Безплатни шаблони за доклади за дигитален маркетинг за информация, базирана на данни

Влизате в конферентната зала (или се свързвате с Zoom), сърцето ви бие като на съд. Журито – вашият шеф, клиентът или, още по-лошо, финансовият екип – започва кръстосания разпит.

„Как се представи кампанията?“ „Какъв е ROI?“ „Защо процентът на отпадане е толкова висок?“

Вие се лутате из пет различни табла, мърморейки за „мултитъч атрибуция“ като защитник, който изважда доказателства в последния момент. Но истината е, че без солиден доклад вашият случай се разпада.

За щастие, работата не е съдебна драма. Подходящите шаблони за отчети за дигитален маркетинг могат да ви помогнат да представите данни, да отговорите на трудни въпроси и да разработите по-силна маркетингова стратегия.

Чудите се откъде да започнете? Ние сме ги изброили в тази статия. Да започнем!

💡 Съвет от професионалист: Създайте доклада си така, че да е подходящ както за любителите на данни, така и за лицата, вземащи решения. По този начин шефът ви ще получи бързо това, от което се нуждае, а анализаторите няма да ви питат „А къде са данните?“

Какво представляват шаблоните за отчети за дигитален маркетинг?

Шаблонът за отчет за дигитален маркетинг е предварително създадена рамка, която помага на бизнеса да проследява и анализира маркетинговите кампании, да измерва трафика на уебсайта и да оценява ефективността на платените рекламни усилия.

Тези шаблони консолидират данните за ефективността от различни платформи за социални медии, Google Analytics, Google Ads и инструменти за имейл маркетинг в лесен за четене доклад.

Добрият шаблон за маркетингов доклад ви помага да:

Проследявайте ключовите показатели за ефективност (KPI)

Измервайте процента на конверсия, процента на кликвания и ангажираността в социалните медии

Вземайте решения, основани на данни, за да усъвършенствате бъдещите си промоционални стратегии

Спестете време с автоматизирани отчети

Те служат и като шаблони за определяне на цели, елиминирайки необходимостта да създавате отчети от нулата, подпомагайки бъдещите ви маркетингови решения и спестявайки ценно време на маркетинговия ви екип.

👀 Знаете ли, че... Към 2024 г. 63% от маркетинг специалистите са отчели успех с базирани на данни стратегии.

Какво прави един добър шаблон за доклад за дигитален маркетинг

Шаблоните са полезни, но не всички са подходящи за вас. Ето елементите, които правят един шаблон за доклад наистина ценен:

Проследяване на релевантни показатели: Шаблонът трябва да се фокусира върху Шаблонът трябва да се фокусира върху маркетинговите KPI , които съответстват на вашите бизнес цели и маркетингови цели, като процент на конверсия, процент на кликвания и процент на растеж на приходите , а не върху суетни показатели.

Визуална яснота: Трябва да включва Трябва да включва интуитивни инструменти за визуализация на данни , които преобразуват сложната информация в лесноразбираеми диаграми, графики и топлинни карти за незабавно разбиране.

Полезни прозрения: Шаблонът трябва да включва и раздели за полезни прозрения и препоръки за бъдещи стратегии.

Лесно разбиране: Трябва да бъде лесно разбираем дори за тези, които не са експерти по данни.

Възможност за персонализиране: Бонус е да имате шаблон, който се адаптира към вашите конкретни маркетингови цели и ключови показатели.

Ефективният шаблон за отчет за дигитален маркетинг не се ограничава само до показване на цифри – той разказва историята на вашите маркетингови усилия и предоставя полезни прозрения, които подпомагат вземането на решения.

👀 Знаете ли, че... Само 53% от маркетинговите решения се влияят от маркетинговите анализи.

15 шаблона за отчети за дигитален маркетинг

Една от причините, поради които маркетолозите се затрудняват да използват данни за вземане на решения, е липсата на познания за софтуера за маркетингова аналитика и шаблоните за отчети, които опростяват процеса.

Но дори и когато инструментите съществуват, данните често са разпръснати по различни платформи – анализите са в едно приложение, резюметата на кампаниите – в друго, обратната връзка от екипа е заровена в Slack низове, а таблата за представяне са в отделен BI инструмент.

Тук на помощ идва ClickUp.

