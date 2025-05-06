Алтернативи на Wistia разгадани: разгледайте 10 превъзходни инструмента за видео хостинг

Светлини, камера, действие – тези думи отекват не само на холивудските сцени, но и в цифровия свят, където марките се борят за вниманието на публиката. В тази ера на пикселизирана харизма нека разгадаем една загадка: Какво общо имат първата страница на резултатите от търсенето в Google и едно завладяващо маркетингово видео? Отговор: място на първия ред в SEO славата. 🎬

Ето още едно сензационно разкритие: уеб страниците с видеоклипове са 53 пъти по-вероятно да заемат така желаната първа позиция в Google, отколкото тези без видеоклипове.

Когато става въпрос за създаване на впечатляващи видеоклипове, специфични за дадена марка, Wistia е надежден инструмент за много компании. Като платформа за видео хостинг, тя създава условия за реализиране на атрактивно видео съдържание. Все пак, тя може да не е идеална за всички B2B или B2C маркетингови инициативи.

Нека разгледаме още опции – съставихме списък с 10 висококачествени алтернативи на Wistia, които могат да ви помогнат да затвърдите видео съдържанието си за отлични резултати в SEO!

Какво е Wistia? Кратък преглед

Wistia е създаден за бизнеса в областта на видео маркетинга – той опростява целия цикъл на живот на видео съдържанието. Платформата служи като ваша библиотека с съдържание в облака, което улеснява качването, организирането и споделянето на видео и аудио епизоди.

С елегантен екран и уеб камера за запис, Wistia позволява лесно създаване на съдържание, като дава възможност на потребителите да записват екрани и лица едновременно. Допълнителното предимство е лесен за използване инструмент за редактиране на видео, с който можете да усъвършенствате творенията си! 📹

Освен това, Wistia Live е вашият пропуск за хостинг и анализ на живо. Набляга се много на естетиката на марката – Wistia превръща видео колекциите в завладяващи галерии чрез Channels, които могат да се персонализират с един-единствен код за вграждане.

Освен хостинга, Wistia се впуска в подробностите, предоставяйки информация за видеото чрез анализи и A/B тестове. Платформата се интегрира безпроблемно с платформите за автоматизация на маркетинга, което улеснява използването на данните.

Макар Wistia да се откроява като лидер в областта на видеомаркетинга, някои фактори карат създателите на съдържание да се колебаят, когато обмислят тази платформа. Сред основните причини за това са премиум ценовите планове, липсата на безплатен пакет и допълнителните такси за надвишаване на лимитите за видеозапис.

Защо да търсите другаде платформа за видео хостинг?

Какво трябва да търсите в алтернативите на Wistia

Потребителите обикновено търсят по-рентабилни алтернативи на Wistia, за предпочитане инструменти с прозрачни цени и без скрити такси. Но ние препоръчваме да вземете предвид и следните ключови фактори:

Набор от функции: Потърсете възможности, които съответстват или надвишават тези на Wistia, предлагащи надеждни опции за създаване и хостинг на видео, анализи и функции за персонализиране. Леснота на използване: Удобната за ползване платформа осигурява плавна навигация и ефективно използване на функциите й, дори за начинаещи в видео маркетинга, но и разширените функции за редактиране на видео също са много важни. Мащабируемост на съдържанието : Платформа, която побира обширни библиотеки със съдържание и нарастваща аудитория, гарантира дългосрочна жизнеспособност на вашата стратегия за видео маркетинг. Персонализиране и брандиране : Възможността да създадете персонализирано, фокусирано върху марката видео преживяване подобрява способността ви да ангажирате и да се свържете с аудиторията си. SEO оптимизация: Платформата трябва да улеснява откриването в търсачките, като подобрява обхвата и въздействието на висококачественото ви видео съдържание 🎭 Възможности за интеграция: Обмислете съвместимостта на алтернативата на Wistia с вашите съществуващи технологии, включително платформи за автоматизация на маркетинга и софтуер за анализи, за да оптимизирате работните процеси и да подобрите вземането на решения въз основа на данни.

