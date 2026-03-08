كيف يحسن الذكاء الاصطناعي مشاركة الشركاء: حالات استخدام عملية

لقد بذلت كل ما في وسعك لمنح شركائك أفضل بداية:

تم تعيين جهة اتصال، وإرسال مجموعات الترحيب، وتوقيع الاتفاقيات. قمت بإجراء جلسات تدريبية مباشرة لشرح منتجك، وإصدار الشهادات، ومشاركة أفضل عروض المبيعات الخاصة بك.

على الورق، شركاؤك جاهزون لتحقيق النجاح.

ومع ذلك، فإن الصفقات متوقفة، والإيرادات المتوقعة لا تزال حلماً بعيد المنال.

من الطبيعي أن تتساءل: هل اخترنا الشركاء الخطأ؟ ربما لا. ربما لم تحافظ على تفاعلهم بشكل كافٍ.

يضمن تفاعل الشركاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يكون لدى الموزعين والموزعين التابعين والشركات التابعة لديك المعرفة والحافز لبيع منتجك، دون الحاجة إلى ملاحقتهم.

فيما يلي، نعرض لك كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إشراك الشركاء، إلى جانب خطوات تنفيذه👇

ما هو تفاعل الشركاء؟

تفاعل الشركاء هو عملية مستمرة لبناء العلاقات مع شركائك والحفاظ عليها حتى يظلوا نشطين ومتوافقين ومتحمسين لبيع منتجك باستمرار.

إليك كيف يبدو ذلك في الواقع:

التواصل المنتظم: جدولة مكالمات أسبوعية لمراجعة الصفقات الجارية وحل المشكلات والتخطيط للخطوات التالية معًا

التواصل المخصص: إرسال رسائل إخبارية موجهة تحتوي على تحديثات المنتجات ونصائح السوق وقصص النجاح والموارد الإضافية وغيرها، لتمكين الشركاء.

تتبع الأداء: مراقبة المقاييس مثل الصفقات لكل شريك، والعملاء المحتملين الذين تم جذبهم، وحضور الندوات عبر الإنترنت، ونتائج تقييم أداء الشركاء.

برامج التقدير: تقديم مكافآت وجوائز ومحتوى حصري لتحفيز الموظفين الأفضل أداءً

محاولة إدارة كل هذا يدويًا لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

1️⃣ أولاً، ليس لديك القدرة على التفاعل شخصياً مع كل شريك. لذلك، من الطبيعي أن تنجذب نحو الشركاء الذين يجلبون لك إيرادات بالفعل، بينما يمر شركاء آخرون يتمتعون بإمكانيات هائلة بشهور دون أي اتصال ذي مغزى.

2️⃣ ثانيًا، تندرج أنشطة الشركاء في رسائل البريد الإلكتروني وبرامج CRM ورسائل الدردشة. وبحلول الوقت الذي تقوم فيه باستخراج تلك البيانات وتحليلها، تكون قد أصبحت قديمة بالفعل.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تنقذك هنا.

⚖️ اعرف الفرق: تمكين الشركاء مقابل تفاعل الشركاء لا تخلط بين هذه المراحل، فهي مراحل متميزة في دورة حياة الشريك: تمكين الشركاء: المرحلة الأولية التي تزود فيها الشركاء الجدد بالتدريب والشهادات والكتيبات التي يحتاجونها لبناء مهاراتهم

تفاعل الشركاء: مرحلة ما بعد الانضمام، حيث تبني العلاقات من خلال المتابعة والتحفيز والحوافز لتعزيز الولاء على المدى الطويل.

ما هو التفاعل مع الشركاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

تستخدم مشاركة الشركاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعلم الآلي والأتمتة والتحليلات التنبؤية لتخصيص تفاعلات الشركاء وتوسيع نطاقها. وهذا يبقيك على اتصال مع كل شريك في نظامك البيئي (وليس فقط الحسابات من الدرجة الأولى) دون إضافة المزيد من مديري القنوات.

إليك كيفية عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة معًا لأتمتة مشاركة الشركاء:

التعلم الآلي (ML): تتميز نماذج التعلم الآلي بقدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ معدودة. وهذا يعني أنه يمكنك تحليل سلوك الشركاء وأداء الحملات وسلامة العملاء المحتملين في الوقت الفعلي لاكتشاف أنماط المشاركة فور تغيرها.

التحليلات التنبؤية: تستخدم هذه النماذج البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يمكنها التنبؤ بانخفاض مشاركة الشركاء، وإيرادات المبيعات المتوقعة، وفرص زيادة المبيعات، والصفقات المتوقفة، والمزيد.

معالجة اللغة الطبيعية (NLP): تساعد معالجة اللغة الطبيعية نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم اللغة البشرية وتوليدها. هكذا يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل البريد الإلكتروني، ويجيب على أسئلة الشركاء، ويكتشف مشاعرهم، ويفسر ملاحظاتهم.

الذكاء الاصطناعي التوليدي: تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT و Gemini و Claude على إنشاء محتوى مخصص — من مواد تدريب الشركاء ورسائل التواصل إلى النشرات الإخبارية ومقالات قاعدة المعرفة.

