Předpokládejme, že jste obdrželi e-mail s předmětem: „Ahoj [FIRST_NAME], děkujeme za stažení naší bílé knihy o zapojení zákazníků!“
To je příklad špatně nastavené automatizace marketingu, ke kterému dochází častěji, než si kdokoli chce připustit. Slib zní neuvěřitelně: nastavte to a zapomeňte na to, potenciální zákazníci se jako mávnutím kouzelného proutku promění v zákazníky a kampaně běží samy, zatímco vy se soustředíte na strategii.
Důvodem je, že většina marketingových týmů nakonec skončí se softwarem, který buď dělá příliš mnoho, nebo příliš málo. Rozdíl mezi úspěchem marketingové automatizace a otázkou „proč jsme za to utratili 500 dolarů měsíčně“ spočívá v tom, že před zahájením prodejních prezentací musíte přesně vědět, co potřebujete.
Tento průvodce vám prozradí, jak vybrat software pro automatizaci marketingu, který vyhovuje vašemu týmu, rozpočtu a zdravému rozumu (jako ClickUp!). 👀
⭐ Doporučená šablona
Automatizace marketingu a prodeje funguje nejlépe, když je snadná. Šablona pro automatizaci e-mailů ClickUp pomáhá týmům organizovat kampaně, nastavovat pracovní postupy založené na spouštěčích, pečovat o potenciální zákazníky a sledovat výsledky bez obvyklé složitosti.
Co je software pro automatizaci marketingu?
Software pro automatizaci marketingu je nástroj, který za vás zvládá opakující se marketingové úkoly, jako je odesílání e-mailových sekvencí, bodování potenciálních zákazníků a publikování příspěvků na sociálních médiích. Umožňuje vám nastavit kampaně jednou a poté automaticky doručit správnou zprávu správné osobě ve správný čas.
Například když si někdo stáhne vaši elektronickou knihu, software ho automaticky označí jako zájemce o dané téma. Tyto značky můžete použít k zařazení potenciálních zákazníků do automatizovaných e-mailových kampaní na konkrétní témata.
Díky tomu můžete současně pečovat o stovky potenciálních zákazníků, aniž byste museli ručně sledovat, kde se každý z nich nachází ve vašem prodejním procesu.
🧠 Zajímavost: 79 % lídrů v oblasti B2B marketingových technologií nyní používá platformy pro automatizaci marketingu, což ukazuje, že tyto nástroje se staly standardní praxí.
Proč je důležité vybrat správný software pro automatizaci marketingu
Když týmy začnou zkoumat, jak vybrat software pro automatizaci marketingu, snadno se nechají unést funkcemi a módními výrazy. Skutečná otázka však zní: pomůže vám tento software oslovit správné publikum, zefektivnit kampaně a dosáhnout měřitelných výsledků?
Zde je několik důvodů, proč je výběr správného softwaru pro automatizaci marketingu tak důležitý.
Zefektivňuje kampaně a snižuje manuální práci
Profesionální automatizace marketingu eliminuje překážky, které zpomalují vaše kampaně.
Když si někdo stáhne váš ceník, software ho okamžitě odstraní ze sekvence pro budování povědomí a začne mu zasílat případové studie a kalkulačky návratnosti investic.
Automaticky segmentuje vaši databázi podle odvětví, velikosti společnosti a úrovně zapojení a poté personalizuje zprávy pro každou skupinu.
Poskytuje praktické informace prostřednictvím analýz a reportů.
Řešení pro automatizaci marketingu na podnikové úrovni odhalí skutečnou návratnost investic do marketingu tím, že sledují kontakty od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Možná zjistíte, že účastníci webinářů se stanou zákazníky třikrát rychleji než uživatelé, kteří si stahují e-knihy, nebo že potenciální zákazníci z LinkedIn utratí o 40 % více než ti z Google Ads.
Tyto informace vám pomohou přesunout rozpočet na vysoce výkonné kanály a optimalizovat vaše procesy.
Zlepšuje správu potenciálních zákazníků a míru konverze
Správný nástroj pro automatizaci AI sleduje kompletní digitální stopu vašich potenciálních zákazníků. Pokud například potenciální zákazníci z podnikové sféry navštíví vaši stránku s bezpečnostními zásadami a kalkulátorem cen do 48 hodin, nástroj rozpozná, že je u nich o 60 % vyšší pravděpodobnost konverze, a okamžitě je přesměruje na seniorní obchodní zástupce.