ClickUp събира цялата ви работа и всички ваши данни на едно място. Независимо дали проследявате ефективността на кампаниите, управлявате творчески активи или сътрудничите по резултатите от A/B тестове, всичко се намира в едно унифицирано работно пространство. Можете да създавате персонализирани табла за визуализиране на показателите за ефективност заедно с графиците на проектите, да използвате предварително създадени шаблони за отчети, за да опростите анализите, и да свържете данните си директно с работните си процеси, така че информацията да води до действие.

Сега нека разгледаме някои от тези шаблони, които улесняват отчитането и го правят по-практично:

1. Шаблон за отчет за дигитален маркетинг на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Превърнете проследяването на данните от кампаниите си в ясни и полезни прозрения с шаблона за доклад за дигитален маркетинг на ClickUp.

Като маркетинг специалисти, вие управлявате едновременно множество кампании, инициативи и идеи. Имате нужда от отчети, които не отнемат много време, действително ви дават полезна информация и, честно казано, изглеждат добре. Ето защо библиотеката с шаблони на ClickUp предлага отчет за всяка маркетингова нужда.

Първо: шаблонът за доклад за дигитален маркетинг на ClickUp. Той може бързо да се превърне във вашето предпочитано решение за проследяване на ефективността на кампаниите в различни канали. Този готов за употреба шаблон събира данни от различни платформи на едно място и предоставя актуализации в реално време, за да получите ясна представа за вашата стратегия за дигитален маркетинг.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте всички ключови показатели – от импресии до конверсии – едновременно с персонализирани изгледи като изглед на списък, изглед на диаграма на Гант, изглед на натоварване и изглед на календар.

Съхранявайте и организирайте всичките си данни в база данни без код.

Получавайте актуализации в реално време за KPI с таблата на ClickUp

Сътрудничество на живо за ефективно създаване на доклади с ClickUp Docs

📊 Идеален за: Маркетинг екипи и лица, които искат бърз, лесен и изчерпателен начин да проследяват ефективността на кампаниите в множество дигитални канали.

2. Шаблон за маркетингов доклад на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Създавайте визуално атрактивни отчети, готови за заинтересованите страни, с шаблона за маркетингов отчет на ClickUp.

Спомнете си последния път, когато обещахте на шефа си: „Ще ви предоставя маркетинговия доклад възможно най-скоро!“ А след това прекарахте шест часа, взирайки се в празен документ, чудейки се откъде да започнете.

Затова съществува шаблона за маркетингов доклад на ClickUp. Той ви помага да проследявате разходите за реклама, да измервате ефективността на кампаниите, да анализирате обратната връзка от клиентите и всичко останало, за да можете да видите цялостната картина и най-малките детайли, без да си блъскате главата.

Използвайте го като шаблон за отчет за Facebook Ads, шаблон за отчет за Google Ads или дори шаблон за отчет за имейл маркетинг – той е достатъчно гъвкав, за да се използва във всички случаи.

Ето как този шаблон може да ви помогне:

Създавайте визуализации, за да комуникирате сложни тенденции в представянето с един поглед с таблата на ClickUp.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да организирате отчетите по бюджет, възвръщаемост на инвестициите и тип кампания.

Добавете коментари в ClickUp , за да подобрите сътрудничеството и обратната връзка по вашите доклади.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp , за да задействате редовни прегледи и актуализации на вашите маркетингови доклади.

3. Шаблон за аналитичен доклад на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Превърнете необработените данни в ясни, приложими стратегии с шаблона за аналитичен доклад на ClickUp.

Шаблонът за аналитичен доклад на ClickUp е доста ясен. Той превръща суровите цифри в полезни прозрения, помага ви да визуализирате сложни набори от данни, да проследявате KPI и да идентифицирате тенденции.

Сега правилният въпрос би бил: „С какво се различава от шаблоните за отчети, които обсъдихме по-рано?“ Е, този шаблон е специализиран в комплексния анализ на данни. Освен това не се ограничава до маркетинга, а може да се използва за всякакъв вид аналитични отчети.

Ето какво можете да направите с него:

Визуализирайте сложни данни с прости, но усъвършенствани графики директно в ClickUp Docs.

