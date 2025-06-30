11 най-добри алтернативи на Asana за маркетингови агенции (2025)

Вашата агенция се разраства. Това, което е работило за екип от пет души, не е подходящо за вашата 20-членна организация.

Asana ви доведе дотук, но сега се нуждаете от нещо различно. Тези 11 алтернативи на Asana за маркетингови агенции са специализирани в уникалните предизвикателства, пред които сте изправени.

Нека намерим нещо, което да расте заедно с амбициите ви. 🎯

Най-добрите алтернативи на Asana за маркетингови агенции на един поглед

Ето кратко сравнение на най-добрите алтернативи на Asana за маркетингови агенции. 👇

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени ClickUp Цялостна платформа за управление на агенции за творческо и оперативно съгласуване Размер на екипа: Идеална за физически лица, стартиращи компании и предприятия Персонализирани работни процеси, AI помощ, табла, документи, проследяване на времето, AI календар, инструменти за обратна връзка Безплатна завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Wrike Организация на творческите ресурси и работни процеси в клиентския портал Размер на екипа: Идеален за средни и големи творчески екипи Формуляри за заявки, проверка, версии една до друга, работни пространства за клиенти, автоматизирани отчети Безплатни; Платените планове започват от 10 долара на месец на потребител. Jira Агилна реализация на кампании и итеративни актуализации на проектиРазмер на екипа: Идеален за технически маркетинг екипи и агенции, които си сътрудничат с разработчици Персонализирани работни процеси, Kanban табла, автоматизация на кампании, над 30 вградени отчета Безплатни; Платените планове започват от 8 долара на месец на потребител. Trello Визуално управление на задачите и картографиране на кампании Размер на екипа: Идеален за редакционни, социални и съдържателни екипи Календари за съдържание, персонализирани шаблони, синхронизация с Google Drive, Power-Up интеграции Безплатни; Платените планове започват от 6 долара на месец на потребител. ProofHub Структурирани творчески прегледи и одобрения от заинтересованите страни Размер на екипа: Идеален за екипи за дизайн, съдържание и брандиране Обратна връзка за маркиране, процеси на одобрение, персонализирани формуляри, контрол на разрешенията Безплатен пробен период; Платените планове започват от 50 $/месец. Работа в екип Проследяване на рентабилността и доставка, ориентирана към клиента Размер на екипа: Идеален за агенции, които управляват фактуриране, аванси и доставки Проследяване на времето/бюджета, фактуриране с QuickBooks, планиране на натоварването, достъп до клиентски профил Безплатно; Платените планове започват от 13,99 $/месец на потребител. Airtable Планиране на кампании с персонализирани работни процеси и изгледи на данни Размер на екипа: Идеален за оперативни и планиращи екипи Формулни полета, портали за кампании, календари с цветни кодове, условна логика Безплатни; Платените планове започват от 24 $/месец на потребител. ActiveCollab Мониторинг на рентабилността на проектите и фактуриране на базата на отработено времеРазмер на екипа: Идеален за финансово осведомени проектни мениджъри и агенции за услуги Таймери за задачи, повтарящи се фактури, преглед на натоварването, предупреждения за промяна в обхвата Безплатни; Платените планове започват от 11 долара на месец на потребител. Basecamp Опростена комуникация и централизирана видимост на проектите Размер на екипа: Идеален за малки екипи и мултифункционални маркетингови групи Форуми, автоматични регистрации, център за документи, простота за клиентите Безплатни; Платените планове започват от 15 долара на месец на потребител. Zoho Projects Маркетингови операции, свързани с работните процеси в цялата компания Размер на екипа: Идеален за екипи, които използват екосистемата Zoho Портали за проекти, проследяване на разходи, преглед на натоварването, автоматизации Blueprint Безплатни; Платените планове започват от 5 долара на месец на потребител.

Защо да изберете алтернативи на Asana за маркетингови агенции

Софтуерът за управление на проекти на Асана работи за много хора, но маркетинговите агенции често се нуждаят от по-персонализирани решения. Ето защо може да потърсите другаде:

Не е специфична за маркетинга: Asana няма работни процеси, фокусирани върху маркетинга, изисква значителна персонализация и допълнителни инструменти за жизнения цикъл на кампаниите, което води до фрагментирани операции.

Непълно покритие на кампаниите : Управлява задачите добре, но пропуска ключови стъпки като приемане на поръчки и одобрение на активи, което изисква отделни системи.

