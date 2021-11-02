Как да създадете мисловна карта в Excel (ръководство с шаблони!)

Нека си признаем. Вашият мозък обработва огромно количество информация и идеи всеки ден. 🧠

Сега, ако сте Шерлок Холмс, можете да създадете умствен дворец, за да организирате цялата тази информация в главата си.

Но за останалите от нас създаването на прости мисловни карти в Excel може да свърши работа.

Можете да създавате мисловни карти, за да визуализирате идеите си и да получите полезна информация за тях.

В тази статия ще ви покажем как да създадете мисловна карта в Excel. След това ще подчертаем нейните недостатъци и ще ви предложим отлична алтернатива за създаване на интерактивни мисловни карти.

Да започнем!

Какво е мисловна карта в Excel?

Мисловата карта е вид йерархична диаграма, изградена около централна концепция. Вместо да въвеждате данни в основни таблици, тя ви помага да визуализирате, анализирате и организирате информацията по нелинеен начин.

⭐ Представен шаблон Мисловните карти в Excel са бавни, нямат управление на задачите и ограничават интеграциите. Опитайте безплатния шаблон за прости мисловни карти на ClickUp за лесно генериране на идеи, сътрудничество и проследяване на задачите – безплатно! 🚀 Получете безплатен шаблон Простият шаблон за мисловна карта на ClickUp може да ви помогне да визуализирате идеите или задачите си.

Вижте някои страхотни примери за мисловни карти тук.

Шерлок създава мрежа от идеи в ума си и мисловните карти са нещо подобно.

Бихме искали всички да имаме мозък като неговия. 😮‍💨

Сега, когато създавате тази йерархична диаграма в Excel, получавате мисловна карта в Excel.

По същество, мисловна карта в Excel се състои от централна идея, от която се разклоняват множество свързани под-идеи. Всяка от тези под-идеи има свои собствени под-идеи, които се разклоняват в още под-идеи... и така нататък.

Но не се губете в клоновете.

Нека излезем от впечатляващия мозък на Шерлок и се впуснем в мисловна карта в Excel.

Мисловата карта в Excel има някои общи характеристики:

Централна концепция или основна идея

Подтемите се разклоняват като клони от централната концепция.

Всяка клонка обхваща ключова картина или ключова дума.

Клоновете образуват свързана възлова мрежа

Различни цветове се използват, за да се подчертае дадена концепция в картата

Да нарисуваш мисловна карта звучи забавно, нали?

Нека да научим как да създаваме мисловни карти в Excel.

Как да създадете мисловна карта в Excel?

Има два начина за създаване на мисловна карта в Excel:

Използване на библиотеката с фигури Използване на SmartArt

Следвайте тези стъпки, за да създадете мисловна карта в Microsoft Excel и да визуализирате основната си идея или концепция.

А. Използване на фигури

Microsoft Office предлага библиотека с фигури за добавяне на квадрати, кръгове, стрелки и др. , които можете да използвате за създаване на мисловна карта в електронни таблици.

Да предположим, че искате да създадете мисловна карта за „Проект X“, която ще включва обхвата, целите, бюджета и т.н.

Ето как можете да използвате фигури, за да създадете тази мисловна карта в Excel:

Стъпка 1: отворете нов Excel файл

Отворете Excel и изберете празна работна книга, за да започнете работа върху нов файл.

Можете също да добавите мисловна карта към съществуващ файл, като добавите нов лист с помощта на иконата + в долната част на вашия Excel лист.

Стъпка 2: отворете менюто „Фигури“

За да добавите фигура, кликнете върху раздела Вмъкване. Той се намира на зелената лента, до раздела Начало. След това изберете Фигури и ще се появи падащо меню.

Стъпка 3: начертайте фигурите

Изберете форма, която ви харесва, след което кликнете и плъзнете, за да я нарисувате където и да е на листа.

Тук сме използвали заоблен правоъгълник, но можете да изберете форма по ваш избор!

Следващата стъпка е да добавите фигури, разклоняващи се от тази централна фигура или „централната идея“.

Ето как да го направите:

Следвайте същия процес като в стъпка 2 , за да изберете и нарисувате разклонените фигури.

Тук сме създали шест нови кутии, но можете да добавите колкото искате. Поставете ги около централната кутия по начина, по който искате да се разклоняват.

Стъпка 4: форматиране на фигурите

Можете да изберете цвета на всяка фигура, за да представите отделна концепция.

За да направите това, изберете фигурата и кликнете върху раздела Формат в зелената лента в горната част.

Изберете цвят по ваш избор от раздела Стилове на фигури. От този раздел можете също да добавите ефекти към фигурите или да изберете контур на фигурата.