Използвайте Table View в ClickUp , за да създадете свой собствен аналитичен доклад, подобен на електронна таблица; сортирайте и филтрирайте лесно данните, за да съберете информация.

Проследявайте и визуализирайте ключови данни и показатели на едно място с ClickUp Dashboards.

📊 Идеален за: Анализатори на данни и маркетинг специалисти, които се нуждаят от бърз и ефективен анализ на данни и представяне на ясни, приложими прозрения, без да преминават между различни инструменти.

🎥 Интересувате се как да създадете табло за маркетингов проект в ClickUp? Разяснихме ви го в това полезно видео!

4. Шаблон за анализ на социалните медии на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Проследявайте, анализирайте и оптимизирайте представянето си в социалните медии с шаблона за анализ на социалните медии на ClickUp.

Публикували ли сте някога нещо, което сте смятали за златно, само за да чуете мълчание? Маркетингът в социалните медии може да ви накара да се чудите защо най-добрата ви шега не е имала успех на партито.

Шаблонът за анализ на социалните медии на ClickUp ви помага да разберете защо вашето съдържание се свързва или не се свързва с вашата аудитория. Той премахва необходимостта от предположения при проследяването на показателите ви и ви позволява да проведете задълбочен одит на социалните медии. Сега най-накрая можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение – разрастването на вашата марка и повишаването на ангажираността.

Ето как това може да ви помогне:

Получете подробна информация за представянето си в социалните медии с Analytics View.

Сравнете ефективността на различните платформи, като използвате персонализирани полета за категоризиране на всички ключови показатели.

Бъдете в крак с тенденциите с помощта на обобщаващия панел, който ви дава обща представа за вашия успех.

Превърнете данните в действия с ClickUp Milestones , за да зададете ясни цели и да проследявате напредъка.

📊 Идеален за: Мениджъри на социални медии и маркетинг екипи, които искат ефективно да проследяват, анализират и оптимизират присъствието си в социалните медии.

🎥 Ето как Hwke Media, клиент на ClickUp, използва ClickUp, за да проследява важните неща и да изпълнява задачите за своите клиенти:

5. Шаблон за проследяване и анализ на кампании в ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Поемете контрол над ефективността и бюджетите на кампаниите си с шаблона за проследяване и анализ на кампании на ClickUp.

Шаблонът за проследяване и анализ на кампании на ClickUp ви помага да следите разходите за кампаниите си и да проследявате ефективността им, така че никога да не се чудите къде са отишли парите ви за реклама. От управлението на разходите до оптимизирането на конверсиите, този шаблон ви предоставя информация в реално време.

Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте едновременно резултатите от няколко кампании в едно работно пространство.

Спазвайте бюджета си с Money Custom Fields, за да проследявате разходите за реклама, CPC, CPM и ROI във всяка валута.

Автоматично изчислявайте ключови финансови показатели като CTR, CPA и остатъчен бюджет, като използвате формулни полета.

Планирайте по-умно с Timeline View за графици на кампании и Board View за управление на текущи кампании.

📊 Идеален за: Маркетинг специалисти, които искат да максимизират възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите, без да изчерпват бюджетите си.

6. Шаблон за отчет за кампания на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Създавайте убедителни и информативни доклади в сътрудничество с шаблона за доклад за кампании на ClickUp.

Управлението на маркетингови кампании не трябва да прилича на изпит по математика. Шаблонът за отчет за кампании на ClickUp ви помага да разкажете историята на вашата кампания, а не просто да изброите цифри на една страница.

Той е създаден, за да предоставя информация на маркетинг специалисти, мениджъри и заинтересовани страни, които не са експерти по данни, като улеснява подчертаването на успехи, поуки и следващи стъпки.

Ето как можете да го използвате:

Събирайте лесно данни в един доклад, като използвате персонализирани изгледи като таблица и списък.

Визуализирайте KPI за познаваемостта на марката с помощта на персонализирани полета, за да запазите контрол над кампаниите си.

Задайте ясни цели за ефективност с вложени подзадачи и множество изпълнители.

Подобрете сътрудничеството в реално време с помощта на реакции към коментари

Споделяйте без усилие информация, като използвате функцията „Имейл в ClickUp“ , за да държите заинтересованите страни в течение.

📊 Идеален за: Маркетинг екипи, които искат да създават ясни, кратки и информативни отчети за кампаниите си.