Проблеми с мащабирането: с нарастването на сложността на клиентите и кампаниите, простата структура на Asana става претрупана, което намалява видимостта.

Без отчитане на времето или фактуриране: Агенциите, които отчитат фактурираните часове, трябва да използват инструменти на трети страни или ръчни таблици, тъй като Asana не разполага с тези функции.

Ограничени отчети: Основните табла не предлагат персонализирани Основните табла не предлагат персонализирани KPI за кампании и маркетингови агенции , което затруднява получаването на информация за множество проекти.

Липсващи функции за сътрудничество с клиенти: Липсата на клиентски портали или подробни разрешения създава конфликти в комуникацията.

Слаба йерархия на задачите: Негъвкавите подзадачи и ограничената Негъвкавите подзадачи и ограничената автоматизация на маркетинга с изкуствен интелект водят до ръчни решения.

🧠 Интересен факт: Волни Б. Палмър основава първата известна рекламна агенция в САЩ. Първоначалният му план е бил просто да продава рекламно пространство във вестниците. Стратегията, слоганите и творческите отдели се появяват много по-късно.

Най-добрите алтернативи на Asana за маркетингови агенции

Това са нашите предложения за най-добрите алтернативи на Asana за маркетингови агенции. 📝

1. ClickUp (най-доброто решение за цялостно управление на агенция)

Създайте първата си задача в ClickUp Проследявайте всеки актив от кампанията с помощта на ClickUp Tasks.

ClickUp ви дава структурата, която липсва на Asana, като същевременно остава достатъчно гъвкава, за да съответства на начина, по който работи вашата агенция.

За начало, софтуерът за управление на проекти на ClickUp служи като оперативна основа на вашата агенция. А когато интегрирате маркетинговото решение на ClickUp и софтуера за творчески агенции на ClickUp, получавате достъп до специализирани работни процеси, проектирани специално за маркетингови операции.

Поддържайте кампаниите в движение

Да предположим, че вашата агенция работи по кампания за цялостен фуния за потребителска технологична марка – органични публикации, платени реклами, имейл дрипове и целеви страници, които се разгръщат в рамките на шест седмици.

Започнете с създаването на папка за кампанията. В нея използвайте ClickUp Tasks, за да създадете подробни резултати за всеки актив: един за карусела в Instagram, един за имейла за стартиране и един за видео рекламата.

Всяка задача се възлага на подходящия член на екипа, заедно с крайни срокове, творчески брифинги и подзадачи за предаване.

За да поддържате всички в синхрон с напредъка, можете да дефинирате свои собствени статуси на задачите в ClickUp: „Брифинг“, „Проект в процес на разработка“, „Вътрешна проверка“, „Проверка от клиента“ и „Окончателно одобрение“. Те отразяват действителните етапи, които вашата агенция следва.

В същото време добавяте персонализирани полета в ClickUp към всяка задача, за да може екипът ви лесно да раздели и филтрира работата. Посочете канала на крайните продукти, типа аудитория, формата на активите и приоритета на кампанията.

Така че, ако вашият стратег иска да види всички активи с най-висок приоритет за платени медии, които ще бъдат пуснати следващата седмица, той може да филтрира изгледа за секунди.

Вижте всичко в реално време

Следете напредъка на кампаниите с таблата за управление на ClickUp

Вашите оперативни данни се превръщат в стратегически прозрения чрез таблата за управление на ClickUp. Тези визуални командни центрове показват информация в реално време за капацитета на екипа, крайните срокове на проектите и ефективността на кампаниите за всички ваши клиенти.

Можете също да създадете частни табла за клиенти, които показват в реално време напредъка по задачите, крайните срокове и пречките, без да разкривате вътрешни бележки или подробности на ниво производство.

Движете се по-бързо с AI

Работете с ClickUp Brain за планиране на кампании

ClickUp Brain е вграденият AI двигател на платформата, който помага на вашия екип да планира, пише и обобщава, без да губи инерция.

Да предположим, че вашата агенция планира кампания за Черния петък за клиент от сектора на електронната търговия. Стратегът отваря ClickUp Doc, за да очертае структурата на кампанията. Той въвежда кратко указание като „Промоционален план за Черния петък за марка козметика за кожата“. ClickUp Brain предлага график на кампанията, разбит по канали – имейл, платени социални медии, целеви страници и сътрудничество с влиятелни лица – заедно с ключови послания и формати на крайния продукт.

