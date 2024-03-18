Využití dat z analýzy produktů k posílení úspěchu zákazníků a marketingových strategií

Právě jste uvedli na trh nový produkt a jste si naprosto jisti, že si ho uživatelé zamilují. Ale po několika týdnech zjistíte, že produkt nevyvolal očekávaný zájem. To je často noční můra každého produktového manažera!
Každý produkt vyžaduje obrovské investice kapitálu a zdrojů, takže jeho neúspěch je velkou překážkou – jak z finančního hlediska, tak z hlediska reputace.
Naštěstí se takovým ztrátám můžete snadno vyhnout využitím produktové analytiky, analýzou zapojení uživatelů a identifikací oblastí, které je třeba zlepšit, než bude příliš pozdě. Poté stačí pouze vylepšit funkce nebo marketingové strategie a znovu uvést produkt na trh, abyste ohromili své uživatele a zvýšili spokojenost zákazníků.
V tomto článku vám prozradíme, jak využít produktovou analytiku k vytvoření plánů pro úspěch vašich zákazníků a počátečních marketingových aktivit. Jako bonus vám také představíme špičkové řešení pro produktovou analytiku, které vám pomůže sledovat a analyzovat interakce uživatelů, identifikovat trendy a s jistotou vylepšovat vaši produktovou strategii. 😊
Co je produktová analytika?
Analýza produktů je proces zkoumání toho, kolik uživatelů využívá váš produkt nebo službu a jak často – cílem je porozumět a sledovat chování uživatelů, aby bylo možné získat praktické poznatky, které se pak použijí ke zlepšení uživatelského zážitku a v širším smyslu i výkonu produktu.
Představte si například, že jste spustili platformu pro streamování médií. Pomocí produktové analytiky zjistíte, které funkce jsou nejoblíbenější a které nejméně oblíbené, identifikujete tituly, které generují největší zájem, a určíte funkce a tituly, které vaší platformě možná chybí. Na základě těchto poznatků získaných z behaviorálních dat optimalizujete svou platformu tak, aby nabízela lepší zákaznickou zkušenost.
Nezaměňujte však produktovou analytiku s datovou analytikou.
Analýza produktů je velmi specifická a zaměřuje se pouze na analýzu dat souvisejících s konkrétním produktem nebo službou, aby se optimalizoval jejich výkon a zajistilo se, že odpovídají potřebám zákazníků.
Analýza dat je širší pojem zakořeněný v datové vědě, který přesahuje rámec používání produktů. Datový analytik pracuje s různými datovými sadami – které mohou pocházet z jakéhokoli zdroje – a odhaluje vzorce a vyvozuje závěry, které podporují informované rozhodování.
Význam produktové analytiky
Produktoví manažeři to mohou potvrdit – někteří lidé mají štěstí a navzdory všem překážkám dodají kvalitní produkt, který prostě zabere. 🍀
Neměli byste se však spoléhat na náhodu nebo intuici, když můžete pomocí produktové analytiky získat kvantitativní údaje o zapojení uživatelů a výkonnosti vašeho produktu na trhu.
Tento přístup k analytice je vynikající, protože vám umožňuje hodnotit váš produkt z pohledu uživatelů a opravit vše, co je třeba opravit, bez příliš složitých postupů, jako je analýza tržního trychtýře nebo interpretace surových údajů o produktu.
Pojďme si projít pět konkrétních výhod produktové analytiky:
1. Identifikace trendů
Analýza produktů zkoumá aktuální zapojení uživatelů a využívání produktů s cílem identifikovat trendy, které můžete využít k úpravě svých marketingových aktivit a maximalizaci přijetí produktu.
To je obzvláště důležité pro odvětví, jako je agilní vývoj softwaru a produkty spadající pod Internet věcí (IoT), kde rychlá reakce na potřeby zákazníků má obrovský vliv na popularitu produktu.
2. Snadné vyhledávání zákazníků s vysokou hodnotou
Nejlepší nástroje pro analýzu produktů poskytují přehled o nejcennějších zákaznících, kteří utrácejí více než průměrní zákazníci. Tyto údaje o používání můžete využít k tomu, abyste zjistili, jak si tyto zákazníky udržet a zvýšit celkovou hodnotu zákazníka, tj. celkový zisk, který můžete od zákazníka očekávat během celé jeho uživatelské cesty.
3. Vylepšená zákaznická zkušenost
Analýzou chování uživatelů pomocí řešení pro analýzu produktů nebo sledováním zapojení uživatelů do konkrétní funkce můžete vytvářet personalizované zážitky a získat loajalitu zákazníků.