Na základě interakce s e-maily také upozorňuje, když potenciální zákazníci ztrácejí zájem, a spouští kampaně na opětovné zapojení, než o ně přijdete.
Slabé platformy tyto signály přehlížejí, což vede k ztrátě kvalifikovaných potenciálních zákazníků, zatímco váš tým ztrácí čas nezainteresovanými potenciálními zákazníky.
🔍 Věděli jste? Kampaně využívající automatizaci dosahují o ~32 % lepší návratnosti investic do marketingu než ty, které ji nevyužívají.
Zajišťuje konzistenci napříč kanály a týmy
Pokročilé automatizační platformy vytvářejí jednotný zákaznický zážitek ve všech kontaktních bodech.
Když se někdo zúčastní vašeho webináře, systém automaticky upraví sekvenci e-mailů, aktualizuje skóre potenciálního zákazníka, změní jeho zážitek z webových stránek a informuje příslušného obchodního zástupce o jeho zájmech.
Tato koordinace zabraňuje tomu, aby potenciální zákazníci dostávali protichůdné zprávy nebo byli kontaktováni více členy týmu ohledně stejné příležitosti.
Klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru softwaru pro automatizaci marketingu
Každá platforma slibuje, že je tím pravým řešením, že? Některé nástroje pro automatizaci marketingu jsou však vhodnější než jiné a několik detailů může znamenat velký rozdíl.
Zde jsou klíčové funkce softwaru pro automatizaci marketingu, které byste měli zvážit předtím, než se rozhodnete. 🤔
- Spolehlivost synchronizace dat: Ověřte, zda se záznamy kontaktů aktualizují, když někdo vyplní vaše formuláře nebo klikne na vaše e-maily, protože mnoho marketingových softwarů tvrdí, že nabízí integraci, ale ve skutečnosti ji neposkytuje.
- Funkce sledování výnosů: Hledejte platformy, které sledují marketingové KPI a skutečné výsledky, jako jsou domluvené schůzky a uzavřené obchody, nikoli marné metriky, jako je počet otevřených e-mailů.
- Flexibilita při vytváření pracovních postupů: Otestujte, zda můžete vytvořit různé cesty pro různé chování, jako je zasílání informací o cenách potenciálním zákazníkům a vzdělávacího obsahu návštěvníkům, kteří si stránku teprve prohlížejí.
- Možnosti přizpůsobení bodování: Ujistěte se, že můžete přidělit vyšší body akcím, které jsou nejdůležitější, jako jsou žádosti o demo oproti čtení blogu.
- Výkon během špičky: Zjistěte, zda vše funguje správně i během velkých kampaní nebo při importu tisíců kontaktů.
- Podrobné funkce pro vytváření reportů: Hledejte přizpůsobitelné dashboardy a reporty, které umožňují sledovat konverze, přiřazování výnosů a návratnost investic do kampaní.
- Kvalita reakcí podpory: Zeptejte se, jak rychle jejich tým reaguje, když selže automatizace pracovních postupů AI, protože prostoje během kampaní vás stojí potenciální zákazníky.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte váženou hodnotící tabulku pro každý nástroj, který hodnotíte. Použijte vlastní pole ClickUp pro použití v konkrétních případech, hloubku integrace, doručitelnost, analytiku a TCO; přidejte pole Vzorec pro automatické bodování. Proveďte u každého dodavatele identické scénáře, abyste se vyhnuli „zkreslení demoverze“.
Kolik byste měli zaplatit za software pro automatizaci marketingu?
Vaše investice by měla odrážet objem kontaktů, velikost týmu a složitost procesu získávání zákazníků:
0–30 $ měsíčně
Bezplatné a základní platformy jsou vhodné, pokud spravujete méně než 2 000 kontaktů a chcete vyzkoušet základní e-mailové sekvence.
Získáte základní automatizaci, jako jsou uvítací série a jednoduché drip kampaně, ale počítejte s omezenými možnostmi přizpůsobení a podporou pouze prostřednictvím e-mailu. Tato řada je vhodná pro malé podniky, které chtějí ověřit, zda automatizace odpovídá jejich marketingovým cílům, než se zaváží k větším investicím.
100–300 $ měsíčně
Řešení střední úrovně podporují týmy spravující 5 000 až 20 000 kontaktů, které potřebují pokročilou segmentaci, A/B testování a behaviorální spouštěče.
Získáte přístup k funkcím, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, nástroje pro tvorbu vstupních stránek a integrace s oblíbenými systémy CRM. To je ideální pro rostoucí společnosti, které si ověřily, že automatizace funguje, a potřebují sofistikovanější kampaně, aby zvládly rostoucí objemy potenciálních zákazníků.
