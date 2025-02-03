20 nejlepších softwarových nástrojů pro B2B marketing pro rok 2025

B2B je správná volba. Prodej vašich produktů jiným firmám namísto spotřebitelům má své výhody, ale tato strategie vyžaduje určitou zručnost.
Spotřebitelé mohou být vrtkaví a často se rozhodují na základě řady různých faktorů. Naopak podniky dělají praktičtější rozhodnutí založená na datech a rozumu. Chtějí dobrý produkt, který odpovídá jejich obchodním potřebám a rozpočtu. Je to jednoduché.
A přesto je oslovení B2B klientů stále... komplikované.
Pokud prodáváte spotřebitelům a vaší cílovou skupinou jsou muži ve věku 18 až 35 let, máte mnohem širší síť potenciálních zákazníků ve srovnání s těmi, kteří se zaměřují výhradně na marketingové ředitele ve společnostech s více než 200 zaměstnanci.
Bez ohledu na to, jak široké nebo specifické je vaše publikum, správný software pro B2B marketing vám pomůže najít nové zákazníky, oslovit je ve správný čas a uzavřít více obchodů. Postará se o náročnou část B2B marketingu, abyste se mohli soustředit na tu snadnou: vysvětlit, proč je váš produkt nejlepší.
Zde je 20 marketingových nástrojů, které vám pomohou přilákat více B2B zákazníků v roce 2024.
Co je B2B marketing?
B2B marketing je zkratka pro business-to-business marketing. Jedná se o situaci, kdy se podnik namísto snahy přilákat jednotlivé spotřebitele snaží najít jiné podniky, které by kupovaly jeho produkty.
V B2B marketingu jsou vaší cílovou skupinou jiné firmy a vašimi potenciálními zákazníky jsou osoby s rozhodovací pravomocí v těchto firmách. Může se jednat o vedoucí oddělení, správce budov nebo vedoucí pracovníky.
Software pro B2B marketing je vlastně velmi meta příkladem B2B marketingu. Snaží se přilákat vaši firmu, aby si zakoupila jejich software. Takže kdykoli uvidíte reklamu, dostanete e-mail nebo si přečtete článek o novém marketingovém softwaru, jste svědky B2B marketingu v akci. I tento článek, který právě čtete, je formou B2B marketingu. ?
Co hledat v nástrojích B2B marketingu
Různé softwarové nástroje pro B2B marketing slouží k různým účelům a řeší různé problémy. Nakonec si možná vyberete dva nebo tři programy s různými funkcemi, které pokryjí všechny vaše marketingové potřeby – jeden pro obsah, jeden pro e-maily a tak dále. Ale u každého programu, který si koupíte, byste měli hledat tyto tři vlastnosti, abyste se ujistili, že je připraven na budoucnost:
- Škálovatelnost: Jakmile se vaše marketingové úsilí začne vyplácet, budete muset přidat další účty do své platformy pro správu vztahů se zákazníky a posílat více e-mailů v rámci každé e-mailové marketingové kampaně. Ujistěte se, že vámi zvolený plán zahrnuje určitý prostor pro okamžitý růst a že program umožňuje upgrade plánu v případě, že se vaše potřeby zvýší.
- Cenově dostupný: Některé z nejvýkonnějších nástrojů B2B marketingu mohou být pro malé podniky finančně nedostupné. Pokud si nemůžete dovolit nejkomplexnější systémy na trhu, hledejte software s cenovým modelem freemium, který vám pomůže začít a umožní vám upgrade v závislosti na růstu vaší firmy.
- Žádné duplicitní funkce: Nemusíte platit dvakrát za stejnou věc. Začněte tedy s nástrojem, který pokrývá většinu vašich marketingových potřeb, a do svého technologického portfolia přidávejte další nástroje pouze v případě, že plní zcela odlišnou funkci.
20 nejlepších softwarových řešení pro B2B marketing
Dobrý software je jako dobrý člen týmu: díky němu je práce všech snazší a příjemnější. Připravte se tedy na setkání s dalším VIP (velmi důležitým programem) vašeho B2B marketingového týmu, protože těchto 20 nástrojů změní způsob, jakým pracujete.
