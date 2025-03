10 beste Logistiksoftware im Jahr 2025 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Moderne Geschäfte rühmen sich immer damit, blitzschnell zu liefern. Aber letztendlich erliegen die meisten ihren unstrukturierten Logistikmanagementsystemen.

Angesichts der Online-Einzelhandelsgeschäfte und der sich ständig weiterentwickelnden Vertriebskanäle ist es für Logistik-Teams eine Herausforderung, Bestände, Reihenfolgen und Lieferfähigkeit gleichzeitig zu verwalten.

Die Nachverfolgung in Echtzeit und datengestützte Pläne sind unabdingbar, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Aber keine Sorge - Logistikmanagement-Tools sind da, um den Tag zu retten.

Welche Tools gibt es? Wie wählt man das richtige für sein Geschäft aus?

In diesem Artikel stellen wir die besten derzeit erhältlichen Logistik-Tools vor und heben die wichtigsten Features, Limits, Preise sowie Produktbewertungen hervor, damit Sie die beste Option für sich finden.

Was ist Logistiksoftware?

Logistiksoftware automatisiert und vereinfacht den gesamten Lebenszyklus in den Bereichen Bestandsmanagement, Transportplanung, Nachverfolgung der Reihenfolge und Lagersteuerung.

Vor allem die alltäglichen Aufgaben, die Ihnen viele Stunden abnehmen. Dazu gehören u. a. die Dateneingabe, die Verwaltung von Lieferanten und Bewertungen.

Die Logistik-Tools basieren auf moderner Technologie und erfordern nur minimale menschliche Eingriffe. Erwarten Sie eine hochpräzise Produktionslinie mit schnellerem Logistikmanagement.

Doch wie finden Sie angesichts der unzähligen Möglichkeiten die richtige Logistikmanagement-Software für Ihr Geschäft?

Wenn es um den Kauf von Business-Logistik-Software geht, gibt es kein Patentrezept für alle.

Die Preise für die Software können im Bereich von einigen Hundert bis zu Tausenden liegen. Hier sind jedoch einige Funktionen, auf die Sie bei Ihrem idealen logistischen tool achten sollten:

Sichtbarkeit der Lieferkette: Suchen Sie nach Logistik-Tools, die eine Ansicht Ihrer gesamten Logistikabläufe aus der Vogelperspektive bieten, von der Verpackung bis zur Auslieferung

Zusätzliche Punkte, wenn die Software über eine Nachverfolgung in Echtzeit und intuitive Dashboards verfügt, um wichtige KPIs für das Geschäft unter einem Dach zu überwachen

Zusätzliche Punkte, wenn die Software über eine Nachverfolgung in Echtzeit und intuitive Dashboards verfügt, um wichtige KPIs für das Geschäft unter einem Dach zu überwachen Integrationen: Vergewissern Sie sich, dass die Software mit Ihrem Unternehmen integriert istbestehenden CRM (Customer Relationship Management) und ERP (EnterpriseRessourcenplanung) Systeme. Die Integration ermöglicht die Synchronisierung zwischen mehreren Plattformen in Echtzeit, wodurch manuelle Aufgaben oder doppelte Einträge vermieden werden

Vergewissern Sie sich, dass die Software mit Ihrem Unternehmen integriert istbestehenden CRM (Customer Relationship Management) und ERP (EnterpriseRessourcenplanung) Systeme. Die Integration ermöglicht die Synchronisierung zwischen mehreren Plattformen in Echtzeit, wodurch manuelle Aufgaben oder doppelte Einträge vermieden werden

Schnelle Bewältigung globaler logistischer Herausforderungen, einschließlich der Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen, Zollverfahren und Dokumentationsanforderungen Business fit: Finden Sie eine Logistiksoftware, die am besten zur Größe Ihres Unternehmens, zum Sendungsvolumen und zur Produktkategorie passt, mit der Sie zu tun haben

Finden Sie eine Logistiksoftware, die am besten zur Größe Ihres Unternehmens, zum Sendungsvolumen und zur Produktkategorie passt, mit der Sie zu tun haben Skalierbarkeit: Die meisten Logistik-Tools sind Cloud-basiert und lassen sich schnell an die wachsenden Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Skalierbarkeit Sie nicht ein Vermögen kostet. Suchen Sie nach Software mit transparenten Preisen und leicht skalierbaren Features

Und schließlich sind die wichtigsten Features und Funktionen einer Logistikmanagement-Software von größter Bedeutung. Sie haben einen großen Einfluss auf Ihre Erfahrungen bei der Verwendung der Software in der Praxis.

