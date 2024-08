Die 10 besten Document360-Alternativen zum Aufbau einer tadellosen Wissensdatenbank

Wenn Sie auf der Suche nach einer Wissensmanagement-Software für den Aufbau einer Wissensdatenbank für Ihr Unternehmen sind, kommen Sie an Document360\ nicht vorbei.

Obwohl es ein großartiges Tool ist, ist es, wie die meisten Dinge auf der Welt, nicht für jeden geeignet. Es gibt viele Gründe, warum Sie es nicht für den Aufbau Ihrer Wissensdatenbank verwenden sollten, von der Preisgestaltung über die Komplexität bis hin zu anderen Aspekten.

Und wenn das der Fall ist, müssen Sie natürlich nach einer Alternative suchen, die Ihren Anforderungen entspricht!

Wir verstehen das, und deshalb haben wir diese Liste mit den Top 10 Document360-Alternativen zusammengestellt. Doch bevor wir uns damit befassen, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, worauf wir bei der Erstellung dieser Liste geachtet haben. 📂

Worauf sollten Sie bei Document360-Alternativen achten?

Document360 hat sich einen Namen gemacht in der Welt der wissensmanagement-Software dank einiger charakteristischer Features wie generativer KI und robuster Suche, kombiniert mit einer Fülle von Integrationsmöglichkeiten.

Stellen Sie also sicher, dass Ihre Document360-Alternativen nicht nur über diese Funktionen verfügen, sondern Ihnen auch bei der Verwaltung Ihrer Wissensdatenbank helfen und software-Dokumentation prozess. Schauen wir uns die wichtigsten Features an, auf die Sie achten sollten:

KI-gestützte Features: Das Tool sollte in der Lage sein, KI-gestützte Empfehlungen für Titel, Tags, Artikelzusammenfassungen und SEO-Beschreibungen von Dokumenten zu geben Flexibilität: Ihre Document360-Alternative sollte Features für die Erstellung sowohl einer internen als auch einer kundenorientierten Wissensdatenbank enthalten Vorlagen: Es sollte über eine Vorlagenbibliothek verfügen, um die Erstellung technischer Dokumentation zu erleichtern Leistungsstarke Suchoption: Das Tool sollte in der Lage sein, anhand der Historie der Abfragen des Suchenden zu verstehen, wonach gesucht wird, und relevantere Ergebnisse liefern Integrationen und API:Integration mit gängiger Produktivität-Software undprocess mapping tools und eine API zur Entwicklung benutzerdefinierter Integrationen sind sehr wünschenswert

Die 10 besten Document360-Alternativen für das Jahr 2024

Wir haben Dutzende von Document360-Alternativen anhand der zuvor erwähnten Kriterien gesichtet, um Ihnen eine Liste der 10 besten Optionen zu präsentieren, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir stellen Ihnen die herausragenden Features vor, heben einige Schwachstellen hervor und beleuchten die Preisoptionen. Fangen wir an! 🤩

Verschachtelung einer Seite innerhalb einer Seite in ClickUp Docs

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform für Geschäfte jeder Größe. Daher ist es nicht überraschend, dass es auch die Funktion- ClickUp Dokumente -zur Erstellung einer soliden Wissensdatenbank. 📄

Das tool verfügt über einen benutzerfreundlichen What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) Editor, mit dem Sie sehen können, wie Ihr Dokument nach der Veröffentlichung aussehen wird. Sie können verschiedene Arten von Inhalten (z. B. Bilder, Titelbilder, Überschriften, Zwischenüberschriften, Checklisten, verschachtelte Seiten, Lesezeichen, Tabellen usw.) mithilfe der im Editor enthaltenen Bausteine hinzufügen. Ihre Inhalte oder Artikel können auch in mehrere Kategorien eingeteilt werden, um sie leichter wiederzufinden.