Топ 10 алтернативи на Wistia за безпроблемно видео хостинг и дизайн

Отвъд познатите коридори на Wistia се крие свят от продукти за видео хостинг, всеки от които се състезава да предефинира начина, по който маркетинг професионалистите представят своите марки пред света.

Вероятно сте на ръба на стола си и се чудите: „Ако не Wistia, тогава какво?“ Ето! По-долу ви очаква компилация от 10-те най-добри алтернативи на Wistia. 👇

1. Vimeo

Vimeo е сериозен конкурент на Wistia, тъй като предлага всеобхватно решение за видео хостинг, маркетинг, уебинари и монетизация. Той опростява редактирането и създаването на видео с лесни за употреба шаблони, като прави професионалните резултати достъпни дори за тези, които не разполагат с голям бюджет или опит.

Записвайте видеоклипове, качвайте файлове, използвайте инструменти за редактиране на видео или превърнете висококачествено видео в GIF с Vimeo. Този софтуер за редактиране на видеоклипове разполага с редица функции, включително AI генератор на скриптове за създаване на съдържание за платформи като TikTok и Instagram.

Освен това, хостингът на персонализиран плейър без реклами с регулируеми разрешения гарантира, че вашето съдържание и професионални видеоклипове достигат до правилната аудитория.

Организирането на съдържание е лесно благодарение на красивата видео библиотека на Vimeo с автоматична транскрипция за лесно търсене по надписи. Платформата за редактиране на видео улеснява сътрудничеството с бележки с времеви кодове и преглед кадър по кадър, за да създавате професионални видеоклипове за нула време. 🧐

Най-добрите функции на Vimeo

Шаблони за видеоклипове в социалните медии

Генериране на AI скриптове и разширено редактиране

Плейър без реклами

Интеграция с различни платформи като Gmail, Asana, Shopify и Figma

Организирана видео библиотека

Ограничения на Vimeo

Някои ограничения при персонализирането могат да бъдат разочароващи.

Обслужването на клиенти се нуждае от подобрение

Цени на Vimeo

Безплатно

Стартово ниво : 12 USD/месец на работно място

Стандартен : 20 $/месец на работно място

Разширено : 65 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирана цена

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Vimeo

G2 : 4. 2/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

2. Animoto

Animoto се откроява като друг достоен конкурент в областта на впечатляващото видеопроизводство. Получете преднина с предварително проектирани видео шаблони, включващи най-добрите практики в социалните медии, които ви помагат да добавите персонализации за целевата аудитория.

Разширените инструменти за редактиране и завладяващите визуални ефекти гарантират безпроблемно създаване на видео. Например, можете лесно да подобрите платното си, като плъзгате и пускате медийни файлове от компютъра си или ги импортирате безпроблемно от облачното хранилище.

Запазете любимите си цветове, шрифтове и лога и ги вмъкнете във вашите видеоклипове с едно кликване. Подобрете съдържанието си още повече, като добавите привличащи вниманието ефекти, анимации и преходи за наистина персонализиран вид. 🎨

Платформата позволява да поканите заинтересованите страни да предоставят обратна връзка с времева маркировка директно върху видеоклиповете. Прилагайте предложенията директно от инструмента за редактиране, като елиминирате хаоса от имейл кореспонденцията.

Най-добрите функции на Animoto

Плъзнете и пуснете медийни файлове от вашия компютър или облачно хранилище

Позволява изтегляне в кристално чист 1080p формат

Шаблони, спестяващи време

Коментари с времева маркировка за обратна връзка

Споделяйте или лесно вграждайте видеоклипове чрез социални медии или имейл

Ограничения на Animoto

Шаблоните могат да бъдат подобрени

Ограничени функции в безплатния план в сравнение с другите опции за видео платформи

Цени на Animoto

Безплатно

Основен : 8 $/месец

Професионална : 15 $/месец

Екипи: 39 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Animoto

G2 : 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 рецензии)

3. Vidyard

Представете си, че имате растяща колекция от страхотно съдържание – демонстрации на продукти, видеоклипове за марката, истории на клиенти – Vidyard улеснява качването, организирането и споделянето им от едно място. Поддържайте всичко подредено с персонализирани папки и разрешения за достъп за различни роли.