Hier ist eine Liste der besten Logistikmanagement-Software 👇

In dieser Liste werden die Features, Benutzerbewertungen, Limits und Preise der einzelnen Tools aufgeführt.

1. ClickUp

Verbessern Sie Ihre Logistikabläufe, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

ClickUp ist eine Cloud-basierte projektmanagement und Kollaborationstool. Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert, aber in diesem Fall verwaltet ClickUp effizient die Bestands- und Logistikabläufe von Geschäften jeder Größe.

Logistische Teams können ihre Abläufe von einem einheitlichen Ort aus planen, überwachen und ausführen. Dank der intuitiven Dashboards von ClickUp.

Sie können aus der ClickUp-Galerie anwendungsspezifischer Vorlagen wählen, um Abläufe an allen Fronten zu verwalten. Dazu gehören ClickUp Vorlagen für die Bestandsverwaltung , ClickUp Warehouse KPI-Vorlagen , und ClickUp Vorlagen für agiles Projektmanagement

um nur einige zu nennen.

Schnelleres Erstellen von Produkttestplänen und weniger stundenlange manuelle Arbeit mit KI-generierten Eingabeaufforderungen von ClickUp

Darüber hinaus verbessern die integrierte Chat-Funktion und die interaktiven Whiteboards von ClickUp die Zusammenarbeit von Teams an entfernten Standorten.

Benutzerdefinierte Whiteboards zum Einfügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

ClickUp beste Features

Verwalten Sie Ihre Arbeit mit ClickUp's 10+ anpassbaren Ansichten

Effektive Zusammenarbeit mit Kommentaren, Chats, Freigeben und Benachrichtigungen in Echtzeit

Konfigurieren Sie Dashboards mit geschäftskritischen KPIs und visuellen Widgets

Synchronisieren Sie Dokumente mit Workflows, um sie zuzuweisen, zu kommentieren und mit dem Team zu bearbeiten

ClickUp lässt sich nativ mit mehr als 200 Tools integrieren, darunter Slack, Figma, Cloud-Speicher-Apps und mehr

ClickUp Limits

Benutzer sagen, die mobile App sei funktional, könnte aber besser sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Oracle Über

Oracle Oracle Transportation Management (OTM) ist eine umfassende Logistiksoftware für Geschäfte, die mit der Verwaltung globaler Lieferkettenoperationen zu kämpfen haben.

Die Plattform hat eine einfache, intuitive Schnittstelle. Dennoch verfügt sie über einen robusten Satz von Features, um Transport- und Logistikvorgänge auf globaler Ebene effizient zu verwalten.

Das Alleinstellungsmerkmal von OTM ist die 3D-Ladungskonfiguration. Damit können Sie Sendungen mithilfe von Simulationen visuell dekonstruieren. Und dann durch verschiedene Winkel und Platzierungen für optimale kapazitätsplanung in Transportfahrzeugen.

OTM beste Features

Sammeln, Formatieren und Laden von Tarifen von Anbietern über ein umfassendes Tarifmanagementsystem

Ermitteln Sie die beste Transportroute mit den leistungsstarken Netzwerk-Routing-Funktionen von OTM

Automatisierung von administrativen Aufgaben wie Terminplanung, Tarifanfragen, Buchungen und mehr

Visualisieren Sie verschiedene Marktszenarien mit Netzwerkmodellierung in Echtzeit

Erkennen Sie zukünftige Hochs und Tiefs durch vorausschauende Analysen mit intuitiven Dashboards, voreingestellten KPIs und Verlaufsdaten

OTM-Beschränkungen

Die anfängliche Konfiguration und das Setup können ein wenig träge sein

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche nicht sehr ansprechend ist

OTM-Preise

Nicht auf der Website erwähnt

OTM-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

SAP SAP Transportation Management (TM) ist Teil des SAP-Ansatzes design-to-operate, der auf die Optimierung digitaler Lieferketten abzielt.

Aus diesem Grund ist die Anwendung vielseitig genug, um Fracht für Ihre globalen oder nationalen Lieferketten zu planen, auszuführen und abzurechnen.

Noch besser: SAP integriert die Automatisierung in seine Logistik App. Daher bietet sie Hightech-Features, wie kapazitätsplanung , vorausschauende Prognosen und Simulationen auf jeder Ebene Ihrer Lieferkette.