След това, по време на производствената фаза, ако вашият творчески ръководител иска да знае какво все още предстои да бъде прегледано или къде е блокирана обратната връзка, AI маркетинговият инструмент може да обобщи най-новите коментари по задачите с едно кликване.

Автоматизирайте повтарящите се задачи

Задайте тригери за ClickUp Automation във вашето работно пространство

ClickUp Automation се занимава с всички досадни актуализации на статуса на проектите, промени в задачите и напомняния, които отнемат времето на вашия екип по време на кампаниите.

Например, когато дадена задача премине в „Преглед от клиента“, автоматизацията може автоматично да маркира акаунт мениджъра, да зададе краен срок за обратна връзка и да преразпредели задачата, ако този краен срок не бъде спазен.

Започнете с шаблони за агенции

Вземете безплатен шаблон Стартирайте и управлявайте креативни кампании, използвайки шаблона за маркетингова агенция на ClickUp.

Шаблонът за маркетингова агенция на ClickUp е създаден за агенции, които управляват цикли на кампании за множество клиенти. Той включва списъци за творчески заявки, предварително създадени персонализирани статуси на задачи за преглед и персонализирани полета за платформа и формат.

Шаблонът включва и изгледи като Графици на договорите и Обзор на акаунтите, които ви осигуряват незабавна видимост.

Ако освен творческите проекти управлявате и ретентиране или клиентски операции, шаблонът за управление на агенции на ClickUp ще ви помогне да се настроите по-бързо.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Без внимателна настройка е лесно да пропуснете важни актуализации или да бъдете затрупани с нерелевантни съобщения.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в Reddit наистина казва всичко:

Вече около половин година използваме ClickUp в нашата агенция и, честно казано, това промени начина, по който работим, по начини, които не очаквах. В началото бях скептичен относно всички допълнителни функции, но те ми харесаха. […]Тяхната система Docs тихо замести по-голямата част от работата ни с Google Docs. Всичко просто протича по-добре, когато нашата документация се намира на същото място като нашите проекти. Екипът се адаптира към нея по-бързо, отколкото очаквах. В началото бях скептичен по отношение на ClickUp Brain, просто ми се струваше като поредната AI играчка. Но тя ме спаси от някои досадни задачи по писане, особено когато трябва да обобщавам дълги имейли от клиенти или да започна да пиша чернова. Не е перфектна, но е полезна, когато съм затрупан с работа. […] Както всичко, отне малко време да свикна с него и все още има моменти, в които нещата изглеждат малко тромави. Но като погледна назад към начина, по който работехме преди, не бих искал да се връщам назад. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (Най-доброто за управление на творчески активи)

чрез Wrike

Знаете ли онова чувство на безсилие, когато клиентът ви помоли за „логото със синия фон“ и вие осъзнавате, че има 12 версии, разпръснати в различни папки? Wrike го разбира.

Тази алтернатива на Asana за маркетингови агенции блести, когато работите с многобройни взискателни клиенти, всеки от които има свой специфичен начин на работа.

Най-големият ви проблем – да накарате всички да се съгласят с изискванията на проекта – се решава чрез маркетингови шаблони. Няма повече да започвате от нулата всеки път, когато привличате нов клиент или стартирате познат тип кампания.

Най-добрите функции на Wrike

Създайте персонализирани формуляри за заявки, които автоматично превръщат брифингите на клиентите в изпълними задачи.

Сравнявайте различни версии на творческите активи една до друга по време на процеса на одобрение.

Настройте автоматизирани отчети за дигитален маркетинг , които проследяват показателите на кампаниите и състоянието на проектите без ръчна работа.

Споделяйте специални работни пространства за клиенти, където външни сътрудници могат да преглеждат напредъка и да дават обратна връзка.

Ограничения на Wrike

Макар Wrike да предлага инструменти за проверка, агенциите отбелязват, че повтарящите се цикли на преглед изискват досадно ръчно настройване и могат да претрупват работното пространство.

Отчетите и таблата често се описват като неподходящи за презентации на високо ниво пред клиенти.

Основното отчитане на работното време в Wrike е елементарно, тромаво и неефективно за отчитане на фактурираните часове.

Цени на Wrike

Безплатни

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (4400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (2614 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Ето мнението на един потребител на Reddit за този инструмент:

Използвал съм много системи за управление на проекти и много харесвам Wrike. Не само защото съм проектен мениджър, а защото 30-те членове на екипа ми лесно се научиха да я използват и я използват ежедневно. Фактът, че софтуерът се използва на 100%, улеснява значително работата ми като проектен мениджър. Все пак от гледна точка на бекенда това е наистина сложна система – настройка на персонализирани полета, персонализирани типове елементи, създаване на формуляри за подаване и т.н. От гледна точка на PM има малко крива на обучение, но прави МНОГО.

