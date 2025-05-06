Alternativy Wistia odhaleny: Prozkoumejte 10 vynikajících nástrojů pro hostování videí

Světla, kamera, akce – tato slova zaznívají nejen na hollywoodských placech, ale i v digitálním světě, kde se značky snaží upoutat pozornost. V této éře pixelového charismatu si pojďme vyřešit hádanku: Co mají společného první stránka výsledků vyhledávání Google a poutavé marketingové video? Odpověď: místo v první řadě mezi hvězdami SEO. 🎬
Zde je další senzační odhalení: Webové stránky s videi mají 53krát větší šanci získat vytouženou pozici na první stránce Google než stránky bez videí.
Pokud jde o vytváření působivých videí zaměřených na konkrétní značky, Wistia je pro mnoho firem spolehlivým nástrojem. Jako platforma pro hostování videí vytváří podmínky pro oživení poutavého video obsahu. Přesto nemusí být ideální pro všechny marketingové iniciativy B2B nebo B2C.
Prozkoumejme tedy další možnosti – sestavili jsme seznam 10 nejkvalitnějších alternativ Wistia, které vám pomohou ukotvit váš videoobsah pro vynikající SEO!
Co je Wistia? Stručný přehled
Wistia je přizpůsobena pro firmy působící v oblasti video marketingu – zjednodušuje celý životní cyklus video obsahu. Platforma slouží jako cloudová knihovna obsahu, která usnadňuje nahrávání, organizování a sdílení video a audio epizod.
Díky elegantní obrazovce a webové kameře umožňuje Wistia snadnou tvorbu obsahu a uživatelům umožňuje současně zaznamenávat obrazovky i tváře. Další výhodou je snadno použitelný nástroj pro ořezávání videí, který vám pomůže vylepšit vaše výtvory! 📹
Navíc Wistia Live je vaší vstupenkou do zákulisí pro hostování a analýzu živých streamů. Velký důraz je kladen na estetiku značky – Wistia transformuje sbírky videí do poutavých galerií prostřednictvím kanálů, které lze přizpůsobit pomocí jediného vloženého kódu.
Kromě hostingu se Wistia zabývá i detailními informacemi a poskytuje přehledy o videích prostřednictvím analytiky a A/B testů. Platforma se hladce integruje s platformami pro automatizaci marketingu, díky čemuž je využití dat hračkou.
Ačkoli Wistia vyniká jako lídr v oblasti video marketingu, některé faktory způsobují, že tvůrci obsahu při zvažování této platformy váhají. Mezi hlavní důvody patří prémiové cenové plány, absence bezplatné úrovně a dodatečné poplatky za překročení limitů pro nahrávání videí.
Proč tedy hledat jinde platformu pro hostování videí?
Co byste měli hledat v alternativách Wistia
Uživatelé obvykle hledají nákladově efektivnější alternativy Wistia, nejlépe nástroje s transparentními cenami a bez skrytých poplatků. Doporučujeme však zvážit také tyto klíčové faktory:
- Sada funkcí: Hledejte funkce, které odpovídají nebo překonávají funkce Wistia a nabízejí robustní možnosti tvorby a hostingu videí, analytiku a funkce přizpůsobení.
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivá platforma zajišťuje plynulou navigaci a efektivní využití jejích funkcí, a to i pro nováčky v oblasti video marketingu – ale pokročilé funkce pro úpravu videa jsou také velmi důležité.
- Škálovatelnost obsahu: Platforma, která pojme rozsáhlé knihovny obsahu a rostoucí počet diváků, zajišťuje dlouhodobou životaschopnost vaší strategie video marketingu.
- Přizpůsobení a branding: Možnost vytvořit personalizovaný video zážitek zaměřený na značku zvyšuje vaši schopnost zaujmout a spojit se s publikem.
- SEO optimalizace: Platforma by měla usnadňovat snadné vyhledávání ve vyhledávačích, čímž zvýší dosah a dopad vašeho vysoce kvalitního video obsahu 🎭
- Integrační možnosti: Zvažte kompatibilitu alternativy Wistia s vaším stávajícím technologickým vybavením, včetně platforem pro automatizaci marketingu a analytického softwaru, abyste zefektivnili pracovní postupy a zlepšili rozhodování založené na datech.