Стъпка 5: свържете фигурите с линии

След като промените цветовете, вече можете да свържете тези фигури с централната фигура, като използвате линии. Опцията Линии се намира в раздела Фигури.

Просто плъзнете и начертайте всяка линия по същия начин, по който добавихте фигурите по-рано.

Направете същото и за останалите фигури.

Можете също да направите тези линии цветни с помощта на същия раздел Формат на зелената лента. Използването на цветове ще ви помогне да следите различните разклонения.

В края на краищата картата ви трябва да изглежда нещо като това:

Стъпка 6: добавете текста

Сега трябва да попълните тези фигури с идеи.

Можете да го направите, като кликнете два пъти върху фигура, за да добавите или редактирате текст.

Тъй като тази мисловна карта е за „Проект X“, централното поле ще съдържа името на проекта. Другите полета ще съдържат идеи като обхват, цели, анализ на риска и др.

Стъпка 7: разширете мисловната си карта

Продължете да използвате менюто Фигури , за да добавите още линии и фигури, с които да разширите мисловната си карта. Няма ограничение за размера на мисловната карта.

Точно както няма ограничения за възможностите, когато Шерлок разследва случай!

И така успешно създавате мисловна карта в Excel, използвайки Фигури.

Сега нека разгледаме втория вариант.

Б. Използване на SmartArt

Можете да използвате SmartArt , за да визуализирате информацията и идеите си, като изберете оформление, което отговаря на вашата концепция.

Те обаче са твърди шаблони, които са трудни за модифициране.

Подобно на странните начини, по които Шерлок решава случаи, които са трудни за промяна, независимо колко се опитва Уотсън. 🤷‍♂️

Въпреки това, ето стъпките за създаване на мисловна карта с помощта на SmartArt:

Стъпка 1: отворете Excel работния лист

Отворете Excel работния лист, в който искате да вмъкнете мисловна карта.

Стъпка 2: добавете SmartArt

Изберете Вмъкване > SmartArt и изберете подходяща SmartArt графика от менюто Йерархия или Връзки .

За този пример сме избрали радиален списък.

Стъпка 3: добавете текст

Кликнете върху малката стрелка вляво от графиката, за да отворите панела „Текст“ и да промените текста. Можете също така да кликнете два пъти върху [TEXT], за да добавите данни.

Стъпка 4: разширете картата

За да добавите още фигури към картата си, изберете графиката > кликнете Enter в панела Текст, за да добавите още редове. SmartArt автоматично ще добави фигура под избрания ред.

Друга възможност е да маркирате полето, около което искате да добавите фигури.

За да направите това, кликнете върху Добави фигура в раздела Дизайн на инструментите SmartArt.

Това е! Вашата мисловна карта в Excel е готова за употреба. 🙌

Но не мислите ли, че и двата подхода са доста изтощителни?

Знаете ли какво?

Можете да пропуснете създаването на мисловна карта от нулата в Microsoft Excel, като инсталирате някои приставки за мисловни карти като Lucidchart Diagrams, Diagram Master и Big Picture.

Тези добавки могат да задоволят вашите изисквания за мисловни карти за известно време, но в крайна сметка ще откриете, че Excel има сериозни недостатъци в няколко аспекта.

3 основни недостатъка на мисловна карта в Excel

Използването на Excel е като стар навик, който трудно се преодолява.

В крайна сметка, това е като универсално решение за обработка на всички видове данни.

Но това не го прави най-добрият инструмент за създаване на сложни мисловни карти.

Ето защо трябва да обмислите алтернативи на Excel за създаване на мисловни карти:

1. Отнема много време

Създаването на мисловни карти от нулата в Excel може да се стори познато на някои проектни мениджъри от старата школа.

Но в корпоративния свят времето е равно на пари. ⏱️

Рисуването на фигури и въвеждането на данни изисква много ръчен труд.

Процесът също не е достатъчно интуитивен.

Не можете бързо да актуализирате или да добавяте елементи към картата си, а фигурите не остават подредени, когато ги премествате.

Освен това нито фигурите, нито SmartArt могат да свързват данни от електронни таблици.

В крайна сметка: губите време в свързване на линии и фигури, вместо да се занимавате с мозъчна атака.

2. Липса на управление на задачите и сътрудничество

Въпреки че Excel разполага с SmartArt, достатъчно ли е интелигентен?

Мисловните карти в Excel нямат функции за управление на проекти.

Нямате достъп до разширени функции като добавяне на задачи директно към мисловните карти.

Но това не е всичко.

Искате да споделяте лесно мисловните си карти?

Ще ви бъде трудно, тъй като споделените работни книги в Excel имат много ограничения.