4. Lepší konkurenční výhoda
Pochopení toho, co vaši zákazníci chtějí, vám pomůže porazit konkurenci a vyniknout jako lídr na trhu.
Tip: Použijte šablonu ClickUp pro sledování konkurence, abyste měli přehled o produktech, funkcích a marketingových aktivitách svých nejvýznamnějších konkurentů, a využijte tyto údaje k vytvoření své strategie positioning.
5. Přesné rozhodování
Nástroje pro analýzu produktů vám pomohou sledovat klíčové metriky, které vytvářejí základ pro chytřejší rozhodnutí ohledně krátkodobé ziskovosti a dlouhodobých cílů pronikání na trh.
Ukazatele výkonnosti a metriky, které je třeba sledovat v produktové analytice
Existuje řada metrik produktové analytiky, které mohou produktoví manažeři sledovat, ale to neznamená, že by to měli dělat.
Za prvé, analyzovat všechno není nejhospodárnější volbou, protože pochopení trendů a objevů napříč několika měřicími nástroji by trvalo věky. Proto je nejlepší strategií sledovat několik klíčových KPI produktové analytiky, které:
- Sladění s krátkodobými a dlouhodobými cíli
- Přineste svému podnikání maximální hodnotu
Nevíte, kde začít? Podívejte se na běžné kategorie ukazatelů a metrik výkonnosti produktové analytiky:
1. Metriky zapojení
Zjistěte, jak se vaši zákazníci dostali k vašemu produktu (tj. prostřednictvím jakého kanálu), jak jej používají, které funkce se jim líbí nejvíce a které nejméně, a zda existuje nějaký X faktor, který je k vašemu produktu přitahuje.
Tyto poznatky o uživatelské cestě vám pomohou optimalizovat váš produkt a marketingové kanály, abyste si udrželi zájem nových i stávajících zákazníků.
2. Míra retence uživatelů
Vracející se věrní zákazníci jsou pro vaši společnost velkým přínosem a jasným znamením, že děláte něco správně. Pomocí analýzy retence zákazníků můžete měřit, kolik uživatelů se k vaší společnosti vrací a jak často. Na základě výsledků můžete odhalit neefektivnosti a vyvinout strategie pro zlepšení retence uživatelů napříč kontaktními body.
Šablona, kterou musíte vyzkoušet: Jedním z osvědčených způsobů, jak si udržet zákazníky, je naslouchat jejich problémům a poskytovat kvalitní zákaznický servis. Právě proto byste měli použít bezplatnou šablonu ClickUp Customer Service Escalation Template, abyste identifikovali naléhavé problémy zákazníků, určili postupy eskalace a udržovali konzistentní zákaznický servis napříč všemi kanály. 💯
3. Míra odchodu zákazníků
Analýza odchodů zákazníků vám řekne, kolik zákazníků přestalo nakupovat vaše fyzické nebo digitální produkty nebo předplacené služby v určitém časovém období, ať už měsíčním, ročním nebo čtvrtletním. Tento KPI produktové analytiky odhaluje potenciální body odchodu nebo nespokojenosti a pomáhá vám implementovat strategie, které zabrání ztrátě zákazníků.
4. Celoživotní hodnota zákazníků
Uvádí, kolik peněz vaši zákazníci pravděpodobně utratí za vaše produkty v průběhu času. Jedná se o jeden z klíčových ukazatelů, který je třeba sledovat, protože identifikuje zákazníky s vysokou hodnotou, kteří přímo zvyšují vaše tržby. 💲
Potřebujete rychlý přehled pro vizualizaci kontaktních bodů různých profilů zákazníků v průběhu jejich životního cyklu? Šablona ClickUp Customer Journey Map Template vám pomůže navrhnout produkty a služby, které budou odpovídat potřebám vašich zákazníků v různých kontaktních bodech.
5. Měsíční aktivní uživatelé a tržby
Tato sada metrik ukazuje, kolik lidí v uplynulém měsíci použilo váš produkt nebo službu. Sledování měsíčních výkyvů vám pomůže odhalit vzorce a podle toho upravit strategii produktu.
Vyzkoušejte šablonu měsíční zprávy o prodeji ClickUp pro podrobné sledování akcí uživatelů a výkonu produktů. Tato šablona obsahuje integrované metriky pro sledování tržeb a zisků a ztrát, což usnadňuje udržet si přehled o aktuálních tržních trendech.
Jak shromažďovat data produktové analytiky a sledovat KPI
Nástroje pro webovou analytiku, jako je Google Analytics, mohou usnadnit sběr dat a sledování klíčových metrik produktové analytiky. S Google Analytics můžete sledovat délku relace, míru okamžitého opuštění stránky a počet stránek na relaci, abyste získali jasnou představu o tom, jak uživatelé interagují s vaším webem.