🧠 Zajímavost: Společnosti, které do své automatizace přidávají umělou inteligenci, zaznamenávají nárůst tržeb o 3–15 % a zvýšení návratnosti investic do prodeje o 10–20 %, což dokazuje, že chytřejší cílení a personalizace v reálném čase opravdu přinášejí výsledky.
500–1 500 $ měsíčně
Hodí se sem společnosti s více než 25 000 kontakty, které provádějí komplexní sekvence péče o zákazníky prostřednictvím e-mailů, sociálních médií a svých webových stránek.
Uvidíte, které kampaně skutečně přinášejí zákazníky, a ne ty, které mají nejvíce kliknutí. Umělá inteligence pro automatizaci marketingu vám také pomůže posílat e-maily ve vhodnější době a zjistit, kteří potenciální zákazníci jsou připraveni k nákupu. Na této úrovni by automatizace měla mít přímý vliv na to, kolik peněz každý měsíc vyděláte.
2 500 $+ měsíčně
Velké společnosti s více než 100 000 kontakty potřebují pokročilé zabezpečení, správu více značek a přizpůsobené integrace. Získáte vyhrazené account manažery a prioritní podporu, když dojde k problémům během důležitých spuštění.
Zamyslete se nad tím, kolik stojí čas vašeho týmu. Pokud automatizace ušetří každému marketingovému pracovníkovi 10 hodin týdně a jejich čas má pro vaši firmu hodnotu 60 dolarů za hodinu, znamená to měsíční úsporu mzdových nákladů ve výši 2 400 dolarů, což činí tento software velmi výhodnou investicí.
💡 Tip pro profesionály: Analytika může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vaší investice. Pokud vaši vedoucí pracovníci požadují přiřazení výnosů, CAC vs. LTV nebo rychlost trychtýře, ujistěte se, že nástroj dokáže tyto zprávy vygenerovat přímo, aniž byste museli provádět nekonečné úpravy v tabulkách.
Oblíbené možnosti softwaru pro automatizaci marketingu
Zde jsou některé z nejpopulárnějších automatizačních nástrojů pro škálování správy marketingových kampaní.
1. ClickUp (nejlepší pro centralizovanou automatizaci a realizaci marketingu)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Pro marketingové týmy software ClickUp pro správu marketingových projektů spojuje plánování kampaní, pracovní postupy s obsahem a správu potenciálních zákazníků do jednoho propojeného prostoru.
Udržujte kampaně v pohybu
ClickUp Automations využívá logiku založenou na spouštěčích (if-this-then-that) k automatizaci opakujících se úkolů a udržení kampaní v chodu. To vašemu týmu umožní soustředit se na marketingové cíle. Například úkol, který se přesouvá do fáze „Kreativní revize“, může automaticky použít kontrolní seznam designu, čímž zajistí strukturu v každé fázi.
Další způsoby, jak automatizace zjednodušuje provádění kampaní:
- Pošlete @zmínku editorovi v okamžiku, kdy úkol týkající se obsahu dosáhne stavu „Připraveno ke kontrole“.
- Přesměrujte nové potenciální zákazníky z formuláře ClickUp přímo do svého pipeline a označte ty nejcennější pro okamžité sledování.
- Jakmile je naplánovaný obsah zveřejněn v kalendáři, aktualizujte stav kampaně na „Live“ (Živá).
V ClickUp můžete také vytvářet automatizované e-maily, abyste mohli odesílat zprávy a posouvat sekvence vpřed, aniž by kdokoli hnul prstem.
Například když nový potenciální zákazník vyplní formulář, ClickUp může okamžitě odeslat uvítací e-mail s využitím dynamických polí, jako je jméno, společnost nebo fáze obchodu. Jakmile je tato e-mailová úloha označena jako dokončená, automaticky se aktivuje další e-mail v sekvenci a přiřadí se správnému členovi týmu.
Nechte AI zvládnout měnící se priority
Autopilot Agents od ClickUp jsou chytří, adaptivní asistenti pro marketing. Jdou nad rámec pevně daných automatizací, protože rozumí kontextu a umí se rozhodovat. Pokud se například kampaň zpozdí, Agent může automaticky přeplánovat související termíny, informovat týmy a přeřadit úkoly, aby vše zůstalo v souladu.