Използвал съм много системи за управление на проекти и много харесвам Wrike. Не само защото съм проектен мениджър, а защото 30-те членове на екипа ми лесно се научиха да я използват и я използват ежедневно. Фактът, че софтуерът се използва на 100%, улеснява значително работата ми като проектен мениджър. Все пак от гледна точка на бекенда това е наистина сложна система – настройване на персонализирани полета, персонализирани типове елементи, създаване на формуляри за подаване и т.н. От гледна точка на PM има малко крива на обучение, но прави МНОГО.

🔍 Знаете ли, че... Дейвид Огилви, често наричан бащата на съвременната реклама, не е започнал кариерата си в маркетинга. След като напуска Оксфорд, той се обучава за готвач в Париж, а по-късно продава печки AGA от врата на врата в Шотландия. Той е толкова добър в това, че през 1935 г. написва наръчник за продажби, който по-късно е оценен от списание Fortune като един от най-добрите, писани някога.

3. Jira (най-подходяща за гъвкави маркетингови работни процеси)

чрез Atlassian

Ето какво е важно да знаете за маркетинговите кампании: те се променят. Много. Понякога на всеки час. Jira признава тази реалност, защото е проектирана за разработване на софтуер, където изискванията се променят по-бързо от модните тенденции.

Докато вашите конкуренти все още се опитват да наложат маркетинга в каскадни процеси, вие ще се адаптирате на момента. Дълбочината на персонализиране означава, че можете да моделирате точно как работи вашият екип, вместо да се съобразявате с чуждата представа за „най-добри практики“.

Най-добрите функции на Jira

Създайте персонализирани работни процеси, които съответстват на вашите специфични процеси за маркетингово планиране и вериги за одобрение.

Визуализирайте напредъка на кампанията, използвайки Kanban табла или изгледи на времевата линия с проследяване на зависимостите.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като разпределяне на работа или преминаване на проекти през етапите на одобрение.

Достъп до над 30 различни отчета, за да проследявате всичко – от времето на цикъла до скоростта на екипа.

Ограничения на Jira

Техническата сложност може да плаши членовете на маркетинговия екип, които не са технически подготвени.

Потребителите без технически познания намират основните актуализации за досадни и бавни; средата често е „претрупана“ с допълнителни полета, работни процеси и кликвания.

Сътрудничеството с клиенти е тромаво; не можете лесно да включите външни заинтересовани страни.

Ограничени възможности за проверка на творческите идеи в сравнение с алтернативите, фокусирани върху дизайна.

Цени на Jira

Безплатни

Стандартен: 8 долара на месец на потребител

Премиум: 14 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (6425+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15 155+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Jira?

Директно от рецензия в G2:

Jira прави невероятно лесно разбиването на сложни проекти на управляеми истории и задачи. Много ми харесва възможността да създавам персонализирани работни процеси, да възлагам задачи на членовете на екипа и да проследявам напредъка в реално време. Визуалните инструменти като Kanban и Scrum таблата са особено полезни за поддържане на организация и съгласуваност между всички.

Jira прави невероятно лесно разбиването на сложни проекти на управляеми истории и задачи. Много ми харесва възможността да създавам персонализирани работни процеси, да възлагам задачи на членовете на екипа и да проследявам напредъка в реално време. Визуалните инструменти като Kanban и Scrum таблата са особено полезни за поддържане на организация и съгласуваност между всички.

🧠 Интересен факт: Първоначалното значение на думата „марка“ идва от животновъдството. Фермерите изгаряли уникални белези върху добитъка, за да покажат собствеността си. Маркетолозите възприели термина, за да опишат продукти, които „залепват“ в съзнанието на потребителите.

4. Trello (най-доброто за визуално проследяване на кампании)

чрез Trello

Доставчиците на услуги за създаване на съдържание процъфтяват благодарение на визуалната организация, която показва цялостната картина с един поглед.

Подходът на Trello, базиран на карти, отразява естествения начин, по който редакционните екипи мислят за потоците от съдържание и кампании. Алтернативата на Asana работи особено добре за агенции, които дават предимство на простотата пред сложността на функциите.

Butler автоматизацията се занимава с рутинните задачи, които отнемат от творческото време, а многобройните опции за преглед позволяват на различните членове на екипа да виждат проектите в предпочитания от тях формат.

