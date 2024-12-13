Prozkoumejte příklady A/B testování pro lepší obchodní rozhodnutí

Kvalita není čin, je to zvyk.
Jako marketér jste se pravděpodobně alespoň jednou setkali s touto matoucí situací: vaše marketingová kampaň nepřináší očekávané výsledky a vy víte, že je třeba něco změnit, ale kde začít?
Měli byste nejprve změnit svůj obsah? Možná byste se místo toho měli zaměřit na výběr jiných marketingových kanálů. Nebo je problémem prostě jen měnící se vkus spotřebitelů.
Samozřejmě, vyzkoušet mnoho z těchto změn jednu po druhé je časově náročné a ne vždy je to nejlepší volba. Naštěstí existuje řešení, které vám umožní testovat různé možnosti současně – A/B testování.
A/B testování je zavedená a osvědčená metodika, která spočívá v současném testování různých možností za účelem porovnání jejich výkonu. Původně se používala v různých oblastech, dnes je však základní strategií v marketingu. Tento článek pojednává o některých osvědčených postupech a příkladech A/B testování.
👀 Věděli jste, že... V současné době několik předních společností provádí ročně více než 10 000 A/B testů, z nichž mnohé zahrnují miliony uživatelů.
Co je A/B testování?
A/B testování porovnává dvě verze něčeho, aby se zjistilo, která z nich funguje lépe. Jeho principy byly stanoveny ve 20. letech 20. století statistikem Ronaldem Fisherem a později je v 60. a 70. letech převzali marketingoví specialisté, aby vyhodnotili uživatelský zážitek svých kampaní.
Moderní A/B testování, jak ho známe dnes, se objevilo na počátku 90. let. Zatímco základní koncepty zůstaly nezměněny, rozsah se změnil – testy nyní oslovují miliony uživatelů, probíhají v reálném čase a přinášejí okamžité výsledky.
Zajímá vás, co vám A/B testování přinese? Pojďme se podívat na jeho výhody a na to, jak mohou ovlivnit důležitá rozhodnutí pro vaše podnikání.
Výhody A/B testování
Pochopení výhod A/B testování zdůrazňuje, proč je nezbytnou součástí vaší marketingové výbavy.
Podívejme se na jeho hlavní výhody.
- Měření zapojení uživatelů: Testujte různé varianty prvků, jako jsou webové stránky, výzvy k akci (CTA) a předměty e-mailů, abyste změřili jejich dopad na chování uživatelů.
- Rozhodujte se na základě dat: Dosáhněte statisticky významných výsledků a eliminujte z vašich rozhodnutí dohady.
- Zvyšte konverzní poměry: Zvyšte konverzní poměry v marketingových kampaních pomocí pravidelného A/B testování.
- Zjednodušte analýzu: Identifikujte metriky, jako je interakce uživatelů, míra konverze, návštěvnost webu atd., abyste mohli snadno rozlišit mezi úspěšnými a neúspěšnými testy.
- Získejte okamžité výsledky: Získejte rychlé výsledky pro rychlejší optimalizaci i s malými datovými sadami.
- Testujte všechny prvky: Testujte nadpisy, tlačítka CTA nebo dokonce nové funkce – v reklamách, aplikacích nebo na webových stránkách – abyste zlepšili chování návštěvníků a konverze. Každý nápad lze schválit nebo zamítnout na základě poznatků o uživatelích získaných z testovacího běhu.
Nyní, když znáte výhody používání této formy testování, podívejme se na klíčové komponenty potřebné pro jeho implementaci.
Klíčové komponenty A/B testování
Návrh A/B testu je pečlivý proces.
Pro dosažení správných výsledků je třeba zohlednit několik klíčových faktorů:
- Hypotéza: Jasně definujte konkrétní tvrzení o dopadu změny, kterou testujete.
- Variabilní a kontrolní skupiny: Přiřaďte různé verze k samostatným skupinám a zajistěte minimální rozdíly v demografických údajích a chování, abyste se vyhnuli zkreslení.
- Velikost vzorku: Nastavte velikost skupin na základě očekávaných účinků a statistické významnosti, abyste zjistili významné rozdíly.
- Blinding: Rozhodněte se, zda chcete variantu skrýt před účastníky, výzkumníky nebo před oběma, abyste snížili zaujatost.