Vidyard ви позволява също да решите кой да вижда публикуваните от вас видеоклипове. Искате да запазите видеоклипа като частен? Защитете го с парола. Искате да го споделите с целия свят? Променете настройките за достъп на Публичен или Всеки с линка.

Плейърът на Vidyard е напълно персонализируем с атрактивни миниатюри, глави и персонализирани разходки, което прави вашето съдържание да изглежда стилно и привлекателно. Освен това платформата се впуска в дълбоки анализи като кой гледа и за колко време, което помага да подобрите стратегиите си за ангажиране на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Vidyard

Видео хостинг, фокусиран върху продажбите

Персонализирани видео папки и специфични за екипа разрешения

Лесно записване на видео чрез разширение за браузър, мобилно или настолно приложение

Активира SEO метатагове за по-добра видимост в търсачките

Измервайте въздействието върху потенциалните клиенти с CRM интеграции

Ограничения на Vidyard

Функциите за изрязване и редактиране трябва да бъдат оптимизирани за скорост.

Някои персонализации водят до зърнест и пикселизиран резултат

Безплатна опция за запис на екрана

Цени на Vidyard

Безплатно

Pro : 19 $/месец

Плюс : 59 $/месец

Бизнес: Персонализирана цена

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Vidyard:

G2 : 4,5/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

4. Vyond

Искате ли вашите видеоклипове да бъдат не само интересни, но и образователни за вашия екип или целеви клиенти? Тогава се нуждаете от Vyond, вашия изключителен анимационен разказвач! 😻

С най-модерните функции на Vyond създаването на професионални видеоклипове е лесно. Например, ще харесате Vyond Go, услугата на платформата, базирана на изкуствен интелект, за незабавно създаване на сценарии и видеоклипове. Просто въведете подсказка или използвайте съществуващото си съдържание и ето, вече имате готов за редактиране първи вариант на видеоклипа!

За пълно творческо преживяване, посетете Vyond Studio, чудесна платформа с функция „плъзгане и пускане” за създаване на видеоклипове, специфични за дадена марка. Нейната обширна библиотека предлага готови шаблони за сцени и видеоклипове, обхващащи различни индустрии и случаи на употреба, всички от които могат да бъдат персонализирани с индивидуални герои, цветове, реквизит, звукови ефекти, текст, глас и музика.

Най-добрите функции на Vyond

Сценарий и създател на видео с AI

Готови шаблони за сцени и видеоклипове

Създаване на видео чрез плъзгане и пускане, базирано на времева линия

Експортиране във формати GIF и MP4

Поддържа над 70 езика за видеоклипове, базирани на изкуствен интелект.

Ограничения на Vyond

Няма безплатен план

Прегледите могат да бъдат бавни

Цени на Vyond

Essential : 25 $/месец

Премиум : 54 $/месец

Професионална : 92 $/месец

Enterprise: Персонализирана цена

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Vyond

G2 : 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

5. Loom

Loom е вашият надежден разказвач с висококачествени плейъри и супер гладка интеграция за публикуване в социалните мрежи. Той ви позволява лесно да записвате и споделяте видеосъобщения, задвижвани от изкуствен интелект, с Loom AI, както и да добавяте коментари, емотикони и дори CTA (призиви за действие), за да привлечете повече потенциални клиенти.

Не се нуждаете от високи умения за редактиране, за да персонализирате видеоклипове в Loom. Използвайте ресурсите на вашата марка, за да персонализирате видеоклипове, да ги подрежете, да ги съедините или да добавите персонализирана миниатюра – всичко това е на ваше разположение. Малките предприятия без големи бюджети за производство ще оценят филтрите за потискане на фоновия шум на Loom, които подобряват аудио изхода.

