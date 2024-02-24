10 безплатни шаблона за медийно планиране за екипи, работещи в социалните медии

Изборът на подходящ шаблон за медийно планиране може да промени изцяло играта за маркетинг специалисти, рекламодатели и собственици на малки бизнеси. Този прост инструмент може да ви спести огромно количество ценно време, позволявайки ви да се съсредоточите върху други важни аспекти от вашия бизнес, като проучване на клиентите и създаване на по-атрактивни идеи, с които да привлечете аудиторията си.

В тази публикация ще споделим 10 безплатни шаблона за планиране на социални медии, всеки от които може да ви помогне да решите различен проблем. Споделяме и ключовите компоненти, които трябва да търсите в един шаблон за медийно планиране.

Няма повече да търсите в Google „безплатен шаблон за платени медии“!

Какво представляват шаблоните за медийно планиране?

Шаблоните за планиране са инструменти или рамки за медийно планиране, които предоставят структуриран формат за организиране и стратегическо планиране на рекламни кампании в различни маркетингови канали.

Тези шаблони обикновено очертават важни области като:

Медийни канали

Маркетингови цели

Целева аудитория или профили на купувачите

Съобщения

Разпределение на бюджета

Ключови показатели за ефективност (KPI)

График за публикуване

Те могат да очертаят и показатели като очакваната възвръщаемост на инвестициите в платени медии, проценти на конверсия и трафик на уебсайта.

Освен че гарантират гладко и измеримо изпълнение на процеса на медийно планиране, тези шаблони помагат на бизнеса да обмисли и да направи корекции в рекламната си стратегия въз основа на данни.

Например, рекламодател планира да проведе медийна кампания в LinkedIn.

Те използват шаблон за медийно планиране, за да се организират първо. По време на този етап на планиране може да открият слабите места или пропуските в стратегията си, като например да осъзнаят, че не разполагат с бюджет, за да изпълнят ефективно кампанията на всички предложени платформи. Това може да им помогне да пренасочат усилията си в областта на съдържателния маркетинг към по-достъпна платформа като Instagram или Facebook.

С други думи, шаблоните за медийно планиране ви помагат да създадете надеждни системи и да увеличите шансовете за успех на всяка медийна кампания, която провеждате.

Какво прави един шаблон за медийно планиране добър?

Ключовите елементи на шаблоните, които се съдържат в най-добрите инструменти за медийно планиране, включват:

Ясни цели и задачи : Добрите шаблони предлагат раздел за „описание“ или „цели“, за да гарантират, че вашите цели са на място и желаните резултати са постигнати.

Сегментиране на аудиторията : Медийните кампании с висока възвръщаемост на инвестициите са насочени към конкретна група потенциални клиенти. Добрият шаблон за медийно планиране трябва да има специална секция за демографска информация, психографски данни и поведенчески характеристики на вашата целева аудитория и клиенти.

Времева рамка : Шаблонът за медиен план трябва да ви позволява да зададете продължителността на задачите, включително началната и крайната дата.

Съдържание и съобщения : Същността на всяка медийна кампания се крие в нейното съдържание. Изберете шаблон за медийно планиране с раздели за планиране на съдържанието, за да добавите всички елементи от съдържанието, свързани с кампанията, в платформите за социални медии.

Роли: Вашият шаблон за медиен план трябва да има и специално място за назначените лица, така че мениджърите да знаят с кого да се свържат в случай на проблеми като закъснения.

Освен това, добрите безплатни шаблони за медийно планиране, като тези от най-добрия софтуер за маркетингов календар, поддържат дневник на дейностите, който започва да документира дейностите веднага след създаването на задачата. Когато някой редактира тази задача, оставя коментар, реагира на нея или се ангажира с нея по някакъв друг начин, всичко това се документира. Това помага да се проследи последователността на събитията, ако е необходимо.

