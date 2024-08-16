Как да проведете одит на социалните медии (с шаблони)

Днес фирмите публикуват в социалните медии почти ежедневно. Дори на платформи като Instagram, TikTok или YouTube, където усилията/разходите за създаване на съдържание са високи, фирмите публикуват по няколко пъти седмично.

Струва ли си? Прекалено ли е? Дава ли желаните резултати? Одитът на социалните медии ще ви помогне да разберете.

Какво е одит на социалните медии?

Одитът на социалните медии е периодичен преглед на вашите дейности на различни платформи, който ви помага да разберете какво работи, какво не работи и къде се нуждаете от подобрения.

Какво включва одитът на социалните медии?

Обикновено одитът на социалните медии взема предвид следното.

Присъствие : Платформите, на които присъствате, и характерът на вашето присъствие там

Обхват : брой последователи, растеж, % ботове, общ обхват на мрежата и др.

Аудитория : Типът аудитория на всяка платформа, демографските данни, поведението и взаимодействията й.

Съдържание : Видът и честотата на съдържанието, което публикувате на всяка платформа. Това често включва и колко съдържание преработвате.

Ефективност: Резултати по всички показатели, които сте задали, като ангажираност, покупки, препоръки, стойност на клиента за целия му жизнен цикъл и други.

Понякога подходите за одит на социалните медии, като SWOT (силни страни, слаби страни, възможности и заплахи) анализ, помагат за идентифициране на точките, на които да се наблегне, и пропуските, които да се попълнят.

Колко често трябва да се извършват одити на социалните медии?

Няма правило за честотата на одитите на социалните медии. В зависимост от мащаба и сложността на вашата социална стратегия, може да се наложи да правите одит веднъж годишно, на всеки шест месеца или на всеки три месеца.

Не забравяйте, че одитът е просто начин да разберете текущото състояние на вашите социални медии. Ако редовно проследявате усилията и резултатите си и коригирате курса си при необходимост, може би няма да се наложи да правите толкова много одити.

Как да извършите одит на социалните медии?

Добрият одит на социалните медии е този, който е съобразен с нуждите, стратегията и капацитета на вашата организация. Въпреки това, има някои най-добри практики, които можете да следвате, за да сте сигурни, че сте обхванат всички аспекти.

Ето рамка, която можете да използвате за вашите одити на социалните медии, начини да се възползвате от най-добрите инструменти за управление на социалните медии за агенции и шаблони, с които да започнете веднага.

1. Направете инвентаризация на вашите акаунти в социалните медии

Разпространението на социалните медии е често срещано явление. Ентусиазиран стажант може да е създал TikTok акаунт, който да е останал изоставен, след като стажът му е приключил. Може би сте започнали да използвате Pinterest, но сте се отказали, поради липса на интерес. Всички тези канали все още са ваши канали в социалните медии, които представляват вашата марка.

Започнете одита на социалните медии, като съставите списък на всички профили в социалните медии, свързани с вашата марка. Включете активни и неактивни профили в различни платформи.

Идентифицирайте неофициални или дублирани акаунти. Макар че може да не успеете да закриете пародийни акаунти, можете да ограничите измамниците.

2. Прегледайте профила си

Оценете пълнотата и последователността на всеки профил в социалните медии. Проверете дали профилните снимки, биографиите, URL адресите и другите подробности са актуални.

Уверете се, че всеки профил представя вашата марка по професионален и последователен начин. Оптимизирайте профилите с подходящи ключови думи и висококачествени визуални елементи, за да подобрите разпознаваемостта и доверието към марката.

3. Анализирайте показателите за ефективност

От последния одит или от началото на годината насам, вероятно сте си поставили цели за ангажираност, ръст на последователите, обхват, импресии, кликвания, покупки и др.

Добавете подходящи числа за всеки показател. Всяка платформа предлага някаква степен на аналитика, която можете да вземете под внимание. Например, прегледите на публикации, коментари, директни съобщения и т.н. са достъпни на таблото на платформата за социални медии.

За по-задълбочено разбиране, опитайте инструменти за социално слушане, за да:

Вижте какво казват клиентите ви за вас.