С Loom отваряте вратата към един нов свят на забавление и съвместно създаване на видео! Ако управлявате няколко работни пространства, можете да създадете Team Library (библиотека на екипа) за общ достъп или да настроите различни конфигурации за външен вид и сигурност за всяко пространство.

Най-добрите функции на Loom

Записвайте и споделяйте видеосъобщения, задвижвани от изкуствен интелект

Качествени филтри за шум

Запис на екрана с разширение за Chrome , настолно приложение или мобилно приложение

Интеграция със стотици инструменти (включително Google Workspace и Slack)

Транскрипти и субтитри на над 50 езика

Ограничения на Loom

Може да бъде изключително ограничаващо за безплатните потребители

Няма възможност да променяте реда на видеоклиповете при редактиране

Цени на Loom

Starter : Безплатно

Бизнес : 12,50 $/месец

Enterprise: Персонализирана цена

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Loom

G2 : 4,7/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

6. Renderforest

Renderforest е като творчески център, който поддържа вашите нужди от видео и дизайн от гледна точка на брандирането. С неговия Video Maker и над 100 шаблона можете да създавате всичко – от обяснителни видеоклипове до промоционални клипове, дори интродукции и аутродукции с качество на телевизионно излъчване.

Други полезни инструменти в платформата включват:

Graphic Maker: Съдържа ресурси за дизайн на листовки, плакати или промоционални материали. Logo Maker: Получете достъп до различни лога, генерирани от изкуствен интелект, за вашите видеоклипове. Mockup Editor: Помага за създаването на фотореалистични макети на продукти

Можете също да създадете впечатляващи уебсайтове с Website Builder на Renderforest, да ги хоствате на неговите сървъри и да увеличите трафика чрез интегриране с SEO инструменти като Semrush. ☘️

Най-добрите функции на Renderforest

Шаблони, сцени и предварителни настройки за бързо създаване на видео

До 500 MB пространство за съхранение в безплатния план

Логота, макети и промо графики

Инструменти за растеж в плановете Pro и Business

Ограничения на Renderforest

Няма опция за комбиниране на видеоклипове

Понякога бавно рендиране

Цени на Renderforest

Безплатно

Lite : 9,99 $/месец

Pro : 15,99 $/месец

Бизнес: 23,99 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за Renderforest

G2 : 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 рецензии)

7. SproutVideo

Удобен редактор с функция „плъзгане и пускане“, изобилие от шаблони за фон и миниатюри и възможност да създавате колкото уникални видео плейъри пожелаете – това е SproutVideo. Поддържа хостинг на видео на живо и по заявка, подсилен с автоматично откриване на честотна лента за плавно възпроизвеждане на различни устройства.

Призив за действие в плейъра? Проверено. ✅

Персонализирани инструменти за привличане на потенциални клиенти? Проверете отново. ✅✅

Екрани след възпроизвеждане, за да насочвате ангажираната си аудитория? Разбрахте правилно.

SproutVideo използва глобална мрежа за разпространение на съдържание, за да гарантира непрекъснато преживяване на зрителите. Можете също да усъвършенствате и управлявате по-добре съдържанието си, като използвате показатели за ангажираност с видеото, като пикови и спадове.

Най-добрите функции на SproutVideo

Удобен редактор с функция „плъзгане и пускане”

Шаблони за фон и миниатюри

Богати показатели за ангажираност

Работи добре с Shopify, WordPress и Squarespace.

Ограничения на SproutVideo

Ограничени възможности за пространство за съхранение

Функцията за търсене се нуждае от подобрение

Цени на SproutVideo

Seed : 10 $/месец

Sprout : 35 $/месец

Tree : 75 $/месец

Forest: 295 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SproutVideo

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

8. Dubb

Dubb ви позволява да превърнете съобщенията в проследими видеоклипове, които оставят трайно положително впечатление. Независимо дали записвате видеоклипове от телефона, лаптопа или таблета си, то ви предлага всичко необходимо.