10 шаблона за медийно планиране, които да използвате

Нека разгледаме някои от най-добрите шаблони за медийно планиране, които ще оптимизират процеса на планиране в социалните медии и ще ви помогнат да извлечете максимална полза от рекламните си стратегии и кампании.

1. Шаблон за план за съдържание в социалните медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте публикациите в социалните медии с шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp.

Почти 76% от местните фирми дават приоритет на съдържанието в социалните медии пред всички други видове медии. ClickUp разполага с удобни шаблони за планиране на социалните медии за почти всяка ниша и тип кампания и за различни маркетингови канали.

Шаблонът за план за съдържание в социалните медии на ClickUp е предназначен за мениджъри на социални медии, медийни планиращи и собственици на малки предприятия, за да управляват ефективно присъствието си в социалните медии. Най-хубавото е, че можете да използвате ClickUp Docs, за да добавите допълнителни и важни подробности като цели, целеви пазар, видове публикации, желани резултати и резултати, за да спестите на всички преминаването между множество документи.

Той има два основни компонента:

Ръководство за начало

Когато отворите този безплатен шаблон, в раздела с описанието ще намерите „Ръководство за начало“. Ръководството обяснява основните раздели на шаблона и как да го използвате ефективно.

След като ги прочетете, можете да изчистите секцията и да създадете персонализирани насоки за различни медийни платформи.

Например, използвайте тази секция, за да обясните на екипа коя е вашата целева аудитория, да споделите проучвания на пазара, да документирате ангажираността на клиентите, да изброите общите маркетингови цели, да споменете различните канали в медийния си микс и да добавите линкове към най-успешните публикации в социалните медии за справка. Можете също да свържете маркетинговото си съдържание с редакционния календар. Можете да използвате тази секция, за да съобщите кодекса за поведение на сътрудниците си.

Потребителски полета

Този шаблон има пет ключови полета за персонализиране, с които можете да проследявате месеците, платформите за социални медии, напредъка на съдържанието, копирайтъра и дизайнера/редактора за вашия план за съдържание.

Можете да редактирате както дясната, така и лявата страна на таблицата. Добавете тагове по ваш избор и премахнете тези, които не са релевантни. Въпреки това, полетата по подразбиране са подходящи за започване на работа с съдържанието в социалните медии на почти всяка платформа.

Отделен раздел „Подзадачи“ позволява на мениджърите на социални медии да организират нещата по-добре. В него са изброени всички задачи, които сте създали за екипа си. Можете да създадете заглавие и описание за всяка задача и да зададете специфични параметри за персонализираните полета.

2. Шаблон за медиен списък на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте работните си процеси за управление на медиите с шаблона за медиен списък на ClickUp.

Шаблонът за медиен списък на ClickUp е най-изчерпателният в този списък. Той се състои от четири основни раздела, а именно:

Списък с медии

Описание (ръководство за начало)

Медийна дъска

Медиен процес

Можете да визуализирате списъка в изглед „табло“ и бързо да използвате филтри, за да намерите идеи.

Този шаблон организира всички ваши медийни стратегии, проучвания, свързани с профила на купувача, идеи за планиране на съдържание и ресурси на едно място.

В първата част на този шаблон – списъкът с медии – са изброени единадесет елемента. Те са:

Банки с идеи Протоколи от срещи Наръчник и контролни списъци Инструменти и ресурси Публикации и съдържание Снимки и плакати Изследване Показатели и KPI Видеоклипове Конкуренти Курс и обучение

Можете да добавите подзадача под всяка от тях, да проследявате статуса им, да ги възложите на член на екипа, да прикачите документи, да създадете шаблони, да добавите етикети и дори да споделите достъпа.

Дълбочината и детайлността на всяка секция ще ви помогнат да създадете всеобхватен медиен каталог за вашия бизнес. Можете да го използвате, за да анализирате, планирате и стратегически реализирате големи идеи.

3. Шаблон за медиен комплект на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте впечатляващо портфолио на вашата организация за журналисти с шаблона за медиен комплект на ClickUp.

