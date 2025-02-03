20-те най-добри софтуерни инструмента за B2B маркетинг за 2025 г.

B2B е правилният подход. Продажбата на вашия продукт на други фирми, а не на потребители, има своите предимства, но тази стратегия е цяло изкуство.

Потребителите могат да бъдат непостоянни и често вземат решения въз основа на редица различни фактори. Докато бизнеса прави по-практични избори, основани на данни и разум. Те искат добър продукт, който отговаря на техните бизнес нужди и бюджет. Просто.

И все пак, достигането до B2B клиенти все още е... сложно.

Ако продавате на потребители и вашата целева аудитория са мъже на възраст от 18 до 35 години, тогава имате много по-широка мрежа от потенциални клиенти в сравнение с тези, които се насочват изключително към маркетинг директори в компании с повече от 200 служители.

Но независимо колко широка или специфична е вашата аудитория, подходящият софтуер за B2B маркетинг може да ви помогне да намерите нови клиенти, да се свържете с тях в подходящия момент и да сключите повече сделки. Той се грижи за трудната част от B2B маркетинга, за да можете да се съсредоточите върху лесната част: да обясните защо вашият продукт е най-добрият.

Ето 20 маркетингови инструмента, които ще ви помогнат да привлечете повече B2B клиенти през 2024 г.

Какво е B2B маркетинг?

B2B маркетингът е съкращение от business-to-business маркетинг. Това е когато, вместо да се опитва да привлече индивидуални потребители, дадена фирма търси други фирми, които да купуват нейните продукти.

В B2B маркетинга вашата целева аудитория са другите компании, а вашите потенциални клиенти са лицата, които вземат решения в тези компании. Това могат да бъдат ръководители на отдели, мениджъри на съоръжения или изпълнителни директори.

Софтуерът за B2B маркетинг всъщност е много мета пример за B2B маркетинг. Те се опитват да привлекат вашия бизнес да купи техния софтуер. Така че всеки път, когато видите реклама, получите имейл или прочетете статия за нов софтуер за маркетинг, вие сте свидетели на B2B маркетинг в действие. Дори тази статия, която четете в момента, е форма на B2B маркетинг. ?

Различните софтуери за B2B маркетинг служат за различни цели и решават различни проблеми. В крайна сметка може да изберете две или три програми с различни функции, за да покриете всичките си маркетингови нужди – една за съдържание, една за имейли и т.н. Но при всяка програма, която закупувате, трябва да търсите тези три качества, за да сте сигурни, че е подготвена за бъдещето:

Мащабируемост: След като вашите маркетингови усилия започнат да дават резултати, ще трябва да добавите още акаунти към платформата си за управление на взаимоотношенията с клиентите и да изпращате повече имейли с всяка имейл маркетингова кампания. Уверете се, че избраният от вас план включва възможност за незабавен растеж и че програмата ви позволява да надстроите плана си, когато нуждите ви се увеличат.

Икономичен: Някои от най-мощните B2B маркетингови инструменти може да са недостъпни за бюджетите на малките предприятия. Ако не можете да си позволите най-комплексните системи на пазара, потърсете софтуер с фриймиум ценови модели, с които да започнете и които ще ви позволят да надграждате с разрастването на бизнеса си.

Без дублиране на функции: Не е нужно да плащате два пъти за едно и също нещо. Започнете с инструмент, който покрива по-голямата част от вашите маркетингови нужди, и добавяйте към технологичния си набор само ако друг инструмент изпълнява напълно различна функция.

20 най-добри софтуерни опции за B2B маркетинг

Добрият софтуер е като добър член на екипа: наличието му прави работата на всички по-лесна и по-приятна. Пригответе се да се запознаете с новия VIP (много важен програмен продукт) на вашия B2B маркетинг екип, защото тези 20 инструмента ще променят начина, по който работите.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Ако искате да оптимизирате вашите B2B маркетингови усилия, като същевременно подобрите сътрудничеството в екипа и консолидирате цялата си работа в една платформа, тогава се нуждаете от ClickUp – най-добрият софтуер за продуктивност. ?️

ClickUp предлага множество динамични функции за CRM екипи, екипи по продажбите и маркетингови екипи, всичко на едно място. Независимо дали търсите по-ефективен начин да визуализирате вашия продажбен канал, да пишете скриптове за продажби или да създадете календар за съдържанието си, ClickUp е вашето решение. Създадена за бизнеса в различни индустрии, тази мощна платформа обединява екипите с различни вградени инструменти за сътрудничество, над 15 гъвкави изгледа, повече от 1000 интеграции и обширна библиотека с шаблони.

