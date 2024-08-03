Най-добрите агенции за съдържателен маркетинг за вашия бизнес през 2025 г.

На парти срещате някого, който започва да разказва за последното си пътуване с палатка. Той описва толкова живо звездното небе и историите около лагерния огън, че изведнъж ви се приисква да планирате свое собствено приключение на открито.

Когато приключват разказа си, разбирате, че работят за компания за оборудване за дейности на открито!

Току-що сте се запознали с маркетинга на съдържание в действие, без дори да го знаете.

Това е силата на добрия маркетинг на съдържание. Той е информативен, забавен и ви кара да искате още. И обикновено зад тези на пръв поглед лесни истории стоят агенции за маркетинг на съдържание, които творят своята магия.

Агенцията за съдържателен маркетинг е организация, която помага на други фирми да планират, създават и разпространяват съдържание, което привлича, ангажира и дори продава на тяхната целева аудитория.

Сега може би се чудите: „Но защо съдържателен маркетинг?“

Вниманието е най-търсената валута днес, а съдържателният маркетинг играе решаваща роля в популяризирането и разширяването на марката.

Дали чрез информативни публикации в блогове, забавни TikTok видеоклипове или провокиращи размисъл подкасти, съдържателният маркетинг помага на марките да изградят отношения с аудиторията си, които надхвърлят традиционния подход „купете нашите продукти“.

Нека да разгледаме света на агенциите за съдържателен маркетинг, които ще направят фурор тази година. ?

Характеристики на най-добрите агенции за съдържателен маркетинг

Как да изберете подходящата агенция за дигитален маркетинг? Ето някои общи характеристики, които определят една добра агенция.

Ясно дефиниран процес: Те ще имат Те ще имат маркетингова пътна карта , която обхваща всичко, от което се нуждаете. Това означава, че имат ясно дефинирани стъпки за разработване на стратегия, създаване на маркетингово съдържание, разпространение и анализ. Никога няма да бъдете оставени в неведение – винаги ще знаете накъде се движите и как ще стигнете там.

Дълготрайни партньорства: Те са изградили дългосрочни партньорства, превръщайки се в продължение на екипите на своите клиенти. Ако една агенция за дигитален маркетинг няма лоялни клиенти, това вероятно означава, че не работи правилно.

Прозрачност в комуникацията: Те ви държат в течение, обясняват стратегиите си на ясен език (без маркетингови термини) и не се страхуват да признаят, когато нещо не работи.

Въпреки че всички тези качества са от съществено значение за една компетентна агенция за съдържателен маркетинг, е добре да се притежават и някои други характеристики, като например:

Опит и репутация: Водещите агенции за съдържателен маркетинг се гордеят с богат опит и солидна репутация. Те са работили с достатъчно клиенти, за да разберат какво работи и какво не. Техните успешни кампании и доволни клиенти говорят много за техните възможности. Когато избирате агенция, потърсете такава с доказана история на постигнати резултати и възторжени отзиви от доволни клиенти.

Цена и обхват на услугите: Те трябва да предлагат цялостен набор от решения за дигитален маркетинг, от създаване на съдържание и стратегия до разпространение и анализи. Те предлагат прозрачни цени и гъвкави пакети, съобразени с вашите нужди и бюджет.

?Съвет от професионалист: Получавате това, за което плащате, така че макар да е изкушаващо да изберете най-евтиния вариант, инвестирането в качествен маркетинг на съдържание може да донесе значителни печалби.

Фокус върху индустрията : Агенциите, специализирани във вашата индустрия, са по-склонни да разберат вашите уникални предизвикателства и аудитория. Те разполагат с експертизата да създават съдържание, което резонира с вашия целеви пазар и стимулира ангажираността. Търсете агенции с доказан опит във вашата индустрия и дълбоко разбиране на вашата ниша.

Привличане на потенциални клиенти и продажби: В крайна сметка, основната цел на съдържателния маркетинг е да привлича потенциални клиенти и да стимулира продажбите. Водещите агенции знаят как да създават съдържание, което привлича вниманието и превръща потенциалните клиенти в реални клиенти. Те използват стратегии, базирани на данни, за да оптимизират вашето съдържание за търсачки, социални медии и други канали, като осигуряват максимална видимост и обхват.

? Ако някога сте проявявали интерес към света на дигиталния маркетинг и сте се чудили как да стартирате своя собствена маркетингова агенция, имаме подробна статия в блога, която ще ви помогне да започнете.