🚀 ميزة ClickUp: احصل على وصول فوري إلى نماذج متميزة مثل GPT وClaude Sonnet وGemini في مكان واحد مع ClickUp Brain. لا حاجة إلى اشتراكات أو تسجيلات دخول منفصلة. قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي لمهام التلخيص باستخدام ClickUp Brain كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لإشراك الشركاء: Gemini: الأفضل لتحليل البيانات عبر أنواع ملفات متعددة، مثل نصوص المكالمات الهاتفية وسلسلة الرسائل الإلكترونية الطويلة والصور

ChatGPT: مثالي لإنشاء المحتوى اليومي والتواصل الروتيني مع الشركاء

كلود: مثالي للتفكير العميق وتحليل بيانات الشركاء المعقدة

🧠 حقيقة ممتعة: في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، حولت رائدة الأعمال براوني وايز، المقيمة في ميامي، شركة Tupperware إلى اسم مألوف من خلال " حفلات Tupperware" الشهيرة. بدلاً من الاعتماد على المتاجر، قامت بتجنيد نساء لاستضافة تجمعات اجتماعية لعرض المنتجات وبيعها. حققت هذه الطريقة نجاحًا كبيرًا. بحلول عام 1949، ارتفع الطلب بشكل كبير لدرجة أن أحد الموزعين باع أكثر من 56 وعاء Wonder Bowl في أسبوع واحد! عبر مجلة سميثسونيان

فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في إشراك الشركاء

يوفر استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في برامج الشركاء الخاصة بك العديد من المزايا الرئيسية:

أتمتة المهام المتكررة: تخطي الأعمال الروتينية. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، وتذكير الشركاء بتحديث الصفقات، وإخطارهم بتغييرات المنتجات، وإنشاء التقارير، والحفاظ على السجلات.

تقسيم الشركاء ديناميكيًا: بدلاً من تجميع الشركاء حسب المنطقة أو الحجم مرة كل ثلاثة أشهر، يقوم الذكاء الاصطناعي بتقسيمهم في الوقت الفعلي بناءً على سلوكهم. إذا ضاعف شريك صغير حجم عملائه المحتملين فجأة، فإن الذكاء الاصطناعي ينقله على الفور إلى شريحة النمو المرتفع.

إنشاء مسارات شركاء مخصصة للغاية: يتتبع الذكاء الاصطناعي كل نقطة اتصال — من تسجيل الدخول إلى البوابة إلى تنزيل الأصول — لإنشاء مسار مخصص لكل شريك. بهذه الطريقة، قد يتلقى أحدهم نصائح خاصة بالصفقة، بينما يتلقى آخر تذكيرات أسبوعية للبقاء نشطًا.

توقع سلوك الشركاء وتفضيلاتهم: من خلال التحليل المستمر لإشارات تفاعل الشركاء مثل معدلات فتح البريد الإلكتروني أو نشاط البوابة الإلكترونية، يمكن للذكاء الاصطناعي توقع الشركاء الذين يفقدون الاهتمام. يمكنك أيضًا تحديد الحوافز وقنوات الاتصال المفضلة لديهم لإعادة تفاعلهم بشكل فعال.

تقديم الدعم في الوقت الفعلي: توفر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إجابات فورية ودقيقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قاعدة المعرفة وبيانات مساحة العمل الخاصة بك. وهذا يحافظ على زخم الشريك خلال دورة المبيعات، دون مقاطعة فريقك.

احصل على توصيات تدريبية مخصصة: بدلاً من إرسال نفس المواد التدريبية إلى كل شريك، يحدد الذكاء الاصطناعي الفجوات المحددة في الأداء ويوصي بالوحدات أو الشهادات المناسبة لكل شريك.

⚠️ تحذير: يوفر الذكاء الاصطناعي الرؤى والأتمتة اللازمة للتوسع. ومع ذلك، لا يمكنه محاكاة المحادثات التي تبني الثقة، أو قراءة الإشارات الدقيقة، أو إضافة لمسة إنسانية. لذا، استخدمه أولاً لتوجيه استراتيجيتك، ثم طبق خبرتك ومهاراتك في إدارة علاقات الشركاء (PRM) لبناء العلاقات.

ما الذي يحل محله الذكاء الاصطناعي وما الذي لا يحل محله في تفاعل الشركاء لا يحل الذكاء الاصطناعي محل بناء العلاقات أو استراتيجية القنوات أو المحادثات القائمة على الثقة مع أهم شركائك. كما أنه لا يلغي الحاجة إلى مديري الشركاء أو يحل محل الحكم البشري. ما يفعله هو مساعدة فريقك على توسيع نطاق الجانب التشغيلي للمشاركة من خلال اكتشاف المخاطر في وقت مبكر، وتخصيص التواصل بشكل أسرع، وإبراز الموارد المناسبة، وأتمتة أعمال المتابعة المتكررة التي عادة ما يتم تجاهلها.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي فرق الشركاء: حالات الاستخدام الرئيسية

الآن، دعونا نتعمق في كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي لمديري الشركاء على العمل بكفاءة أكبر وبناء علاقات أقوى.

⭐ مكافأة: سنشارك أيضًا أمثلة عملية عن كيفية مساعدة ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي السياقي الخاص بنا، في كل مجال.

1. ضم الشركاء

يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية ضم الشركاء من خلال أتمتة المهام المتكررة وتوفير إرشادات في الوقت الفعلي. يمكنه تقسيم الشركاء الجدد تلقائيًا، وإنشاء قوائم مراجعة مخصصة لضم الشركاء، ومشاركة وحدات التدريب المناسبة بناءً على ملف تعريف الشريك.

تستخدم الفرق أيضًا روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالانضمام وتصعيد المشكلات المعقدة إلى المدير المناسب عند الحاجة.

📌 مثال: عندما ينضم شريك جديد إلى برنامجك، يمكنك أن تطلب من Brain صياغة رسالة بريد إلكتروني ترحيبية تتضمن خطوات محددة للانضمام وموارد تدريبية وجهات اتصال رئيسية لتخصيص تجربة الشريك من اليوم الأول. قم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية لضم شركاء جدد باستخدام ClickUp Brain

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات CRM القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تستحق التجربة

2. التقييم الذكي للشركاء

يستخرج الذكاء الاصطناعي البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التسويق وأنظمة التعلم لتقييم الشركاء بناءً على جودة الصفقات ومساهمتهم في خطط المبيعات ومشاركتهم. ويقوم بتعيين درجة ديناميكية لكل شريك يتم تحديثها تلقائيًا مع تغير نشاطه.

