenden Marketingplans zu konzentrieren, indem die kritischen externen Elemente analysiert werden.

Marketingstrategen und Geschäftsleute benötigen die PEST-Analyse aus vier Hauptgründen:

Erlangung eines Vorreitervorteils durch das Aufspüren hervorragender Geschäftsmöglichkeiten, auf die die Konkurrenz noch nicht gestoßen ist

Identifizierung einer kritischen Bedrohung und Ergreifung der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen vor der offiziellen Aufnahme der Geschäftstätigkeit

Entscheidungen auf der Grundlage quantifizierbarer Aspekte zu treffen und sich nicht nur auf Annahmen zu stützen

Durchführung einer Zukunftsbewertung, um festzustellen, wie wahrscheinlich oder häufig sich diese Faktoren in Zukunft ändern werden, um die Nachhaltigkeit Ihrer Geschäftsstrategie zu beurteilen

Lassen Sie uns tiefer in die verschiedenen Szenarien eintauchen, in denen Sie die PEST-Analyse als strategisches Geschäftsinstrument einsetzen sollten.

Wann sollten Sie die PEST-Analyse einsetzen?

Die PEST-Analyse wird eingesetzt, um unerwartete Veränderungen zu verstehen und proaktiv zu bewerten, ob eine Geschäftsentscheidung für Ihr Unternehmen richtig ist. Einige spezifische Anwendungsfälle, in denen die PEST-Analyse von Vorteil ist, sind:

Drastische Veränderung der externen Faktoren

Die Bewertung des Wandels ist überwältigend, wenn sich die Unternehmenslandschaft ohne Vorwarnung und ohne die richtigen Instrumente drastisch verändert.

Eine PEST-Analyse schlüsselt die externen wirtschaftlichen und politischen Faktoren sowie die technologischen, rechtlichen und umweltbezogenen Veränderungen auf, um zu verstehen, wie sie sich auf Ihr Unternehmen auswirken werden, und um sich entsprechend auszurichten.

Nehmen wir ein Beispiel für eine PEST-Analyse. Während der Covid-19-Schließungen in China waren die meisten globalen Unternehmen von Lieferverzögerungen betroffen. Mit Hilfe der PEST-Analyse konnten Sie die Auswirkungen der Lieferverzögerungen auf Ihre künftige Strategie extrapolieren und vorhersagen.

Expansion in einen neuen Markt

Da sich die PEST-Analyse bei der Expansion in neue Regionen auf kulturelle und wirtschaftliche Faktoren konzentriert, sollten Sie diesen Rahmen nutzen, um kulturelle Unterschiede zu ermitteln. Darüber hinaus hilft eine mit dem neuen Markt vertraute Person bei der Entwicklung der Markteinführungsstrategie unter Berücksichtigung der kulturellen Faktoren.

Die Pepsi-Kampagne "Come Alive with the Pepsi Generation" kam beispielsweise beim englischsprachigen Publikum gut an. Die chinesische Version versprach jedoch, dass "Pepsi Ihre Verwandten von den Toten zurückbringt", war aber kein Erfolg. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine PEST-Analyse diesen kulturellen Fehler hätte verhindern können.

Entwicklung eines neuen Produkts

Die Entwicklung eines neuen Produkts erfordert umfangreiche Untersuchungen, die von Verbrauchertrends über das Ausgabeverhalten bis hin zur Ermittlung des idealen Kundenprofils (ICP) reichen.

Eine PEST-Analyse hilft Ihnen, die externen Faktoren zu berücksichtigen, die Ihr ICP bei seinem Entscheidungsprozess in Betracht ziehen würde.

