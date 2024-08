die 10 besten Projektmanagement-Bücher für Projektmanager

Wussten Sie schon, dass Sie einen satten Gewinn erzielen können? 92% Erfolgsquote beim Erreichen Ihrer projektziele einfach durch die konsequente Anwendung von Projektmanagementtechniken?

Aber die Sache ist die: Projektmanagement ist kein Spaziergang im Park. Im Jahr 2015 schafften es die Unternehmen nur 29 % der Projekte pünktlich abzuschließen und im Rahmen des Budgets. Das liegt daran, dass man Fähigkeiten, Talent, Leidenschaft und technisches Know-how braucht, um ein Projekt fehlerfrei zu managen.

Nichts ist besser als echte Projektmanagement-Erfahrung, aber der Aufbau einer soliden wissensbasis sollte Ihr Ausgangspunkt sein, um ein erfolgreicher Projektmanager zu werden.

Sie fragen sich wahrscheinlich: "Wie mache ich das?" Vergessen Sie es, durch verstreute Online-Ressourcen zu surfen. Greifen Sie stattdessen zu speziellen Projektmanagement-Büchern - sie bieten einen umfassenden und organisierten Ansatz, um Sie effektiv anzuleiten.

Schauen wir uns die 10 besten Projektmanagement-Bücher an, die Ihre Fähigkeiten als solider Projektmanager verbessern werden. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, und wir verraten Ihnen, wie Sie die neu erlernten Projektmanagementtechniken am besten anwenden können!

Die 10 besten Projektmanagement-Bücher, die Projektmanagern helfen zu wachsen

1. Project Management Absolute Beginner's Guide von Greg Horine

über Amazon Das 2005 erschienene Buch von Horine ist ein Juwel für alle, die im Projektmanagement tätig sind. Und warum? Es vereinfacht die Beherrschung des Projektmanagements in einfachen, umsetzbaren Schritten - ideal, um vom ersten Tag an gut zu starten.

Horine kratzt nicht nur an der Oberfläche - er taucht tief ins Projektmanagement ein. Von der Skizzierung eines projektplan bis hin zur Prüfung des Projektstrukturplans (PSP) deckt er alles ab.

Außerdem erhalten Sie Tipps, wie Sie das Budget festnageln können, erstellung von Zeitplänen und das Eintauchen in den agilen Rahmen.

Obwohl das Buch schon einige Zeit auf dem Markt ist, ist die neueste Ausgabe vollgepackt mit aktuellen Strategien, einschließlich der neuesten Web-Management-Tools und Insider-Tipps, um bei der PMP-Zertifizierungsprüfung zu glänzen.

ein Projekt ist die Arbeit, die von einer Organisation einmalig durchgeführt wird, um ein einzigartiges Ergebnis zu erzielen. Mit "einmalig" meinen wir, dass die Arbeit einen bestimmten Anfang und ein bestimmtes Ende hat, und mit "einzigartig" meinen wir, dass sich das Arbeitsergebnis auf eine oder mehrere Weisen von allem unterscheidet, was die Organisation zuvor produziert hat." - Gregory M. Horine

Autor(en):

Gregory M. Horine

Anzahl der Seiten:

464 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2005

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 13 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Tiefes Eintauchen in das Projektmanagement

Detaillierte Informationen über das Agile Framework

Bewertungen:

4.5/5 (Amazon) - "Ich empfehle es. Und ich gebe ihm die vollen fünf Sterne. Es ist ein obligatorisches Lehrbuch in einer Klasse, die ich unterrichte. Einige Studenten sind davon überwältigt, andere sagen, sie lieben es, dass es alle Details enthält, auf die sie später zugreifen können, wenn sie erfahrener sind."

3.6/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Anfänger

2. Projektmanagement JumpStart von Kim Heldman

über Amazon Stellen Sie sich Folgendes vor. Man gibt Ihnen ein Projekt, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es managen sollen. Unweigerlich stoßen Sie auf ein paar schwierige Herausforderungen.