7. Шаблон за доклад за анализ на данни на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Документирайте методологията си и създавайте ясни, достоверни и възпроизводими аналитични доклади с шаблона за доклад за анализ на данни на ClickUp.

Шаблонът за доклад за анализ на данни на ClickUp е насочен към разбирането на „защо“ зад данните. А след това гарантира, че всяка стъпка от анализа се записва за заинтересованите страни, изследователите или клиентите.

Той ви помага да организирате заключенията си в ясен, структуриран доклад, като се фокусирате върху документирането на целия процес на анализ, а не само на резултатите. Този шаблон е проектиран с оглед на прозрачност и достоверност, което го прави идеален за проекти, изискващи подробно разбиване на методологията.

Използвайте този шаблон, за да:

Структурирайте анализа на данните си с ясни раздели за обобщение, цели, обхват и методология.

Организирайте сложни набори от данни с помощта на табличния изглед, което улеснява проследяването и справките с резултатите.

Разпределяйте задачи въз основа на информация с задачи и цели, превръщайки анализа в практически следващи стъпки.

Сътрудничество в реално време с коментари и споменавания, за да бъдат ключовите заинтересовани страни информирани

📊 Идеален за: Анализатори, изследователи и екипи, работещи с данни, които се нуждаят от изчерпателен и структуриран запис на своя процес на анализ.

8. Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Представете ясни, приложими заключения и постигнете стратегически резултати с шаблона за заключения от анализ на данни на ClickUp.

Анализът на данни се фокусира върху обработката на числа, но важно е и какво означават тези числа. Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp се фокусира изцяло върху резултатите.

Вместо да документира всяка стъпка, той улавя ключови прозрения, организира заключенията и представя ясни препоръки, които ви помагат да вземете информирани решения.

Ето как можете да го използвате:

Събирайте и организирайте информация от различни източници, за да получите пълна картина на вашите данни.

Анализирайте данните бързо и точно, като използвате Board View за визуализация.

Проследявайте напредъка и ключовите срокове, като задавате и наблюдавате етапите в ClickUp.

Напишете кратки обобщаващи доклади с ClickUp Brain , вградения AI асистент на ClickUp.

Навигирайте в работното си пространство и намерете това, от което се нуждаете, за секунди с Connected Search и AI Knowledge Manager на ClickUp

📊 Идеален за: Екипи, които искат да превърнат необработените данни в полезни действия

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва към друг раздел, за да задава въпроси на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

9. Шаблон за показатели в социалните медии на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Проследявайте подробни показатели, за да докажете влиянието си в социалните медии с шаблона за показатели в социалните медии на ClickUp.

Когато става въпрос за социални медии, цифрите не лъжат – защо да не премахнете догадките и да проследявате представянето си с шаблона за показатели за социални медии на ClickUp?

Независимо дали целта ви е да наблюдавате ангажираността, да проследявате растежа на последователите или да анализирате ефективността на публикациите, този шаблон ви предоставя подробна информация, базирана на данни, за да оптимизирате присъствието си в социалните медии. Комбинирайте го с инструменти за растеж и ще можете да идентифицирате и да се възползвате от възможностите за вирусно съдържание за вашата марка.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте ключови показатели с 10 различни потребителски полета, включително последователи, посещения на профила и степен на разпространение.

Визуализирайте данните на различни платформи с изгледа на таблицата с показатели.

Създавайте отчети за секунди с формата за отчети за показатели

Създайте актуализирани шаблони за календар с съдържание и ги споделете с екипа си, за да получите незабавна обратна връзка.

📊 Идеален за: Мениджъри на социални медии и маркетинг екипи, които се нуждаят от прецизно проследяване на различни платформи

10. Шаблон за тримесечен доклад на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Консолидирайте тримесечните резултати, определете цели и съгласувайте екипа си с шаблона за тримесечен доклад на ClickUp.

Края на тримесечието настъпи и изведнъж всички се втурват да събират цифри, да проследяват резултатите и да разгадават дузина таблици. Имате ли чувството, че това ви се е случвало и преди?

Шаблонът за тримесечен доклад на ClickUp ви помага да се отървете от последната минута суматоха и без усилие да проследявате напредъка на екипа си през последните три месеца. Този шаблон поддържа всичко структурирано, организирано и лесно за възприемане, така че можете да се съсредоточите върху използването на информация, а не върху управлението на таблици.

