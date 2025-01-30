10-те най-добри инструмента за медийно планиране през 2025 г. (ревюта и цени)

Независимо дали сте агенция, маркетинг екип, медиен собственик или издател, вземането на правилни решения относно медийните ви планове е задължително. В противен случай рискувате да се насочите към грешната аудитория и да превишите бюджета си. ?

Вместо да управлявате ръчно тази лудост, използвайте инструменти за медийно планиране, които да свършат тежкия труд. С подходящия софтуер можете да автоматизирате закупуването на медийно пространство, да проследявате корекциите в реално време и да получите подробна информация за предпочитанията на вашата целева аудитория.

Доста хубаво, нали? ?

Пригответе се да се откажете от Excel таблиците и се присъединете към нас, за да разкрием незаменимите функции на софтуера за медийно планиране.

Ще споделим и нашите 10 любими платформи за медийно управление, които ще ви помогнат да свършите работата по-бързо и по-ефективно.

Какво трябва да търсите в един инструмент за медийно планиране?

Инструментите за медийно планиране правят много повече от управление на медийни кампании. Те трансформират целия процес на планиране, като правят всичко по-ефективно, точно и лесно за ползване. Въпреки това, не всеки медиен инструмент си заслужава. ?

Препоръчваме да потърсите инструменти за дигитален маркетинг, които предлагат ценни функции като:

Цялостно управление на медиите : Това е задължително условие. Потърсете инструмент, който управлява широк спектър от медийни канали, включително телевизия и печатни медии, както и дигитални медии и платформи за социални медии.

Анализи и показатели в реално време: Данните от вчера не са приложими в света на съвременните платени медии. Инструментите за планиране на дигитални медии трябва да ви предоставят показатели в реално време за проследяване на ефективността на кампанията, за да можете да вземате бързи решения, основани на данни.

Автоматизация и оптимизация на работния процес : Медийното планиране има много променливи елементи. Защо да не автоматизирате някои от най-повтарящите се аспекти на работата? Потърсете инструменти, които автоматизират закупуването на медийно пространство, заявките за предложения (RFP) и отчитането.

Управление на аудиторията: Софтуерът за медийно планиране от най-високо ниво предлага функции за идентифициране и сегментиране на вашата целева аудитория. Потърсете инструменти, които предлагат демографски анализ, поведенчески данни и психографски прозрения, за да създадете персонализирана медийна стратегия.

Удобен интерфейс: Колкото по-лесно се използва софтуерът ви за медийно планиране, толкова по-бързо ще Колкото по-лесно се използва софтуерът ви за медийно планиране, толкова по-бързо ще спестите време и пари. Потърсете гъвкави облачни решения, които позволяват на членовете на екипа да си сътрудничат и да имат достъп до данни отвсякъде.

Полезни интеграции: Интеграциите трябва да опростяват процеса на планиране. Потърсете софтуер за медийно планиране, който се интегрира с вашата платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Интеграциите трябва да опростяват процеса на планиране. Потърсете софтуер за медийно планиране, който се интегрира с вашата платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), инструменти за управление на проекти и популярни приложения на трети страни като Slack.

Инструменти за оптимизация: Изпълнението на кампании е едно, но какво става, ако искате да преработите съществуваща кампания? Основните инструменти за медийно планиране разполагат с разширени функции за оптимизация за програмно закупуване, разпределение на разходите, таргетиране на аудиторията и др.

Уморени сте да управлявате кампаниите си ръчно? Подходящият инструмент за медийно планиране превръща кампаниите ви в лесна задача. С опростени интерфейси, базирани на облак, изчерпателни показатели и оптимизация на процесите, тези 10 инструмента за дигитално медийно планиране ще ви помогнат да постигнете целите си. ?

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Не е за да се хвалим, но маркетинговите екипи обожават ClickUp. Нашата платформа „всичко в едно“ поддържа цялостни маркетингови процеси, от идеята до изпълнението и оптимизацията.