- Doba trvání: Určete, jak dlouho bude trvat shromáždění dat, která budou dostatečně významná pro získání cenných poznatků. Testy provádějte dostatečně dlouho, abyste shromáždili podstatná data, ale vyhněte se jejich nadměrnému prodlužování, abyste zabránili irelevantním vlivům.
- Primární metrika: Definujte měřitelnou proměnnou, která přímo odráží hypotézu.
- Sekundární metriky: Sledujte další metriky pro hlubší vhled do výsledků.
- Metoda analýzy: Vyberte testovací metodu, kterou chcete použít k provedení analýzy za účelem stanovení statistické významnosti.
- Proces podávání zpráv: Vytvořte jednoduchý způsob sdílení výsledků, poznatků a doporučení se zainteresovanými stranami, které mohou ovlivnit plánování budoucích testů a důležitá obchodní rozhodnutí.
Nyní se podívejme na proces, který všechny tyto klíčové komponenty spojuje dohromady pro praktické testování.
Proces A/B testování
A/B testování zahrnuje generování smysluplných poznatků, jako je sběr dat, vytváření testovacích případů a analýza výsledků. Projděme si jednoduchý rámec, který můžete použít pro všechny své strategie A/B testování:
Krok č. 1: Shromažďujte data
Pomocí nástrojů, jako je Google Analytics, vytvářejte přehledy a formulujte hypotézy na základě shromážděných kvalitních dat.
Začněte s stránkami s vysokou návštěvností, abyste rychle získali přehled, a zaměřte se na oblasti s vysokou mírou odchodů nebo opuštění stránky. Metody jako heatmapy, nahrávky relací a průzkumy mohou odhalit oblasti, které je třeba zlepšit.
Krok č. 2: Vytvořte hypotézu
Jakmile budete mít data připravená, finalizujte cíl svého A/B testování. Vytvořte hypotézu na základě nových nápadů a toho, jak by mohly překonat aktuální verzi.
Vaše testovací hypotéza by měla:
- Jasně identifikujte problém nebo výzvu
- Navrhněte přesné řešení
- Definujte očekávaný dopad řešení
Krok č. 3: Vytvořte varianty
Jakmile máte připravenou hypotézu, vytvořte testovací varianty změnou prvků, jako je barva tlačítka, text na webu nebo umístění CTA. Pro zjednodušení procesu použijte nástroje pro A/B testování s vizuálními editory.
Krok č. 4: Proveďte test
V této fázi proveďte experiment a získejte poznatky z chování návštěvníků. Návštěvníky webových stránek můžete náhodně přiřadit do kontrolní nebo variační skupiny.
Jak jste již možná pochopili, provádění A/B testů vyžaduje přesnost a soustředění – příliš mnoho proměnných faktorů může ztížit udržení správného směru.
Správné nástroje vám pomohou uspořádat všechna vaše data. Jedním z takových nástrojů je ClickUp, univerzální nástroj pro správu projektů, který dokáže optimalizovat váš testovací proces. Pojďme si společně prohlédnout jeho funkce.
Šablona A/B testování ClickUp
Vezměte si například šablonu ClickUp A/B Testing Template. Tato šablona vám umožní efektivně monitorovat vaše testování a sledovat a vizualizovat harmonogram, variace, metriky pro optimalizaci konverzního poměru a mnoho dalšího.
Zde je návod, jak můžete zjednodušit své A/B testování pomocí této šablony:
- Organizujte pracovní postupy testování: Používejte zobrazení seznamu a tabule s vlastními poli a stavy, abyste udrželi své testovací iniciativy strukturované a snadno spravovatelné.
- Vizualizujte časové osy: Snadno plánujte a upravujte data zahájení a ukončení pomocí zobrazení kalendáře a časové osy.
- Sledujte klíčové metriky: Pomocí vlastních polí sledujte pokrok, výsledky testů, míru konverze a další důležité podrobnosti.
- Optimalizujte procesy: Buďte informováni o fázích testování pomocí vlastních stavů, od plánování a spuštění až po analýzu výsledků.
Kromě toho můžete použít ClickUp Automations k automatizaci neproduktivních úkolů a zvýšení svého času. Můžete vytvořit automatizaci pro změnu stavů na základě konkrétních spouštěčů. Můžete také nastavit spouštěče pro získání projektových zpráv generovaných umělou inteligencí.