Ето как да го използвате:

Проследявайте ефективността в различните отдели с помощта на специални изгледи за финансите, човешките ресурси и маркетинга.

Визуализирайте ключовите показатели с помощта на персонализирани полета, като средни и тримесечни данни.

Следете напредъка на доклада, като използвате отворени и завършени персонализирани статуси.

Получете обща представа за цялостното представяне с изгледа „Обобщение“.

📊 Идеален за: Собственици и мениджъри на фирми, които търсят структуриран инструмент за преглед на показателите за ефективност и обобщаване на тримесечните резултати.

11. Шаблон за SEO доклад на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Проследявайте, визуализирайте и подобрявайте SEO класирането си с шаблона за SEO доклад на ClickUp.

SEO отчетите са от съществено значение, но пресяването на безкрайни данни, екранни снимки и диаграми може да се превърне в кошмар. Шаблонът за SEO отчет на ClickUp ви помага да проследявате класирания, трафик и ключови показатели, без да се затрупвате с раздели и таблици.

Независимо дали информирате клиенти, правите презентации пред заинтересовани страни или просто следите представянето на сайта си, този шаблон съхранява всичко на едно място – организирано, автоматизирано и лесно за прилагане.

Ето как това може да ви помогне:

Създавайте ясни и изчерпателни доклади за клиенти или вътрешни екипи.

Проследявайте ключови показатели с персонализирани полета като „Топ 5 ключови думи“, „Трафик на сайта“ и „Генерирани лийдове“.

Визуализирайте напредъка във времето с изгледа на тримесечния доклад, като откривате тенденции и области за подобрение.

Следете напредъка по задачите и подзадачите, за да създадете и подобрите вашата SEO стратегия с диаграмите на Гант в ClickUp.

📊 Идеален за: SEO специалисти, които търсят структуриран инструмент за проследяване на ефективността на уебсайта и оптимизиране на класирането в търсачките.

12. Шаблон за доклад за проследяване на класирането в ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Проследявайте целевите ключови думи и наблюдавайте резултатите от търсенето лесно с шаблона за доклад за проследяване на класирането на ClickUp.

Шаблонът за доклад за проследяване на класирането на ClickUp е вашето универсално решение за наблюдение на класирането на ключовите думи. Той улеснява визуализирането на тенденциите, откриването на възможности и поддържането на вашата SEO стратегия на ниво.

Той е фокусиран върху проследяването на класирането на ключовите думи във времето, като ви дава реална представа за това къде се намирате спрямо конкурентите си. Вместо да пресявате безкрайни SEO показатели, този шаблон ви помага да се съсредоточите върху SERP представянето и да направите бързи корекции въз основа на данни.

Ето какво можете да направите с него:

Проследявайте движението на ключовите думи, процента на конверсия и процента на подобрение – всичко на едно място.

Достъп до състоянието по канали, обща аналитика и изгледи на кампаниите, за да се преодолее хаосът от данни.

Премахнете хаоса с персонализирани статуси като „Завършено“, „За преглед“ и „В процес“ за лесно проследяване.

📊 Идеален за: SEO специалисти, които търсят шаблони за отчети за проследяване на класирането, които ефективно проследяват ефективността на ключовите думи и извършват анализ на конкурентите.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain като AI маркетингов инструмент с всеки шаблон на ClickUp, за да подобрите маркетинговите си доклади, да оптимизирате работните процеси и да разработите по-умни стратегии за дигитален маркетинг. Усъвършенствайте идеите и дизайните за вашите маркетингови активи с помощта на ClickUp Brain.

13. Шаблон за отчет за напредъка на проекта ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Опростете комуникацията и поддържайте важните маркетингови проекти в правилната посока с шаблона за отчет за напредъка на проекта на ClickUp.

Какво е по-лошо от проект, който изостава от графика? Да не знаете, че изостава от графика. Тук на помощ идва шаблона за отчет за напредъка на проекта на ClickUp.

Този лесен за използване шаблон, подходящ за начинаещи, прави проследяването на етапите на проекта и измерването на ефективността изключително лесно. Той държи всички в течение – от членовете на екипа до заинтересованите страни – без безкрайни имейли или паника в последния момент.