С други думи: ClickUp има всичко необходимо, за да стартирате успешна B2B кампания.

Най-добри функции

ClickUp Docs ви позволява да сътрудничите с екипа си по маркетинговия план, скриптовете за продажби, стиловия наръчник, указанията за комуникация и всички други писмени документи.

Таблото на ClickUp ви показва ключовите показатели с един поглед, така че можете да следите конверсионните проценти на последната си кампания, жизнената стойност на клиентите във вашата CRM система или други KPI.

ClickUp Automations прави работата ви по-ефективна, като автоматично се занимава с рутинните задачи, като разпределяне на задачи, актуализиране на статуса на клиентите и реорганизиране на данните.

ClickUp AI е специално създаден за конкретни роли във вашата организация. Той може да помогне на вашия екип да пише, редактира и форматира съдържание, да генерира идеи за кампании, да кръщава нови продукти и много други.

Ограничения

Тъй като ClickUp има толкова много функции, за новите потребители може да е необходимо известно време, за да се научат да го използват.

Някои от функциите на уеб приложението все още не са достъпни в мобилното приложение.

Цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (8705+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3795+ отзива)

2. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е като шест B2B маркетингови софтуерни инструмента, обединени в едно. По същество това е маркетингов софтуерен бурито. ?

HubSpot е CRM платформа с различни „хъбове“ за вашите екипи по маркетинг, продажби, обслужване на клиенти, съдържание, операции и електронна търговия. Като съберете всичките си екипи на една платформа, ще ви бъде по-лесно да поддържате връзка с клиентите в подходящия момент и да предотвратите изолираната работа на екипите. Всички имат достъп до една и съща информация, което улеснява създаването на последователен план за комуникация във всички точки на контакт с клиентите – защото комуникацията е ключова. ?️

Най-добри функции

Инструментите за генериране на лийдове на уебсайта ви позволяват да чатите с посетителите на уебсайта си или да събирате тяхната контактна информация.

Вградените инструменти за автоматизация на маркетинга ви помагат да изпълните маркетинговия си план по-ефективно.

Инструментите за отчитане ви позволяват да следите успеха на вашите кампании.

Ограничения

Няколко потребители се оплакват, че някои от най-добрите функции на HubSpot са достъпни само с по-скъпите планове.

Някои потребители смятат, че създаването на персонализирани отчети и събирането на необходимите данни може да бъде предизвикателство.

Цени

Само за Marketing Hub:

Безплатен план

Стартово ниво: 18 долара на месец

Професионална версия: 800 долара на месец

CRM пакет от всички инструменти:

Безплатен план

Стартово ниво: 20 долара на месец

Професионална версия: 1600 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (10 105+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5650 отзива)

3. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

Тази платформа за автоматизация на B2B маркетинга разполага с инструменти за вашите екипи по маркетинг, продажби и електронна търговия. С автоматизацията можете да персонализирате комуникацията си, да отговаряте по-бързо и да изпращате потенциални клиенти на подходящите членове на екипа.

Този софтуер за автоматизация на маркетинга ще оптимизира вашия маркетингов работен процес и ще направи вашите екипи по-продуктивни. Така ще можете да работите по-умно, а не по-усилено, и все пак да имате време за почивка. ?

Най-добри функции

Автоматизацията на имейлите ви позволява да създадете серия от приветствени съобщения или да използвате сегментация, за да изпращате персонализирани съобщения за проследяване и комуникация при изоставяне на количката.

Резултатите от контактите ви помагат да проследявате ангажираността на клиентите, така че вашият екип по продажбите да може да предприеме последващи действия в подходящия момент.

Интеграциите със Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp и други правят автоматизацията възможна в целия ви работен процес.

Ограничения

Няколко потребители споделят, че този софтуер изисква време за усвояване, отчасти защото формулировките на платформата не са интуитивни.

Някои потребители съобщават, че екипът за обслужване на клиенти на ActiveCampaign отговаря на запитвания след няколко дни.