Vytvářejte texty a získávejte poznatky přímo ve svém pracovním prostoru
ClickUp Brain je integrovaný asistent s umělou inteligencí, který přímo ve vašem marketingovém pracovním prostoru navrhuje, vylepšuje a analyzuje obsah. Může například navrhnout stručný popis uvedení produktu na trh, navrhnout sdělení a převést klíčové body diskuse na úkoly.
Obsahuje také nástroj AI Automation Builder, který okamžitě konfiguruje složité pracovní postupy na základě jednoduchých popisů v běžné angličtině.
📌 Vyzkoušejte tento podnět: Napište 300 slov dlouhý návrh kampaně pro podzimní uvedení produktu na trh. Uveďte cíle, tři klíčové úhly pohledu a navrhovaný časový harmonogram.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuálně mapujte nápady na kampaně: Nakreslete průběh kampaně a propojte úkoly, aby váš tým mohl přejít od brainstormingu k realizaci v jednom prostoru pomocí ClickUp Whiteboards.
- Sledujte výkon v reálném čase: Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, jako je objem potenciálních zákazníků, výdaje na reklamu nebo návratnost investic do kampaně, aniž byste museli vytvářet nekonečné množství zpráv.
- Získejte přehled díky AI: Přetáhněte AI karty do dashboardů a získejte okamžité souhrny, jako je týdenní přehled pokroku nebo vlastní aktualizace zobrazující kanály s nejvýraznějším poklesem CTR.
- Sladění kampaní s výsledky: Propojte cíle, jako je „Zvýšit organický provoz o 20 %“, přímo s úkoly a kampaněmi, které tuto metriku podporují.
- Navrhujte vizuály společně s kampaněmi: Vytvářejte obrázky pro příspěvky na sociálních sítích, reklamy nebo záhlaví blogů, aniž byste opustili svůj pracovní prostor, pomocí ClickUp Brain.
- Propojte své marketingové nástroje: Spravujte e-maily, připojujte značkové materiály a vkládejte soubory přímo do úkolů kampaně pomocí integrace ClickUp s Gmailem, Google Drive a Figma.
- Spolupracujte na obsahu kampaně: Vytvářejte návrhy, označujte recenzenty a vylepšujte sdělení v ClickUp Docs, aby autoři, designéři a marketingoví pracovníci mohli spolupracovat na jednom souboru.
Omezení ClickUp
- ClickUp vám nabízí velkou flexibilitu, ale to také znamená, že noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se seznámili s hierarchií (prostory, složky, seznamy) a pravidly automatizace.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 555 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Poslechněte si, co o našem marketingovém hubu říká náš klient, společnost CEMEX:
Před zavedením automatizace jsme museli pokaždé, když copywriter dokončil úkol, ručně informovat nadřízené, že text je připraven. To mohlo trvat až 36 hodin. Je to skvělé, protože celý tým sleduje své denní úkoly v ClickUp.
Před zavedením automatizace jsme museli pokaždé, když copywriter dokončil úkol, ručně informovat nadřízené, že text je připraven. To mohlo trvat až 36 hodin. Je to skvělé, protože celý tým sleduje své denní úkoly v ClickUp.
2. HubSpot (nejlepší pro integrované funkce CRM)
HubSpot kombinuje pracovní postupy založené na umělé inteligenci, inteligentní chatboty, automatizaci kampaní a personalizované doručování obsahu napříč několika kanály.
HubSpot se odlišuje tím, jak jeho marketingové nástroje integrují s prodejními a servisními centry a vytvářejí tak kompletní ekosystém zákaznické zkušenosti. Týmy získávají úplný přehled o tom, jak jejich marketingové aktivity ovlivňují skutečné výnosy, což pomáhá odůvodnit rozhodnutí o rozpočtu a změny strategie.
Nejlepší funkce HubSpot
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů, který provede potenciální zákazníky personalizovanou zákaznickou cestou.
- Nastavte algoritmy pro hodnocení potenciálních zákazníků, aby automaticky upřednostňovaly vysoce hodnotné potenciální zákazníky na základě jejich chování a demografických údajů.
- Vytvářejte marketingové texty a nápady pomocí technologie AI s pomocí Campaign Assistant.
- Sledujte atribuce v průběhu celého životního cyklu zákazníka od prvního kontaktu až po uzavření obchodu pomocí reportů Revenue Attribution.
Omezení HubSpot
- Pokročilé funkce automatizace marketingu vyžadují drahé profesionální nebo podnikové úrovně.
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon e-mailů ve srovnání s alternativami HubSpot
- Přechod z jiných platforem na HubSpot může být náročný, zejména pro firmy s rozsáhlými daty a složitými pracovními postupy.
