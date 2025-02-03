10-те най-добри софтуера за управление на проекти за рекламни агенции през 2025 г.

Това е основен факт за всички маркетингови екипи на агенциите: работата с клиенти означава постоянна мултитаскинг. Независимо дали планирате проекти, измервате напредъка на проектите или съгласувате нуждите на клиентите с работата на вашите творчески екипи, софтуерът за управление на проекти е важен фактор, който трябва да се вземе под внимание.

Подходящият инструмент за управление на проекти ще помогне на вашата креативна и стратегическа маркетингова агенция да успее. В най-добрия случай софтуерът се превръща (или поне се интегрира) в инструмент за сътрудничество както за вътрешни креативни екипи, така и за контакти с клиенти.

За да постигнете това, трябва да намерите подходящото решение за управление на проекти.

Това ръководство обхваща всичко, което трябва да знаете за най-добрия софтуер за управление на маркетингови проекти, достъпен за маркетингови агенции, за да оптимизирате управлението на работния процес, да задоволите клиентите си и да изпълните задачите си.

Какво е инструмент за управление на проекти за рекламни агенции?

Софтуерът за управление на проекти в агенциите предоставя централизирана система за управление на клиентски проекти. Това може да включва преглед на целите на проекта за различни инициативи или оптимизация на работния процес за изпълнението на тези инициативи.

Инструментите за управление на проекти предлагат широка гама от функции и са безценна част от софтуера за маркетингови агенции. Тези функции включват:

Управление на задачите за членовете на вашия творчески екип, за да следите техните списъци със задачи и да изпълнявате задачите по график и според спецификациите.

Функции за сътрудничество в екип, които превръщат индивидуалните задачи в по-сложни проекти, с които са свързани.

Анализи на ниво проект, които проследяват напредъка на инициативата на клиента и предоставят по-широк поглед върху цялата работа за този клиент.

Автоматизация и управление на работния процес, за да ускорите работата в маркетинговата или креативната си агенция

Управление на ресурсите, за да се гарантира, че вашият творчески екип и клиенти използват времето и ресурсите си продуктивно.

В резултат на това някои от най-добрите софтуерни решения за управление на агенции се фокусират върху управлението на проекти и задачи.

Благодарение на тези ключови функции, системите за управление на проекти по същество насочват ежедневната и стратегическата работа на маркетинговите и креативните агенции.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на проекти за рекламни агенции?

Всяка система, която обмисляте да използвате за проследяване и управление на вашите маркетингови проекти, трябва да включва основни функции за управление на проекти, като например възможност за възлагане, проследяване и управление на задачи. Но най-добрите софтуерни решения за управление на проекти за агенции имат следните ключови характеристики:

Леснота на използване: Лесният за използване интерфейс е от съществено значение за маркетинговите екипи и привличането на клиенти.

Персонализирани шаблони за проекти: Шаблоните за проекти, като например Шаблоните за проекти, като например управление на проекти рекламни кампании , могат да дадат бърз старт на нови инициативи.

Функции за управление на кампании: Проектните мениджъри ще оценят възможността да подобрят Проектните мениджъри ще оценят възможността да подобрят управлението на своите маркетингови кампании.

Персонализирани работни процеси: Персонализираните работни процеси, включително Персонализираните работни процеси, включително работните процеси за създаване на съдържание и управлението на ежедневните задачи, могат да повишат ефективността и да спестят време.

Мащабируемост: С разрастването на вашата агенция, софтуерът за управление на проекти трябва да може да се разраства заедно с нея, за да поема повече работа, повече клиенти и по-големи маркетингови екипи.

Интегриране на обратна връзка от клиенти: Приложенията за управление на проекти трябва не само да улесняват вътрешното сътрудничество, но и (по по-опростен начин) сътрудничеството с вашите клиенти.

Функции за сътрудничество в екип: Функциите за сътрудничество, включително споделяне на файлове, директен чат и съобщения, могат да повишат производителността на екипа.

Проследяване на времето: Подходящата функция за проследяване на времето може да ви помогне да фактурирате точно клиентите за творчески проекти, като подобрите планирането на ресурсите и управлението на бюджета.

Анализ на проекти: Потърсете платформа за управление на проекти, която ви позволява да проследявате напредъка на проектите и да идентифицирате ефективността им.

Следващият списък е нашата селекция от най-добрите софтуери за управление на творчески проекти, които можете да намерите, и които ще ви помогнат да се справяте с множество проекти, докато се стремите да оптимизирате процесите и да развивате бизнеса си.

ClickUp предлага различни изгледи на проекти, инструменти за задачи и автоматизации, за да направи управлението на проекти по-лесно от всякога.

