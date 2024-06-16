Metody výzkumu uživatelů pro zlepšení uživatelské zkušenosti

Vložili jste někdy celé své srdce a duši do návrhu produktu, jen abyste zjistili, že u uživatelů neuspěl? Pokud ano, pak možná výzkum uživatelské zkušenosti (UX) byl buď chybějící složkou, nebo dodatečným nápadem.
Metody výzkumu UX zahrnují systematické studium vaší cílové skupiny pomocí řady přístupů. Cílem je pochopit, co si myslí, cítí a dělají při interakci s produktem nebo službou. Tyto znalosti vám pomohou navrhnout řešení, která jsou nejen použitelná, ale také příjemná a splňují očekávání uživatelů.
Žádná strategie UX není úplná bez řádného výzkumu chování uživatelů. Výzkum uživatelské zkušenosti není volitelný – je zásadní vědět, zda váš produkt obstojí v reálném světě mimo kontrolované prostředí, ve kterém byl vytvořen a testován.
V tomto článku se podrobně podíváme na různé metody výzkumu UX, které používají produktové a designové týmy. Dozvíte se také, jak shromažďovat data od uživatelů a jak využít kvalitativní poznatky v procesu návrhu produktu ke zlepšení spokojenosti uživatelů.
Proč je výzkum UX důležitý?
Úspěšné produkty jsou založeny na poznatcích vycházejících z hodnot. Investováním času a zdrojů do porozumění chování uživatelů prostřednictvím výzkumu UX můžete vytvořit podrobný proces návrhu UX, který pomáhá:
- Omezte změny nebo dodatečné úpravy v celkovém návrhu a vývoji
- Vytvářejte produkty, které řeší skutečné problémy uživatelů a rezonují s vaší cílovou skupinou.
- Navrhujte snadno použitelné produkty, které povedou k šťastnější a věrnější uživatelské základně.
- Podpořte růst podnikání, protože spokojení a loajální uživatelé se k vám budou vracet a pomohou vám zvýšit celkové tržby.
Výzkum UX je základním kamenem úspěšného vývoje produktů. Začleněním správných metod výzkumu UX do celého procesu návrhu můžete vytvořit produkty, které si vaši uživatelé zamilují.
Výzkum UX se liší od tradičního projektového řízení a agilního výzkumu. Zde je vysvětlení:
|Funkce
|Výzkum UX
|Tradiční výzkum projektového řízení
|Agilní výzkum
|Zaměření
|Chování a potřeby uživatelů
|Rozsah projektu, časový harmonogram a rozpočet
|Zpětná vazba uživatelů k vývoji designu
|Techniky
|Testování použitelnosti, rozhovory, průzkumy
|Rozhovory se zainteresovanými stranami, analýza konkurence, průzkum trhu
|Rozhovory s uživateli, A/B testování, testování prototypů a zpětná vazba
Typy výzkumu UX
Výzkum UX pomáhá zjistit, jak uživatelé s vaším produktem interagují a co od něj očekávají. Výzkum dále pomáhá odhalit motivace, chování a slabá místa uživatelů. Ale jakou metodu použít? Metody výzkumu UX lze obecně rozdělit do těchto kategorií:
Kvalitativní vs. kvantitativní
Téměř všechny výzkumné metody spadají do těchto dvou širokých kategorií – kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody.
Kvantitativní výzkum se zaměřuje na měřitelné informace, včetně numerických dat nebo jiných cenných poznatků, které lze měřit a porovnávat. Umožňuje vám identifikovat trendy, vzorce a další poznatky z vašich dat. K shromažďování informací využívá přístupy jako sběr zpětné vazby k produktu, A/B testování nebo testování použitelnosti.
Kvalitativní výzkum se naopak zaměřuje na subjektivní analýzu chování a zpětné vazby uživatelů. Prostřednictvím technik, jako jsou rozhovory s uživateli, zkoumá postoje, motivace a myšlenky uživatelů. To může hrát klíčovou roli v procesu návrhu a pomáhá vytvářet šablony wireframů, které vašim vývojovým týmům a dokonce i klientům pomáhají představit si konečný cíl vašeho vývojového procesu.