Ceny HubSpot
Pro firmy a podniky
- Marketing Hub Professional: 890 USD/měsíc (zahrnuje tři základní licence)
- Marketing Hub Enterprise: Cena začíná na 3 600 USD/měsíc (zahrnuje pět základních licencí)
Pro jednotlivce a malé týmy
- Bezplatné nástroje (pro maximálně dva uživatele)
- Marketing Hub Starter: Cena začíná na 20 USD/měsíc za uživatele
- Základní zákaznická platforma: Cena začíná na 20 USD/měsíc na uživatele
- Marketing Hub Professional: 890 USD/měsíc (zahrnuje tři základní licence; fakturace ročně)
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,5/5 (více než 13 990 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (6 195+ recenzí)
📖 Přečtěte si také: ClickUp vs. HubSpot: Který CRM nástroj je nejlepší?
3. Marketo (nejlepší pro správu potenciálních zákazníků na podnikové úrovni)
Marketo Engage poskytuje automatizaci marketingu prostřednictvím pěti základních funkcí: personalizace obsahu, zapojení napříč kanály, automatizace zkušeností, prodejní partnerství a analýza dopadu marketingu.
Tento nástroj pro marketingové pracovní postupy, který byl vyvinut speciálně pro B2B podniky a je ve vlastnictví společnosti Adobe, spravuje komplexní modely atribuce s více dotyky a dlouhé prodejní cykly. Platforma sleduje preference zákazníků a na základě těchto preferencí zobrazuje relevantní obsah, takže každá interakce působí jako přizpůsobená individuálním potřebám.
Nejlepší funkce Marketo
- Vytvářejte pokročilé modely hodnocení potenciálních zákazníků pomocí modulu Lead Management , který zohledňuje demografické a behaviorální údaje.
- Nastavte marketingové kampaně založené na účtech pomocí Target Account Management pro potenciální zákazníky s vysokou hodnotou.
- Navrhujte vstupní stránky a progresivní formuláře pro mobilní zařízení a web pomocí nástroje pro návrh s funkcí drag-and-drop.
- Vytvářejte podrobné atribuční zprávy pomocí Revenue Cycle Analytics, které propojují marketingové aktivity s příjmy.
Omezení Marketo
- Rozhraní platformy je údajně zastaralé a těžkopádné, což vede k náročnému učení a delší době nastavování.
- Uživatelé hlásí časté poruchy, pomalé načítání a zamrzání systému.
- Omezené možnosti marketingu na sociálních médiích ve srovnání s jinými platformami
Ceny Marketo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Marketo
- G2: 4,1/5 (2 995+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (705+ recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Pouze 9 % marketérů plně automatizovalo zákaznickou cestu, zatímco většina (59 %) je stále ve fázi „částečné automatizace”.
4. ActiveCampaign (nejlepší pro automatizační pracovní postupy zaměřené na e-maily)
ActiveCampaign se profiluje jako most mezi jednoduchými e-mailovými nástroji a komplexními podnikovými platformami. Jeho AI Brand Kit se zaměřuje konkrétně na generování e-mailových šablon pro dodávání obsahu připraveného pro kampaně.
Tento nástroj vám umožňuje přidat SMS marketing a zasílání zpráv na webové stránky do vašich pracovních postupů a vytvořit tak skutečně omnichannelové zážitky. Navíc vám mapy automatizace zákaznické zkušenosti umožňují vizualizovat složité zákaznické cesty ještě před jejich vytvořením.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Vytvářejte dynamický obsah e-mailů pomocí bloků podmíněného obsahu, které se mění na základě údajů o odběratelích.
- Nastavte prediktivní odesílání pomocí funkce Send Time Optimization , která doručuje e-maily v době, kdy je odběratelé s největší pravděpodobností otevřou.
- Vytvářejte komplexní profily zákazníků pomocí kontaktů a kombinujte behaviorální a demografická data.
- Získejte zakázky a předvídejte, které příležitosti budou uzavřeny, pomocí funkce Win Probability (pravděpodobnost úspěchu).
Omezení ActiveCampaign
- Uživatelé zaznamenali problémy s editorem kampaní, například nesrovnalosti ve formátování mezi editorem a testovacími e-maily.
- Reportovací panely postrádají hloubku, kterou najdete v alternativách ActiveCampaign zaměřených na podniky.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s doručitelností e-mailů, což může mít vliv na účinnost e-mailových kampaní.
