Безплатни шаблони за календар за социални медии в Google Sheets

Какво стои между една страхотна стратегия за социални медии и една просто добра? Често това е календарът за съдържание!

Шаблонът за календар за социални медии в Google Sheets може да организира съдържанието и да изпраща напомняния, което ви спестява моменти на съжаление за взети решения.

Преди да влезете в интернет и да потърсите „шаблон за календар за социални медии Google Sheets“, разгледайте нашия подбрани списък с готови за употреба шаблони за календари!

Независимо дали сте самостоятелна суперзвезда или екип от маркетинг нинджи, тук ще намерите подходящото за вас!

Разбиране на шаблоните за календар за социални медии

Шаблонът за календар за социални медии е готов планиращ инструмент, използван от създателите на съдържание и бизнеса за организиране на публикациите, които се публикуват в различни канали в социалните медии.

Той включва вградени раздели като крайни срокове, отговорни лица и др. и може да бъде разширен, за да включва допълнителни подробности като коментари, проследяване на ангажираността и други, според изискванията на потребителя.

Докато Google Sheets ви позволява да записвате множество данни в табличен формат, шаблонът отива няколко стъпки по-далеч. Той прилича повече на едно от тези календарни приложения, но с допълнителни функции, насочени към света на социалните медии.

Влиятелни личности, знаменитости и техните мениджъри използват този планиращ инструмент, за да се уверят, че всичките им публикации в социалните медии са подходящи за целевата им аудитория и се качват навреме. Той може също да повиши вашето онлайн присъствие, като се комбинира с инструменти като приложения за видеоконферентна връзка, услуги за споделяне на файлове и решения за анализ на данни.

Какво прави един добър шаблон за календар за социални медии в Google Sheets?

Един добър шаблон за календар в Google Sheets трябва да помага на потребителите да се ориентират лесно в многото стъпки при създаването на въздействащо съдържание.

Ето основните компоненти, които трябва да се вземат предвид при избора на такъв:

Определени слотове: Докато се занимавате с различни видове съдържание в социалните медии, уверете се, че всеки тип съдържание има свои собствени слотове.

Функции за съвместна работа: Календарът за социални медии в Google Sheets трябва да улеснява работата в екип чрез възможността за споделяне на файлове, добавяне на коментари и други подобни функции, за да помогне на създателите да обменят идеи, знания и обратна връзка.

Визуализация: Добре визуализираният календар помага на потребителите да идентифицират пропуски, да приоритизират задачите въз основа на нивата на спешност и важност, да подобрят сътрудничеството и да измерват ефективността с лекота.

Времеви линии: С функции за времеви линии, като функции за плъзгане и пускане за задаване на крайни срокове и зависимости между задачи, които подобряват приоритизирането, ще можете да избегнете последни минутни проблеми при обсъждането на идеи за съдържание.

Сегментиране на аудиторията: За да създадете по-целенасочено съдържание, календарът за социални медии трябва да разделя големите аудитории на малки и управляеми групи в зависимост от потребителските данни, като информация за профила, публикации, взаимодействия, последователи и т.н.

Раздели за планиране на съдържанието: Трябва да можете да разчитате на отделни раздели за лесно създаване на съдържание. Те могат да включват, но не се ограничават до, платформи за социални медии, категории съдържание, CTA, графици за публикуване и ключови показатели за ефективност (KPI).

AI-базирани: С AI-базирани функции, потребителите могат да автоматизират рутинни, но важни задачи като планиране на публикации, генериране на идеи за съдържание, оценка на ефективността, анализ на настроенията и др.

Известия: Автоматичните напомняния и известия гарантират, че всички задачи са изпълнени – повече няма да пропускате срокове или да забравяте да планирате публикации с конкретен час ⏰

Интеграция: Свързването на календара с комуникационни платформи, услуги за споделяне на файлове, Свързването на календара с комуникационни платформи, услуги за споделяне на файлове, приложения за съобщения и други улеснява процеса на създаване на съдържание.

6 шаблона за календар за социални медии в Google Sheets

Има безброй възможности за избор на шаблон за календар за социални медии, което прави избора на подходящия още по-труден. Докато някои предлагат лесно персонализиране, други правят крачка напред с автоматизация.

За да ви улесним, сме съставили списък с шест безплатни шаблона за календар за съдържание. Тези шаблони ви позволяват да създавате графици в Google Sheets, да оставяте коментари за вашите колеги и др.