Медийният или прес кит е промоционален пакет с информация, който можете да използвате, за да предоставите съществени подробности за вашия бизнес, продукти/услуги или събития на представителите на медиите.

Основната цел на този медиен комплект е да улесни журналистите, блогърите и другите медийни професионалисти да получат бърз достъп до необходимата информация за създаване на репортажи, статии или прессъобщения за вашата компания.

Предвид това, шаблонът за медиен комплект на ClickUp не е шаблон за планиране. Вместо това, той ви помага да създадете ефективен списък с PR медии и да оптимизирате цялостния си процес на маркетингово планиране.

Когато вашият медиен комплект е лесно достъпен за журналистите, това ускорява създаването на истории и материали, които представят вашия бизнес, помагайки ви да получите без усилие съдържание в социалните медии, разпространявано от уста на уста, и улеснявайки сътрудничеството. Той включва следните ключови раздели:

За мен

Ключови постижения/показатели

Вашето изображение или лого на марката

Контактна информация

Таблица с услуги и цени

Ако трябва да създадете няколко медийни списъка, можете да дублирате този безплатен шаблон за медиен план, да преименувате втората версия и да редактирате подробностите й.

4. Шаблон за публикации в социалните медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Планирайте и графикът на предстоящите си публикации в социалните медии, използвайки шаблона за публикации в социалните медии на ClickUp.

Шаблонът за публикации в социалните медии на ClickUp ви позволява да създавате публикации в социалните медии за различни платформи и да ги проследявате поотделно. Можете също да оценявате публикациите, да записвате тяхното представяне, след като бъдат публикувани, и да предприемате действия въз основа на данните за това представяне.

Този шаблон за медийно планиране оптимизира стратегията ви за медийно планиране, като гарантира навременни публикации и последователност. Предимствата от използването на този шаблон включват:

Създавайте публикации по-бързо, тъй като цялата необходима информация е централизирана.

Осигурете визуална последователност в публикациите за единна видимост на марката.

Организирайте цялото си съдържание на едно място, за да не пропуснете нищо.

Ако създавате съдържание за няколко клиента, този шаблон улеснява бързото и ефективно създаване на атрактивни и висококачествени материали.

5. Шаблон за стратегия за социални медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за стратегия за социални медии на ClickUp, за да планирате и изпълните важни задачи, свързани със социалните медии.

Добрата стратегия за социални медии е подробен план за действията, които трябва да предприемете, за да постигнете целите си в социалните медии. Въпреки това, само някои имат времето да създадат стратегия от нулата и да работят по нея, докато стане перфектна.

Тук на помощ идва шаблонът за стратегия за социални медии на ClickUp.

Използвайте този безплатен шаблон за медии, за да обмислите всички стъпки, необходими за разширяване на присъствието ви в социалните медии с платени реклами. От идентифициране на целевата аудитория до написване на текстове с висока конверсия, този шаблон за стратегия за планиране на дигитални медии ви показва какво да направите и как да го направите.

Можете да ги използвате, за да създавате задачи и да маркирате необходимите членове на екипа (графичен дизайнер, автор на съдържание и редактор) в рамките на задачата, така че екипът ви за социални медии да не губи време в преглеждане на имейли, за да следи ролите и отговорностите на всеки.

Можете също да променяте статуса на задачите, да добавяте персонализирани полета и да отваряте шаблона в различни изгледи. Това е чудесна опция за тези, които в момента разчитат на Google Sheets за изготвяне на маркетинговата си стратегия – тя предлага всички необходими функции за организиране на сложни стратегии.

6. Разширен шаблон за социални медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте разширения шаблон за социални медии на ClickUp, за да оптимизирате процеса на управление на съдържанието от начало до край.

Да предположим, че сте стратег за социални медии в компания, предлагаща различни услуги. Вие управлявате няколко страници в социалните медии и различни канали за продуктите, като всеки продукт има уникално позициониране.