Pokud shromažďujete data produktové analytiky z více zdrojů, jako jsou webové stránky, systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a e-mailové úložiště, budete se muset dozvědět více o extrakci, transformaci a načítání (ETL) dat. Procesy ETL vám pomohou integrovat behaviorální data, zajistit jejich konzistenci a kvalitu a připravit je pro analýzu.
Jsou marketingová a produktová analytika totéž?
Analýza produktů není totéž jako marketingová analýza.
Marketingová analytika se zaměřuje na zkoumání výkonnosti marketingových aktivit s cílem odhalit tajný recept na konverzi zákazníků. Marketingové KPI se samozřejmě liší od KPI produktové analytiky, i když některé slouží oběma účelům.
Marketingová a produktová analytika však sdílejí stejný cíl – zlepšit loajalitu a zkušenosti zákazníků, takže je pochopitelné, že se v některých aspektech překrývají, například:
Segmentace trhu
Analýza produktů zkoumá chování a zapojení uživatelů. Tyto poznatky vám pomohou segmentovat trh a pochopit, jak oslovit jednotlivé skupiny. Navíc cenné informace o chování zákazníků mohou ovlivnit celou marketingovou strategii a zajistit, že správní uživatelé budou osloveni správnými taktikami.
Optimalizace vstupní stránky
Analýza vstupních stránek produktů je důležitá jak pro týmy zabývající se analýzou produktů, tak pro marketingové týmy. Metriky jako průměrná doba strávená na stránce, míra okamžitého opuštění stránky a konverze mohou odhalit, zda uživatelé produkt úspěšně přijali a zda je třeba upravit určité funkce produktu a vstupní stránku.
Provádění A/B testování
Jedním ze způsobů, jak zkoumat chování a preference zákazníků, je provádění A/B testování, při kterém porovnáváte dvě verze stejného produktu, abyste zjistili, která z nich funguje lépe. Produktový manažer využívá tyto poznatky k určení správného směru vývoje produktu. Na druhé straně marketingový tým může na základě těchto výsledků vytvářet své kampaně a zajistit, aby marketingová strategie prezentovala produkt v tom nejlepším světle.
Marketingové i produktové týmy obvykle shromažďují své analytické údaje ve stejném CRM systému:
- Analytici produktů používají platformu k organizaci zákaznických dat, sběru zpětné vazby od uživatelů, mapování zákaznické cesty a porozumění chování uživatelů.
- Marketingové týmy navrhují strategie produktového marketingu na základě stejných údajů.
Jak implementovat produktovou analytiku: tipy a strategie
Analýza produktů podrobně zkoumá vaše produkty a služby a odhaluje vaše silné a slabé stránky, a to vše za účelem neustálého zlepšování produktů a vysoké spokojenosti zákazníků. 🔍
Ale to pouze pokud je používáte správně. Zde je několik tipů a triků, které vám pomohou maximalizovat využití produktové analytiky.
Jasně definujte obchodní cíle
Prvním bodem na vašem seznamu úkolů v oblasti produktové analytiky je definovat vaše cíle. 🗒️
Slouží jako základ pro stanovení relevantních metrik, které udržují vaše produktové týmy na správné cestě.
Mějte na paměti, že cíle, které jste kdysi definovali, nejsou neměnné – můžete (a měli byste) je měnit tak, aby odrážely nejnovější změny na trhu a v chování uživatelů. Zvykněte si je proto pravidelně revidovat (každý měsíc, pokud působíte v vysoce konkurenčním odvětví).
Navíc posilte své komunikační postupy, abyste zajistili, že vaše produktové týmy budou ohledně těchto cílů na stejné vlně – jinak se snadno můžete odchýlit od kurzu.
Zaveďte efektivní správu dat pro analýzu produktů.
Abyste mohli využít produktovou analytiku, musíte stanovit některé základní pravidla správy dat. K tomu zvažte odpovědi na otázky jako:
- Jak se produktová data dostanou do procesu?
- Jaké procesy by měly týmy produktové analytiky dodržovat při provádění jakékoli analýzy?
- Jaký je proces sběru dat?
- Jsou vaše platformy pro správu dat bezpečné?
- Je celý tým zajedno, pokud jde o procesy produktové analytiky?
- Jaké nové technologie budeme používat k analýze dat produktové analytiky?
Jinými slovy, potřebujete správu dat, abyste mohli definovat všechny akce a procesy související s daty a zajistit tak bezpečnost, soulad s předpisy, spolehlivost a správné zacházení s daty.