Няма повече преминаване между решението за управление на проекти, CRM и Google Docs – с ClickUp всичко е на едно място. Освен това, ако не разполагаме точно с това, което търсите, нашите интеграции добавят още повече функционалности към вашия акаунт. ?️

ClickUp визуализира цялата медийна верига в календар, списък, табло и още над 10 изгледа. Платформата разполага с бази данни без код и табла за проекти с функция „плъзгане и пускане“ за всичко – от платени реклами до PR и социални медии.

Използвайте ClickUp Goals, за да създадете 100% персонализирани табла, така че да виждате само най-важните показатели. ?

За медийно планиране създайте плановете и съдържанието на кампанията си в ClickUp. Изградете солидни казуси, имейли, блогове и рекламни текстове с бясна скорост в реално време с ClickUp Docs. Можете дори да използвате ClickUp AI, за да пишете, редактирате и оптимизирате тези текстове за вашия екип.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Няма нужда да създавате документи, отчети или табла сами. Шаблоните на ClickUp са ресурс, който спестява време и е вграден в платформата за по-бързо и по-добро медийно планиране.

Копирайте шаблона за управление на съдържанието на ClickUp, за да планирате кампании в различни канали, включително уебсайта, блоговете, социалните медии и имейлите си.

Съвет от професионалист: Разгледайте този полезен преглед на съдържанието на шаблона и начините за неговото персонализиране.

ClickUp разполага с десетки шаблони за онлайн и офлайн медийно планиране, включително шаблона ClickUp Media List, който съхранява всички маркетингови материали и планове на едно място. Можете също да използвате шаблона ClickUp Marketing Plan, за да подредите всичко и да не пропуснете нито един краен срок за кампания. ?

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp се интегрира с десетки популярни инструменти като HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl и много други.

Прегледайте показателите за ефективността на кампанията в персонализиран контролен панел.

Използвайте шаблоните на ClickUp, за да създадете структурирани медийни планове за минути.

Нуждаете се от помощ при писането? ClickUp AI е един от най-добрите инструменти за писане с изкуствен интелект , който може да ви помогне.

Управлявайте всички задачи и проекти в над 15 изгледа на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само за платени акаунти, но има и безплатна пробна версия.

ClickUp е напълно персонализируем, но може да отнеме известно време, докато се запознаете с всичко, което платформата може да предложи.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. MediaPlanHQ

чрез MediaPlanHQ

MediaPlanHQ е инструмент за медийно планиране, който съхранява всички ваши маркетингови планове на едно място. Платформата винаги показва най-актуалните отчети и планове, така че никога не трябва да се притеснявате, че ще видите грешни отчети. ?

Най-добрите функции на MediaPlanHQ

Бързо изпращане на структурирани брифинги до творческите екипи

Следете разходите за реклама, изискванията за материали и фактурите

Работите с доставчици? Избягвайте препълнените пощенски кутии и изпращайте заявки чрез MediaPlanHQ.

Сътрудничество по календарите за маркетингово съдържание и творческите идеи с ключовите заинтересовани страни

Ограничения на MediaPlanHQ

Потребителският интерфейс на MediaPlanHQ може да бъде прекалено сложен

Платформата няма много отзиви.

Цени на MediaPlanHQ

45 долара на месец на потребител, с минимум трима потребители

MediaPlanHQ оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. BriefBid

чрез BriefBid

Търсите ли достъпен софтуер за медийно планиране? BriefBid е различен тип решение, което е безплатно за агенции и марки. Недостатъкът е, че платените партньори на BriefBid вероятно ще се свържат с вас, за да промотират своите услуги. Но ако това не ви притеснява, това е солиден инструмент за медийно планиране за марки с ограничени ресурси.

Най-добрите функции на BriefBid

Ако предоставяте творчески услуги, BriefBid ви свързва с RFP от агенции и медийни купувачи.

Създайте персонализирани медийни диаграми

Разбийте отчетите по доставчик, канал и кампания

Създавайте визуални медийни планове с график, тактики и показатели в един изглед.

Ограничения на BriefBid

Няма много отзиви

Дали е наистина „безплатно“, ако вие сте продуктът?