10 nejlepších alternativ Wistia pro plynulý hosting a design videí
Za známými chodbami Wistia se skrývá svět produktů pro hostování videí, z nichž každý se snaží předefinovat způsob, jakým marketingoví profesionálové prezentují své značky světu.
Pravděpodobně sedíte na kraji židle a přemýšlíte: „Pokud ne Wistia, tak co?“ Podívejte se! Níže na vás čeká seznam 10 nejlepších alternativ k Wistia. 👇
1. Vimeo
Vimeo je silným konkurentem Wistia, protože nabízí komplexní řešení pro video hosting, marketing, webináře a monetizaci. Zjednodušuje úpravy a tvorbu videí pomocí uživatelsky přívětivých šablon, díky čemuž jsou profesionální výstupy dostupné i pro ty, kteří nemají velký rozpočet nebo odborné znalosti.
Nahrávejte videa, nahrávejte soubory, používejte nástroje pro úpravu videa nebo přeměňte vysoce kvalitní video na GIF pomocí Vimeo. Tento software pro úpravu videa se může pochlubit celou řadou funkcí, včetně generátoru skriptů AI pro vytváření obsahu pro platformy jako TikTok a Instagram.
Navíc hosting na přizpůsobitelném přehrávači bez reklam s nastavitelnými oprávněními zajistí, že váš obsah a profesionální videa osloví správné publikum.
Díky krásné videotéce Vimeo s automatickým přepisováním pro snadné vyhledávání podle titulků je organizace obsahu hračkou. Platforma pro úpravu videa zefektivňuje spolupráci pomocí poznámek s časovým kódem a kontroly jednotlivých snímků, takže můžete vytvářet profesionální videa během chvilky. 🧐
Nejlepší funkce Vimeo
- Šablony videí pro sociální média
- Generování skriptů pomocí umělé inteligence a pokročilé úpravy
- Přehrávač bez reklam
- Integrace s různými platformami, jako jsou Gmail, Asana, Shopify a Figma
- Organizovaná videotéka
Omezení služby Vimeo
- Určitá omezení přizpůsobení mohou být frustrující.
- Zákaznická podpora potřebuje zlepšení
Ceny Vimeo
- Zdarma
- Starter: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 20 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá: 65 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Vimeo
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
2. Animoto
Animoto vyniká jako další hodnotný konkurent v oblasti produkce úchvatných videí. Získejte náskok díky předem navrženým šablonám videí, které zahrnují osvědčené postupy pro sociální média a pomohou vám přidat personalizace pro zamýšlené diváky.
Rozšířené nástroje pro úpravy a poutavé vizuální efekty zajišťují plynulý zážitek z tvorby videí. Můžete například snadno vylepšit své plátno přetažením médií z počítače nebo plynulým importem z cloudového úložiště.
Zachovejte své oblíbené barvy, písma a loga a vložte je do svých videí jediným kliknutím. Vylepšete svůj obsah ještě více tím, že do něj začleníte poutavé efekty, animace a přechody, které mu dodají skutečně osobní nádech. 🎨
Platforma umožňuje pozvat zainteresované strany, aby poskytovaly časově označené zpětné vazby přímo na videích. Implementujte návrhy přímo z editačního nástroje a eliminujte tak nepořádek v e-mailových vláknech.
Nejlepší funkce Animoto
- Přetáhněte média z počítače nebo cloudového úložiště
- Umožňuje stahování v křišťálově čistém rozlišení 1080p.
- Šablony, které šetří čas
- Komentáře s časovým razítkem pro zpětnou vazbu
- Sdílejte nebo snadno vkládejte videa prostřednictvím sociálních médií nebo e-mailu.
Omezení Animoto
- Šablony by mohly být vylepšeny
- Omezené funkce v rámci bezplatného tarifu ve srovnání s jinými možnostmi video platforem
Ceny Animoto
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Týmy: 39 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Animoto
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
3. Vidyard
Představte si, že máte rostoucí sbírku úžasného obsahu – ukázky produktů, videa o značce, příběhy zákazníků – Vidyard vám umožní snadno je nahrávat, organizovat a sdílet z jednoho místa. Udržujte vše přehledně uspořádané pomocí vlastních složek a přístupových oprávnění pro různé role.
