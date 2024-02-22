Как да развиете агенция за дигитален маркетинг: подробно ръководство

Ето въпроса за милион долара, който безкрайно тормози собствениците на дигитален маркетинг:

„Как да развиете агенция за дигитален маркетинг?“, но въпросът е непълен.

Вместо това, те трябва да попитат: „Как да развиете агенция за дигитален маркетинг, така че да бъде печеливша и да поставя клиентите на първо място?“

Отговорът се крие във вашата стратегия за дигитален маркетинг.

Запитайте се:

Вашите маркетингови продукти наистина ли интересуват хората?

Продавате ли продукти или истории за марката?

Имате ли ясно дефинирана стратегия?

Останете с нас, ако сте любопитни да научите как да разраствате и мащабирате ефективно вашата агенция.

Разбиране на растежа на дигиталните агенции

Очаква се разходите за дигитална реклама да нараснат през 2024 г. Освен това собствениците на агенции вярват, че оптимизацията за търсачки, маркетингът на съдържание и дигиталните маркетингови канали ще донесат най-висока възвръщаемост през 2024 г.

Други тенденции в дигиталния маркетинг, които ще доминират през 2024 г.

Социалните медийни платформи като Instagram Threads, Meta Threads и Bluesky ще наберат популярност.

Маркетолозите трябва да се фокусират върху повишаването на нивата на ангажираност – новата метрика за нивото на задържане.

LinkedIn вече има 1 милиард членове, което го прави чудесна платформа за органично генериране на потенциални клиенти.

Платените реклами в социалните медии, особено в LinkedIn, са доминирани от видео маркетинга.

Така че, ако обмисляте разширяване на вашата агенция за дигитален маркетинг, сега е най-подходящият момент.

За ваше удобство сме категоризирали стратегиите за дигитален маркетинг в четири сегмента:

Подобрете маркетинга и продажбите на вашата агенция

Намалете отлива на клиенти

Повишете ефективността на вашата маркетингова агенция

Подобрете вашите услуги в областта на дигиталния маркетинг

Стратегии за подобряване на вътрешния маркетинг и продажбите

Нека започнем с основите и да видим как да подобрите вътрешния си маркетинг и продажби.

Повишете квалификацията на вътрешния си екип

Независимо дали сте рекламна агенция или се занимавате с дигитални услуги, вашият екип трябва да е в крак с най-новите тенденции в бранша.

Интегрирайте обучението на служителите в бизнес модела си – чрез виртуални събития, групи в социалните медии или дори уебсайта на вашата агенция за дигитален маркетинг.

Използвайте софтуер за управление на проекти за растежа на вашата маркетингова агенция

Как изглежда проследяването на времето за проекти в ClickUp

Трябва да добавите стойност към бизнеса на вашите клиенти, за да увеличите броя на успешните си клиенти.

А най-добрият начин да постигнете това?

Започнете с оптимизиране на вътрешните си процеси, за да помогнете на екипа да се фокусира върху изграждането на взаимоотношения, вместо да се впуска в борба с пожари.

Тук инструментът за управление на проекти се превръща в полезен помощник за вашите екипи, като координира задачите, проектите, хората и очакванията.

Представете работата си като надеждна агенция за дигитален маркетинг

Маркетинговите агенции трябва да са опитни в промотирането на своите съществуващи клиенти.

Въпреки това, те трябва да се фокусират и върху представянето на уменията на своята агенция за дигитален маркетинг.

Промотирайте уебсайта на вашата агенция в различни канали и платформи, за да привлечете повече клиенти по-бързо.

Направете одит на уебсайта на вашата агенция

Искате ли да покажете уменията си на света?

Позволете на вашия уеб дизайнер да покаже огромния си талант на потенциални клиенти и други агенции с блестящи дизайни на сайта.

Направете SEO одит на настоящия си уеб дизайн и бъдете свой собствен казус в очите на търсачките.

Инвестирайте в платена реклама и маркетинг в социалните медии

Поддържането на непрекъснато присъствие в социалните медии и допълването му с кампании на принципа „плащане за клик“ ще ви позволи да промотирате вашата маркетингова агенция в различни органични или платени канали.

Тъй като различни типове целеви аудитории се свързват с вашата марка, разнообразяването на обхвата ви и увеличаването на продажбите ще станат много по-лесни.

