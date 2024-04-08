Montag vs. Teamarbeit: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

Die Wahl zwischen projektmanagement tools läuft oft darauf hinaus, die richtige Lösung für die Bedürfnisse Ihres Teams zu finden. Genauso wie das perfekte Setup für das Büro oder den persönlichen Workspace einen großen Einfluss auf die Produktivität haben kann, ist die Auswahl der richtigen Plattform, wie Monday vs. Teamwork, ebenso wichtig.

Auf der Suche nach der perfekten Projektmanagement-Software brauchen Sie mehr als nur eine Liste von Top-Programmen und Alternativen. Direkte Vergleichsleitfäden geben Ihnen eine detaillierte, detaillierte Aufschlüsselung, warum eine Software besser als die andere ist oder nicht. Unser Leitfaden Monday vs. Teamwork befasst sich eingehend mit den Features, den Vor- und Nachteilen und den Vorteilen im Vergleich.

Dann gehen wir auf eine dritte Option ein - das Projektmanagement-System, das das perfekte Setup für den Schreibtisch darstellt und genau das richtige Goldlöckchen-Gefühl vermittelt.

Was ist Monday?

Monday.com, auch Monday genannt, ist eine beliebte Projektmanagement-Lösung. Benutzer können zu verschiedenen Projekten eingeladen werden, und Administratoren können benutzerdefinierte dashboards für Projekte oder verwenden Sie Standardmodelle, um alle an die Arbeit zu bringen.

Monday.com erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen internen Teams, Teams aus Kunden und Lieferanten und Teams mit verschiedenen Freiberuflern. Es bietet robuste Zugriffsebenen, mehrere Ansichten und komplexe Tools für die Erstellung von Workflows, um so viel Automatisierung wie möglich einzubauen und wiederkehrende Projekte zu rationalisieren.

Über Monday.com Monday.com preist sich als ein abschließendes "Betriebssystem für Arbeit" an und nicht nur als Projektmanagement-Plattform alternative zur Teamarbeit .

Sie verfügt über Boards, Ansichten, Dashboards und Administrator-Tools, so dass jedes Unternehmen Projekte in seinem bevorzugten Stil verwalten kann. Die Cloud-basierte Plattform unterstützt außerdem vollständig anpassbare Automatisierungsoptionen und Hunderte von Integrationen mit Tools auf Unternehmensebene wie Trello, Shopify und Mailchimp.

Monday Features

Monday ist eine robustere Plattform als viele seiner Konkurrenten. Sie bietet differenzierte Anpassungen, mehr Features, erweiterte Ansichten und zusätzliche Komplexität. Auch wenn es oft ein langer Weg ist, sich alle Funktionen von Monday anzueignen, bietet Monday genug Features, damit seine Benutzer sofort von den Vorteilen profitieren können. Zu den wichtigsten Features gehören das Aufgabenmanagement, eine benutzerfreundliche Oberfläche und die Automatisierung.

Aufgabenverwaltung

Teams und Einzelpersonen können wiederholende Aufgaben festlegen, die automatisch als Teil eines vorgeplanten Workflows ausgelöst werden. In der ursprünglichen Ansicht können Administratoren und Projektleiter Spalten mit Details, Feldern, Fälligkeitsdaten und anderen Funktionen hinzufügen. Diese Felder können dann so eingestellt werden, dass sie automatisch aktualisiert werden, wenn die Aufgaben abgeschlossen sind.

Einzelne Benutzer können die Felder so anordnen, dass sie die benötigten Informationen auf einen Blick erhalten, ohne dass sie sich durch mehrere Registerkarten und Fenster arbeiten müssen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Jede Aufgabe ist ein eigenständiger Datensatz, der alle benötigten Ressourcen und Details enthalten kann. Die Aufgaben können aber auch als Vorlage für künftige Projekte oder als Daten in aussagekräftigen Berichten verwendet werden.