Най-добрите функции на Trello

Създавайте календари с визуално съдържание, които клиентите могат да разберат без обяснения.

Настройте шаблони за картички за повтарящи се кампании, за да започват новите проекти по правилния начин.

Свържете се директно с папките на клиента в Google Drive, за да синхронизирате ресурсите без да ги изтегляте и качвате отново.

Свържете стотици приложения на трети страни чрез Power-Ups, за да разширите функционалността на платформата за управление на проекти.

Ограничения на Trello

Липсват разширени функции за управление на проекти, като диаграми на Гант или планиране на ресурсите.

Няма вградена функция за проследяване на времето или подробни възможности за отчитане

Ограничено пространство за съхранение на файлове при безплатните и по-ниските планове

Няма ясна йерархия, което ограничава контрола върху кампаниите

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 695+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (23 620 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Един рецензент на G2 сподели следния коментар:

Използвам Trello от години и никога не ме е разочаровало – изключително лесно е за използване дори за по-големи проекти, обхващащи цялата компания. И е СУПЕР лесно да се научиш да го използваш. Обичам факта, че има толкова много интеграции и автоматизации – успяхме да автоматизираме задачите, крайните срокове, доставките на клиенти и оперативните корекции – всичко в Trello. Честно казано, това направи управлението на голям екип и множество проекти изключително лесно.

Използвам Trello от години и никога не ме е разочаровало – изключително лесно е за използване дори за по-големи проекти, обхващащи цялата компания. И е СУПЕР лесно да се научиш да го използваш. Обичам факта, че има толкова много интеграции и автоматизации – успяхме да автоматизираме задачите, крайните срокове, доставките на клиенти и оперативните корекции – всичко в Trello. Честно казано, това направи управлението на голям екип и множество проекти изключително лесно.

5. ProofHub (Най-доброто за процесите на творчески преглед)

чрез ProofHub

ProofHub признава, че по-голямата част от маркетинговата работа включва визуални елементи, които се нуждаят от одобрение от заинтересованите страни, а веригите от имейли са мястото, където творчеството умира. Алтернативата на Asana за маркетингови агенции внася ред в хаоса на творческите ревюта чрез структурирани процеси на одобрение, които наистина работят.

Това, което я прави особено интелигентна, е начинът, по който се справя с разрешенията на клиентите – дава им точно това, което трябва да видят, без да ги затрупва с функции, които никога няма да използват.

Персонализираните формуляри помагат да се уловят онези разпънати първоначални брифинги, които обикновено се появяват като имейли, изразяващи потока на съзнанието.

Най-добрите функции на ProofHub

Качвайте изображения и PDF файлове за маркиране с коментари и бележки директно върху файловете.

Препращайте творческите ресурси през работни потоци за одобрение с автоматични известия до заинтересованите страни.

Записвайте заявките на клиентите чрез персонализирани формуляри, които се превръщат директно в задачи по проекта.

Контролирайте какво могат да виждат и правят клиентите с подробни настройки за разрешения

Ограничения на ProofHub

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с други софтуери за маркетингови агенции

Без усъвършенствани инструменти за управление на ресурсите или функции за планиране на капацитета

Възможностите за отчитане са основни и може да не задоволят агенциите за съдържателен маркетинг , които се нуждаят от подробни анализи.

Цени на ProofHub

Безплатен пробен период

Пълен контрол: 150 $/месец

Essential: 50 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (100+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ProofHub?

От рецензия в G2:

Това, което най-много ми харесва в ProofHub, е как опростява управлението на различни аспекти на съдържателния маркетинг. Мога да се справя с всичко – от създаване на съдържание и сътрудничество до проверка, и то от едно място. След като финализираме целите на кампанията, използвам форума за дискусии, за да документирам плана ни и да правя корекции в движение. Много ми харесва възможността да създавам персонализирани работни процеси и да управлявам задачите чрез изгледа „табло“. […] Възможността да преглеждам и одобрявам творческите материали навреме, да споделям обратна връзка и да управлявам външни сътрудници с лекота е огромно предимство. Освен това, сътрудничеството извън организацията без да плащаме нищо допълнително е голям плюс за нас.