Analysieren Sie die langfristige Vision

Die PEST-Analyse ist nützlich, wenn Sie das langfristige Bild Ihres Unternehmens aus dem Blickwinkel des strategischen Denkens analysieren wollen:

Wenn Sie ein neues Unternehmen gründen oder eine Tochtergesellschaft Ihres bestehenden Unternehmens an einem neuen Standort eröffnen. Oder wenn Sie den bestehenden Markt neu bewerten wollen

Ob die Zinssätze auf dem Zielmarkt realisierbar sind oder das Unternehmen einen erheblichen Verlust erleiden wird

Wenn Sie mit einem kritischen Problem (wie dem Russland-Ukraine-Krieg) im Zusammenhang mit dem Gastland konfrontiert werden, möchten Sie abschätzen, wie stark sich dies auf Ihre Geschäftstätigkeit auswirken wird

Sie starten eine neue Produktlinie oder stellen von einem dienstleistungsbasierten Geschäft auf ein produktbasiertes Geschäft um

Was ist die SWOT-Analyse, und wie unterscheidet sie sich von der PEST-Analyse?

Die SWOT-Analyse, eine weitere bekannte Marktforschungstechnik, wird häufig zusammen mit der PEST-Analyse verwendet, um das Unternehmensumfeld und andere technologische Faktoren, die sich auf den Wandel auswirken, zu bewerten. SWOT-Analyse steht für Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen.

Im Gegensatz zur PEST-Analyse, bei der der Schwerpunkt ausschließlich auf der Analyse des externen Umfelds eines Unternehmens liegt, werden bei der SWOT-Analyse sowohl das interne als auch das externe Umfeld bewertet.

Strategen verwenden die PEST-Analyse als mind-Mapping-Werkzeug um ein Geschäftsumfeld zu analysieren und mögliche Bedrohungen und Chancen zu ermitteln. Sie benötigen diesen Rahmen in der Ideenfindungsphase eines Unternehmens.

Andererseits, SWOT-Analyse-Software ist ein eher projektspezifisches Instrument, das zum Einsatz kommt, nachdem Sie erfolgreich einen Geschäftsplan erstellt haben. In dieser Phase wollen Sie Ihre internen Stärken ermitteln, um die externen Bedrohungen und Schwächen anzugehen, damit Sie die externen Chancen nicht verpassen.

SWOT- und PEST-Analyse funktionieren am besten, wenn sie gemeinsam durchgeführt werden.

Wie man eine PEST-Analyse durchführt

Die Durchführung einer PEST- oder PESTLE-Analyse von Grund auf ist zeit- und ressourcenaufwändig. Stattdessen, ClickUp's PESTLE Analyse Vorlage bietet einen Rahmen, um die externen Faktoren zu verstehen und zu analysieren, die Ihr Geschäftsumfeld beeinflussen.

Das ClickUp PESTLE Analysis Template ist ein wertvolles Werkzeug, um Verluste zu antizipieren, Risiken vorzubeugen und Geschäftsmöglichkeiten zu verstehen

Gleichzeitig haben Sie mit Hilfe dieser Vorlage bedeutende Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung identifiziert.

Die Vorteile der Verwendung der PESTLE-Analyse-Vorlage zur Erfüllung Ihrer projektziele sind:

Eine strukturierte Herangehensweise an das Sammeln, Organisieren und Interpretieren von Daten

Hilft bei der Entwicklung von Strategien, die auf bestimmte politische, wirtschaftliche, soziale, rechtliche und umweltbezogene Faktoren zugeschnitten sind

Verwendung benutzerdefinierter Aufgabenstatus wie 'WIP', 'Hold', 'Re-open', um den Fortschritt eines bestimmten externen Faktors bis zum Abschluss der Recherche zu verfolgen

Entscheiden Sie sich für verschiedene (qualitative und quantitative) Attribute, um jeden Faktor zu bewerten. Zum Beispiel Notizen, Risikoaspekte und Noten für jedes Land

Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, bis zu sechs Attribute hinzuzufügen, um die Datenanalyse zu vereinfachen

Wie jede andereproblem-Management-Softwarebietet ClickUp drei Ansichten für diese PEST-Analysevorlage an. Die verfügbaren Ansichten sind eine Tafelansicht, eine Listenansicht und ein einfacher Leitfaden für den Einstieg

Die PESTLE-Analysevorlage bietet reguläre Projektmanagementfunktionen wie das Hinzufügen von Zeitleisten und benutzerdefinierten Feldern sowie das Versenden von Erinnerungen, Tags und Etiketten, um die Sichtbarkeit für alle zu gewährleisten.

