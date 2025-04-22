10 bezplatných šablon reportů ClickUp a Google Analytics

Je váš stůl zaplavený lepícími papírky a výtisky, z nichž každý nese tajemné zprávy? Trávíte hodiny zápasením s tabulkami a zoufale se snažíte najít signál uprostřed všeho toho šumu? Zní vám to povědomě, že?
Podniky po celém světě se snaží najít v tomto moři informací poznatky, které by jim pomohly při rozhodování. Ale počkejte! Existuje naděje – široká škála analytických nástrojů a šablon, které umožňují získat smysluplné obchodní poznatky bez namáhavé ruční práce.
Ať už chcete měřit výkonnost svého webu nebo konkurence, čtvrtletní výkonnost podniku nebo výkonnost produktu, k dispozici jsou šablony připravené k okamžitému použití, které vám automatizují a usnadní práci.
Sledujte nás, jak vám představíme různé bezplatné analytické šablony od Google a ClickUp.
Co jsou analytické šablony?
Šablony pro analýzu vám umožňují zobrazit data ve standardizovaném vizuálním formátu, abyste je mohli lépe interpretovat. Šablony pro analýzu můžete použít pro různé obchodní funkce, jako jsou prodej, marketing, zákaznická podpora, finance, analýza produktů atd., aby vaše měsíční reportování bylo rychlejší.
Mohou vám pomoci:
- Zajistěte strukturovaný přístup k práci a nic nepřehlédněte
- Poskytuje jednotný formát dat, zejména ve větších organizacích, kde na jednom projektu spolupracuje mnoho analytiků.
- Eliminuje opakující se úkoly, jako je organizování dat, a umožňuje vám soustředit se na analýzu dat na vysoké úrovni a rozhodování.
- Zpřístupněte data všem členům týmu. Produktový manažer může pomocí analytických šablon sledovat klíčové ukazatele výkonnosti produktového managementu nebo měřit potřeby zákazníků a plánovat požadavky na produkty.
Co dělá dobrý analytický šablonu?
Analytickou šablonu můžete použít prakticky pro jakýkoli obchodní proces. Ale jak vybrat analytickou šablonu pro vaši firmu? Zde je několik rad, které vám pomohou.
- Definujte své potřeby: Jakmile určíte svůj účel, budete moci vybrat šablonu, která mu nejlépe vyhovuje.
- Snadné použití: Nezapomeňte, že obchodní analytici nemusí být technickými odborníky. Vyberte si proto šablonu, která je snadno použitelná i pro osoby bez technických znalostí.
- Flexibilita a přizpůsobení: Ačkoli analytická šablona poskytuje základ pro vytvoření vaší zprávy, měli byste ji být schopni přizpůsobit tak, aby lépe odpovídala vašim požadavkům. Vyberte si šablonu, která umožňuje flexibilitu a přizpůsobení.
- Jasná vizualizace: Jedním z klíčových požadavků na analytické šablony je to, jak dobře zobrazují komplexní data. Vyberte si šablonu, která nabízí jasnou vizualizaci dat.
10 bezplatných analytických šablon pro každou firmu
Šablony lze sice použít v jakékoli firmě nebo funkci, ale v oblasti analytiky neexistuje univerzální řešení!
Vybrali jsme tedy 10 našich oblíbených bezplatných analytických šablon vybavených těmi nejlepšími funkcemi, nezbytnými prvky a odkazy ke stažení, abyste mohli okamžitě začít.
Připraveni? Jdeme na to 🚀
1. Šablona ClickUp Analytics
Šablona ClickUp Social Media Analytics je nezbytností pro váš marketingový tým, pokud plánujete vybudovat silnou přítomnost vaší firmy na sociálních médiích. Díky plně přizpůsobitelným podkategoriím můžete šablonu upravit podle svých potřeb, bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte.
Tabulka výkonnosti je užitečná funkce šablony. Poskytuje přehled parametrů, které je třeba zlepšit, a těch, které splňují očekávání.
Můžete také sledovat trendy na sociálních médiích a monitorovat kanály sociálních médií, které fungují dobře, a ty, které je třeba vylepšit, což vám umožní odpovídajícím způsobem upravit své marketingové strategie.
Podrobné podkategorie této šablony vám pomohou lépe porozumět vaší cílové skupině a přizpůsobit vaše kampaně.
2. Šablona pro sledování a analýzu kampaní ClickUp
Zatímco předchozí šablona vám poskytuje dobrý základ pro nastavení analýzy sociálních médií, s šablonou ClickUp pro sledování a analýzu kampaní můžete své kampaně prozkoumat ještě hlouběji.
Jedná se o šablonu aplikace střední úrovně se čtyřmi typy zobrazení – seznam, kalendář, dokument a časová osa na jedné obrazovce. Toto konsolidované zobrazení vám umožní upřednostnit nejdůležitější úkoly a ušetřit čas.