Vidyard vám také umožňuje rozhodnout, kdo uvidí vaše publikovaná videa. Chcete, aby video zůstalo soukromé? Chraňte ho heslem. Potřebujete ho sdílet se světem? Změňte nastavení přístupu na Veřejné nebo Kdokoli s odkazem.
Přehrávač Vidyard je plně přizpůsobitelný s atraktivními miniaturami, kapitolami a personalizovanými návody, díky nimž bude váš obsah vypadat stylově a bude stát za kliknutí. Platforma navíc nabízí podrobné analytické údaje, jako například kdo sleduje a jak dlouho, což vám pomůže vylepšit strategie pro zapojení potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Vidyard
- Hosting videí zaměřený na prodej
- Vlastní složky videí a oprávnění specifická pro jednotlivé týmy
- Snadné nahrávání videí pomocí rozšíření prohlížeče, mobilní nebo desktopové aplikace
- Umožňuje použití metatagů SEO pro lepší viditelnost ve vyhledávačích.
- Měřte dopad na potenciální zákazníky pomocí integrace CRM
Omezení Vidyard
- Funkce ořezávání a úpravy musí být optimalizovány z hlediska rychlosti.
- Určité úpravy vedou k zrnitému a pixelovanému výstupu.
- Možnost bezplatného nahrávání obrazovky
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Vidyard:
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. Vyond
Chcete, aby vaše videa byla nejen poutavá, ale také vzdělávací pro váš tým nebo cílové zákazníky? Pak potřebujete Vyond, vašeho mimořádného animovaného vypravěče! 😻
Díky špičkovým funkcím Vyond je vytváření profesionálních videí hračkou. Například si zamilujete Vyond Go, službu platformy založenou na umělé inteligenci pro okamžité vytváření scénářů a videí. Stačí zadat pokyn nebo použít svůj stávající obsah a voila, máte hotový první návrh videa připravený k úpravám!
Pro kompletní kreativní zpracování se podívejte na Vyond Studio, zázračný svět drag-and-drop pro tvorbu videí specifických pro danou značku. Jeho rozsáhlá knihovna nabízí předem připravené šablony scén a videí z různých odvětví a pro různé účely, které lze přizpůsobit pomocí personalizovaných postav, barev, rekvizit, zvukových efektů, textu, hlasu a hudby.
Nejlepší funkce Vyond
- Tvůrce skriptů a videí s podporou umělé inteligence
- Předem připravené šablony scén a videí
- Tvorba videí pomocí drag-and-drop a časové osy
- Export do formátů GIF a MP4
- Podporuje více než 70 jazyků pro videa využívající umělou inteligenci.
Omezení Vyond
- Žádný bezplatný tarif
- Náhledy mohou být pomalé
Ceny Vyond
- Essential: 25 $/měsíc
- Premium: 54 $/měsíc
- Profesionální: 92 $/měsíc
- Enterprise: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Vyond
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
5. Loom
Loom je váš spolehlivý vypravěč s vysoce kvalitními přehrávači a velmi hladkou integrací pro publikování na sociálních sítích. Umožňuje vám snadno nahrávat a sdílet videozprávy založené na umělé inteligenci pomocí Loom AI a přidávat komentáře, emodži a dokonce i CTA (výzvy k akci), abyste přilákali více potenciálních zákazníků.
K přizpůsobení videí na Loom nepotřebujete pokročilé editační dovednosti. Využijte své značkové zdroje k přizpůsobení videí, ořezávání, spojování nebo přidávání vlastních miniatur – vše máte na dosah ruky. Malé podniky bez velkých rozpočtů na produkci ocení filtry Loom pro potlačení šumu v pozadí, které vylepšují zvukový výstup.
S Loomem se vám otevírá nový svět zábavy a společné tvorby videí! Pokud spravujete více pracovních prostorů, můžete vytvořit týmovou knihovnu pro společný přístup nebo nastavit různé konfigurace vzhledu a zabezpečení pro každý prostor.