SAP Transportation Management - die besten Features

Hochgradig konfigurierbare Plattform mit Skalierbarkeit und unternehmensweiter Sichtbarkeit

Flexible Ausschreibungs- und Bewertungsprozesse

Technologie zur Verbesserung der Ladungskonsolidierung mit besserer Routenoptimierung und niedrigeren Kraftstoffkosten

Stets KI an Ihrer Seite, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen und alltägliche Aufgaben zu automatisieren

Grenzen von SAP Transportation Management

Hohe Lernkurve für neue Benutzer

Die App verlangsamt sich bei der Bearbeitung umfangreicher Aufträge

Preise für das SAP-Transportmanagement

Nicht auf der Website erwähnt

SAP Transportation Management Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Acumatica Acumatica ist ein Cloud-ERP-System, das ein komplettes Paket von Business-Management-Anwendungen bietet, einschließlich Apps für das Logistikmanagement, wie Bestandsverwaltung, Nachverfolgung der Reihenfolge, Lagerverwaltung und Auftragsverwaltungssysteme.

Diese Apps wurden entwickelt, um mittelständischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil auf dem schnelllebigen Markt zu verschaffen.

Wir fanden die Schnittstelle effizient und einfach zu bedienen. Brownie verweist auf das All-inclusive-Lizenzmodell für Benutzer von Acumatica, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Geschäft jederzeit und von jedem Gerät aus zu einem einzigen Preis einzusehen.

Acumatica beste Features

Vereinfachung von Inventarisierungsprozessen mit flexibler Verwaltung von Elementen, Rückverfolgbarkeit der Qualität und robustem Nachschub

Verbessern Sie Ihre Lagerabläufe durch papierlose, gezielte Kommissionierung von mobilen Geräten aus

Erstellen von Kundenaufträgen aus genehmigten Angeboten mit nur einem Klick

Verfolgen Sie den Status des Versands über Echtzeit-Links und geben Sie ihn über In-App-Nachrichten oder Benachrichtigungen für Ihre Kunden frei

Proaktive Verwaltung der Reihenfolge mit integriertem Retourenmanagement, Testversionen, Rechnungskonsolidierung und weiteren Tools

Acumatica-Einschränkungen

Einige Benutzer finden es schwierig, das tool anzupassen

Rezensenten berichten von gelegentlichen Fehlern und technischen Schwierigkeiten

Schwer zu skalieren, ohne tief in die Tasche zu greifen

Acumatica Preise

Nicht auf der Website verfügbar

Acumatica Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (840 Bewertungen)

4.4/5 (840 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

5. NetSuite Cloud ERP /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/featured-netsuite-dashboard.jpg Netsuite Dashboard /%img/ über

Netsuite Die NetSuite Cloud ERP-Lösung vereinfacht das Logistikmanagement für Ihr Geschäft - von der Verwaltung der Finanzen bis zur Optimierung der Reihenfolge, der Bestandsverwaltung und des Lagerbetriebs.

Wie Acumatica bietet auch NetSuite die richtigen tools für Logistik Teams, um operationen zu verwalten effizient.

Mehr als 37.000 Unternehmen vertrauen auf die Software, darunter führende Logistik- und Transportunternehmen wie FlexPort, OmniTRAX und Floship, um nur einige zu nennen.

NetSuite Cloud ERP beste Features

Automatisierung, Verwaltung und Optimierung von Beständen über mehrere Speicherorte und Vertriebskanäle von einem einzigen Dashboard aus

Rationalisierung der Auftragsabwicklung mit automatisierten Workflows - von Verkaufsangeboten bis zur Auftragsabwicklung

Sicherstellung der globalen Lieferkonformität mit Teilen, die für den Handel in regionalspezifischen Währungen und Steuerregeln vorgesehen sind

Vermeidung doppelter Einträge durch automatische Verknüpfung von Beschaffungstransaktionen mit Lieferantendaten, Wareneingängen und Rechnungsbelegen

NetSuite Cloud ERP Limits

Die SQL-basierte Struktur von NetSuite stellt einen Engpass bei der Erstellung von Berichten und der Ausführung erweiterter Suchabfragen dar

Die zusätzlichen Kosten für eine einmalige Setup-Gebühr machen den Gesamtpreis teurer

Preise für NetSuite Cloud ERP

Es fällt eine jährliche Lizenzgebühr plus die Einrichtungsgebühr an. Auf der Website werden jedoch keine klaren Preisdetails erwähnt

NetSuite Cloud ERP Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (2800+ Bewertungen)

4.0/5 (2800+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1400+ Bewertungen)

6. Zoho Inventory

über Zoho Zoho Inventory ist eine einfach zu bedienende Lager- und Bestandsverwaltungssoftware, die für moderne Geschäfte entwickelt wurde.