Největší výhodou této šablony je však 10 možností vlastních polí, které vám umožňují sledovat rozpočet, cenu za akvizici (CPA), cyklus konverze hotovosti (CCC), kliknutí a konverze. Získáte tak podrobný přehled o rozpočtu, výdajích a celkové výkonnosti marketingu na jednom místě.
3. Šablona zprávy o kampani ClickUp
Šablona zprávy o kampani ClickUp vám poskytuje základ pro vytvoření vašich prvních vlastních zpráv o kampani v prezentovatelném formátu.
Můžete jej použít k získání rychlého přehledu o všech svých celkových nákladech, příjmech, konverzích a kliknutích z jediného dashboardu. Poskytuje vám také informace založené na kanálech, včetně nákladů na reklamy Google, výdajů na reklamy a výkonu reklam, takže víte, který kanál funguje dobře a který vyžaduje vaši pozornost.
Pomocí tabulkového zobrazení můžete pochopit výkonnost vaší kampaně na různých kanálech. Toto zobrazení také rozděluje impresion, cenu za kliknutí, konverze a cenu za kliknutí pro každý kanál, takže máte všechny informace na jednom místě, bez ohledu na počet kampaní, které provozujete.
Pokud jste agentura, která provozuje více kampaní pro své klienty, bude se vám s touto šablonou pracovat dobře.
4. Šablona zprávy o analýze dat ClickUp
Šablona ClickUp Data Analysis Report obsahuje všechny zdroje potřebné k analýze jakýchkoli obchodních dat.
Ať už váš prodejní tým potřebuje sestavit prognózy nebo chcete provést analýzu pro důležité obchodní rozhodnutí, tato šablona se vám bude hodit.
Šablona obsahuje vlastní stavy, které vám umožní sledovat různé fáze vašich projektů analýzy dat. Můžete kategorizovat a přidávat atributy k vašim datům, abyste získali lepší přehled díky vlastním polím.
Vlastní zobrazení vám umožňují vytvořit si pracovní postup jako seznam, Ganttův diagram, pracovní zátěž a kalendář, díky čemuž můžete lépe vizualizovat svá data.
Jakmile máte data v požadovaném pracovním postupu, použijte pokročilé funkce Clickup, jako je ClickUp Clips pro nahrávání obrazovky nebo ClickUp Automations, abyste mohli sdílet zdroje se svým týmem a spolupracovat.
5. Šablona marketingové zprávy ClickUp
Chápeme, jaké útrapy jako marketér zažíváte. Od vytváření kampaní přes sledování metrik klientů až po konverze, vytváření vizuálů a reportů – to vše je spousta práce!
Proto jsme vytvořili tuto šablonu, kterou budete rádi používat pokaždé, když budete potřebovat změřit výkonnost jakékoli kampaně. S šablonou marketingové zprávy ClickUp můžete vytvářet a spravovat projekty marketingových zpráv nastavením jasných cílů, přiřazováním úkolů a spoluprací se zainteresovanými stranami.
Díky komplexním vizualizačním funkcím šablony budete moci efektivně sledovat pokrok, informovat klíčové zúčastněné strany a generovat komplexní zprávy. Pokud například chcete zobrazit své projekty na časové ose nebo v kalendáři, vyberte v šabloně zobrazení Kalendář.
Tato šablona může být obzvláště užitečná při vizualizaci klíčových marketingových KPI, jako jsou návštěvy webových stránek, demografické údaje o zákaznících a údaje o prodeji. Pomocí ClickUp Dashboards nebo Table View si můžete vytvořit vlastní přizpůsobené zobrazení na základě jedinečných potřeb týmu.
6. Zpráva o metrikách sociálních médií ClickUp
Pro marketéry sociálních médií, kteří potřebují sledovat všechny kampaně na sociálních médiích, ať už se jedná o Facebook Insights nebo Twitter, pomůže ClickUp Social Media Metrics Report udržet přehled o všech marketingových KPI. Pomocí výkonných vizualizačních analytických nástrojů můžete sledovat, analyzovat a optimalizovat výkon každé kampaně.
Ať už provozujete 10 kampaní na jedné platformě nebo na 6 platformách, tato šablona vám umožní snadno měřit úspěch a porovnávat výkazy výkonnosti. Šablona vám umožňuje vytvářet úkoly s vlastními stavy, jako je dokončeno, v recenzi, k provedení atd., takže můžete snadno sledovat průběh vašich metrik.
Hlavním rysem této šablony jsou však její vlastní pole, kde je k dispozici 10 různých vlastních atributů, jako jsou sledující, členové, návštěvy profilu, míra čistého propagátora, míra zesílení a kliknutí, které slouží k ukládání důležitých informací o vašem výkonu na sociálních médiích a snadné vizualizaci vašich dat.
Vlastní zobrazení reportů vám nabízí různé možnosti zobrazení, jako například tabulku metrik, formulář reportu metrik a zobrazení sociálních médií, takže všechny informace jsou snadno přístupné a přehledně uspořádané.
7. Měsíční zpráva o prodeji ClickUp
Pokud jste obchodní manažer, oceníte šablonu měsíční zprávy ClickUp Sales, která vám pomůže sledovat všechny obchodní hovory, které váš obchodní tým každý měsíc uskuteční.