Нека видим какво можете да направите с този шаблон:

Проследявайте важни събития и маркетингови KPI в реално време, като използвате персонализирани полета за бързи прозрения.

Изпреварете препятствията с персонализирани изгледи като Gantt, Workload и Calendar.

Поддържайте екипите си съгласувани с вграденото управление на задачите, включително подзадачи, отговорни лица и приоритети.

Споделяйте актуализациите незабавно чрез Docs и Email в ClickUp.

📊 Идеален за: Мениджъри и екипи, които искат да опростят комуникацията, да информират заинтересованите страни и да осигурят ефективно управление на маркетинговите проекти.

14. Шаблон за месечен отчет за състоянието на бизнеса на ClickUp

Изтеглете безплатен шаблон Следете месечния си напредък и получавайте полезни прозрения с шаблона за месечен отчет за състоянието на бизнеса на ClickUp.

От проследяване на ръста на приходите до наблюдение на производителността на екипа, шаблона за месечен отчет за състоянието на бизнеса на ClickUp ви гарантира, че вземате информирани решения, а не само обосновани предположения.

Този шаблон ви помага да:

Визуализирайте ключовите показатели незабавно с помощта на табла с диаграми и графики в реално време.

Проследявайте тенденциите в представянето с персонализирани полета, съобразени с нуждите на вашия бизнес.

Настройте автоматични известия, за да сте в течение с напредъка.

Сътрудничество в реално време с общи доклади, създадени и редактирани в ClickUp Docs.

📊 Идеален за: Собственици и мениджъри на фирми, които се нуждаят от шаблон за месечен маркетингов доклад, за да усъвършенстват стратегиите си за привличане на клиенти и общата посока на бизнеса си.

Нашият проект има много задачи. Преди да използваме ClickUp, използвахме Google Sheets, но имаше много проблеми. Ако имах повече от 2 проекта, трябваше да създавам файл за всеки екип. Освен това ми отнемаше много време да създавам шаблон за Google Sheet от нулата. Когато преминах на ClickUp, тези проблеми бяха решени.

15. Шаблон за Google Analytics 4 Looker Studio от Porter

чрез Porter

Някога гледате ли таблото на Google Analytics 4, страхувайки се от предстоящо главоболие и надявайки се, че цифрите просто ще се обяснят сами? Вече не е нужно да го правите.

Шаблонът Google Analytics 4 Looker Studio Template от Porter превръща необработените данни в ясни и лесни за възприемане отчети.

Няма повече безкрайно кликане между разделите или затъване в диаграми. С предварително създадените табла ще получите нужната информация за нула време.

Ето защо този шаблон работи:

Вижте цялостната картина с исторически данни за всички времена

Персонализирайте диаграмите с 100% гъвкавост и опции за бял етикет.

Автоматизирайте процеса на отчитане с планирани известия по имейл и опции за лесно споделяне.

Филтрирайте данните по кампания, аудитория и източник на трафик.

📊 Идеален за: Маркетинг екипи и агенции, които се нуждаят от бърза и професионална визуализация на данните от Google Analytics 4, за да вземат информирани решения и да изготвят отчети за клиентите си.

🧠 Интересен факт: Google Analytics почти не е съществувал. През 2005 г. Google придоби Urchin, компания за уеб анализи, и я превърна в Google Analytics, който познаваме днес. Без тази стъпка маркетолозите може би все още биха се борили с тромави инструменти за отчитане на данни.

Превърнете маркетинговия хаос в показатели, които имат значение, с ClickUp!

Независимо дали се нуждаете от шаблон за доклад за уеб анализи или шаблон за доклад за съдържателен маркетинг, тези доклади ви помагат да вземете по-интелигентни решения и да разработите по-ефективни стратегии. Те са вашият път към по-големи успехи в дигиталния маркетинг. Но кой има време да ги създава от нулата?

ClickUp за маркетингови екипи прави всичко това за вас! Генерирайте доклади мигновено, автоматизирайте събирането на данни и сътрудничеството без усилие – и всичко това, докато поддържате работния си процес толкова гладък, колкото и най-успешната ви кампания.

Защо да се мъчите с таблици, когато ClickUp може да се справи с тежките задачи? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!