Wenn Ihr Geschäft auf verschiedene Vertriebskanäle (vor allem online) angewiesen ist, benötigen Sie eine Logistiksoftware, um Produktionslinien und Verkaufsspitzen zu bewältigen und die Kontrolle über sinnvoll verteilte Lager auszuüben.

Zoho Inventory erledigt das alles.

Beste Features von Zoho Inventory

Benutzerfreundliche Oberfläche, einfache Navigation und Arbeit mit der Softwarelösung

Nachverfolgung von Elementen anhand von Chargen und Seriennummern über mehrere Vertriebskanäle hinweg

Automatische Nachbestellung mit voreingestellten Lieferanten und Preisen verhindert Fehlbestände

Aufschlussreiche Berichterstellung über die Verkaufs- und Einkaufstrends jeder Reihenfolge

Ein intuitives Dashboard zur Übersicht über die Reihenfolge der Zyklen - ausstehend, verpackt und ausgeliefert - unter einer Haube

Integriert mit über 40 Versanddienstleistern

Beschränkungen von Zoho Inventory

Benutzer haben Schwierigkeiten, Schulungsressourcen und offizielle Dokumentation für die Verwendung der Software zu finden

Es handelt sich nicht um eine abschließende Logistiksoftware, die sich hauptsächlich auf die Bestands- und Lagerverwaltung konzentriert

Benutzer berichten, dass der Kundenservice viel besser sein könnte

Preise von Zoho Inventory

Free Forever: limitiert auf 50 Bestellungen

limitiert auf 50 Bestellungen Standard: $29/Monat

$29/Monat Professional: $79/Monat

$79/Monat Premium: $129/Monat

$129/Monat Enterprise: $249/Monat

Zoho Inventory Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (370+ Bewertungen)

7. Salesforce

über Vertriebsorganisation Salesforce für Transport- und Logistikdienstleister lässt sich in Salesforce CRM integrieren, um maßgeschneiderte Lösungen wie Kontaktmanagement, Prozessautomatisierung und Sendungsverfolgung anzubieten.

Die Plattform ist Ihr Schlüssel zur Umwandlung von Logistikabläufen in ein nahtloses, kundenorientiertes Erlebnis. Zu erledigen ist dies über integrierte Lieferketten und eine ganzheitliche Ansicht des gesamten Versandprozesses.

Salesforce CRM beste Features

Erzielen Sie über ein einheitliches Dashboard eine durchgängige Sichtbarkeit Ihrer Lieferkette in Echtzeit

Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch personalisierte Interaktionen und Nachrichtenübermittlung

Integration in bestehende ERPs, TMS, WMS und andere Datenspeichersysteme

Erhalten Sie Echtzeiteinblicke in Lagerbestände, Status der Reihenfolge und Metriken für den Transport

Nutzung von KI zur Vorhersage des Wartungsbedarfs und zur Optimierung von Anlagen undressourcenauslastung Grenzen von Salesforce CRM

Wir konnten keine mobile App finden

Keine kostenlose Version

Preise für Salesforce CRM

Starter: $25/Benutzer

$25/Benutzer Profi: $80/Benutzer

Salesforce CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (18.300+ Bewertungen)

4.3/5 (18.300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,000+ Bewertungen)

Brightpearl Brightpearl ist ein führendes System zur Verwaltung von Einzelhandelsgeschäften. Das System kümmert sich um die Bestandsplanung und -verwaltung, den Versand und die Abwicklung sowie die reihenfolge der Beschaffungen .

Darüber hinaus ist es mit einem auf den Einzelhandel ausgerichteten CRM integriert, um Ihnen zu helfen, bessere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen.

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einem ansprechenden UI ist die Plattform bei über 5.000 Marken und Logistikunternehmen beliebt.

Brightpearl beste Features

Genaue Kaufempfehlungen für den Bestand auf der Grundlage von Verkaufstrends und zukünftigen Kundenbedarfsmustern

Multi-Channel-Bestands- und Reihenfolge-Management mit Echtzeit-Updates

Ein intuitives Dashboard zur Darstellung aller wichtigen Metriken wie Umsatz, Lagerverfügbarkeit, CAC, Kunden-LTV und mehr

Integriertes CRM für den Einzelhandel erstellt automatisch Kunden-Personas - einschließlich ihrer Kontaktdaten, der Reihenfolge ihrer Bestellungen und früherer Interaktionen

Vollständig integrierte Point-of-Sale-Systeme mit Kundenbindungsprogrammen

Brightpearl-Einschränkungen

Einige Benutzer fanden den Einstieg schwierig (steile Lernkurve)

Brightpearl bietet keine kostenlose Testversion an

Häufiges Kundenfeedback bezieht sich auf limitierte Berichterstellungsmodelle und schlechten Kundensupport

Brightpearl-Preise

Keine Details auf der Website

Brightpearl Bewertung und Rezensionen

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

9. Rose Rakete

über Rosen-Rakete Schon mal was von Guns and Roses gehört? Ja, die Rockband! Wir fanden, dass der Name Rose Rocket der Band ähnlich ist, aber ihre Website basiert auf dem Guns and Roses-Thema.