Nejlepší funkce Loom
- Nahrávejte a sdílejte videozprávy založené na umělé inteligenci
- Kvalitní filtry šumu
- Nahrávání obrazovky pomocí rozšíření pro Chrome, desktopové aplikace nebo mobilní aplikace
- Integrace se stovkami nástrojů (včetně Google Workspace a Slack)
- Přepisy a titulky ve více než 50 jazycích
Omezení služby Loom
- Může být velmi omezující pro bezplatné uživatele.
- Při úpravách nelze měnit pořadí videoklipů.
Ceny Loom
- Starter: zdarma
- Business: 12,50 $/měsíc
- Enterprise: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
6. Renderforest
Renderforest je jako kreativní motor, který podporuje vaše potřeby v oblasti videa a designu z hlediska budování značky. Díky nástroji Video Maker a více než 100 šablonám můžete vytvářet cokoli od vysvětlujících videí po propagační klipy, dokonce i intro a outro v televizní kvalitě.
Mezi další užitečné nástroje v rámci platformy patří:
- Graphic Maker: Obsahuje prostředky pro návrh letáků, plakátů nebo propagačních materiálů.
- Logo Maker: Získejte přístup k různým logům generovaným umělou inteligencí pro vaše videa.
- Mockup Editor: Pomáhá vytvářet fotorealistické makety produktů.
Můžete také vytvářet úžasné webové stránky pomocí nástroje Website Builder od Renderforest, hostovat je na jeho serverech a zvýšit návštěvnost integrací s SEO nástroji, jako je Semrush. ☘️
Nejlepší funkce Renderforest
- Šablony, scény a přednastavení pro rychlé vytváření videí
- Až 500 MB úložného prostoru v rámci bezplatného tarifu
- Loga, makety a propagační grafika
- Nástroje pro růst v tarifech Pro a Business
Omezení Renderforest
- Není možné kombinovat videoklipy
- Někdy pomalé vykreslování
Ceny Renderforest
- Zdarma
- Lite: 9,99 $/měsíc
- Pro: 15,99 $/měsíc
- Business: 23,99 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Renderforest
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
7. SproutVideo
Šikovný editor s funkcí drag-and-drop, spousta šablon pozadí a miniatur a možnost vytvořit tolik jedinečných přehrávačů videa, kolik si jen přejete – to je SproutVideo. Podporuje živé a on-demand video hosting, vylepšený automatickou detekcí šířky pásma pro plynulé přehrávání na všech zařízeních.
Výzva k akci v přehrávači? Ano. ✅
Nastavitelné nástroje pro získávání potenciálních zákazníků? Dvakrát zkontrolováno. ✅✅
Post-play obrazovky, které provedou vaše zaujaté publikum? Máte to mít.
SproutVideo využívá globální síť pro distribuci obsahu, aby zajistilo nepřerušovaný zážitek diváků. Můžete také vylepšit a lépe spravovat svůj obsah pomocí metrik zapojení diváků, jako jsou body vrcholu a poklesu.
Nejlepší funkce SproutVideo
- Uživatelsky přívětivý editor s funkcí drag-and-drop
- Šablony pozadí a miniatur
- Bohaté metriky zapojení
- Funguje dobře s Shopify, WordPress a Squarespace.
Omezení SproutVideo
- Omezené možnosti úložného prostoru
- Funkce vyhledávání potřebuje vylepšení.
Ceny SproutVideo
- Seed: 10 $/měsíc
- Sprout: 35 $/měsíc
- Tree: 75 $/měsíc
- Forest: 295 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze SproutVideo
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
8. Dubb
Dubb vám umožní proměnit zprávy v sledovatelná videa, která zanechají trvalý pozitivní dojem. Ať už nahráváte videa z telefonu, notebooku nebo tabletu, Dubb vám to umožní.
Dubb vám umožňuje snadno sdílet vaše hodnotné videa prostřednictvím kanálů, jako je e-mail nebo LinkedIn, a odstranit překážky prodeje. Sledujte zapojení a výsledky v reálném čase, přistupujte k živým zprávám o aktivitách a komplexním analytickým údajům.
