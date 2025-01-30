10-те най-добри инструмента за медийно планиране през 2025 г. (ревюта и цени)

Независимо дали сте агенция, маркетинг екип, медиен собственик или издател, вземането на правилни решения относно медийните ви планове е задължително. В противен случай рискувате да се насочите към грешната аудитория и да превишите бюджета си. ?
Вместо да управлявате ръчно тази лудост, използвайте инструменти за медийно планиране, които да свършат тежкия труд. С подходящия софтуер можете да автоматизирате закупуването на медийно пространство, да проследявате корекциите в реално време и да получите подробна информация за предпочитанията на вашата целева аудитория.
Доста хубаво, нали? ?
Пригответе се да се откажете от Excel таблиците и се присъединете към нас, за да разкрием незаменимите функции на софтуера за медийно планиране.
Ще споделим и нашите 10 любими платформи за медийно управление, които ще ви помогнат да свършите работата по-бързо и по-ефективно.
Какво трябва да търсите в един инструмент за медийно планиране?
Инструментите за медийно планиране правят много повече от управление на медийни кампании. Те трансформират целия процес на планиране, като правят всичко по-ефективно, точно и лесно за ползване. Въпреки това, не всеки медиен инструмент си заслужава. ?
Препоръчваме да потърсите инструменти за дигитален маркетинг, които предлагат ценни функции като:
- Цялостно управление на медиите: Това е задължително условие. Потърсете инструмент, който управлява широк спектър от медийни канали, включително телевизия и печатни медии, както и дигитални медии и платформи за социални медии.
- Анализи и показатели в реално време: Данните от вчера не са приложими в света на съвременните платени медии. Инструментите за планиране на дигитални медии трябва да ви предоставят показатели в реално време за проследяване на ефективността на кампанията, за да можете да вземате бързи решения, основани на данни.
- Автоматизация и оптимизация на работния процес: Медийното планиране има много променливи елементи. Защо да не автоматизирате някои от най-повтарящите се аспекти на работата? Потърсете инструменти, които автоматизират закупуването на медийно пространство, заявките за предложения (RFP) и отчитането.
- Управление на аудиторията: Софтуерът за медийно планиране от най-високо ниво предлага функции за идентифициране и сегментиране на вашата целева аудитория. Потърсете инструменти, които предлагат демографски анализ, поведенчески данни и психографски прозрения, за да създадете персонализирана медийна стратегия.
- Удобен интерфейс: Колкото по-лесно се използва софтуерът ви за медийно планиране, толкова по-бързо ще спестите време и пари. Потърсете гъвкави облачни решения, които позволяват на членовете на екипа да си сътрудничат и да имат достъп до данни отвсякъде.
- Полезни интеграции: Интеграциите трябва да опростяват процеса на планиране. Потърсете софтуер за медийно планиране, който се интегрира с вашата платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), инструменти за управление на проекти и популярни приложения на трети страни като Slack.
- Инструменти за оптимизация: Изпълнението на кампании е едно, но какво става, ако искате да преработите съществуваща кампания? Основните инструменти за медийно планиране разполагат с разширени функции за оптимизация за програмно закупуване, разпределение на разходите, таргетиране на аудиторията и др.
10-те най-добри инструмента за медийно планиране, които да използвате през 2024 г.
Уморени сте да управлявате кампаниите си ръчно? Подходящият инструмент за медийно планиране превръща кампаниите ви в лесна задача. С опростени интерфейси, базирани на облак, изчерпателни показатели и оптимизация на процесите, тези 10 инструмента за дигитално медийно планиране ще ви помогнат да постигнете целите си. ?
1. ClickUp
Не е за да се хвалим, но маркетинговите екипи обожават ClickUp. Нашата платформа „всичко в едно“ поддържа цялостни маркетингови процеси, от идеята до изпълнението и оптимизацията.
Няма повече преминаване между решението за управление на проекти, CRM и Google Docs – с ClickUp всичко е на едно място. Освен това, ако не разполагаме точно с това, което търсите, нашите интеграции добавят още повече функционалности към вашия акаунт. ?️
ClickUp визуализира цялата медийна верига в календар, списък, табло и още над 10 изгледа. Платформата разполага с бази данни без код и табла за проекти с функция „плъзгане и пускане“ за всичко – от платени реклами до PR и социални медии.