📌 مثال: ما عليك سوى أن تطلب من Brain إظهار عدد الصفقات التي أبرمها كل شريك في الربع الأخير، وتعيين درجات بناءً على الإيرادات أو المشاركة، وتسليط الضوء على أفضل ثلاثة شركاء من حيث الأداء. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحديد الشركاء الذين انخفضت أنشطتهم واقتراح الحالات التي تتطلب متابعة. قم بتقييم الشركاء بناءً على أدائهم الأخير أو في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Brain

3. تسلسلات المشاركة الآلية

على عكس الأدوات التقليدية التي ترسل نفس البريد الإلكتروني إلى الجميع، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الإشارات في الوقت الفعلي — مثل قيام شريك بتنزيل دليل — لبدء الخطوة التالية ذات الصلة. على سبيل المثال، حثهم على توقيع العقود أو تسجيل صفقات جديدة.

يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين توقيت وقناة هذه الرسائل. هذا يعني أنه يمكنك التحقق مما إذا كان الشريك أكثر استجابة لرسالة LinkedIn أو بريد إلكتروني، وفي أي وقت من اليوم.

📌 مثال: لنفترض أنك تريد تعريف الشركاء بقدرة جديدة للمنتج. بدلاً من كتابة رسائل البريد الإلكتروني واحدة تلو الأخرى، اطلب من Brain إنشاء تسلسل كامل من الرسائل مع عدة رسائل بريد إلكتروني، تركز كل منها على ميزة أو حالة استخدام مختلفة. في غضون دقائق، ستحصل على مسودات منظمة تحتوي على سطور موضوعية وتحية شخصية ورسائل واضحة يمكنك تحسينها قبل إرسالها. أنشئ تسلسلات تفاعل شاملة عبر البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp Brain

📚 اقرأ المزيد: قائمتنا المختارة لأفضل أدوات البريد الإلكتروني التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة الشركاء

4. تمكين الشركاء + التدريب

يمكن لمنصات PRM المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخصيص الدروس بناءً على دور الشريك وأدائه ومستويات خبرته. فهي توصي تلقائيًا بأفضل الوحدات، وتقترح الخطوات التالية بعد الحصول على الشهادة، بل وتقدم دروسًا مصغرة عند إطلاق ميزة جديدة.

ما هو أكثر من ذلك: يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في تمثيل سيناريوهات المبيعات لمساعدة الشركاء على ممارسة عرضهم التسويقي أو حل الشكوك أثناء التدريب.

📌 مثال: بدلاً من البدء من الصفر، استخدم Brain لإنشاء دليل تدريب كامل بناءً على متطلباتك. بمجرد أن يصبح المسودة جاهزة، يمكنه استخراج النقاط الرئيسية في ملخص قصير يمكن للشركاء الاطلاع عليه قبل الغوص في الدليل الكامل. أنشئ مواد تدريبية متعمقة باستخدام ClickUp Brain

5. دعم الصفقات والمساعدة في البيع المشترك

عندما يقوم الشركاء بالبيع بنشاط، غالبًا ما يحتاجون إلى إجابات سريعة، سواء كانت تتعلق بالأسعار أو التموضع أو العمليات الداخلية. ومع ذلك، فإن تقديم الدعم اليدوي المستمر يستغرق وقتًا طويلاً وغالبًا ما يكون مستحيلًا.

هنا تبرز أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي.

سواء كان الشريك يعمل على إعداد عرض، أو يواجه صعوبة في تحديد السعر، أو غير متأكد من كيفية وضع ميزة ما، فإن الذكاء الاصطناعي يتدخل على الفور. فهو يستخرج تفاصيل المنتج من قواعد المعرفة، ويقترح هياكل الأسعار، ويُنشئ مسودات العروض، ويقدم نصائح حول الرسائل — تمامًا مثل مساعد المبيعات الشخصي الخاص بك!

للحصول على دعم أكثر تعقيدًا، يقوم الذكاء الاصطناعي بتوجيه الاستفسار بذكاء إلى الخبير المناسب مع السياق الكامل، مما يوفر وقتًا ثمينًا في الرد.

📌 مثال: عندما يحتاج شريك إلى المساعدة في التحضير لصفقة، تحدث مع Brain ليوجهك إلى الموارد الأكثر صلة بالموضوع، مثل إرشادات التسعير أو قوالب العروض أو متطلبات تسجيل الصفقات. بدلاً من البحث في أنظمة متعددة، ستحصل على روابط مباشرة إلى المستندات الصحيحة بالإضافة إلى موارد إضافية للمضي قدماً في الصفقة بشكل أسرع. تحدث مع ClickUp Brain للإجابة على استفسارات الشركاء وتقديم المساعدة الفورية

6. توقع المخاطر وإرسال التنبيهات

بدلاً من انتظار المراجعة الفصلية لإدراك أن أحد الشركاء قد توقف عن جلب الصفقات، يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح مستمر للعلامات التحذيرية الصامتة — مثل الانخفاض المفاجئ في تسجيلات الدخول إلى البوابة، أو تأخر الردود على العملاء المحتملين، أو انتهاء صلاحية الشهادات.

فهي تربط بين هذه النقاط في الوقت الفعلي وتنبهك بينما لا تزال علاقة الشراكة قابلة للإنقاذ. وهذا يتيح لك تحويل الموارد أو إطلاق حوافز جديدة قبل أسابيع من حدوث التغيير الفعلي.

📌 مثال: اطلب من Prompt Brain تحديد الشركاء المعرضين للخطر. يمكنه تحليل الأنشطة الحديثة، وإبراز الأنماط مثل انخفاض تسجيلات الصفقات، وإظهار العوامل الرئيسية التي تساهم في المخاطر حتى تعرف بالضبط من يحتاج إلى الاهتمام ولماذا. اطلب من Brain تحليل بيانات الشركاء، والتنبؤ بالاتجاهات، والإبلاغ عن الأنشطة عالية المخاطر.