Lassen Sie uns nun besprechen, wie Sie diese Vorlage verwenden, um Ihre erste PEST(LE)-Analyse durchzuführen.

Identifizieren Sie die zu berücksichtigenden Aspekte der potenziellen Faktoren

Jeder Umweltfaktor ist mit mehreren Elementen verbunden. Wenn Sie all diese Aspekte einzeln analysieren, kann die Durchführung der PEST-Analyse Monate oder sogar Jahre dauern. Die intelligentere Strategie besteht also darin, für jeden Faktor die Schlüsselaspekte zu ermitteln, die für Ihr Unternehmen besonders relevant sind.

Nehmen wir an, Sie führen eine PEST-Analyse der makroökonomischen Faktoren durch, um zu verstehen, ob Sie in ein neues Land expandieren sollten. Erstellen Sie ein Projekt Dokument um alle kritischen Bereiche für jeden Faktor, auf den Sie abzielen wollen, und die Faktoren, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken könnten, aufzulisten.

Wenn Sie ein neues Produkt erstellen, verwenden Sie ClickUp-Dokumente für Ihre PEST-Analyse

Zu den politischen Faktoren gehören die Möglichkeit von Konflikten mit anderen Ländern, eine bevorstehende Wahl oder besondere politische Gesetze für internationale Unternehmen, die Sie vor Beginn des Projekts kennen sollten.

Die folgenden wirtschaftlichen Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, sind das Wachstum oder der Rückgang der Zinssätze und des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wenn es einen signifikanten Wechselkursunterschied gibt, und die Regierungspolitik in Bezug auf internationale Handelsbeschränkungen.

Allgemeine soziokulturelle Faktoren sind das Kaufverhalten oder die Präferenzen der Verbraucher und die Wertunterschiede zwischen den Generationen, die sich auf den Zielmarkt auswirken könnten.

Kategorisieren Sie die Dokumente anhand von Schlagwörtern wie z. B. externe PEST-Faktoren, um den Zugriff und die Suche zu erleichtern. Fügen Sie notwendige Ressourcen, Richtlinien und Unternehmens-Wikis zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu.

Notieren Sie die mit jedem Faktor verbundenen Chancen und Risiken

Sobald Sie die Daten gesammelt haben, machen Sie ein Brainstorming und identifizieren Sie die relevanten Chancen und Bedrohungen. Wenn Sie in dieser Phase Ihre PEST-Analyse mit der SWOT-Analyse kombinieren, wird Ihnen das helfen.

Während der COVID-19-Pandemie haben Marken wie Slack zum Beispiel die folgenden Chancen und Risiken erkannt:

In dieser Phase wird die Nutzung ClickUp-Whiteboard für gemeinsames Brainstorming. So wird Whiteboard zur kreativen Leinwand für Ihr Team:

Arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern in Echtzeit zusammen, um Notizen hinzuzufügen, detailliert zu brainstormen und neue Ideen einzubringen

Setzen Sie Konzepte schneller in die Tat um, indem Sie spezifische ClickUp-Aufgaben erstellen und Teammitglieder den einzelnen Aufgaben zuweisen

Das Hinzufügen von Bildern und Links an den relevanten Stellen hilft, jeder Aufgabe einen Kontext zu geben

Lösen Sie sich von dokumentenbasierten Prozessen und denken Sie kreativ mit visuell ansprechendenideationstechniken wie z.B. Mind Maps

Die Einbettungsfunktionen von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Web-, Dokumenten- und Aufgabenkarten zu Ihrem Whiteboard hinzuzufügen

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp-Whiteboards

In dieser Phase optimiert ClickUp AI Ihre Arbeitsabläufe, egal ob Sie eine Produktfreigabe verwalten oder ein PEST-Analyse-Dokument für Ihre Stakeholder erstellen. Mit ClickUp AI können Sie aktionspunkte aus besprechungsnotizen und teilen sie mit dem Team, fassen Kommentarstränge zusammen und erstellen Projektaktualisierungen für interne und externe Mitarbeiter.