Ceny ActiveCampaign
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: Cena začíná na 15 USD/měsíc (fakturováno ročně)
- Plus: Cena začíná na 49 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: Cena od 79 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Cena začíná na 145 USD/měsíc (fakturováno ročně)
- Základní verze: Cena od 319 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: Cena od 319 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: Cena začíná na 703 USD/měsíc (fakturováno ročně)
E-mail + WhatsApp
- Navíc: Cena začíná na 81 USD/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: Cena začíná na 111 USD/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Cena začíná na 215 USD/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 14 405 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 530 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší marketingové nástroje s umělou inteligencí pro udržení produktivity
5. Mailchimp (nejlepší pro uživatelsky přívětivý e-mailový marketing)
Díky své jednoduchosti, designovým funkcím a dostupnosti je Mailchimp preferovaným softwarem pro automatizaci marketingu.
Díky intuitivnímu nástroji pro tvorbu e-mailů typu „drag-and-drop“ a předem navrženým šablonám již e-mailový marketing není tak složitý. Tato platforma usnadňuje správu marketingových operací pro potřeby malých podniků.
Integrační tržiště se hladce propojuje s oblíbenými nástroji pro malé podniky a vytváří pracovní postupy, které působí přirozeně, nikoli nuceně.
Nejlepší funkce Mailchimpu
- Navrhujte automatizované zákaznické cesty pomocí nástroje Customer Journey Builder s využitím předem připravených šablon pracovních postupů.
- Vytvářejte obsah a návrhy pomocí nástroje Creative Assistant AI pro více marketingových kanálů.
- Organizujte odběratele na základě jejich chování a preferencí pomocí Audience Dashboard.
- Sledujte výkonnost pomocí podrobných zpráv a analýz, které ukazují zapojení e-mailů a přiřazení výnosů.
Omezení Mailchimpu
- Měsíční limity pro odesílání e-mailů u některých tarifů mohou omezovat rostoucí podniky.
- Omezené možnosti přizpůsobení vstupních stránek a formulářů
- Navigace platformy se s každou přidanou funkcí stává stále více matoucí.
Ceny Mailchimp
- Zdarma
- Essentials: Od 13 $/měsíc (pro 500 kontaktů)
- Standard: Cena začíná na 20 USD/měsíc (pro 500 kontaktů)
- Premium: Cena od 350 $/měsíc (pro 10 000 kontaktů)
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,4/5 (5 347+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (17 435+ recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Mailchimpu pro e-mailový marketing
Příklady použití softwaru pro automatizaci marketingu
Výběr softwaru pro automatizaci marketingu závisí také na tom, v jaké fázi růstu se nacházíte a jaké výzvy vás trápí. Podívejme se blíže na jeho použití v různých týmech.
Startupy a malé týmy
Pokud provozujete startup, využijte automatizaci k řešení opakujících se úkolů, které vám v současné době zabírají večery a víkendy. Vzpomeňte si na všechny ty uvítací e-maily, které ručně posíláte novým odběratelům, nebo na následné e-maily, které stále zapomínáte posílat lidem, kteří si stáhli vaše lead magnety.
Díky automatizaci můžete nastavit sekvence, které během prvního týdne seznámí nové uživatele s funkcemi vašeho produktu. Start-up v oblasti elektronického obchodování může zvýšit své tržby tím, že automaticky připomene zákazníkům položky, které nechali v košíku.
Automatizace navíc zajišťuje, že každý, kdo požádá o demo, obdrží okamžitou odpověď s dalšími kroky, i když máte za sebou jednu schůzku s investory za druhou.
🚀 Výhoda ClickUp: Udržujte úkoly kampaně pod kontrolou bez neustálého kontrolování.
Například dvoučlenný startup by mohl vytvořit automatizační pravidlo: Když se úkol kampaně přesune do fáze „Návrh obsahu“, automaticky se vygenerují podúkoly pro napsání textu, kontrolu designu a naplánování publikování, každý s termínem splnění. Tímto způsobem, i bez velkého týmu, každý krok procesu spuštění proběhne jako na drátkách.
💡Tip pro profesionály: Zabraňte klasické chybě [FIRST_NAME]. Přidejte bránu Povinné pole: spuštění není možné, pokud neexistuje náhradní hodnota pro každé pole sloučení. AI agenti ClickUp mohou skenovat text e-mailů v dokumentech a komentovat, když tokeny nemají výchozí hodnoty.
Rostoucí malé a střední podniky
S růstem vaší firmy budete nabízet sofistikovanější zákaznické zkušenosti a realizovat marketingové kampaně napříč několika kanály. Automatizace vám pomůže zajistit jejich hladkou spolupráci:
- Reklamy na LinkedIn přivádějí potenciální zákazníky na vstupní stránky
- Zachycené potenciální zákazníky zadáte do cílených e-mailových sekvencí.