1. Шаблон за редакционен календар за социални медии от Template.net

Опитайте шаблона за редакционен календар за социални медии от Template.net, напълно персонализируем инструмент, който управлява процеса на създаване на съдържание от начало до край. Съвместим с Google, той ви позволява да добавяте и премахвате колони и редове, да категоризирате типовете съдържание и да планирате дати за публикуване.

Чрез включването на конкретни бележки и коментари за всеки запис, вие и вашият екип от експерти можете да работите заедно без усилие, за да обменяте идеи, да споделяте обратна връзка и да преглеждате публикации, докато провеждате одит на социалните медии. Независимо дали искате да го изтеглите в Google Docs, PDF, Word или Apple Pages – изборът е ваш.

Най-подходящ за: Маркетинг екипи, които искат да имат цялостен поглед върху своите маркетингови усилия в социалните медии.

2. Шаблон за календар за съдържание в социалните медии от HubSpot

чрез HubSpot

Шаблонът за календар за съдържание в социалните медии на HubSpot е универсален ресурс за всички ваши нужди в социалните медии. Използвайки специфичните за платформата раздели, можете да адаптирате съдържанието си, за да съответства на уникалния стил и изисквания на различните платформи и аудитории.

За да бъдете винаги една крачка напред, използвайте хранилището за съдържание, за да подредите съдържанието, което планирате да споделите с вашите последователи.

Освен това можете лесно да го свържете с инструментите на HubSpot, като CRM или Marketing Hub, за безпроблемно преживяване.

Най-подходящ за: Лица или малки екипи, които търсят прост шаблон.

3. Шаблон за календар за съдържание в социалните медии от Hootsuite

чрез Hootsuite

Шаблонът за календар за съдържание в социалните медии на Hootsuite е лесен за използване и персонализиране инструмент. Съвместим с Google Sheets, той предлага вграден раздел „Стратегия“, където можете да създадете пътна карта за социалните медии, в която да определите целта си, ключовите елементи, които повишават ангажираността, и др.

Имате ли нужда от кристална топка, която да ви предупреждава за всички предстоящи важни празници, събития и дати през месеца, за да ви помогне да планирате съдържанието си съответно? Разделът „Месечен изглед“ идва на помощ. В раздела „Седмичен изглед“ можете да подредите нуждите си от планиране за цяла седмица достатъчно предварително.

И познайте какво! Неговата библиотека с вечно актуално съдържание проследява всички публикации, които са предизвикали голям интерес, за да можете да ги използвате отново така, както са, или да им придадете забавен обрат, когато пожелаете.

Най-подходящ за: Екипи, които се занимават с съдържание и искат да разработват стратегии и да планират съдържанието си в социалните медии в съответствие с празниците и големите събития.

4. Шаблон за календар за съдържание от Backlinko

чрез Backlinko

Шаблонът за календар на Backlinko има две важни раздела: изглед на календара, който показва крайните срокове и какво трябва да се качи, и списък със съдържание и лист с работния процес.

Той е доста стандартен и позволява на екипите да записват графиците си за всяко съдържание. Разделът „Работен процес“ предлага поетапно ръководство за различните фази от жизнения цикъл на съдържанието, от записването на идеи до публикуването, от мета описанията до имейл маркетинга, и своевременното му завършване.

Този шаблон за календар за съдържание е безплатен и може да бъде изтеглен като Excel таблица или Google Sheets.

Най-подходящ за: Индивидуални лица или малки екипи, които искат да стандартизират работните си процеси в социалните медии.

5. Календар за съдържание в социалните медии за малки предприятия от Small Business Trends

чрез Small Business Trends

Календарът за съдържание в социалните медии за малки предприятия на Small Business Trends е създаден с оглед на нуждите на малките предприятия. Оборудван с специфични раздели за всеки канал в социалните медии като LinkedIn, Instagram и X (по-рано Twitter), той предоставя на потребителите ясна пътна карта за действията им за всеки ден от седмицата.

Можете да го изтеглите като PDF, Excel или Word документ – идеален за малък екип.

А ако в момента се сблъсквате с творческа криза и се нуждаете от лек тласък, това решение за управление на проекти в социалните медии може да генерира уникални подсказки, които да ви помогнат да създадете завладяващо съдържание. Е, това вече е нещо!