Цени на BriefBid

Безплатни

Рейтинги и отзиви за BriefBid

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Bionic

чрез Bionic

Bionic Media Planning обслужва агенции, рекламодатели и професионалисти в продажбите на реклама. Това означава, че тази платформа е подходяща за почти всеки участник в процеса на медийно планиране. Тя е особено полезна, ако искате инструмент за планиране на акаунти, фокусиран върху клиента. Bionic оптимизира медийното планиране и закупуването на медии, което го прави идеален за различни потребители. ?

Най-добрите функции на Bionic

Bionic предоставя на рекламодателите прозрачен медиен табло, показващо ключови показатели за ефективност и цели.

Централизирайте медийното планиране, закупуването и мониторинга на ефективността в една платформа.

Интегрирайте цифрови, телевизионни, радио, печатни, външни и други медийни канали.

Bionic е базирана на облак, което улеснява настройката и управлението й в движение.

Ограничения на Bionic

Няма много отзиви

Цената им е доста висока.

Цени на Bionic

Месечно: 225 USD/месец на потребител, с минимум трима потребители

Годишен договор: 195 USD/месец на потребител, с минимум трима потребители

Годишно предплащане: 175 USD/месец на потребител, с минимум трима потребители

Bionic оценки и рецензии

G2: 5/5 (Две рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (15+ отзива)

5. Nielsen Scarborough

чрез Nielsen

Известната компания за маркетингови данни Nielsen също се занимава с маркетингово планиране. Scarborough е нейният отговор на търсенето на маркетолозите за точни данни за потребителите. Това е различен вид инструмент за медийно планиране, който се фокусира повече върху потребителските профили, потребителските предпочитания и тенденциите в съдържанието, отколкото върху действителното изпълнение или планиране на кампании. ?

Най-добрите функции на Scarborough

Използвайте данните на Scarborough, за да разберете по-добре поведението на потребителите.

Извлечете данни за предпочитаните платформи на вашата целева аудитория

Фокусирайте се върху конкретни демографски групи и общности, за да получите нишови прозрения.

Scarborough ви помага да създадете целенасочени съобщения, които се открояват

Ограничения на Scarborough

Scarborough няма много отзиви

Това е по-скоро инструмент за данни и проучване на пазара, така че все пак ще ви е необходимо отделно решение за управление на вашата маркетингова стратегия.

Цени на Scarborough

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Scarborough

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Quantcast

чрез Quantcast

Quantcast е друго добре известно име в света на медийното планиране. То е специализирано в реклама без бисквитки и количествени данни, така че ако вашият екип се нуждае от измерими KPI за ефективността, това е платформата за вас. ?

Най-добрите функции на Quantcast

Опитайте безплатното решение на марката, Quantcast Measure, за да се запознаете с платформата, преди да инвестирате в платен план.

Ara AI е маркетингов инструмент с изкуствен интелект , който поддържа наблюдение и оптимизация на кампании в реално време.

Извличайте данни от 100 милиона източника и ги допълнете с вашите собствени данни.

Създавайте персонализирани мултимедийни реклами, реклами за свързана телевизия (CTV) и други

Ограничения на Quantcast

Някои потребители казват, че платформата е тромава и трудна за управление.

Други казват, че данните могат да бъдат прекалено общи и неприложими.

Цени на Quantcast

Свържете се с нас за цени

Quantcast рейтинги и рецензии

G2: 4. 3/5 (15+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

7. Basis

чрез Basis

Basis е инструмент за медийно планиране, който интегрира програмна реклама, SEO, социални медии и данни от уебсайтове. Не само това, но платформата предлага и допълнителни услуги за медийна активация, омниканални стратегии и консултации. ?

Най-добрите функции на Basis

Готови ли сте да пуснете реклами? Basis е една от най-високо оценените платформи от страна на търсенето (DSP).

Съхранявайте всички документи и медийни ресурси на едно място

Basis Assistant автоматично генерира бележки за кампаниите

Откажете се от имейл кореспонденцията в полза на портала за сътрудничество Basis

Ограничения на базата

Отчетите не са много адаптивни.