Sie können Ihre Mitglieder im Team bitten, Ideen vorzuschlagen und während der Bearbeitung an den Dokumenten mitzuarbeiten. Es gibt leistungsstarke echtzeit-Zusammenarbeit und Team-Bearbeitungsfunktionen in der Plattform, um dies zu erleichtern, wie z. B. Kommentieren, Markieren von Benutzern, Zuweisen von Aufgaben usw.

Wenn Sie ClickUp auch für das Projekt- und Aufgabenmanagement nutzen, können die Dokumente, die Sie in ClickUp Docs erstellen, auch mit Ihren Workflows verknüpft werden, um die Produktivität zu steigern. Betrachten Sie es als eine Kombination aus Aufgaben- und Wissensdatenbank-Software!

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Dokumenten zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

ClickUp glänzt wirklich, wenn Sie Docs mit dem ClickUp AI Funktionalität, die plattformeigene KI schreibassistent . Er hilft Ihnen, Ihre Artikel schnell zusammenzufassen, Elemente für Aktionen zu generieren, Ihre Inhalte zu bearbeiten, zu verbessern und zu formatieren, bevor Sie sie in der Wissensdatenbank veröffentlichen. Mit der Hilfe von ClickUp AI können Sie die Arbeit von mehreren Stunden in wenigen Minuten erledigen und die Veröffentlichung Ihrer perfekten Wissensdatenbank zu einem Kinderspiel machen!

ClickUp beste Features

Flexible und hilfreiche Styling-Optionen, um Ihre Wikis und Wissensdatenbanken hervorzuheben

Zusammenarbeit mit Teams in Echtzeit

Verknüpfen Sie Dokumente mit Ihren Aufgaben in ClickUp, damit sie leicht gefunden werden können

Bearbeitungskontrollen, Datenschutzkontrollen und andere Sicherheits-Features

Vorgefertigtevorlagen für die Wissensdatenbank* Fokusmodus, damit Ihre Leser die Dokumente in einer kostenlosen Ansicht durchgehen können

Integration mit Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo und Hunderten von anderen beliebten tools

ClickUp Limitierungen

Die Suche kann manchmal ein wenig langsam sein

Die Navigation kann anfangs kompliziert sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

:4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra:4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Zusammenfluss

Über: Zusammenfluss Als Teil der Atlassian-Softwarefamilie ermöglicht Confluence das mühelose Erstellen, Bearbeiten, Organisieren und Freigeben von Projektdokumentation, internen Wikis, Best Practices und jeder anderen Dokumentation, die Ihre Wissensbasis ausmacht.

Auf den Seiten von Confluence erstellen Sie Ihre Dokumente und auf den Whiteboards können Sie Ihre Ideen in Bezug auf das Design visualisieren. Sowohl Seiten als auch Whiteboards können in Spaces organisiert werden, also in Bereichen, in denen Inhalte zu einem bestimmten Thema gespeichert und organisiert werden können. Ein Space kann öffentlich oder privat sein, und die Mitglieder innerhalb eines Spaces können in Echtzeit zusammenarbeiten oder ein bestimmtes Dokument diskutieren.

Confluence beste Features

Dokumentvorlagen

Bearbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit

Unbegrenzte Dokumente und Spaces

Zusammenarbeit mit Gästen

Einblicke in die Seite

Integriert mit Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira und mehr als 1.000 anderen Tools für die Produktivität

Confluence-Einschränkungen

Spaces können für neue Benutzer der Wissensdatenbank-Software ein wenig verwirrend sein

Die Berechtigungsverwaltung ist etwas komplex (für die Erstellung technischer Dokumentation)

Preise für Confluence

Free Forever :Free Forever

:Free Forever Standard :$6,05/Monat pro Benutzer

:$6,05/Monat pro Benutzer Premium : $11,55/Monat pro Benutzer

: $11,55/Monat pro Benutzer Enterprise: $107.500/Jahr (mindestens 801 Benutzer)

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.1/5(3,600+ Bewertungen)

:4.1/5(3,600+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (3,100+ Bewertungen)

3. Archbee

Über: Archbee Archbee ist eine wissensdatenbank-Software mit einer enormen Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, die in jedem Teil ihrer Funktionen enthalten ist. Mit dem Block Editor können Sie schnell jede Art von Inhalt (d. h. Bilder, Text, Überschriften, Tabellen usw.) an den gewünschten Stellen in Ihre Dokumente einfügen.

Der KI-gestützte Schreibassistent hilft Ihnen, Ihre Dokumente schnell zu erstellen, indem er Ihnen während des Schreibens Vorschläge macht. Die GPT-basierte Suchfunktion des Tools bietet direkte Antworten auf Ihre Abfragen, anstatt reguläre Suchergebnisse aus der Wissensdatenbank zu liefern.

Archbee beste Features

GPT-basierte Suchfunktionalität

Block Editor zur einfachen Erstellung Ihrer Dokumente

KI-gestützte Schreibhilfe

Integration mit Slack, Airtable, Google Drive, Github, Jira, etc.

Benutzerdefinierter Domain-Support

Archbee Beschränkungen

Einige Benutzer haben über Stabilitätsprobleme berichtet

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten für das gesamte Wissensmanagement-Tool

Preise für Archbee

Starter : Free

: Free Wachsend : Beginnt bei $50/Monat

: Beginnt bei $50/Monat Skalieren : Beginnt bei $200/Monat

: Beginnt bei $200/Monat Enterprise:Beginnt bei $960/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Archbee Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (100+ Bewertungen)

:4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (20+ Bewertungen)

4. Caspio

Über: Caspio-Marktplatz Caspio ist nicht in erster Linie als Plattform für die Produktivität im Geschäft oder die Verwaltung von Wissensdatenbanken konzipiert. Stattdessen dient es als vielseitiger visueller App-Builder und als Online-Datenbank, die es Benutzern ermöglicht, mit null bis wenig Code-Kenntnissen unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen einen breiten Bereich von Anwendungen zu erstellen.

Mit der Plattform können Sie Ihren eigenen Self-Service erstellen dokumentenverwaltung system, indem Sie die vorgefertigte Vorlage benutzerdefiniert an Ihr Branding und andere spezifische Anforderungen anpassen. Sie erhalten ein praktisches administratives Dashboard, das einen Überblick über die Form Ihrer Wissensdatenbank bietet - nutzen Sie es, um die Erstellung und Bearbeitung Ihrer Wissensdatenbankartikel zu verwalten und die Gesamtzahl der Ansichten zu verfolgen, die Ihr Inhalt generiert hat.

Caspio beste Features

Benutzerdefiniertes Branding für Ihre Wissensdatenbank, bevor Sie sie in Ihrem Intranet, CMS oder Portal bereitstellen

Support einer unbegrenzten Anzahl von Benutzern, aufgeteilt nach Rollen wie Betrachter, Verfasser und Editor/Genehmiger

Administratives Dashboard für die Verwaltung Ihrer Wissensdatenbank

Ad-hoc-Suche und Kategoriefilter zum einfachen Auffinden von Informationen

Keine Abrechnung pro Benutzer, um die Kosten stabil und überschaubar zu halten, wenn Sie wachsen

MS-Office-Integration für den Import Ihrer Daten und Inhalte

Caspio-Einschränkungen

Teurer als andere Wissensdatenbank-Plattformen auf unserer Liste

Keine Wissensdatenbank-Software im eigentlichen Sinne, daher ist der Umfang der Funktionen limitiert

Caspio Preise

Starter :Beginnt bei $45/Monat

:Beginnt bei $45/Monat Professional :Beginnt bei $540/Monat

:Beginnt bei $540/Monat Enterprise: Beginnt bei $2.025/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Caspio Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (130+ Bewertungen)

:4.4/5 (130+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (mehr als 200 Bewertungen)

5. Bloomfire

Über: Bloomfire Bloomfire ist ein intuitives und gut durchdachtes Tool, das das Freigeben von Wissen, die Zusammenarbeit und das Lernen in Organisationen erleichtert. Sie können damit eine Wissensdatenbank erstellen und pflegen, die jede Art von Ressource enthält, die Ihre Teammitglieder bei ihrer täglichen Arbeit benötigen - von wichtigen Ankündigungen bis hin zu Schulungs- und Onboarding-Materialien.

Das KI-Tool der Plattform liefert kluge Schreibvorschläge für die Verfasser der Dokumente in Ihrer Wissensdatenbank. Es identifiziert auch Wissenslücken auf der Grundlage häufiger Suchanfragen von Benutzern, damit Sie genau die Art von Dokumenten erstellen können, die Ihr Team benötigt.

Das Feature Deep Index von Bloomfire hilft Ihnen, einen bestimmten Text, ein Bild, ein Video oder ein PDF schnell zu finden - ohne Dutzende von Dokumenten durchforsten zu müssen, um das Gesuchte zu finden. 🔍

Bloomfire beste Features

Tiefgreifende Indexierung von Inhalten

KI-gestützte Unterstützung beim Verfassen von Texten

Automatische Identifizierung von Wissenslücken

Analysen zur Messung der Produktivität und Leistung von Teams

Integration mit allen wichtigen Business tools

Bloomfire Beschränkungen

Keine API zur Erstellung benutzerdefinierter Integrationen

Die Funktion der Suche ist nicht immer der Aufgabe gewachsen

Bloomfire Preise

Flex : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Talla : Beginnt bei $460/Monat

: Beginnt bei $460/Monat Starter : $1.750/Monat

: $1.750/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Bloomfire Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.6/5 (470+ Bewertungen)

:4.6/5 (470+ Bewertungen) Capterra:4.4/5 (240+ Bewertungen)

6. KnowledgeOwl

Über: KapernraKnowledgeOwl ist eine Wissensdatenbank-Software, die darauf abzielt, die einzige Quelle der Wahrheit sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden Ihres Unternehmens zu sein. Sie ist besonders nützlich für Callcenter, IT- und Softwareentwicklungsteams, die Selbstbedienungsinformationszentren, Kundensupport-Portale oder repositories für Projektdokumentation .

Das tool ist stolz auf seine Fähigkeit, Informationen zu konsolidieren und sie leicht auffindbar zu machen. Die "typo-tolerante" Funktion macht das Auffinden der benötigten Informationen zum Kinderspiel, auch wenn Sie nicht der beste Buchstabierer sind. 🦉

KnowledgeOwl beste Features

Lesergruppen zur Steuerung des Zugriffs auf Inhalte

Benachrichtigung der vorgesehenen Leser, wenn Sie einen Artikel aktualisieren

Interne Notizen für Verfasser von Artikeln

Manuelle Definition von Suchbegriffen, die einen bestimmten Artikel in den Ergebnissen anzeigen sollen

Benutzerdefinierter Domain-Support

Beschränkungen von KnowledgeOwl

Limitierte Funktionen zur Berichterstellung und Wissensdatenbank-Features

Kein kostenloser Plan

Preise für KnowledgeOwl

Flex : Ab $79/Monat

: Ab $79/Monat Business :Ab $299/Monat

:Ab $299/Monat Unternehmen:Ab $999/Monat

KnowledgeOwl Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (70+ Bewertungen)

:4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (200+ Bewertungen)

7. SharePoint

Über: Sharepoint Entwickelt von Microsoft, SharePoint optimiert Arbeitsabläufe und bringt Teams mit einer Reihe von Features zusammen, die die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen erleichtern. Damit können Sie Inhalte und Informationen erstellen, verwalten, zentralisieren und freigeben, von zeitleisten für Projekte und Aktualisierungen von Unternehmensnachrichten und -ankündigungen.