Ето няколко съвета как да се възползвате от маркетинга в социалните медии:

Демонстрирайте авторитет, като споделяте идеи, блогове, подбрани от експерти, и безплатни уебинари, както и сесии на живо, за да представите вашата марка на потенциални клиенти.

Отговаряйте на всеки коментар, споменаване и запитване в социалните медии, в противен случай рискувате да бъдете обявени за неотзивчиви от недоволни клиенти.

Използвайте комбинация от социални медийни канали, за да отговорите на разнообразните демографски характеристики.

Публикувайте редовно и споделяйте истории за успех, за да спечелите доверието на вашите последователи.

Стратегии за намаляване на отлива на клиенти и стимулиране на растежа на агенцията

Използвайте тези съвети като отправна точка, за да намалите броя на клиентите, които са престанали да работят с вашата маркетингова агенция, и да превърнете вашата агенция за дигитален маркетинг в магнит за потенциални клиенти:

1. Преразгледайте стратегията си за съдържание

В света на съдържателния маркетинг един смислен блог прави голяма разлика.

Използвайте публикацията в блога, за да популяризирате бизнеса си, да образовате аудиторията и да привлечете нови клиенти.

Следвайте тези съвети, за да постигнете успех в създаването на съдържание:

Публикувайте подходящо, оригинално и задълбочено съдържание, което добавя стойност за читателите.

Подчертайте знанията си и се уверете, че статиите ви са добре проучени.

Добавете интересни визуални елементи като инфографики, илюстрации, изображения и т.н.

Използвайте видеоклипове, за да привлечете вниманието и да добавите елемент на разказване на истории.

Създайте календар с съдържание за всеки месец и се придържайте към него.

Как изглежда календарът с съдържание в ClickUp Calendar View

Интегрирайте уебинари, подкасти и др. и експериментирайте с формата на съдържанието.

Промотирайте съдържанието си в бюлетина си, социалните медии, платената реклама и т.н.

Напишете и споделете безплатно електронни книги и ръководства като мощен магнит за потенциални клиенти.

Проследявайте ефективността на съдържанието си, като използвате инструменти като Google Analytics.

Ако имате загуба на клиенти, е време да използвате силата на писаното слово и да подчертаете своя опит пред нови клиенти.

Използвайте нетрадиционни платформи като Reddit, Quora и LinkedIn, за да утвърдите авторитета на вашата агенция за дигитален маркетинг.

2. Вдъхновете се от други креативни агенции

Ако установите, че източникът ви на вдъхновяващи идеи за привличане на клиенти се изчерпва, потърсете вдъхновение от други успешни агенции.

Проучете техните кампании в социалните медии, запознайте се с тяхната стратегия за генериране на потенциални клиенти и усилвайте усилията си в имейл маркетинга, като поддържате интереса на потенциалните клиенти чрез висококачествено, целенасочено съдържание.

Допълнителни съвети за подобряване на вашата имейл маркетинг кампания:

Продажбено имейл съобщение, написано от ClickUp Brain

Насочвайте клиентите си през продажбения процес, като им изпращате редовно имейли за най-новите промоции, пускания на пазара, оферти и др.

Изградете отношения с настоящите клиенти чрез постоянни проверки, серии от бюлетини и др.

Мотивирайте читателите си да предприемат желаното действие – дали това е покупка, абонамент за бюлетина ви или регистрация за демонстрация на продукт.

Сегментирайте клиентите си въз основа на конкретно поведение, интереси, нужди и т.н.

3. Покажете успехите си на новите клиенти

За да спечелите доверието на нови клиенти, накарайте лоялните си клиенти да споделят мнението си – помолете ги да публикуват честни отзиви, да качат видео референции и да популяризират вашата агенция за дигитален маркетинг чрез устна реклама.

4. Работете върху стратегията си за оптимизация за търсачки

Уебсайтът ви се класира ли добре в местните търсачки?

Ако не го направите, може да пропуснете потенциална клиентска база с висока възвръщаемост на инвестициите.

Модифицирайте профила си в Google My Business, събирайте автентично съдържание и отзиви, създадени от потребители, и оптимизирайте уебсайта си за локални ключови думи.

5. Инвестирайте в проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите.

Обучете екипа си да събира редовно обратна връзка от съществуващите ви клиенти, за да разберете нивото им на удовлетвореност, проблемите им и областите, които се нуждаят от подобрение.