7. دعم قاعدة المعرفة

إذا كان العثور على المعلومات في قاعدة المعرفة الخاصة بك يشبه البحث عن الكنز، فإن الذكاء الاصطناعي هو الحل.

تستخدم قواعد المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي البحث باللغة الطبيعية لاستخراج إجابات دقيقة من أدلة المنتجات والأسئلة الشائعة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعلومات الامتثال. بمرور الوقت، يتعلم الذكاء الاصطناعي من أنماط الاستخدام لتحسين التوصيات وحتى تحديث قاعدة المعرفة تلقائيًا بالمعلومات الجديدة المكتسبة من تذاكر الدعم أو إصدارات المنتجات.

📌 مثال: قراءة المواد التدريبية الطويلة ومواقع ويكي الشركة تستغرق الكثير من الوقت. للحصول على رؤى فورية وصحيحة من قاعدة المعرفة، يمكن للشركاء استخدام ClickUp Enterprise Search. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي السياقي تلقائيًا بالرجوع إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك لجمع المعلومات الأكثر صلة وأحدثها. استخدم ClickUp Enterprise Search لحل المشكلات على الفور ودعم الشركاء

8. تتبع الحوكمة والامتثال

أحد الجوانب الأكثر تجاهلًا في إدارة الشركاء؟ الامتثال.

لا يهم مدى نجاح الشريك في البيع إذا كان يتجاهل معايير الصناعة أو المتطلبات التنظيمية.

تراقب نماذج الذكاء الاصطناعي الانتهاكات المحتملة من قبل الشركاء، مثل العلامات التجارية المشتركة غير المعتمدة أو الثغرات في الامتثال الإقليمي. في اللحظة التي يتم فيها الإبلاغ عن مشكلة، تتلقى تنبيهًا فوريًا مع تقرير مفصل والخطوات التالية المقترحة.

📌 مثال: بدلاً من مراجعة سجلات الشهادات واحدة تلو الأخرى، اطلب من Brain أن يعرض الشركاء الذين لديهم شهادات غير مكتملة أو منتهية الصلاحية. ستحصل على تفاصيل واضحة توضح متى تمت التوصية بكل شهادة ومتى انتهت صلاحيتها، مما يؤدي في النهاية إلى متابعة مستهدفة. اكتشف بالضبط الشركاء الذين يحتاجون إلى تجديد الشهادات على الفور باستخدام ClickUp Brain

كيف تبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة الشركاء

هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق لأتمتة مشاركة الشركاء. لكن مجرد وجود الذكاء الاصطناعي في مجموعتك لا يكفي.

أنت بحاجة إلى مساعد متكامل تمامًا في مساحة عملك، ويعرف عملياتك جيدًا، ويتكامل مع جميع تقنياتك.

ClickUp، مساحة العمل المتكاملة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تأتي لإنقاذك.

بعد ذلك، دعنا نرى كيفية استخدام ClickUp لإدارة الشراكات وتعزيز المشاركة:

الخطوة 1: تصميم سير عمل مخصص لخطوط الإنتاج المخصصة لديك

كل شراكة مختلفة عن الأخرى. قد تختلف المراحل ونقاط الاتصال وعمليات التسليم حسب نموذج عملك. لزيادة التفاعل، يجب عليك أولاً إنشاء سير عمل يناسب فعليًا قنوات المبيعات الفريدة الخاصة بك.

يسهل ClickUp عملية العصف الذهني وتصميم وتنفيذ سير العمل التالي:

قم بتخطيط مراحل الشراكة بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards

خطط لمسارات المبيعات الخاصة بك وقم ببناء سير عمل الشراكة باستخدام ClickUp Whiteboards

تمنحك لوحات ClickUp البيضاء مساحة غير محدودة لرسم خطط الشركاء باستخدام محرر السحب والإفلات.

استخدم الأشكال لتمثيل كل مرحلة من مراحل خط أنابيبك (مثل "البحث عن العملاء المحتملين" و"الانضمام" و"التمكين" و"البيع المشترك" و"التجديد"). ارسم موصلات لإظهار عمليات التسليم أو التبعيات، وأضف ملاحظات لاصقة لمزيد من السياق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دعوة أعضاء الفريق الآخرين للمشاركة في تصميم سير عمل الشراكة في الوقت الفعلي — يمكن للجميع إضافة عناصر أو نقلها أو التعليق عليها معًا.

حوّل مراحل سير العمل إلى خطوات قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks

أضف مهام ClickUp إلى قوائمك مع تواريخ الاستحقاق وعلامات الأولوية والتبعيات

بمجرد الانتهاء من تخطيط العملية، استخدم ClickUp Tasks لتنفيذها.

حوّل كل مرحلة أو عنصر من السبورة البيضاء إلى مهمة، وأضف الشركاء ومديري القنوات كمسؤولين، وحدد مواعيد الاستحقاق، وحدد مستويات الأولوية، وأضف أوصافًا تفصيلية، وما إلى ذلك.

بعد ذلك، استخدم ClickUp Dependencies لترتيب العمل. على سبيل المثال، لا يمكن بدء "التدريب" حتى يتم وضع علامة "تم" على "التدريب". بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إرفاق الملفات وترك التعليقات وتتبع الوقت داخل المهام.

توحيد العمليات وتوسيع نطاقها باستخدام قوالب ClickUp

تتيح لك القوالب حفظ أفضل سير العمل لديك وإعادة استخدامها مع كل شريك جديد.

خذ نموذج اتفاقية شراكة ClickUp على سبيل المثال. يوفر هذا النموذج هيكلًا مسبقًا لإنشاء عقود الشركاء، ووضع الشروط والأحكام، وتحديد التوقعات مسبقًا.