Postojové vs. behaviorální
Výzkum postojů, který je klíčovým aspektem výzkumu a designu uživatelské zkušenosti, se zabývá „proč“ za rozhodnutími a chováním uživatelů. Využívá názory, pocity a vnímání uživatelů ohledně produktu a poskytuje cenné informace o tom, jak uživatelé při používání produktu uvažují. Tento subjektivní přístup zahrnuje průzkumy, rozhovory s uživateli a další formy získávání zpětné vazby od uživatelů. Výsledky pomáhají organizacím porozumět chování uživatelů a vylepšovat své produkty.
Behaviorální výzkum se mezitím zabývá tím, jak uživatelé interagují s produktem nebo službou. Tento druh výzkumu často zahrnuje observační metody, jako je testování prototypů, sledování kliknutí, teplotní mapy, sledování pohybu očí a další techniky uživatelského výzkumu, které slouží k zachycení behaviorálních dat.
Porozumění různým metodám výzkumu UX
Nyní, když jsme prozkoumali dvě hlavní kategorie výzkumu UX, vás pravděpodobně zajímají konkrétní metody, které tvoří rámec vašeho výzkumu UX. Zde je zjednodušená verze každé metody výzkumu UX a jejích cílů a toho, jak mohou poskytnout informace o chování a preferencích uživatelů :
Rozhovory s uživateli
Tato metoda výzkumu uživatelů je jedním z nejslibnějších způsobů, jak získat zpětnou vazbu a názory uživatelů. Prostřednictvím otevřených otázek a aktivního naslouchání pomáhají rozhovory s uživateli výzkumníkům shromažďovat kvalitativní data o skrytých motivacích, myšlenkových procesech a frustracích, které nemusí být zřejmé pomocí jiných metod.
Kdy použít:
- Shromažďování poznatků o uživatelích v rané fázi procesu návrhu, aby bylo možné informovat o počátečních konceptech a funkcích
- Podrobné zkoumání konkrétních uživatelských zkušeností s cílem porozumět problémům uživatelů a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Odhalení motivace uživatelů a myšlenkových procesů, které stojí za jejich činy a chováním
- Ověřování návrhových předpokladů a testování prototypů s cílovými uživateli
A/B testování
Další metodou, jak získat zpětnou vazbu od uživatelů, je A/B testování. Tato metoda výzkumu UX porovnává dvě verze designu, textu nebo jiných prvků (např. umístění tlačítek, rozložení) s nepatrnými rozdíly, aby zjistila, která z nich má u uživatelů lepší odezvu.
Kdy použít:
- Pro testování postupných změn designu nebo aktualizací stávajícího rozhraní
- Optimalizace stávajících funkcí nebo funkcionalit, aby bylo možné pochopit, jak je uživatel s aktualizací spokojený.
Průzkumy
Podobně jako rozhovory s uživateli i průzkumy získávají od uživatelů podrobné informace. Namísto podrobných rozhovorů s konkrétními uživateli se však průzkumy zaměřují na sběr dat od větší skupiny pomocí typických otázek (výběr z možností, Likertova stupnice, otevřené otázky), které jsou navrženy tak, aby shromáždily názory, preference a chování uživatelů související s konkrétním tématem nebo produktem.
Kdy použít:
- Shromažďování zpětné vazby od uživatelů k existujícím funkcím nebo konceptům
- Měření názoru uživatelů na produkt nebo službu
- Porozumění preferencím a názorům uživatelů v širokém měřítku
Vytvoření uživatelské persony
Vytvoření uživatelské persony zahrnuje vývoj fiktivních postav, které reprezentují vaše cílové segmenty uživatelů. Tyto persony jsou založeny na datech z výzkumu uživatelů (rozhovory, průzkumy, pozorování) a ztělesňují charakteristiky, chování, potřeby a cíle vašich ideálních uživatelů.
Kdy použít:
- Během prototypování nebo konceptualizace designu produktu, aby bylo zajištěno, že váš design a navigace odpovídají potřebám uživatelů.
Třídění karet
Třídění karet je metoda výzkumu zaměřená na uživatele, při které jsou účastníci požádáni, aby informace rozdělili do skupin, které pro ně dávají smysl. Tento proces pomáhá výzkumníkům pochopit, jak uživatelé vnímají a kategorizují informace, a odhaluje potenciální problémy s použitelností informační architektury, systémů označování nebo navigace na webových stránkách.