Dubb ви позволява лесно да споделяте вашите ценни видеоклипове чрез канали като имейл или LinkedIn и да премахнете бариерите пред продажбите. Проследявайте ангажираността и резултатите в реално време, като имате достъп до отчети за активността на живо и изчерпателни анализи.

Но това, което наистина ни хареса в тази платформа, е как поддържа създаването на професионални целеви страници с предварителни настройки като плейлисти и CTA, които водят до по-високи проценти на конверсия. А с Dubb Caira, AI асистента на платформата, можете да получите обратна връзка, за да подобрите елементи като убедителността или яснотата на вашето видео съобщение. 💯

Най-добрите функции на Dubb

Персонализирани видео съобщения

Запис на няколко устройства

Мултиканално споделяне на видео

Интегрирана обратна връзка за съдържанието, базирана на изкуствен интелект

Ограничения на Dubb

Страницата, на която е хоствано видеото, обикновено е бавна.

Интерфейсът може да бъде подобрен

Цени на Dubb

Starter : Безплатно

Pro : 42 $/месец

Pro Plus: 90 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Dubb:

G2 : 4,6/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

9. VEED

Помислете за VEED като за динамично дуо от инструменти за запис и редактиране – той е идеален за хостинг и не само!

Разгърнете разширени възможности за редактиране с инструмент за подрязване на видео, автоматична транскрипция, автоматичен превод, премахване на фоновия шум, запис от уеб камера и други. А футуристичният елемент? С AI аватар създател на VEED можете да получите достъп до реалистични аватари, за да създавате по-визуално и умствено стимулиращи видеоклипове. 🤖

Можете също да използвате над 300 видео шаблона, налични в портретна, пейзажна и квадратна резолюция, за да получите впечатляващи резултати за всеки сценарий! А, споменахме ли, че можете да изтегляте видеоклипове от TikTok и Instagram?

Най-добрите функции на VEED

Разнообразни оформления като разделен екран, вмъкване на уеб камера, смяна на фона и др.

Разширени възможности за редактиране на видео

Супер реалистични AI аватари

Над 300 видео шаблона

Ограничения на VEED

В безплатните видеоклипове се появяват водни знаци.

Би било полезно да има повече шаблони за бизнес употреба.

Цени на VEED

Безплатно

Основен : 12 $/месец

Pro : 24 $/месец

Бизнес : 59 $/месец

Enterprise: Персонализирана цена

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за VEED

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 3,4/5 (над 40 рецензии)

10. WeVideo

Независимо дали снимате, записвате екрана си или искате да създадете клипове със студийно качество, WeVideo може да го направи с функции, подходящи за начинаещи, и ефекти с голям бюджет – но без големия бюджет! 💰

WeVideo предлага щедър безплатен план – получавате пет минути месечно време за публикуване, 1 GB пространство за съхранение, качество на запис на екрана до 480p, експортиране само на аудио и дори създател на GIF файлове! Не можете обаче да записвате екрана и уеб камерата едновременно, освен ако не платите за плана Unlimited .

С платените планове можете да се сбогувате с воден знак и да отключите свят от усъвършенствани, но супер лесни инструменти, като редактиране на зелен екран, усилване на аудио, забавено движение и други!

Най-добрите функции на WeVideo

Библиотека с над един милион стокови активи

Поддържа видеоклипове с резолюция до 4K Ultra HD

Създател на GIF файлове

Богати опции за редактиране на фона

Ограничения на WeVideo

Бавната обработка на видеото влияе на производителността

Липса на. png графики

Цени на WeVideo

Безплатно

Power : 4,99 $/месец

Неограничен : 7,99 $/месец

Професионална : 19,99 $/месец

Бизнес : 36,99 $/месец

Enterprise: Персонализирана цена

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за WeVideo

G2 : 4,3/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Докато алтернативите на Wistia се отличават в хостинга и редактирането на видео, вие се нуждаете от по-комплексно решение за маркетинг и управление на съдържание. Създаването на видео е само малка част от усилията – средно маркетинговите екипи прекарват часове в проучване на предпочитанията на аудиторията, планиране на сценарии за видео и оценяване на показателите за ефективност.