1. ClickUp
Pokud chcete zefektivnit své B2B marketingové aktivity, zlepšit spolupráci týmu a sjednotit veškerou svou práci na jedné platformě, pak potřebujete ClickUp – špičkový software pro zvýšení produktivity. ?️
ClickUp nabízí celou řadu dynamických funkcí pro CRM týmy, prodejní týmy a marketingové týmy, a to vše na jednom místě. Ať už hledáte efektivnější způsob vizualizace svého prodejního trychtýře, psaní prodejních skriptů nebo vytváření kalendáře obsahu, ClickUp je vaším řešením. Tato výkonná platforma, navržená pro podniky napříč odvětvími, spojuje týmy pomocí různých integrovaných nástrojů pro spolupráci, více než 15 flexibilních zobrazení, více než 1 000 integrací a rozsáhlé knihovny šablon.
Zjednodušeně řečeno: ClickUp má vše, co potřebujete k zahájení úspěšné B2B kampaně.
Nejlepší funkce
- ClickUp Docs vám umožňuje spolupracovat s vaším týmem na marketingovém plánu, prodejních skriptech, stylovém průvodci, komunikačních pokynech a jakýchkoli dalších písemných dokumentech.
- Dashboardy ClickUp vám na první pohled ukážou klíčové metriky, takže můžete sledovat konverzní poměry vaší poslední kampaně, celoživotní hodnotu zákazníků ve vašem CRM nebo jiné KPI.
- ClickUp Automations zefektivní vaši práci tím, že automaticky zvládne vaše rutinní úkoly, jako je přidělování úkolů, aktualizace stavu zákazníků a reorganizace dat.
- ClickUp AI je speciálně navržen pro konkrétní role ve vaší organizaci. Pomůže vašemu týmu psát, upravovat a formátovat obsah, vymýšlet nápady pro kampaně, pojmenovávat nové produkty a mnoho dalšího.
Omezení
- Vzhledem k tomu, že ClickUp má tolik funkcí, může být pro nové uživatele náročné se s ním naučit pracovat.
- Některé funkce webové aplikace zatím nejsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (8 705+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 795+ recenzí)
2. HubSpot
HubSpot je jako šest B2B marketingových softwarových nástrojů v jednom. Je to v podstatě marketingový softwarový burrito. ?
HubSpot je platforma CRM s různými „huby“ pro vaše týmy marketingu, prodeje, zákaznické podpory, obsahu, provozu a e-commerce. Díky tomu, že budou všechny vaše týmy na jedné platformě, bude snazší v pravý čas navázat kontakt se zákazníky a zabránit tomu, aby vaše týmy pracovaly izolovaně. Všichni budou mít přístup ke stejným informacím, takže bude snazší vytvořit konzistentní komunikační plán pro všechny body kontaktu se zákazníky – protože komunikace je klíčová. ?️
Nejlepší funkce
- Nástroje pro generování potenciálních zákazníků na webových stránkách vám umožňují chatovat s návštěvníky vašich webových stránek nebo shromažďovat jejich kontaktní údaje.
- Integrované nástroje pro automatizaci marketingu vám pomohou efektivněji realizovat váš marketingový plán.
- Nástroje pro reporting vám umožňují sledovat úspěšnost vašich kampaní.
Omezení
- Několik uživatelů si stěžuje, že některé z nejlepších funkcí HubSpotu jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Někteří uživatelé považují za náročné vytvářet vlastní zprávy a shromažďovat potřebná data.
Ceny
Pouze Marketing Hub:
- Bezplatný tarif
- Starter: 18 $ měsíčně
- Profesionální: 800 $ měsíčně
Sada CRM nástrojů:
- Bezplatný tarif
- Starter: 20 $ měsíčně
- Profesionální: 1 600 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (10 105+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 650 recenzí)
3. ActiveCampaign
Tato platforma pro automatizaci B2B marketingu obsahuje nástroje pro vaše marketingové, prodejní a e-commerce týmy. Díky automatizaci můžete personalizovat komunikaci, reagovat rychleji a posílat potenciální zákazníky správným členům týmu.