Цени

Само маркетингови инструменти:

Плюс: 49 долара на месец

Професионална версия: 149 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Само инструменти за продажби:

Плюс: 19 долара на месец за потребител

Професионална версия: 49 долара на месец за потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Пакет за маркетинг и продажби:

Плюс: 93 долара на месец

Професионална версия: 386 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 10 350 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2250 отзива)

4. Leadfeeder

чрез Leadfeeder

Leadfeeder вече е собственост на Dealfront, софтуерен доставчик, който предлага няколко инструмента за продажби и генериране на потенциални клиенти. Но Leadfeeder е най-бляскавият инструмент в кутията с инструменти. ?

Тази програма ви предоставя висококачествени потенциални клиенти, като идентифицира посетителите на вашия уебсайт и компаниите, за които работят (дори ако техните служители работят дистанционно). Така можете да видите кои компании вече проявяват интерес към вашия продукт, а вашият екип по продажбите може да ги проследи.

Най-добри функции

Идентифицирайте посетителите на вашия уебсайт и вижте точното им поведение, докато разглеждат сайта ви.

Използвайте сегментация, за да оценявате потенциалните клиенти въз основа на тяхното намерение за покупка и потенциална стойност.

Определете най-подходящото лице за контакт в компаниите, които посещават вашия сайт.

Ограничения

Някои потребители съобщават за грешки, когато Leadfeeder импортира данни в CRM системата им.

Други смятат, че екипът за обслужване на клиенти на Dealfront реагира бавно.

Цени

Безплатно

Платено: 139 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (765+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 120 отзива)

5. Ahrefs

чрез Ahrefs

Данните са сила. А когато става въпрос за вашата SEO стратегия, Ahrefs предоставя мощни данни. Този цялостен софтуер за SEO проучвания, анализи и одити ще ви даде възможност да вземате по-информирани решения относно вашата стратегия за съдържание. Той разполага с инструменти за намиране на нови възможности за съдържание, за технически подобрения на вашия сайт и дори за проследяване на най-популярните ключови думи на вашите конкуренти. ?

Най-добри функции

Таблото ви показва важни SEO показатели с един поглед, така че да можете да следите представянето на вашия сайт.

Site Explorer ви позволява да проследявате класирането на ключовите думи и обратните връзки на вашите конкуренти.

Ключовата дума explorer ви помага да планирате стратегията си за съдържание и да откриете нови възможности.

Ограничения

Отчетите за обратните връзки могат да се зареждат бавно и някои потребители се оплакват, че те не винаги съответстват на обратните връзки в Google Analytics.

Тъй като тази програма включва толкова много функции, може да бъде трудно да намерите нужната ви функция в потребителския интерфейс.

Цени

Lite: 99 $ на месец

Стандартен: 199 $ на месец

Разширено: 399 $ на месец

Enterprise: 999 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (485+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (525+ отзива)

6. Sprout Social

чрез Sprout Social

Ако социалните медии играят важна роля в вашите B2B маркетингови усилия, Sprout Social може да оптимизира създаването, публикуването и анализа на вашето съдържание.

Той разполага с вграден календар за съдържание и инструменти за сътрудничество и се интегрира с всички ваши канали в социалните медии – Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger и Google Business Messages – за лесно публикуване и планиране. Той дори разполага с инструменти за проследяване на социалните медии, така че когато става въпрос за вашата онлайн репутация, можете да бъдете напълно в течение. ?

Най-добри функции

Създайте своя план за съдържание с обща библиотека с ресурси, календар за съдържание, коментари и одобрения.

Оптимизирайте и публикувайте съдържание на няколко социални медийни платформи едновременно.

Използвайте вградените инструменти за автоматизация на маркетинга и персонализирани работни процеси, за да отговаряте и да се свързвате с клиентите по-бързо.

Ограничения

Някои потребители смятат, че функциите за автоматизация не са достатъчно персонализирани или специфични.

Други смятат, че инструментите за социално слушане не им позволяват да проследяват достатъчно споменавания, ключови думи или фрази.

Цени

Стандартен: 249 долара на месец

Професионална версия: 399 долара на месец

Разширено: 499 $ на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (2570+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (555+ отзива)

7. Google Analytics

чрез Google Analytics

Ако искате да разберете трафика на вашия уебсайт, имате нужда от Google Analytics. Можете да го настроите да следи данните за уебсайта, които са най-важни за вас – от растежа на органичния трафик до каналите, от които идват посетителите на уебсайта ви, и типовете клиенти, които го посещават най-често. Трафикът на вашия уебсайт не трябва да бъде загадка. ??