Die Uhr tickt und Sie stellen fest, dass Sie einen Crashkurs brauchen, um zu lernen, wie Sie die Herausforderungen in diesem neuen Projekt meistern können. Wenn Sie schon einmal damit konfrontiert waren, dann wird Heldmans Projektmanagement JumpStart Ihr bester Verbündeter sein.

Dieses Buch ist in einem freundlichen, leicht verständlichen Stil geschrieben. Es hilft Ihnen, die grundlegenden Prinzipien des Projektmanagements schnell zu erfassen: Planung, Durchführung und Management, entsprechend dem Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Heldman fasst den Begriff "Projekt" weit, so dass das Buch sowohl für Fachleute als auch für Personen außerhalb der Geschäftswelt relevant ist. Die Wiederholungsfragen am Ende jedes Kapitels helfen, das Gelernte zu festigen.

Das Buch ist logisch und leicht verständlich aufgebaut, und Heldmans nüchterner Stil trägt zur Klarheit des Buches bei. Jargon ist eine Seltenheit, und sie würzt die Dinge mit aussagekräftigen Beispielen und Anekdoten aus der Praxis, was die Ideen nachvollziehbarer und die Lektüre viel angenehmer macht.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Werk nicht ausschließlich auf digitale Aspekte ausgerichtet ist. Die darin dargelegten Grundsätze lassen sich jedoch leicht auf digitale Projekte übertragen. Ein kleines Manko ist das Fehlen umfassender Leitlinien für diejenigen, die sich auf die PMP-Zertifizierung vorbereiten.

am Ende des Projekts ist es an der Zeit, die Prozesse zu reflektieren, die zur Durchführung der Aktivitäten verwendet wurden, festzustellen, ob der Kunde mit dem Produkt, das das Projekt hervorbringen sollte, zufrieden ist, und die Lektionen zu dokumentieren, die (unter anderem) im Laufe des Projekts gelernt wurden

Autor(en):

Kim Heldman

Anzahl der Seiten:

368 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2003

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 10 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Schneller und einfacher Crashkurs in Projektmanagement

Leicht verständlicher, sachlicher und jargonfreier Stil

Bewertungen:

4.3/5 (Amazon) - "Empfehlenswert für einen Anfänger Projektmanager"

3.6/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Anfänger

3. Der faule Projektmanager: Wie Sie doppelt so produktiv sind und trotzdem das Büro früher verlassen von Peter Taylor

über Amazon Sie suchen etwas Kleines und Prägnantes für Ihr projektmanagement-Kenntnisse auf die nächste Stufe heben? Suchen Sie nicht weiter als The Lazy Project Manager.

In diesem Buch spricht Taylor über sein Konzept der "produktiven Faulheit" Es dreht sich alles um effizientes Management von Projekten ohne überfordert oder ausgebrannt zu sein.

Dieser Artikel befasst sich mit der 80-20-Regel (dem Pareto-Prinzip) und zeigt auf, wie man Arbeit und Entspannung in Einklang bringen kann die Produktivität maximiert . Das Buch ist kurz, aber prägnant und deckt die wichtigsten Punkte ab, die für Projektmanager wichtig sind, und enthält praktische Tipps für diejenigen, die neu im PM-Bereich sind.