Tento software pro automatizaci marketingu zefektivní vaše marketingové procesy a zvýší produktivitu vašich týmů. Budete tak moci pracovat chytřeji, ne tvrději, a ještě vám zbude čas na odpočinek. ?
Nejlepší funkce
- Automatizace e-mailů vám umožňuje vytvořit uvítací sérii nebo pomocí segmentace odesílat personalizované následné e-maily a zprávy o opuštění košíku.
- Skóre kontaktů vám pomáhá sledovat zapojení zákazníků, aby váš prodejní tým mohl v pravý čas navázat kontakt.
- Integrace se Slackem, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp a dalšími umožňuje automatizaci celého vašeho pracovního postupu.
Omezení
- Několik uživatelů uvádí, že tento software má určitou náročnost na osvojení, částečně proto, že formulace platformy nejsou intuitivní.
- Někteří uživatelé uvádějí, že zákaznická podpora ActiveCampaign reaguje na požadavky až po několika dnech.
Ceny
Pouze marketingové nástroje:
- Plus: 49 $ měsíčně
- Profesionální: 149 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Pouze prodejní nástroje:
- Plus: 19 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 49 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Balíček pro marketing a prodej:
- Plus: 93 $ měsíčně
- Profesionální: 386 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 10 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 250 recenzí)
4. Leadfeeder
Leadfeeder nyní vlastní společnost Dealfront, poskytovatel softwaru, který nabízí několik nástrojů pro prodejní inteligenci a generování potenciálních zákazníků. Leadfeeder je však nejvýraznějším nástrojem v této sadě. ?
Tento program vám poskytuje vysoce kvalitní potenciální zákazníky tím, že identifikuje návštěvníky vašich webových stránek a společnosti, pro které pracují (i když jejich zaměstnanci pracují na dálku). Můžete tak zjistit, které společnosti již mají o váš produkt zájem, a váš prodejní tým může navázat kontakt.
Nejlepší funkce
- Identifikujte návštěvníky vašich webových stránek a sledujte jejich chování při procházení vašich stránek.
- Využijte segmentaci k hodnocení potenciálních zákazníků na základě jejich nákupního záměru a potenciální hodnoty.
- Určete nejlepší kontaktní osobu ve společnostech, které navštěvují vaše stránky.
Omezení
- Někteří uživatelé hlásí chyby při importu dat do CRM systému Leadfeeder.
- Jiní mají pocit, že tým zákaznické podpory Dealfront reaguje pomalu.
Ceny
- Zdarma
- Placená verze: 139 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (765+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 120 recenzí)
5. Ahrefs
Data jsou moc. A pokud jde o vaši SEO strategii, Ahrefs poskytuje výkonná data. Tento kompletní software pro SEO výzkum, analýzu a audit vám umožní činit informovanější rozhodnutí o vaší obsahové strategii. Disponuje nástroji pro hledání nových příležitostí pro obsah, provádění technických vylepšení vašeho webu a dokonce i sledování nejlepších klíčových slov vašich konkurentů. ?
Nejlepší funkce
- Na přehledném panelu máte k dispozici důležité SEO metriky, takže můžete sledovat výkonnost svého webu.
- Prohlížeč webových stránek vám umožňuje sledovat hodnocení klíčových slov a zpětné odkazy vašich konkurentů.
- Nástroj pro vyhledávání klíčových slov vám pomůže naplánovat strategii obsahu a najít nové příležitosti.
Omezení
- Zprávy o zpětných odkazech se mohou načítat pomalu a někteří uživatelé si stěžují, že se ne vždy shodují se zpětnými odkazy v Google Analytics.
- Vzhledem k tomu, že tento program obsahuje tolik funkcí, může být obtížné najít v uživatelském rozhraní funkci, kterou potřebujete.