Pokud chcete začít s tříděním karet za účelem provádění testů použitelnosti, doporučujeme použít šablonu ClickUp Card Sorting Template. Je snadno přizpůsobitelná a obsahuje základní rámec, který vám pomůže:
- Nastavení a provádění sezení s tříděním karet
- Zachyťte reakce uživatelů a postřehy do smysluplných kategorií
- Analyzujte výsledky a proveďte aktualizace svého produktu na základě dat
Kdy použít:
- Strukturování navigace webových stránek nebo informační architektury
- Vývoj systémů označování pro nabídky, kategorie nebo jiné designové prvky
- Hodnocení účinnosti stávajících návrhů nebo navigace produktu
Testování konceptu
Testování konceptu zahrnuje předložení raných návrhů (např. skic, wireframů, prototypů) uživatelům za účelem získání zpětné vazby a identifikace případných závažných problémů s použitelností před investováním významných prostředků do vývoje.
Cíl: Ověřit koncepce designu v raných fázích vývojového procesu. Shromážděním zpětné vazby uživatelů k počátečním nápadům mohou výzkumníci včas identifikovat potenciální problémy a opakovaně upravovat design, aby vytvořili řešení zaměřené na uživatele.
Kdy použít:
- Hodnocení počátečních návrhů před investováním zdrojů do vývoje
- Identifikace hlavních problémů s použitelností v návrhu konceptu
- Změření zájmu uživatelů o navrhované řešení
- Získání včasné zpětné vazby pro opakované vylepšování návrhů
Etnografický (terénní) výzkum
Etnografický výzkum zahrnuje pozorování uživatelů v jejich přirozeném prostředí, aby bylo možné lépe porozumět jejich potřebám, chování a výzvám v kontextu jejich každodenního života. Tato výzkumná metoda umožňuje komplexnější pochopení chování uživatelů, protože uživatelé vykonávají úkoly a provádějí akce přirozeně, aniž by byli podrobeni podrobné analýze.
Cíl: Získat hlubší pochopení základních důvodů chování uživatelů. Pozorováním uživatelů v jejich přirozeném prostředí mohou výzkumníci odhalit skryté potřeby, výzvy a příležitosti pro design, které by pomocí jiných kvalitativních nebo kvantitativních metod nemusely být zřejmé.
Kdy použít:
- Porozumění chování uživatelů v reálných kontextech
- Během prototypování nebo testování použitelnosti odhalit skryté potřeby a výzvy, které uživatelé možná nedokážou vyjádřit.
Studie deníků
Studie deníků zahrnují požádání uživatelů, aby dokumentovali své zkušenosti s produktem nebo službou po určitou dobu (obvykle dny nebo týdny). Účastníci obvykle zaznamenávají své myšlenky, pocity a akce související s produktem ve formě deníku, případně spolu se screenshoty, fotografiemi nebo videi.
Cíl: Získat vhled do chování a postojů uživatelů v průběhu času v přirozeném prostředí. Tato metoda umožňuje výzkumníkům zachytit uživatelské zkušenosti v reálném čase a porozumět tomu, jak uživatelé s produktem interagují po delší dobu.
Kdy použít:
- Porozumění chování a postoji uživatelů v průběhu času, např. vnímání před aktualizací vs. po aktualizaci produktu.
- Získání vhledu do emocionálních reakcí uživatelů na produkt
- Během nepřetržitého testování nemusí být některé problémy s použitelností zřejmé v jedné testovací relaci. Zde uživatel nejen používá produkt, ale také aktivně provádí úkoly a plní roli testera, čímž pomáhá s výzkumem chování a postojů.
Testování použitelnosti
Testy použitelnosti zahrnují pozorování uživatelů při interakci s produktem nebo prototypem za účelem identifikace problémů s použitelností, vyhodnocení celkové uživatelské zkušenosti a identifikace oblastí, které je třeba zlepšit. Výzkumníci obvykle provádějí testy použitelnosti v kontrolovaném prostředí, kde žádají uživatele, aby provedli konkrétní úkoly, přičemž pozorují jejich chování, shromažďují jejich zpětnou vazbu a identifikují případné problémy, na které narazí.