Най-добри функции

Персонализираният табло ви позволява да организирате, визуализирате и споделяте данните, които са най-важни за вас.

Данните в реално време ви показват пътя на клиентите на вашия сайт и откъде идва входящият трафик.

Информацията за аудиторията показва демографските данни, интересите, местоположението, поведението и жизнената стойност на вашите клиенти.

Ограничения

Много потребители споделят, че настройването на платформата за показване на желаните данни и анализи отнема много време.

Тъй като Google събира данни за потребителите, някои от тях са загрижени за въпросите, свързани с поверителността.

Цени

Безплатно

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 6180 отзива)

Capterra: 4,7/5 (7580+ отзива)

8. Google Search Console

чрез Google Search Console

Да бъдем реалисти: всички ние, които създаваме съдържание, оптимизирано за класиране в търсачките, всъщност работим за Google. Затова може да получим инструкциите си директно от шефа (т.е. ботовете на Google). ?

Google Search Console ви показва как да оптимизирате съдържанието си и обяснява проблемите, които пречат на сайта ви да се класира. Той ви предоставя безплатно информацията, от която се нуждаете, за да се появите на страниците с резултати от търсачките.

Най-добри функции

Следете органичния трафик и ефективността на сайта си

Изпратете картата на сайта си или отделни URL адреси, за да бъдат индексирани и да се класират по-бързо.

Вижте проблемите, които пречат на сайта ви да се класира

Ограничения

Липсват опции за персонализиране

Той не предоставя данни в реално време – повечето данни ще бъдат отпреди няколко дни.

Цени

Безплатно

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (215+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 165 рецензии)

9. Zoom

чрез Zoom

Освен ако не сте живели в пещера през последните три години (за което не бихме ви винили), вероятно сте чували за Zoom и сте го използвали. Това е една от най-добрите платформи за видеоконферентна връзка, която е разширена, за да включва по-добри ресурси за организиране на големи онлайн събития и уебинари. Тя ви позволява да се срещате лице в лице с клиенти от цял свят – без да се налага да ползвате частен самолет. ?️

Най-добри функции

Виртуалните срещи позволяват на вашия екип по продажбите и екипа за обслужване на клиенти да взаимодействат с клиенти, независимо къде се намират те по света.

Платформата за събития ви позволява да организирате виртуални конференции, обучения или търговски изложения като част от вашите инициативи за маркетинг на събития и ангажиране на клиенти.

Планиращият срещи улеснява каненето на клиенти и споделянето на линк за присъединяване.

Ограничения

Безплатният план автоматично ще прекрати срещата ви след 40 минути.

Платформата е имала проблеми със сигурността и поверителността в миналото, така че може да не е най-добрият избор за споделяне на чувствителна информация.

Цени

Основен: Безплатен

Pro: 149,90 долара

Бизнес: 199,90 долара

Business Plus: 250 долара

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (53 510+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 630 отзива)

10. BuzzSumo

чрез BuzzSumo

BuzzSumo е всеобхватно средство за оптимизация на търсачки, маркетинг на съдържание и управление на репутацията. Вашият екип за маркетинг на съдържание може да го използва, за да планира календара ви за съдържание и да привлече повече органичен трафик, а вашият PR екип може да го използва, за да управлява вашата онлайн репутация и да изгражда познаваемостта на марката. Можете дори да го използвате, за да проверите конкурентите си и да бъдете една крачка напред. ?

Най-добри функции

Инструментите за откриване и проучване ви помагат да намерите ключови думи и теми за SEO съдържание, а след това да видите най-популярните статии по тези теми.

Функциите за мониторинг ви позволяват да проследявате нови обратни връзки и да задавате сигнали за споменавания на марката и теми, които са важни за вас.

База данни с автори, творци и журналисти ви помага да се свържете с влиятелни лица, които имат интереси, свързани с предлагането на вашата марка.

Ограничения

Някои потребители смятат, че функциите за отчитане биха могли да бъдат по-интуитивни и лесни за използване.

Ако искате да използвате пълния потенциал на всички функции на програмата, ще трябва да преминете през стръмен процес на обучение.