Díky této šabloně získáte jasný přehled o svých prodejních aktivitách a budete moci analyzovat, co funguje a kde je třeba zasáhnout. Šablona je užitečná pro identifikaci nejlepších prodejců, počtu uskutečněných hovorů, míry konverze a toho, jak to ovlivnilo celkové tržby společnosti.
Tato šablona vám umožní zaznamenávat všechny klíčové ukazatele vaší prodejní činnosti, včetně příjmů, výdajů a zisku/ztráty. Nabízí výkonné vizuální formáty v grafech a tabulkách, takže můžete rychle získat přehled a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Vlastní stavy jsou užitečné pro filtrování údajů o prodejní výkonnosti na základě konkrétních fází procesu kvalifikace potenciálních zákazníků. Navíc vám vlastní pole umožňují kategorizovat a přidávat atributy pro správu prodejní výkonnosti a sledování pokroku.
Tato šablona zprávy vhodná pro začátečníky je ideální pro nové i profesionální obchodní zástupce, kteří chtějí mít všechny obchodní zprávy po ruce.
8. Šablona pro výsledky analýzy dat ClickUp
Chcete přesvědčit své stakeholdery výsledky analýzy dat? Použijte šablonu ClickUp Data Analysis Finding Report Template, abyste svůj případ prezentovali přehledným způsobem.
Ať už chcete zdůraznit potřeby uživatelů, optimalizovat proces nebo upřednostnit funkci produktu identifikovanou pomocí analýzy dat, potřebujete komplexní šablonu zprávy, která vám umožní prezentovat vaše zjištění příslušným zainteresovaným stranám jasně a stručně. Přesně to je účelem této šablony.
Pomocí ClickUp Docs můžete definovat svůj problém, metodu výzkumu a poté vytvořit pracovní postup , který nejlépe vyhovuje vašemu týmu. Pomocí zobrazení tabule v šabloně můžete prezentovat všechny datové trendy v bohatém vizuálním formátu.
Jedná se o šablonu vhodnou pro začátečníky, s snadno přístupnými rozbalovacími nabídkami, které vám pomohou lépe formátovat vaši zprávu.
9. Šablona Google Analytics 4 Looker Studio od Portera
Pokud jste manažer SEO, který chce měřit výkonnost kampaní, nebo majitel e-commerce podniku, který má Google Analytics a chce sledovat výkonnost svého webu, pak je tato šablona Google Analytics 4 Studio přesně to, co potřebujete.
Šablona vám pomůže analyzovat webový provoz, výsledky kampaní, události, vstupní stránky a konverze, abyste získali podrobný přehled o výkonu kampaně/webových stránek.
Například dashboard je intuitivní a umožňuje vám najít odpovědi na důležité otázky, jako například kolik zobrazení stránek web generuje a jak jej můžete vylepšit pomocí poutavějšího obsahu. Nebo jaká je celoživotní hodnota zákazníků, kteří navštěvují váš web. Zjistěte míru návratnosti uživatelů a zákazníků, vypočítejte míru konverze pro každý zdroj návštěvnosti a mnoho dalšího.
10. Šablona zprávy Google Analytics od Agency Analytics
Tato šablona poskytuje komplexní řešení, které vám umožní zefektivnit webovou analytiku. Díky šabloně Google Analytics, která kombinuje základní marketingové metriky, jako jsou konverze, míra zapojení a webové relace, aniž byste museli investovat do softwaru pro marketingovou analytiku, si tuto výkonnou šablonu od Agency Analytics zamilujete.
Stačí se přihlásit a získáte přístup k šabloně, která automaticky načte důležité metriky webových stránek, aby vylepšila vaše reporty a prezentovala je zainteresovaným stranám v srozumitelném formátu. Šablona zachycuje všechny klíčové prvky, aby zainteresovaným stranám poskytla kompletní přehled o tom, jak si vede marketingová kampaň nebo výkon webových stránek.
Šablona může zachytit několik klíčových metrik, včetně:
- Podrobnosti o relaci
- Celkový počet uživatelů
- Míra zapojení
- Míra okamžitého opuštění stránky
- CTR
- Přidat do košíku
- Zakoupené položky
- Míra konverze
- ARPU
- Získávání uživatelů
- Demografické údaje
Vylepšete vizualizaci svých dat s ClickUp
Analytické šablony lze použít pro jakékoli podnikání a mají nekonečné množství použití. Všech 10 šablon uvedených zde vám může nesmírně pomoci při zahájení reportování a přijímání rozhodnutí založených na datech.
ClickUp je užitečný pro každý tým, bez ohledu na velikost a odvětví. A to nejlepší? Obsahuje více než 100 šablon pro každou vaši obchodní potřebu. Navíc je vybaven funkčními nástroji, které vám pomohou vytvořit analytiku od základů.
A řekli jsme vám, že tyto šablony jsou zdarma? Zaregistrujte se tedy na ClickUp a získejte je hned teď!