Zeit zum Planen und Ergreifen von Maßnahmen

Legen Sie auf der Grundlage der gesammelten Daten zu allen makroökonomischen Faktoren Ihre Unternehmensziele und die spezifischen Maßnahmen für jedes Ziel fest.

Im obigen Anwendungsfall von Slack könnten einige der relevanten Geschäftsziele zum Beispiel lauten:

Steigerung der Nutzerbasis von Slack um 80 % während der Pandemie

Umstellung von einem Remote-First-Tool auf ein Hybrid-Tool, um nach der Pandemie relevant zu bleiben

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Hinzufügen weiterer Funktionen für die Fernarbeit zu Slack, wie Videoanrufe, integriertes Projektmanagement und Bildschirmaufzeichnung.

Hinzufügen innovativer Funktionen und neuer Integrationen, damit auch Arbeitsplätze, die im Hybridmodus arbeiten, dieses Tool nutzen.

Außerdem vorlagen für Nachbereitungsberichte praktisch, um die Maßnahmen gelegentlich zu verfolgen und entsprechende Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Verwendung von Vorlagen für After-Action-Berichte für die rückwirkende Analyse

Dokumentieren Sie Ihre nächste PEST-Analyse mit ClickUp

Eine gute Möglichkeit, das Beste aus einer PEST-Analyse herauszuholen, ist die Verwendung von projektmanagement-Tool s, um die Informationen für alle internen und externen Stakeholder sichtbar zu machen, mit Ihren Teammitgliedern in Echtzeit zusammenzuarbeiten und diese Analyse für künftige Referenzen zu organisieren.

Projektmanager und Business-Analysten nutzen das Projektmanagement-Tool von ClickUp, um alle Beteiligten über externe Faktoren, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken können, auf dem gleichen Stand zu halten.

Die ClickUp-Vorlage für die PESTLE-Analyse hilft Geschäftsleuten, das aktuelle und externe Umfeld des Unternehmens zu verstehen und Folgendes zu vermeiden umfang schleichen .

Beginnen Sie damit, alle externen Faktoren in ClickUp Docs aufzulisten, einschließlich sozialer Faktoren, und wandeln Sie den Text in verfolgbare Aufgaben um, um den Überblick über Ihre Ideen zu behalten.

Danach verwenden Sie ClickUp's vorlagen für Wertangebote zur Kommunikation Ihrer Angebote, zur Durchführung von Wettbewerbsanalysen und zur Entwicklung kundenorientierter einzigartiger Wertangebote (UVP).

Erstellen Sie Aufgaben für jeden Faktor und verwenden Sie ClickUp-Ziele um Ihre Ziele mit klaren Fristen zu erreichen.

Legen Sie Ihre North Star-Kennzahlen fest und erreichen Sie sie mit ClickUp

Setzen Sie diese Pläne in Aktionen um, unterteilen Sie jede Aktion in mehrere Aufgaben und organisieren Sie alle Ihre Aufgaben in einem zentralen ClickUp Dashboard für die Sichtbarkeit aller. Mit Linien-, Torten- und Balkendiagrammen erhalten Sie einen umfassenden Einblick in den Fortschritt Ihrer PEST-Analyse. Außerdem können Sie die Fähigkeit des Teams zur Bewältigung der Arbeitsbelastung beurteilen. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp .

Erstellen Sie Ihre erste PEST-Analyse und beherrschen Sie mühelos die Kunst der Datenerfassung.