Pokud chcete zaznamenat zpětnou vazbu uživatelů a konkrétní akce uživatelů v dobře naplánované dokumentaci, doporučujeme vám podívat se na šablonu ClickUp Usability Testing Template. Šablona obsahuje všechny základní procesy pro vývoj a design produktu a pomůže vám zaznamenat všechny podrobnosti, od toho, jak uživatelé interagují s vaším produktem, webem nebo aplikací, až po jejich klíčové problémy a zpětnou vazbu.
Cíl: Identifikovat a řešit problémy s použitelností před uvedením produktu na trh. Pozorováním toho, jak uživatelé s produktem interagují, mohou výzkumníci identifikovat oblasti, které vyvolávají zmatek, frustraci nebo neefektivitu, a na základě toho upravit design tak, aby byl produkt uživatelsky přívětivější.
Kdy použít:
- Identifikace problémů s použitelností produktu nebo prototypu
- Hodnocení celkové uživatelské zkušenosti
- Shromažďování zpětné vazby od uživatelů ohledně konkrétních designových prvků
- Iterace návrhu za účelem zlepšení použitelnosti
Sledování kliknutí/sledování pohybu myši
Sledování kliknutí nebo sledování pohybu myši je technika webové analytiky, která zaznamenává kliknutí uživatelů na webových stránkách nebo v aplikacích. Software zaznamenává data o tom, kde uživatelé klikají, jak často klikají na konkrétní prvky a v jakém pořadí.
Tyto údaje lze vizualizovat v heatmapách nebo zprávách o klikání, které poskytují informace o vzorcích chování uživatelů, identifikují oblíbené oblasti obsahu a odhalují potenciální problémy s použitelností.
Kdy použít:
- Porozumění vzorcům chování uživatelů v rámci digitálního produktu
- Identifikace oblíbených oblastí obsahu a uživatelských cest
- Odhalení potenciálních problémů s použitelností na základě vzorců klikání uživatelů
- A/B testování různých variant designu, aby se zjistilo, která z nich získává více kliknutí
Focus group
Focus group je moderovaná diskuse s malou skupinou uživatelů (obvykle 5–8), jejímž cílem je získat různé pohledy na produkt, službu, konkrétní funkci nebo designový koncept. Moderátor vede diskusi, klade otevřené otázky, aby podnítil konverzaci, vyvolal nápady a shromáždil zpětnou vazbu uživatelů k různým aspektům produktu.
Kdy použít:
- Generování počátečních nápadů a podněcování kreativního myšlení
- Zkoumání postojů uživatelů a jejich prvních reakcí na produkt nebo koncept
- Identifikace potenciálních problémů s použitelností před investicí do rozsáhlého výzkumu
- Shromažďování zpětné vazby od uživatelů k různým variantám designu
Benchmarking
Benchmarking zahrnuje porovnání výkonnostních metrik vašeho produktu (např. konverzních poměrů a doby dokončení úkolů) s průmyslovými standardy nebo produkty konkurence. Tato metoda vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a zůstat konkurenceschopní na trhu.
Cíl: Získat statistické údaje, které vám pomohou identifikovat oblasti, ve kterých váš produkt vyniká nebo zaostává ve srovnání s konkurencí nebo průmyslovými standardy. Porozuměním relativním silným a slabým stránkám vašeho produktu můžete stanovit priority pro zlepšení a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Kdy použít:
- Postprodukce nebo vydání, abyste pochopili, jak si vedou vaše klíčové metriky na základě průmyslových standardů
Výběr správné metody výzkumu UX
Vzhledem k tomu, že existuje tolik metod výzkumu UX, vyvstává otázka: jak vybrat tu správnou metodu pro svůj projekt? Mezi faktory, které lze při výběru metody výzkumu UX zohlednit, patří:
- Cíle projektu: Co chcete svým výzkumem dosáhnout? Chcete identifikovat problémy s použitelností, porozumět potřebám uživatelů nebo změřit zájem uživatelů o novou funkci? Sladění výzkumné metody s vašimi cíli zajistí, že shromáždíte nejrelevantnější data.
- Výzkumné otázky: Jasně definujte otázky, na které potřebujete odpovědi. To vám pomůže při výběru metody, která poskytne data nezbytná k zodpovězení těchto otázek.