Екипите за управление на проекти обичат ClickUp заради възможностите за персонализиране и гъвкавостта на платформата. Можете да оптимизирате управлението на ресурсите си чрез проследяване на времето, да подобрите споделянето на файлове с ClickUp Docs и да използвате диаграми на Гант, за да подобрите графиците на проектите си.

С ClickUp можете да оптимизирате всяка част от вашия маркетингов проект, включително основното управление на задачите и списъците със задачи, сложните рекламни кампании и многостранните взаимоотношения с клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Табла, които ви позволяват да проследявате проектите цялостно, улеснявайки процеса на управление на множество проекти.

Усъвършенствано проследяване на времето, което ви помага да определяте прогнози и да съгласувате работата си с капацитета и очакванията на клиентите.

Персонализирани шаблони за проекти, като например шаблон за управление на агенция , които ви помагат да проследявате и оптимизирате всеки етап от процеса на работа с клиента и проекта.

Разширени изгледи, включително Kanban табла, диаграми на Гант и календари, които ви помагат да проследявате по-ефективно работата и графиците на проектите.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители отбелязват, че самото изброяване на ключовите функции може да затрудни запознаването с програмата на потребители, които не са запознати с инструментите за управление на проекти.

Потребителите на безплатния план пропускат някои от разширените функции за управление на проекти на платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

ClickUp AI : Достъпен за закупуване за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8900+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. Monday

Чрез Monday

Може да изглежда рисковано да се кръсти тази уеб-базирана система за управление на проекти на най-нелюбимия ден от седмицата за всеки творчески човек. Но след като се запознаете с нея, ще разберете, че Monday е мощна система за планиране на проекти, управление на маркетингови проекти и сътрудничество в екип, която помага на маркетинговите екипи да управляват отношенията си с клиентите и работата си.

Най-добрите функции на Monday

Разширени функции за управление на задачите, включително зависимости между задачите и автоматизация, за да поддържате напредъка на сложната работа.

Структура на потребителски разрешения, която запазва поверителността на чувствителните данни на клиентите, без да компрометира сътрудничеството в екипа.

Проследяване на разходите, свързани с проектите, което улеснява планирането на ресурсите за креативните агенции.

Възможности за споделяне на файлове чрез интеграция със Slack, Outlook и други инструменти за продуктивност

Ограничения на Monday

Оформлението на работния процес може да бъде объркващо понякога, което затруднява проследяването на проектите и управлението на задачите, особено за новите потребители.

Ограничени възможности за изкуствен интелект (AI), както в ключовите функции, така и чрез интеграции

Цени за понеделник

Безплатно

Основен: 8 долара на месец на потребител

Стандартен: 10 долара на месец на потребител

Pro: 19 долара на месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday

G2: 4,7/5 (над 8600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4200 рецензии)

3. Jira

Чрез Jira

Jira е основно инструмент за разработка на софтуер, така че основните му функции и възможности за планиране на ресурсите са свързани с този процес на разработка. Но това е отличен инструмент, ако вашата креативна агенция иска да проследява създаването на ново приложение или уебсайт.

Най-добрите функции на Jira

Удобен за ползване потребителски интерфейс (UI), който улеснява проследяването и оптимизирането на проектите.

Интуитивни Kanban табла, комплектни с шаблони, за бързо създаване на планове за развитие и възлагане на подходящи задачи.

Широка интеграция с повечето софтуери за управление на проекти на агенции от този списък, за да управлявате проекти отвъд разработката.

Интегрирани функции за сътрудничество в екип, които позволяват чат в реално време, споделяне на файлове и групови съобщения.

Ограничения на Jira

Това не е всеобхватно средство за управление на проекти за всякаква агенционна работа извън разработката на софтуер.

Структурите на разрешенията могат да бъдат прекалено сложни, което затруднява управлението на проекти от по-малки екипи.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,75 долара на месец на потребител

Премиум: 15,25 долара на месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 13 000 рецензии)

4. Работа в екип

Чрез Teamwork

Името може да подсказва, че става дума за обикновен инструмент за сътрудничество, но Teamwork е много повече от това. Софтуерът за управление на проекти на агенции управлява работата за множество клиенти, така че не става дума само за управление на задачи. Teamwork е и софтуер за управление на ресурси, благодарение на способността си да изготвя финансови отчети и дори да кани клиенти за безплатни гостуващи акаунти.

Най-добрите функции за работа в екип

Възможност за създаване на нови или персонализиране на съществуващи шаблони, за да се намали излишната работа на проектните мениджъри, които работят с много клиенти.

Функции за финансово управление, включително инструменти за бюджетиране, фактуриране и рентабилност, за да максимизирате разпределението и планирането на ресурсите

Персонализирани работни процеси и предварително създадени шаблони за улесняване на въвеждането на клиенти

Интеграции с друг софтуер за сътрудничество и маркетинг, като MS Teams, HubSpot и множество системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Ограничения на работата в екип

Когато интеграциите все още не съществуват, интерфейсът за програмиране на приложения може да бъде труден за работа и изграждане на връзки.