Es ist jedoch anzumerken, dass sich dieses Buch an Leser richtet, die ein grundlegendes Verständnis für das Konzept des Projektmanagements haben. Es enthält Auszüge über die Bedeutung der Verwendung von TOC, Lean und Six Sigma methoden, wobei sowohl fortgeschrittene als auch grundlegende Konzepte behandelt werden.

ein fauler Projektmanager zu sein, bedeutet, sich auf das Projektmanagement zu konzentrieren und zu lernen, seine Bemühungen dort einzusetzen, wo sie wirklich wichtig sind, wo sie die größte Wirkung erzielen." - Peter Taylor

Autor(en):

Peter Taylor

Anzahl der Seiten:

152

Jahr der Veröffentlichung:

2010

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 4 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Verstehen Sie, wie Sie produktiv faul sein können

Mit dem Pareto-Prinzip zu einer besseren Work-Life-Balance gelangen

Bewertungen:

4.2/5 (Amazon) - "Wenn Sie in irgendeiner Weise mit Projektmanagement zu tun haben und sich den Kopf darüber zerbrechen, dass Sie unproduktiv sind, gibt Peter großartige Tipps für "minimalen Input für maximale Wirkung" Wenn Sie besonders faul sind, kaufen Sie dieses Buch nur wegen der Liste der Tipps im letzten Kapitel. Es ist so viel wert."

3.5/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Fortgeschrittene

4. Agiles Projektmanagement mit Scrum von Ken Schwaber

über Amazon Wenn der Mitbegründer von Scrum es erklärt, sollten Sie besser zuhören.

In diesem Werk nimmt Schwaber Sie mit auf eine Einsteigerreise in die Welt von Scrum.

Eine Besonderheit ist, wie viele bemerkt haben, dass nur das erste Kapitel auf die detaillierten theoretischen Aspekte von Scrum und seine Rolle im agilen Projektmanagement eingeht. Nach dem ersten Kapitel schaltet das Buch schnell in einen anderen Gang, indem es sich mit Fallstudien aus der Praxis befasst.

Schwaber hat erkannt, dass praktische Beispiele die Nützlichkeit der Methode für das Projektmanagement viel besser veranschaulichen. Beim Durchblättern des Buches erhalten Sie einen bodenständigen Einblick in die Landschaft der Softwareprojekte und werden auf einige häufige Fallstricke aufmerksam gemacht.

In einfacher Sprache führt Sie das Buch durch die Skalierung und das Management von Projekten, die Bewältigung von Komplexität mit Scrum, den Aufbau eines erstklassigen Scrum-Teams, die Einrichtung von Zeremonien und Artefakten und andere wichtige Scrum-Tools. Das Buch hat den Charakter eines digitalen Frameworks, das sich auf das Capability Maturity Model (CMM) bezieht und die besten Praktiken der Softwareentwicklung zusammenfasst.

Viele Leser empfehlen jedoch, sich mit den Grundprinzipien von Agile und Scrum vertraut zu machen und dieses Buch als Handbuch für Fallstudien zu verwenden.

gesunder Menschenverstand ist eine Kombination aus Erfahrung, Ausbildung, Bescheidenheit, Witz und Intelligenz. Menschen, die Scrum anwenden, wenden den gesunden Menschenverstand jedes Mal an, wenn sie feststellen, dass die Arbeit vom Weg abweicht, der zu den gewünschten Ergebnissen führt. Die meisten von uns sind jedoch so sehr daran gewöhnt, präskriptive Prozesse zu verwenden - solche, die sagen: "Tu dies, dann tu das, und dann tu das" -, dass wir gelernt haben, unseren gesunden Menschenverstand zu ignorieren und stattdessen auf Anweisungen zu warten" - _Ken Schawber

Autor(en):

Ken Schawber

Anzahl der Seiten:

192 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2004

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 5 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Detaillierte Erläuterung der theoretischen Aspekte von Scrum

Voller praktischer Beispiele aus der Praxis

Bewertungen:

4.4/5 (Amazon) - "Der Autor stellt rund 25 verschiedene Szenarien/Herausforderungen vor, mit denen er konfrontiert war und wie er diese gelöst hat. Das Buch ist auch zwei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch relevant. Scrum Master werden von den verschiedenen Szenarien profitieren. Sie erhalten Hinweise, wie sie vorgehen können, wenn sie mit ähnlichen Situationen konfrontiert werden. Der Lernabschnitt am Ende eines jeden Szenarios vertieft die Konzepte."

