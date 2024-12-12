11 най-добри услуги за създаване на съдържание през 2025 г. (отзиви и цени)

Съдържанието е крал. От имейл маркетингови кампании до целеви страници, услугите за създаване на съдържание имат потенциала да направят голяма разлика в крайния ви резултат.

Професионалните писатели притежават уменията и опитът да създават съдържание, което ще привлече аудиторията ви, ще генерира органичен трафик и ще доведе до резултати. ✅ ✍️

Трикът е да намерите услуги за създаване на съдържание, на които можете да разчитате. И тук се включваме ние!

Ние сме събрали 11-те най-добри услуги за писане на съдържание (с акцент върху SEO), за да можете да изпълните план за съдържание, който да ви помогне да постигнете целите си.

Какво трябва да търсите в услугите за създаване на съдържание?

С безброй компании за създаване на съдържание, от които да избирате, как да намерите подходящата? Ето какво ви предлагаме да търсите в услугите за създаване на висококачествено съдържание:

SEO експертиза: Оптимизацията за търсачки (SEO) е постоянно променящ се набор от умения, който прави вашето уеб съдържание видимо, затова потърсете услуга с експертни писатели, специализирани в SEO 📈

Уникално съдържание : Изберете персонализирано съдържание, което да привлича вашата уникална целева аудитория и да я ангажира.

Строг проверка : Потърсете услуги за създаване на съдържание, които проверяват своите свободни писатели, за да избегнат плагиатство и да гарантират, че работите с надеждни професионалисти.

Бързи срокове за изпълнение : Намерете услуга за създаване на съдържание, която може да ви осигури сроковете за изпълнение, от които се нуждаете, за да спазите Намерете услуга за създаване на съдържание, която може да ви осигури сроковете за изпълнение, от които се нуждаете, за да спазите графика на проекта си.

Безплатни ревизии: Заслужавате съдържание, от което сте доволни, затова потърсете услуга, която включва ревизии в цената на съдържанието.

11-те най-добри услуги за създаване на съдържание, които ще подобрят вашите текстове

Независимо дали се нуждаете от публикации в социалните медии, писане на блогове или официални документи, ние сме подбрали услуги за създаване на съдържание, които могат да ви помогнат. Нека се запознаем с 11 приложения и уебсайта за създаване на съдържание, на които можете да разчитате. 🙌

1. Writing Studio

чрез Writing Studio

Writing Studio е професионална услуга за писане на съдържание, която може да ви помогне да създадете електронни книги, описания на продукти за електронна търговия, оптимизирани за SEO блог публикации, бели книги, прессъобщения и др. 📃

Ще получите напълно управлявани услуги за създаване на съдържание, включително проучване на ключови думи за SEO, корекция, проверка на факти, форматиране на CMS и др.

Най-добрите характеристики на Writing Studio

Строг контрол на качеството на съдържанието, за да сте сигурни, че получавате първокласно онлайн съдържание.

Няколко типа съдържание, вариращи от електронни книги до бюлетини

Ясна комуникация, за да определите вашите изисквания, преди авторите да започнат работа по проекта.

Професионални услуги като SEO оптимизация, CMS форматиране и проверка на фактите, включени във всеки проект.

Ограничения на Writing Studio

Ограничени отзиви от клиенти на популярни платформи за ревюта

Някои потребители казват, че анкетите за стартиране на проекта са прекалено дълги и отнемат много време.

Writing Studio цени

1-10 000 думи: 0,20 $/дума

10-100 000 думи: 0,16 $/дума

100 000+ думи: 0,15 $/дума

Рейтинги и отзиви за Writing Studio

G2: 5/5 (5+ отзива)

Capterra: Н/Д

2. Compose. ly

Compose. ly е услуга за създаване на съдържание и статии, специализирана в SEO и писане на блогове. Екипът на компанията се състои от предприемачи и експерти по съдържателен маркетинг, които могат да изпълняват кохерентни проекти за съдържание и да създават блог статии, които се класират високо по конкурентни търсени термини. ⬆️

Най-добрите функции на Compose.ly

Комплексните SEO планове могат да се насочват към ключови думи с къса и дълга опашка за осезаемо увеличаване на трафика.

Безплатна проба от написаното съдържание, преди да се ангажирате с платен план.

