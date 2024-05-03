Ключови показатели за ефективност на марката: Максимизиране на маркетинговия ви ефект

В основата на всички маркетингови кампании и инициативи стои амбицията да се популяризират марката, нейните продукти и услуги сред аудиторията. Признанието е първата стъпка към успеха на марката.

Случавало ли ви се е да преглеждате социалните медии и подсъзнателно да разпознаете дадена марка в реклама, дори и да не сте обръщали особено внимание? Това е разпознаваемостта на марката в действие!

Какво е познаваемост на марката?

Познаваемостта на марката се отнася до това колко позната и разпознаваема е дадена марка за потребителите. Тя измерва степента, в която потребителите могат да си спомнят или разпознаят дадена марка и да я асоциират с нейните продукти или услуги. Колкото по-позната е вашата марка, толкова по-вероятно е хората да се сетят за вас, когато имат нужда от нещо, което предлагате.

Как се изгражда познаваемостта на марката?

Познаваемостта на марката обикновено се постига чрез последователни маркетингови усилия и промотиране на марката чрез различни канали, като реклама, социални медии, спонсорство, продуктово позициониране и други маркетингови комуникации. Тя помага за установяване на идентичността на марката, изгражда лоялност у клиентите и я отличава от конкурентите в пренаселения пазар.

Изграждането на разпознаваемост на марката не се състои в еднократна реклама или запомняща се мелодия (въпреки че те могат да помогнат!). Става въпрос за последователно представяне на марката пред хората чрез различни канали, като социални медии, реклама или дори спонсориране на събития.

Целта е да се превърнете в познато лице (или лого) сред тълпата. В крайна сметка, силната популярност на марката може да доведе до увеличени продажби, пазарен дял и дългосрочна стойност на марката.

Искате да измерите познаваемостта на марката? Проследяването на познаваемостта на марката е трудно поради субективността, множеството точки на контакт, предизвикателното събиране на данни и променящото се поведение на клиентите. Тук на помощ идват KPI за познаваемостта на марката.

В тази публикация в блога ще разгледаме доказани KPI, които ще ви помогнат да проследите познаваемостта на марката и да преодолеете предизвикателствата.

Предимства на проследяването на KPI за познаваемостта на марката

Ключовите показатели за ефективност на марката определят дали марката резонира с аудиторията или не.

Ключовите предимства на проследяването на важни показатели за познаваемостта на марката включват:

Анализ на ефективността на кампанията : Подходящите показатели за познаваемостта на марката дават представа за ефективността на маркетинговата кампания, като количествено измерват резултатите.

Измерване на обхвата и ангажираността : Ключовите показатели за ефективност помагат за измерване на обхвата и ангажираността на вашата марка в маркетинговите канали и платформи и събират възприятията на клиентите чрез проучване на познаваемостта на марката.

Сравняване на конкурентната ефективност : Оценете ефективността на марката спрямо конкурентите и изберете подходящи : Оценете ефективността на марката спрямо конкурентите и изберете подходящи стратегии за растеж на маркетинга , за да увеличите познаваемостта на марката.

Сравнителна ефективност : Измеримите цели и сравнителни показатели помагат да се сравни ефективността на кампанията и да се идентифицират пропуските в постигането на резултатите.

Измерване на възвръщаемостта на инвестициите: Маркетинговите кампании имат своя цена, а KPI помагат да се измери възвръщаемостта на инвестициите от отделни кампании за популяризиране на марката.

Стимулиране на непрекъснатото усъвършенстване: Редовното проследяване на представянето на марката насърчава култура на непрекъснато усъвършенстване с ценни прозрения и стратегическо усъвършенстване.

Примери за ключови показатели за ефективност (KPI) за познаваемостта на марката

Съществуват множество KPI за управление на проекти и KPI за познаваемост на марката, насочени към различни мерки, но не всички от тях ще отговорят на вашите цели. От различните KPI сме подбрали 8-те най-добри, които са доказали ползата си за повечето маркетингови екипи. Разгледайте всеки KPI с примери.

1. Споменавания на марката

Както подсказва името, споменаванията на марката се отнасят до споменаването на вашата марка в различни платформи, включително социални медии, новинарски уебсайтове, онлайн форуми и блогове. Този KPI за познаваемостта на марката отразява шума около вашата марка, колко хора говорят за нея и какво казват.