Na této platformě se nám ale nejvíce líbí to, jak podporuje vytváření profesionálních vstupních stránek s přednastavenými prvky, jako jsou seznamy skladeb a výzvy k akci, které vedou k vyšším konverzním poměrům. A díky Dubb Caira, AI asistentovi platformy, můžete získat zpětnou vazbu, abyste vylepšili prvky jako přesvědčivost nebo srozumitelnost vašeho video sdělení. 💯
Nejlepší funkce Dubb
- Personalizované video zprávy
- Nahrávání na více zařízeních
- Sdílení videí na více kanálech
- Integrovaná zpětná vazba k obsahu založená na umělé inteligenci
Omezení Dubb
- Úvodní stránka, na které je video hostováno, bývá pomalá.
- Rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Ceny Dubb
- Starter: zdarma
- Pro: 42 $/měsíc
- Pro Plus: 90 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Dubb:
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
9. VEED
VEED je dynamické duo nástrojů pro nahrávání a úpravy – je ideální pro hosting i další účely!
Využijte pokročilé funkce úprav s nástrojem pro ořezávání videa, automatickým přepisem, automatickým překladem, odstraněním šumu na pozadí, záznamem z webové kamery a dalšími funkcemi. A futuristický nádech? S nástrojem AI avatar creator od VEED získáte přístup k realistickým avatarům, díky kterým můžete vytvářet vizuálně a mentálně podnětnější videa. 🤖
Můžete také použít více než 300 šablon videí – dostupných v rozlišeních na výšku, na šířku a čtvercovém – a dosáhnout tak efektních výsledků pro jakoukoli situaci! A zmínili jsme už, že můžete stahovat videa z TikToku a Instagramu?
Nejlepší funkce VEED
- Různé rozvržení, jako je rozdělená obrazovka, vložení webové kamery, výměna pozadí a další
- Pokročilé funkce pro úpravu videa
- Super realistické avatary s umělou inteligencí
- Více než 300 šablon videí
Omezení VEED
- Ve videích zdarma se zobrazují vodoznaky.
- Bylo by výhodné mít více šablon pro obchodní použití.
Ceny VEED
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc
- Pro: 24 $/měsíc
- Business: 59 $/měsíc
- Enterprise: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze VEED
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 40 recenzí)
10. WeVideo
Ať už natáčíte, nahráváte obrazovku nebo chcete vytvořit klipy ve studiové kvalitě s zeleným pozadím, WeVideo vám to umožní díky funkcím vhodným pro začátečníky a efektům jako z velkorozpočtových filmů – ale bez velkého rozpočtu! 💰
WeVideo nabízí velkorysý bezplatný tarif – získáte pět minut měsíčního času na publikování, 1 GB úložného prostoru, kvalitu nahrávání obrazovky až 480p, export pouze zvuku a dokonce i nástroj pro tvorbu GIFů! Nelze však nahrávat obrazovku a webovou kameru současně, pokud si nezaplatíte neomezený tarif.
S placenými tarify se můžete rozloučit s vodoznaky a odemknout svět pokročilých, ale velmi snadno použitelných nástrojů, jako je editace zeleného pozadí, zesílení zvuku, zpomalené záběry a mnoho dalšího!
Nejlepší funkce WeVideo
- Knihovna s více než milionem stockových materiálů
- Podporuje videa až do rozlišení 4K Ultra HD.
- Tvůrce GIFů
- Bohaté možnosti úpravy pozadí
Omezení WeVideo
- Pomalé zpracování videa má vliv na výkon
- Nedostatek grafiky png.
Ceny WeVideo
- Zdarma
- Výkon: 4,99 $/měsíc
- Neomezený: 7,99 $/měsíc
- Profesionální: 19,99 $/měsíc
- Business: 36,99 $/měsíc
- Enterprise: Cena na míru
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze WeVideo
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Další nezbytné nástroje pro obsahový marketing
Alternativy k Wistia vynikají v hostingu a editaci videí, ale pro marketing a správu obsahu potřebujete komplexnější řešení. Vytvoření videa je jen malou částí celé práce – marketingové týmy v průměru tráví hodiny výzkumem preferencí publika, plánováním scénářů videí a vyhodnocováním metrik výkonnosti.
Pokud potřebujete praktičtější přístup k tvorbě a správě video obsahu, vyzkoušejte ClickUp. Jedná se o univerzální nástroj pro tvorbu video obsahu, organizaci produkčních materiálů, plánování kalendářů obsahu a zefektivnění pracovních postupů.
