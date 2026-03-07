كيفية إنشاء أداة تتبع لإدارة المقاولين في جداول بيانات Google

أنت على وشك تعيين مقاول جديد، وتوقف لأنك لا تتذكر كيف تعاملت مع الخمسة السابقين. من أرسل العقد؟ من لا يزال ينتظر الدفع؟

لذا، تفعل ما يفعله معظم الناس. تفتح Google Sheets، وتنسخ ملفًا قديمًا، وتعيد تسميته "المقاولون – النسخة النهائية 3"، وتقول لنفسك إنك ستنظفه لاحقًا.

هذا هو بالضبط الوقت الذي يثبت فيه متتبع المقاولين البسيط جدواه. أنت بحاجة إلى جدول واضح وموثوق يوضح مع من تعمل، وما هي مسؤولياتهم، ووضع الأمور.

توضح لك هذه المدونة كيفية إنشاء أداة تتبع مقاولين وظيفية في جداول بيانات Google تظل منظمة. سنستكشف أيضًا ما يجب فعله عندما تتجاوزها وتحتاج إلى نظام يتناسب مع فريقك.

ما هو متتبع إدارة المقاولين؟

أداة تتبع إدارة المقاولين هي أداة أو مصدر وحيد للمعلومات المستخدمة لتنظيم ومراقبة جميع المعلومات المتعلقة بالمقاولين في مكان واحد. وعادةً ما تتضمن تفاصيل الاتصال وشروط العقد وجداول الدفع ومهام المشروع وسجلات الأداء.

بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات العشوائية أو الملاحظات اللاصقة للعثور على نموذج W-9 أو تأكيد شروط الدفع، يمكن للفرق استخدام أداة تتبع إدارة المقاولين كمصدر وحيد للمعلومات الدقيقة عن كل علاقة مع المقاولين.

غالبًا ما تستخدم فرق العمليات وأقسام الموارد البشرية ومديرو المشاريع وأصحاب الأعمال الصغيرة هذه الأدوات لتتبع المقاولين وإدارة المقاولين المستقلين والموردين الخارجيين بشكل أكثر كفاءة. تساعد أداة التتبع جيدة التنظيم على منع التأخر في السداد وتجديد العقود الفائتة وثغرات الامتثال، مع تسهيل الحفاظ على دقة معلومات المقاولين وإمكانية الوصول إليها وتحديثها.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ — حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

هل يمكنك تتبع المقاولين في جداول بيانات Google؟

أنت بحاجة إلى أداة تتبع الآن، وجداول بيانات Google متاحة مجانًا ومألوفة، لذا تبدأ في استخدامها. ولكن سرعان ما تجد نفسك تتحقق يدويًا من المواعيد النهائية وتقلق بشأن من يمكنه رؤية بيانات الدفع الحساسة.

إذن، هل يمكنك تتبع المقاولين في جداول بيانات Google؟ نعم، وهي نقطة انطلاق رائعة، خاصة للفرق التي تدير عددًا صغيرًا من المقاولين. جداول البيانات مجانية ويمكن الوصول إليها على الفور ومرنة بما يكفي للتخصيص، وتوفر ميزات مفيدة يمكنك البدء بها:

التحقق من صحة البيانات: أنشئ قوائم منسدلة لإدخال البيانات بشكل متسق أنشئ قوائم منسدلة لإدخال البيانات بشكل متسق

التنسيق الشرطي: استخدم الترميز اللوني لإشارات الحالة المرئية استخدم الترميز اللوني لإشارات الحالة المرئية

الصيغ الأساسية: أتمتة الحسابات البسيطة

سجل الإصدارات: اطلع على من قام بالتغييرات ومتى تم إجراؤها

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قائمة مراجعة للامتثال حتى لا تضطر إلى البحث في وقت الضرائب أو التعيين. بمجرد إلقاء نظرة سريعة، ستعرف من الذي ينقصه عقد أو نموذج ضريبي أو اتفاقية عدم إفشاء أو تفاصيل الدفع قبل أن يصبح ذلك مشكلة.