Разберете какво съдържание резонира с вашата аудитория.

Измерете ефективността на графика си за публикуване

Идентифицирайте тенденции и модели, които показват успешни стратегии.

На този етап проверете също дали аудиторията, която имате в социалните си профили, съответства на вашия идеален клиентски профил (ICP).

Да приемем, че сте домашен пекар. Освен вашите торти и сладкиши, вие редовно публикувате и постове за вашия любим котарак от породата Мейн Кун, което ви носи значителен брой последователи сред любителите на котки. Вероятно получавате много ангажираност към вашите постове, без това да се превръща в продажби.

За да избегнете това, разгледайте възрастта, пола, местоположението и онлайн поведението на вашата аудитория, за да се уверите, че тя съответства на вашия ICP.

4. Оценете съдържанието си

Ако публикувате прекалено много клипове с сладки котки, сега е моментът да ги оцените сериозно в сътрудничество с екипа си за управление на съдържанието. Ето няколко неща, на които да обърнете внимание.

Видове съдържание: Проследявайте форматите, които използвате, като текст, изображения, видеоклипове и истории. Разберете каква е комбинацията, с която разполагате в момента, и колко добре работи тя.

Качество: Това би било новостта на идеите, способността да ангажирате аудиторията си, съгласуваност с идентичността на марката и т.н. Вие решавате какво означава за вас добро качество. Не всеки трябва да публикува видеоклипове, достойни за Оскар!

Разнообразие: Колко разнообразни и различни са вашите публикации една от друга? Това ще ви покаже колко често вашата аудитория има нещо ново, което да види/с което да се ангажира.

Ефективност: Оценете кои публикации са получили най-голям отзвук и защо. Съдържанието в социалните медии може да бъде ефективно, защото е забавно, остроумно, актуално, иновативно, определящо тенденции или дори просто следващо тенденциите. Разгледайте в дълбочина защо определени части от съдържанието са били ефективни.

Обратна връзка: Докато разглеждате съдържанието си, обърнете внимание и на коментарите. Хората изразяват ли положителни мнения? Имали ли сте негативни реакции към определени публикации? Научете колкото се може повече от взаимодействията с аудиторията.

5. Продължавайте да правите сравнителни анализи

Вашето съдържание в социалните медии не е изолирано. То съществува в същата среда, в която се намират и вашите конкуренти. Затова не пропускайте тази част в одитирането на социалните медии.

Анализирайте дейността на конкурентите ви в социалните медии. Прегледайте тяхното съдържание, нива на ангажираност, честота на публикуване и взаимодействия с последователите, за да идентифицирате техните силни и слаби страни, както и най-добрите практики.

Една мъдра житейска истина е да не се сравняваш с другите. Това обаче не важи за бизнеса!

Сравнението с конкурентите дава представа за стандартите в бранша и подчертава възможностите за диференциация. Тази стъпка е необходима, за да разберете конкурентната среда и да формулирате стратегическото си планиране съответно.

6. Напишете своя одитиран доклад

Да предположим, че мениджърът на социалните медии на даден бизнес наблюдава каналите, съдържанието и представянето им всеки ден. Най-вероятно той е запознат с ежедневните тенденции, дейности и прозрения.

Но основната цел на периодичния одит на социалните медии е да се отстъпи назад, да се погледне отстрани и да се оцени задълбочено цялата дейност за определен период от време. По този начин се получават познания, които могат да допринесат за колективното учене. За да стигнете до тези познания, се нуждаете от добра документация.

Можете да пишете на ръка с инструмент като ClickUp Docs или да добавите наблюденията си в табличен изглед на ClickUp, което улеснява сравняването. В двата случая, направете проучването си и запишете наблюденията си.

В повечето случаи одиторът приключва одита на този етап. Въпреки това, интегрирането на получените данни обратно в стратегията за социални медии е ключова част от одита. Следващите две стъпки ще ви помогнат в това.

7. Дайте стратегически препоръки

Оптимизирайте стратегията си въз основа на резултатите от одита. Ако установите, че TikTok отнема прекалено много от времето и бюджета ви, без да дава резултати, може би е добре да преустановите използването на този канал.