ClickUp
Vstupte do ráje produktivity s ClickUp – dokonalým pracovním pomocníkem poháněným umělou inteligencí, který si oblíbily firmy napříč různými odvětvími! Pro tvůrce obsahu a marketéry je platforma vybavena integrovanými nástroji pro nahrávání obrazovky a plánování produkce.
Seznamte se s Clip, bezplatným nástrojem pro nahrávání obrazovky a hlasu od ClickUp, který nabízí velkorysé nahrávky bez vodoznaku a bez časového omezení. Jeho intuitivní rozhraní umožňuje nahrávání celé obrazovky, konkrétních oken aplikací nebo karet prohlížeče (v Chrome nebo Firefoxu). Okamžitě si prohlédněte přehrávání a bezpečně je sdílejte s diváky prostřednictvím veřejných nebo soukromých odkazů. 😍
Clip je ideální pro nahrávání rozsáhlých tutoriálů o produktech nebo službách. To může být velmi prospěšné pro prodej, protože podle statistik video marketingu z roku 2022 sleduje 96 % lidí vysvětlující videa, aby se seznámili s novými produkty. Kromě toho můžete platformu využít také k vytváření návodů pro zaměstnance nebo praktických návodných nahrávek obrazovky!
Využijte ClickUp k vylepšení procesů content marketingu
Síla ClickUp spočívá v jeho vynikající sadě nástrojů pro správu úkolů, která je ideální pro týmy jakékoli velikosti. Vytvářejte úkoly, přiřazujte termíny a odpovědnosti a sledujte pokrok v průběhu celého cyklu výroby videa. Pomocí více než 15 zobrazení můžete sledovat pracovní vytížení týmu a časové osy publikování. A třešničkou na dortu je, že ClickUp Automations urychluje administrativní úkoly, jako je aktualizace stavů nebo odesílání videí klientům, čímž vám výrazně ulehčí práci!
Pro ty, kteří budují dokumentační základnu pro marketing nebo produkci obsahu, je ClickUp Docs revoluční novinkou. Uchovávejte kalendáře obsahu, skripty pro dabing, marketingové příručky a strategie na jednom centrálním místě. Využijte ClickUp AI k doladění skriptů videí a jejich překladu, abyste oslovili cílové trhy, nebo shrňte obsah pro rychlejší komunikaci.
Pro každý video projekt nebo marketingovou kampaň můžete vytvořit speciální složky. ClickUp se integruje s více než 1 000 dalšími softwary, včetně SEO a prodejních nástrojů, aby vaše práce byla co nejefektivnější. 💝
Nejlepší funkce ClickUp
- Nahrávání obrazovky a hlasu bez vodoznaku, bez časových omezení
- Tabule pro brainstorming v oblasti video marketingu
- Rozšíření pro Chrome pro rychlé ořezávání webových stránek a pořizování snímků obrazovky
- Podporuje správu video úkolů v jakémkoli rozsahu
- Přiřazování komentářů a nástrojů pro korektury pro rychlejší schvalování
- Vkládatelná videa
- Nativní sledování času
- Více než 1 000 šablon (včetně šablon pro produkci videa, marketing a psaní obsahu )
- Dashboardy s integrovanými přehledy a widgety
- Umožňuje sdílení videí prostřednictvím e-mailu, veřejných nebo soukromých odkazů.
- Kompatibilita s více platformami
Omezení ClickUp
- Nastavení zabere čas kvůli velkému množství možností přizpůsobení.
- Žádný hosting videí (ale lze integrovat s takovými nástroji)
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte společnost.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Vychutnejte si tvorbu obsahu na nové úrovni s ClickUp
Marketing videoobsahu není jen o hostingu. Jde spíše o nalezení partnera pro tvorbu obsahu, který odpovídá vašim konkrétním požadavkům – a ClickUp tuto mezeru vyplňuje.
Jedná se o univerzální sadu nástrojů, která podporuje váš cyklus tvorby obsahu a pomáhá vylepšovat marketingové strategie v reálném čase. Získejte ještě dnes bezplatný účet a začněte objevovat! 🌟