Používejte správné nástroje pro analýzu produktů
Jak dobře se vám bude dařit v oblasti produktové analytiky, závisí do značné míry na vašem nástroji pro správu produktů . 🏊
Používání více nástrojů pro analytické pracovní postupy však není proveditelné ani nákladově efektivní. Pokud chcete zefektivnit produktovou analytiku, definovat cíle, implementovat správu dat, importovat data a spolupracovat a komunikovat se svým týmem bez přerušení, ClickUp je tou správnou volbou.
ClickUp je prvotřídní nástroj pro správu produktů a projektů, který je k dispozici pro stolní počítače i mobilní aplikace a nabízí řadu funkcí, které mohou revolučním způsobem změnit vaše procesy vývoje, monitorování a marketingu produktů.
Díky svým jedinečným funkcím je tato platforma velmi univerzální – může sloužit jako software pro marketingovou analytiku, nástroj pro vizualizaci dat nebo dokonce jako organizační průvodce. 🧙
Podívejme se, proč by to měl být váš preferovaný softwarový nástroj pro analýzu produktů.
1. ClickUp Goals pro definování produktových a obchodních OKR
Již dříve jsme zmínili, jak důležité je stanovit si jasné cíle produktové analytiky – jsou vaší vodítkem. ⭐
ClickUp má speciální funkci pro definování cílů, která se nazývá ClickUp Goals. S její pomocí můžete vytvářet časové osy a stanovovat cíle pro sledování pokroku produktu.
Udržujte své cíle přehledně uspořádané pomocí snadno použitelných složek. To se hodí zejména při správě více produktů, protože zajišťuje snadnou navigaci a organizaci jednotlivých nabídek.
Vzhledem k tomu, že ClickUp je vhodný pro spolupráci, můžete několika kliknutími přidat své týmy produktové analytiky do svých cílů a zajistit, aby všichni měli stejné informace o budoucích úkolech. To pomůže podpořit mezifunkční spolupráci bez námahy! Navíc se každá změna odehrává v reálném čase, takže se nemusíte bát, že vám uniknou důležité aktualizace.
2. Formuláře ClickUp pro sběr zpětné vazby od uživatelů
Chcete vědět, jak uživatelé interagují s vašimi fyzickými a digitálními produkty nebo službami? Stačí se zeptat!
ClickUp Forms je jedním z více než 15 zobrazení ClickUp, která vám umožňují sledovat vaše projekty nebo úkoly z různých perspektiv a zaměřit se na konkrétní detaily. V tomto případě se soustředíte na shromažďování zpětné vazby od uživatelů prostřednictvím písemných rozhovorů se zákazníky v rámci formulářů.
ClickUp Forms vám umožňuje shromažďovat informace od vašich zákazníků a získávat přesné a podrobné informace o zapojení uživatelů a celkovém názoru a postoji k vašemu produktu. Pomocí typů polí ClickUp (umístěných na levé straně formuláře) můžete zaznamenávat odpovědi, jako jsou e-maily a hodnocení, a vytvořit tak dokonalý nástroj pro hodnocení.
ClickUp zaznamenává odpovědi a automaticky je převádí na sledovatelné úkoly pro váš tým, čímž zefektivňuje proces produktové analytiky. 🥰
3. Sada produktů ClickUp pomáhá produktovým týmům
ClickUp nabízí celou sadu funkcí věnovaných provozu a správě produktů – sadu ClickUp Product.
Jednou z funkcí, které v tomto balíčku najdete, je ClickUp Docs, možnost vytvářet, organizovat, spravovat, ukládat a sdílet dokumenty. Zde můžete vytvářet projektové plány a harmonogramy, stanovovat pravidla pro správu dat a organizovat zpětnou vazbu v snadno prohledávatelném formátu.
Pozvěte příslušné členy týmu do dokumentu a spolupracujte v reálném čase. Pokud narazíte na potíže nebo chcete ušetřit čas a minimalizovat chyby, využijte ClickUp AI, pracovního asistenta založeného na umělé inteligenci.
Umí shrnovat texty, brainstormovat s vámi, sestavovat dokumentaci požadavků na produkty a dokonce kontrolovat pravopis, gramatiku a tón! ClickUp AI také dokáže projít výsledky analýzy vašich produktů a extrahovat nebo shrnout nejdůležitější poznatky. 💪
Kromě toho můžete pomocí ClickUp Whiteboards vytvářet podrobné plány vývoje produktů a brainstormovat se svými produktovými týmy. Tyto nekonečné digitální plátna vám poskytují nástroje pro psaní, kreslení, vkládání komentářů a poznámek, přidávání lepících poznámek a vytváření spojení mezi tvary.