Или, ако установите, че Instagram е платформата с най-голямо участие, може да обмислите наемането на мениджъри на социални медии, които да отговарят по-бързо на коментари/директни съобщения. Може също да обмислите автоматизиране на отговорите или да научите как да използвате изкуствен интелект за копирайтинг.

Преди да пристъпите към стратегически промени, преоценете целите си. Определете ясни и измерими цели, като например подобряване на ангажираността, увеличаване на броя на последователите ви или повишаване на продажбите.

Направете ги видими за всички в екипа с ClickUp Goals. В ClickUp можете да зададете цели като:

Цели за броя: Например, да привлечете 5 милиона последователи в Instagram.

Цели на задачата: Например, публикувайте 16 публикации всяка седмица.

Финансови цели: Например, спечелете 100 000 долара чрез продажби в Instagram.

Вярно/невярно цели: Например, постигнете 50% ръст в броя на последователите

Проследявайте целите си в реално време и редовно наблюдавайте напредъка си.

Проследявайте напредъка на екипа си с помощта на ClickUp Goals

8. Създайте план за действие

След като стратегията и целите са определени, е време да създадете план за действие или график за публикуване в социалните медии.

Планиране на проекти: Разделете кампаниите и ежедневните си дейности на задачи. Настройте всяка от тях в ClickUp Tasks с описания и персонализирани полета за подходящия канал. Възложете я на подходящото лице за действие.

Планиране: Приложете знанията си от одита на социалните медии, за да изготвите подходящ график за вашите публикации. Използвайте календара на ClickUp, за да управлявате графика си. Ако търсите инструмент за управление на социалните медии, разгледайте безплатните шаблони за календар с съдържание.

Планирайте без усилие съдържанието си в социалните медии с календарния изглед на ClickUp

Мониторинг: Последната, но най-важна стъпка в одита на социалните медии е да настроите мониторинг и проследяване на напредъка. Таблото за управление на ClickUp е чудесен начин да консолидирате всички необходими отчети, независимо дали става въпрос за ръст на последователите, ангажираност или продажби. Използвайте ClickUp, за да проследявате графиките на тенденциите и да сте в крак с представянето.

Проследяване на ефективността в социалните медии с таблото на ClickUp

Примери за одит на социалните медии

Пример 1: SaaS компания

Да предположим, че извършваме одит на социалните медии за въображаема компания за SaaS продукти. Изпълнителното резюме на доклада може да изглежда така.

Инвентаризация на социалните медии: Марката има профили в X (по-рано Twitter), Pinterest и LinkedIn. Pinterest е социалната мрежа с най-лоши резултати и няма подходящо съдържание или ангажираност. (Тук може да е полезно да добавите снимка на резултатите)

Преглед на профилите: Всички профили са актуални, URL адресите работят, а биографиите съответстват на новото позициониране на марката.

Показатели: LinkedIn отбелязва 20% увеличение на броя на последователите и 2% увеличение на ангажираността през последното тримесечие. X допринася за 30% от кликовете към блога, от които конверсията към демо версии е висока. LinkedIn остава най-популярният канал за разпространение на съдържание, свързано с лидерството в мисленето.

Оценка на съдържанието: Дългите текстове с лидерски идеи работят добре в писмен и видео формат. Публикуването на цитати и откъси от тези статии в Twitter подобрява процента на кликванията.

Бенчмаркинг: Ние сме на равна нога с конкурентите, които сме идентифицирали. Въпреки това, марка А се представя по-добре в Instagram, като превръща видео интервюта в къси клипове с по-висока ангажираност.

Препоръки: Удвоете усилията си в LinkedIn и X. Помислете да маркирате подходящите хора, за да достигнете по-широка аудитория. Публикувайте два пъти на ден, за да обхванете всички часови зони, в които сме активни.

Увеличете активността си в Instagram. Изградете стратегия, базирана на видеоклипове, като включите кратки клипове в плана за съдържание. Обмислете използването на AI инструменти за социални медии, за да преработите съдържанието.