Топ агенции за съдържателен маркетинг

Ето списък с най-добрите агенции за съдържателен маркетинг, съставен от нас след обширни проучвания, за да можете да направите своя избор:

1. NinjaPromo

чрез Ninja Promo

Най-подходящ за: Блокчейн, Web3 маркетинг

Обслужвани индустрии: Крипто, ИТ, B2B, Fintech, Здравеопазване, SaaS

Известни клиенти: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin. com, Burger King

Силни страни: Маркетинг в социалните медии, оптимизация за търсачки (SEO), PR, брандиране, разработка на блокчейн

Цени: Те предлагат модел на абонаментна основа.

Стандартен: 40 часа — 3200 $/месец

Про: 80 часа — 5600 $/месец

Най-добър избор: 160 часа — 9600 $/месец

Местоположение: Ню Йорк, Лондон, Дубай, Сингапур, Хонконг, Вилнюс

Ninja Promo има солиден опит в маркетинга в социалните медии и маркетинга с влиятелни лица. Основана през 2017 г., оттогава компанията е открила офиси по целия свят.

Ninja Promo се радва на добра репутация сред конкурентите си, благодарение на своята иновативност, прозрачност и богат опит в работата с проекти на организации от различни размери и индустрии.

Агенцията се гордее с това, че предлага незабавен достъп до 1% от най-добрите таланти в областта на маркетинга и творчеството в световен мащаб, без да се налага, както самият те казват, „да разбивате банката“.

Можете да се регистрирате за абонаментната им услуга и незабавно да се свържете с глобален екип от експерти в областта на дигиталните маркетингови стратегии – от социални медии и SEO до видео продукция и разработка на уебсайтове.

2. Growfusely

чрез Growfusely

Най-подходящ за: Цялостен маркетинг на съдържание за SaaS компании

Обслужвани индустрии: SaaS, технологии

Известни клиенти: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Силни страни: Дълбока експертиза в SaaS съдържателен маркетинг, SEO, изграждане на линкове, писане на съдържание

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Бангалор, Мумбай

Growfusely се фокусира силно върху SaaS компаниите. Както подсказва името им, тяхната мисия е да помогнат на клиентите си да растат бързо. Growfusely прави това чрез различни услуги, включително одити на съдържание, медийни публикации, интервюта по имейл и подкаст, както и стратегическа оптимизация на ключови думи.

Те са специализирани в стратегии за съдържателен маркетинг, създаване и разпространение на съдържание, като гарантират, че съдържанието е в съответствие с гласа на марката и най-добрите практики за SEO.

Ако търсите агенция, която да се ангажира да популяризира вашата марка и нейния глас в различни платформи, опитайте Growfusely! Те ще ви утвърдят като лидер в областта, използвайки маркетингови тактики, базирани на данни, и атрактивно съдържание.

3. Column Five

чрез Column Five

Най-подходящо за: Марки, които търсят силно визуално съдържание и разказване на истории чрез данни

Обслужвани индустрии: Технологии, Saas, Финанси, Здравеопазване, Образование, Потребителски стоки

Известни клиенти: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Силни страни: Стратегия за бранда, стратегия за съдържанието, създаване на съдържание, стратегия за разпространение

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Коста Меса, Бруклин

Column Five е награждавана креативна агенция, която се отличава в визуализацията на данни, стратегията за съдържание и дигиталния маркетинг. Най-добрата история печели – това е философията на Column Five Media. И това е, което правят за своите клиенти.

Агенцията се фокусира върху „насочването на клиентите си през процеса на създаване, споделяне и използване на историята на тяхната марка по начин, който печели сърцата и умовете на клиентите и в крайна сметка печели пазара. “

Те са известни с това, че създават завладяващи визуални истории чрез инфографики, интерактивно съдържание и видео продукция, които помагат на марките да се свържат с аудиторията си.

4. Animalz

чрез Animalz

Най-подходящ за: Дълги текстове за лидерство в мисленето

Обслужвани индустрии: SaaS, технологии, B2B

Известни клиенти: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Силни страни: SEO консултации, популяризиране на марката, генериране на потенциални клиенти, продуктов маркетинг, проучвания

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Ню Йорк

Animalz е агенция за съдържателен маркетинг, специализирана в дълги текстове за SaaS, технологични и B2B компании. Тя създава висококачествени, задълбочени статии, казуси и бели книги, които помагат на клиентите да установят лидерство в мисленето и да стимулират органичния трафик.