Това, което най-много ми харесва в ProofHub, е как опростява управлението на различни аспекти на съдържателния маркетинг. Мога да се справя с всичко – от създаване на съдържание и сътрудничество до проверка, и то от едно място. След като финализираме целите на кампанията, използвам форума за дискусии, за да документирам плана ни и да правя корекции в движение. Много ми харесва възможността да създавам персонализирани работни процеси и да управлявам задачите чрез изгледа „табло“. […] Възможността да преглеждам и одобрявам творческите материали навреме, да споделям обратна връзка и да управлявам външни сътрудници с лекота е огромно предимство. Освен това, сътрудничеството извън организацията без да плащаме нищо допълнително е голям плюс за нас.

6. Teamwork (Най-подходяща за реализация на проекти, фокусирани върху клиента)

чрез Teamwork

Управлението на агенция означава да се балансира между задоволяването на клиентите и поддържането на печеливш бизнес. Teamwork не претендира, че тези цели винаги съвпадат, но ви помага да управлявате и двете едновременно.

Инструментът за управление на проекти третира сътрудничеството с клиенти като първокласна функция, а не като нещо второстепенно, което прави огромна разлика, когато се опитвате да поддържате професионални отношения, докато спазвате срокове.

Най-добрите функции за работа в екип

Проследявайте времето и бюджетите с информация за рентабилността в реално време, за да поддържате проектите във финансово равновесие.

Управлявайте капацитета и натоварването на екипа, за да предотвратите изчерпване и пропуснати срокове.

Генерирайте фактури директно от регистрираното време и разходите с интеграцията на QuickBooks.

Предоставяйте на клиентите контролиран достъп, за да виждат етапите и да одобряват крайните резултати.

Ограничения на екипната работа

Автоматизацията на Kanban е основна и не се адаптира лесно към сложни работни процеси по миграция.

Разширените функции изискват по-скъпи планове, които могат да се окажат скъпи за по-малките агенции.

По-стръмна крива на печалбите в сравнение с по-опростените алтернативи на Asana за маркетингови агенции

Някои потребители съобщават за периодични проблеми с производителността при големи проекти.

Цени за екипна работа

Безплатни

Deliver: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (1170+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (915+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Teamwork?

Това е взето директно от Reddit:

Моята компания го използва, харесва ми и бих искал да работя с него и в бъдеще. Опитът ми с Jira е ограничен, но ако трябва да избирам между двете, бих предпочел Teamwork. Много от функциите работят на базата на начални и крайни дати от календара и приблизителни оценки, така че ако вашата организация може да се справи и с двете, тогава ще извлече максимална полза от нея. Приблизителните оценки се изчисляват на час (не съм сигурен дали това може да се конфигурира на Фибоначи или нещо друго).

Моята компания го използва, харесва ми и бих искал да работя с него и в бъдеще. Опитът ми с Jira е ограничен, но ако трябва да избирам между двете, бих предпочел Teamwork. Много от функциите работят на базата на начални и крайни дати от календара и приблизителни оценки, така че ако вашата организация може да се справи и с двете, тогава ще извлече максимална полза от нея. Приблизителните оценки се изчисляват на час (не съм сигурен дали това може да се конфигурира на Фибоначи или нещо друго).

💡 Професионален съвет: За да разраснете вашата агенция за дигитален маркетинг, създайте „хранилище за информация за конверсиите“. След всяка кампания документирайте какво е проработило, какво не е проработило, тенденциите в поведението на аудиторията и креативните подходи. С течение на времето това се превръща в маркетингова пътна карта с изпитани стратегии, които подобряват вашите предимства и ускоряват резултатите за бъдещи клиенти.

7. Airtable (най-подходяща за гъвкаво планиране на кампании)

чрез Airtable

Airtable предоставя мощността на базата данни за управление на проекти по начини, които Asana просто не може. Маркетинговите агенции могат да създават персонализирани работни процеси, които свързват бюджетите на кампаниите с графиците, проследяват творческите активи чрез полета за прикачени файлове и настройват автоматизирани процеси за одобрение, които имат смисъл за работата с клиенти.

Красотата се крие в това, че можете да разделите и анализирате тези взаимосвързани данни по безброй начини, разкривайки информация, която би останала скрита в други алтернативи на Asana за маркетингови агенции.

Най-добрите функции на Airtable

Синхронизирайте бюджетите на кампаниите с реалното проследяване на разходите, като използвате формулни полета и форматиране на валутата.

Създайте условно форматиране, което автоматично подчертава просрочените доставки или надхвърлянията на бюджета.

Създавайте клиентски портали, като споделяте филтрирани изгледи, които показват само релевантни данни за проекта.

Планирайте календари за съдържание с цветно кодирани фази на кампаниите и автоматични напомняния за публикуване.