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Monday ist gleichzeitig unglaublich komplex und einfach zu bedienen, und es schafft beides, weil die Schnittstelle sehr intuitiv ist. Neue Mitarbeiter, die noch nie mit der Plattform gearbeitet haben, haben vielleicht nicht alle Antworten, aber sie können sich schnell in den Tools und neuen Aufgaben zurechtfinden. Erfahrenere oder neugierige Benutzer können tiefer in die Plattform eintauchen, um sie besser für ihre Arbeit zu nutzen.

Praktisch jeder kann die Plattform nutzen. Mit ein paar Tutorials können auch neue Benutzer eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem Programm erlangen.

Es ist einfach, zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln (z. B. Zeitleisten, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards usw.), mit plattforminternen Tools zu kommunizieren und nach Dokumenten oder Aufgaben in der Kanban-Software .

Über Monday.com

Automatisierung für nicht-technische Teams

Nicht-technische Teams von Vermarktern, Buchhaltern, HR-Teams und allen dazwischen können schnell und ohne Code oder Zugriff auf Administratorenebene Automatisierungen nach dem Motto "wenn dies, dann das" einrichten.

Viele robuste Arbeits-Ökosysteme erfordern die Beteiligung eines Entwicklers oder IT-Experten, um die Plattform zu benutzerdefinieren. Monday.com ist jedoch so aufgebaut, dass jeder per Mausklick, Drag & Drop und Neuanordnung von Auslösern automatisierte Workflows erstellen kann.

Benutzer können auf eine Liste von vorkonfigurierten Automatisierungen zugreifen, die wie Satzbefehle mit leeren Feldern aussehen. Indem sie Zeiträume, Elemente, integrierte Programmnamen und sogar Mitarbeiter in die richtigen Felder eingeben, erstellen Benutzer automatische Auslöser und können die Arbeit ohne einen zweiten Gedanken vorantreiben.

Zusammen mit den Integrationen selbst kann dies Monday.com in einen leistungsstarken Hub für die Automatisierung großer Teile eines jeden Projekts verwandeln. Selbst diejenigen, die erweiterte Funktionen suchen, können auf erweiterte Features und unternehmensweite Automatisierungen innerhalb der Plattform zugreifen.

Monday Preise

Free

Basic: $6/Monat pro Platz

$6/Monat pro Platz Standard: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Pro: $22/Monat pro Platz

$22/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Details

Was ist Teamwork?

Teamwork ist eine Projektmanagement-Lösung, mit der professionelle Teams zusammenarbeit in Echtzeit und Tools zur Verwaltung von Aufgaben. Die Benutzer können mit anpassbaren Ansichten wie Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Tabellen und Listen so arbeiten, wie sie möchten. Durch die verschiedenen Ansichten des Dashboards können Fachleute:

Mitarbeiter verwalten, indem sie Aufgaben koordinieren und zuweisen, das Workload-Management automatisieren und die Verfügbarkeit überwachen

Projekte verwalten, indem sie Aufgaben und Unteraufgaben zuweisen, Fortschritte anzeigen und Meilensteine verwenden

Teamwork ist in erster Linie für kundenorientierte Kundendienstorganisationen konzipiert. Daher ist das Client-Management ein ebenso wichtiger Bestandteil von Teamwork wie das Projektmanagement.

Über Teamarbeit Die Benutzer finden Dashboards für jedes einzelne Kundenkonto, um die Budgets, die Rentabilität, die für das Konto aufgewendete Zeit sowie die abrechenbaren und nicht abrechenbaren Stunden für das Konto zu überwachen. Teamwork koordiniert auch die Aktivitäten und die Kommunikation für eine bessere Verwaltung des Kontos und eine bessere Erfahrung für den Client.

Teammitglieder, Teamleiter und Führungsteams können mit dem Cloud-basierten Projektmanagement-Ökosystem von Teamwork auf die Art und Weise interagieren, die ihren Rollen und Verantwortlichkeiten am besten gerecht wird.

Benötigen Sie eine Ansicht der Liste mit Aufgaben für die tägliche Erledigung oder möchten Sie am Ende des Quartals die größten Engpässe in Ihrer Abteilung sehen? Sie können Berichte erstellen und Ansichten verwenden, die Ihnen die gesuchten Schlüsselinformationen liefern.