المكونات الرئيسية لأداة تتبع المقاولين الفعالة

لقد بدأت في إنشاء جدول، ولكنه مجرد قائمة بأسماء وعناوين بريد إلكتروني لا تتبع أي شيء مهم، لذا لا تزال تفوتك المواعيد النهائية والمدفوعات.

لكي يكون متتبعك فعالًا حقًا، فإنه يحتاج إلى فئات بيانات محددة. دعنا نلقي نظرة على بعض المكونات التي تضمن عدم تفويت أي شيء وتمنحك صورة كاملة عن علاقتك بكل مقاول في لمحة. ⚒️

هذا هو أساس أداة التتبع الخاصة بك. تحتاج إلى مكان لتسجيل الأساسيات: اسم المقاول والشركة (إن أمكن) والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان. من الحكمة أيضًا تضمين رقم التعريف الضريبي أو حالة W-9 للامتثال.

يوصى بإنشاء معرف فريد للمقاول لكل شخص. هذا المعرف البسيط يسهل الرجوع إليهم عبر علامات تبويب أو مستندات مختلفة دون أي لبس.

استكشف أدوات إنشاء جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي:

يعد تتبع تواريخ بدء العقود وتواريخ انتهائها وشروط التجديد أمرًا بالغ الأهمية لإدارة المخاطر. يمكن أن يؤدي انتهاء صلاحية العقد إلى تعرضك لمخاطر قانونية، في حين أن عدم التجديد يمكن أن يعطل المشروع في منتصف سير العمل.

يجب أن يتضمن متتبعك نوع العقد (محدد المدة أو مستمر أو قائم على مشروع). أضف ارتباطًا تشعبيًا إلى مستند العقد الفعلي المخزن في محرك الأقراص الخاص بك. يمنحك هذا وصولاً فوريًا إلى نموذج أو اتفاقية نطاق العمل الكامل دون الحاجة إلى البحث في المجلدات.

⚡ أرشيف القوالب: استخدم قالب نطاق العمل من ClickUp لتحديد المخرجات والجدول الزمني وشروط الدفع مسبقًا بوضوح، بحيث تقل المراسلات المتبادلة بمجرد بدء العمل.

احصل على نموذج مجاني حدد نطاق العمل والجدول الزمني وشروط الدفع والنتائج المتوقعة لمشروعك باستخدام نموذج عقد العمل من ClickUp.

جداول الدفع وتتبع الفواتير

يجب أن يعرض أداة التتبع الخاصة بك بوضوح شروط اتفاقية الدفع مثل Net 15 أو Net 30، وسعر الساعة للمقاول أو رسوم المشروع، والتواريخ المهمة. يجب عليك تسجيل تواريخ تقديم الفواتير وتواريخ استحقاق الدفع وحالات الدفع.

معلق: تم استلام الفاتورة ولكن لم يتم دفعها بعد

مدفوع: تم إرسال الدفعة

متأخر: تجاوز تاريخ استحقاق الدفع

تمنع هذه الرؤية التأخر في السداد الذي قد يضر بعلاقاتك مع المقاولين. كما أنها تمنح فريقك المالي رؤية واضحة لتخطيط التدفق النقدي.

نتائج المشروع والمراحل المهمة

لربط أداة التتبع الخاصة بك بالعمل الفعلي، تحتاج إلى تسجيل مخرجات المشروع لكل مقاول. قم بتضمين اسم المشروع ووصف موجز للمخرجات وتاريخ استحقاقها وحالة إتمامها.

بالنسبة للعقود القائمة على المراحل، قم بإدراج كل مرحلة ومحفز الدفع المرتبط بها. هذا يسهل معرفة من المسؤول عن ماذا وما إذا كانوا على المسار الصحيح للوفاء بمواعيدهم النهائية.

🧠 حقيقة ممتعة: تضمن قانون حمورابي (حوالي 1754 قبل الميلاد) قواعد مفصلة للبناة وشروط الدفع والعقوبات والمسؤولية. إذا انهار منزل، كان الباني مسؤولاً عن ذلك.

يجب أن يسجل جهاز التتبع أيضًا مدى جودة أداء المقاول. لا يجب أن يكون هذا الأمر معقدًا.