- Rozpočet a časový harmonogram: Různé výzkumné metody se liší náklady a časovou náročností. Zvažte omezení svých zdrojů a vyberte metodu, která odpovídá omezením vašeho projektu.
- Dostupnost uživatelů: Nábor správných účastníků může mít vliv na časový harmonogram vašeho výzkumu. Zamyslete se nad počtem uživatelů, které potřebujete oslovit, a nad proveditelností jejich náboru pro zvolenou metodu (např. osobní rozhovory vs. online průzkumy).
- Kontext uživatele: Porozumění kontextu, ve kterém uživatelé s vaším produktem interagují, je zásadní. Některé metody, jako například etnografický výzkum, vynikají v zachycování chování uživatelů v jejich přirozeném prostředí, zatímco jiné, jako například testování použitelnosti, mohou vyžadovat více kontrolované prostředí.
Je však důležité si uvědomit, že neexistuje jediná „nejlepší“ metoda výzkumu UX.
Co je třeba vědět: Nejúčinnější výzkumný přístup často zahrnuje kombinaci technik. Tento koncept se nazývá triangulace, přičemž se k prozkoumání stejného problému používají tři nebo více metod, což posiluje platnost a spolehlivost vašich zjištění.
Nástroje a zdroje pro výzkum UX
Existuje několik nástrojů pro návrh UX, které vám také mohou pomoci implementovat více metod výzkumu UX pro vaše konkrétní potřeby. Mezi ně mohou patřit:
- Nástroje pro průzkum, které vám pomohou vytvořit formuláře nebo online průzkumy pro sběr kvantitativních a kvalitativních dat od velké skupiny uživatelů.
- Nástroje pro prototypování nebo nástroje pro tvorbu drátových modelů, které lze použít k vytváření interaktivních prototypů pro testování použitelnosti a shromažďování zpětné vazby od uživatelů k návrhům designu.
- Pokročilé nástroje pro sledování kliknutí a chování vám mohou pomoci zachytit teplotní mapy a získat přehled o chování uživatelů a vzorcích jejich zapojení.
K shromažďování dat sice potřebujete tyto specializované nástroje, ale zároveň potřebujete jednotnou platformu, která dokáže tato data ukládat, analyzovat a pomáhá vám je využívat pro výzkum uživatelů a získávání poznatků.
Zde přichází na scénu všestranný nástroj jako ClickUp. Toto pokročilé řešení pro produktivitu a řízení projektů má specializované funkce pro návrh a výzkum UX.
S řešením ClickUp Design Project Management můžete spolupracovat, organizovat a pracovat s kreativními týmy napříč vaším portfoliem. Nabízí robustní sadu funkcí speciálně navržených pro vylepšení vašeho procesu výzkumu UX, designu nebo redesignu. S ClickUp můžete:
- Vytvářejte a shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů prostřednictvím průzkumů a dotazníků. S ClickUp Form View můžete snadno vytvářet formuláře pro shromažďování zpětné vazby od uživatelů, zaznamenávat relevantní informace a automaticky převádět odpovědi na sledovatelné úkoly, aby vám nic neuniklo.
- Spolupracujte, brainstormujte a vyvíjejte komplexní výzkumné plány, přičemž každý tým dokumentuje své výzkumné výsledky v jediném dokumentu. S ClickUp Docs můžete zajistit spolupráci v reálném čase , díky které budou všichni členové vašeho týmu na stejné vlně.
- Analyzujte podrobně své zjištění a uživatelská data pomocí přizpůsobitelných zobrazení, abyste mohli studovat výsledky výzkumu UX způsobem, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. ClickUp Views vám pomůže vizualizovat vaše data v více než 15 zobrazeních, včetně Gantt, Tabulka, Časová osa, Pracovní vytížení, Seznamy, Kanban a dalších.
- Použijte tabule ClickUp Whiteboards pro brainstorming výzkumných otázek, uživatelských osobností a návrhových nápadů. Tyto vizuální nástroje podporují kreativitu a povzbuzují tým k účasti na výzkumném procesu. Navíc s ClickUp Mindmaps můžete své nápady a vývojové diagramy převést na akční plány, které vám pomohou přejít do akčního režimu během několika minut.