Animalz се гордее, че съдържанието им е толкова добро, че аудиторията дори не осъзнава, че става въпрос за маркетинг. Техният екип от експертни писатели и стратези гарантира, че съдържанието, което произвеждат, е както информативно, така и ангажиращо.

5. Dear Content

чрез Dear Content

Най-подходящ за: SaaS и B2B компании, които се нуждаят от висококачествено писмено съдържание

Обслужвани индустрии: SaaS, B2B

Известни клиенти: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Силни страни: Стратегия за съдържание, писане на съдържание, генериране на лийдове

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Барселона, Испания

„Скъпо съдържание. Защото държим съдържанието близо до сърцата си и вярваме в неговата сила да променя бизнеса.“

Звучи точно като нещо, в което искате вашата агенция за съдържателен маркетинг да вярва.

Dear Content е бутикова агенция, която създава висококачествено съдържание за SaaS и B2B организации. Те са специализирани в блог публикации, бели книги, казуси и електронни книги, които помагат на клиентите да установят лидерство в мисленето и да стимулират органичния трафик. За нас това изглежда като зелена светлина!

6. Основа

чрез Foundation

Най-подходящ за: B2B SaaS компании, които искат да се развиват органично

Обслужвани индустрии: B2B, производство, софтуер, SaaS

Известни клиенти: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Силни страни: Брандиране, графичен дизайн, уеб дизайн, социални медии, създаване на съдържание

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Халифакс

The Foundation е B2B агенция за съдържателен маркетинг, която се отличава в създаването на ефективни стратегии за съдържателен маркетинг, базирани на данни. Те помагат на компаниите да разширят аудиторията си чрез стратегически съдържателен маркетинг, управление на социални медии и SEO.

Те създават въздействащи и измерими кампании за съдържание, като същевременно преработват съществуващо съдържание и активи, които може да не се представят добре. Те проучват задълбочено клиентите на своите клиенти, намират подходящото съдържание за пазара и предоставят съдържателен двигател, който оптимизира всички дейности, необходими за постигане на бизнес целите.

Тяхната експертиза се състои в комбинирането на креативност и технологии за създаване на брифинги, писане на съдържание, което съответства на търсенията на аудиторията, и внимателно следене на промените в показателите.

7. Brafton

чрез Brafton

Най-подходящ за: Бизнеси от всякакъв мащаб, които се нуждаят от цялостен маркетинг на съдържание

Обслужвани индустрии: Технологии, финанси, здравеопазване, образование, потребителски стоки

Известни клиенти: Canva, Станфордски университет, Zendesk, ThoughtTrace

Силни страни: Написване на съдържание, графичен дизайн, производство на видео съдържание, създаване на магнит за потенциални клиенти, консултации за инбаунд маркетинг, имейл маркетинг

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Седалището е в Бостън, с офиси в Америка, Австралия и Европа.

Brafton е друга глобална агенция за съдържателен маркетинг, предлагаща услуги по писане на съдържание, създаване на съдържание, SEO, маркетинг в социалните медии и видео продукция. Те са известни с подхода си, основан на данни, и висококачественото си съдържание. Екипът им от експерти гарантира, че съдържанието е съобразено с бизнес целите и води до измерими резултати.

„Убийствени маркетингови данни + вътрешни творчески гении = висококачествено съдържание всеки път!“

Това е мотото на тази маркетингова агенция.

Те притежават и опит в инбаунд маркетинга. Техният глобален екип от SEO експерти, стратези в социалните медии, специалисти по платени услуги и маркетинг специалисти в областта на креативното съдържание се отличават в проектирането и изпълнението на мащабируеми кампании за съдържателен маркетинг. Те опростяват целия процес, от стратегията и създаването до изпълнението, като гарантират ефективни и впечатляващи резултати за клиентите.

8. Imagination Publishing

чрез Imagination Publishing

Най-подходящ за: Увлекателни истории и персонализирани стратегии за съдържание

Обслужвани индустрии: Финансови услуги, асоциации, B2B, здравеопазване

Известни клиенти: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Силни страни: Маркетинг на съдържание, създаване, разпространение, ефективност

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Чикаго

Imagination Publishing е специализирана в създаването на персонализирани стратегии за съдържание за марки. Те предлагат услуги като създаване на съдържание, дигитален маркетинг, управление на социални медии и видео продукция. Техният подход е фокусиран върху разказването на истории и създаването на ангажиращо съдържание, което резонира с целевата аудитория.