Използвайте ClickUp Goals, за да създадете 100% персонализирани табла, така че да виждате само най-важните показатели. ?
За медийно планиране създайте плановете и съдържанието на кампанията си в ClickUp. Изградете солидни казуси, имейли, блогове и рекламни текстове с бясна скорост в реално време с ClickUp Docs. Можете дори да използвате ClickUp AI, за да пишете, редактирате и оптимизирате тези текстове за вашия екип.
Няма нужда да създавате документи, отчети или табла сами. Шаблоните на ClickUp са ресурс, който спестява време и е вграден в платформата за по-бързо и по-добро медийно планиране.
Копирайте шаблона за управление на съдържанието на ClickUp, за да планирате кампании в различни канали, включително уебсайта, блоговете, социалните медии и имейлите си.
Съвет от професионалист: Разгледайте този полезен преглед на съдържанието на шаблона и начините за неговото персонализиране.
ClickUp разполага с десетки шаблони за онлайн и офлайн медийно планиране, включително шаблона ClickUp Media List, който съхранява всички маркетингови материали и планове на едно място. Можете също да използвате шаблона ClickUp Marketing Plan, за да подредите всичко и да не пропуснете нито един краен срок за кампания. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- ClickUp се интегрира с десетки популярни инструменти като HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl и много други.
- Прегледайте показателите за ефективността на кампанията в персонализиран контролен панел.
- Използвайте шаблоните на ClickUp, за да създадете структурирани медийни планове за минути.
- Нуждаете се от помощ при писането? ClickUp AI е един от най-добрите инструменти за писане с изкуствен интелект, който може да ви помогне.
- Управлявайте всички задачи и проекти в над 15 изгледа на ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- ClickUp AI е достъпен само за платени акаунти, но има и безплатна пробна версия.
- ClickUp е напълно персонализируем, но може да отнеме известно време, докато се запознаете с всичко, което платформата може да предложи.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)
2. MediaPlanHQ
MediaPlanHQ е инструмент за медийно планиране, който съхранява всички ваши маркетингови планове на едно място. Платформата винаги показва най-актуалните отчети и планове, така че никога не трябва да се притеснявате, че ще видите грешни отчети. ?
Най-добрите функции на MediaPlanHQ
- Бързо изпращане на структурирани брифинги до творческите екипи
- Следете разходите за реклама, изискванията за материали и фактурите
- Работите с доставчици? Избягвайте препълнените пощенски кутии и изпращайте заявки чрез MediaPlanHQ.
- Сътрудничество по календарите за маркетингово съдържание и творческите идеи с ключовите заинтересовани страни
Ограничения на MediaPlanHQ
- Потребителският интерфейс на MediaPlanHQ може да бъде прекалено сложен
- Платформата няма много отзиви.
Цени на MediaPlanHQ
- 45 долара на месец на потребител, с минимум трима потребители
MediaPlanHQ оценки и рецензии
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
3. BriefBid
Търсите ли достъпен софтуер за медийно планиране? BriefBid е различен тип решение, което е безплатно за агенции и марки. Недостатъкът е, че платените партньори на BriefBid вероятно ще се свържат с вас, за да промотират своите услуги. Но ако това не ви притеснява, това е солиден инструмент за медийно планиране за марки с ограничени ресурси.
Най-добрите функции на BriefBid
- Ако предоставяте творчески услуги, BriefBid ви свързва с RFP от агенции и медийни купувачи.
- Създайте персонализирани медийни диаграми
- Разбийте отчетите по доставчик, канал и кампания
- Създавайте визуални медийни планове с график, тактики и показатели в един изглед.
Ограничения на BriefBid
- Няма много отзиви
- Дали е наистина „безплатно“, ако вие сте продуктът?