Teamwork Features

Teamwork ist ein einfach zu bedienendes Projektmanagement, das alle Grundlagen der Verwaltung von Client-Arbeiten abdeckt. Aber in einem Online-Markt, in dem es von verschiedenen Projektmanagement-Lösungen nur so wimmelt, ist es wichtig, die herausragenden Features der einzelnen Plattformen zu kennen. Finden Sie heraus, ob diese drei Features einen besonderen Bedarf in Ihrem Unternehmen erfüllen.

Features für die Zeiterfassung

Wenn Ihr Unternehmen Dienstleistungen für Clients erbringt, ist die Zeiterfassung nicht nur ein Teil der Effizienz-KPIs, sondern ein wesentliches Element des Geschäfts. Teamwork bietet ein robustes Array von Tools für die Zeiterfassung, damit jede Minute erfasst wird.

Verfolgen Sie einfach die abrechenbaren und nicht abrechenbaren Stunden und sehen Sie, wie viel vom Budget übrig bleibt. Sie können auch in die Daten eintauchen, um Engpässe und Ineffizienzen aufzudecken.

Neben standardisierten Zeiterfassungsbögen und nativer Zeiterfassung bietet Teamwork den Benutzern Zeitbudgets für jedes Projekt, damit Ihr Aufwand für die Nachverfolgung immer auf dem richtigen Fuß steht.

Über Teamarbeit

Eingebaute Optionen zur Berichterstellung

Teamwork erleichtert die Berichterstellung und Analyse mit seinen integrierten Berichten. Es bietet zwar auch viele benutzerdefinierte Felder und Berichterstattungsoptionen, aber die Standardoptionen bieten Teams mit Kundenkontakt eine gute Ausgangsbasis für das Verständnis des Betriebs- und Workload-Managements.

Sie haben Zugriff auf Berichte über Budgets, Personalauslastung, Metriken für Clients und die Fertigstellung von Aufgaben. Neben detaillierten Berichten zu Leistung, Produktivität und Workload können Sie mit einem einzigen Tastendruck Projektstatusberichte und Auslastungsberichte erstellen.

Die Verwaltung der Mitarbeiterressourcen ist eine wichtige Methode, um über die Verfügbarkeit Ihres Teams nachzudenken. Indem Sie die Arbeitszeiten und die Produktivität Ihres Teams als Ressourcen betrachten, können Sie Workloads anpassen, Aufgaben zuweisen und die Effizienz noch genauer überwachen.

Teamwork gibt Ihnen die Tools an die Hand, um dies zu erledigen, indem es die für verschiedene Arten von Aufgaben aufgewendete Zeit nachverfolgt und Ihnen einen Einblick in den Workload oder die Verfügbarkeit der einzelnen Mitarbeiter gibt. Sie können sogar feststellen, wann Ihr Team wachsen muss, wer für die verschiedenen Aufgaben am besten geeignet ist und wie viel Zeit verschiedene Projekte für verschiedene Teams benötigen.

Teamwork Preise

Free für bis zu fünf Benutzer

Starter: $8.99/Monat pro Benutzer

$8.99/Monat pro Benutzer Ausliefern: $13.99/Monat pro Benutzer

$13.99/Monat pro Benutzer Erweitern: $25.99/Monat pro Benutzer

$25.99/Monat pro Benutzer Skala: Kontakt für Details

Monday vs. Teamwork: Features im Vergleich

Sowohl Teamwork als auch Monday haben viele Gemeinsamkeiten. Beide bieten anpassbare Arbeitsbereiche für das Aufgaben- und Projektmanagement, die sich mit anderen beliebten Tools für das Geschäft integrieren lassen. Sie bieten jeweils mehrere verschiedene Ansichten, erleichtern die Kommunikation und haben florierende Communities, die gerne mit den Plattformen arbeiten.