احصل على نموذج مجاني حافظ على اتفاقيات شركاء القنوات المتسقة باستخدام نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تأكد من أن جميع اتفاقيات الشراكة الخاصة بك متسقة ومتوافقة وكاملة

قم بتعيين بنود وحقول مخصصة قابلة للتخصيص بسهولة لتتبع التقدم المحرز

حدد الالتزامات لمنع النزاعات المستقبلية

اشرح كيف سيتم تقسيم الأرباح والخسائر بين الأطراف

توفير الحماية القانونية في حالة الخلافات أو التغييرات

تقدم ClickUp أيضًا قوالب جاهزة لشركاء القناة الذين يرغبون في تعزيز جهودهم التسويقية.

يمكنهم استخدام نموذج خطة التسويق لشركاء قناة ClickUp لتحديد العملاء المستهدفين، وإدراج الاستراتيجيات الفعالة، ونشر الوعي بالعلامة التجارية، وقياس الأداء.

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء خطة تسويق شاملة واتبعها باستخدام نموذج خطة تسويق شركاء القنوات من ClickUp.

يتيح لك هذا النموذج:

أنشئ إطارًا منظمًا لتخطيط الأنشطة التسويقية وتنفيذها

تحديد واستهداف شرائح عملاء محددة

قم بمواءمة شركاء القنوات مع البائعين عند متابعة أهداف التسويق

تعزيز التواصل بين الطرفين

زود شركاء القناة بأدوات لقياس نجاح مبادراتهم التسويقية

تصور مسارات الشركاء على طريقتك مع ClickUp Views

شارك تحديثات المنتجات والإعلانات وحالة حل المشكلات والمزيد مع العملاء في عروض ClickUp المتعددة.

بمجرد بدء تشغيل سير العمل، يمكنك تصور برامج ومهام مشاركة الشركاء بأكثر من 15 طريقة باستخدام ClickUp Views. ومن بين هذه الطرق ما يلي:

اللوحة: عرض على غرار Kanban — مثالي لتتبع الشركاء خلال كل مرحلة

القائمة: شاهد جميع مهام إدارة الشركاء في شكل جدول قابل للتخصيص

عبء العمل: تحقق من توفر الشركاء وعبء العمل والنطاق الترددي

الجدول الزمني: مثالي لعرض مبادرات الشركاء المتداخلة وجداولهم الزمنية

تستخرج كل طريقة عرض بيانات حية من مساحة العمل الخاصة بك، والتي يمكنك تصفيتها حسب العديد من السمات مثل نوع الشريك، والقطاع، ومستويات المشاركة، والخبرة في المنتج، وما إلى ذلك.

الخطوة 2: استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات عميقة وتخصيص

يعمل ClickUp Brain كمساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي لمساحة العمل الخاصة بك، حيث يجمع المهام والمستندات والمحادثات وبيانات الشركاء في نظام واحد متماسك. بمعنى آخر، كل مكون من مكونات مساحة العمل الخاصة بك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لذا لا داعي لإضافته إلى مجموعتك التقنية بشكل منفصل.

هذا يزيل بشكل مباشر انتشار الذكاء الاصطناعي، أي لا مزيد من التنقل بين أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي المختلفة. معالجة اللغة الطبيعية + البحث السياقي يجعل ClickUp Brain أكثر ذكاءً.

وإليك كيف:

تقسيم الشركاء على الفور: ما عليك سوى أن تطلب من Brain تجميع الشركاء حسب المنطقة أو حجم الصفقة أو مرحلة المشاركة أو أي حقل مخصص تتابعه. لا حاجة إلى إنشاء تقارير معقدة أو استخدام عوامل تصفية. يفهم Brain مساحة عملك ويقدم لك التقسيم الذي تحتاجه في ثوانٍ معدودة.

قم بصياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة للشركاء أو رسائل متابعة أو رسائل حملات باستخدام ClickUp Brain.

إنشاء محتوى ذي صلة حسب الطلب: سواء كنت بحاجة إلى مسودة بريد إلكتروني مخصصة لشريك جديد، أو دليل تدريبي، أو مقال في قاعدة المعرفة، يمكن لـ Brain كتابته. ما عليك سوى وصف ما تريد (على سبيل المثال، "صياغة بريد إلكتروني ترحيبي لشريك تقني جديد") وسيقوم Brain باستخراج السياق والنبرة المناسبين لتجربة مخصصة.

تلخيص اتصالات الشركاء: استخدم Brain لتلخيص سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة أو سجل المحادثات أو تحديثات المشاريع على الفور. بهذه الطريقة، يمكنك الاطلاع بسرعة على الأحداث الأخيرة دون الحاجة إلى البحث في رسائل لا حصر لها.

استفد من الترجمة الفورية: إذا كنت تعمل مع شركاء عالميين، يمكن لـ Brain ترجمة الاتصالات والوثائق وحتى ملاحظات الاجتماعات على الفور.

تبادل الأفكار حول برامج تقدير الشركاء وإشراكهم باستخدام ClickUp Brain

تبادل الأفكار: هل تعاني من مشكلة في حملة شركاء أو تحتاج إلى أفكار لبرنامج حوافز جديد؟ تحدث مع ClickUp Brain. صِف التحدي الذي تواجهه، وسوف يقترح عليك حلولاً إبداعية أو حتى يصوغ خطة مشروع كاملة لك.

دعم الشركاء مباشرة: يمكن لـ Brain الرد على استفسارات الشركاء باستخدام المعلومات الموجودة في قاعدة المعرفة الخاصة بمساحة العمل الخاصة بك.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يقدم لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

📚 اقرأ المزيد: قائمتنا المختارة من أدوات أتمتة البريد الإلكتروني التي يمكنك تجربتها

الخطوة 3: مركزية بيانات الشركاء + الاتصالات

أصبحت سير عملك جاهزًا وجاهزًا للعمل. كما أنك أرسيت الأساس للذكاء الاصطناعي.