Krok č. 5: Počkejte na výsledky
Nechte experiment běžet. Jeho délka závisí na velikosti vaší cílové skupiny. Výsledky budou připraveny k analýze, až budou statisticky významné a důvěryhodné. Jinak je těžké říci, zda změna měla nějaký dopad.
Přátelské připomenutí: Nespěchejte ani neodkládejte získání výsledků. To je velmi důležité, protože aby byl A/B test statisticky významný, musíte počkat, až data ukážou určité vzorce.
Krok č. 6: Analyzujte výsledky testů
Experiment je dokončen! Nyní je čas podívat se na výsledky. Váš nástroj pro A/B testování poskytuje data o tom, jak si vedla každá verze. Chcete-li vyhodnotit výsledky, zkontrolujte statistickou významnost. Využijte poznatky z úspěchů i neúspěchů k vylepšení budoucích testů. Tento postup můžete použít pro všechny budoucí testy.
ClickUp Dashboards
Další skvělou funkcí jsou ClickUp Dashboards. Nabízí širokou škálu šablon dashboardů pro vaši analýzu. Můžete si přizpůsobit svůj marketingový dashboard na základě konkrétních metrik North Star a KPI.
Jakmile bude analýza hotová, můžete informace prezentovat všem zainteresovaným stranám.
Klíčová je zde efektivní komunikace, protože někteří zainteresovaní nemuseli být do procesu zapojeni a při rozhodování se budou spoléhat výhradně na analýzu.
Komunikace stavu a výkonu našich globálních a regionálních marketingových kampaní našim obchodním jednotkám nebyla zdaleka optimální. Díky našim novým dashboardům šetříme čas a naši stakeholdeři mají v reálném čase přístup k informacím, které potřebují, kdykoli je potřebují.
Chat ClickUp
Jakmile budete mít výsledky hotové, sdílejte svou analýzu s kolegy a zainteresovanými stranami. S ClickUp Chat to bude ještě jednodušší. Díky Chatu nemusíte přecházet na jinou platformu, abyste se zeptali na kontext nebo park. Vše je hladce integrováno do vašeho pracovního postupu.
ClickUp Chat vám umožňuje centralizovat komunikaci kolem A/B testů a propojit diskuse přímo s úkoly pro spolupráci v reálném čase.
Usnadňuje reporting tím, že klíčové poznatky z chatů převádí na akční položky a poskytuje automatické souhrny, aby byli zainteresovaní informováni, i když zmeškali předchozí konverzace. To pomáhá zajistit lepší organizaci a rychlejší rozhodování v průběhu celého testovacího procesu.
Sady pro A/B testování pro marketéry
A/B testování může být bez správných nástrojů velmi náročné. K dispozici je několik sad pro A/B testování, které tento proces zjednodušují.
Tyto sady obvykle obsahují následující:
- Příručka k A/B testování
- Nástroj, který vám pomůže vytvořit různé verze prvku, který chcete testovat.
- Nástroj pro A/B testování, který vám pomůže efektivně navrhovat a spravovat vaše testy.
- Kalkulátor významnosti
- Šablony pro řízení projektů nebo nástroje pro sledování a vylepšování testů
Pomocí takové sady a nástrojů, jako je ClickUp, můžete provádět A/B testování svých pracovních postupů a efektivně spravovat výsledky.
Příklady A/B testování z praxe
Je čas podívat se na praktické příklady toho, jak A/B testování pomohlo společnostem zlepšit jejich strategie a prvky. Než se pustíte do těchto příkladů, musíte pochopit, že A/B testování lze aplikovat v různých kontextech.
Zde je stručný přehled těchto kontextů.
- Webové stránky: Testy se zaměřují na změnu prvků, jako jsou vstupní stránky, s cílem zvýšit návštěvnost nebo počet registrací.
- E-mail: Různé verze e-mailů se zasílají různým skupinám příjemců, aby se zlepšila míra prokliku nebo se získaly informace.
- Sociální média: Používají se především v digitálním marketingu k testování variant zaměřených na zvýšení příjmů.
- Mobilní zařízení: Zaměřuje se na mobilní aplikace nebo webové stránky s cílem zvýšit zapojení uživatelů.
Podíváme se na případové studie založené na těchto kontextech, abychom vám pomohli je lépe pochopit.
1. Příklady A/B testování webových stránek
Zde je několik příkladů firem, které se rozhodly rozdělit testovací prvky na svých webových stránkách.