3.7/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Fortgeschrittene

5. Das agile Mind-Set: Agile Prozesse zum Laufen bringen von Gil Broza

über Amazon Stellen Sie sich vor, Sie hätten die gesamte Theorie über agile Prozesse für Ihr projektleitung aber wenn es an der Zeit ist, sie in die Tat umzusetzen, stößt man auf Hindernisse. Genau hier setzt The Agile Mindset an - es ist genau auf dieses Szenario zugeschnitten. Es konzentriert sich auf die Herausforderungen, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die "agil" arbeiten wollen, anstatt nur die Grundlagen zu kennen.

Das Buch befasst sich mit den Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn man sich zu sehr in prozessmechanik wenn man sich mit den agilen Werten gut auskennt. Broza verzichtet darauf, die agile Denkweise als die ultimative Lösung für jedes Projektmanagementproblem zu betrachten. Stattdessen definiert er es als eine Denkweise, die die Konsistenz und Ausrichtung von Werten, Überzeugungen und Prinzipien fördert.

Der Autor betont nachdrücklich die Notwendigkeit, den agilen Rahmen entsprechend Ihren Bedürfnissen, der Haltung Ihrer Organisation und dem Gesamtkontext Ihres Projektmanagements zu gestalten. Das Buch bietet zwar eine grundlegende theoretische Basis für Agile, setzt aber voraus, dass die Leser das Modell bereits beherrschen.

Wenn Sie also neu in diesem Bereich sind, sollten Sie das Buch gegen ein einführenderes Projektmanagement-Buch austauschen.

um in Agile großartig zu werden, bedarf es - wie bei einem Langstreckenlauf, einer neuen Karriere oder der Kindererziehung - einer tiefgreifenden Veränderung, die mit einer Abfolge von kleinen Schritten nicht angemessen erreicht werden kann. Sie müssen sich richtig engagieren: "Tun Sie es, als ob Sie es ernst meinen." - _Gil Broza

Autor(en):

Gil Broza

Anzahl der Seiten:

208 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2015

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 5 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Vertiefung in das Agile-Framework

Erläutert, wie Sie Agile für Ihre spezifischen Bedürfnisse implementieren können

Bewertungen:

4.4/5 (Amazon) - "Wie Jim Highsmith zu Beginn sagt: "Viele Organisationen scheitern daran, die Vorteile von Agile zu nutzen, weil sie zwar die Praktiken, nicht aber die Denkweise übernommen haben". Endlich gibt es einen Leitfaden und eine Erkundung der anderen Seite der agilen Medaille (Agile sein - nicht nur Agile TUN!) - die agile Denkweise."

5/5 (Google Play Books)

Empfohlenes Niveau:

Fortgeschrittene

6. Projektmanagement für Nicht-Projektmanager von Jack Ferraro

über Amazon Ferraros praktischer Leitfaden macht seinem Namen alle Ehre und ist vollgepackt mit spannenden Geschichten und Lektionen. Er beleuchtet die Projektmanagement-Methodik und -Prozesse und macht sie auch für inoffizielle Projektmanager zugänglich.

Indem er den Projektmanagement-Jargon enträtselt, macht Ferraro die Kunst des Projektmanagements zu etwas scheinbar Greifbarem.

Der Autor hebt hervor, dass viele Manager bei ihren täglichen Aufgaben bereits Projektmanagementprozesse anwenden und lediglich eine Auffrischung dieser Prinzipien benötigen.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie ins Projektmanagement führt. Er vermittelt Ihnen wichtige Fähigkeiten wie Techniken der Geschäftsanalyse, Projektstrukturpläne, Methoden der Programmablaufplanung und Strategien des Risikomanagements.