Екипът за управление на акаунти гарантира незабавен достъп до внимателно подбрани автори с опит в редица специфични индустрии.

Без дългосрочни договори, само писане на уеб съдържание, което отговаря на бюджета ви 💰

Ограничения на Compose.ly

Някои потребители казват, че не можете да поискате любимия си автор на уеб съдържание да се занимава с целия ви план за съдържание.

Рецензентите съобщават, че може да отнеме известно време, докато се усъвършенства точният тон на марката, който искате да използвате в статиите на блога си.

Compose. ly цени

Услуги за създаване на съдържание: 700+ долара на месец

Оценки и рецензии за Compose.ly

G2: 5/5 (10+ отзива)

Capterra: Н/Д

3. ContentWriters

чрез ContentWriters

ContentWriters е платформа за създаване на уебсайт съдържание, която ви свързва със специализирани автори, за да реализирате стратегията си за растеж. 🌱

Свържете се с фрийлансъри, които могат да отговорят на вашите нужди от съдържание в срок, като пишат за вашата целева аудитория и демонстрират разбиране на темата.

Най-добрите характеристики на ContentWriters

SEO услугите ви позволяват да насочите ключови думи и термини, които ще увеличат видимостта и ще помогнат на вашия сайт да се класира по-високо в резултатите на търсачките.

100% гаранция за удовлетворение от съдържанието с ревизии, включени във всяка част от съдържанието.

Сигурна платформа, която ви позволява да се свържете с ръчно подбрани професионалисти.

Управлението на акаунти и персонализираните календари за съдържание улесняват изпълнението на вашата SEO стратегия.

Ограничения на ContentWriters

Разширените функции за управление на съдържание не са достъпни в плана „Самообслужване“; заинтересованите потребители трябва да преминат към плана „Управлявани услуги“.

Потребителските отзиви споменават необходимостта от 12-месечен договор за плана „Управлявани услуги“, като не се предлагат по-кратки договори.

Цени на ContentWriters

Самообслужване: 99+ долара/парче

Управлявани услуги: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за ContentWriters

G2: 4,6/5 (над 80 отзива)

Capterra: Н/Д

4. WordAgents

чрез WordAgents

WordAgents е агенция за създаване на съдържание, управлявана от екип от SEO професионалисти, специализирани в подобряването на класирането в търсачките.

Свържете се с автори, които могат да превърнат кратките описания в съдържание, подходящо за SEO. Те ще ви помогнат да подобрите познаваемостта на марката и да привлечете потенциални клиенти, без да се притеснявате за препълване с ключови думи или плагиатство.

Най-добрите функции на WordAgents

Свържете се с SEO автори, редактори и стратези, които могат да ви помогнат да се класирате и да изградите авторитет във всяка индустрия.

Разчитайте на AI и SEO инструменти за писане на статии, за да създавате уеб страници и блог публикации, които стимулират конверсиите.

Прегледайте примери за текстове, преди да платите, за да сте сигурни, че знаете за какво се записвате.

Ограничения на WordAgents

Планът SEO Lite не предоставя съдържание, написано от хора; потребителите получават достъп до съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което е редактирано от хора.

Пълните маркетингови услуги са ограничени до плана SEO Supreme.

WordAgents цени

SEO Lite: 290 $/месец

SEO Supreme: 890 $/месец

Оценки и рецензии на WordAgents

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Verblio

чрез Verblio

Verblio е услуга за създаване на SEO съдържание, която се отличава с ниски цени на дума и съдържание, създадено да стимулира конверсиите. Получете достъп до мрежа от над 3000 проверени автори на SEO съдържание, способни да създават ефективни текстове с гарантирана удовлетвореност за бизнеса във всяка индустрия.

Най-добрите функции на Verblio

Удобният интерфейс е лесен за навигация.

Услуги за създаване на съдържание, специализирани за стартиращи компании, маркетингови агенции, марки за електронна търговия, доставчици на услуги и компании за дигитално публикуване.

Услугите за създаване на съдържание включват писане на уебсайтове, статии за блогове, публикации в социални медии, маркетингови имейли, официални документи, прессъобщения и др.

Мрежа от писатели и редактори, базирани в САЩ, за които английският е майчин език.