Можете да измерите този показател по няколко начина: общият брой споменавания на марката, споменаванията на конкретен продукт или услуга, които предлагате, социалният обхват на всеки канал, броят на хората, които са се присъединили към вашата онлайн общност за определен период, обхватът на маркетинговите кампании на влиятелни лица и ефективността на хаштаговете.

Колкото повече споменавания, обхват и ангажираност има марката, толкова по-висока е нейната разпознаваемост.

Можете също да разширите този показател, за да получите по-добра представа за конкурентното си предимство. Използвайте показателя „дял на гласа“, за да оцените колко споменавания на марката имат вашите конкуренти и да прецените позицията си на пазара.

2. Ангажираност в социалните медии

Харесвания, коментари, ретуити и споделяния са някои от показателите, които можете да използвате, за да измерите ангажираността в социалните медии.

Вземете за пример публикация, която сте направили в едно от приложенията за социални медии. Въпреки че видимостта е била 1000 преглеждания, харесванията и коментарите са били само 50. Това подсказва, че съдържанието ви може да бъде по-привлекателно.

Освен това коментарите са отличен начин да прецените как клиентите възприемат вашата марка.

Макар че повечето приложения за социални медии предоставят аналитични данни, които дават представа за ангажираността, за други може да се наложи да използвате външни софтуерни инструменти за KPI. Тези инструменти показват директно успеха ви в ангажирането на аудиторията и дали тя спира да разглежда това, което имате да покажете/кажете.

3. Видимост в търсачките

Видимостта в търсачките показва класирането на вашия уебсайт в Google.

Колкото по-високо е класирането на вашия уебсайт в резултатите от търсачките (SERP), толкова по-добра ще бъде популярността на марката. Важни фактори са видимостта на ключовите думи, авторитетният рейтинг, обемът на търсенията по марката и органичният трафик.

Ако не се класирате по ключови думи, специфични за марката, фокусирайте се върху оптимизиране и подобряване на вашата SEO стратегия. Чрез използване на инструменти за търсене в търсачките можете също да оцените трафика на търсенията по марката.

4. Проучвания и отзиви на клиенти

Не е достатъчно да се поставят основите на ангажираността и осведомеността. Също толкова важно е да се поддържа удовлетвореността на клиентите и да се насърчава положителният имидж на марката. Провеждайте проучвания за осведомеността за марката, за да оцените удовлетвореността и опита на клиентите.

Можете също да проследявате рейтинга си в платформи като Yelp и Google, за да разберете какво казват клиентите за вас и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Net Promoter Score (NPS), който измерва лоялността на клиентите и вероятността те да препоръчат вашата марка на други хора. Създайте Освен това изчислете, който измерва лоялността на клиентите и вероятността те да препоръчат вашата марка на други хора. Създайте изпълнителен табло и определете цели за процента положителни отзиви.

Накрая, едно просто проучване на това, което идва на ум на клиента, когато мисли за конкретна продуктова категория, е достатъчно, за да ви даде представа за познаваемостта на вашата марка.

5. Влияние на влиятелните лица

Пазарът на влиятелните лица е нараснал значително през последните години – от 1,7 милиарда долара през 2016 г. до колосалните 16,4 милиарда долара през 2022 г. Очаква се той да се разшири още повече, като прогнозираният размер на пазара е 24 милиарда долара до края на 2024 г.

Влиятелните лица са един от най-предпочитаните катализатори за повишаване на популярността на марката. Измерването на въздействието на маркетинга с влиятелни лица ви помага да разберете тяхната роля и да усъвършенствате маркетинговата си стратегия за постигане на най-добри резултати.

Използвайте инструменти за отчитане, за да проследявате показатели като увеличението на броя на последователите и ангажираността с публикациите на влиятелните лица. Създайте критерии за сравнение, включително ангажираността с публикациите на влиятелните лица, трафика на уебсайта въз основа на публикациите на влиятелните лица и възвръщаемостта на инвестициите от кампанията с влиятелни лица, за да измервате и увеличавате познаваемостта на марката.