Ceny
- Lite: 99 $ měsíčně
- Standard: 199 $ měsíčně
- Pokročilý: 399 $ měsíčně
- Enterprise: 999 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (485+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (525+ recenzí)
6. Sprout Social
Pokud sociální média hrají důležitou roli ve vašich marketingových aktivitách v oblasti B2B, Sprout Social vám pomůže zefektivnit tvorbu, publikování a analýzu obsahu.
Obsahuje vestavěný kalendář obsahu a nástroje pro spolupráci a integruje se se všemi vašimi kanály sociálních médií – Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger a Google Business Messages – pro snadné publikování a plánování. Obsahuje dokonce i nástroje pro sledování sociálních médií, takže pokud jde o vaši online reputaci, můžete být v obraze. ?
Nejlepší funkce
- Vytvořte si plán obsahu pomocí sdílené knihovny zdrojů, kalendáře obsahu, komentářů a schvalování.
- Optimalizujte a publikujte obsah na více sociálních médiích současně.
- Využijte integrované nástroje pro automatizaci marketingu a přizpůsobitelné pracovní postupy, abyste mohli rychleji reagovat a komunikovat se zákazníky.
Omezení
- Někteří uživatelé mají pocit, že automatizační funkce nejsou dostatečně přizpůsobitelné nebo specifické.
- Jiní zase zjistili, že nástroje pro sledování sociálních sítí jim neumožňují sledovat dostatek zmínek, klíčových slov nebo frází.
Ceny
- Standard: 249 $ měsíčně
- Profesionální: 399 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 499 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 2 570 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (555+ recenzí)
7. Google Analytics
Pokud chcete porozumět návštěvnosti svého webu, potřebujete Google Analytics. Můžete jej nastavit tak, aby sledoval data o webu, která jsou pro vás nejdůležitější – od růstu organické návštěvnosti přes kanály, ze kterých návštěvníci na váš web přicházejí, až po typy zákazníků, kteří váš web navštěvují nejčastěji. Návštěvnost vašeho webu nemusí být záhadou. ??
Nejlepší funkce
- Přizpůsobitelný dashboard vám umožňuje organizovat, vizualizovat a sdílet data, která jsou pro vás nejdůležitější.
- Data v reálném čase vám ukazují živé cesty zákazníků na vašem webu a zobrazují, odkud pochází váš příchozí provoz.
- Informace o publiku zobrazují demografické údaje, zájmy, polohu, chování a celoživotní hodnotu vašich zákazníků.
Omezení
- Mnoho uživatelů uvádí, že nastavení platformy pro zobrazení požadovaných dat a informací je časově náročné.
- Vzhledem k tomu, že Google shromažďuje uživatelská data, někteří uživatelé mají obavy ohledně ochrany soukromí.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 6 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 580 recenzí)
8. Google Search Console
Buďme upřímní: všichni, kdo vytváříme obsah optimalizovaný pro hodnocení vyhledávačů, v podstatě pracujeme pro Google. Takže můžeme rovnou dostávat pokyny přímo od šéfa (alias robotů Google). ?
Google Search Console vám ukáže, jak optimalizovat obsah, a vysvětlí problémy, které brání vašemu webu v dosahování dobrého hodnocení. Poskytuje vám informace, které potřebujete k tomu, abyste se objevili na stránkách s výsledky vyhledávání – a to zdarma.
Nejlepší funkce
- Sledujte organický provoz a výkonnost webu
- Odešlete mapu svého webu nebo jednotlivé URL adresy, aby byly prohledány a rychleji se dostaly do žebříčku.
- Zjistěte, co brání vašemu webu v lepším umístění ve vyhledávačích.