Ограничения на Airtable

Достъпът въз основа на роли е груб; всеки редактор може да променя изгледите или структурата, а другите могат лесно да отключват заключените изгледи.

Базите функционират като отделни силози – коментарите, автоматизациите и потребителите не могат да се разпростират между тях.

Airtable се затруднява с големи масиви от данни; бази, надвишаващи ~50 000 записи, могат да забавят значително работата.

Цени на Airtable

Безплатна (ограничена до двама потребители)

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4. 6/5 (2985+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2185 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Ето мнението на един рецензент от G2:

След като разбрах как Airtable може да вземе прости данни и да ги филтрира в изгледи с информация, която ви дава полезни сведения: например колко проекта има един дизайнер в даден момент, колко време се губи за редакции, колко проекта действително ни помагат да постигнем целта си – това промени изцяло нещата. Персонализирането на данните, за да ви покажат това, което трябва да знаете, е доста лесно, след като се научите как се прави.

След като разбрах как Airtable може да вземе прости данни и да ги филтрира в изгледи с информация, която ви дава полезни сведения: например колко проекта има един дизайнер в даден момент, колко време се губи за редакции, колко проекта действително ни помагат да постигнем целта си – това промени изцяло нещата. Персонализирането на данните, за да ви покажат това, което трябва да знаете, е доста лесно, след като се научите как се прави.

8. ActiveCollab (Най-доброто за проследяване на рентабилността на проектите)

чрез ActiveCollab

ActiveCollab премахва досадната разлика между извършването на работата и получаването на заплащане за нея.

Вашият екип отчита времето си директно по задачите на проекта, докато сътрудничи чрез визуални инструменти за проверка, и това отчетено време се превръща в професионални фактури без обичайните манипулации с електронни таблици (знаете за какво говорим!).

Наблюдавайте как бюджетите на проектите преминават от зелено към червено в реално време с натрупването на часовете, за да уловите промените в обхвата, преди те да унищожат рентабилността.

Най-добрите функции на ActiveCollab

Задействайте таймери директно върху задачите, за да записвате отработените часове, без да прекъсвате работния процес.

Следете рентабилността на проектите в реално време, за да забележите превишенията на бюджета, преди да нанесат щети.

Визуализирайте натоварването на екипа, за да балансирате задачите и да предотвратите изчерпването

Настройте повтарящи се фактури за клиенти с автоматични цикли на фактуриране

Ограничения на ActiveCollab

Някои агенции намират оформлението за неинспириращо или неинтуитивно.

Функциите за отчитане са основни и може да не задоволят тези, които се нуждаят от подробни анализи.

Подзадачите се обработват зле; липсва яснота по отношение на зависимостите, а изгубените прикачени файлове разочароват потребителите.

Цени на ActiveCollab

Безплатен пробен период

Плюс: 15 $/месец (за трима потребители)

Про: 11 долара на месец на потребител

Pro + Плащане: 17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ActiveCollab

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (405+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ActiveCollab?

Ето какво казва G2 за тази алтернатива на Asana за маркетингови агенции:

Изгледът на натоварването беше много полезен за управлението на ресурсите, а възможността да превключвате между изглед канбан и изглед списък беше полезна. Най-полезната част от целия продукт бяха графиците и възможността потребителите лесно и бързо да проследяват времето, прекарано в сходни или повтарящи се задачи.

Изгледът на натоварването беше много полезен за управлението на ресурсите, а възможността за превключване между изглед канбан и изглед списък беше полезна. Най-полезната част от целия продукт бяха графиците и възможността потребителите лесно и бързо да проследяват времето, отделено за сходни или повтарящи се задачи.

9. Basecamp (Най-доброто за опростена комуникация в екипа)

чрез Basecamp

Докато повечето алтернативи на Asana за маркетингови агенции се фокусират върху PM функциите, Basecamp ги премахва, за да се съсредоточи върху информирането и отчетността на всички. Платформата работи добре за агенции, които се давят в комуникационен хаос в множество канали.

Клиентите ви ще я харесат, защото могат да участват пълноценно, без да се нуждаят от наръчник за обучение, а екипът ви ще оцени факта, че не се налага да се научава още една сложна система.

Най-добрите функции на Basecamp

Съхранявайте цялата комуникация по проектите в организирани форуми, вместо в разпръснати имейли.

Настройте автоматични проверки, които подканват членовете на екипа да споделят актуална информация за напредъка

Съхранявайте всички файлове и документи по проекти на едно място, което може да се търси, с контрол на версиите.