Агенцията е силно мотивирана от „защо“ прави нещата. Те вярват, че е необходим четиристранен подход, за да се превърне практиката на съдържателния маркетинг в непрекъснат двигател за растеж, ориентиран към аудиторията, за маркетинговите и продуктовите екипи. Този подход изисква всяко съдържателно преживяване да бъде основано на бизнес целите, да се захранва от нуждите на аудиторията и да бъде гъвкаво и итеративно.

9. Оптимист

чрез Optimist

Най-подходящ за: Продуктово ориентирана стратегия за съдържание с SEO

Обслужвани индустрии: Технологии, SaaS, електронна търговия, нестопански организации

Известни клиенти: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Силни страни: SEO, изграждане на линкове, създаване на съдържание, оптимизация на съдържание

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Денвър

Optimist помага на марките да разширят своето онлайн присъствие чрез стратегическо създаване и разпространение на съдържание. Те са специализирани в SEO-ориентирано съдържание, което привлича органичен трафик и превръща посетителите в клиенти.

Те разполагат с глобален екип от писатели, стратези и SEO специалисти, обучени да се фокусират първо върху стратегията и след това върху съдържанието за всеки клиент.

Агенцията започва всяка ангажираност с задълбочено разбиране на бизнеса и индустрията на клиента, за да идентифицира най-добрите начини за постигане на целите. Те вярват, че „стратегията трябва да бъде внимателно предписана, а не наложена“.

Услугите за съдържателен маркетинг на Optimist включват оценка на уникалните нужди на организацията на клиента, определяне на подходящата стратегическа комбинация от съдържателни активи, изпълнение на стратегията, измерване на резултатите, учене и коригиране.

10. Omniscient Digital

чрез Omniscient Digital

Най-подходящ за: B2B компании, които търсят стратегии за съдържание, базирани на данни, и SEO

Обслужвани индустрии: SaaS

Известни клиенти: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Силни страни: Стратегия за съдържание, производство на съдържание, оптимизация на съдържание, изграждане на връзки, техническо SEO, дигитална аналитика

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Остин

Omniscient Digital е агенция за съдържателен маркетинг и SEO, която помага на B2B софтуерни компании да растат чрез органично търсене и съдържание. Те са специализирани в дългоформатно, висококачествено съдържание, което привлича органичен трафик и превръща потенциалните клиенти в лоялни клиенти.

Тяхната ангажираност към непрекъснатото обучение и оптимизиране на процесите гарантира, че те постигат постоянно най-високи резултати.

Първо те проверяват съществуващия уебсайт на клиента, анализират конкурентите и изучават индустрията, за да изградят SEO и съдържателна стратегия за органичен растеж. След това прилагат SEO програмата, която може да включва създаване на висококачествено съдържание и обратни връзки, за да покажат експертни познания по темата, да създадат авторитет на уебсайта и да се класират за целеви ключови думи.

След това те създават табла за отчитане, за да следят ефективността на търсенето, включително импресии и кликове при търсене, органичен трафик и конверсии. Въз основа на данните за ефективността и промените в бизнеса, те идентифицират възможности за повторение и оптимизиране на програмата.

11. Siege Media

чрез Siege Media

Най-подходящ за: Маркетинг на съдържание, SEO, PR

Обслужвани индустрии: Финанси, електронна търговия, B2C, B2B, SaaS

Известни клиенти: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith. ai

Силни страни: Създаване на съдържание, фокусирано върху SEO

Цени: Индивидуални цени

Местоположение: Сан Диего

В продължение на повече от 10 години Siege Media помага на брандовете да увеличат органичния трафик и, от своя страна, приходите с помощта на стратегия за съдържание, маркетинг, изграждане на връзки и др. Те разполагат с екип от писатели, маркетинг специалисти, дизайнери и SEO специалисти, които предлагат цялостни услуги за дигитален маркетинг на своите клиенти.

Техните маркетингови услуги са фокусирани върху SEO, ориентирани към клиентите и доказано дават резултати. Те се гордеят с това, че помагат на клиентите си да генерират трафик, линкове и класирания, които водят до експоненциален растеж. Техните SEO услуги генерират над 148 646 000 долара годишна стойност на клиентския трафик.