Ако се нуждаете от по-практичен подход към създаването и управлението на видео съдържание, опитайте ClickUp. Това е многофункционален инструмент за създаване на видео съдържание, организиране на производствени материали, планиране на календари за съдържание и оптимизиране на работните процеси.

Споделете вашето видео съобщение с директна връзка в браузъра, която не изисква изтегляне и може да бъде видяна веднага след записването.

Влезте в рая на продуктивността с ClickUp – най-добрият AI-базиран помощник в работата, обичан от бизнеса във всички ниши! За производителите на съдържание и маркетолозите платформата предлага вградени инструменти за запис на екрана и планиране на продукцията.

Запознайте се с Clip, безплатния инструмент за запис на екрана и гласа на ClickUp, който предлага щедри записи без воден знак и без ограничения във времето. Интуитивният му интерфейс позволява запис на целия екран, конкретни прозорци на приложения или раздели на браузъра (в Chrome или Firefox). Гледайте записите веднага и ги споделяйте безопасно с зрителите чрез публични или частни линкове. 😍

Clip е идеален за записване на подробни уроци за продукти или услуги. Това може да бъде изключително полезно за продажбите, тъй като според статистиката за видеомаркетинга за 2022 г. 96% от хората гледат обяснителни видеоклипове, за да разгледат нови продукти. Освен това можете да използвате платформата и за създаване на инструкции за служители или практични екранни записи с указания!

В рамките на задача в ClickUp лесно споделяйте екрана си и го записвайте, за да комуникирате по-бързо с други потребители, без да преминавате към други инструменти за запис на екрана.

Използвайте ClickUp, за да подобрите процесите на съдържателния маркетинг

Силата на ClickUp се крие в отличния му пакет за управление на задачи, който е идеален за екипи от всякакъв размер. Създавайте задачи, определяйте крайни срокове и отговорности и проследявайте напредъка през целия цикъл на видео продукцията. Използвайте над 15 изгледа, за да следите натоварването на екипа и графиците за публикуване. А черешката на тортата – ClickUp Automations ускорява административните задачи като актуализиране на статуси или изпращане на видеоклипове на клиенти, което ви освобождава от огромна тежест!

За тези, които изграждат база от документация за маркетинг или производство на съдържание, ClickUp Docs е революционна услуга. Съхранявайте календари със съдържание, сценарии за озвучаване, маркетингови ръководства и стратегии на едно централно място. Възползвайте се от ClickUp AI, за да усъвършенствате сценариите за видеоклипове и да ги превеждате, за да привлечете целевите пазари, или да обобщавате съдържанието за по-бърза комуникация.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи като казуси.

Можете да създадете специални папки за всеки видео проект или маркетингова кампания. ClickUp се интегрира с над 1000 други софтуера, включително SEO и инструменти за продажби, за да поддържате работата си организирана. 💝

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Отнема време да се настрои поради изобилието от персонализации

Без видео хостинг (но може да се интегрира с такива инструменти)

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с компанията за цени

ClickUp AI е наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Насладете се на създаване на съдържание от ново ниво с ClickUp

Маркетингът на видеосъдържание не се състои само в хостинга. По-скоро става въпрос за намирането на партньор за създаване на съдържание, който отговаря на вашите специфични изисквания – и ClickUp запълва тази празнина.

Това е универсален набор от инструменти, който подпомага цикъла на производство на съдържание и помага за усъвършенстване на маркетинговите стратегии в реално време. Вземете си безплатен акаунт още днес, за да започнете да го проучвате! 🌟