Omezení
- Chybí možnosti přizpůsobení
- Neposkytuje data v reálném čase – většina dat bude několik dní stará.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (215+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 165 recenzí)
9. Zoom
Pokud jste se v posledních třech letech neskrývali pod kamenem (což bychom vám neměli za zlé), pravděpodobně jste o Zoomu slyšeli a pravděpodobně jste ho i používali. Jedná se o jednu z nejlepších platforem pro videokonference, která byla rozšířena o lepší zdroje pro pořádání velkých online akcí a webinářů. Umožňuje vám setkávat se tváří v tvář se zákazníky z celého světa – bez nutnosti soukromého letadla. ?️
Nejlepší funkce
- Virtuální schůzky umožňují vašemu prodejnímu týmu a týmu zákaznické podpory komunikovat s klienty bez ohledu na to, kde se na světě nacházejí.
- Platforma pro akce vám umožňuje pořádat virtuální konference, školení nebo veletrhy v rámci vašich marketingových akcí a iniciativ zaměřených na zapojení zákazníků.
- Plánovač schůzek usnadňuje pozvání zákazníků a sdílení odkazu pro připojení.
Omezení
- Bezplatný tarif automaticky ukončí vaši schůzku po 40 minutách.
- Platforma měla v minulosti problémy s bezpečností a ochranou soukromí, takže nemusí být nejlepší volbou pro sdílení citlivých informací.
Ceny
- Základní: zdarma
- Pro: 149,90 $
- Podnikání: 199,90 $
- Business Plus: 250 $
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (53 510+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 630 recenzí)
10. BuzzSumo
BuzzSumo je komplexní nástroj pro optimalizaci vyhledávačů, obsahový marketing a správu reputace. Váš tým pro obsahový marketing jej může použít k plánování kalendáře obsahu a zvýšení organické návštěvnosti, zatímco váš PR tým jej může využít ke správě vaší online reputace a budování povědomí o značce. Můžete jej dokonce použít k prověření konkurence a udržení si náskoku. ?
Nejlepší funkce
- Nástroje pro vyhledávání a výzkum vám pomohou najít klíčová slova a témata pro SEO obsahový marketing a poté zobrazí nejlépe hodnocené články o těchto tématech.
- Funkce monitorování vám umožňují sledovat nové zpětné odkazy a nastavit upozornění na zmínky o značce a témata, která jsou pro vás důležitá.
- Databáze autorů, tvůrců a novinářů vám pomůže spojit se s influencery, kteří mají zájmy související s nabídkou vaší značky.
Omezení
- Někteří uživatelé mají pocit, že funkce pro vytváření reportů by mohly být intuitivnější a uživatelsky přívětivější.
- Pokud chcete využít všechny funkce programu na maximum, čeká vás strmá křivka učení.
Ceny
- Tvorba obsahu: 199 $ měsíčně
- PR a komunikace: 299 $ měsíčně
- Balíček: 499 $ měsíčně
- Enterprise: 999 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
11. Leadpages
Navrhněte svůj web s ohledem na generování potenciálních zákazníků pomocí Leadpages. Tato platforma je ideálním nástrojem pro tvorbu webových stránek pro malé B2B podniky. Umožňuje snadno vytvořit webové stránky bez jakýchkoli zkušeností nebo znalostí programování. Každá stránka je optimalizována pro prodej. I začátečníci to budou považovat za hračku. ?
Nejlepší funkce
- Stovky šablon webových stránek optimalizovaných pro hodnocení potenciálních zákazníků a konverze
- Technologie AI vám pomůže vytvořit text a obrázky pro vaše webové stránky během několika minut.
- Nástroj pro tvorbu vstupních stránek vám pomůže vysvětlit výhody vašeho produktu.
Omezení
- Uživatelé hlásí omezené možnosti přizpůsobení.
- Někteří uživatelé mají pocit, že vestavěné formuláře pro potenciální zákazníky neshromažďují dostatek informací o potenciálních zákaznících.
Ceny
- Standard: 37 $ měsíčně
- Pro: 74 $ měsíčně
- Pokročilé: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
12. Sumo
Znáte ty vyskakovací okna, která se objevují snad na každém webu a žádají vás o zadání e-mailové adresy výměnou za něco (slevový kód, e-knihu, bezplatný vzdělávací zdroj)? Je velmi pravděpodobné, že byly vytvořeny pomocí Sumo.