Използвайте тази обратна връзка, за да вземете информирани решения относно вашите услуги и да разрешите проблеми, които могат да допринесат за отлива на клиенти.

Освен това, проведете проучване за удовлетвореността на клиентите, което ще ви помогне да прецените общото им мнение и да идентифицирате тенденции, които биха могли да окажат положително влияние върху растежа на вашата агенция.

6. Фокусирайте се върху стратегии за задържане на клиенти

Макар привличането на нови клиенти да е от решаващо значение, не пренебрегвайте значението на запазването на съществуващите.

Прилагайте стратегии за задържане на клиенти, като програми за лоялност, персонализирана комуникация, ексклузивни оферти и проактивна поддръжка на клиенти, за да поддържате интереса и удовлетворението на клиентите си.

Изграждането на силни взаимоотношения с вашите съществуващи клиенти води до дългосрочна лоялност и положителни препоръки от уста на уста, които са безценни за растежа на агенцията.

Стратегии за разрастване на екипа на вашата дигитална агенция

Искате да повишите ефективността и производителността на вашата агенция за дигитален маркетинг, без да компрометирате растежа й?

Софтуерът за управление на проекти ClickUp е на разположение на вашия маркетинг екип.

Този инструмент предлага надеждни функции за управление на ресурсите, задачите, екипите и хората в агенцията.

Нека разгледаме по-подробно.

Използвайте ClickUp Tasks за оптимизиране на работата на вашия екип

ClickUp Tasks не позволява никакви съмнения в екипа ви – дори когато има отлив на кадри в екипа или работата се увеличава.

Независимо дали се нуждаете от внимание в областта на съдържателния маркетинг или процеса на привличане на клиенти, определете приоритетите на задачите за всеки възможен случай и информирайте екипа си кой по какво работи.

С ClickUp 3. 0 определянето на приоритетите на задачите е толкова лесно, колкото натискането на един бутон

ClickUp Tasks ви помага да виждате едновременно крайни срокове, списъци за проверка, зависимости, коментари и времето, прекарано по задачите – незаменима функция за разрастващите се екипи.

Освен това, потребителският интерфейс е лесен за използване и по-лесен за разбиране.

Изберете от множество опции за автоматизация, за да подобрите ефективността

ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята – управление на проекти и маркетинг, чрез софтуера си за управление на агенции.

Приложенията за дигитален маркетинг на ClickUp са си струват инвестицията за маркетингова агенция от всякакъв мащаб и размер.

А ако търсите по-нишово средство за съдържателен маркетинг, обмислете софтуера за съдържателен маркетинг на ClickUp или желанната функция ClickUp Brain, която ви позволява да пуснете висококачествено съдържание в рамките на минути.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете блог публикация на всякаква тема

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант за визуално предимство

Искате да проследявате и планирате проекти за вашите мултифункционални екипи?

Изпробвайте ClickUp Gantt Chart View и управлявайте информация за проекти, която всеки може да разбере.

Да предположим, че вашият продуктов екип е получил задачата да подобри приложение, което сте създали за клиент.

Ето как ще изглежда списъкът с вашите задачи в диаграма на Гант.

Пример за диаграма на Гант в ClickUp за продуктов екип, работещ по приложение

Проследявайте напредъка и анализирайте ефективността с функциите за отчитане на ClickUp

Създайте табло с KPI в ClickUp и анализирайте представянето на екипа си с маркетингови отчети в реално време

Успешните клиенти се изграждат на базата на нещо повече от харесвания и коментари.

Те са базирани на реални данни, извлечени от маркетингови доклади, които предлагат по-задълбочени прозрения за ефективността на работата на вашия екип.

Функцията за отчитане на ClickUp включва персонализирани табла, които предоставят обща информация за вашата работа.

Прегледайте бъговете по преглед и задачите по статус в таблото на ClickUp

Стратегии за подобряване на предлаганите от вас услуги

Като собственик на агенция, трябва да знаете, че подобряването на вашите услуги за дигитален маркетинг започва с научаването как да подобрите производителността на вашата маркетингова агенция.

Другата, не по-малко важна задача е да привлечете повече клиенти и да изградите отношения с тях – специалност на софтуера за успех на клиентите.

Искате вашият екип, както и потенциалните клиенти, да бъдат доволни.

Затова инвестирайте времето си разумно в изграждането на стабилни процеси за управление на проекти, които да направят вашата стратегия за растеж фокусирана върху клиентите и служителите.