Das Buch ist voll von praktischen Erklärungen und nachvollziehbaren Beispielen und trifft damit ins Schwarze. Wenn Sie jedoch bereits fortgeschritten sind und die Grundlagen nicht wiederholen möchten, sollten Sie sich nach einem Buch umsehen, das sich mit den wichtigsten Besonderheiten des Projektmanagements befasst.

projektteams und ihre Mitglieder bewegen sich schnell von einem Projekt zum nächsten und stehen oft unter einem enormen Produktionsdruck Deliverables und Ergebnisse. Die Projektteams kommen schnell und verschwinden dann wieder, um sich den nächsten dringenden organisatorischen Erfordernissen zu widmen, und werden zu geschäftlichen und technologischen Agnostikern. Dabei ist spezifisches Geschäftswissen für den Projekterfolg unerlässlich ... Dieses Geschäftswissen bildet die Grundlage für die Projektanforderungen, eine Schlüsselkomponente für den Projektumfang." - Jack Ferraro

Autor(en):

Jack Ferraro

Anzahl der Seiten:

242 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2012

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 7 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Ein willkommener Mangel an Projektmanagement-Fachjargon

Viele praktische Beispiele und Anwendungen aus der Praxis

Bewertungen:

4.2/5 (Amazon) - "Ich habe nie formell Projektmanagement studiert und wurde dennoch gebeten, als Teil meiner früheren Aufgaben Unternehmensprojekte zu leiten, und ich kann zurückblicken und mir wünschen, ich hätte dieses Buch früher gelesen. Gute praktische Informationen und nachvollziehbare Beispiele, ohne sich zu sehr im Fachjargon zu verlieren. Die Ansätze lassen sich gut auf andere Bereiche der Arbeit/des Lebens übertragen. Lohnt sich."

3.54/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Anfänger

7. Projektmanagement für Menschen: Menschen helfen, Dinge zu erledigen von Brett Harned

über Amazon Dieses Buch auf unserer Liste nähert sich dem Projektmanagement aus einer ganzheitlichen und menschenzentrierten Sichtweise. Der Autor ist der Meinung, dass Projektmanagement mehr ist als nur Regeln und Werkzeuge; es geht um die Verbesserung der zwischenmenschlichen Fähigkeiten und der Intuition. Diese Eigenschaften helfen Ihnen, Lösungen zu finden, die alle Beteiligten zufrieden stellen und Win-Win-Situationen schaffen.

Wenn Sie ein Buch über Projektmanagement suchen, das sich auf Methoden konzentriert, gibt es viele andere Bücher auf dieser Liste, die das abdecken. Was dieses Buch von anderen abhebt, ist die Betonung der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Erwartungen und der Konfliktlösung.

Es erinnert Sie daran, dass Sie manchmal in sich wiederholenden Routinen stecken bleiben und nur noch Rädchen im Projektzyklus sind. Der Autor betont, dass sowohl Sie als auch Ihre Teammitglieder Menschen sind. Der Umgang mit Beziehungen ist ebenso wichtig wie das Verständnis der technischen Aspekte des Projektmanagements.

Die Theorien in diesem Buch sind eher grundlegend. Es eignet sich eher als Begleiter für Soft Skills im Projektmanagement und nicht als eigenständige Ressource, die ausschließlich dem Projektmanagement gewidmet ist - es ist unerlässlich, aber auch etwas optional.

ob Sie es nun akzeptieren oder nicht, Sie sind ein Projektmanager. Sicher, Sie mögen sich als Designer, Content-Stratege, Entwickler (oder eine der vielen Rollen und Titel, die es in unserer Branche gibt) identifizieren, aber als Mensch sind Sie ein Projektmanager" - Brett Harned

Autor(en):

Brett Harned

Anzahl der Seiten:

224 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2017

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 6 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Gute Erklärung der grundlegenden Projektmanagement-Theorien

Großer Schwerpunkt auf zwischenmenschlichen Beziehungen

Bewertungen:

4.6/5 (Amazon) - "Dies ist das erste Buch, das wir allen neuen Projektmanagern bei PromptWorks in die Hand geben, um sie in kürzester Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Ich war erfreut zu entdecken, dass es eine gute Zusammenfassung der Praktiken und Erfahrungen ist, die wir in den letzten 10 Jahren entwickelt haben, aber in einer sehr knappen, verdaulichen Form. Als Manager von PMs liebe ich die Kurzfassung am Ende eines jeden Kapitels! Es hilft mir, die wichtigsten Punkte zu bestätigen und meine PMs schnell zu bestimmten Teilen zu führen."