حان الوقت الآن لتوحيد جميع البيانات وربط كل شيء معًا من أجل التواصل مع الشركاء والتفاعل معهم وتحليلهم في الوقت الفعلي.

إليك كيفية تحقيق ذلك في ClickUp:

اربط ClickUp بسلاسة بأدوات التسويق المفضلة لديك لمزامنة بيانات الحملات وأتمتة سير العمل

يوفر ClickUp أكثر من 1000 تكامل أصلي يسحب البيانات ذات الصلة إلى سير عملك بنقرة واحدة. على سبيل المثال، اربط أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot أو Salesforce للحصول على تحديثات الصفقات، وGoogle Workspace للمستندات والتقويمات المشتركة، وZoom للاجتماعات، وما إلى ذلك.

والأفضل من ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء تكاملات مخصصة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ClickUp لمزامنة الأنظمة الخاصة أو القديمة دون الحاجة إلى برمجة معقدة.

قم بمواءمة الفرق والشركاء في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chats

حافظ على تركيز محادثات الشركاء باستخدام ClickUp Chat، وتعاون في الوقت الفعلي دون مغادرة سير عملك.

يحتفظ ClickUp Chat بجميع محادثات الشركاء في مساحة واحدة مترابطة، جنبًا إلى جنب مع مهامك ووثائقك. أنشئ قنوات مخصصة لكل حساب شريك أو مناقشات على مستوى البرنامج، حتى لا يضيع أي شيء في صندوق البريد الإلكتروني.

يمكنك أيضًا @الإشارة إلى الشركاء لإشراك الأشخاص المناسبين وبدء محادثات مترابطة للتعمق في موضوعات متخصصة دون إرباك الدردشة الرئيسية.

👀 هل تعلم؟ باستخدام ClickUp Assign Comments، يمكنك تحويل أي رسالة إلى إجراء قابل للتتبع. قم بإضافة تعليق على مهمة أو مستند أو لوحة بيضاء، ثم قم بتعيينه إلى أحد أعضاء الفريق أو ممثل الشريك مع تحديد موعد نهائي. سيصبح ذلك مهمة فرعية يجب عليهم إنجازها. استخدم ClickUp Assign Comments within Tasks لضمان المساءلة

التقاط وتدوين الاجتماعات باستخدام AI Meeting Notetaker

احصل على ملخصات وعناصر عمل يتم إنشاؤها تلقائيًا لاجتماعاتك باستخدام ClickUp AI Notetaker

توقف عن القلق بشأن تدوين الملاحظات أثناء مكالمات الشركاء.

يسجل AI Meeting Notetaker من ClickUp جلسات Zoom أو Microsoft Teams ويقوم تلقائيًا بإنشاء نسخة قابلة للبحث مع ملخص لأهم النقاط. يستخرج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات وأصحابها، بحيث يمكنك تحويل محادثتك إلى خطة مشروع فور انتهاء المكالمة.

وضح الموضوعات المعقدة بسرعة باستخدام ClickUp Clips

شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماعات شخصية مع ClickUp Clips

يتيح لك ClickUp Clips تسجيل ومشاركة مقاطع فيديو توضيحية سريعة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

هذا أمر يغير قواعد اللعبة في دعم الشركاء: إذا واجه شريك صعوبة في الانضمام، أو احتاج إلى مساعدة في استخدام لوحة التحكم، أو أراد معرفة كيفية عمل إحدى ميزات المنتج، يمكنك تسجيل مقطع فيديو قصير وإرساله إليه مباشرةً.

على سبيل المثال، بدلاً من كتابة رسالة بريد إلكتروني طويلة تشرح كيفية تقديم تسجيل صفقة، ما عليك سوى أن تريهم بالضبط كيفية القيام بذلك في مقطع فيديو مدته 30 ثانية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للإنتاجية لتعظيم كفاءتك

الخطوة 4: قم ببناء قاعدة معرفتك

تصبح الأمور فوضوية بسرعة عندما تكون قاعدة المعرفة الخاصة بك منفصلة عن أداة إدارة علاقات الشركاء (PRM).

أنت تضيع الوقت في البحث عن الموارد المناسبة وربما يكون لديك عدة نسخ من نفس الملف. والأسوأ من ذلك، أنك قد ترسل عن طريق الخطأ صفحة هبوط قديمة إلى أحد الشركاء، مما يؤدي إلى تقديم عرض بتفاصيل غير صحيحة.

كيف يغير ClickUp هذا الوضع؟ هذا الفيديو التوضيحي هو دليلك المصغر:

📚 اقرأ المزيد: كيف تستخدم ClickUp مستندات الذكاء الاصطناعي لتبسيط إنشاء إجراءات التشغيل القياسية

أنشئ موارد الشركاء وشاركها باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs لإنشاء مقالات فعالة في قاعدة المعرفة

ClickUp Docs هي أداة شاملة لبناء قاعدة معرفية قوية — من أدلة الانضمام إلى المواد التسويقية.

تنسيق غني: أضف عناوين وجداول وقوائم مراجعة وصور ومقاطع فيديو لجعل المحتوى الخاص بك جذابًا بصريًا.

التسلسل الهرمي المنظم: استخدم الصفحات المتداخلة للحفاظ على تنظيم الأمور. على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي مستند "تمكين الشركاء" على صفحات فرعية للتدريب والتأهيل والدعم.

التعاون في الوقت الفعلي: يمكن لعدة أشخاص تحرير مستند في وقت واحد، وترك تعليقات، وحل المشكلات على الفور.

حوّل المحتوى إلى مهام: قم بتمييز أي نص لإنشاء مهمة وتعيينها على الفور. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتحديث قائمة مراجعة انضمام الشركاء وأدركت أن هناك حاجة إلى مورد جديد، يمكنك تعيينه على الفور.

الأذونات: شارك المستندات داخليًا أو خارجيًا مع حقوق العرض فقط أو التحرير

سجل الإصدارات: يتم تسجيل كل تغيير، بحيث يمكنك معرفة من قام بالتحديث والرجوع إلى إصدار سابق بنقرة واحدة.