Ограничения на Verblio

Повечето съдържание не се пише от хора; клиентите получават съдържание, създадено от изкуствен интелект, с човешка редакция.

В рецензиите се споменава, че предпочитаните автори често отхвърлят статии, което може да забави стратегиите за съдържание, докато не се намери друг подходящ автор.

Verblio цени

Самообслужване: 49,50 $/месец плюс 0,06 $/дума

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Verblio

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: Н/Д

6. ContentGrow

чрез ContentGrow

ContentGrow е платформа, създадена да свързва талантливи свободни писатели с клиенти чрез лесно за използване приложение. Всеки писател преминава през внимателен многоетапен процес на проверка. Създайте свой екип от предпочитани свободни писатели, които могат да приемат поръчки за съдържание по реда на постъпването им. ✨

Най-добрите функции на ContentGrow

Получете достъп до списък с подходящи за проекта автори, за да ви е по-лесно да се свържете с таланта, от който се нуждаете.

Поискайте предложения за статии от широк кръг от автори и плащайте за съдържание само когато получите идея за история, която ви харесва.

Чат с екипа на ContentGrow, ако имате въпроси относно създаването на брифинги, заявки за оферти или свързване с фрийлансъри.

Получавайте бързи отговори и работа с гарантирана удовлетвореност.

Ограничения на ContentGrow

Няма фиксиран ценови план; авторите могат да дадат предимство на клиенти, които са готови да платят по-високи цени на дума.

Процесът на наемане се основава на възлагане на задачи на авторите преди написването на статията, което може да доведе до забавяне на услугите за създаване на съдържание.

ContentGrow цени

ContentGrow не предоставя информация за цените. Въпреки това, потребителите заявяват, че клиентите могат да зададат предпочитани цени на дума, които авторите трябва да приемат, преди да поемат даден проект.

Оценки и рецензии на ContentGrow

G2: 5/5 (2+ отзива)

Capterra: Н/Д

7. Express Writers

чрез Express Writers

Express Writers е услуга за писане на SEO съдържание, която предоставя висококачествени текстове и достъп до опитни професионалисти в бранша. Оставете на писателите да се заемат с тежките задачи и създаването на креативно съдържание, независимо дали се нуждаете от инфографики, електронни книги, блог публикации или всичко изброено. 🏋️

Най-добрите характеристики на Express Writers

Content Shop ви позволява да разгледате различни видове съдържание и средни цени на услугите, преди да изберете автор.

Плащайте на дума, за да сте сигурни, че календарът ви за съдържание отговаря на бюджета ви.

Авторите правят задълбочени проучвания и проверка на фактите за всички текстове, за да ви гарантират висококачествено съдържание.

Редакциите и корекциите са включени в цената на дума, така че винаги получавате съдържание, готово за публикуване.

Ограничения на Express Writers

Потребителите съобщават, че понякога съдържанието се забавя неочаквано, което затруднява спазването на графика.

Някои потребители споделят, че им е трудно да постигнат постоянна качество между авторите, дори когато търсят доставчици на услуги на експертно ниво.

Express Writers цени

Самообслужване: Гъвкави цени на дума

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Express Writers

G2: 4,5/5 (10+ отзива)

Capterra: Н/Д

8. Scripted

чрез Scripted

Scripted е услуга за създаване на съдържание, която комбинира копирайтинг, базиран на изкуствен интелект, с човешки опит, за да можете да се насладите на най-доброто от двата свята. Възползвайте се от гъвкави ценови опции, подходящи за всеки бюджет, поръчайте лесно и общувайте с авторите в реално време.

Най-добрите функции на Scripted

Безплатен достъп до AI инструменти за писане , за да можете да създавате съдържание, което вашите вътрешни екипи да редактират и подобряват.

Достъп до хиляди свободни писатели, специализирани в различни области, за да получите нужната ви експертиза.

Членовете с платен план могат да работят с екипа на Scripted, за да създадат печеливша стратегия за съдържание (не е достъпно за потребители с безплатен план).

Свържете се с автори чрез екипа на Scripted, за да се насладите на постоянна комуникация.

Ограничения на Scripted

Безплатният план предоставя достъп само до съдържание, генерирано от изкуствен интелект; повечето планове акцентират върху съдържание, генерирано от изкуствен интелект, с редактиране от човек.