12. Influence & Co.

чрез Intero Digital

Най-подходящо за: Компании, които искат да изградят лидерство в мисленето и авторитет на марката

Обслужвани индустрии: B2B, технологии, здравеопазване, финанси, застраховане, фитнес

Известни клиенти: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Силни страни: Съдържание за лидерство в мисленето, стратегия и разпространение на съдържание, изграждане на авторитет на марката

Цени: Средната цена на проект е над 10 000 долара, а месечната такса е между 1000 и 2000 долара.

Местоположение: Колумбия, Мисури

Influence & Co. е специализирана в лидерство в мисленето и съдържателен маркетинг. Те помагат на бизнеса да създава и разпространява висококачествено съдържание, за да изгради авторитета на марката си и да стимулира ангажираността. Influence & Co. се отличава, като се фокусира върху пресечната точка между съдържателния маркетинг и лидерството в мисленето.

Водена от патентована технология и доказани стратегии, агенцията работи за отнемане на пазарен дял от конкурентите на клиентите, увеличаване на стойността на марката им, нарастване на квалифицирания трафик и увеличаване на приходите и печалбата. С пълен набор от решения, агенцията беше придобита от Intero Digital през 2022 г. и поддържа целия маркетингов процес от осведомяването до сключването на сделката.

Оценяване на агенциите за съдържателен маркетинг

Агенциите за съдържателен маркетинг са като лични разказвачи и стратези на вашата марка, събрани в едно. Тези творчески гении не просто съчетават думи, а създават привличащи вниманието истории. С тяхното магическо докосване посланието на вашата марка не просто достига до хората, а се запечатва в съзнанието им и се разпространява като пожар.

Но как да различите добрата агенция за съдържателен маркетинг от отлична? Ето четири качества, които ги отличават: Те са експерти в областта на съдържанието и разказването на истории.

Те се основават на данни

Те са адаптивни

Те са страхотни сътрудници

Тези агенции свързват вашия брилянтен продукт с плъзгащите се палци на вашата аудитория. Те не просто създават съдържание, а създават разговори, изграждат общности и превръщат случайните посетители в лоялни фенове. ?

Ето защо трябва да оцените внимателно компаниите за съдържателен маркетинг и да намерите идеалния партньор, който да помогне на вашия бизнес да блесне.

Основни критерии за оценка на агенциите за съдържателен маркетинг

Сега, когато търсите най-добрата агенция за съдържателен маркетинг, имайте предвид следните фактори:

Казуси и клиентски отзиви: Не се доверявайте само на думите им – разгледайте клиентските отзиви и казусите; потърсете успешни истории, които ви карат да възкликнете „Уау!“. Ако бившите им клиенти ги хвалят, значи сте на прав път. Те знаят Не се доверявайте само на думите им – разгледайте клиентските отзиви и казусите; потърсете успешни истории, които ви карат да възкликнете „Уау!“. Ако бившите им клиенти ги хвалят, значи сте на прав път. Те знаят как да развиват своята агенция за дигитален маркетинг Опит и експертиза: Проверете дали са работили с марки във вашата индустрия. Говорят ли на вашия език? Потърсете агенция, която не е просто майстор на всички занаяти, а майстор на вашия. Ако могат да говорят за вашата ниша, сякаш са живели и дишали с нея, сте намерили златна мина. Стратегии за съдържание: Една добра агенция не просто произвежда съдържание като фабрика. Тя трябва да адаптира стратегиите си за съдържателен маркетинг към вашите уникални цели. Предлага ли разнообразни видове съдържание? Може ли да създаде всичко – от публикации в социалните медии до дълги статии? Потърсете агенция, която може да прояви творчество, за да отговори на вашите специфични нужди.

Говорейки за конкретни нужди, ако не сте сигурни дали агенция за съдържателен маркетинг е това, от което се нуждаете, имаме друго решение за вас.

ClickUp за съдържателен маркетинг

ClickUp може да функционира като ваш софтуерен център за съдържателен маркетинг с гамата си от безплатни шаблони за планиране и писане на съдържание.

Той може да ви помогне да управлявате вътрешния си маркетинг екип, да планирате, управлявате и изпълнявате вашите маркетинг кампании от начало до край с лекота!