Ето четири изпитани и проверени най-добри практики, които можете да добавите към културата на вашата маркетингова агенция.

Определете в коя ниша искате да работите

Разберете какво иска вашата целева аудитория и се фокусирайте върху конкретни тенденции в бранша, като намерите златната среда между двете.

Например, може да искате да се специализирате в проучване на ключови думи или уеб разработка.

Каква е вашата уникална продажна предложения (USP)?

Идеята е да разберете какво ви отличава от другите агенции – вие се занимавате с бизнеса на вашите клиенти.

Вашият вътрешен екип, както и вътрешните процеси, трябва да отразяват вашата USP изцяло.

Създайте квалифициран екип с ориентирана към клиента нагласа

Маркетинговата агенция се развива благодарение на качеството на своите таланти.

Така че, насочете енергията си към намирането и задържането на най-добрите таланти, за да изпреварите конкуренцията.

Изградете стратегически партньорства

Понякога не е нужно да бъдете еднолична армия, ако работата е предизвикателна.

Той помага да се възползвате от помощта на външни агенции, инструменти за управление на проекти и други активи, за да ускорите работата.

Изградете стратегически партньорства с технологии, процеси и хора, за да върнете агенцията си на пътя към успеха.

Стъпките, които трябва да предприемете, за да подобрите предлагането си, ще бъдат различни за различните собственици на агенции. Всичко зависи от това как искате вашата агенция за дигитален маркетинг да бъде възприемана от клиентите и потенциалните служители.

Растящата роля на автоматизацията в разрастването на дигитална агенция

Да стартирате агенция за дигитален маркетинг е лесно, но да я управлявате е трудно.

Обслужването на съществуващите клиенти е лесно, но отговарянето на нуждите на новите клиенти е трудно.

Да получите няколко идеи от екипа е лесно, но да създадете запомнящи се дигитални маркетингови кампании е предизвикателство.

Ако искате да навлезете в по-високия сегмент, използвайте софтуер за маркетингови агенции, като ClickUp, който да работи за вас (а не обратното).

ClickUp предлага ценни ресурси като шаблони за маркетингови планове, шаблони за маркетингови пътни карти и други, които ще революционизират начина, по който оптимизирате вашите маркетингови работни процеси.

Не пренебрегвайте призванието на вашата агенция – нека ClickUp ви помогне да разпространите добрата новина в мрежата от дигитални агенции и да изградите една авангардна агенция, която процъфтява.

Често задавани въпроси

1. Как дигиталните агенции могат да привлекат повече потенциални клиенти?

Успешната агенция за дигитален маркетинг разбира, че няма универсален подход, който да работи за привличане на потенциални клиенти. Казано това, усилията ви за генериране на лийдове трябва да се фокусират върху:

целевата ви аудитория и нейните навици, предпочитания и т.н.

изграждане на взаимоотношения с потенциални клиенти

Създаване на програма за препоръки

Увеличаване на присъствието ви в социалните медии

ангажиране с имейл маркетинг и студено общуване

2. Кои стратегии са най-ефективни за разрастването на дигитална агенция?

За да развиете своя бизнес в областта на дигиталния маркетинг, следвайте тези успешни стратегии за привличане на клиенти:

Направете си реклама, като прилагате стратегически тактики за управление на социалните медии, представяте презентации на събития за създаване на контакти, посещавате събития в бранша и виртуални събития, свързвате се с водещи на подкасти, за да споделите своя опит.

Намерете ниша за вашия дигитален маркетинг – маркетинг на съдържание, маркетинг в социалните медии, SEO и др.

Проведете задълбочено проучване на това, което се случва в индустрията на дигиталния маркетинг.

Наемете квалифицирани маркетинг специалисти, които са отчетни и отговорни.

Провеждайте корпоративни маркетингови обучения за вашите служители на редовни интервали.

Докато изграждате стратегически партньорства, всичко е наред.

3. Как ClickUp подпомага развитието на дигитална агенция?

Управлението на проекти е горивото, което движи една успешна агенция, особено в динамичния свят на дигиталния маркетинг, където всичко се променя за миг.

Изпробвайте софтуера за управление на проекти на агенция за дигитален маркетинг ClickUp, за да разделите сложни проекти на управляеми задачи, да разпределите отговорности и да ги проследявате в реално време.