- Maximalizujte svůj výzkum UX pomocí ClickUp Brain, vestavěného AI asistenta, který vám pomůže generovat designové persony, komponenty, uživatelské cesty, kreativní briefy a další. To vám pomůže urychlit proces výzkumu a snadno analyzovat cenné datové body.
Kromě těchto funkcí můžete dokonce použít připravené a plně přizpůsobitelné šablony ClickUp, abyste mohli začít s výzkumem UX během několika sekund. Šablona plánu výzkumu uživatelů ClickUp poskytuje jasnou strukturu pro definování cílů a podrobností vašeho výzkumu uživatelů. Díky tomu budou všechny zúčastněné strany sdílet stejná očekávání a vaše týmy UX budou moci efektivně komunikovat, plánovat a provádět výzkum UX.
Pro získání konkrétních poznatků můžete využít šablonu ClickUp User Studies Template. Poskytuje strukturovaný způsob shromažďování poznatků, zpětné vazby a doporučení od uživatelů a tyto odpovědi přeměňuje na praktické úkoly pro vaše plánování použitelnosti. Šablona obsahuje:
- Vlastní stavy pro označení aktivit jako Uzavřeno, Analýza, Doporučení, Nový záznam a Zrušeno
- Vlastní pole s atributy, jako je zdroj, stav ověření, softwarový aspekt, akce, e-mail uživatele a další
- Vlastní zobrazení, která vám pomohou vizualizovat data v různých pohledech, jako je formulář pro výzkum uživatelů, potřebné akce, poznatky, průvodce pro začátečníky a proces výzkumu.
- Funkce, které vám pomohou spravovat všechny vaše úkoly a zlepšit sledování uživatelských studií, včetně sledování času, značkování, varování o závislostech, e-mailů a dalších.
Aktuální trendy a budoucí směřování výzkumu UX
Metody výzkumu UX, které jsme dnes prozkoumali, existují již delší dobu. S vývojem technologií a metodik však nové výzkumy a trendy neustále poskytují hlubší vhled do chování uživatelů, což pomáhá vytvářet personalizovanější a efektivnější uživatelské zkušenosti. Mezi trendy, které mohou ovlivnit budoucnost výzkumu UX, patří:
- Mobilní nebo vzdálená řešení pro testování uživatelů, která umožňují výzkumníkům shromažďovat zpětnou vazbu od širšího okruhu účastníků bez geografických omezení. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat s pokrokem v oblasti nástrojů a metodik pro vzdálené testování.
- Udržování centralizovaných úložišť pro sdílení dat z výzkumu UX získává na popularitě. To umožňuje výzkumníkům přístup k existujícím datům, zabraňuje duplicitě úsilí a identifikuje trendy uživatelů napříč různými produkty a odvětvími.
- Využití umělé inteligence (AI) ve výzkumu UX, které umožňuje výzkumníkům automatizovat úkoly, jako je analýza dat a identifikace uživatelských trendů ve velkých datových souborech. Díky tomu se výzkumníci mohou soustředit na činnosti vyšší úrovně, jako je strategie designu a empatie vůči uživatelům, zatímco AI pomáhá analyzovat vzorce a detekovat anomálie v datech.
Budoucnost výzkumu UX se také stává přístupnější, protože nástroje a metodiky pro výzkum uživatelů jsou stále snáze použitelné i pro osoby, které se výzkumem nezabývají. To umožňuje produktovým týmům a zainteresovaným stranám aktivně se účastnit výzkumného procesu a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Propojte se se svými uživateli na hlubší úrovni díky výzkumu UX
Pamatujte, že výzkum UX je investice; je to první krok k úspěchu vašeho produktu. Tím, že upřednostníte design zaměřený na uživatele, vytvoříte skutečně uživatelsky orientované produkty, které jsou nejen funkční, ale také příjemné, užitečné a uspokojující pro vaše uživatele. To se nakonec promítne do vyššího přijetí uživateli, loajality ke značce a v konečném důsledku do růstu podnikání.
S nástroji pro správu projektů UX a designu, jako je Clickup, můžete svůj výzkum UX dokončit ještě rychleji. Díky připraveným šablonám UX a funkcím použitelnosti můžete zjednodušit nejen výzkum, ale i celkovou uživatelskou zkušenost.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a provádějte zvolené metody výzkumu uživatelské zkušenosti co nejefektivnějším způsobem.