مع ClickUp Brain المدمج مباشرة في Docs، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة محتوى جديد أو إعادة كتابة المحتوى لزيادة الوضوح أو ترجمة المواد. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى دليل "كيف يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في الترويج للمنتجات"، ما عليك سوى إعطاء الأمر لـ Brain، وسيقوم بإنشاء مسودة أولية باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك.

⭐ مكافأة: Docs Hub هو مركز التحكم الخاص بك لجميع الأمور المتعلقة بالوثائق. يمنحك نظرة شاملة على كل وثيقة في مساحة العمل الخاصة بك — مرتبة حسب المالك والموقع وآخر تحديث وغير ذلك. يمكنك البحث عن الوثائق وتصفيتها وإضافتها إلى المفضلة، مما يسهل العثور على ما تحتاجه (حتى مع نمو قاعدة المعرفة الخاصة بك). قم بتخزين المستندات وتنظيمها والبحث عنها بسهولة باستخدام Docs Hub

اعثر على أي شيء على الفور باستخدام ClickUp Enterprise AI Search

اعثر على رؤى ووثائق وتطبيقات وغير ذلك الكثير من المنصة أو حتى الأدوات المدمجة مع ClickUp Enterprise Search.

يتيح ClickUp Enterprise AI Search سهولة بالغة في العثور ليس فقط على الملفات، بل حرفيًا على أي معلومة — مهام، محادثات، مستندات، تعليقات، صور — ما شئت.

وهنا الجزء الممتع: لا يتعين عليك تذكر أسماء الملفات بالضبط أو المجلدات التي تم تخزينها فيها. ما عليك سوى وصف ما تبحث عنه بلغة طبيعية (على سبيل المثال، "أرني أحدث قائمة مراجعة لإدماج الشركاء")، وسيقوم Brain بجلبها لك.

يفهم شريط البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي السياق والنية، بحيث تحصل على نتائج ذات صلة بسرعة، حتى إذا لم تكن متأكدًا من الموقع.

👀 هل تعلم؟ يجلب البحث المؤسسي أيضًا نتائج من أنظمة متكاملة مثل Google Drive و Slack وأدوات الاحتفاظ بالعملاء، بحيث تغطي قاعدة المعرفة الخاصة بك كل شيء حقًا.

الخطوة 5: أتمتة المهام المملة وتعيين التنبيهات

بمجرد أن يتم إعداد كل شيء — سير العمل والذكاء الاصطناعي وقنوات الاتصال وقاعدة المعرفة — قم بأتمتة كل ذلك لتقليل الأعمال الإدارية اليدوية إلى ما يقرب من الصفر.

يمنحك ClickUp مرونة غير محدودة لأتمتة طريقتك، دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية:

تخلص من الأعمال الروتينية مع ClickUp Automations

أنشئ مشغلات وإجراءات مخصصة للوكلاء في ClickUp باستخدام تعليمات بسيطة لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية.

تعتمد أتمتة ClickUp على القواعد، مما يعني أنك تقوم بإعداد منطق بسيط "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك" للتعامل مع المهام المتكررة.

تتكون كل عملية أتمتة من ثلاثة مكونات:

المحفزات: ما الذي يبدأ الأتمتة

الشروط: مرشحات اختيارية لتضييق نطاق الأتمتة عند تشغيلها

الإجراءات: ماذا يحدث بعد ذلك

📌 على سبيل المثال، "عندما تنتقل مهمة الشريك إلى "جاهز للمراجعة"، قم بتعيينها إلى مدير الشركاء وأرسل تنبيهًا عبر Slack."

يقدم ClickUp طريقتين لإنشاء هذه الأتمتة:

أداة إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات: اختر من مكتبة من المشغلات والشروط والإجراءات المعدة مسبقًا. ما عليك سوى سحب هذه المكونات وإفلاتها وربطها لإنشاء الأتمتة الخاصة بك.

منشئ أتمتة الذكاء الاصطناعي: صِف الأتمتة التي تريدها بلغة إنجليزية بسيطة، وسيقوم Brain بإعدادها لك.

📌 المزيد من الأمثلة على أتمتة مشاركة الشركاء: قم بتعيين طلبات الشركاء الجدد تلقائيًا لأعضاء الفريق بناءً على المنطقة

أرسل ملخصًا أسبوعيًا للمشكلات المفتوحة للشركاء إلى بريدك الإلكتروني

قم بإعداد تذكيرات متكررة لمراجعات الأعمال الفصلية (QBR) مع الشركاء الأنسب

قم بتفويض سير العمل من البداية إلى النهاية إلى وكلاء ClickUp AI

قم بتنشيط Super Agents داخل ClickUp لأتمتة المهام/سير العمل بالكامل

وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقون من ClickUp هم أول وكلاء على مستوى الإنسان في العالم يتمتعون بذاكرة حقيقية وقدرة على التعلم الذاتي والتفكير المتقدم والوعي المحيطي.

يمكنك التفاعل معهم كأعضاء حقيقيين في الفريق: إرسال رسائل بريد إلكتروني إليهم، وتعيين مهام لهم، أو الإشارة إليهم في الدردشات. يمكنهم أيضًا العمل معًا في إعداد متعدد الوكلاء، ومشاركة المعرفة مع وكلاء آخرين، وتكييف سلوكهم بناءً على ملاحظاتك.

📌 على سبيل المثال، عندما يسجل شريك جديد، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنشاء قائمة مراجعة مخصصة للتسجيل، وتحديد موعد المكالمة الافتتاحية، وإرسال تحديثات أسبوعية عن التقدم المحرز — كل ذلك في الخلفية.

مثالي لمديري الشركاء — يعمل هؤلاء الوكلاء على إدارة سير العمل من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة، بحيث يمكنك التركيز على الأعمال الاستراتيجية التي تزيد من رضا العملاء.