3.9/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Anfänger

8. Projektmanagement für Sie von Cesar Abeid

über Amazon Kämpfen Sie mit dem Stress des Projektmanagements? Das kann definitiv hart sein. Aber lassen Sie sich auf Abeids Perspektive auf PM ein, und Sie werden nie wieder an Ihren Managemententscheidungen zweifeln.

Abeid macht Projektmanagement zu einem Spaziergang im Park, indem er den Unternehmensjargon zugunsten fesselnder und erbaulicher Geschichten über Bord wirft. Durch diese Geschichten führt der Autor Sie Schritt für Schritt auf der Projektmanagementleiter nach oben und lässt Sie gestärkt zurück.

Unzählige Leser bestätigen, dass Sie nach der letzten Seite mit einer neu entdeckten Leidenschaft jedes Projekt angehen werden, bei dem Sie nicht weiterkommen. Die Hindernisse, die eben noch unüberwindbar schienen? Plötzlich werden sie kleiner und leichter zu überwinden sein.

Der Autor räumt ein, dass dieses Buch nicht in komplexe Theorien eintaucht, sondern eine vereinfachte Version bietet. Aber Einfachheit kann ein Vorteil sein, besonders für Anfänger. Die einfachen Werte und Lektionen, die hier vorgestellt werden, helfen, Zweifel zu zerstreuen und das Vertrauen zu stärken.

Wenn Sie Hemmungen überwinden wollen oder sich bei Ihren Projektmanagementaufgaben festgefahren fühlen, ist dieses Buch wie geschaffen. Für einen fortgeschrittenen Wissensstand sollten Sie jedoch auf andere Werke zurückgreifen.

als Trägerin vieler Hüte in einem Familienunternehmen ... konnte ich mit dem Großteil des verfügbaren Materials über Projektmanagement nichts anfangen. Viele der Projektmanagement-Bücher richten sich an Unternehmen, so dass die Sprache für mich nicht relevant war. Als ich mich jedoch mit dem Thema Projektmanagement beschäftigte, fielen mir bestimmte Aspekte dieser Disziplin auf, die besonders nützlich und einfach sind. ... können auch Sie die grundlegenden Prinzipien des Projektmanagements erlernen, die es der heutigen Geschäftswelt ermöglichen, neue Projekte zu schaffen, ihre Versprechen einzuhalten und Dinge zu erledigen." - Cesar Abeid

Autor(en):

Cesar Abeid

Anzahl der Seiten:

190 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2015

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 5 Stunden

Wichtigste Erkenntnisse:

Inspirierte Leser, die sofort produktiv arbeiten können

Voller erbaulicher und inspirierender Geschichten und Fallstudien

Bewertungen:

4.5/5 (Amazon) - "Mir gefällt, wie Cesar die Projektmanagement-Prozesse vereinfacht und sie dadurch leichter verständlich macht. Wenn Sie neu im Projektmanagement sind, wird dieses Buch Ihnen den Einstieg erleichtern und Sie auf den richtigen Weg bringen."

4/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Einsteiger

9. Alpha Project Managers von Andy Crowe

über Amazon Betrachten Sie dieses Buch eher als einen ausführlichen Artikel denn als einen dicken Wälzer, denn es fasst hauptsächlich eine Studie zusammen.