Някои потребители споделят, че намирането на подходящи автори за техните нужди отнема много време.

Scripted цени

Стартово ниво: Безплатно

Предимство: 199 $/месец

Екип: 499 $/месец

Предприятие + Агенция: Свържете се с нас за цени

Сценарийни оценки и рецензии

G2: 3. 1/5 (50+ отзива)

Capterra: Н/Д

9. Upwork

чрез Upwork

Upwork е пазар за свободна практика с професионалисти от широк спектър от индустрии, включително огромна мрежа от специалисти в писането на съдържание.

Намерете таланти, управлявайте договори, подобрете сътрудничеството на работното място, преглеждайте работата и плащайте на фрийлансърите – всичко това от една сигурна платформа. 🔐🥇

Най-добрите функции на Upwork

Проверете профилите на фрийлансърите, вижте проектите, които са завършили, прочетете отзивите от предишни клиенти и сортирайте авторите по оценка.

Сигурната платформа за плащане осигурява защита както за вас, така и за фрийлансъра; можете да добавяте бакшиши за добре свършена работа, да разделяте проектите на етапи или да плащате на час.

Създавайте обяви за работа за автори с определени нива на умения, местоположение, часови зони и други квалификации.

Изградете дълготрайни отношения с автори, редактори и други свободни професионалисти.

Ограничения на Upwork

Потребителите съобщават, че качеството на съдържанието и комуникацията варира между различните фрийлансъри.

Системата за оценяване може да доведе до ниски оценки в клиентския ви акаунт, което да разубеди най-добрите таланти да приемат работа.

Upwork цени

Основен пакет: 49,99 $+/месец плюс цената на съдържанието

Enterprise: 849 $/месец плюс разходите за съдържание

Оценки и рецензии в Upwork

G2: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

10. Stellar (по-рано Crowd Content)

чрез Stellar

Stellar е услуга за писане на съдържание за предприятия с мрежа от над 6000 свободни копирайтъри. Използвайте платформата, за да се свържете с автори с избраното от вас ниво на умения и област на експертиза, които да ви помогнат да разширите бизнеса си с целево съдържание. 🎯

Най-добрите характеристики

Проектите, които изискват бързо изпълнение, често се завършват в рамките на 24-48 часа.

Гъвкавото ценообразуване ви позволява да коригирате цената на дума, за да съответства на бюджета на вашия проект.

Удобната за ползване платформа улеснява поръчването, плащането на фрийлансърите и прегледа на съдържанието.

Множество видове съдържание, вариращи от целеви страници и статии в блогове до публикации в социални медии и маркетингови имейли.

Ограничения на Stellar

В рецензиите се споменава, че е трудно да се намерят фрийлансъри, които постоянно произвеждат висококачествена работа.

Потребителите казват, че вътрешната система за оценяване на авторите и написаното съдържание може да бъде объркваща.

Отлични цени

Пазар: 0,035+ долара/дума

Управлявани услуги: Персонализирани цени

Отлични оценки и рецензии

G2: 3,9/5 (10+ отзива)

Capterra: Н/Д

11. My Content Pal

My Content Pal ви предоставя безпроблемно и добре проучено съдържание. Те имат строга политика за неползване на изкуствен интелект, което гарантира 100% ръчно създадено, оптимизирано за SEO съдържание, което ще резонира с уникалния глас на вашата марка и вашата аудитория.

My Content Pal е една от малкото агенции, които ви позволяват да работите директно с автора. Те предоставят на вашата марка специален автор, който ще работи по вашите кампании и ще взаимодейства директно с вашия екип.

My Content Pal най-добри характеристики

Строга политика за изключване на изкуствен интелект: Всяко съдържание е създадено от опитни писатели, което гарантира съответствие с бранда и автентичност.

SEO Success Manager: Ще се възползвате от експертните познания в областта на SEO на специален SEO Success Manager.

Изградете връзка с вашия автор: Можете да общувате директно с вашия личен автор.

Програма за лоялност: Дългосрочните клиенти ще получат кредити, които могат да използват за услугите по редактиране или графичен дизайн.

Достъпно съвършенство: Можете да получите първокласно съдържание за само 0,08 долара на дума.