Някои клиенти казват, че UX е труден за следване

Базови цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Basis

G2: 4,5/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

8. Comscore

чрез Comscore

Comscore е специализирана в мултиплатформено медийно планиране, така че е задължително да я пробвате, ако рекламирате в CTV, социални медии, мобилни устройства и търсачки. За разлика от други софтуери за медийно планиране, Comscore има допълнителни функции за измерване на боксофис резултатите на филмите, ангажираността в социалните медии и CTV. ?

Най-добрите функции на Comcore

Лесно оценявайте ефективността на кампаниите с Comscore Campaign Ratings (CCR)

Създавайте по-добри реклами с Comscore Ad Metrix

Управлявайте всички дигитални преживявания в един изглед с Comscore Total Digital

Comscore ще идентифицира и сегментира потребителите въз основа на поведението, данните за начина на живот, демографските характеристики и др.

Ограничения на Comcore

Някои потребители казват, че Comscore не е добра инвестиция за парите си.

Други казват, че огромното количество данни е прекалено много, така че би било добре да има по-добър инструмент за анализ и интерпретация на данни.

Цени на Comcore

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Comcore

G2: 4. 1/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (10+ отзива)

9. Simpli. fi

„Simple“ може и да е част от името му, но предложенията на Simpli.fi са всичко друго, но не и прости. Този надежден инструмент за медийно планиране включва функции за програмни медии, омниканални преживявания и специализирани настройки за кампании за политически, DTC и търговски реклами. ?️

Най-добрите функции на Simpli.fi

Simpli. fi поддържа превъзходно таргетиране и сегментиране за нативни, мобилни и CTV реклами.

Не сте сигурни дали рекламите ви се открояват? Simpli.fi оценява вашите рекламни материали за по-добра ефективност.

Централизирайте всички календари за съдържание в социалните медии

Интелигентното таргетиране на Simpli.fi намалява броя на предишните купувачи, които виждат вашите реклами.

Ограничения на Simpli. fi

Някои потребители казват, че отчетите са прекалено опростени.

Други потребители казват, че обслужването на клиенти не е толкова добро.

Цени на Simpli. fi

Свържете се с нас за цени

Simpli. fi оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 115 отзива)

Capterra: 5/5 (едно ревю)

10. SRDS

чрез SRDS

Standard Rate and Data Service (SRDS) е решение за медийно планиране и закупуване от Adwanted Group. То не само предоставя впечатляващ брой данни, които да ви помогнат при изготвянето на медийната ви стратегия, но и е специализирано във всички видове медии, включително радио, кабелна телевизия, CTV, OOH и списания.

Най-добрите функции на SRDS

Не сте сигурни кои реклами да изберете? SRDS показва всички рекламни опции една до друга.

Въведете данните за целевата си аудитория и SRDS ще ви предложи най-добрия медиен микс за постигане на резултати.

SRDS е специализирана в мултикултурно и инклузивно таргетиране на аудитория.

Ако вашият екип е на пълна мощност , наемете екипа на SRDS, за да извлече персонализирани данни за вашите кампании.

Ограничения на SRDS

Няма много отзиви

Данните в SRDS не винаги са актуални.

Цени на SRDS

Свържете се с нас за цени

SRDS рейтинги и рецензии

G2: 3. 2/5 (3 отзива)

Capterra: Н/Д

Вземете истинска All-In-One платформа за планиране

Маркетинговите кампании имат много подвижни части. Креативност, управление на канали и измерване на показатели са само някои от задачите, които трябва да изпълните.

Повечето маркетингови платформи разполагат с инструменти, които ви помагат да се придържате към плана, но дори и тогава повечето от тях не интегрират всички ваши инструменти, работа и комуникации на едно място.

Но знаете ли какво? ClickUp го прави. ?

Ние интегрираме управление на проекти, шаблони, AI инструмент за писане, персонализирани табла и много други. С ClickUp можете да съберете всичко на една платформа, за да спестите усилия и да се фокусирате върху това, което наистина има значение: създаването на красиво и убедително съдържание.

Опитайте ги, за да видите разликата. Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега – не се изисква кредитна карта.