Най-подходящ за: Малки предприятия, които се нуждаят от солиден, но целенасочен план за съдържание.

6. Шаблон за календар за съдържание от Semrush

чрез Semrush

Шаблонът за календар на съдържанието на Semrush предоставя всички необходими инструменти за поддържане на график за социалните медии до една година напред. Разделът „Календар на съдържанието“ има секции, в които можете да включите съавторите, типа съдържание, статуса на публикуване и много други.

За да направим офертата още по-атрактивна, разделът „Допълнителни полета“ създава отделна секция за всеки вид съдържание и събира цялата необходима информация за него. Така че не е нужно да се мъчите да проверите какви данни трябва да проследите, за да имате успешна кампания в социалните медии.

Най-подходящ за: Екипи, които планират годишни или тримесечни планове за съдържание въз основа на по-големи бизнес инициативи.

Ограничения при използването на Google Sheets/Docs

Няма как да се отрече, че Google Sheets/Docs е чудесен инструмент за документиране и редактиране. Социалните медии обаче изискват няколко ключови опции, за да могат потребителите да достигнат нови висоти. Нека се опитаме да разберем защо Google Sheets/Docs може да не е достатъчен.

Липса на видимост: Няма подходящи инструменти като диаграми на Гант или Няма подходящи инструменти като диаграми на Гант или табла Канбан , които да позволяват видимост в работните процеси.

Сложни интеграции: Интеграцията с други важни инструменти като календари, приложения за стрийминг на видео и др. не е безпроблемна и изисква допълнителни стъпки.

Липса на автоматизация: Не можете да автоматизирате актуализирането на статусите, след като съдържанието е публикувано.

Алтернативни шаблони за календар за социални медии

Въпреки че споменатите шаблони ви помагат да свършите работата си, те не разполагат с много функции, като например известия, разширени опции за сътрудничество и интеграция с множество важни инструменти, които са от решаващо значение за постигането на отлични резултати в социалните медии.

Това несъмнено кара потребителите да търсят алтернативи на Google Sheets.

ClickUp, едно място за инструменти за управление на проекти, предлага широк набор от възможности, като например видимост на работните процеси чрез диаграмите на Гант в ClickUp, мониторинг на производителността, проследяване на задачите и др. Благодарение на ClickUp Brain, вече можете да генерирате идеи за съдържание автоматично и да стартирате кампании по-бързо.

Ако натоварването е голямо и не можете да приоритизирате задачите си, подредете се с ClickUp Dashboards — той поддържа прозрачност, като ви дава информация за всички ваши задачи и времето, необходимо за тяхното изпълнение, като по този начин повишава производителността. Можете да го персонализирате, за да проследявате и ефективността на вашите маркетингови кампании.

1. Шаблон за календар за социални медии ClickUp

Изтеглете този шаблон Спестете време, като организирате всичките си идеи и планове в шаблона за календар за социални медии на ClickUp.

Ако се нуждаете от всеобхватен шаблон, който да ви помогне да организирате дейността си в социалните медии, шаблонът за календар за социални медии на ClickUp може да бъде надежден вариант. Обсъждайте идеи, възлагайте задачи на екипа си и следете реакциите към публикациите си с този шаблон, за да максимизирате потенциала си в социалните медии.

Този шаблон ви помага да направите целия процес ефективен с вече вградени настройки, като ClickUp Views, статуси и др., които могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на вашите бизнес изисквания. Искате да сте сигурни, че всеки детайл, свързан с вашето съдържание в социалните медии, е на ваше разположение? Попълнете персонализирани ClickUp полета както желаете и сте готови.

Освен това, с цялата информация, съхранена на една платформа, можете да осигурите последователност в съобщенията във вашите публикации и да представите гласа на марката.

Използвайте ClickUp Calendar View, за да планирате и управлявате публикациите си в социалните медии.

Най-подходящ за: Влиятелни лица/марки, които току-що са се впуснали в създаването на съдържание за социални медии.

Ние използваме ClickUp, за да управляваме и проследяваме процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всяко съдържание (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планирано и т.н.), както и кой е главният дизайнер. Освен това елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и наблюдение на цикъла на създаване на съдържание).

Ние използваме ClickUp, за да управляваме и проследяваме процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всяко съдържание (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планирано и т.н.), както и кой е главният дизайнер. Освен това елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и наблюдение на цикъла на създаване на съдържание).