Tato aplikace vám umožňuje přidat na váš web vyskakovací okno pro zadávání e-mailových adres a rozšiřovat tak seznam odběratelů s každým návštěvníkem webu. Stačí ji nastavit, pohodlně se usadit, relaxovat a odesílat e-maily. ?
Nejlepší funkce
- Vyskakovací okno vyzve návštěvníky vašeho webu, aby sdíleli svou e-mailovou adresu, abyste mohli rozšířit svůj seznam odběratelů.
- Smart Bar vám umožňuje vložit pole pro sběr e-mailů do horní nebo dolní části vašich webových stránek a příspěvků.
- Pluginy pro WordPress, Shopify a Google Tag Manager
Omezení
- Ačkoli tato aplikace nabízí integraci s mnoha nejoblíbenějšími marketingovými nástroji, někteří uživatelé si stěžují, že neexistuje integrace s více specializovanými nástroji pro e-mailový marketing.
- Bezplatná verze zobrazuje branding Sumo ve vašem vyskakovacím okně.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 39 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (65+ recenzí)
13. Litmus
Tento nástroj pro e-mailový marketing vás provede od nápadu až po realizaci. ? ?
Litmus můžete použít k vytváření e-mailů, spolupráci s týmem, schvalování, testování, personalizaci, odesílání a analýze e-mailových kampaní z jednoho místa. E-mailový marketing je pro B2B podniky stále jedním z nejvýhodnějších způsobů reklamy a tento nástroj vám pomůže ho správně využít.
Nejlepší funkce
- Vytvořte knihovnu svých aktuálních e-mailových marketingových prostředků, jako jsou obrázky, grafika, tlačítka a loga.
- Vytvářejte a personalizujte e-mailové kampaně s živým obsahem e-mailů a doporučeními založenými na umělé inteligenci.
- Otestujte doručitelnost, abyste se vyhnuli skončení ve složkách se spamem.
Omezení
- Někteří uživatelé hlásí, že načítání obrázků a náhledů e-mailů je pomalé.
- Možnosti přizpůsobení rozložení ovládacího panelu jsou omezené.
Ceny
- Základní: 99 $ měsíčně
- Plus: 199 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 3,6/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
14. Moz
Až budete připraveni zvýšit organickou návštěvnost svého webu, tento SEO nástroj vám dá vše do rukou. ?️
Stejně jako Ahrefs nebo Semrush je Moz program pro optimalizaci vyhledávačů, který vám pomůže naplánovat strategii B2B content marketingu a přilákat více návštěvníků na váš web. Můžete analyzovat, jak efektivně se váš web umisťuje v žebříčku, porovnat se s konkurencí a objevit způsoby, jak vylepšit svůj web nebo rozšířit jeho obsah.
Nejlepší funkce
- Nástroj pro výzkum klíčových slov vám pomůže objevit příležitosti k vytvoření užitečného obsahu B2B.
- Nástroj pro optimalizaci obsahu vám ukáže, jak vylepšit SEO na stránkách, aby se vaše vstupní stránky nebo blogy dostaly na vyšší pozice ve vyhledávačích.
- Nástroj pro výzkum odkazů sleduje kvalitu a množství zpětných odkazů na váš web.
Omezení
- Několik uživatelů si stěžuje, že design není tak uživatelsky přívětivý jako u podobných nástrojů.
- Jiní považují pokročilé analytické nástroje za obtížně naučitelné.
Ceny
- Standard: 99 $ měsíčně
- Střední: 179 $ měsíčně
- Velký: 299 $ měsíčně
- Premium: 599 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (385+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 340 recenzí)
15. Google Attribution
Kde jsou první uživatelé?! Protože tato aplikace Google je teprve v plenkách. ?