Както би казал Шерлок: „Самотата е всичко, което имам, самотата ме защитава“, но вие не искате да се възхищавате на творението си сам, *нали? 🤔

3. Ограничени интеграции

Интегрирането на мисловните карти с други приложения може да ви помогне да планирате и реализирате идеите си по-добре.

Това също ви спестява превключването между различни прозорци.

Въпреки това, не можете да направите това в Excel. Вината е в ограничените му възможности за интеграция.

Единственият изход е да се възползвате от помощта на приложения на трети страни като Zapier.

Сега, как да компенсирате всички тези недостатъци на Excel и да използвате ума си (картите) по най-добрия начин?

Въведете ClickUp. 👋 😊

Създавайте мисловни карти без усилие с ClickUp

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност в света, който предлага множество функции за мисловни карти, които ще ви харесат. 🤯

Това е многофункционален софтуер за управление на проекти, използван от екипи за повишаване на производителността и по-добро управление на идеите и проектите им.

С Mind Maps на ClickUp можете без усилие да превърнете мислите и идеите си в красиви мисловни карти. 🧠✨🌈

Как?

ClickUp ви предлага два режима за създаване на мисловни карти:

1. Празен режим

Искате идеите ви да текат свободно? Няма проблем.

ClickUp ви предлага режим „Празен“ за създаване на мисловни карти с свободна форма.

С режима „Празен“ можете да създавате мисловни карти от нулата, които не трябва да се свързват с никаква конвенционална структура на задачи.

Знаем, че неконвенционалният Шерлок във вас иска да се прояви.

В този режим можете да създавате толкова възли (клонове), колкото желаете.

А ако желаете, можете да ги превърнете в задачи във всеки списък.

Създаване на нова мисловна карта, добавяне на клонове и персонализиране на цветовете в ClickUp

Създаване на нова мисловна карта, добавяне на клонове и персонализиране на цветовете в ClickUp

В режим „Празен“ можете да:

Създайте възел, като използвате лентата с инструменти за възели или клавиатурата си.

Създайте съседни възли, като използвате иконата в долната част на всеки възел.

Плъзнете и пуснете възел и свързаната с него клонка върху всеки друг възел.

Създайте нов подвъзел, като използвате + в края на всеки възел.

Изтрийте всеки възел, като го маркирате и кликнете върху иконата за кошчето.

Какво още?

Можете да използвате опцията Публично споделяне, за да споделите мисловните си карти с всеки извън Работното си пространство. Това помага на заинтересованите страни да виждат и да са в течение с напредъка на проекта.

Настройка на опциите за публично споделяне в мисловните карти на ClickUp

Настройка на опциите за публично споделяне в мисловните карти на ClickUp

2. Режим „Задачи“

Искате да следвате по-структуриран подход?

В режим „Задачи“ можете да начертаете структурата на работното си пространство, като организирате проектите в логически пътеки.

Можете да създавате, редактирате, пренареждате или филтрирате задачи в самата мисловна карта. Това ще ви даде добра представа за това как вашите проекти и задачи са свързани помежду си.

Ето как можете да персонализирате мисловната си карта в този режим:

Изберете възел „Списък“

Кликнете върху + , за да добавите нова задача.

Напишете заглавието на задачата

Можете също да премествате задачите си от едно място на друго:

Кликнете върху клона на задачата. Ще се появи малък ромб.

Хванете го и преместете диаманта в друг списък.

Използвайте режима „Задачи“ в мисловните карти на ClickUp, за да структурирате и организирате проектите в логически пътеки.

Използване на режим „Задачи“ в мисловните карти на ClickUp за структуриране и организиране на проекти в логически пътеки

Създаването на мисловни карти обаче не е единственото, което можете да правите с ClickUp.

Ето и другите фантастични функции, които предлага този мощен и интуитивен инструмент за създаване на мисловни карти:

Кой ще реши по-добре случая с мисловните карти: Excel или ClickUp?

Не е нужно да сте Шерлок Холмс, за да разрешите този случай! 🕵️‍♂️

Разбира се, Excel е широко използван софтуер за електронни таблици, но не е инструмент за мисловни карти.

Можете да я манипулирате само за да създадете такава.

Вместо това използвайте ClickUp, мощен инструмент за управление на проекти, с който можете да създавате мисловни карти с свободен поток за секунди.

И това не е всичко.

ClickUp разполага с дълъг списък от функции, като бележник, списъци за проверка, табличен изглед, документи и други, които могат да ви помогнат да увеличите производителността си десетократно.

Използвайте ClickUp безплатно, за да използвате мисловни карти и да визуализирате невероятни идеи всеки ден.

Свързани статии: