die 10 besten kostenlosen (und kostenpflichtigen) Gantt Chart Construction Software Tools im Jahr 2024

Bei Bauprojekten gibt es viele bewegliche Teile, von der Verwaltung der Zeitleisten der Auftragnehmer bis hin zur Überwachung, wann wichtige Materialien auf die Baustelle geliefert werden.

Das Beste software für das Projektmanagement im Bauwesen hilft jedem Projektmanager, mit all diesen beweglichen Teilen umzugehen. Und Gantt Diagramme sind ein ideales Feature für die Suche nach solchen projektmanagement tool s.

Diese Diagramme bieten einen visuellen Überblick über das Projekt, so dass Sie auf einen Blick sehen können, wie Ihr Bauprojekt voranschreitet, wo potenzielle Probleme auftreten könnten und ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Termine einzuhalten oder nicht. Die meisten Apps für das Projektmanagement unterstützen Gantt Diagramme in irgendeiner Form, aber nicht alle sind gleich. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Optionen für 2024\ vor.

Was ist eine Software für Gantt Diagramme?

Ein Gantt Diagramm ist eine leicht verständliche visuelle Darstellung der Zeitleiste eines Bauprojekts. Durch diesen Überblick über die Entwicklung eines Projekts können die Bauleiter ihre Aufgaben effektiver erledigen, da bestimmte Aufgaben innerhalb komplexer Projekte leichter zu finden und zu verfolgen sind.

Aus diesem Grund haben viele Projektmanagement-Tools einen integrierten Support für Gantt-Diagramme und andere visualisierungstechniken in ihrem Feature-Set. Mit der besten Software für Gantt-Diagramme kann Ihr Team problemlos Gantt-Diagramme für die Nachverfolgung unbegrenzter Projekte erstellen und erhält ein umfassendes Toolset für zusätzliche Funktionen im Projektmanagement.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Gantt Diagramme achten?

Die Wahl Ihrer Gantt Diagramm Software kann Ihren Workflow im Bauwesen erheblich beeinflussen. Für ein effektives Projektmanagement müssen Sie eine Lösung finden, die Ihren Anforderungen gerecht wird. Es gibt grundlegende Tools für einfache Anforderungen und komplexere Plattformen für die Verwaltung großer Projekte. Um die richtige Lösung zu finden, müssen Sie wissen, worauf Sie achten müssen.

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Suche nach einer Software für Gantt-Diagramme beachten sollten:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Die beste Gantt Diagramm Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und fügt sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe und Prozesse ein

Die beste Gantt Diagramm Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und fügt sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe und Prozesse ein Klare Gantt-Diagramm-Ansicht: Sie und Ihr Team benötigen eine umfassende Gantt-Diagramm-Ansicht, um die Aufgaben und Meilensteine eines Projekts einfach zu visualisieren

Sie und Ihr Team benötigen eine umfassende Gantt-Diagramm-Ansicht, um die Aufgaben und Meilensteine eines Projekts einfach zu visualisieren Robuste Aufgaben-Features: Das Hinzufügen von Aufgaben, das Planen von Aufgaben und das Verwalten von Abhängigkeiten sollte einfach sein, um gut organisierte und verwaltete Projekte zu gewährleisten

Das Hinzufügen von Aufgaben, das Planen von Aufgaben und das Verwalten von Abhängigkeiten sollte einfach sein, um gut organisierte und verwaltete Projekte zu gewährleisten Skalierbarkeit: Wenn Sie ein großes Bauunternehmen sind, benötigen Sie Support für unbegrenzte Projekte und Benutzer. Wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind, wählen Sie ein Gantt Diagramm tool, das Ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unterstützt, damit Sie Raum für Wachstum haben

Wenn Sie ein großes Bauunternehmen sind, benötigen Sie Support für unbegrenzte Projekte und Benutzer. Wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind, wählen Sie ein Gantt Diagramm tool, das Ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unterstützt, damit Sie Raum für Wachstum haben Zeiterfassung: Das Projektmanagement ist einfacher, wenn Sie über eine Funktion zur Zeiterfassung verfügen, mit der Sie den Zeitaufwand für ein Projekt besser analysieren können

Das Projektmanagement ist einfacher, wenn Sie über eine Funktion zur Zeiterfassung verfügen, mit der Sie den Zeitaufwand für ein Projekt besser analysieren können Einfache Evaluierung: Gantt Diagramm Software, die einen kostenlosen Plan oder einen Testzeitraum anbietet, ermöglicht es Ihnen, die Software zu evaluieren und zu sehen, wie sie in Ihre Arbeitsabläufe passt, bevor Sie Geld dafür committen

Die 10 besten Gantt Diagramm Softwareprodukte für den Bau im Jahr 2024

Jede der unten aufgeführten Optionen gehört zu den besten Gantt Diagramm Software-Produkten auf dem heutigen Markt und umfasst sowohl kostenlose Gantt Diagramm Software und kostenpflichtige Optionen.