Grene
Grene, polská e-commerce značka specializující se na zemědělské produkty, úspěšně implementovala A/B testování na svém webu. Jedním z jejich testů byla úprava stránky mini košíku s cílem zlepšit uživatelský zážitek.
Problém: Tým Grene identifikoval několik problémů na stránce mini košíku: uživatelé se mylně domnívali, že štítek „Doprava zdarma“ je klikatelný a poskytuje další podrobnosti, neviděli ceny položek a museli scrollovat dolů, aby našli tlačítko „Přejít do košíku“. Tyto faktory měly negativní dopad na uživatelský zážitek a konverze.
Takto vypadala kontrolní verze této stránky:
Řešení: Tým vylepšil mini košík přidáním tlačítka „Přejít do košíku“ v horní části, zobrazením cen položek a tlačítka pro odstranění a zvětšením spodního tlačítka, aby vyniklo nad nápisem „Doprava zdarma“. Cílem těchto změn bylo zlepšit navigaci a celkový uživatelský dojem.
Takto vypadaly jejich varianty:
Výsledek: Grene zaznamenal významné výsledky, jako například nárůst návštěv stránky košíku, celkový nárůst konverzního poměru z 1,83 % na 1,96 % a dvojnásobný nárůst celkového množství zakoupeného zboží.
ShopClues
ShopClues, rostoucí značka elektronického obchodu s oblečením v Indii, konkuruje gigantům jako Flipkart a Amazon. Přestože je nová, aktivně experimentuje se svým webem, aby vylepšila své produkty a služby.
Problém: ShopClues se snažil zvýšit počet návštěv a objednávek ze své domovské stránky. Po analýze prvků domovské stránky zjistili, že odkazy v hlavní navigační liště v horní části stránky zaznamenávaly významný počet kliknutí, zejména sekce Velkoobchod. Uvědomili si, že nasměrování provozu na stránky kategorií bude účinnější než nechat uživatele procházet domovskou stránku.
Toto je jejich kontrolní verze:
Řešení: Tým vyslovil hypotézu, že by bylo vhodné nahradit kategorii Velkoobchod jinými kategoriemi, jako je Super Saver Bazaar, a přesunout tlačítko Velkoobchod z horní části stránky do levé části. Cílem bylo zlepšit vizuální sladění a efektivněji nasměrovat návštěvníky na stránky kategorií.
Takto se rozhodli stránku přepracovat:
Výsledek: Tento test zvýšil počet návštěv na objednávku o 26 % a zlepšil míru prokliku u tlačítka „Velkoobchod“.
Beckett Simonon
Beckett Simonon je internetový obchod s ručně vyráběnou koženou obuví. Dbá na dodržování etických standardů a udržitelnosti.
Problém: Společnost chtěla zvýšit své konverzní poměry a efektivitu placené akvizice. Jejich kontrolní verze byla stejná jako jakákoli jiná vstupní stránka e-commerce.
Řešení: Po kvalitativní analýze webových stránek společnost zahrnula do svých sdělení zdůraznění svých udržitelných obchodních praktik se zaměřením na kvalitu produktů.
Varianta se ukázala být následující stránkou:
Výsledek: Webové stránky s poselstvím zdůrazňujícím etickou odpovědnost a udržitelnost. Produkty také zaznamenaly masivní 5% nárůst konverzních poměrů a anualizovanou návratnost investic ve výši 237 %.
Světová federace pro ochranu přírody
Světová federace pro ochranu přírody (WWF) je nevládní organizace, která se zabývá ochranou divoké zvěře a ohrožených druhů. Zabývá se také závažnějšími globálními hrozbami, jako jsou klimatické změny, krize v oblasti potravin a vody atd.
Problém: Chtěli se zaměřit na zvýšení počtu předplatitelů měsíčního zpravodaje.
Jejich stránka pro přihlášení k odběru novinek vypadala takto:
Řešení: Tým provedl dvě jednoduché změny v registračním formuláři: přidal náhled newsletteru na pravé straně, aby uživatelé lépe pochopili, k čemu se registrují, a přesunul tlačítko CTA ze středu doleva, aby lépe odpovídalo vizuálnímu vnímání uživatele.
Toto byla varianta, kterou vytvořili:
Výsledek: Rozdíl mezi počtem registrací u těchto dvou verzí činil neuvěřitelných 83 %.