Цени на BriefBid
- Безплатни
Рейтинги и отзиви за BriefBid
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
4. Bionic
Bionic Media Planning обслужва агенции, рекламодатели и професионалисти в продажбите на реклама. Това означава, че тази платформа е подходяща за почти всеки участник в процеса на медийно планиране. Тя е особено полезна, ако искате инструмент за планиране на акаунти, фокусиран върху клиента. Bionic оптимизира медийното планиране и закупуването на медии, което го прави идеален за различни потребители. ?
Най-добрите функции на Bionic
- Bionic предоставя на рекламодателите прозрачен медиен табло, показващо ключови показатели за ефективност и цели.
- Централизирайте медийното планиране, закупуването и мониторинга на ефективността в една платформа.
- Интегрирайте цифрови, телевизионни, радио, печатни, външни и други медийни канали.
- Bionic е базирана на облак, което улеснява настройката и управлението й в движение.
Ограничения на Bionic
- Няма много отзиви
- Цената им е доста висока.
Цени на Bionic
- Месечно: 225 USD/месец на потребител, с минимум трима потребители
- Годишен договор: 195 USD/месец на потребител, с минимум трима потребители
- Годишно предплащане: 175 USD/месец на потребител, с минимум трима потребители
Bionic оценки и рецензии
- G2: 5/5 (Две рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (15+ отзива)
5. Nielsen Scarborough
Известната компания за маркетингови данни Nielsen също се занимава с маркетингово планиране. Scarborough е нейният отговор на търсенето на маркетолозите за точни данни за потребителите. Това е различен вид инструмент за медийно планиране, който се фокусира повече върху потребителските профили, потребителските предпочитания и тенденциите в съдържанието, отколкото върху действителното изпълнение или планиране на кампании. ?
Най-добрите функции на Scarborough
- Използвайте данните на Scarborough, за да разберете по-добре поведението на потребителите.
- Извлечете данни за предпочитаните платформи на вашата целева аудитория
- Фокусирайте се върху конкретни демографски групи и общности, за да получите нишови прозрения.
- Scarborough ви помага да създадете целенасочени съобщения, които се открояват
Ограничения на Scarborough
- Scarborough няма много отзиви
- Това е по-скоро инструмент за данни и проучване на пазара, така че все пак ще ви е необходимо отделно решение за управление на вашата маркетингова стратегия.
Цени на Scarborough
- Свържете се с нас за цени
Рейтинги и рецензии на Scarborough
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
6. Quantcast
Quantcast е друго добре известно име в света на медийното планиране. То е специализирано в реклама без бисквитки и количествени данни, така че ако вашият екип се нуждае от измерими KPI за ефективността, това е платформата за вас. ?
Най-добрите функции на Quantcast
- Опитайте безплатното решение на марката, Quantcast Measure, за да се запознаете с платформата, преди да инвестирате в платен план.
- Ara AI е маркетингов инструмент с изкуствен интелект, който поддържа наблюдение и оптимизация на кампании в реално време.
- Извличайте данни от 100 милиона източника и ги допълнете с вашите собствени данни.
- Създавайте персонализирани мултимедийни реклами, реклами за свързана телевизия (CTV) и други
Ограничения на Quantcast
- Някои потребители казват, че платформата е тромава и трудна за управление.
- Други казват, че данните могат да бъдат прекалено общи и неприложими.
Цени на Quantcast
- Свържете се с нас за цени
Quantcast рейтинги и рецензии
- G2: 4. 3/5 (15+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)
7. Basis
Basis е инструмент за медийно планиране, който интегрира програмна реклама, SEO, социални медии и данни от уебсайтове. Не само това, но платформата предлага и допълнителни услуги за медийна активация, омниканални стратегии и консултации. ?
Най-добрите функции на Basis
- Готови ли сте да пуснете реклами? Basis е една от най-високо оценените платформи от страна на търсенето (DSP).
- Съхранявайте всички документи и медийни ресурси на едно място
- Basis Assistant автоматично генерира бележки за кампаниите
- Откажете се от имейл кореспонденцията в полза на портала за сътрудничество Basis
Ограничения на базата
- Отчетите не са много адаптивни.