Všechny změny se odehrávají v reálném čase, díky čemuž jsou Whiteboards ideální pro hybridní nebo vzdálené týmy. Použijte Whiteboards k zmapování cesty zákazníka, vizualizaci interakcí uživatelů a vytvoření dobře promyšlených strategií pro zlepšení zákaznické zkušenosti.
4. Dashboardy ClickUp pro sledování klíčových metrik a KPI
Shromážděná data vizualizujte pomocí dashboardů ClickUp. Přizpůsobte je tak, aby odrážely jakýkoli obchodní scénář – v tomto případě můžete dashboardy použít k vizualizaci zpětné vazby, vzorců používání a dalších praktických informací souvisejících s chováním uživatelů.
Máte na výběr z více než 50 karet, tabulek a grafů, ze kterých si můžete sestavit perfektní dashboard. Jakmile budete hotovi, můžete jej sdílet s ostatními týmy nebo exportovat do formátu PDF.
5. Šablony ClickUp pro zaznamenávání klíčových metrik a zrychlení procesů
ClickUp nabízí více než 1 000 šablon pro různé případy použití, od marketingu a provozu až po finance a účetnictví. Díky působivému výběru si produktoví manažeři mohou být stoprocentně jisti, že najdou více než jednu šablonu, která podpoří jejich pracovní postupy v oblasti produktové analytiky.
Doporučujeme vám prozkoumat šablony produktové strategie ClickUp. Pomohou vám zaznamenat vizi vašeho produktu, identifikovat zákazníky, nastínit cíle a definovat, jak budete pro své zákazníky vytvářet hodnotu.
Naše oblíbená šablona? Šablona produktové strategie ClickUp!
Pokud hledáte možnosti, které kladou důraz na jasnou komunikaci a šetří čas, podívejte se na šablony denních zpráv ClickUp. Pomohou vám pravidelně informovat váš tým o dokončené práci, stanovit priority a plánovat dopředu. Produktoví manažeři mohou také těžit ze šablon zákaznické cesty.
Obchodní inteligence a analytika
Je snadné si splést pojmy business intelligence a analytika.
Business intelligence se zaměřuje na analýzu dat, která pomáhají organizacím činit informovaná rozhodnutí o dalších krocích. Zní to podobně jako produktová analytika, že?
Business intelligence a produktová analytika mají některé společné rysy, ale liší se svým rozsahem. Nástroje business intelligence analyzují data o produktech a zákaznících v mnohem větším měřítku, často za použití složitých postupů. Odhalují informace o výkonnosti celé společnosti, zatímco nástroje produktové analytiky se zaměřují pouze na data, která mohou být relevantní pro optimalizaci konkrétního produktu.
Nástroje business intelligence jsou vybaveny robustními funkcemi pro integraci, analýzu a vizualizaci dat, takže je rozhodně můžete přidat do své sady nástrojů pro analýzu produktů. Vše, co od business intelligence potřebujete, však můžete získat také v kvalitních softwarových nástrojích pro analýzu produktů.
Budoucnost analýzy produktů a dat
Trh s produktovou analytikou neustále roste. Trh výrazně vzrostl i během pandemie COVID-19 a další výzkumy předpovídají, že globální trh s produktovou analytikou v roce 2028 vzroste na ohromujících 16,69 miliard dolarů (v roce 2020 to bylo pouhých 5,25 miliard dolarů!).
Faktory jako segmentace trhu, potřeba neustálého zlepšování a konkurenční trhy podporují tento rozvoj a zdůrazňují význam produktové analytiky ve všech oblastech.
Lze předpokládat, že v nástrojích pro analýzu produktů se bude ještě více využívat umělá inteligence a strojové učení. Očekávejte ještě větší personalizaci, zejména pokud jde o nabídku jedinečných zákaznických zkušeností.
Stejně jako nyní bude strategické řízení a chytré rozhodování určovat úspěch vašich snah v oblasti produktové analytiky a pomůže vám optimalizovat zdroje pro maximalizaci výsledků.
ClickUp: Váš dokonalý nástroj pro analýzu produktů
Důkladná produktová analytika vám poskytne všechny informace, které potřebujete k vytvoření vysoce hodnotného produktu nebo služby.
Díky svým výkonným funkcím je ClickUp vynikajícím nástrojem pro analýzu produktů. Použijte jej ke sběru a vizualizaci dat o chování uživatelů, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a k vymýšlení strategií, které vám pomohou dosáhnout úspěchu.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte ještě dnes objevovat jeho super schopnosti v oblasti produktové analytiky! 🦸