Entwerfen und erstellen Sie Gantt Diagramme mit ClickUp's einfachen und intuitiven online Projektmanagement tools

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement, die eine Gantt-Diagramm-Ansicht sowie viele andere hilfreiche Ansichten Ihrer Daten.

Beginnen Sie mit ClickUp Konstruktion das spezielle Features für die Baubranche bietet. Dazu gehören spezielle Projektmanagement-Vorlagen für das Baugewerbe mit benutzerfreundlichen Features Gantt Diagramm Projekt Vorlagen die es Ihrem Team ermöglichen, sich schnell in die Software einzuarbeiten.

Als All-in-One-Lösung verfügt ClickUp über viele weitere Features, die für Ihr Bauteam hilfreich sein werden. Zum Beispiel können Sie mit ClickUp auf einfache Weise Dokumente erstellen und für Ihre Clients freigeben und so ein zentrales Repository für die Kommunikation schaffen. Die Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es Ihren Mitgliedern, in verschiedenen Bereichen des Projekts zusammenzuarbeiten und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben projekt Plan .

ClickUp beste Features

Umfassende Gantt-Diagramm-Ansichten zur Visualisierung und Verwaltung von Zeitleisten für Projekte

Ein leistungsstarkes Projektmanagement tool ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Prioritäten und die Nachverfolgung des Fortschritts

Drag-and-Drop Funktion für intuitive Bedienungverwaltung von Aufgaben und Anpassung von Gantt-Diagrammen

Features zur Zeiterfassung, um sicherzustellen, dass die Aufgaben des Projekts fristgerecht erledigt werden

Ressourcenmanagement zum effektiven Ausgleich der Anforderungen mehrerer Projekte

Tools für die Projektplanung, einschließlich Vorlagen für Gantt-Diagramme, zur Erstellung und Verwaltung von Projektplänen

ClickUp Limitierungen

Die Lernkurve kann für neue Benutzer steil sein

Der mobilen App fehlt ein Teil der Funktionen der Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp AI kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von 5 US-Dollar pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Microsoft Projekt

Über Microsoft Microsoft Project ist eine beliebte Projektmanagement-Software, die Projektmanagern die Tools an die Hand gibt, die sie für ein effektives Projektmanagement benötigen. Benutzer können problemlos Gantt-Diagramme erstellen, Ressourcen verwalten und den Fortschritt eines Projekts verfolgen. In vielen Branchen wird Microsoft Project wegen seiner umfassenden Funktionen für das Projektmanagement eingesetzt. Mit den Features des Gantt Diagramms lassen sich bestimmte Aufgaben oder ein ganzes Projekt verwalten.

Microsoft Project beste Features

Erstellung und benutzerdefinierte Anpassung von Gantt Diagrammen für visuelle Zeitleisten von Projekten

Projektmanagement-Funktionen, einschließlich Aufgabenmanagement und Projektplanung

Nachverfolgung des Projektfortschritts, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und die Planung zu verbessern

Verwaltung der Abhängigkeiten von Aufgaben, um einen reibungslosen Abschluss der Aufgaben zu gewährleisten

Integration mit anderen Microsoft 365 Apps für erweiterte Funktionen

Microsoft Project Limits

Die Komplexität geht mit einer steilen Lernkurve einher

Limitierte Integrationsmöglichkeiten für Tools außerhalb der Ressourcen von Microsoft

Die Preis- und Planoptionen können verwirrend sein

Microsoft Projekt Preise

Plan 1: $10/Monat pro Benutzer

Plan 3: $30/Monat pro Benutzer

Plan 5: $55/Monat pro Benutzer

Microsoft Project Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Microsoft Project Alternativen* !

3. Toggl Plan

Über Toggl Toggl Plan ist ein einfaches, vielseitiges und benutzerfreundliches tool für Projektmanagement, das jedem zugänglich gemacht werden soll. Seine Gantt Diagramme bieten eine einfache Visualisierung der Projektzeiten, und seine detaillierten Features zur Zeiterfassung bieten eine präzise Messung der Zeit Arbeiten.

Mit Toggl Plan ist es einfach, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, team verwalten workloads und die Nachverfolgung von meilensteine des Projekts . Es bietet eine unkomplizierte Lösung für das Projektmanagement mit einer geringen Lernkurve.

Toggl Plan beste Features

Einfache Drag-and-Drop Funktion zur einfachen Erstellung und Bearbeitung von Gantt Diagrammen

Gantt Diagramme zur Visualisierung derzeitleiste des Projekts und Nachverfolgung des Fortschritts

Einfache Zuweisung von Aufgaben durch die Mitglieder des Teams und Festlegung von Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben

Projektmanagement mit dem Schwerpunkt auf Einfachheit und einer intuitiven Benutzeroberfläche

Funktionen zur Zeiterfassung für eine genaue Abrechnung und Projektmanagement

Toggl Plan Beschränkungen

Dem grundlegenden Plan für Teams fehlen einige der erweiterten Funktionen, die die Benutzer wünschen

Die Schnittstelle kann manchmal verwirrend sein

Toggl Plan Preise

Team: $9/Monat pro Benutzer

Business: $15/Monat pro Benutzer

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (37 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

4. GanttPRO

Über GanttPRO Wie viele andere Optionen auf dieser Liste der besten Gantt-Diagrammsoftware konzentriert sich diese beliebte Projektmanagement-Plattform speziell auf Gantt-Diagramme. Als spezialisierte Gantt-Diagramm-Software ermöglicht sie den Benutzern die Erstellung dynamischer Gantt-Diagramme für ein einfacheres Projektmanagement.

Wie zu erwarten, verfügt GanttPRO über einen großen Bereich an Features für Gantt Diagramme. Es ermöglicht die Verwaltung von Aufgaben und Teams sowie die Ressourcenzuweisung und ist damit ein robuster Gantt Diagrammersteller.

GanttPRO beste Features

Drag-and-Drop-Funktion für das Projektmanagement

Gantt Diagramm und Projekt Vorlagen für schnelle Planung und Terminierung

Funktion für Abhängigkeiten von Aufgaben zur effektiven Verwaltung von Aufgaben im Projekt

Einfache Nachverfolgung des Fortschritts, um die Zeitleiste des Projekts im Zeitplan zu halten

Die Möglichkeit für Ihr Team, zusammenzuarbeiten, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt der Aufgaben zu aktualisieren

GanttPRO Beschränkungen

Die kostenlose Testversion ist zu kurz, um ausreichende Erkenntnisse zu gewinnen

Limitierte Integration mit Tools von Drittanbietern

Einige Benutzer wünschen sich eine umfassendere Funktion für die Projektübersicht

GanttPRO Preise

Basic: $7,99/Monat pro Benutzer

Pro: $12.99/Monat pro Benutzer

Business: $19,99/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise erhalten Sie vom Vertrieb

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (450+ Bewertungen)

5. Monday.com

Über Monday.com Monday.com ist eine beliebte Plattform für Projektmanagement, die mehrere Features bietet für workflow-Management und die Zusammenarbeit im Team. Mit diesem Feature-Set können Benutzer ganz einfach Gantt-Diagramme zur bequemen Visualisierung des Fortschritts eines Projekts erstellen.

Monday.com bietet zusätzliche Features für Projektmanagement und Workflow-Reviews für große und kleine Organisationen und ist damit eine der besten Gantt Diagramm Software-Optionen auf dem Markt.

Monday.com beste Features

Gantt-Diagramm-Ansicht für eine umfassende Visualisierung der Zeitleiste eines Projekts

Eine Projektmanagement-Plattform, die es Mitgliedern des Teams ermöglicht, zusammenzuarbeiten und Projekte effektiv zu verwalten

Tools zur Aufgabenverwaltung, um das Projekt auf Kurs zu halten und Teammitglieder zur Verantwortung zu ziehen

Funktionen zur Zeiterfassung, um die rechtzeitige Fertigstellung von Aufgaben zu gewährleisten

Projektmanagement tools für die Analyse der Abhängigkeiten von Aufgaben und des kritischen Pfades

Monday.com Limits

Der Preis ist im Vergleich zu anderen Produktivitätstools recht hoch

Das Setup kann komplex und zeitaufwendig sein

Die anfängliche Lernkurve kann entmutigend sein

Monday.com Preise

Free

Basic: $8/Monat für vier Plätze

Standard: $10/Monat für drei Plätze

Pro: $16/Monat für drei Plätze

Enterprise: Preise erhalten Sie vom Vertrieb

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

6. Wrike

Über Wrike Diese Projektmanagement-Software bietet ein umfassendes Feature-Set für die Planung, das Management und das Abschließen von Projekten. Das intuitive Gantt-Diagramm-Tool von Wrike ermöglicht es Ihrem Team, Gantt-Diagramme zu erstellen und den Fortschritt des Projekts zu visualisieren.