6. Уеб трафик

Уеб трафикът показва броя на хората, които посещават и се появяват на вашия уебсайт. Той е еквивалентен на броя посетители или посещаемостта в физически магазин. Тук ключовите KPI, които трябва да се проследяват, включват директен трафик, прегледи на страници, процент на отпадане, време, прекарано на уебсайта, и нови и стари посетители.

Заедно тези KPI ще ви помогнат да разберете колко добре се представя вашият уебсайт и дали можете да задоволите клиентите, които попадате на него.

След като оцените текущото си представяне с тези показатели, определете цели, за да проследите растежа си. Работете върху изграждането на ефективни стратегии за популяризиране на марката, ако имате висок процент на отпадане.

7. Възприятие на целевата аудитория

Възприятието на целевата аудитория е по същество това, което вашите потенциални клиенти мислят за вашите продукти и услуги. Това дали са доволни или не определя дали сте успешни в привличането на нови клиенти и поддържането на здрави отношения с настоящите.

Този KPI за познаваемостта на марката включва и това, което вашата целева аудитория мисли за вашите конкуренти и дали предпочита техните продукти пред вашите. С по-добро разбиране на чувствата на вашите клиенти, можете да оформите вашите услуги и продукти и да работите върху евентуални негативни възприятия.

Емоционалната връзка с марката, проучванията на клиентите, взаимодействието в социалните медии и рецензиите помагат да се разбере възприятието на целевата аудитория. Този KPI показва дали имате добро запомняне на марката.

8. Позициониране на марката и послания

Позиционирането на марката се отнася до отличителния фактор, който ви отличава от другите, а посланието на марката е начинът, по който комуникирате тази разлика. В основата на силно позициониране и послание на марката са нейните ценности и визия, които й дават предимство пред конкурентите.

Проучвания, интервюта и онлайн ангажираност с марката помагат за оценяване на уникалното позициониране на марката. Ако не получавате добра обратна връзка от тези източници, може би е време да актуализирате позиционирането и посланието на марката си, да тествате повече и да се развивате, докато достигнете до клиентите.

Намаляване на опасенията относно поверителността при измерване на познаваемостта на марката

При измерването на ключовите показатели за познаваемостта на марката е важно да се намери баланс между събирането на ценна информация и зачитането на личния живот на клиентите.

Клиентите може да се колебаят да се ангажират с дадена марка или да попълват анкети и обратна връзка, ако се страхуват, че марката ще използва информацията им по неподходящ начин.

Ето няколко прости начина да намалите притесненията за поверителността, докато измервате познаваемостта на марката:

Прозрачно събиране на данни : Най-важният и най-добър начин за събиране на данни е да се избере прозрачно събиране на данни. Информирайте клиентите за използването на техните данни и им дайте възможност да се съгласят с това.

Събиране на анонимни данни : Бизнесът може да използва събиране на анонимни данни и да използва обобщени данни, за да предпази данните на клиентите от разкриване.

Криптиране : Друг начин да се гарантира, че данните на клиентите остават в безопасност, е чрез криптирането им и въвеждането на контрол на достъпа.

Изисквания за съответствие: Накрая, спазвайте изискванията за съответствие, като GDPR и CCPA, за да изградите доверие и надеждност сред клиентите.

Чрез въвеждането на тези практики можете ефективно да измервате и да започнете да повишавате познаваемостта на марката, като същевременно изграждате доверие.

Проследяване на KPI за познаваемостта на марката

Сега, когато знаете всичко за основните показатели за познаваемостта на марката, ето стъпка по стъпка ръководство за по-доброто им проследяване:

1. Консултирайте се с членовете на екипа

Познаването на марката е съвместно усилие, което проследява разнообразните усилия на екипа за постигане на обща цел. В резултат на това първата стъпка е задълбочена консултация с членовете на екипа, за да се идентифицират всички маркетингови усилия, положени от екипа, да се определят общи цели и да се създадат критерии за оценка. Вземането на мнения от екипа помага за повишаване на морала и ангажираността.

Можете да проведете сесия за мозъчна атака, за да идентифицирате всички маркетингови усилия, които екипът ви вече полага, и тези, които все още не сте опитали. Например, разработчиците могат да предложат създаването на блог публикации, представящи техническите възможности на продукта, а екипът за обслужване на клиенти може да препоръча потребителски отзиви за социалните медии. Този подход на сътрудничество гарантира добре балансирана стратегия.