Das herausragende Feature von SharePoint ist die Möglichkeit, Firmenintranets zu erstellen, die ideal sind, um Ihre Mitarbeiter über alle Entwicklungen im Unternehmen auf dem Laufenden zu halten und den Zusammenhalt zu fördern. Sie können auch benutzerdefinierte Websites für verschiedene Projekte und Abteilungen erstellen, auf denen Sie gemeinsame Ressourcen und Anwendungen freigeben können, um die Produktivität des Teams zu steigern.

SharePoint beste Features

Erstellen unbegrenzter Wissensdatenbankportale

Workflows für die Versionierung und Genehmigung von Dokumenten

Intranetseiten und Portale

Leistungsstarkes Inhaltsmanagement und Suchoptionen

Sicheres internes und externes Freigeben von Dateien

Integration von MS Office, OneDrive, Microsoft Teams und Power BI

SharePoint-Einschränkungen

Die Einstellung kann ein wenig komplex sein

Die Migrationskosten sind hoch

SharePoint-Preise

Standalone Plan :$5/Monat pro Benutzer

:$5/Monat pro Benutzer Als Teil von Microsoft 365 Business Standard: $12,5/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

SharePoint-Bewertungen und Rezensionen

G2 :4/5 (8.000+ Bewertungen)

:4/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

8. Zendesk

Über: Zendesk Zendesk ist in erster Linie eine Plattform für Kundensupport und -engagement. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Features zur Verwaltung der Wissensdatenbank von Zendesk auf die Erstellung von Kundenselbstbedienungs-Wikis ausgerichtet sind.

Mit den FAQ-Wikis von Zendesk können Ihre Kunden ihre Probleme selbständig lösen, indem sie einfachen Zugriff auf eine Bibliothek mit Informationen zu Ihren Produkten und Dienstleistungen erhalten.

Dies wiederum steigert die allgemeine Kundenzufriedenheit und rationalisiert die Arbeitsabläufe Ihrer Agenten, indem sie die Kunden auf hilfreiche Ressourcen aus der Wissensdatenbank verweisen können, um Antworten auf häufige Fragen zu erhalten.

Zendesk beste Features

Content Cues"-Feature für KI-gestützte Erkenntnisse darüber, wonach Kunden am häufigsten suchen, so dass Sie Wissenslücken schließen können

Massenbearbeitung zur gleichzeitigen Aktualisierung verschiedener Eigenschaften (z. B. Beschreibungen, Berechtigungen usw.) für mehrere Artikel

Automatisierter Antwort-Bot, der den Lesern hilft, den/die relevanten Artikel schnell zu finden

Möglichkeit, jede Suche als Liste zu speichern, damit der Suchende sie später wiederfinden kann

Zendesk Guide für die Erstellung von Artikeln in über 40 verschiedenen Sprachen

Zendesk Beschränkungen

Fehlende Features für die Zusammenarbeit in Projekten zur Entwicklung einer privaten Wissensdatenbank

KI-Features sind relativ kostspielig in der Hinzufügung

Preise für Zendesk

Suite Team :$55/Monat pro Agent

:$55/Monat pro Agent Suite Wachstum : $89/Monat pro Agent

: $89/Monat pro Agent Suite Professional : $115/Monat pro Agent

: $115/Monat pro Agent Suite Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Erweitertes KI Add-On:$50/Monat pro Agent

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zendesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (5.700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5.700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3.700+ Bewertungen)

9. Guru

Über: Guru Guru vereint drei wesentliche Tools, mit denen Sie robuste interne Wissensdatenbanken aufbauen können: eine KI-gestützte Unternehmenssuche, wiki-Software und ein Intranet-Portal. Die Wiki-Funktionen sind das Rückgrat der Wissensmanagement-Funktionen von Guru, und dank der Leistung der KI sind sie super einfach zu bedienen.

Das Beste daran ist, dass die Benutzerfreundlichkeit der Plattform nicht auf die Verfasser Ihrer Wissensdatenbankartikel begrenzt ist, sondern sich auch auf Suchende und Leser erstreckt.