Aber trotz der freigegebenen Features haben Teamwork und Monday.com ihre eigenen Stärken und Schwächen, wenn es um ihre Tools für das Projektmanagement geht. In dieser Gegenüberstellung von Monday und Teamwork sehen Sie diese drei Features und was jede Plattform auf die Tabelle bringt.

Ansichten

Gantt-Diagramme, Zeitleisten, Listen und andere Ansichten bieten den Benutzern jeweils eine einzigartige Möglichkeit, viele Informationen auf einen Blick zu sehen. Manche Fachleute ziehen es vor, immer nur in einer Ansicht zu arbeiten, während andere bestimmte Ansichten für bestimmte Aufgaben oder Projekte bevorzugen. Monday.com bietet mehr Ansichten, was zu besseren Ergebnissen für mehr Mitarbeiter führt.

Monday

Monday bietet mehr Ansichtsoptionen. Zu den Board-Ansichten auf dieser Plattform gehören die folgenden:

Kalender

Diagramm

Dateien

Zeitleiste

Karte

Kanban Board

Dieses umfassendere Array von Ansichten und mehr benutzerdefinierte Optionen eignen sich für eine größere Vielfalt von Arbeitsstilen.

Teamarbeit

Teamwork bietet vier verschiedene Ansichten, in denen Sie Aufgaben erstellen und Projekte verwalten können:

Listen Kanban Boards Tabellen Gantt-Diagramme

Es bietet auch gefilterte Ansichten für persönliche Aufgaben, kundenspezifische Übersichten und "Alles", aber diese zusätzlichen Ansichten funktionieren eher wie unterkategorisierte Übersichten.

Über Monday.com

Kundensupport

Geschäfte mit Kundenkontakt müssen am Ball bleiben, um Beziehungen in Form zu halten, und das bedeutet, dass Sie Softwarelösungen brauchen, auf die Sie sich rund um die Uhr verlassen können. Ein perfekt funktionierendes System mit 100 % Betriebszeit und ohne die Möglichkeit von Fehlern ist unmöglich, daher ist es wichtig, Plattformen anhand ihrer verfügbaren Ressourcen zu bewerten, wenn etwas schief geht. Beide Tools bieten Support, aber beim Vergleich von Monday und Teamwork gibt es einen klaren Sieger: Monday.

Monday

Monday.com verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Anleitungen, Tutorials und hilfreichen Ressourcen. Die Gemeinschaft rund um Monday.com ist groß, so dass Sie vielleicht Ihre Frage oder Herausforderung online beantwortet finden.

Aber wenn Sie Hilfe bei einem Bug, einem Ausfall oder einem Fehler benötigen, können Sie sich direkt an die Quelle wenden: Monday.com hat 24/7 Live Support.

Teamarbeit

Teamwork bietet Kundensupport-Kanäle, aber der Live-Support ist nicht rund um die Uhr verfügbar. Er ist jeden Wochentag von 7 Uhr morgens bis Mitternacht IST oder India Standard Time verfügbar. Das ist mehr als zehn Stunden vor der Eastern Standard Time in New York, so dass er möglicherweise nicht mit Ihren Stoßzeiten übereinstimmt oder für eine Krise am Freitagnachmittag verfügbar ist.

Es gibt jedoch eine Reihe von alternativen Ressourcen. Es gibt eine Reihe von Leitfäden und eine Teamwork-Akademie, um Ihr Team in der Nutzung der Plattform zu schulen. Es gibt auch genügend Benutzer, die Sie in Fachforen online um Rat fragen können.

Vorlagen für Aufgaben und Projekte

Ein weit offener Workspace ist eine großartige Möglichkeit, kann es aber auch schwierig machen, neue Projekte zu starten. Sowohl Monday als auch Teamwork bieten viele verschiedene Vorlagen an. Diese Ressourcen bieten einen einfachen, hilfreichen Ausgangspunkt sowie standardisierte Arbeitsabläufe. Aber eine erledigt es besser als die andere.

