Confluence vs. Asana: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

Unabhängig davon, ob Sie ein Team vor Ort oder aus der Ferne leiten, benötigen Sie solide projektmanagement-Software damit alle auf der gleichen Seite stehen. Es gibt Dutzende von Projektmanagement-Plattformen, aber Confluence und Asana sind zwei der beliebtesten Optionen für Teams, die viel unterwegs sind.

Es ist schwer, sich zwischen diesen beiden Plattformen zu entscheiden, vor allem, wenn Sie sie noch nie benutzt haben. Beide Plattformen haben Vor- und Nachteile, es kommt also auf Ihre Vorlieben und Bedürfnisse an.

In diesem Leitfaden finden Sie eine abschließende Gegenüberstellung von Confluence und Asana, in der die Features der beiden Plattformen verglichen und die besten Optionen für eine erfolgreiche Lösung vorgeschlagen werden. 🏆

Was ist Confluence? Confluence ist ein Projektmanagement tool des Softwareriesen Atlassian. Es ist nicht nur eine Projektmanagement App zur Verwaltung von Mitarbeitern und Aufgaben, sondern Confluence zeichnet auch das gesamte Wissen Ihrer Organisation auf. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Registerkarten für Aufgaben, Wikis, technische Dokumentation und SOPs zu behalten, vereint Confluence sie alle an einem Ort. 📚

Über Zusammenfluss

Confluence Features

Confluence bietet Teams an entfernten Standorten eine einzige Quelle der Wahrheit. Die Features der Plattform zentralisieren Informationen, beschleunigen die Entscheidungsfindung und unterstützen die teamübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit.

1. Projektmanagement

Confluence verfügt über eine beeindruckende Nummer von PM-Features. Verwenden Sie ein Confluence Whiteboard zum Brainstorming großer Ideen mit einbettbaren Smart Links und interaktiven Elementen wie Abstimmungen und Timern. Confluence-Dokumente unterstützen auch die Bearbeitung in Echtzeit, Tagging und Benachrichtigungen. Das Beste ist, dass Confluence mit einem personalisierten Feed ausgestattet ist, so dass Ihr Team nur die projekte und Aufgaben die für sie am wichtigsten sind. 🤩

2. Wissensmanagement

Über Confluence

Sind Sie es leid, sich durch Slack-Nachrichten, E-Mails oder Google Docs um die richtigen Dateien zu finden? Confluence löst das Problem des Wechsels von einer Plattform zur anderen, indem es die Informationen Ihres Unternehmens an einem einzigen Ort zusammenführt. Dies macht es kinderleicht, Informationen zu speichern wie:

Technische Daten

Bedienungsanleitungen

Multimedia-Inhalte wie Videos, Fotos und Audioaufnahmen

Budget-Berichte

Kundendaten

Und das Beste ist, dass Confluence dieses Wissen mit Ihren Projekten und Aufgaben verbindet. Die klare Organisation und der einfache Zugriff sorgen dafür, dass Ihr Team auf der gleichen Seite steht und straffen die Abläufe .

3. Vorlagen

Natürlich können Sie in Confluence benutzerdefinierte Projekte erstellen, aber es gibt auch viele Vorlagen, die Sie sofort verwenden können. Nutzen Sie von der Community bereitgestellte Vorlagen für die Planung von Projekten, für Brainstorming oder sogar für die Dokumentation von Projekten. Es ist nicht nötig, Projekte oder Dokumente von Grund auf neu zu erstellen - finden Sie einfach das, wonach Sie suchen, kopieren Sie es, fügen Sie Ihre Details hinzu und machen Sie sich ans Geschäft. 🧑‍💻

4. Integrationen

Über Confluence

Confluence lässt sich mit einer beeindruckenden Zahl von Apps von Drittanbietern integrieren. Es gibt über 3.000 Integrationen mit beliebten Tools wie Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox und Google Drive. ⚒️

Confluence eignet sich zwar für die meisten Teams, ist aber bei Softwareentwicklern beliebter, da es Teil der Atlassian-Produktsuite ist. Der Vorteil ist, dass es über native Integrationen mit anderen Atlassian-Produkten verfügt; der Nachteil ist, dass nicht-technische Teams möglicherweise keinen Wert in anderen Atlassian-Lösungen sehen.