Документирането на всички тези подробности в електронна таблица само ще доведе до допълнително объркване, особено когато няколко заинтересовани страни използват една и съща таблица. Вместо това, използвайте разширения шаблон за социални медии на ClickUp за идеи, създаване и документиране на вашата стратегия за социални медии и публикации по канали. Съхранявайте всички линкове към публикации, графики, чернови и идеи на едно място за лесно справяне и сътрудничество в екипа ви!

Създайте задачи за всеки член на екипа и добавете график, за да избегнете забавяния и обърквания, организирайте задачите в категории, за да проследявате напредъка, и настройте известия, за да сте в течение с резултатите.

7. Шаблон за календар на съдържанието на ClickUp

Изтеглете този шаблон Планирайте съдържанието си без усилие с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Календарът за съдържание помага да организирате, планирате и проследявате съдържанието за следващия месец или година.

Шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp прави точно това. Той ви позволява да добавяте задачи за конкретни дати (планирани публикации) и да ги възлагате на сътрудници. Можете също да посочите нивото на приоритет и крайния срок, за да сте сигурни, че създаването на съдържание винаги е навременно.

Шаблонът ви позволява да проследявате задачите в четири изгледа: календар, списък, времева линия и работен поток. Можете да изберете изгледа в зависимост от това, което предпочитате вие и вашите сътрудници.

Подобно на другите безплатни шаблони, изброени тук, този шаблон ви позволява да добавяте персонализирани полета (например за публикации на гости) и да проверявате календара.

Това е особено полезно, когато календарът ви е препълнен със задачи, свързани със съдържанието, и искате да проверите общия напредък, без да се впускате в подробности.

8. Шаблон за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp

Мащабирането на съдържанието е от съществено значение за медийното планиране, тъй като увеличава органичния трафик, потенциалните клиенти и видимостта.

Когато вашият екип за съдържание създава съдържание в голям мащаб, вие се нуждаете от видимост в редакционния календар, етапите на производство, натрупаните задачи и базата данни с блог публикации.

Шаблонът за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp ви позволява да управлявате всичко това, а същият работен процес може да бъде възпроизведен и в други канали, като например платформите за социални медии.

Този безплатен шаблон за медии е любим на нашия вътрешен екип за съдържание, защото помага на вас и вашия екип за съдържание да изградите мащабируем процес.

Ето как:

Достъп до резюмета на блогове, коментари и URL адреси на живо от един единствен изглед. Насладете се на предварително създаден списък с задачи, проектиран за оптимална скорост и удобство.

Организирайте базата данни на блога си по статус на задачите в ClickUp , за да филтрирате и групирате публикациите си. Тази функция улеснява приоритизирането, проследяването, филтрирането и навигацията в базата данни по време на целия процес на създаване на съдържание. Тя служи и като централизиран хъб за цялото съдържание в процес на създаване.

Добавете персонализирани полета в ClickUp към вашия шаблон, включително тип съдържание, източник на автора, резюме на блога, активен URL адрес и дата на публикуване.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа си

Изберете от три таблични изгледа в ClickUp — този месец, миналия месец и следващия месец.

Напишете коментари и рецензии и форматирайте съдържанието в CMS.

Преглеждайте, публикувайте и маркирайте като изпълнено, за да спазвате последователен график за публикуване.

9. Шаблон за план за съдържание на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте календара си с съдържание като професионалист с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Планът за съдържание очертава създаването и разпространението на съдържание за постигане на маркетингови цели, като например растеж в социалните медии или увеличение на месечните приходи.

Каквато и да е целта ви, планът за съдържание гарантира, че съдържанието ви е в правилната посока, а шаблонът за план за съдържание на ClickUp е идеалната отправна точка.

Те са прости, лесни за използване и напълно персонализируеми. В шаблона ще намерите три компонента:

План за съдържание

Това е обобщение на задачите ви, свързани с съдържанието. Пред всяка от изброените задачи ще намерите полета, показващи подробности като ниво на приоритет, статус, цел, тип съдържание, основна тема, автор, ключови думи и др.