أضف الحالة الحالية للمقاول (نشط، معلق، أو غير منتسب). أضف أعمدة لمقاييس الأداء البسيطة مثل تقييمات الجودة أو معدلات التسليم في الوقت المحدد. غالبًا ما يكفي مقياس تقييم أساسي من 1 إلى 5 وحقل ملاحظات لتعليقات مدير المشروع؛ فهذه البيانات التاريخية لا تقدر بثمن لاتخاذ قرارات التوظيف المستقبلية.

كيفية إنشاء أداة تتبع المقاولين في جداول بيانات Google

أنت تعرف ما الذي تريد تتبعه، لكنك لست خبيرًا في جداول البيانات. كيف يمكنك إنشاء هذا الشيء بحيث يعمل بالفعل؟ إذا قضيت ساعات في محاولة فهم الصيغ، فقد تنشئ شيئًا معقدًا لدرجة أن فريقك لن يستخدمه.

دعنا نستعرض كيفية إنشاء أداة تتبع المقاولين الوظيفية من البداية. كل خطوة تبني على الخطوة السابقة، مما يمنحك نموذجًا فعالًا لإدارة المشاريع في جداول بيانات Google يمكنك تخصيصه. 💁

الخطوة رقم 1: قم بإعداد هيكل جدول البيانات الخاص بك

أولاً، أنشئ جدول Google جديدًا وأعطه اسمًا واضحًا مثل "متتبع إدارة المقاولين". نظمه في محرك أقراص مشترك حتى يتمكن فريقك من الوصول إليه.

أنشئ علامات تبويب لمعلومات مختلفة وقم بتجميد الصف الأول لوضوح أكبر في Google Sheet

بعد ذلك، قم بإعداد علامات تبويب منفصلة لأنواع مختلفة من المعلومات. هذا يمنع متتبعك من أن يصبح ورقة ضخمة ومربكة.

المقاولون: ستكون هذه قاعدة البيانات الرئيسية لجميع معلومات المقاولين.

المدفوعات: هذه علامة التبويب مخصصة لتتبع الفواتير وحالات الدفع.

المشاريع: علامة تبويب اختيارية لتتبع المخرجات المحددة إذا كنت تدير عدة مشاريع في وقت واحد.

في كل علامة تبويب، قم بتجميد صف العناوين بالانتقال إلى عرض > تجميد الأجزاء > صف واحد. هذا يحافظ على رؤية عناوين الأعمدة أثناء التمرير، وهو أمر مفيد للغاية.

🔍 هل تعلم؟ عندما ظهرت المحاسبة المزدوجة في إيطاليا في القرن الخامس عشر، أصبح من الممكن تتبع من تم الدفع له، وماذا، ومتى. كان هذا إنجازًا رائعًا سمح بإبرام عقود طويلة الأجل عبر عدة مشاريع بدلاً من العمل لمرة واحدة.

الخطوة رقم 2: أضف الحقول الأساسية للمقاولين

الآن، في علامة التبويب "المقاولون"، أنشئ أعمدة لحقول البيانات الأساسية التي تناولناها سابقًا. وتشمل هذه الحقول ما يلي:

معرف المقاول

الاسم

الشركة

البريد الإلكتروني

الهاتف

تاريخ بدء العقد

تاريخ انتهاء العقد

الحالة

للحفاظ على نظافة واتساق بياناتك، استخدم التحقق من صحة البيانات. يتيح لك ذلك إنشاء قوائم منسدلة لأعمدة محددة.

أضف معاييرك إلى عمود الحالة في Google Sheet

حدد عمودًا، وانتقل إلى البيانات > التحقق من صحة البيانات، وأضف معاييرك. بالنسبة لعمود "الحالة"، يمكنك إضافة خيارات مثل "نشط" و"معلق" و"غير نشط". بالنسبة لـ "شروط الدفع"، يمكنك إضافة "صافي 15" و"صافي 30" و"عند الاستلام". تمنع هذه الخطوة البسيطة الأخطاء المطبعية وتضمن استخدام الجميع للمصطلحات نفسها.

الخطوة رقم 3: إنشاء نظام لتتبع المدفوعات والمواعيد النهائية

انتقل إلى علامة التبويب "المدفوعات" وأضف أعمدة لـ:

رقم الفاتورة

تاريخ الفاتورة

المبلغ

تاريخ الاستحقاق

حالة الدفع

تاريخ الدفع

نظم علامة تبويب الدفع الخاصة بك باستخدام أعمدة مختلفة في Google Sheet

استخدم معرف المقاول الفريد الذي أنشأته لربط كل دفعة بالشخص الصحيح في علامة التبويب الرئيسية "المقاولون".

لتتبع المواعيد النهائية، ارجع إلى علامة التبويب "المقاولون". أضف أعمدة للتواريخ المهمة مثل "تاريخ تجديد العقد". يمكنك بعد ذلك فرز هذا العمود لمعرفة العقود التي سيتم تجديدها قريبًا.

🧠 حقيقة ممتعة: كان VisiCalc قويًا للغاية في إعداد الميزانيات ومسك الدفاتر لدرجة أنه لم يغير سير العمل المالي فحسب، بل ساعد أيضًا في بيع أجهزة كمبيوتر Apple II الأولى. اشترت العديد من الشركات الأجهزة فقط حتى تتمكن من تشغيل VisiCalc واختبار سيناريوهات "ماذا لو" على الفور بدلاً من إعادة كتابة دفاتر الحسابات يدويًا.

الخطوة رقم 4: أضف صيغًا للحسابات التلقائية

الصيغ هي ما يجعل جدول البيانات الخاص بك ذكيًا ويوفر عليك العمل اليدوي. إليك بعض الصيغ المفيدة التي يمكنك إضافتها:

الأيام المتبقية حتى انتهاء العقد: =DATEDIF(TODAY(), [End Date], ‘D’)

علامة للمدفوعات المتأخرة: =IF(AND([حالة الدفع]=’معلقة’، [تاريخ الاستحقاق]<TODAY())، ‘متأخرة’، ”)

المبلغ الإجمالي المدفوع للمقاول: =SUMIF([نطاق معرف المقاول]، [معرف هذا المقاول]، [نطاق المبلغ])

ما عليك سوى استبدال النص الموجود بين الأقواس بنطاقات الخلايا الفعلية. اجعل الصيغ بسيطة، خاصة في المستندات المشتركة، لأن الصيغ المعقدة أكثر عرضة للخطأ العرضي.

الخطوة 5: تطبيق التنسيق الشرطي للإشارات المرئية

يستخدم التنسيق الشرطي الألوان لإبراز المعلومات المهمة. يمكنك إعداد قواعد لتظليل الخلايا تلقائيًا بناءً على محتواها.

أضف تنسيقًا شرطيًا إلى Google Sheet الخاص بك حتى تبرز الإشارات المرئية

تظليل باللون الأحمر: استخدمه للعقود التي تنتهي صلاحيتها في غضون 30 يومًا

تظليل أصفر: ينطبق على المدفوعات المستحقة خلال الأسبوع المقبل

نص أحمر: اجعل المدفوعات المتأخرة تبرز على الفور

لإعداد هذا، حدد الخلايا التي تريد تنسيقها، ثم انتقل إلى تنسيق > تنسيق شرطي. تعمل هذه الطبقة المرئية على تحويل جدار البيانات الخاص بك إلى لوحة معلومات قابلة للتنفيذ حيث يسهل اكتشاف المشكلات.

📘 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء أداة تتبع مدفوعات العملاء

قيود جداول بيانات Google لإدارة المقاولين

جداول بيانات Google الخاصة بك تعمل، ولكنها أصبحت هشة. لقد أصبحت بطيئة، وقام شخص ما بتعطيل صيغة مرة أخرى، وأنت قلق باستمرار من أن يرى فريق الشؤون المالية عن طريق الخطأ معدلات رواتب الجميع.

هذه هي النقطة التي يدرك فيها العديد من الفرق أنهم وصلوا إلى الحد الأقصى في استخدام جداول البيانات. فيما يلي القيود الشائعة التي ستواجهها:

لا توجد تذكيرات مدمجة: عليك التحقق يدويًا من المواعيد النهائية أو إعداد تنبيهات منفصلة في التقويم لأن البرنامج يفتقر إلى أدوات عليك التحقق يدويًا من المواعيد النهائية أو إعداد تنبيهات منفصلة في التقويم لأن البرنامج يفتقر إلى أدوات أتمتة سير العمل.

ضوابط وصول محدودة: لا يمكنك إخفاء المعلومات الحساسة مثل معدلات الأجور بسهولة عن أشخاص معينين دون إنشاء جداول منفصلة تمامًا وغير متصلة ببعضها البعض.

هشاشة الصيغة: يمكن أن يؤدي حذف عرضي أو تعديل غير صحيح إلى تعطيل الحسابات في المتتبع بأكمله، مما يجعل بياناتك غير موثوقة.

لا يوجد سجل تدقيق واضح: من الصعب معرفة من قام بالتغيير وماذا تم تغييره ومتى، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للامتثال والمساءلة.

التحديثات اليدوية فقط: جهاز التتبع الخاص بك عبارة عن مخزن بيانات. أنت عالق في نسخ ولصق المعلومات من أدوات أخرى، وهو ما يؤدي إلى حدوث أخطاء وإضاعة الوقت.

مشكلات قابلية التوسع: كلما أضفت المزيد من المقاولين والمزيد من البيانات، ستتباطأ سرعة الجدول، وستصبح إدارة العلاقات بين علامات التبويب المتعددة كابوسًا.

🔍 هل تعلم؟ " أنظمة الظل " تسبق أجهزة الكمبيوتر بقرون. غالبًا ما كان الموظفون والمحاسبون ومديرو المواقع يحتفظون بدفاتر ملاحظات خاصة إلى جانب السجلات الرسمية لأن الأنظمة الرسمية كانت بطيئة أو صارمة للغاية.

كيف يبسط ClickUp تتبع المقاولين

تعيقك قيود جداول البيانات الخاصة بك. أنت بحاجة إلى نظام يقوم بأتمتة التذكيرات وحماية البيانات الحساسة وربط إدارة المقاولين بالعمل الفعلي للمشروع دون إنشاء المزيد من الأدوات.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تجمع تتبع المقاولين في نفس المكان الذي يتم فيه العمل فعليًا. يمكنك إدارة العقود والمهام والجداول الزمنية والمدفوعات والموافقات في نظام واحد للتخلص من توسع نطاق العمل.

دعنا نفهم كيف. ✨

تصور عملك بالطريقة التي تريدها

إذا كانت جداول بيانات Google تؤدي المهمة اليوم، فذلك عادةً لأنها تتيح لك عرض بيانات المقاولين بالطريقة التي تريدها تمامًا: صفوف وأعمدة وفلاتر وتعديلات سريعة.

تصور مهام ClickUp الخاصة بك كصفوف وحقول كأعمدة في عرض جدول ClickUp

يتيح لك ClickUp الاطلاع على نفس بيانات المقاولين بعدة طرق باستخدام ClickUp Views. لتتبع المقاولين، يمكنك استخدام:

عرض جدول ClickUp، حيث تظهر مهام ClickUp كصفوف، وتظهر الحقول مثل اسم المقاول والسعر والحالة وتاريخ الاستحقاق والساعات كأعمدة. يمكنك فرز الأعمدة وتصفيتها وإخفاؤها وحفظ العروض لإعادة استخدامها.

عرض قائمة ClickUp ، وهو مفيد عندما تريد تجميع العمل حسب المقاول أو المشروع أو الحالة، بدلاً من مسح شبكة مسطحة

💡 نصيحة احترافية: استخدم عناصر التحكم في الأذونات التفصيلية المدمجة في ClickUp لضمان أن المعلومات الحساسة لا تكون مرئية إلا للأشخاص المناسبين.

مركزية قاعدة بيانات المقاولين

توقف عن محاولة إدخال بياناتك في أعمدة جداول البيانات العامة. حافظ على اتساق ونظافة معلومات المقاولين باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp، والتي تتيح لك إنشاء قاعدة بيانات قوية ومنظمة.

حدد حقول ClickUp المخصصة بناءً على طريقة عملك الفعلية

تم تصميم هذه الحقول لأنواع بيانات محددة، مما يضمن أن تكون معلوماتك متسقة ونظيفة دائمًا:

الحقول المنسدلة: لتتبع حالة المقاول أو نوعه

حقول التاريخ: لتواريخ بدء العقد وانتهائه

حقول العملة: لتتبع الأسعار والمدفوعات

حقول النص: للملاحظات وتعليقات الأداء

تظل هذه الحقول متسقة عبر المهام والعروض والتقارير، مما يعني أنك نجحت في تجنب الكتابة فوق البيانات عن طريق الخطأ أو الصيغ المعطلة.

حسّن جداولك الزمنية

بمجرد أن يتم تسجيل عمل المقاول في ClickUp (المهام والحقول وتواريخ الاستحقاق والوقت المسجل)، يمكن أن يساعدك ClickUp Brain على فهمه دون الحاجة إلى مسح الصفوف أو الفلاتر يدويًا.

يساعدك هذا البرنامج في تلخيص حالة المشروع، وصياغة الخطط أو أوصاف المهام، والعثور على المعلومات المخبأة في مكان ما عبر مساحة العمل والأدوات المتصلة، وكشف العوائق الرئيسية.

اطرح أسئلة على ClickUp Brain تتعلق بمساحة عملك حتى تتمكن من تحسين التخطيط

بدلاً من فتح عروض متعددة، ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي السياقي ما يلي:

"لخص جميع مهام المقاولين المتأخرة أو المعرضة للخطر هذا الأسبوع."

"ما هي المقاولين الذين لديهم أعلى حجم عمل خلال الأيام العشرة القادمة؟"

"أعطني تحديثًا سريعًا عن حالة جميع مهام المقاولين النشطة وعن المشروع X"

"حدد المهام التي يقترب فيها الوقت المتتبع من الساعات المقدرة أو يتجاوزها"

🚀 ميزة ClickUp: اربط أدوات الطرف الثالث والمهام والملفات والسياق في مكان واحد باستخدام ClickUp Brain MAX، رفيقك المستقل في مجال الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب.

احصل على مركز مركزي للبحث والرؤى والأتمتة والأوامر الصوتية مع ClickUp Brain MAX

يساعدك من خلال تقديم:

بحث موحد عبر جميع أعمالك، بما في ذلك التطبيقات المتصلة مثل Google Drive و GitHub و SharePoint وحتى الويب

ClickUp Talk-to-Text الذي يتيح لك إملاء التعليمات أو الأفكار أو التحديثات بصوتك – بسرعة تصل إلى 4 أضعاف سرعة الكتابة

ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يفهم عملك ليقدم إجابات منطقية في السياق

ذكاء اصطناعي متعدد النماذج مع تكامل ويب يدعم البحث وإنشاء المحتوى باستخدام نماذج مثل ChatGPT وClaude وGemini

أتمتة التذكيرات بالدفعات والتجديدات

هل سئمت من التحقق يدويًا من جدولك لمعرفة المواعيد النهائية القادمة؟ قم بأتمتة تتبع المواعيد النهائية ولا تفوت أي تجديد مرة أخرى مع ClickUp Automations. تتيح لك هذه الميزة إنشاء قواعد تعمل في الخلفية، حتى لا يفوتك أي شيء.

قم بإعداد مشغلات وإجراءات مخصصة لتجنب القيام بالأعمال الروتينية المتكررة باستخدام ClickUp Automations

تعتمد الأتمتة على منطق "عندما/إذن" البسيط. على سبيل المثال:

عندما تتغير حالة المهمة إلى "تم استلام الفاتورة"، قم بإخطار فريق الشؤون المالية.

عندما يكون تاريخ استحقاق العقد بعد 30 يومًا، قم بإنشاء مهمة لفريق الشؤون القانونية لمراجعتها.

عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على مشروع ما، ثم قم بتغيير حالة المقاول إلى "متاح".

يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain لصياغة رسائل تذكيرية أو تلخيص حجم العمل الحالي للمقاول عند الطلب.

🚀 ميزة ClickUp: تتبع الوقت مباشرة داخل المهام، إما يدويًا أو باستخدام مؤقت مدمج، واربط تلك الساعات مباشرة بالعمل المنجز باستخدام ClickUp Time Tracking. هذا يعني أنك لا تحتاج إلى متتبع جداول بيانات منفصل للساعات المسجلة.

فيما يلي أفضل أدوات إدارة المقاولين باستخدام الذكاء الاصطناعي:

احصل على رؤية في الوقت الفعلي

يعد إنشاء التقارير يدويًا من جدول البيانات مهمة تستغرق وقتًا طويلاً. احصل على نظرة عامة مباشرة وعالية المستوى على برنامج المقاولين بالكامل باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

أضف بطاقات مخصصة إلى لوحة معلومات ClickUp للحصول على نظرة شاملة على عملك

أنشئ لوحة معلومات مخصصة باستخدام بطاقات تعرض أهم المقاييس الخاصة بك.

بطاقة المخطط الدائري ClickUp: اعرض تفاصيل المقاولين حسب الحالة

بطاقة حساب ClickUp: عرض إجمالي الإنفاق حسب المقاول أو حسب المشروع

بطاقة قائمة مهام ClickUp: اطلع على جميع المدفوعات المستحقة هذا الأسبوع في لمحة سريعة

على عكس الجداول المحورية في Sheets التي تتطلب تحديثًا يدويًا، يتم تحديث بطاقات ClickUp Dashboards في الوقت الفعلي مع تغير البيانات الأساسية. يتيح لك ذلك اكتشاف المشكلات قبل أن تصبح مشاكل.

استمع إلى أليستر ويلسون، مستشار التحول الرقمي في Compound:

قمنا بفحص العديد من الخيارات ووجدنا أن ClickUp بشكل عام يوفر لنا المزيج المناسب من القوة والمرونة. كنا بحاجة أيضًا إلى حل مشكلة تتبع الوقت لقياس وتتبع سجلات وقت المقاولين الخارجيين دون الحاجة إلى تطبيقات وخدمات خارجية إضافية. يعمل تتبع الوقت الأصلي في ClickUp بسلاسة بين الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر المكتبي.

اعط العقد لـ ClickUp

تعد جداول بيانات Google مكانًا جيدًا للبدء – فهي تساعدك على معرفة من هم المقاولون الذين تتعامل معهم، وما الذي يعملون عليه، وما الذي تم دفعه مقابل ما لم يتم دفعه. بالنسبة لفريق صغير أو إعداد قصير الأجل، غالبًا ما يكون ذلك كافيًا.

ولكن بمجرد تداخل المقاولين عبر المشاريع، أو تغير الجداول الزمنية، أو الحاجة إلى تتبع الساعات عن كثب، تبدأ جداول البيانات في طلب المزيد منك أكثر مما تعطيك.

ClickUp مناسب تمامًا هنا. لا تزال تحصل على الهيكل الذي اعتدت عليه — الجداول والحقول والفلاتر — ولكن الآن كل صف يرتبط بالعمل الحقيقي والجداول الزمنية الحقيقية والتحديثات الحقيقية.

تتحديث المهام تلقائيًا. يظل تتبع الوقت مرتبطًا بالنتائج المطلوبة. تعرض لك لوحات المعلومات ما يهم دون الحاجة إلى إعادة إنشاء التقارير كل أسبوع. وتساعدك أدوات مثل ClickUp Brain على اكتشاف المشكلات قبل أن تتحول إلى متابعات لم تخطط لها.

سجل في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

الأسئلة الشائعة

ما الذي يجب أن يتضمنه متتبع إدارة المقاولين؟

يجب أن يتضمن المتتبع معلومات الاتصال وشروط العقد وتفاصيل الدفع ومهام المشروع وملاحظات الأداء لتمنحك رؤية كاملة للعلاقة.

كيف يختلف متتبع المقاولين عن متتبع المشاريع؟

يركز متتبع المشروع على المهام والجداول الزمنية لمبادرة معينة، بينما يركز متتبع المقاول على العلاقة المستمرة، مثل المدفوعات والعقود، عبر مشاريع متعددة.

هل يمكنني دمج Google Sheets مع أدوات إدارة المقاولين الأخرى؟

نعم، يمكنك استخدام أدوات مثل Zapier لربط Sheets بتطبيقات أخرى، ولكن هذه التكاملات تتطلب الإعداد والصيانة وقد لا توفر مزامنة البيانات في الوقت الفعلي.