2. Шаблон за график за публикуване в социалните медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте съдържание, което отговаря на вкуса на разнообразната аудитория, като използвате шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp.

Вашата целева аудитория може да не се ограничава винаги до една единствена платформа за социални медии. Някои хора може да използват често LinkedIn, но не и Instagram. На други може да им харесват дискусиите в X (по-рано Twitter), но Facebook може да не е по техния вкус.

Марките се нуждаят от дисциплиниран подход за поддържане на графика си за публикуване, за да ангажират хората по всички възможни канали.

Шаблонът за график за публикуване в социални медии на ClickUp може да бъде идеалният партньор в това отношение. Можете да го използвате, за да планирате публикациите си във всяка платформа, да увеличите присъствието си в медиите, да разберете какво работи и какво не, и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Той включва:

Изглед по платформа за категоризиране на публикациите по платформа

Календар на дейностите, в който можете да видите предстоящите публикации и да ги планирате в детайли.

Седмичен списък със задачи, за да разпределите това, което трябва да бъде направено в краткосрочен план.

Най-подходящ за: Създатели, фокусирани върху образователно съдържание, съвети за начина на живот, финансови трикове и др.

3. Шаблон за календар на съдържанието на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте всеки етап от процеса на създаване на съдържание, от статуса на завършеност на темата до одобрението от клиента, като използвате шаблона за календар за съдържание на ClickUp.

В ерата на безсмисленото превъртане, вашата аудитория ще направи допълнително усилие, за да ви потърси в социалните медии, ако успеете да уцелите целта всеки път, когато публикувате нещо. С прости думи, вашето съдържание трябва да е насочено към конкретни събития, празнични сезони и т.н.

Но не забравяйте, че често се крият непредвидени предизвикателства. Затова, ако смятате планирането на съдържанието за нещо второстепенно, всъщност подготвяте рецепта за провал.

Не се притеснявайте, шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp е тук, за да ви помогне. Създайте навременна стратегия, за да поддържате съдържанието готово за публикуване и да предотвратите пропуски в общуването с вашите зрители.

Този шаблон ви позволява да подготвите структуриран график за цялата година, като ви помага да разпределите ресурсите си достатъчно рано и да проследите миналите резултати, които могат да бъдат използвани като информация за бъдещи публикации.

Най-подходящ за: Начинаещи, както и професионалисти, които се стремят да поддържат последователност в своята среда в социалните медии.

💡Съвет от професионалист: Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате кликовете, броя на харесванията и други показатели, за да подобрите присъствието си в социалните медии.

4. Разширен шаблон за социални медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Получете ясна представа за всеки детайл от стратегията ви за социални медии чрез разширения шаблон за социални медии на ClickUp.

Вие сте професионалист, който се нуждае от нещо допълнително в рамката си за планиране на социалните медии? Ние ви разбираме. Понякога се нуждаете от допълнителни подробности в шаблоните си, за да проследявате категориите съдържание, каналите в социалните медии, статуса на черновите и др. Разширеният шаблон за социални медии на ClickUp е идеалното решение за вас.

С неговите усъвършенствани функции можете да съхранявате цялото си съдържание (като чернови, линкове, графики и др.) на едно място, въпреки че то е предназначено за качване в различни социални медийни платформи като Facebook, X (по-рано Twitter) и Instagram. Включете всички подробности, като сътрудничеството ви с влиятелни лица, тенденциите с вашия собствен поглед и впечатляващите данни, които могат да бъдат използвани като информация за по-късно.

Той предлага четири персонализирани изгледа – списък, табло, календар, вграждане и документ – което ви позволява да преминете лесно през процеса на създаване на съдържание, от генерирането на идеи до публикуването.

Ако имате нужда от помощ, за да използвате този шаблон максимално, ClickUp разполага с вграден помощник, който може да ви бъде личен експерт и да ви помогне да се ориентирате в инструмента.

Най-подходящ за: Корпоративни структури с голямо присъствие в социалните медии в множество канали.

💡Съвет от професионалист: Напишете текстове за публикации, идеи, вдъхновение и др. с помощта на ClickUp Docs . Той ви позволява също да вграждате маркери и да създавате таблици, да си сътрудничите с колегите си, за да ги редактирате в реално време, и да ги споделяте с конкретен екип, гости или с публичен достъп.