Die fortschrittlichen Features dieses Projektmanagement-Tools verleihen den Gantt-Diagrammen zusätzliche Leistung. Instanzen höherer Preisklassen verfügen zum Beispiel über Tools für verwaltung von Projektbudgets . Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche von Wrike kann Ihr Team sofort mit der Software arbeiten.

Wrike beste Features

Gantt-Diagramm-Ansichten für detaillierte Projektplanung und Visualisierung der Zeitleiste

Projektmanagement-Funktionen für eine einfache Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts

Die Fähigkeit, Aufgaben zuzuweisen und Abhängigkeiten von Aufgaben für ein einfacheres Management festzulegen

Die Fähigkeit, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und den Fortschritt in Echtzeit zu aktualisieren

Nachverfolgung der Zeiterfassung zur Gewährleistung einer genauen Abrechnung und eines effektiven Zeitmanagements

Wrike Beschränkungen

Es gibt eine begrenzte Granularität für die Einstellung von Benutzer-Rollen

Budgetierungs-Features sind nur in den höherpreisigen Plänen verfügbar

Die Komplexität der Preisstufen macht es schwierig, die richtige Option zu finden

Wrike Preise

Free

Teams: $9,80/Monat

Business: $24.80/Monat

Enterprise: Preise beim Vertrieb erfragen

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Smartsheet

Über Smartsheet Smartsheet unterscheidet sich von anderen projektmanagement tools da es den einzigartigen Ansatz verfolgt, Daten in einem Tabellenkalkulationsformat darzustellen. Tabellenkalkulationen sind jedoch nicht die einzige Option. Die Software verfügt über einen integrierten Gantt-Diagrammersteller und bietet Gantt-Diagramm-Alternativen, wie z. B. Kanban- und Kalender-Ansichten. Das Gantt Diagramm ist dynamisch und wird automatisch aktualisiert, wenn sich die Termine der einzelnen Aufgaben ändern.

Smartsheet beste Features

Gantt Diagramm tools für einfaches Projektmanagement und Visualisierung der Zeitleiste von Projekten

Verwaltung von Ressourcen funktionen zur Bestimmung und Zuweisung von Ressourcen, wo sie am meisten benötigt werden

Projektmanagement-Features für die Analyse von Aufgabenabhängigkeiten und kritischen Pfaden

Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts, damit Ihr Projektmanager alles reibungslos ablaufen lassen kann

Die Möglichkeit für Mitglieder des Teams, zusammenzuarbeiten, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt der Aufgaben zu aktualisieren

Erweiterte Features, um komplexe Projekte unter Kontrolle zu halten

Smartsheet Limitierungen

Die Benutzeroberfläche kann für Benutzer, die mit Tabellenkalkulationen nicht vertraut sind, verwirrend sein

Der Preis ist für größere Teams zu hoch

Smartsheet Preise

Free

Pro: $7/Monat pro Benutzer

Business: $25/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise beim Vertrieb erfragen

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (14,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

8. TeamGantt

Über TeamGantt TeamGantt ist eine weitere spezialisierte Gantt Diagramm Software auf der Liste. Sie ist speziell für die Erstellung von Gantt Diagrammen für das Projektmanagement gedacht; die Software funktioniert jedoch auch als umfassendes Projektmanagement tool. Das visuell ansprechende Design der Diagramme von TeamGantt macht es einfach, mehrere Projekte auf einmal zu verwalten.