- Zájemci uvidí relevantní reklamy založené na jejich konkrétních zájmech.
Kromě toho vám automatické hodnocení potenciálních zákazníků pomůže zvýšit produktivitu prodeje.
Váš systém může přidělovat body, když se potenciální zákazníci zapojí do obsahu s vysokým záměrem, jako jsou stránky s cenami nebo případové studie. Když dosáhnou vaší prahové hodnoty, budou automaticky přesměrováni na správného obchodního zástupce s kompletním přehledem jejich zájmů a časové osy.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si v ClickUp funkci Lead Scoring and Qualification AI Agent, která sleduje potenciální zákazníky, kteří navštíví vaši stránku s cenami více než dvakrát: jakmile se tato podmínka splní, agent označí potenciálního zákazníka jako „High Intent“ (vysoký zájem), přiřadí ho k prodeji a vytvoří následný úkol s kontextem na stránkách, které si prohlížel.
Podniky
Velké organizace mohou automatizaci využít ke správě složitých procesů napříč více týmy, produkty a regiony. Automatizace může například pomoci realizovat různé kampaně zaměřené na potenciální zákazníky v různých odvětvích, přičemž každá z nich bude obsahovat obsah přizpůsobený konkrétním předpisům, výzvám a nákupním procesům.
Pokročilé funkce umělé inteligence předpovídají, které potenciální zákazníky je nejvyšší pravděpodobnost konverze, automaticky optimalizují výdaje na reklamu v rámci kampaní a personalizují zážitky z webových stránek pro tisíce denních návštěvníků.
Umělou inteligenci můžete také využít v content marketingu k vytváření variant sdělení, která osloví různé segmenty publika současně.
Zde je několik skvělých tipů, jak automatizovat pracovní postupy pomocí umělé inteligence a ušetřit tak více času:
🔍 Věděli jste? Přibližně 30 % odchozích podnikových zpráv je nyní generováno umělou inteligencí, což ukazuje, jak se mění tvorba obsahu ve velkém měřítku.
Agentury
Automatizace vám pomůže rozšířit služby vaší agentury, aniž byste museli úměrně zvětšovat velikost svého týmu.
Například struktury kampaní založené na šablonách pomáhají spustit nové kampaně pro klienty během několika dní při zachování kvality a konzistence.
Sledování kampaní klientů vám poskytuje kompletní přehled o všech účtech. Každý klient může mít svůj vlastní dashboard s logem, který zobrazuje metriky výkonu v reálném čase, výpočty ROI a průběh kampaně.
Díky white-label reportingu, který automaticky generuje profesionální měsíční zprávy pro každého klienta, nebude váš tým muset trávit víkendy sestavováním dat.
Navíc díky využití umělé inteligence v reklamě napříč více klientskými účty můžete optimalizovat výkon v měřítku a zároveň zachovat úplné oddělení účtů.
💡Tip pro profesionály: Umožněte bezpečné reportování klientům pomocí dashboardů přizpůsobených konkrétním klientům v ClickUp. Naplánujte měsíční souhrn AI, který zveřejňuje hlavní body a rizika úkolů klienta. Pokud klient preferuje e-mail, automaticky vygenerujte PDF s bílým štítkem. ClickUp Brain to umožňuje.
🚀 Výhoda ClickUp: Zrychlete reporting klientům pomocí hlasového ovládání Talk to Text v ClickUp. Například account manager může na konci týdne otevřít úkol kampaně a nadiktovat hlavní body.
ClickUp Brain MAX poté vytvoří přepis s těmito aktualizacemi, který je připraven k přeměně na propracovanou souhrnnou zprávu o kampani.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity – většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo zcela eliminovat.
Díky AI agentům ClickUp je snadné vytvářet automatizované pracovní postupy, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Bonusové tipy pro výběr správného softwaru pro automatizaci marketingu
Zde je několik dalších věcí, které byste měli mít na paměti při výběru správné platformy pro automatizaci marketingu pro vaši firmu:
- Stanovte si jasné cíle: Než se začnete zabývat výběrem softwaru, definujte, čeho chcete dosáhnout. Chcete získat více potenciálních zákazníků, zlepšit péči o potenciální zákazníky prostřednictvím automatizace e-mailů, zvýšit retenci zákazníků, nebo vše výše uvedené?