2. Příklady A/B testování e-mailů
Další je scénář A/B testování e-mailů, který ukazuje, jak i ty nejjednodušší změny v e-mailech mohou přilákat více uživatelů.
MailerLite
MailerLite, společnost zabývající se e-mailovým marketingem, pravidelně provádí A/B testování předmětů e-mailů, aby si udržela konkurenceschopnost a určila nejúčinnější strategie pro zapojení zákazníků.
Problém: Tým chtěl zjistit, zda mají jejich odběratelé rádi honosné a odbornými termíny nabité předměty e-mailů, nebo zda jim stačí jasné a stručné informace. Pro tento experiment vytvořili hypotézu rozděleného testování.
Řešení: Společnost rozeslala různé verze předmětů e-mailů různým skupinám příjemců, aby otestovala tuto hypotézu. Měřítkem úspěchu v tomto testu byl počet kliknutí na odkaz článku po otevření e-mailu odběrateli. Takto to vypadalo:
Výsledek: Z experimentu jasně vyplynulo, že publikum preferuje jasné a stručné předměty e-mailů.
3. Příklady A/B testování na sociálních médiích
Tyto případové studie ze sociálních médií vám ukážou, jak A/B testování funguje v rámci digitální marketingové strategie.
Vestiaire
Vestiaire je globální tržiště s luxusními módními artikly.
Problém: Chtěli rozšířit povědomí o své nové funkci přímého nakupování na TikToku. Jejich cílem bylo také zvýšit povědomí mezi generací Z.
Řešení: Digitální marketingová agentura Vestiaire oslovila osm různých influencerů, aby vytvořili obsah s různými výzvami k akci (CTA) v souladu s cíli značky. Agentura těmto influencerům poskytla rozsáhlou tvůrčí svobodu, aby mohli vytvořit řadu různých příspěvků na sociálních médiích.
Výsledek: Tyto příspěvky přinesly Vestiaire více než 1 000 organických instalací. Navíc byly nejúspěšnější kreativy použity jako placené reklamy. Výsledkem bylo více než 4 000 instalací s 50% snížením nákladů na instalaci.
Palladium Hotel Group
Palladium Hotel Group je skupina luxusních hotelů založená ve Španělsku. Má několik luxusních nemovitostí po celém světě, kde svým zákazníkům nabízí prvotřídní služby.
Problém: Chtěli vyzkoušet, jak rozšířit své podnikání pomocí funkce násobku nabídky Meta a nákupní kampaně Advantage+.
Řešení: Provedli A/B testování, jedno s jejich obvyklou nákupní kampaní Advantage+ a druhé s multiplikátory nabídek navíc k nákupní kampani Advantage+. Obě kampaně zobrazovaly foto a video reklamy s rovnoměrně rozloženými výdaji na reklamu. Obě sady představovaly propagační nabídky a byly zobrazovány dospělým v USA.
Výsledek: Test trval 15 dní a hotelová skupina zjistila, že jejich nákupní kampaně Advantage+ fungují nejlépe samostatně. Dosáhly o 84 % vyšší návratnosti investic do reklamy, o 50 % nižších nákladů na nákup a dvojnásobného počtu nákupů.
La Redoute
La Redoute je francouzská značka nábytku a bytových doplňků známá svými stylovými a udržitelnými designy, které mají za cíl zlepšit rodinný život zákazníků.
Problém: Značka chtěla oslovit nové publikum a zvýšit své online prodeje.
Řešení: Marketingová agentura La Redoute spolupracovala s populárními tvůrci na návrhu reklam ve stylu vhodném pro sociální média. Tvůrci použili vizuální efekty, hudbu a vyprávění, aby reklamy byly pro cílové publikum poutavé, srozumitelné a zábavné.
Agentura poté provedla A/B testování svých obvyklých kampaní Advantage+ a reklam na sociálních médiích ve srovnání se stylovými reklamami „language of reels“ a své kampaně přepracovala.
Výsledek: Reklamy vytvořené tvůrci zvýšily přítomnost společnosti La Redoute na sociálních médiích a její tržby. Za 35 dní vedly reklamy „language of reels“ k 51% nárůstu návratnosti investic do reklamy, 35% nárůstu nákupů, 26% snížení nákladů na nákup a 37% nárůstu zobrazení na reels a stories.
4. Příklady mobilního A/B testování
Na závěr uvádíme několik příkladů split testování v mobilních aplikacích a na webových stránkách optimalizovaných pro mobilní zařízení.