2. Определете KPI и други показатели

След консултацията следващата стъпка е да определите ключовите показатели за ефективност (KPI). Изберете най-подходящите KPI, които са в синхрон с вашите маркетингови цели, и определете под какъв ъгъл ще ги измервате. Освен това, направете тези KPI видими за екипа с доклади за състоянието на проекта. Определянето на KPI поддържа екипа фокусиран и синхронизиран, за да работи за постигането на обща цел.

Да предположим, че целта ви е да увеличите трафика на уебсайта с 20%. Екипът за ефективен маркетинг може да предложи създаването на целеви реклами в социалните медии, за да се постигне процент на кликване (CTR) от 5%. От друга страна, екипът за съдържание и SEO може да работи по оптимизирането на съществуващите публикации в блога, за да се класират в първите 3 резултата в търсачката. Чрез определянето на тези KPI всички допринасят за постигането на общата цел.

3. Определете и свържете източниците на данни

Последният елемент от пъзела е да се определят подходящите източници за измерване на KPI.

Например, изберете дали да проведете проучване, да разгледате ангажираността на онлайн платформата или да организирате сесия за обратна връзка, за да измерите KPI. Тази стъпка ви помага да установите измерими показатели, с които да проследявате напредъка си, като използвате софтуер и инструменти за отчитане на клиенти.

Използвайте софтуерен инструмент за отчитане като ClickUp, за да опростите проследяването на KPI.

Създайте табло ClickUp, което съдържа всички KPI, които искате да проследявате, събирайте и анализирайте данни и комуникирайте с екипа – всичко на едно място.

Следете всичките си KPI чрез таблата за управление на ClickUp

Ето как таблото може да бъде полезно:

Персонализирани статуси и полета: Можете да създавате KPI с персонализирани статуси като „Завършено“, „Извън план“, „В план“, „Незапочнато“ и „В риск“. Това предоставя бърз поглед върху напредъка на всеки KPI и областите, които се нуждаят от внимание.

Инструменти за управление на проекти: Маркирането, Маркирането, проследяването на времето в ClickUp интеграцията на ClickUp с електронната поща и автоматизацията допринасят за оптимизирано проследяване на KPI в рамките на съществуващия ви работен процес.

Данни в реално време: Таблото за управление предоставя централизиран достъп до източници на данни в реално време, което ви помага да забележите тенденции и пречки и да получите визуализация на високо ниво на дейностите на вашата компания. Това дава възможност за вземане на решения, основани на данни, за коригиране на курса, когато е необходимо.

Сканируемост: Те са проектирани за бързо сканиране, за да се разберат основните идеи, като се гарантира ясна комуникация и съгласуваност на екипа по отношение на целите за познаваемост на марката.

Можете също да използвате ClickUp Goals, за да разпределите конкретни задачи на всеки член на екипа и да ги проследявате визуално. Това насърчава сътрудничеството и гарантира, че всеки допринася за постигането на целите за популяризиране на марката.

Проследявайте KPI и сътрудничество с екипа си чрез ClickUp Goals

Ето как това може да ви помогне:

Определете ясни цели: Започнете с определянето на ясни, измерими и постижими цели в ClickUp. Това гарантира, че всички разбират към какво се стремят.

Определете показателите: Определете показателите, които ще измерват напредъка към тези цели. Общите показатели включват удовлетвореност на клиентите, трафик на уебсайта, цена на придобиване и процент на конверсия.

Проследяване на напредъка: Полето „Напредък“ (автоматично) е лента за напредък, която автоматично проследява завършването на подзадачи, списъци за проверка и зададени коментари, като предоставя визуално представяне на напредъка.

Организация на задачите: Организирайте задачите за всяка цел или OKR, разпределяйте ги на отделни лица или екипи, определяйте крайни срокове и персонализирайте допълнителни детайли.

Персонализирани статуси: Създайте персонализирани статуси, за да следите напредъка на всеки KPI и OKR, като например „Завършено“, „Извън план“, „В план“, „Незапочнато“ и „В риск“.

Изгледи на таблото: Използвайте таблото, за да проследявате няколко KPI едновременно, като се уверявате, че сте на прав път към постигането на целите си с лесни за четене визуализации.