Персонализирани планове: Купете думи според вашите изисквания, от само 10 000 до 200 000 думи.

Ограничения на My Content Pal

Не можете да изберете своя автор, но те с удоволствие ще го заменят, ако не ви допада.

Рецензентите съобщават, че може да отнеме известно време, докато започнете да работите с услугата. My Content Pal има дълъг, но задълбочен процес на регистрация.

Време за изготвяне на съдържание от 72 часа за клиенти на Dedicated Writer

Цени на My Content Pal

My Content Pal предлага цени от 0,08 долара на дума без скрити такси. Техните пакети са мащабируеми, за да отговорят на уникалните нужди от съдържание. Те предлагат пълно възстановяване на сумата, ако не сте доволни от съдържанието.

Оценки и рецензии на My Content Pal

Trustpilot : 4,8/5 с 54 рецензии

Capterra: Н/Д

Не сте готови да наемете копирайтър или да се ангажирате с платформа за създаване на съдържание? Искате да предоставите на вашите вътрешни автори инструментите, от които се нуждаят, за да успеят? Ние ви предлагаме всичко – от шаблони за създаване на съдържание до водещо в бранша AI генериране на съдържание.

ClickUp

Използвайте AI асистента за писане в ClickUp, за да създавате блог публикации, да генерирате идеи, да съставяте имейли и др.

ClickUp е водещият софтуер за управление на проекти на пазара. Макар платформата да не предлага услуги за създаване на съдържание, тя разполага с няколко инструмента, които помагат при изготвянето на прессъобщения, описания на продукти и др.

Имате нужда да създадете страхотно съдържание за нула време? ClickUp AI може да генерира имейли, съдържание за блогове, текстове за дигитален маркетинг, резюмета на проекти, дневен ред на срещи и отчети за състоянието с прости команди. Може също да обобщава бележки от срещи и да генерира задачи за действие, спестявайки на екипа ви време и пари. 🤩

Готови ли сте да свържете съдържанието си с работните си процеси? Използвайте ClickUp AI, за да създадете качествено съдържание в ClickUp Docs и да осигурите безпроблемно сътрудничество.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате и свързвате красиви документи, уикита и други, за безпроблемно изпълнение на идеите с вашия екип.

Искате да обновите стратегията си за съдържателен маркетинг? Използвайте шаблона за управление на съдържание на ClickUp, за да изготвите плана си за проекта. ✅

ClickUp може да направи всичко това. Наистина. Вижте какво получавате:

Шаблони за писане на съдържание и шаблони за комуникационни планове за всякакви цели

Стотици AI инструменти за писане, специално създадени за управление на проекти

Шаблони за календар за съдържание , за да поддържате проектите си в правилната посока

Инструменти и функции, предназначени да подобрят сътрудничеството на работното място

ClickUp Teams Marketing улеснява обсъждането, планирането и изпълнението на кампании за съдържателен маркетинг на всички платформи. Използвайте го заедно с ClickUp AI, за да генерирате идеи за кампании, резюмета на съдържание, казуси и други, без да напускате платформата.

Най-добрите функции на ClickUp

Софтуер за календар на съдържанието , за да поддържате маркетинговите си и SEO планове на ниво

Стотици AI инструменти , които ще ви помогнат да създадете висококачествено съдържание

Библиотека с над 1000 готови шаблона за бързо изпълнение на всеки проект

Софтуер за съдържателен маркетинг , който ще подобри класирането ви в търсачките и ще привлече трафик към вашия сайт.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да се запознаят с инструментите на ClickUp (проблемът е решен с безплатни видео уроци и често задавани въпроси).

ClickUp AI е достъпна само в платените планове.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Думи, които печелят

Този подбрани списък с 11-те най-добри услуги за писане на съдържание отразява развиващите се стандарти в различни индустрии. Независимо дали търсите услуги за писане на SEO съдържание за вашия сайт за електронна търговия или се нуждаете от фрийлансър, който да създава публикации в социалните медии или бели книги, вие искате проверени професионалисти, които могат да доставят висококачествено, оригинално и ангажиращо съдържание.

Разгледайте какво могат да направят за вас другите инструменти за създаване на съдържание. Започнете безплатно още днес и се регистрирайте в ClickUp! 🌞