Einfluss Preise

Kostenlose Version

Standard: $6,05/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$6,05/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Premium: $11,55/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$11,55/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Asana? Asana ist ein Projektmanagement-Tool, das To-Dos, Kalender, Formulare, Automatisierungen und Berichterstellungen in einer Plattform vereint. Es kombiniert Aufgabenmanagement, Projektvisualisierung, Zusammenarbeit und Automatisierung in einer übersichtlichen Plattform. Asana verfügt auch über eine robuste mobile App und eine Web-App, so dass es ideal ist für

remote-, mobile oder hybride Teams . 📱

Über Asana

Asana Features

Angefangen hat Asana als einfache App für Listen, doch heute gibt es für die Aufgaben in Asana auch Ansichten für Zeitleisten, Boards und Kalender. Es bietet zwar kein Wissensmanagement wie Confluence, aber Asana verfügt über robuste workload-Planung und Automatisierungs-Features zur Entlastung Ihres Teams.

1. Projektmanagement

Über Asana

Müssen Sie die Workload Ihres Teams auf einer hohen Ebene sehen? Asana bietet mehrere Ansichten, um die Termine, Projekte und mehr Ihres Teams zu visualisieren. Erstellen Sie eine Kanban Board für prozessorientiertes Arbeiten oder mit einer Zeitleiste Gantt diagramm zur Darstellung von Meilensteinen im Projekt.

Dank des Features "Formulare" müssen Sie keine Slack- oder E-Mail-Nachrichten mit Arbeitsanfragen versenden. Erstellen Sie einfach ein Formular, und Ihr Team kann mit nur wenigen Klicks interne Arbeitsanfragen stellen oder externen Input von Kunden einholen. 🖱️

2. KI und Automatisierung

Ihr Team versucht, mit weniger Ressourcen mehr zu erledigen. Warum nehmen Sie ihm nicht einige Aufgaben ab? Asana ist bereits mit Experten-Workflows und Automatisierung ausgestattet, um Ihren Arbeitstag zu erleichtern. Richten Sie Asana-Regeln ein, um den Status von Aufgaben zu aktualisieren, Beauftragte zu ändern oder Ihr Team auf Slack zu benachrichtigen, wenn eine Aufgabe zugewiesen wird. 📌

Wenn Sie mehr Hilfe benötigen, ist Asana Intelligence ein KI-gestütztes Tool für die Festlegung von Zielen für Projekte, die Erstellung von Status-Updates und das Sammeln von Informationen. Sie können ihm keine allgemeinen Fragen stellen wie einem Tool wie ChatGPT, aber die KI kann detaillierte Informationen über Aufgaben, Projekte und Hindernisse in Asana freigeben.

3. Vorlagen

Wie Confluence enthält auch Asana Vorlagen, um Ihre Workflows zu beschleunigen. Asana verfügt jedoch nicht über Dokumente oder Whiteboards, wie sie bei Confluence zu finden sind plattformen wie ClickUp . Stattdessen sind die Vorlagen nur für Projekt Setups gedacht.

Das heißt aber nicht, dass diese Vorlagen nicht wertvoll sind. Asana kombiniert die Leistung von Vorlagen und Automatisierungen in vorgefertigten Paketen, die es einfach machen, komplexe Prozesse und Frameworks mit nur wenigen Klicks zu erstellen. Wenn Sie einmal eine Änderung vornehmen müssen, können Sie Ihr Paket schnell anpassen und es problemlos auf alle Workflows anwenden. 🧘

4. Integrationen

Über Asana

Asana lässt sich mit über 300 Drittanbieteranwendungen integrieren, darunter Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive und Canva. Da Asana weder eine Wissensdatenbank noch Dokumente enthält, benötigen Sie diese Integrationen, um Ihre Arbeit auf einer Plattform zu halten.

Asana Preise

Personal: Free-Plan

Free-Plan Starter: $10.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$10.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Erweitert: $24.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$24.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise auf Anfrage

Confluence vs Asana : Features im Vergleich

Im Kräftemessen zwischen Asana und Confluence gibt es keinen klaren Sieger. Beide bringen Ihre Projekte von A bis Z und unterstützen die Arbeit von unterwegs mit mobilen Apps für iOS und Android. Es kommt darauf an, wie Sie am liebsten arbeiten und wo Ihre größten Probleme liegen.

Es gibt jedoch einige große Unterschiede in den Features und der Stärke dieser Features. Schauen wir uns die größten Unterschiede zwischen Confluence und Asana an.

1. Wissensmanagement

Über Confluence

Confluence verwaltet sowohl Projekte als auch Wissen; Asana erledigt nur das Projektmanagement. Wenn Sie internes Wissen und Projekte verwalten müssen, ist Confluence hier der klare Sieger. Der Kauf einer separaten Plattform ist unnötig, da Sie alle Projekte und Inhalte an einem Ort verfolgen können.

Wenn Sie jedoch kein Wissensmanagement benötigen, sondern nur Projekte verwalten wollen, ist Confluence für Ihre Bedürfnisse möglicherweise zu kompliziert und zu ausgereift. In diesem Fall wäre Asana die bessere Wahl.