Цени

Създаване на съдържание: 199 долара на месец

PR и комуникации: 299 долара на месец

Пакет: 499 долара на месец

Enterprise: 999 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 отзива)

11. Leadpages

чрез Leadpages

Създайте своя уебсайт с оглед на генерирането на потенциални клиенти, като използвате Leadpages. Тази платформа е идеален инструмент за създаване на уебсайтове за малки B2B фирми. Тя улеснява създаването на уебсайт без никакъв опит или познания по програмиране. Всяка страница е оптимизирана за продажби. Дори начинаещите ще го сметнат за лесно. ?

Най-добри функции

Стотици шаблони за уебсайтове, оптимизирани за оценяване на потенциални клиенти и конверсии

AI технологията ви помага да създавате текст и изображения за вашите уеб страници за минути.

Създателят на целеви страници ви помага да обясните предимствата на вашия продукт.

Ограничения

Потребителите съобщават за ограничени възможности за персонализиране

Някои потребители смятат, че вградените формуляри за потенциални клиенти не събират достатъчно информация за потенциалните клиенти.

Цени

Стандартен: 37 долара на месец

Pro: 74 долара на месец

Разширено: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 210 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 290 отзива)

12. Sumo

чрез Sumo

Знаете ли онези изскачащи прозорци, които се появяват на почти всеки уебсайт и ви молят да предоставите своя имейл адрес в замяна на нещо (код за отстъпка, електронна книга, безплатен образователен ресурс)? Вероятно са създадени с Sumo.

Това приложение ви позволява да добавите изскачащ прозорец за събиране на имейли към вашия сайт и да разширите списъка си с абонати с всеки посетител на сайта. Всичко, което трябва да направите, е да го настроите, да седнете, да се отпуснете и да изпратите имейли. ?

Най-добри функции

Появяващ се прозорец подканва посетителите на вашия уебсайт да споделят своя имейл адрес, за да можете да разширите списъка си с абонати.

Smart Bar ви позволява да вградите поле за събиране на имейли в горната или долната част на вашите уеб страници и публикации.

Плъгини за WordPress, Shopify и Google Tag Manager

Ограничения

Въпреки че това приложение предлага интеграция с много от най-популярните маркетингови инструменти, някои потребители се оплакват, че няма интеграция с по-нишови инструменти за имейл маркетинг.

Безплатната версия показва логото на Sumo във вашия прозорец.

Цени

Безплатно

Pro: 39 $ на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (65+ отзива)

13. Litmus

чрез Litmus

Този инструмент за имейл маркетинг ви води от идеята до реализацията. ? ?

Можете да използвате Litmus, за да създавате имейли, да си сътрудничите с екипа си, да получавате одобрение, да тествате, персонализирате, изпращате и анализирате имейл кампаниите си от едно място. Имейл маркетинга все още е един от най-рентабилните начини за реклама на B2B бизнеса, а този инструмент може да ви помогне да го направите правилно.

Най-добри функции

Създайте библиотека с вашите текущи ресурси за имейл маркетинг, като изображения, графики, бутони и лога.

Създавайте и персонализирайте имейл кампании с актуално имейл съдържание и препоръки, базирани на изкуствен интелект.

Тествайте за доставяемост, за да избегнете попадане в папките за спам.

Ограничения

Някои потребители съобщават, че изображенията и предварителните прегледи на имейли се зареждат бавно.

Има ограничени възможности за персонализиране на оформлението на таблото ви.

Цени

Базов пакет: 99 $ на месец

Плюс: 199 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 3,6/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

14. Moz

чрез Moz

Когато сте готови да увеличите органичния трафик на уебсайта си, този SEO инструмент ви поставя на шофьорското място. ?️

Подобно на Ahrefs или Semrush, Moz е програма за оптимизация на търсачки, която ви помага да планирате вашата B2B стратегия за съдържание и да привлечете повече посетители на уебсайта. Можете да анализирате ефективността на класирането на вашия сайт, да се сравните с конкурентите си и да откриете начини да подобрите уебсайта си или да разширите съдържанието му.

Най-добри функции

Инструментът за проучване на ключови думи ви помага да откриете възможности за създаване на полезно B2B съдържание.

Инструментът за оптимизация на съдържанието ви показва как да подобрите SEO на страницата си, за да постигнете по-високо класиране на целевите си страници или блогове.