5. Шаблон за промоционален календар на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте рекламни кампании, които достигат до правилната аудитория, като използвате шаблона за промоционален календар на ClickUp.

Искате ли да възнаградите лоялните си клиенти или да привлечете вниманието на нови купувачи с привлекателни промоции и оферти? Промоционалните кампании са един от начините да го направите. Планирането на тези кампании обаче включва толкова много променливи елементи, че за екипа може да бъде изтощително да поддържа организация и да постига качествени резултати.

Въведете шаблона за промоционален календар на ClickUp, който може да бъде пробив за вашата компания в постигането на целите ви с всяка промоционална дейност. Шаблонът има лесни за преглед списъци, които улесняват организирането на задачите и сътрудничеството. Можете да проследявате продължителността на кампаниите си, резултатите, бюджета и евентуални конфликти.

Тъй като този шаблон съхранява както минали, така и бъдещи промоции, можете да правите навременни промени в стратегията си и да се уверите, че пускането на продуктите ви на пазара или сезонните разпродажби протичат безпроблемно.

Най-подходящ за: Марки, които разчитат на сезонни или промоционални кампании в социалните медии, за да промотират своите продукти.

6. Шаблон за публикации в социалните медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за публикации в социални медии на ClickUp, за да създадете впечатляващо съдържание за вашия канал в социалните медии.

Вашият календар за социални медии трябва да бъде изпълнен с интерактивно съдържание, привлекателни текстове и уникални идеи, които да се вписват в вашата марка.

Да се мисли за това изглежда лесно, но да се изпълни е съвсем друго нещо.

Шаблонът за публикации в социални медии на ClickUp може да ви помогне да създавате подходящи публикации, като използвате ClickUp Doc по структуриран начин. Неговият формат на картички осигурява ясна видимост на всеки детайл във всяка публикация, което го прави един от най-добрите онлайн календари.

С това решение можете да планирате публикациите си така, че да бъдат качвани в момент, който привлича най-голямо внимание, независимо от платформата за социални медии. Изберете предпочитания от вас изглед (списъчен изглед, вграден изглед, календарен изглед и др. ) и въведете ред в платформата, като използвате полета за отговорни лица, крайни срокове, канали и URL адреси.

Най-подходящ за: Корпорации, които работят с множество влиятелни лица за създаване на развлекателно съдържание.

7. Шаблон за блог в социалните медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Улеснете живота си като блогър с помощта на функции като генератор на потенциални клиенти от шаблона за социални медии на ClickUp.

Блоговете са един от най-надеждните начини за създаване на видимост в социалните медии. Те могат да дадат подробна представа за темите, свързани с марката, и затова е важно да се гарантира, че публикациите в блога са написани по увлекателен начин, с визуални елементи, анекдоти и статистически данни.

Шаблонът за социални медии на ClickUp трябва да бъде предпочитаният ви инструмент в този случай, тъй като способността му да събира идеи за съдържание, планира публикации и проследява ефективността в един интерфейс ви помага да се представите на най-високо ниво в света на блоговете.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате точни обобщения на вашите проекти в социалните медии и да получавате актуализации за вашите резултати, за да уточните всеки важен детайл.

Автоматизирайте нуждите си в социалните медии, като генериране на потенциални клиенти и обобщаване на отчети, с ClickUp Brain.

Най-подходящ за: Екипи за социални медии, които целят да увеличат трафика към своите атрактивни блогове.

Станете майстори в социалните медии с ClickUp

В ерата на споделянето на меми и кратки видеоклипове, създателите трябва постоянно да подобряват играта си с уникални стратегии за съдържание. Благодарение на шаблоните за календари, те могат да си отдъхнат с облекчение, знаейки, че ефективен асистент се грижи за присъствието им в социалните медии.

Възможностите за планиране на ClickUp могат да бъдат вашият мощен съюзник в това отношение. Докато персонализираните изгледи ви осигуряват прозрачност на работния процес точно както искате, персонализираните слотове за всяка задача предлагат безкрайни възможности за настройка на календара.

Можете да обмисляте уникални концепции в документи, да планирате публикациите си с помощта на автоматизация, да измервате ефективността и какво ли още не! А тъй като това оптимизира работния ви процес, можете да подобрите и уменията си за управление на времето – ситуация, от която всички печелят!