Ограничения на Basecamp

Липсват разширени функции за управление на задачите, като диаграми на Гант или планиране на ресурсите.

Няма шаблони за отчитане на времето

Ограничени възможности за персонализиране на работните процеси или структурите на проектите на маркетинговите агенции

Може да ви се стори прекалено проста за агенции, които управляват сложни, многофазови кампании.

Цени на Basecamp

Безплатни

Плюс: 15 долара на месец на потребител

Pro Unlimited: 299 $/месец (фактурира се годишно, неограничен брой потребители)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5340 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (14 520+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

Според публикация в Reddit:

Преди време преминахме на Basecamp, за да управляваме проектите на нашия маркетинг екип (5 души). Харесахме го заради простотата и изчистения интерфейс. Перфектен е за основно управление на задачи и проследяване на разговори. Ето как стоят нещата: с разрастването на екипа ни и усложняването на проектите, Basecamp започна да ни се струва ограничаващ.

Преди време преминахме на Basecamp, за да управляваме проектите на нашия маркетинг екип (5 души). Харесахме го заради простотата и изчистения интерфейс. Перфектен е за основно управление на задачи и проследяване на разговори. Ето как стоят нещата: с разрастването на екипа ни и усложняването на проектите, Basecamp започна да ни се струва ограничаващ.

💡 Професионален съвет: Спрете да гадаете кой е готов да купи. Използването на изкуствен интелект за генериране на лийдове ви позволява да се фокусирате върху потенциални клиенти с висока степен на интерес, като анализирате моделите на поведение в реално време. Помислете за по-малко студени лийдове, по-целенасочено общуване и по-умни последващи действия, които действително водят до конверсии.

10. Zoho Projects (Най-доброто за интегрирани бизнес работни процеси)

чрез Zoho

Маркетингът не се случва във вакуум – той е свързан с продажбите, обслужването на клиенти и по-широките бизнес операции. Zoho Projects разбира тази взаимосвързана реалност и работи добре с цялата екосистема на Zoho.

Алтернативата на Asana блести, когато трябва да координирате маркетинговите усилия с други бизнес функции, без да превключвате постоянно между различни инструменти. Работните процеси на Blueprint помагат за стандартизиране на тези повтарящи се процеси, които всяка агенция има, но рядко документира правилно.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Преглеждайте капацитета и натоварването на екипа, за да предотвратите прекомерно разпределение на ресурсите и пропуснати срокове.

Проследявайте бюджета спрямо действителните разходи с помощта на вградените функции за проследяване на разходите и финансови отчети.

Създавайте подробни времеви разписания, които се интегрират с Zoho Invoice за безпроблемни процеси на фактуриране.

Създайте портали за проекти, насочени към клиенти, където заинтересованите страни могат да виждат напредъка без достъп до бекенда.

Ограничения на Zoho Projects

Порталът за клиенти изисква конфигуриране и може да обърка заинтересованите страни, които не са технически подготвени.

Ограничени възможности за проверка на творческите идеи в сравнение с алтернативите на Asana за маркетингови агенции, фокусирани върху дизайна.

Функциите за отчитане са основни и не се персонализират лесно за управление на данни.

Цени на Zoho Projects

Безплатни

Премиум: 5 $/месец на потребител

Enterprise: 10 $/месец на потребител

Projects Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (475+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (810+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Projects?

Ето какво каза един потребител на Reddit:

Доста е добра. Интерфейсът може да бъде подобрен. Току-що го преработиха, както и миналата година, и някои от промените ме накараха да се чудя. Като цяло е хубава и ако имате Zoho one, изборът е лесен.

Доста е добра. Интерфейсът може да бъде подобрен. Току-що го преработиха, както и миналата година, и някои от промените ме накараха да се чудя. Като цяло е хубава и ако имате Zoho, изборът е лесен.

ClickUp е ъпгрейдът, от който вашата агенция се нуждае

Алтернативите на Asana за маркетингови агенции не са трудни за намиране, но повечето от тях решават само част от проблема.

ClickUp покрива всичко. Това е приложението за всичко, свързано с работата, което означава, че екипът ви не трябва да преминава от един инструмент в друг, само за да стартира една кампания.

Можете да създадете персонализирани работни процеси, които съответстват на процесите на всеки клиент, да проследявате всеки краен срок без допълнителна координация и да преминавате от брифинг към преглед, без да губите инерция.