Google Attribution je stále ve fázi beta testování, ale je zdarma k vyzkoušení, což z něj činí jeden z nejvýhodnějších marketingových nástrojů pro B2B společnosti. Využívá algoritmy strojového učení Google k přesnému přiřazení zásluh za kliknutí na reklamy, která vedou ke konverzím, což vám pomůže činit lepší rozhodnutí o alokaci zdrojů ve vašem rozpočtu na placenou reklamu.
Nejlepší funkce
- Je zdarma, zatímco většina softwaru pro B2B marketing zdarma není.
- Pomůže vám pochopit, které placené reklamní kanály mají nejlepší konverzní poměr.
- Umožní vám analyzovat potenciální dopad přerozdělení rozpočtu mezi různé placené kanály.
Omezení
- Někteří uživatelé považují za obtížné konfigurovat data a vytvářet rozsáhlé zprávy.
- Jiní si stěžují, že lze přidat pouze omezený počet uživatelů, takže tato aplikace nemusí být vhodná pro větší týmy.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: N/A
16. Hootsuite
Hootsuite je jedním z největších jmen v oblasti správy sociálních médií. A díky jeho funkcím bude správa vašich kampaní na sociálních médiích hračkou! ?
Z aplikace můžete plánovat, rozvrhovat a publikovat příspěvky a navíc sledovat placené reklamy, komentáře, konverzace a metriky výkonu. Ať už publikujete na kolika sociálních sítích, budete mít vše pohromadě na jednom místě.
Nejlepší funkce
- Naplánujte si kalendář obsahu sociálních médií a publikujte příspěvky na všech svých kanálech z jednoho místa.
- Zobrazte si všechny oznámení ze sociálních médií v jedné doručené poště.
- Využijte integraci se všemi hlavními platformami sociálních médií i s oblíbenými marketingovými nástroji, jako jsou Mailchimp, HubSpot, Dropbox a Canva.
Omezení
- Tagy, zmínky a další funkce nejsou v Hootsuite k dispozici pro všechny kanály sociálních médií, což znamená, že po zveřejnění příspěvků je možná budete muset upravit.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s integrovanými nástroji pro psaní založenými na umělé inteligenci.
Ceny
- Profesionální: 99 $ měsíčně
- Tým: 249 $ měsíčně
- Podnikání: 739 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 4 040 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (3 475+ recenzí)
17. Zmínka
Pokud jste někdy měli pocit, že hledání komentářů na sociálních médiích, které se týkají vaší značky, je jako hledání jehly v kupce sena, pak potřebujete Mention. Pomůže vám najít každou jehlu v každé online kupce sena. ?
Mention provádí sociální monitoring, který sleduje miliardy online zdrojů, aby našel zmínky o vaší značce nebo klíčová slova související s vaší značkou, což vám usnadňuje zapojit se do konverzace.
Nejlepší funkce
- Získejte upozornění na zmínky o značce, klíčová slova, témata z oboru nebo konkrétní publikace.
- Získejte přehled o datech týkajících se vašeho publika, vaší značky, konkurence nebo témat z oboru.
- Publikujte na všech svých marketingových kanálech sociálních médií z jednoho místa.
Omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokud při nastavování upozornění nejste důkladní, snadno můžete přehlédnout zmínky.
- Jiní tvrdí, že program často opomíjí zmínky, které obsahují zkratky nebo se nacházejí na méně známých webových stránkách.
Ceny
- Solo: 41 $ měsíčně
- Pro: 83 $ měsíčně
- Pro Plus: 149 $ měsíčně
- Společnost: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (435+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
18. Kissmetrics
Marketing je o lidech, stejně jako Kissmetrics. ?
Tato platforma sleduje návštěvníky vašich webových stránek a uživatele aplikací, aby vám pomohla zjistit, na které stránky klikají, jaký obsah čtou a jaké produkty kupují. Ano, Kissmetrics můžete použít k zobrazení rozsáhlých dat o vašem webu, například které stránky mají nejvyšší konverzní poměr, ale můžete jej také použít k zobrazení individuální cesty zákazníka od prvního okamžiku, kdy daná osoba navštíví váš web.