Monday

Über Teamarbeit Monday bietet in seinem Ressourcenzentrum eine viel größere Sammlung von Vorlagen an, die derzeit mehr als 200 umfasst. Diese Vorlagen können sehr detailliert sein, was sie zu einer großartigen Ressource für Fachleute macht, die nicht wissen, wie sie mit einer Nischenaufgabe beginnen sollen oder die nach einem besseren Prozess suchen. Im Vorlagen-Center finden Sie über 19 Kategorien, in denen Sie Ihre Suche beginnen können.

Teamarbeit

Teamwork bietet 26 kostenlose Vorlagen, die Benutzer in ihren Dashboards öffnen können, um Aufgaben abzuschließen. Es gibt betriebliche Vorlagen für Zu erledigen-Listen und Aufgabenmanagement, eine große Auswahl an Marketing-Vorlagen und sogar technische Vorlagen für die Nachverfolgung von Fehlern.

Obwohl die Vorlagen sehr einfach zu verwenden und zu benutzerdefinieren sind, bietet diese kleine Bibliothek nicht so viele Ansatzpunkte, wie Unternehmen vielleicht hoffen.

Monday vs. Teamwork auf Reddit

Wenn Sie ehrliche, kritische Meinungen über Software suchen, können Sie auf Reddit Antworten finden.

Im Großen und Ganzen ist die Resonanz auf Monday.com positiv. Benutzer hinterlassen ausführliche Rezensionen mit nuancierten Aussagen wie u/SpecialistTale7438's schlussfolgerung: "Nachdem ich ihren Service ein Jahr lang in Anspruch genommen habe, kann ich ehrlich sagen, dass es eine positive Erfahrung mit einigen Einschränkungen war."

Es gibt Beschwerden über die mobilen Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit komplexer Features. Die meisten Benutzer sind jedoch von der Effizienz, den Automatisierungen und den erweiterten Optionen begeistert, die das Zu erledigen komplexer Arbeiten erleichtern.

Teamwork hingegen hat eine viel lauere Anhängerschaft als ein Monday-Alternative . Einige Benutzer lieben sie, andere hassen sie. Andere wiederum gehen, wenn die normale Preisgestaltung in Kraft tritt nach einem anfänglichen Rabatt.

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Monday vs. Teamwork

ClickUp's OKR Dashboard, Teil unserer All-in-One-Projektmanagement-Software, bietet maßgeschneiderte Ansichten für funktionsübergreifende Projekte, steigert die Effizienz durch Automatisierung und standardisiert Best Practices für skalierbaren Erfolg

Wenn Sie Monday oder Teamwork in Erwägung ziehen, aber feststellen, dass keines der beiden Systeme Ihren Vorstellungen von der Verwaltung von Projekten entspricht, sollten Sie sich nicht damit zufrieden geben. Ziehen Sie stattdessen eine dritte Option in Betracht ClickUp . ClickUp ist kostenlos projektmanagement-Software die alles bietet, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen.

Enttäuscht von Teamwork's Handvoll von vorlagen für das Projektmanagement und unbeeindruckt von der Monday-Sammlung mit Hunderten von Vorlagen? ClickUp hat Tausende. Finden Sie Vorlagen für projektentwicklung , projekt-Portfolio-Management agile Projekte, Berichte über den Status von Projekten und alles, was sonst noch auf Ihrer Liste zu erledigen ist.

Verwenden ClickUp AI zur Erstellung von Vorlagen für verschiedene Ansichten, die für Ihr Team oder Ihre Abteilung spezifisch sind

Sie wollen alle möglichen Ansichten und Anpassungen, um Ihre ideale Arbeitsumgebung zu schaffen, bis hin zur Farbe Ihrer benutzerdefinierten Tags? ClickUp wurde von Grund auf so entwickelt, dass Benutzer jedes einzelne Feld, jeden Auslöser und jedes Detail anpassen können, damit es genau so erledigt wird, wie Sie es brauchen - und damit Ihre Mitarbeiter das Gleiche tun können, um Projekte auf ihre Weise zu verwalten.