📌 بعض الأمثلة على الوكلاء الفائقين الجاهزين للتجربة: وكيل تجديد العقود: يراقب تواريخ العقود، ويرسل تذكيرات إلى الشركاء وفريقك، ويجهز مستندات التجديد.

وكيل إعداد الجداول الزمنية والمتابعة: ينشئ جداول أعمال لمكالمات الشركاء، ويسجل ملاحظات الاجتماعات، ويخصص مهام المتابعة، ويرسل رسائل البريد الإلكتروني الملخصة تلقائيًا.

مُبلغ الحالة: ينشر تحديثات أسبوعية أو شهرية عن حالة الشركاء والمقاييس الرئيسية والمشكلات المفتوحة، مما يبقي الجميع على اطلاع.

الخطوة 6: احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الشركاء

أخيرًا، حان الوقت لقياس أداء المبيعات ونجاح الشركاء لتحسين استراتيجية المشاركة الخاصة بك.

للحفاظ على تفاعل الشركاء، يجب عليك تتبع المقاييس الرئيسية مثل:

عدد الشركاء النشطين حسب المرحلة (الانضمام، التمكين، البيع المشترك، إلخ)

قيمة المشاريع المحتملة والصفقات المبرمة لكل شريك

نشاط الشركاء (المكالمات، الاجتماعات، العملاء المحتملون المقدمون)

فتح تذاكر الدعم

متوسط الوقت اللازم لحل طلبات الشركاء

مع ClickUp، يصبح هذا التحليل سهلاً للغاية. وإليك كيف:

تصور أداء الشركاء باستخدام لوحات معلومات ClickUp

راقب مقاييس مشاركة الشركاء لاتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

تجمع لوحات معلومات ClickUp البيانات في الوقت الفعلي من المهام والحقول المخصصة والأهداف وأدوات التعاون المتكاملة في عرض واحد. يمكنك إنشاء لوحات المعلومات هذه ببساطة عن طريق سحب وإفلات أكثر من 20 عنصرًا، مثل المخططات والجدول والآلات الحاسبة وأدوات تتبع الأهداف والمزيد.

ولكن هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات قائمة على الأدوار. على سبيل المثال، تعرض لوحة معلومات مدير الشركاء تقدم عملية الانضمام والمهام المفتوحة، بينما تتعقب لوحة معلومات المدير التنفيذي الإيرادات والمشاريع قيد التنفيذ والشركاء الأفضل أداءً.

باستخدام عوامل تصفية لوحة المعلومات، يمكنك التعمق على الفور لمعرفة الأداء حسب المنطقة أو مستوى الشريك أو حتى الحسابات الفردية.

🚀 ميزة ClickUp: تحرك بسرعة أكبر مع ميزة Talk-to-Text من ClickUp. بدلاً من كتابة كل شيء، ما عليك سوى التحدث بصوت عالٍ وسيقوم ClickUp على الفور بتحويل صوتك إلى نص (مع تحسين طريقة كلامك وتصحيح الأخطاء النحوية). على سبيل المثال، يمكنك ببساطة إملاء ملاحظات الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة ورسائل الدردشة ومطالبات الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل — دون الحاجة إلى لوحة مفاتيح. في الواقع، يمكنك أيضًا استخدام Talk-to-Text لإنشاء المهام وتعيينها دون استخدام اليدين! يبدو مثيرًا للاهتمام، أليس كذلك؟ شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد 👇

اكتشف رؤى أعمق مع بطاقات ClickUp AI

لخص الإنجازات، وحدد العوائق، أو اذكر الخطوات التالية من لوحات المعلومات الخاصة بك باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp.

تحلل بطاقات الذكاء الاصطناعي البيانات من لوحات المعلومات الخاصة بك في الوقت الفعلي لتقديم سرد قابل للتنفيذ إلى جانبها. لا تحتاج حتى إلى قضاء ثانية واحدة في تفسير لوحات المعلومات الخاصة بك — توفر بطاقات الذكاء الاصطناعي رؤى فورية لاتخاذ إجراءات فورية.

بعض الطرق لاستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في إشراك الشركاء:

تلخيص حالة الشركاء: "3 شركاء معرضون للخطر، 2 شركاء جدد من أفضل الشركاء أداءً هذا الشهر"

اقتراح الإجراءات: "تابع مع الشريك X — لم يسجل دخوله منذ أسبوعين"

انظر إلى الرؤى التنبؤية: "بناءً على الاتجاهات الحالية، من المرجح أن يفشل الشريك Y في تحقيق هدفه للربع الثالث"

يمكنك وضع بطاقات الذكاء الاصطناعي في أي مكان على لوحات المعلومات، وتحديثها في أي وقت، وحتى تثبيت البطاقات المفضلة للوصول السريع إليها.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعظيم كفاءتك

أنشئ برامج شركاء عالية التفاعل مع ClickUp

استخدام الذكاء الاصطناعي في إشراك الشركاء هو مجرد جزء واحد من اللغز.

تكمن القوة الحقيقية في اعتماد الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة: توظيف الشركاء، وإدماجهم، وتمكينهم، ودعمهم، وتتبع أدائهم، وحتى إنهاء خدماتهم.

يتيح لك ClickUp إنشاء برامج شركاء مؤتمتة بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي من الصفر. قم بتخطيط خططك بشكل مرئي، ومركزية الاتصالات، وإعداد عمليات أتمتة متقدمة، وتحليل الرؤى - كل ذلك في منصة واحدة.

أفضل جزء؟ مساعد ذكاء اصطناعي أصلي وسياقي يدعم كل ميزة على حدة بحيث لا يكون الذكاء الاصطناعي مجرد إضافة إلى أدواتك، بل يكون في صميم سير عملك.

جرب ClickUp مجانًا اليوم. ✅