Nejlepší funkce
- Přizpůsobitelný dashboard vám umožní sledovat data, která jsou pro vás důležitá, od denní konverzní míry až po výkonnost různých marketingových trychtýřů.
- Zprávy o A/B testování vám umožňují testovat nové vstupní stránky nebo funkce aplikací, abyste se mohli zaměřit na nejúspěšnější obsah.
- Informace o produktech vám ukážou, které funkce a plány vaši zákazníci využívají nejčastěji.
Omezení
- Načítání podrobných datových zpráv může trvat dlouho.
- Omezená integrace s jinými marketingovými nástroji
Ceny
- Platba podle skutečného využití: 0,0025 $ za událost
- Silver: 199 $ měsíčně
- Gold: 499 $ měsíčně
- Platinum: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 165 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
19. Metadata
Pokud má váš marketingový tým někdy potíže oslovit správnou cílovou skupinu, připravte se na to, že se vám to podaří. ?
Metadata využívá přístup dvojitého trychtýře, který vám pomůže sledovat a optimalizovat vaše marketingové kampaně (trychtýř jedna) a vaše marketingové aktivity založené na účtech (trychtýř dva). Z aplikace můžete spouštět a spravovat své marketingové kampaně na sociálních médiích a reklamní kampaně s cenou za proklik a pomocí cílení na publikum se ujistit, že oslovujete správné lidi na každé platformě – od Instagramu po Google Ads.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte profily cílových skupin pomocí více než 10 různých zdrojů dat, včetně vašeho CRM nástroje, údajů o záměrech nebo demografických, firmografických a technografických údajů.
- Využijte knihovnu kampaní k rychlému spuštění digitálních marketingových kampaní na více platformách.
- Spouštějte a sledujte výsledky experimentů s kampaněmi, abyste otestovali nové cílové skupiny, sdělení nebo marketingové strategie.
Omezení
- Omezená integrace s novějšími a specializovanějšími marketingovými nástroji (nad rámec CRM a reklamních kanálů) a absence otevřeného API.
- Někteří uživatelé uvádějí, že proces rozvoje publika je časově náročný.
Ceny
- Metadata Demand Hub: 60 000 USD ročně
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
20. Owler
Owler je podrobný výzkumný nástroj pro prodejní týmy. Můžete jej použít k získání dalších informací o klientech, kteří již jsou ve vašem systému SaaS CRM, nebo k objevování nových klientů, kteří odpovídají vašemu ideálnímu profilu zákazníka. Tento program vám pomůže zjistit všechny potřebné informace o potenciálních zákaznících ještě předtím, než zahájíte oslovování. ?️
Nejlepší funkce
- Databáze více než 15 milionů společností, kterou můžete filtrovat a třídit podle obchodních atributů.
- Přehled o financování, akvizicích, novinkách, investicích, změnách ve vedení společnosti a dalších informacích.
- Integrace se Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams a ChatGPT
Omezení
- Omezené informace o specializovaných a malých podnicích
- Bezplatný tarif vám umožňuje sledovat pouze 5 společností, což pro většinu prodejních týmů nestačí.
Ceny
- Komunita: Navždy zdarma
- Pro: 35 $ měsíčně
- Max: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (445+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (3+ recenze)
Posuňte svůj B2B marketing na vyšší úroveň s ClickUp
Správný software pro B2B marketing vám nejen pomůže navázat kontakt s novými zákazníky, ale také vám pomůže lépe spravovat vztahy se stávajícími zákazníky. Můžete tak budovat trvalou loajalitu a zvyšovat prodej v průběhu celého životního cyklu zákazníka.
Kvalitní software navíc usnadňuje práci vašemu týmu tím, že ho zbavuje náročných úkolů. Výsledkem jsou spokojenější zákazníci, spokojenější tým a spokojenější svět. ?
A pokud chcete B2B marketingový nástroj, který potěší i váš rozpočet, vyzkoušejte ClickUp. Má sílu nahradit několik marketingových nástrojů a můžete ho začít používat ještě dnes zdarma.