Инструментът за проучване на линкове проследява качеството и количеството на обратните линкове към вашия уебсайт.

Ограничения

Няколко потребители се оплакват, че дизайнът не е толкова удобен за ползване, колкото при подобни инструменти.

Други намират усъвършенстваните аналитични инструменти за трудни за усвояване.

Цени

Стандартен: 99 $ на месец

Medium: 179 долара на месец

Голям: 299 $ на месец

Премиум: 599 $ на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,4/5 (385+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 340 отзива)

15. Google Attribution

чрез Google Attribution

Къде са ранните потребители?! Защото това приложение на Google е все още в начален стадий. ?

Google Attribution все още е в бета тестове, но можете да го изпробвате безплатно, което го прави един от най-рентабилните маркетингови инструменти за B2B компании. Той използва алгоритмите за машинно обучение на Google, за да отдава точно заслугите за кликовете върху реклами, които водят до конверсии, което може да ви помогне да вземете по-добри решения относно разпределението на ресурсите в бюджета си за платена реклама.

Най-добри функции

Той е безплатен, докато повечето софтуери за B2B маркетинг не са.

Той ви помага да разберете кои платени рекламни канали имат най-добрата конверсия.

Той ви позволява да анализирате потенциалното въздействие от преразпределянето на бюджета ви между различни платени канали.

Ограничения

Някои потребители срещат затруднения при конфигурирането на данни и изготвянето на подробни отчети.

Други се оплакват, че можете да добавите само ограничен брой потребители, така че това приложение може да не е подходящо за по-големи екипи.

Цени

Безплатно

Оценки и рецензии

G2: 4/5 (15+ отзива)

Capterra: Н/Д

16. Hootsuite

чрез Hootsuite

Hootsuite е едно от най-големите имена в управлението на социални медии. А функциите му ще направят управлението на вашите кампании в социалните медии истинско удоволствие! ?

Можете да планирате, да програмирате и да публикувате, както и да следите платени реклами, коментари, разговори и показатели за ефективност от приложението. Така че, независимо в колко социални медии публикувате, ще имате всичко на едно място.

Най-добри функции

Планирайте календара си за съдържание в социалните медии и публикувайте постове във всичките си канали от едно място.

Вижте всичките си известия от социалните медии в една пощенска кутия

Използвайте интеграции с всички основни социални медийни платформи, както и с популярни маркетингови инструменти като Mailchimp, HubSpot, Dropbox и Canva.

Ограничения

Таговете, споменаванията и други функции не са достъпни в Hootsuite за всеки канал в социалните медии, което означава, че може да се наложи да редактирате публикациите след публикуването им.

Някои потребители съобщават за проблеми с вградените в програмата AI инструменти за писане.

Цени

Професионална версия: 99 долара на месец

Екип: 249 долара на месец

Бизнес: 739 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (4040+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3475+ отзива)

17. Споменете

чрез Mention

Ако някога сте имали чувството, че търсенето на коментари в социалните медии, които са свързани с вашата марка, е като търсене на игла в купа сено, тогава се нуждаете от Mention. Те ще ви помогнат да намерите всяка игла във всяка онлайн купа сено. ?

Mention извършва социално прослушване, което означава, че следи милиарди онлайн източници, за да намери споменавания на вашата марка или ключови думи, свързани с нея, което ви улеснява да се включите в разговора.

Най-добри функции

Получавайте известия за споменавания на марката, ключови думи, теми от бранша или конкретни публикации.

Вижте данни за вашата аудитория, вашата марка, конкурентите ви или теми, свързани с вашия бранш.

Публикувайте във всичките си канали за маркетинг в социалните медии от едно място.

Ограничения

Някои потребители споделят, че е лесно да пропуснете споменавания, ако не сте достатъчно внимателни при настройването на вашите известия.

Други твърдят, че програмата често пропуска споменавания, които включват съкращения или се намират на по-нишови уебсайтове.

Цени

Solo: 41 долара на месец

Pro: 83 долара на месец

Pro Plus: 149 долара на месец

Компания: Индивидуални цени

Оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (435+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 280 отзива)

18. Kissmetrics

чрез Kissmetrics

Маркетингът се отнася до хората, както и Kissmetrics. ?

Тази платформа проследява посетителите на вашия уебсайт и потребителите на приложението, за да ви помогне да видите кои страници посещават, какво съдържание четат и какви продукти купуват. Да, можете да използвате Kissmetrics, за да видите мащабни данни за вашия уебсайт, като например кои страници имат най-висок процент на конверсия, но можете да го използвате и за да видите индивидуалното пътуване на клиента от първия момент, в който той посещава вашия уебсайт.

Най-добри функции

Персонализираният табло ви позволява да проследявате данните, които са важни за вас, от ежедневния ви коефициент на разговори до коефициента на ефективност на различни маркетингови канали.

Докладите за A/B тестове ви позволяват да тествате нови целеви страници или функции на приложения, за да се фокусирате върху най-успешното съдържание.

Информацията за продуктите ви показва кои функции и планове вашите клиенти използват най-често.

Ограничения

Зареждането на подробни отчети с данни може да отнеме много време.

Ограничени интеграции с други маркетингови инструменти

Цени

Плащане по фактура: 0,0025 $ за събитие

Silver: 199 $ на месец

Gold: 499 $ на месец

Платина: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (165+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (15+ отзива)

19. Метаданни

чрез Metadata

Ако вашият маркетинг екип понякога се затруднява да достигне до правилната целева аудитория, пригответе се да уцелите десетката. ?

Metadata използва подход с двойна фуния, за да ви помогне да проследявате и оптимизирате вашите маркетингови кампании (фуния едно) и вашите маркетингови усилия, базирани на акаунти (фуния две). Можете да стартирате и управлявате вашите маркетингови кампании в социалните медии и рекламни кампании на базата на цена на клик от приложението и да използвате таргетиране на аудитория, за да сте сигурни, че достигате до правилните хора на всяка платформа – от Instagram до Google Ads.

Най-добри функции

Създайте профили на целевата аудитория, използвайки повече от 10 различни източника на данни, включително вашия CRM инструмент, данни за намеренията или демографски, фирмени и технологични данни.

Използвайте библиотека с ресурси за кампании, за да стартирате бързо вашите дигитални маркетингови кампании на различни платформи.

Стартирайте и проследявайте резултатите от експерименти с кампании, за да тествате нови аудитории, съобщения или маркетингови стратегии.

Ограничения

Ограничени интеграции с по-нови и по-нишови маркетингови инструменти (освен CRM и рекламни канали) и липса на отворен API.

Някои потребители споделят, че процесът на развитие на аудиторията отнема много време.

Цени

Metadata Demand Hub: 60 000 долара годишно

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (25+ отзива)

20. Owler

чрез Owler

Owler е инструмент за задълбочено проучване за екипите по продажбите. Можете да го използвате, за да получите допълнителна информация за клиенти, които вече са в SaaS CRM системата ви, или да откриете нови клиенти, които отговарят на профила на идеалния ви клиент. Тази програма ще ви помогне да откриете цялата необходима информация за потенциалните клиенти, преди да започнете да ги търсите. ?️

Най-добри функции

База данни с над 15 милиона компании, които можете да филтрирате и сортирате по бизнес характеристики.

Информация за финансирането, придобиването, новини, инвестициите, промените в ръководството и др. на дадена компания.

Интеграции с Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams и ChatGPT

Ограничения

Ограничена информация за нишови и малки предприятия

Безплатният план ви позволява да следите само 5 компании, което не е достатъчно за повечето екипи по продажбите.

Цени

Общност: Безплатно завинаги

Pro: 35 долара на месец

Макс: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (445+ отзива)

Capterra: 4/5 (3+ рецензии)

Пренесете B2B маркетинга си на следващото ниво с ClickUp

Подходящият софтуер за B2B маркетинг не само ще ви помогне да се свържете с нови клиенти, но и ще ви помогне да управлявате по-добре взаимоотношенията си с настоящите клиенти. Така можете да изградите трайна лоялност и да увеличите продажбите си през целия жизнен цикъл на клиентите.

Освен това, добрият софтуер улеснява живота на вашия екип, като го освобождава от натоварената работа. Резултатът е по-щастливи клиенти, по-щастлив екип и по-щастлив свят. ?

А ако искате B2B маркетингов инструмент, който да не натоварва бюджета ви, опитайте ClickUp. Той може да замести множество маркетингови инструменти и можете да започнете да го използвате още днес безплатно.