Während Verfasser KI-gestützte Vorschläge erhalten, um relevante Experten mit ihren Inhalten zu taggen, und andere Schreibhilfen (z. B. Titelvorschläge, Inhaltsvorschläge), können Suchende eine direkte Antwort auf ihre Abfragen auf der Grundlage der in der Wissensdatenbank verfügbaren Informationen erhalten.

Guru beste Features

Finden Sie beliebte Diskussionsthemen aus Slack und erstellen Sie darauf basierende Inhalte

Erkennung von doppeltem Inhalt

Vorgefertigte Vorlagen für Dokumente

KI-unterstützte Suche und Schreibhilfe

Guru Beschränkungen

Fehlender Dunkler Modus und Fokusmodus

Keine Funktion für die Massenanwendung von Tags

Guru-Preise

Starter : Free

: Free Builder :$10/Monat pro Benutzer

:$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Guru Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

:4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra:4.7 (150+ Bewertungen)

10. Helpjuice

Über: Helpjuice Helpjuice ist eine leistungsfähige Wissensmanagement- und Dokumentationsmanagement-Software. Sie wurde entwickelt, um Teams wie dem Kundensupport zu helfen, ihren Service und die Kundenzufriedenheit zu verbessern und neue Mitarbeiter effizienter zu schulen. Zu erledigen ist dies durch Features wie eine Google-ähnliche Suchoption, benutzerdefinierte Themen und detaillierte Analysen, die Ihnen einen Einblick in Ihre Leserschaft, potenzielle Wissenslücken und verbesserungswürdige Bereiche geben.

Einzigartig an der Plattform sind die SEO-Features, die Ihnen helfen, den Inhalt Ihrer Wissensdatenbank auf den Ergebnisseiten der Google-Suchmaschine (SERPs) zu platzieren. So können Sie nicht nur die Probleme Ihrer Kunden mühelos lösen, sondern auch die Besucherzahlen auf Ihrer Website steigern und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen! 📈

Helpjuice beste Features

5-Minuten-Kundensupport

Google-ähnliche Suchoption

SEO-optimierte Seiten

Mehrsprachiger Support

Detaillierte Analysen

Benutzerdefinierte Anpassung an Ihre Bedürfnisse ohne zusätzliche Kosten

Helpjuice Beschränkungen

MS Office-Integration ist nicht reibungslos

Text Editor hat einige Probleme

Helpjuice Preise

Starter : $120/Monat

: $120/Monat Einführung : $200/Monat

: $200/Monat Premium Limited : $289/Monat

: $289/Monat Premium Unlimited: 499 $/Monat

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2 :Keine Bewertungen/Rezensionen

:Keine Bewertungen/Rezensionen Capterra:4.7/5 (90+ Bewertungen)

Wissen mühelos freigeben mit der besten Document360-Alternative

Eine Wissensdatenbank kann die Effizienz Ihres Teams erheblich steigern, indem sie wichtige interne Prozesse wie Onboarding, Schulung und Zusammenarbeit rationalisiert. Außerdem kann sie Kunden dabei helfen, gängige Probleme ohne Ihr direktes Zutun zu beheben, was Ihnen hilft, erstklassigen Support zu bieten und die Kundenzufriedenheit zu steigern. 🔝

Wenn Sie noch Zweifel an Ihrer Document360-Alternative haben, können Sie mit ClickUp nichts falsch machen! Mit leistungsstarken Dokumentenmanagement-Funktionen in Kombination mit modernster KI-Funktionalität und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten bietet ClickUp Ihnen alles, was Sie brauchen, um noch heute mit dem Aufbau Ihrer Traum-Wissensdatenbank zu beginnen.

Und das Beste daran ist, dass Sie keinen Cent ausgeben müssen, um mit ClickUp loszulegen: Sie brauchen nur kostenlos anmelden und erleben Sie es selbst!