- Някои клиенти казват, че UX е труден за следване
Базови цени
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Basis
- G2: 4,5/5 (над 270 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)
8. Comscore
Comscore е специализирана в мултиплатформено медийно планиране, така че е задължително да я пробвате, ако рекламирате в CTV, социални медии, мобилни устройства и търсачки. За разлика от други софтуери за медийно планиране, Comscore има допълнителни функции за измерване на боксофис резултатите на филмите, ангажираността в социалните медии и CTV. ?
Най-добрите функции на Comcore
- Лесно оценявайте ефективността на кампаниите с Comscore Campaign Ratings (CCR)
- Създавайте по-добри реклами с Comscore Ad Metrix
- Управлявайте всички дигитални преживявания в един изглед с Comscore Total Digital
- Comscore ще идентифицира и сегментира потребителите въз основа на поведението, данните за начина на живот, демографските характеристики и др.
Ограничения на Comcore
- Някои потребители казват, че Comscore не е добра инвестиция за парите си.
- Други казват, че огромното количество данни е прекалено много, така че би било добре да има по-добър инструмент за анализ и интерпретация на данни.
Цени на Comcore
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Comcore
- G2: 4. 1/5 (над 60 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ отзива)
9. Simpli. fi
„Simple“ може и да е част от името му, но предложенията на Simpli.fi са всичко друго, но не и прости. Този надежден инструмент за медийно планиране включва функции за програмни медии, омниканални преживявания и специализирани настройки за кампании за политически, DTC и търговски реклами. ?️
Най-добрите функции на Simpli.fi
- Simpli. fi поддържа превъзходно таргетиране и сегментиране за нативни, мобилни и CTV реклами.
- Не сте сигурни дали рекламите ви се открояват? Simpli.fi оценява вашите рекламни материали за по-добра ефективност.
- Централизирайте всички календари за съдържание в социалните медии
- Интелигентното таргетиране на Simpli.fi намалява броя на предишните купувачи, които виждат вашите реклами.
Ограничения на Simpli. fi
- Някои потребители казват, че отчетите са прекалено опростени.
- Други потребители казват, че обслужването на клиенти не е толкова добро.
Цени на Simpli. fi
- Свържете се с нас за цени
Simpli. fi оценки и рецензии
- G2: 4,5/5 (над 115 отзива)
- Capterra: 5/5 (едно ревю)
10. SRDS
Standard Rate and Data Service (SRDS) е решение за медийно планиране и закупуване от Adwanted Group. То не само предоставя впечатляващ брой данни, които да ви помогнат при изготвянето на медийната ви стратегия, но и е специализирано във всички видове медии, включително радио, кабелна телевизия, CTV, OOH и списания.
Най-добрите функции на SRDS
- Не сте сигурни кои реклами да изберете? SRDS показва всички рекламни опции една до друга.
- Въведете данните за целевата си аудитория и SRDS ще ви предложи най-добрия медиен микс за постигане на резултати.
- SRDS е специализирана в мултикултурно и инклузивно таргетиране на аудитория.
- Ако вашият екип е на пълна мощност, наемете екипа на SRDS, за да извлече персонализирани данни за вашите кампании.
Ограничения на SRDS
- Няма много отзиви
- Данните в SRDS не винаги са актуални.
Цени на SRDS
- Свържете се с нас за цени
SRDS рейтинги и рецензии
- G2: 3. 2/5 (3 отзива)
- Capterra: Н/Д
Вземете истинска All-In-One платформа за планиране
Маркетинговите кампании имат много подвижни части. Креативност, управление на канали и измерване на показатели са само някои от задачите, които трябва да изпълните.
Повечето маркетингови платформи разполагат с инструменти, които ви помагат да се придържате към плана, но дори и тогава повечето от тях не интегрират всички ваши инструменти, работа и комуникации на едно място.
Но знаете ли какво? ClickUp го прави. ?
Ние интегрираме управление на проекти, шаблони, AI инструмент за писане, персонализирани табла и много други. С ClickUp можете да съберете всичко на една платформа, за да спестите усилия и да се фокусирате върху това, което наистина има значение: създаването на красиво и убедително съдържание.
Опитайте ги, за да видите разликата. Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега – не се изисква кредитна карта.