Пример 2: Стартиращ бизнес за козметика, продавана директно на потребителите

Не е необходимо да следвате точно структурата на процеса, описан по-горе. Можете да подчертаете само най-важните точки в доклада си, за да улесните четенето. Да видим как.

Instagram е най-добре представящата се платформа за социални медии, генерираща продажби за над 2 милиона долара на платформата.

TikTok е на второ място с 1,8 млн. долара продажби.

Маркетингът чрез влиятелни лица е най-успешната тактика; уроците по гримиране с нашите продукти дават най-добри резултати.

LinkedIn предизвиква интерес у инвеститорите, макар и не пропорционално на нашите усилия там.

Кампанията за препоръки „плати напред“ беше голям успех.

Сблъскахме се с риска от неточно представяне на марката от страна на влиятелен човек, което доведе до негативна реакция; се нуждаем от по-стриктни договори с нашите партньори.

Ако идеята да напишете сами доклад за одит на социалните медии ви се струва трудна, не се притеснявайте. Не е нужно да правите всичко сами. Ние сме подбрали някои от най-добрите шаблони за социални медии, за да ви помогнем да започнете.

Шаблони за одит на социалните медии

Шаблонът за одит на социалните медии ви позволява да структурирате, изпълните и повторите вашите одити ефективно. Преди да ви предложим няколко шаблона за медийно планиране, които можете да опитате, ето какво прави един шаблон добър.

Пълнота : Трябва да обхваща всичко, включително стратегия, целева аудитория, съдържание и показатели за ефективност.

Леснота на използване : Опростява и автоматизира извличането на данни от различни източници; консолидира и анализира това, което е важно за вас.

Автоматизация : Позволява ви да автоматизирате повтарящи се процеси за по-добро планиране на сценарии.

Възможност за персонализиране: Перфектно се адаптира към вашите уникални нужди

С оглед на това, ClickUp предлага десетки шаблони за начинаещи, средно напреднали и напреднали потребители. За да ви помогнем да се справите отлично с одитирането на социалните медии, избрахме трите най-добри.

1. Шаблон за анализ на социалните медии в ClickUp

Аналитиката играе ключова роля в одитите на социалните медии. Колкото по-точни са вашите цифри, толкова по-добре ще можете да събирате информация и да правите стратегически корекции.

Изтеглете този шаблон Шаблон за анализ на социалните медии на ClickUp

Използвайте шаблона за анализ на социалните медии на ClickUp, за да проследявате ключовите показатели за ефективност, приложими за вас. Визуализирайте ефективността си и я разгледайте от различни гледни точки. Добавете персонализирани полета, статуси и изгледи, за да персонализирате отчетите си.

2. Шаблон за конкурентен анализ на социалните медии „

След като сте анализирали своите резултати, може да се наложи да анализирате и резултатите на вашите конкуренти. Шаблонът за конкурентен анализ на ClickUp ви улеснява в това.

Изтеглете този шаблон Шаблон за конкурентен анализ на ClickUp

Този подходящ за начинаещи шаблон за бяла дъска е идеален за провеждане на конкурентен анализ на усилията в социалните медии. Сравнете силните и слабите страни, възможностите и заплахите, за да поставите основите на вашата оптимизирана стратегия за социални медии.

3. Шаблон за работния процес на стратегията за социални медии

Време е да преминете от идеи към действия с шаблона за работния процес на стратегията за социални медии. Използвайте този шаблон, за да създадете стратегически работни процеси за вашите маркетингови и социални медийни екипи. Обединете всички и проследявайте напредъка на всяка планирана дейност.

Изтеглете този шаблон Шаблон на ClickUp за работния процес на стратегията за социални медии

Ако предпочитате да настроите системите си сами, не се притеснявайте. Ето списък с проверки, който може да ви помогне да се справите.

Контролен списък за одит на социалните медии

Ето изчерпателен списък с всичко, което трябва да имате предвид при извършване на одит на социалните медии. В зависимост от вашите нужди, можете да включите или да пропуснете някоя от точките по-долу. Чувствайте се свободни да го персонализирате и използвате както сметнете за подходящо.