Jednoduše
Simply je mobilní aplikace, která lidem pomáhá naučit se hrát na různé hudební nástroje zábavnou a jednoduchou formou.
Problém: Cílem bylo zvýšit prodej pomocí přepracování nákupní obrazovky. Jako potenciální problém bylo identifikováno to, že CTA nebylo dostatečně výrazné. Navíc bílé ikony neposkytovaly smysluplné informace a jejich horizontální umístění nebylo uživatelsky přívětivé.
Takto vypadala jejich stávající stránka:
Řešení: Vytvořili několik možností pro nákupní obrazovku s referencemi ve formě videí nebo citátů a snížili počet kliknutí potřebných k nákupu. Seznam poznatků byl v nových návrzích také vertikální:
Výsledek: Od prvního dne pečlivě sledovali výsledky, ale s jejich analýzou počkali, až měli dostatečně velký vzorek. Jakmile byli připraveni, jejich analýza odhalila, že nový design vedl k 10% nárůstu nákupů.
Hospitality Net
Hospitality Net je hotelový rezervační systém, který uživatelům umožňuje rezervovat hotely online prostřednictvím jejich stolních počítačů nebo mobilních zařízení.
Problém: Po pandemii prudce vzrostl počet mobilních rezervací. Aby společnost mohla tento nárůst využít, chtěla provést split testování dvou verzí svého mobilního rezervačního systému, „zjednodušené“ a „dynamické“.
Zde je stručné srovnání jejich „zjednodušených“ a „dynamických“ modelů rezervace:
Řešení: K provedení testu použili typ A/B testování s přesměrováním. Všechny relace byly rovnoměrně rozděleny mezi zjednodušený a dynamický rezervační systém. Test trval 34 dní a během něj bylo shromážděno 113 617 relací.
Výsledek: Společnost očekávala 10–15% rozdíl v konverzních poměrech mezi oběma rezervačními systémy. Dynamický rezervační systém však vykázal 33% nárůst konverzí.
Časté chyby při A/B testování, kterým je třeba se vyhnout
A/B testování vyžaduje značné úsilí a zdroje. Je frustrující nedosáhnout požadovaných výsledků kvůli chybám, kterým se dalo předejít. Projděme si některé běžné chyby, kterých se účastníci dopouštějí, abyste se jim mohli vyhnout.
Předčasná rozhodnutí
Mnoho manažerů nečeká, až test skončí. Jelikož mohou výsledky sledovat v reálném čase, často činí ukvapené rozhodnutí, aby ušetřili čas. To může vést k rozhodnutím založeným na neúplných informacích.
Nezaměřený výběr metrik
Pokud se budete zabývat mnoha metrikami najednou, začnete vytvářet falešné korelace. Ideální návrh testu vám umožní vybrat pouze důležité metriky, které chcete sledovat. Pokud se rozhodnete měřit mnoho metrik, riskujete, že uvidíte náhodné výkyvy. Riskujete také, že se přestanete soustředit na konkrétní proměnnou a budete se zabývat potenciálně nevýznamnými změnami.
Nedostatečné opakované testování
Málokterá společnost provádí opakované testy. Mnohé z nich mají tendenci věřit, že jejich výsledky jsou správné. I při vysoké statistické významnosti mohou být některé výsledky falešně pozitivní.
Provádění opakovaných testů může být poměrně složité, protože manažeři obvykle nechtějí zpochybňovat své předchozí závěry. Čím více A/B testů však provedete, tím vyšší je šance, že alespoň jeden z vašich výsledků bude nesprávný.
Proměňte poznatky v dopad pomocí A/B testování a ClickUp
A/B testování vám může poskytnout významnou výhodu oproti konkurenci. Každý úspěšný test vám pomůže přiblížit se vašim zákazníkům. S každou iterací zjistíte, co nejlépe funguje u vaší cílové skupiny.
ClickUp nabízí rozsáhlé panely a šablony, které vám pomohou optimalizovat proces A/B testování prostřednictvím sledování poznatků a vizualizace výsledků. Díky tomu budete mít více prostoru na úkoly, které vyžadují duševní nasazení.
Funkce jako ClickUp Chat mohou zvýšit efektivitu tím, že slouží jako váš pracovní prostor a komunikační kanál.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste mohli využívat ty nejlepší nástroje ve své třídě a podpořit své podnikání!