Wenn Sie ClickUp zum ersten Mal in Erwägung ziehen, sollten Sie sich mit diesen drei leistungsstarken Features vertraut machen:

1. ClickUp rivalisierendes Feature: Projektmanagement

Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit in Ihren Projekten mit anpassbaren Aufgabentypen und verbessern Sie die Organisation Ihres Aufwands für das Projektmanagement

ClickUp ist der führende All-in-One Workspace für Projektmanagement für Einzelpersonen, kleine Teams und große Organisationen. Mit den Dashboards und Ansichten können Sie isolierte Aufgaben oder aufeinanderfolgende Aufgaben in einem großen Projekt in mundgerechte Stücke zerlegen, um das Aufgabenmanagement und die Produktivität zu erleichtern. Projektmanager können automatische Workflows und Projektprozesse erstellen, um die Arbeit zu beschleunigen.

Aber ClickUp Projekt-Management optionen bieten mehr als Zu erledigen-Listen und Projektmanagement tools für die Abwicklung von Projekten. Es umfasst Wissenszentren, Features für das Ressourcenmanagement, Ressourcenbibliotheken und Automatisierungen, damit die gesamte Arbeit auf der Plattform erledigt werden kann.

Verwalten Sie laufende Dokumente, während sie sich der Ziellinie nähern, sehen Sie abteilungsübergreifende Projekte an und überprüfen Sie nach Erledigung der Arbeit die Daten mit Hilfe von Berichten und Analysetools, um sie beim nächsten Mal noch besser zu machen.

2. ClickUp rivalisierendes Feature: Aufgaben

Kommentar-Threads sorgen dafür, dass Unterhaltungen innerhalb einer Aufgabe geordnet bleiben, damit Benutzer nicht durch jeden Kommentar scrollen müssen

In ClickUp finden Sie einfach zu bedienende Features für Aufgaben für jedes Mitglied des Teams. Manager können planen und zuweisen ClickUp Aufgaben und Mitarbeiter können zusammenarbeiten und sie abschließen. Jeder Benutzer kann den Status von Aufgaben, seine individuellen Aufgaben und den Workload der anderen Personen in seinem Team einsehen.

Benutzer können ihre Listen und Projekte in verschiedenen Ansichten betrachten, und die Aufgaben sind anpassbar. Fügen Sie Beschreibungen, Dokumente zum Prozess, Fristen und Dutzende anderer Details über das software zur Aufgabenverwaltung .

3. ClickUp rivalisierendes Feature: Kanban Boards

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop in einer vollständig anpassbaren Ansicht des Kanban Boards

Vielseitig ClickUp Kanban Board Ansichten sind eine der beliebtesten Optionen, die ClickUp anbietet - und das aus gutem Grund. Benutzer können ihr Dashboard mit einer Board-Ansicht öffnen, um alle ihre Aufgaben, den Status der verschiedenen Projektelemente und die Arbeiten anderer Personen zu sehen. Durch Ziehen und Ablegen von Aufgaben im gesamten Board lassen sich die wichtigsten Details auf der intuitiven Oberfläche anzeigen, ohne dass alle separaten Seiten geöffnet werden müssen.

Erledigt mehr Arbeit auf einfache Weise mit ClickUp

Die Abwägung der Vorteile und Limits von Monday vs. Teamwork ist wichtig, um die spezifischen Anforderungen Ihres Teams zu erfüllen. Denken Sie daran, dass die richtige Wahl effiziente Arbeitsabläufe und eine höhere Produktivität ermöglicht.

ClickUp bietet Ihnen alle Tools und benutzerdefinierten Features, die Sie benötigen, um Ihren virtuellen Workspace zu Ihrer Zufriedenheit zu gestalten. Darüber hinaus ist die Nutzung kostenlos, wenn Sie sich für einen Free Forever-Plan anmelden . Richten Sie noch heute Ihren Workspace ein und entdecken Sie die verschiedenen Optionen, Ansichten und Automatisierungen, die Ihnen bei Ihrer Arbeit zur Verfügung stehen.