Връзки: Свържете различни OKR в работната си среда, като използвате връзки между задачи, които могат да свързват задачи на ниво екип с по-големи OKR на ниво компания или отдел.

Освен това, шаблонът за KPI на ClickUp ще отговори на всички ваши нужди за проследяване на KPI.

Изтеглете този шаблон Проследявайте показателите за успех и постигайте OKR с шаблона за KPI на ClickUp

Основните му функции ви позволяват да:

Проследявайте ефективността на KPI с лесни за четене визуализации

Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение

Непрекъснато оценявайте напредъка по отношение на бизнес целите и задачите

Използвайте персонализирани статуси като „Завършено“, „Извън план“, „В план“, „Незапочнато“ и „В риск“, за да държите всички заинтересовани страни в течение.

Подобрете проследяването на KPI с инструменти за управление на проекти, като маркиране, възможности за проследяване на времето, ClickUp Automation и други.

Благодарение на систематизираното си функциониране и достъпа до множество инструменти, проследяването на KPI за познаваемостта на марката с инструмента за управление на маркетингови проекти ClickUp става лесно.

Планирайте, сътрудничете си и изпълнявайте вашите маркетингови планове чрез платформата за управление на маркетингови проекти на ClickUp.

Ето как

Използвайте различни изгледи на ClickUp , включително „Обобщение“, „OKR на отдела“, „Напредък“ и „Времева линия“, за да съгласувате целите на отдела и да следите напредъка. Тези изгледи предлагат визуално представяне на ключовите показатели за ефективност (KPI) и улесняват проследяването на познаваемостта на марката във времето.

Използвайте функциите за отчитане и анализ, за да получите информация за растежа на популярността на вашата марка, да идентифицирате тенденции и да вземете решения, основани на данни, за подобряване на резултатите.

Ускорете вашите маркетингови инициативи и разработването на съдържание с помощта на AI писателските умения на ClickUp Brain . Обмислете иновативни концепции за кампании, създайте подробни планове за съдържание, напишете цели блог публикации, изгответе казуси и напишете имейли за минути, ако не и за секунди.

Осигурете съгласувана работа в екип от идеята до изпълнението. Улеснете безупречното сътрудничество чрез ClickUp Docs ClickUp Whiteboards , които позволяват на няколко членове на екипа да създават и редактират проекти съвместно, поддържайки перфектна съгласуваност и комуникация между екипа ви през целия жизнен цикъл на проекта.

Проследявайте и подобрявайте познаваемостта на марката с подходящи KPI

Познаването на марката е първата стъпка към ефективното управление на марката. Единствено когато хората говорят за вас, значи сте създали нещо наистина значимо. А без проследяване на KPI, няма да можете да посочите с пръст какво не е наред.

С усъвършенстваните анализи на Google, мониторинг в реално време, персонализирани показатели и подходи, фокусирани върху поверителността, проследяването на ефективността на познаваемостта на марката се очаква да стане по-гладко и по-ефективно с времето.

ClickUp Dashboards предоставя данни в реално време, кристално ясни визуализации и персонализирано проследяване – перфектните инструменти за идентифициране на възможности и коригиране на курса, когато е необходимо. Освен това, неговите възможности за управление на проекти гарантират, че усилията ви за популяризиране на марката ще се превърнат в добре смазана машина.

Истинското влияние на марката идва от това, че се говори за нея, че се помни и че се избира. Затова поемете контрол над историята на вашата марка с ClickUp и наблюдавайте как популярността й се издига.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какъв е KPI за познаваемостта на марката?

Ключовите показатели за ефективност (KPI) за познаваемостта на марката измерват видимостта и нагласите към марката в търсачките и социалните медии. Тези KPI дават представа за това дали целевата аудитория разпознава марката и се идентифицира с нея.

2. Как се измерва познаваемостта на марката?

Познаваемостта на марката може да се измери с помощта на няколко KPI, като ангажираност в социалните медии, видимост в търсачките, уеб трафик, позициониране на марката, проучвания на клиентите и др.

3. Кои KPI бихте проследявали за кампания за повишаване на осведомеността?

Основните KPI, които трябва да се проследяват при кампания за популяризиране, включват импресии/видимост, кликове, уеб трафик, дял на гласа, споменавания на марката и ангажираност в социалните медии.