Шаблон за план за съдържателен маркетинг на ClickUp

Нека започнем с това, от което ще се нуждаете най-напред! Шаблонът за план за съдържателен маркетинг на ClickUp е подходящ за начинаещи и може да ви помогне да създадете план за съдържателен маркетинг за вашата организация.

Изтеглете този шаблон Планирайте и изпълнявайте ефективни кампании за съдържателен маркетинг с шаблона за план за съдържателен маркетинг на ClickUp.

Лесно създавайте планове за кампании на шаблона, като отбележите тяхното име, дата, отговорни лица, приоритет, тип съдържание, канал, основни елементи на съдържанието, препратки и много други! Този шаблон ви позволява да:

Определете ясно вашата целева аудитория и обмислете подходящи идеи за съдържание, които да отговорят на техните нужди и проблеми.

Разработете стратегия , която да ви насочва при създаването и разпространението на съдържание.

Фокусирайте усилията на екипа си върху създаването на съдържание, което е едновременно полезно и интересно.

Оценете и коригирайте плана си за съдържание въз основа на показателите за ефективност.

Прочетете също: 12 безплатни шаблона за маркетингов план за изработване на маркетингова стратегия

Шаблон за календар за съдържание на ClickUp

Следващата в списъка е шаблона за календар за съдържание на ClickUp, с която можете да организирате редакционния си календар за всичките си дигитални маркетингови дейности – блог, социални медии, имейли и др.

Изтеглете този шаблон Откажете се от скучните таблици и използвайте шаблона за календар за съдържание на ClickUp, за да планирате, организирате и проследявате съдържанието през цялата година.

Проследявайте началната и крайната дата на вашите кампании, напредъка, крайните срокове и собствениците, отбелязвайте приоритетите и маркирайте задачите с един поглед на вашия табло.

Забравете за жонглирането с множество листа или документи, за да проследите коя информация се публикува, кога и къде. Шаблонът на ClickUp ви позволява да проследявате визуално цялото си съдържание. Можете дори да прикачите документи, изображения и PDF файлове към задачата си, така че да не се налага да търсите отделно изображенията за заглавието и черновите на блога си!

Коментирайте конкретната задача и изяснете всички съмнения, свързани с нея, на самата платформа, без да се налага да си разменяте имейли или съобщения!

Бонус: Ето списък с още безплатни шаблони за календар за съдържание за вас.

Шаблон за управление на съдържание на ClickUp

А когато сте подготвили календара си за съдържание и сте създали план за съдържание, ще ви е необходим шаблона за управление на съдържание на ClickUp, за да завършите всички недовършени задачи и да консолидирате всичките си усилия в областта на съдържателния маркетинг!

Изтеглете този шаблон Организирайте и управлявайте цялото си съдържание от едно място с шаблона за управление на съдържание на ClickUp.

Това е и готов за употреба, силно персонализируем шаблон, който предлага осем различни конфигурации на ClickUp, така че да можете да видите всичките си задачи по най-продуктивния за вас начин: Табло, календар, Списък, Добре дошли, Времева линия, Гант и др..

Най-хубавото на шаблоните на ClickUp е, че можете да създавате персонализирани статуси за всеки проект! Категоризирайте и добавяйте различни атрибути, за да управлявате проектите си за създаване на съдържание. Добавете подробности за бюджета, канала, линка, типа задача, вдъхновението за макета и т.н. на всеки проект.

Независимо дали сте голям или малък екип, можете лесно да проследявате напредъка на членовете на екипа си, да управлявате различни приложения за дигитален маркетинг или да проверявате къде кампанията е заседнала – всичко това на платформата.

ClickUp, вашият следващ екип за дигитален маркетинг

Почти 48% от работата по съдържателния маркетинг се възлага на агенции, а тези агенции превръщат марките в широко известни имена. Но не забравяйте, че страхотното съдържание е само началото. За да направите маркетинга си успешен, се нуждаете от силен инструмент за управление на проекти, който да поддържа творческия поток в правилната посока.

Тук се включва ClickUp – като екипът зад кулисите, който се грижи звездите на съдържателния маркетинг да ударят всички правилни ноти.

Независимо дали работите с една от тези невероятни агенции или създавате свое собствено съдържание, ClickUp е тук, за да ви помогне да организирате, сътрудничите и създавате съдържание, което ще накара вашата аудитория да се връща за още.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!