TeamGantt beste Features

Erstellung von Gantt Diagrammen mit Drag-and-Drop Funktion für das Projektmanagement

Kostenlose Vorlagen für den einfachen Start der Projektplanung

Einstellung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zur Gewährleistung eines möglichst produktiven Workflows

Ein übersichtliches Dashboard zur Verwaltung mehrerer Projekte

Eine visuelle Schnittstelle, die es Projektmanagern ermöglicht, den Fortschritt des Projekts einfach nachzuverfolgen

TeamGantt Beschränkungen

Begrenzte Features für Rechnungsstellung und Abrechnung

Nicht so viele Features zur Zusammenarbeit wie von einigen Benutzern gewünscht

Der Preis gilt pro Manager, was bedeutet, dass andere Benutzer nur begrenzte Funktionen haben

TeamGantt Preise

Free

Lite: $19/Monat pro Manager

Pro: $49/Monat pro Manager

Enterprise: $99/Monat pro Manager

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (200 Bewertungen)

9. Instagantt

Über Instagantt Instagantt ist eine robuste Online-Software für Gantt-Diagramme, die detaillierte und anpassbare Gantt-Diagramme für das Projektmanagement bietet. Es bietet Aufgabenplanung und workload-Management features. Ihr Team kann Gantt Diagramme erstellen, die gemeinsam freigegeben und bearbeitet werden können.

Die Software kann als eigenständiger Ersteller von Gantt-Diagrammen eingesetzt werden, glänzt aber, wenn Sie sie zusammen mit Asana verwenden, um sie zu einer abschließenden App für das Projektmanagement zu machen.

Instagantt beste Features

Nahtlose Integration mit dem Projektmanagement tool von Asana

Robuste Funktion des Gantt-Diagramms zur Erstellung detaillierter Zeitleisten, Abhängigkeiten und Meilensteine

Drag-and-Drop-Funktion für die einfache Steuerung der Elemente des Gantt Diagramms

Workload-Management-Tools für die effiziente Nutzung des gesamten Teams

Tools für die Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben

Features für die Zusammenarbeit, die es Ihrem Team und den Beteiligten ermöglichen, auf derselben Seite zu bleiben

Beschränkungen für Instagram

Limitierte Optionen zur Integration von Drittanbietern

Unzureichende Kollaborationstools in der Software für Benutzer

Limitierte Features über die Gantt Funktion hinaus

Preise auf Instagram

Einzelner Benutzer: $7/Monat

Mehrere Benutzer: $5/Monat pro Benutzer

Instagantt Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (19 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

10. Paymo

Über Paymo Paymo ist eine Projektmanagement-Software, die unter anderem ein Gantt-Diagramm-Modul bietet. Neben der Erstellung von Gantt Diagrammen kann Paymo auch die Zeiterfassung, die Rechnungsstellung und die Verwaltung von Aufgaben übernehmen. Die Software ist gut skalierbar und eignet sich für kleine Teams ebenso wie für große. Mit den kostenlosen Vorlagen für Gantt-Diagramme kann Ihr Team sofort loslegen.

Paymo beste Features

Hervorragende Funktionen zur Zeiterfassung für eine genaue Abrechnung und Produktivitätsanalyse

Die Möglichkeit, Aufgaben und ihre Abhängigkeiten direkt in einer Gantt-Ansicht zu erstellen und zu verwalten

Einfache Visualisierung des kritischen Pfades eines jeden Projektes

Einfache Einstellung der Basislinie, um Abweichungen vom Projektplan zu erkennen und sich an diese anzupassen

Erstellung von Meilensteinen für klare visuelle Markierungen von anstehenden Terminen und Ereignissen

Einfache Drag-and-Drop-Steuerung zur Anpassung der Dauer von Aufgaben und anderer Features der Zeitleiste

Paymo Begrenzungen

Gantt Diagramme sind nur in den teureren Versionen verfügbar

Die Features für das Projektmanagement sind im Vergleich zur Konkurrenz unzureichend

Paymo Preise

Free

Starter: $4.95/Monat pro Benutzer

Kleines Büro: $9.95/Monat pro Benutzer

Business: $20.79/Monat pro Benutzer

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Entdecken Sie die Vorteile von Gantt Diagrammen in ClickUp

Sie haben nun eine große Auswahl der besten Gantt Diagramm Software Optionen für 2024\ gesehen. Einige der aufgelisteten Optionen haben spezielle Ansätze, die für Baumanager nützlich sind, während alle von ihnen erweiterte Projektmanagement Features haben, die perfekt für jede Branche passen.

ClickUp bietet nicht nur einen integrierten Online-Gantt-Diagrammersteller und zahlreiche kostenlose Vorlagen, sondern ist auch die umfassendste Software für das Projekt- und Aufgabenmanagement, die Sie finden werden. Testen Sie ClickUp noch heute um zu sehen, wie es Ihnen helfen kann, Ihre Projekte und Ihr Geschäft reibungslos abzuwickeln.