Инвентаризация на акаунти

Избройте всичките си социални профили, както активните, така и неактивните.

Идентифицирайте неофициални или дублирани акаунти.

Преглед и оптимизация на профила

Уверете се, че профилните снимки, биографиите и URL адресите са актуални.

Проверете за последователност в брандирането и съобщенията

Оптимизирайте профилите с подходящи ключови думи

Анализ на показателите за ефективност

Проследявайте предварително определени показатели, като степен на ангажираност, обхват, ръст на броя на последователите и впечатления.

Идентифицирайте тенденции и модели в представянето

Търсете количествени и качествени прозрения

Оценка на съдържанието

Прегледайте видовете публикувани съдържания (текст, изображения, видеоклипове, анкети и др.).

Оценете качеството и релевантността на съдържанието

Идентифицирайте публикациите, които получават най-голямо участие

Сравнителен анализ на конкурентите

Идентифицирайте основните конкуренти в социалните медии

Анализирайте техните стратегии, съдържание и ангажираност.

Идентифицирайте силните и слабите страни

Подчертайте областите с добри резултати

Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение.

Извършете SWOT анализ

Поставяне на цели и разработване на стратегия

Определете ясни и измерими цели в социалните медии.

Разработете стратегия за постигане на тези цели.

Съгласувайте стратегията с общите маркетингови цели

Създаване на план за действие

Очертайте конкретни задачи и срокове.

Разпределете отговорностите между членовете на екипа

Уверете се, че разпределяте ресурсите ефективно.

Създайте система за редовно проследяване на ефективността

Бъдете в крак с одитирането на социалните медии с ClickUp

Социалните медии са интензивна, творческа дейност в реално време. Една успешна кампания може да има пряко влияние върху вашите приходи и ангажираността на клиентите. Една грешна стъпка може да обърне всичко с главата надолу.

Най-големият риск обаче е да станете нерелевантни, публикувайки безкрайно, но в крайна сметка безсмислено съдържание в празнотата.

За да избегнат това, фирмите трябва да поддържат съдържанието си актуално, интересно и навременно. Най-добрият начин да проверите дали правите това е чрез редовни одити на социалните медии.

Един добър одит на социалните медии ще ви помогне да идентифицирате силните страни, да откриете слабите страни и да се възползвате от възможностите. Един отличен софтуер за управление на проекти в социалните медии ще направи това лесно.

ClickUp за маркетингови екипи е създаден точно за тази цел. Като платформа „всичко в едно“, която ви помага да проведете одита от начало до край, ClickUp дава възможност на бизнеса да създаде и изпълни динамична и ефективна стратегия за социални медии. Опитайте ClickUp безплатно още днес.

Често задавани въпроси за одитите на социалните медии

1. Какво трябва да включва одитът на социалните медии?

Одитът на социалните медии трябва да включва цялостен преглед на всички акаунти в социалните медии, профили, демографски данни за аудиторията, показатели за ефективност, съдържание и анализ на конкуренцията.

2. Как да структурирате одит на социалните медии?

Добрата структура на одит на социалните медии трябва да бъде изчерпателна и адаптирана към вашите нужди. Тя трябва да включва задълбочен преглед на:

Акаунти в социалните медийни платформи

Информация и URL адреси в социалните профили

Показатели за ефективност, свързани с обхват, ангажираност и продажби/печалби

Стратегия за съдържание и изпълнение

Резултати и пропуски на конкурентите

Силни страни, слаби страни, възможности и заплахи

Система за мониторинг на ефективността

3. Колко често трябва да провеждате одит на социалните медии?

Честотата на одитите на социалните медии зависи изцяло от мащаба и сложността на вашите операции. Най-добрата практика е да се провеждат два пъти годишно.

По-честите одити, например веднъж на три месеца, могат да бъдат полезни за бързо променящите се индустрии или ако вашата стратегия за социални медии се развива бързо. Редовните одити ви помагат да сте в крак с тенденциите, да реагирате своевременно на проблеми и да подобрите присъствието си в социалните медии.