Вътрешният CRM има ограничения. В повечето случаи управлението на агенцията ще работи по-добре чрез външен софтуер.

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 5,99 $ на месец на потребител

Доставка: 9,99 $ на месец на потребител

Grow: 19,99 $ на месец на потребител

Мащаб: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

5. Notion

Чрез Notion

Промотирайки се като свързано работно пространство, а не като специализиран инструмент за управление на проекти, Notion е чудесен за свързване на управлението на ресурси и документи с управлението на задачи и планирането на проекти. Той използва екипен подход към процеса на управление на проекти, подобрявайки екипното сътрудничество, като същевременно предлага ключовите функции от платформите в този списък.

Най-добрите функции на Notion

Интегрирани уикита, които могат да опростят управлението на ресурсите и знанията заедно с вашия инструмент за управление на задачите.

Екипни изгледи, които разделят маркетинговите проекти на функционални области, като същевременно запазват по-голямата обща картина.

Разширени AI възможности, включително копирайтинг, автоматизация на задачи и подсказки за мозъчна атака.

Широка интеграция с други инструменти, от които вашата агенция може да се нуждае, като Slack или Jira.

Ограничения на Notion

Няма интегрирана функция за проследяване на времето, така че всяко проследяване на проекти, базирано на време, ще изисква външен инструмент.

Изгледите, базирани на екипи, могат да затруднят възлагането на задачи извън екипа за някои потребители.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 8 долара на месец на потребител

Бизнес: 15 долара на месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 4800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

6. Asana

Чрез Asana

Създателите на Asana са го проектирали специално като широкообхватен уеб-базиран инструмент за управление на проекти. Неговите функции са достатъчно широки, за да позволят на екипите на креативни агенции, ИТ, инженеринг, операции и стратегическо планиране да използват едни и същи платформи за управление на работата, разпределяне на задачи и по-добра съвместна работа.

Най-добрите функции на Asana

Персонализирани изгледи, включително Kanban табла, диаграми на Гант и времеви графики, за да преглеждате и управлявате проектите си от всички ъгли.

Обширна база от знания, която включва основни съвети за управление на проекти и уроци по ключови функции.

Няколко екипа и работни пространства, за да поддържате работата за различни клиенти отделно

Уведомления по телефона и имейл (заедно с напълно функционално мобилно приложение), които превръщат Asana в инструмент за сътрудничество и държат заинтересованите страни в течение на всеки маркетингов проект.

Ограничения на Asana

Няма много шаблони за проекти, така че вашата креативна агенция ще трябва да създаде от нулата повечето от предпочитаните от нея оформления и потоци на проекти.

Asana е скъп в сравнение с другите опции в този списък, особено когато повечето от неговите разширени функции за управление на проекти, като проследяване на времето, са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Asana

Основен: безплатен

Премиум: 10,99 $ на месец на потребител

Бизнес: 24,99 $ на месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4,3/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 рецензии)

7. Trello

Чрез Trello

Trello може да не е специализиран софтуер за управление на маркетингови проекти, но е високо ценен инструмент за управление на проекти. Неговите ключови функции, като персонализирани изгледи, работни потоци и автоматизации, го правят достоен за внимание.

Най-добрите функции на Trello

Trello board — платформена версия на класическата Kanban board , която се е превърнала в златен стандарт за преглед на проекти в този тип софтуер за управление на проекти.

Интеграция с Jira и други платформи в по-големия набор от инструменти за продуктивност на Atlassian.

Butler – система, базирана на правила, за автоматизиране на управлението на проекти и задачи и премахване на повтарящите се дейности във вашата креативна агенция.

Лесен за използване, така че нови потребители и клиенти могат да започнат да го използват уверено в рамките на минути.

Ограничения на Trello

Агенциите или проектните мениджъри с опит в областта на автоматизацията и зависимостите може да намерят управлението на задачите за разочароващо.

Няколко ограничени ключови функции в сравнение с някои от другите инструменти в този списък. Например, липсва проследяване на времето за вашите екипи.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 долара на месец на потребител

Премиум: 10 долара на месец на потребител

Enterprise: 17,50 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 22 000 отзива)

8. Wrike

Чрез Wrike

Когато става въпрос за ключови функции, малко алтернативи могат да се конкурират с софтуера за управление на маркетингови проекти Wrike. Ще откриете много нови функции, които ще ви помогнат при задачите, като планиране и разпределение на ресурсите, ежедневно управление на задачите и сътрудничество с клиенти.

Най-добрите функции на Wrike

Кръстосаното маркиране на задачите гарантира, че работата на вашия екип точно отразява по-големия поток на управление на проектите.