Gewinner: Confluence Seite

2. Vorlagen

Sowohl Confluence als auch Asana werden mit Vorlagen ausgeliefert. Diese Vorlagen sind jedoch nicht ganz dasselbe.

Da Asana weder Dokumente noch Whiteboards unterstützt, sind die Vorlagen nur für die Formatierung von Projekten gedacht. Damit lässt sich zwar immer noch viel Zeit sparen, aber wenn Sie Formate für Meeting-Agenden oder SOPs benötigen, hilft das nicht weiter. 📝

Confluence wird mit Vorlagen für das Setup von Projekten und Dokumenten geliefert. Wenn Sie keine eigenen Vorlagen in einer Lösung wie Google Drive erstellen möchten, ist Confluence die bessere Option für die Ausführung Ihrer eigentlichen Arbeit.

Sieger: Confluence

3. Integrationen

Oberflächlich betrachtet würde man meinen, dass Confluence hier der Gewinner ist. Es verfügt über mehr als 3.000 Integrationen, während Asana 300\ hat. Die meisten Integrationen sind jedoch in Apps mit mäßigen Bewertungen auf dem Atlassian App Marketplace enthalten. Einige dieser Konnektoren funktionieren nicht so gut, daher ist Vorsicht geboten. 👀

Asana hat vielleicht nicht so viele Integrationen, aber die Chancen stehen gut, dass es Integrationen für die Tools hat, die Sie bereits verwenden. Es lässt sich mit allem verbinden, von Tableau über YouTube bis Loom, und erweitert die Funktionen von Asana über das Projektmanagement hinaus.

Wenn Sie jedoch ausschließlich Atlassian-Produkte verwenden, ist Confluence der klare Sieger. Es lässt sich problemlos mit Trello und Jira Software integrieren.

Gewinner: Confluence für Atlassian Produkte; Asana für Apps von Drittanbietern

Über Asana

Sowohl Confluence als auch Asana sind eine gute Wahl für das Projektmanagement. Welche Option die richtige ist, hängt davon ab, wie Sie am liebsten arbeiten.

Wenn Sie Ihre Arbeit auf derselben Plattform wie Ihre To-Dos und Metriken verwalten möchten, sollten Sie sich für Confluence entscheiden. Für die gleichen Funktionen in Asana benötigen Sie separate Lösungen und Integrationen, aber die Benutzer sagen, die Plattform sei einfacher zu bedienen als Confluence.

Asana wäre die bessere Wahl, wenn Sie ein nicht ganz so technikaffines Team leiten. ⭐

Gewinner: Confluence für allumfassende Arbeit; Asana für einfache Bedienung

5. KI und Automatisierung

Manuelle Arbeit ist so 2012. Wenn Sie auf der Suche nach praktischer Unterstützung durch Automatisierung oder KI sind, ist Asana die bessere Wahl.

Beide Plattformen bieten Automatisierung, aber wir lieben es, wie Asana Automatisierungspakete anbietet, um schnell interne Prozesse zu optimieren . Confluence bietet auch Drag-and-Drop-Automatisierungen, die Sie von Grund auf neu entwerfen oder aus der Automatisierungsbibliothek von Atlassian ziehen können.

Aber die KI gibt den Ausschlag zugunsten von Asana. Asana Intelligence bietet intelligente Felder, Zusammenfassungen, einen Editor, Status, Antworten und vieles mehr. Es wird Projekte nicht vollständig für Sie abschließen, aber es wird die Dinge sicherlich beschleunigen. 🤖

Confluence bietet KI nur über Atlassian Intelligence, das derzeit nur für ausgewählte Benutzer in der Beta-Version verfügbar ist. Keine der beiden KI-Lösungen wird Ihnen jedoch bei der Ausführung Ihrer Arbeit helfen, so dass Sie möglicherweise ein alternatives KI-Tool wie ClickUp AI .

Gewinner: Asana

6. Preisgestaltung

Die Preisgestaltung ist bei diesen SaaS-Produkten etwas knifflig. Confluence ist technisch gesehen billiger als Asana mit seinen 6,05 $/Monat gegenüber 10,99 $/Monat bei Asana. 💸

Der Grundpreis von Confluence gilt jedoch für 10 Benutzer, der von Asana für einen Benutzer. Wenn Sie für Confluence jährlich bezahlen, kostet die erste Stufe 600 US-Dollar, unabhängig davon, ob Sie zwei oder 10 Benutzer haben. Für kleine Teams oder Startups ist das finanziell nicht unbedingt sinnvoll. Asana kostet mehr pro Benutzer, könnte aber je nach Setup Ihres Teams günstiger sein.