Rose Rocket ist eine führende Transportmanagement-Software, die bei Speditionsunternehmen, Frachtführern und Maklern beliebt ist.

Im Vergleich zu den unflexiblen Transportmanagementsystemen der alten Schule bietet Rose Rocket abschließende Flexibilität für die benutzerdefinierte Anpassung der Software an die Anforderungen Ihres Geschäfts.

Rose Rocket beste Features

Einrichtung benutzerdefinierter Regeln und Auslöser zur Automatisierung von Aufgaben und Benachrichtigungen

Einfaches Hinzufügen von Features und Tools, wenn Ihr Geschäft expandiert, Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen

Integrierte Berichterstellung und Dashboards zur Nachverfolgung der Rentabilität

Rollenbasierter Zugriff für die Kontrolle von Informationen und das Freigeben von Daten

Kommunikationskanäle in Echtzeit zur Synchronisierung mit Fahrern, Kunden und Partnern

Routenplanung und -optimierung

Intuitive Boards für die interne Nachverfolgung von Aufträgen, die Auswahl von Fahrern oder die abschließende Sichtbarkeit von Aufträgen für Kunden

Rose Rocket Beschränkungen

Einige Benutzer bemängelten einen Mangel an erweiterten Features

Echtzeit-Updates sind nicht wirklich 'Echtzeit'

Benutzer finden es schwierig, geteilte Reihenfolgen zu erstellen

Rose Rocket Preise

Free Forever

Bezahlt: $125/Monat

$125/Monat SMBs: $298/Monat

$298/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Rose Rocket Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Fishbowl Fishbowl ist eine Software für das Logistikmanagement, die Geschäften hilft, Inventar, Lagerhaltung und Produktionsprozesse in einem einzigen Schritt zu verwalten.

Die Software wurde für KMUs entwickelt und ist in zwei Varianten erhältlich: in der Cloud als Fishbowl Drive und vor Ort als Fishbowl Advanced.

In beiden Formularen verwaltet die Plattform effizient die täglichen Logistikabläufe von Geschäften jeder Größe.

Fishbowl beste Features

Rationalisierte Bestandsverwaltung durch scanbare Barcodes, automatisierte Bestandszählungen und weitere Tools

Erstellung anpassbarer Workflows zur Automatisierung undfertigung planen prozesse im Voraus

Effizientes und genaues Einkaufsmanagement

Automatisierte und anpassbare Berichterstellung

Integrierbar mit den gängigsten Business tools wie QuickBooks, Salesforce, Shopify und anderen

Fishbowl Beschränkungen

Viele Benutzer sind auf Programmierfehler und Bugs gestoßen

Die Benutzeroberfläche und die Navigation auf der Plattform sind nicht sehr ansprechend

Teuer für KMUs

Es gibt kein Modul für die Nachverfolgung von Containern

Für jedes Add-On zur Integration zahlen Sie fast 500 Dollar

Fishbowl-Preise

Fishbowl Drive

Warehousing: $329/Monat

Fishbowl Advanced

Lagerhaltung: $329/Monat

$329/Monat Herstellung: 429 $/Monat

Fishbowl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (210+ Bewertungen)

4.0/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (820+ Bewertungen)

Finden Sie die beste Logistik-Software für Ihr Business

Logistiksoftware rationalisiert die unstrukturierten und lückenhaften Supply-Chain-Management-Systeme moderner Unternehmen. Und für Unternehmen, die eine globale Lieferkettenlogistik benötigen, sind die Vorteile grenzenlos.

Das richtige Logistiksystem kann über Ihr Geschäft entscheiden.

Ganz gleich, ob Ihr Logistikteam mit Nummern in der Reihenfolge bombardiert wird oder mit überfüllten Lieferpipelines zu kämpfen hat, ClickUp bietet die perfekte Management- und tools für die Produktivität um die Konkurrenz auszustechen.