Можете да редактирате всяко от тези полета и да добавите още, ако желаете.

Комисия за одобрение

Комисията за одобрение категоризира съдържанието според неговия статус – Незапочнато, В очакване, В процес, Нуждае се от преглед, Нуждае се от актуализация, Одобрено или Празно. Можете също да добавите персонализирани статуси.

Това ви дава добра представа за това колко гладко вървят нещата и кои задачи изискват внимание.

Календар за съдържание

Подробностите, които сте включили в плана си за съдържание, ще се появят в този календар. Това ви дава обща представа за производството на съдържание и ви позволява да коригирате крайните срокове, като премествате задачите в различни полета.

Накратко, този шаблон е създаден, за да ви помогне да формулирате стратегически цели, да проследявате напредъка, да координирате усилията на членовете на екипа си, да наблюдавате напредъка и да правите корекции в плана си, ако е необходимо.

10. Шаблон за съдържателен маркетинг на ClickUp

Изтеглете този шаблон Подобрете съдържанието си с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Нито един софтуер за маркетингово планиране не е пълен без обширни шаблони за съдържателен маркетинг. Шаблонът за съдържателен маркетинг на ClickUp е усъвършенстван, готов за употреба шаблон с шест основни компонента, които улесняват работата на маркетинг специалистите. Те включват:

Списък на съдържанието

Това е списък с задачите, свързани със съдържанието, включени в маркетинговия план. Всяка задача е групирана по месец на публикуване, което улеснява проследяването на съдържанието, публикувано навреме или забавено.

Табло за състоянието

Статусната табло обобщава фазата на всяка част от съдържанието. Можете да я прегледате, за да сте в течение с напредъка на маркетинговия план. Можете също да кликнете върху всяка задача, за да видите подробности за съдържанието.

Табло за проекти в процес на разработка

Единствената разлика между Pipeline и Status Board е, че първият показва дали задачата е в етап на творчество, производство, одобрение или реализация, за да се получи представа за това колко бързо се движат нещата.

График на съдържанието

Времевата линия на съдържанието показва кога е започнала дадена задача и кога трябва да очаквате тя да приключи. Вие или други упълномощени сътрудници определяте тези дати.

Тук няма да намерите други подробности, свързани със задачите. Цветовото кодиране обаче ви помага да идентифицирате групата и етапа. Можете също така лесно да промените датите в тази секция.

График на отдела

Тази времева линия е специфична за даден отдел. Например, ако сте създали два отдела (видео продукция и съдържание за блог), времевата линия на отдела ще покаже датите на начало и край на тези отдели.

Ако искате да преразгледате маркетинговия план или да вземете други важни решения въз основа на тези отдели, времевата линия може да ви помогне.

Този маркетингов календар ви позволява да видите кога ще бъде публикувано всяко съдържание. Можете да използвате тези данни, за да откриете кои задачи са просрочени, непълни или непланирани. Това помага да се спази целия план.

С толкова много шаблони, вашият екип за социални медии няма да има проблеми с създаването на целеви планове и календари за съдържание и с тяхното прилагане.

Бонус: Шаблони за календар за социални медии в Google Sheets!

Получете преднина в процеса на медийно планиране с помощта на полезни шаблони

Най-добрите маркетинг екипи знаят колко е важно ефективното планиране на медиите за управлението на кампаниите и последователните творчески операции – шаблоните за медийно планиране на ClickUp ви помагат да постигнете всичко това, за да бъдете по-ефективни.

Използвайте платформата ClickUp, за да планирате, записвате, управлявате и отчитате работата си отвсякъде, за да помогнете на екипа си да постигне повече. Отчитайте ключови показатели, получите видимост в процеса на медийно планиране и изпълнение и използвайте автоматизирани работни потоци, за да държите екипа си информиран.

Няма ограничения за това колко можете да постигнете бързо, когато вашите екипи имат яснота и видимост по отношение на работата, която се очаква да свършат.