Anhand einer Stichprobe von 860 Projektmanagern, darunter 18 so genannte Alphas (die besten 2 %), untersucht der Autor, was diese Alphas von den Betas in Bezug auf Gewohnheiten, Praktiken, Projektmanagementfähigkeiten und Techniken unterscheidet.

Es ist eine schnelle und dennoch aufschlussreiche Lektüre, die wertvolle Tipps bietet und gleichzeitig mit einigen in der Projektmanagement-Szene verbreiteten Missverständnissen aufräumt. Das Buch enthält ausführliche Interviews und Diskussionen, die entscheidende Einblicke bieten und verschiedene Perspektiven auf die Eigenschaften der erfolgreichsten Projektmanager der Welt aufzeigen.

machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Person vom Problem zu trennen" - _Andy Crowe

Autor(en):

Andy Crowe

Anzahl der Seiten:

208 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2016

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 5 bis 6 Stunden

Wichtige Erkenntnisse:

Eine sehr schnelle Lektüre über die Gewohnheiten der besten PMs

Bietet einen vergleichenden Blick darauf, was die besten 2% vom Rest unterscheidet

Bewertungen:

4.3/5 (Amazon) - "Meiner Meinung nach ist dies ein großartiges Buch, in dem es darum geht, was die besten 2 % wissen, was alle anderen nicht wissen, und in dem die Kommunikation als ein Schlüsselbereich identifiziert wird, in dem sich die besten Projektmanager auszeichnen. Ich unterstütze besonders den Abschnitt über Kommunikation."

3.9/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Fortgeschrittene

10. Strategisches Projektmanagement einfach gemacht: Praktische Werkzeuge für Führungskräfte und Teams von Terry Schmidt

über Amazon Veränderung ist eine Konstante, und es ist nur natürlich, dass strategien des Projektmanagements anpassen. Schmidt konzentriert sich auf diese modernen Strategien, um Projektmanagern zu helfen, sich in dieser sich entwickelnden Landschaft zurechtzufinden.

Das Mantra des Buches konzentriert sich auf die Projektdurchführung und bietet praktische Ratschläge, um die Kluft zwischen Theorie und realen Projektszenarien zu überbrücken.

Dieses Projektmanagementbuch stellt sich Herausforderungen, die selbst für erfahrene Projektmanager knifflig sein können. Es zeichnet das große Bild, leitet Sie an, das Projektportfoliomanagement zu verbessern, und ermutigt Sie, vom Mikromanagement Abstand zu nehmen. Stattdessen konzentriert es sich darauf, die wesentlichen "Warum"-Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt zu verstehen.

manch eine Führungskraft hat es versäumt, in Forschung oder Ausbildung zu investieren, weil sie der Meinung war, dass dies in den kommenden Quartalen keine nennenswerten Vorteile bringen würde. Diese kurzsichtigen Führungskräfte waren der Meinung, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Investitionen Früchte tragen, schon wieder weg sind." - Terry Schmidt

Autor(en):

Terry Schmidt

Anzahl der Seiten:

272 Seiten

Jahr der Veröffentlichung:

2009

Geschätzte Lesezeit:

Etwa 7 bis 8 Stunden

Wichtige Erkenntnisse:

Überbrückt effizient die Kluft zwischen reiner Theorie und praktischer Anwendung

Sowohl für Anfänger, die einen Einstieg suchen, als auch für Veteranen geeignet, da komplexe Themen behandelt werden

Bewertungen:

4.4/5 (Amazon) - "Das erste Material, das ich je über Logical Frame Work gefunden habe, das nicht so sehr über den Tag, sondern über die Anwendung spricht. Investieren Sie Ihre Zeit in die Lektüre dieses Buches und erfahren Sie, wie Sie Ihren Traum in ein SMARTes Ziel umwandeln können. Thank you, Terry Schmidt"

3.8/5 (Goodreads)

Empfohlenes Niveau:

Mittelstufe bis Fortgeschrittene