- Zmapujte cestu zákazníka: Pochopte cesty, kterými se vaši zákazníci ubírají. Váš software by měl být schopen podporovat a automatizovat kontaktní body v každé fázi, od povědomí až po doporučení.
- Definujte své „nezbytnosti“: Vytvořte seznam funkcí, které jsou pro vás nezbytné (např. „musí mít bodování potenciálních zákazníků“ nebo „musí být integrován s naším CRM nástrojem“), a funkcí, které jsou „vítané“.
- Posuďte základní funkce: Vyhodnoťte hlavní funkce a vlastnosti, abyste se ujistili, že splňují vaše potřeby, aniž by byly příliš rozsáhlé. Hledejte funkce, jako je bodování potenciálních zákazníků, segmentace potenciálních zákazníků, pomoc s obsahem e-mailů pomocí umělé inteligence a možnost vytvářet a hostovat formuláře a vstupní stránky.
- Upřednostněte integraci a použitelnost: Vytvořte si seznam svých současných nezbytných nástrojů (CRM, CMS webových stránek, e-commerce platforma, nástroje sociálních médií atd.). Software musí být s nimi nativně a hladce integrován.
- Analyzujte celkové náklady na vlastnictví: Pochopte náklady nad rámec uvedeného měsíčního poplatku za předplatné. Zeptejte se na poplatky za zapojení/nastavení, ceny nezbytných doplňků, ceny založené na počtu kontaktů nebo odeslaných e-mailů atd. Zkontrolujte, jak se ceny budou měnit s růstem vaší společnosti.
💡 Tip pro profesionály: Požadujte důkazy z vašeho oboru. Skutečné případové studie od firem podobných té vaší odhalí mnohem více než obecná doporučení a poskytnou vám realistický obraz o silných stránkách a slabých místech dané platformy.
🧠 Zajímavost: ~58 % rozhodujících osob uvedlo, že automatizuje e-mailový marketing. Následují sociální média a správa obsahu. Téměř 40 % respondentů také uvedlo, že cesty jejich zákazníků jsou téměř nebo zcela automatizované.
Provádějte chytřejší kampaně s ClickUp
Výběr softwaru pro automatizaci marketingu se dá shrnout do jedné věci: najít nástroj, který usnadní práci vašemu týmu. Potřebujete platformu, která zvládá opakující se úkoly, propojuje data napříč kanály a podporuje každý krok vašeho marketingového procesu.
ClickUp vše spojuje na jednom místě. Ať už provozujete štíhlý startup, rozšiřujete kampaně jako malá nebo střední firma nebo řídíte globální týmy, umělá inteligence, automatizace a AI agenti ClickUp se přizpůsobí vašemu způsobu práce.
Navíc díky centralizaci všeho od úkolů a dokumentů po zprávy a týmové konverzace se ClickUp stává konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí, který může nahradit vaše ostatní nástroje.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte své kampaně v motory růstu. ✅
Často kladené otázky (FAQ)
ClickUp je často považován za jeden z nejjednodušších nástrojů pro automatizaci marketingu. Jeho rozhraní je intuitivní a můžete nastavit automatizované pracovní postupy, připomenutí a sledování kampaní, aniž byste museli procházet náročným procesem učení. I týmy, které s automatizací začínají, se mohou rychle zorientovat.
Cena nástrojů pro automatizaci marketingu závisí na velikosti vašeho týmu a funkcích, které potřebujete. Malé týmy mohou počítat s výdaji od 20 do 100 dolarů měsíčně na uživatele. Pokud potřebujete pokročilé funkce, jako jsou podrobné analýzy, automatizace multikanálových kampaní nebo integrace CRM, cena může být vyšší. Nejlepší je vybrat nástroj, který vyvažuje funkčnost a váš rozpočet.
Ano, většina softwaru pro automatizaci marketingu lze integrovat do systémů CRM. To vám umožňuje synchronizovat údaje o zákaznících, sledovat potenciální zákazníky a automatizovat následné kroky přímo ve vašem CRM.
Pro malé marketingové týmy patří mezi nejdůležitější funkce automatizace e-mailů, sledování kampaní, správa potenciálních zákazníků, analytika a snadná integrace s dalšími nástroji.
Ano, ClickUp je velmi vhodný pro pracovní postupy automatizace marketingu. Můžete automatizovat úkoly, jako je odesílání následných e-mailů, aktualizace stavu kampaní nebo přiřazování úkolů členům týmu. Pomáhá také sledovat průběh kampaní, spravovat termíny a spolupracovat v rámci týmu na jedné platformě.