Confluence vs Asana auf Reddit

Wir haben die guten Leute von Reddit befragt, um die größten Unterschiede zwischen Asana und Confluence herauszuarbeiten und zu entscheiden, welche Option für bestimmte Situationen am besten geeignet ist. Ein Benutzer sagte "Asana ist in Ordnung, aber ich mag es nicht. Langsam, wenn auch schneller als früher, und ein wenig unterdimensioniert. Für weniger technische Teams, großartig." Wenn Sie also grundlegende PM-Features für weniger technische Leute benötigen, könnte Asana alles haben, was Sie brauchen. 🎯

Ein nicht-technischer Benutzer stimmte zu, mit "Asana ist mein Favorit, mein schräges Affenhirn ist so zufrieden, wenn ich eine Aufgabe erledige und die einhorn auf dem Bildschirm blinkt ." Ein anderer Benutzer /%href/

fasst die Dinge schön zusammen: "Es kommt wirklich darauf an, was man braucht und wie die Leute arbeiten wollen. Ich bin ein entschiedener Befürworter einer Softwarelösung, die man zuletzt auswählt, nachdem man seinen Workflow und Arbeitsstil herausgefunden hat. Andernfalls kann es passieren, dass Sie - abgesehen von den finanziellen Investitionen - Ihre Arbeitsweise an das Tool anpassen müssen und nicht umgekehrt."

Meet ClickUp die beste Alternative zu Confluence vs Asana

Im Tauziehen zwischen Asana und Confluence gibt es keine einfache Entscheidung. Beide Plattformen haben ihre Stärken, aber sie können nicht alles zu erledigen, um die agile Methodik zu unterstützen.

Wir wollen uns nicht selbst loben, aber ClickUp kann alles, was Asana und Confluence zu erledigen haben - und noch einiges mehr. 🥳

Das All-in-One projektmanagement-Plattform unterstützt Wissensmanagement, Automatisierung, KI-Tools, Analytik und weitere fortgeschrittene Features. Man könnte sagen, es ist das ganze Paket.

Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Dokumente

Warum sollten Sie zwischen Ihrer PM-Lösung und Ihrer eigentlichen Arbeit hin und her wechseln? Kollaborieren Sie in Echtzeit in ClickUp Dokumente . Mehrere Mitglieder eines Teams können die Dokumente gleichzeitig bearbeiten und mit Formatierungen, Kommentaren und Tags versehen, um die Zusammenarbeit zu fördern. ✍️

Sehen Sie sich die mehr als 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren HR-Workflow nach Ihren Bedürfnissen zu benutzerdefinieren

Und das Beste ist, dass Sie ClickUp nicht verlassen müssen, um Ihre To-Dos zu verwalten. Wandeln Sie jeden Kommentar in eine umsetzbare Aufgabe in Ihrem ClickUp-Workspace um, und schon können Sie loslegen.

Unterstützen Sie die technische Softwareentwicklung in ClickUp

Psst, wissen Sie was? Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie ClickUp nach Belieben benutzerdefinieren.

Rationalisieren Sie Ihren Entwicklungsprozess mit ClickUp's all-in-one work hub für Planung, Bau und Versand Software Teams nutzen ClickUp für die Zusammenarbeit an Roadmaps, die Integration mit Git tools, die Verwaltung von Backlogs, die Nachverfolgung agiler Sprints und vieles mehr. Dies ist Ihr PM tool, also können Sie es so anpassen, wie Sie am liebsten arbeiten. 💃

Free mehr Zeit für wissensintensive Arbeiten durch Rationalisierung wiederholender Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Richten Sie Abhängigkeiten von Aufgaben und Unteraufgaben ein, erstellen Sie wiederholende Aufgaben, wählen Sie aus mehreren Ansichten, legen Sie benutzerdefinierte Aufgabentypen fest, oder fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu - die Welt liegt Ihnen zu Füßen!

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Erhalten Sie alle Projektmanagement Features Sie brauchen mit ClickUp

Teamarbeit macht die Arbeit zum Traum, erfordert aber dennoch das richtige Setup der Software, insbesondere wenn Sie ein Team an einem anderen Ort leiten. Die Wahl zwischen Asana und Confluence ist ein guter Anfang, aber wenn Sie alles zu erledigen haben, sollten Sie sich für eine Plattform entscheiden, die bereits alles zu erledigen hat und noch einiges mehr.

ClickUp verfügt über Tools für die Zusammenarbeit, eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und benutzerdefinierte Dashboards zur Steigerung der Produktivität. Verabschieden Sie sich davon, zwischen verschiedenen Tools hin und her zu springen, und bringen Sie Ihre Arbeit in eine echte All-in-One-Arbeitsplattform. 🙌

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit von ClickUp: Erstellen Sie jetzt Ihren ClickUp-Workspace kostenlos.