Процесите на проверка и одобрение го превръщат в истински софтуер за управление на проекти за агенции с интеграция на обратна връзка от клиенти.

Автоматизацията на работния процес отчита всеки маркетингов проект, от който се нуждаят вашите клиенти.

Усъвършенстваното проследяване на времето означава, че винаги знаете върху какво работят вашите екипи и кога могат да достигнат максималния си капацитет.

Ограничения на Wrike

Богатството от функции може да затрудни въвеждането на нови потребители в софтуера за управление на проекти.

Сортирането на изгледи, като например диаграмите на Гант, може да бъде предизвикателство, което затруднява поддържането на обща представа за управлението на вашия проект.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 9,80 долара на месец на потребител

Бизнес: 24,80 долара на месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

Pinnacle: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2400 отзива)

9. Workfront

Чрез Adobe

Workfront, интегрираният софтуер за управление на проекти на Adobe, не претендира да улеснява нещата. Той е сред по-сложните инструменти, които се предлагат на пазара. Но след като разкриете неговите функции, той може да се превърне в мощен инструмент за управление на проекти, който вашата агенция да използва.

Най-добрите функции на Workfront

Workfront Goals съгласува софтуера за управление на проекти на вашата агенция с бизнес целите на агенцията и клиентите.

Интегрираните процеси на одобрение и работни потоци позволяват по-бързо и ефективно представяне на творческите проекти на вашите клиенти.

Kanban таблата и диаграмите на Гант превръщат Workfront в гъвкав инструмент за управление на проекти.

Персонализираните табла помагат на проектните мениджъри да поддържат обща представа за всеки маркетингов проект, както и за по-голямата работна натовареност.

Ограничения на Workfront

Сортирането в софтуера за управление на проекти е достъпно само по дата на падеж, което ограничава възможността ви да организирате задачите.

Според някои потребители, понякога той може да се опитва да прави прекалено много, което затруднява управлението на проекти за някои по-прости инициативи.

Цени на Workfront

Изберете: свържете се с нас за цени

Prime: свържете се с нас за цени

Ultimate: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workfront

G2: 4. 1/5 (900+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1300 отзива)

10. Продуктивен

Чрез Productive

Productive е не само инструмент за управление на проекти, а и цялостен софтуер за управление на проекти за агенции, който ви помага да работите и да оптимизирате всяка част от взаимоотношенията си с клиентите. Проследяване на времето, бюджетиране и сътрудничество са само някои от функциите, които му осигуряват място в списъка на най-добрите софтуери за управление на маркетингови проекти в бранша.

Най-добрите функции за продуктивност

Повтарящите се задачи гарантират завършването на работата, когато е необходимо.

Интегрираното проследяване на времето позволява на членовете на екипа да проследяват работното си време, което води до по-точно разпределение на ресурсите и фактуриране.

Изгледите за планиране на ресурсите позволяват на вашата агенция да планира работата и графиците реалистично въз основа на съществуващите работни натоварвания.

Модулът Insights предлага разширени анализи за всеки маркетингов проект, както и за по-големи инициативи и взаимоотношения с клиенти.

Ограничения на производителността

В сравнение със специализирания софтуер за управление на фактури, тук има по-малко функции за фактуриране.

Някои потребители отбелязват, че потребителският интерфейс не е толкова интуитивен и лесен за използване, колкото други софтуери за управление на проекти за агенции.

Производителни цени

Essential: 9 долара на месец на потребител

Професионална версия: 24 долара на месец на потребител

Ultimate: свържете се с нас за цени

Enterprise: свържете се с нас за цени

Продуктивни оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (70+ отзива)

Пренесете управлението на проектите на вашата агенция на следващото ниво с ClickUp

Всички горепосочени платформи са валидни варианти за софтуер за управление на проекти в агенции. Но тъй като може да има само един победител, този трябва да бъде ClickUp за креативни и рекламни агенции.

В допълнение към основните му функции, като изкуствен интелект, проследяване на проекти и интеграция с други инструменти, ще оцените лекотата, с която можете да свържете управлението на задачите с управлението на ресурсите, както и елегантните функции за сътрудничество за вашите маркетингови екипи. Но в основата си става въпрос за просто и стабилно управление на проекти, което може да промени начина, по който подхождате към управлението на агенцията.

ClickUp е идеален за маркетингови екипи, като предлага неограничен брой проекти, функции за проследяване на времето, които могат да оптимизират разпределението на ресурсите ви, и възможност за създаване и проследяване на проекти до зависимости между задачите, които подобряват работния ви процес. Той е и един от малкото безплатни инструменти за управление на проекти, така че можете да тествате новата си система за управление на проекти, без да се ангажирате напълно с нея.

Готови ли сте да започнете? Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да видите сами как това цялостно решение може да ви помогне да създадете по-ефективен работен процес за управление на проекти.