أفضل 10 أدوات إدارة المشاريع للفرق الموزعة في عام 2026

عندما يكون فريقك الموزع منتشرًا عبر مناطق زمنية مختلفة، فإن آخر ما تحتاجه هو مجموعة تقنيات مترابطة بواسطة تكاملات هشة تتعطل أثناء عمليات التسليم.

يعمل برنامج إدارة المشاريع للفرق الموزعة بدون تكامل على دمج المهام والمستندات والدردشة وتتبع الوقت وإعداد التقارير في مساحة عمل واحدة، بحيث يمكن لفريقك التعاون دون الحاجة إلى تبديل السياق أو حل مشكلات عدم التزامن بين خمسة موردين مختلفين.

ما هو برنامج إدارة المشاريع للفرق الموزعة بدون تكامل؟

يشير برنامج إدارة المشاريع للفرق الموزعة بدون تكامل إلى منصات إدارة العمل الشاملة التي تدمج المهام والمستندات والاتصالات وإعداد التقارير في بيئة واحدة. وهذا يلغي الحاجة إلى ربط عدة أدوات خارجية. بالنسبة للفرق البعيدة والمختلطة المنتشرة عبر مناطق زمنية مختلفة، فإن هذا أمر مهم لأن كل تكامل خارجي يؤدي إلى حدوث احتكاك وتجزئة البيانات وتبديل السياق، مما يؤدي إلى استنزاف الإنتاجية.

إدارة أعباء عمل الفرق عن بُعد في ClickUp

تكمن المشكلة الأساسية في انتشار السياق — عندما تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات عبر أدوات غير متصلة، حيث يقضي 70٪ منهم ساعة على الأقل في البحث عن معلومة واحدة، ويكررون نفس التحديثات عبر منصات متعددة.

قد يكون فريقك يتعامل مع تطبيق دردشة ومنصة مستندات ومتتبع مهام ولوحة معلومات للتقارير، ولكل منها تسجيل دخول وأذونات خاصة بها. عندما يحدث عطل ما، تضطر إلى حل المشكلة مع مختلف الموردين بدلاً من إنجاز العمل.

تحل مساحة العمل المتقاربة هذه المشكلة من خلال إنشاء مستندات ودردشة وتتبع الوقت وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في النظام الأساسي. يحصل فريقك على مصدر واحد للمعلومات حيث توجد كل المحادثات والملفات والمهام مع السياق الكامل. هذا هو الفرق بين "المتكامل" و"المدمج" — وبالنسبة للفرق الموزعة، فإنه يحدد ما إذا كان العمل يتقدم أم يتوقف.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لمجرد إنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مدفونة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة واحدة موحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل حول العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

نظرة عامة على برامج إدارة المشاريع للفرق الموزعة بدون تكامل

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الفرق التي تحتاج إلى مساحة عمل مدمجة بالكامل للمهام والمستندات والدردشة وتتبع الوقت والذكاء الاصطناعي إدارة المهام، المستندات، الدردشة، البريد الإلكتروني، تتبع الوقت، لوحات المعلومات، التقويم، ملخصات الذكاء الاصطناعي، عمليات التسليم بالذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ تخصيص متاح للمؤسسات Monday. com تخطيط مرئي للمشاريع وإعداد سريع لسير العمل لوحات مرئية، أتمتة، عرض حجم العمل، لوحات معلومات، قوالب تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر Asana الفرق التي تدير سير عمل متعدد الوظائف منظم مخطط العمل، الجدول الزمني، حجم العمل، AI Studio، تقارير المحفظة تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Basecamp الفرق التي تريد إدارة مشاريع بسيطة وواضحة دون تعقيدات لوحات الرسائل، دردشة Campfire، مخططات Hill، تسجيلات الدخول خطط تبدأ من 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Notion الفرق التي تعتمد على الكثير من الوثائق وتحتاج إلى إدارة مرنة للمعرفة المستندات، ويكي، قواعد البيانات، Notion AI، القوالب تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر Trello لوحات مهام مرئية خفيفة الوزن لسير عمل موزع بسيط لوحات Kanban وأتمتة Butler وعروض التقويم والجدول الزمني تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر Smartsheet الفرق التي تعتمد على جداول البيانات وتحتاج إلى هيكل إدارة مشاريع مبني على شبكات عرض الشبكة، جانت، لوحات المعلومات، الأتمتة، أدوات المحفظة خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات/مستخدم/شهر Wrike الفرق المؤسسية التي تحتاج إلى الحوكمة والتدقيق والرؤية متعددة الوظائف التعليمات المتقاطعة، التدقيق، Wrike AI، قوالب المشاريع تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر Zoho Projects الفرق التي تستخدم نظام Zoho البيئي الأوسع نطاقًا مخططات جانت، جداول الدوام، تتبع المشكلات، تكامل Zoho تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات/مستخدم/شهر Teamwork.com الوكالات وفرق خدمة العملاء التي تحتاج إلى الفوترة + وصول العملاء تتبع الوقت، الفواتير، أذونات العملاء، تخطيط عبء العمل تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 11.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع للفرق الموزعة بدون تكامل

يجب أن يكون برنامج إدارة المشاريع المناسب بمثابة مساحة عمل متماسكة، وليس مجموعة من المكونات الإضافية. يجب أن يكون برنامج إدارة المشاريع المناسب بمثابة مساحة عمل متماسكة، وليس مجموعة من المكونات الإضافية.

ابدأ بالسؤال: هل تتعامل هذه المنصة مع المستندات والدردشة والمهام وإعداد التقارير بشكل أساسي، أم سأحتاج إلى إضافة ميزات إضافية؟

ابحث عن هذه الإمكانات المدمجة:

وثائق أصلية : قم بإنشاء المستندات ومشاركتها وربطها مباشرة بالمهام دون الحاجة إلى تصديرها إلى أدوات خارجية.

اتصال في الوقت الفعلي وغير متزامن : سلاسل محادثات مرتبطة بمهام أو مشاريع محددة حتى لا يضيع السياق في قناة منفصلة

تتبع الوقت المدمج: سجل الساعات، وحدد التقديرات، وأنشئ التقارير دون الحاجة إلى مؤقت خارجي.

لوحات معلومات وتقارير مخصصة: اسحب البيانات الحية من المهام وعمليات السبرينت وأحمال العمل إلى لوحات معلومات مرئية — دون الحاجة إلى تصدير ملفات CSV.

مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي : لخص سلاسل المحادثات وصاغ التحديثات وعرض المعلومات ذات الصلة دون مغادرة المنصة.

أذونات دقيقة : تحكم في من يرى ماذا على مستوى مساحة العمل أو المجلد أو المهمة — وهو أمر بالغ الأهمية للفرق الموزعة التي تتعامل مع العملاء

الأمان أيضًا أكثر أهمية عندما لا تقوم بتوجيه البيانات عبر موصلات خارجية. قلة نقاط الوصول تعني قلة أسطح الهجوم، وهو أمر بالغ الأهمية عندما يعود 30٪ من الانتهاكات الآن إلى أنظمة بيئية تابعة لجهات خارجية.

📮 ClickUp Insight: تؤثر التبديلات بين السياقات سلبًا على إنتاجية فريقك. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ تجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

أفضل 10 برامج إدارة المشاريع للفرق الموزعة بدون تكامل

1. ClickUp

عرض لوحة ClickUp Kanban مع أعمدة حالة قابلة للتخصيص وسير عمل المهام بالسحب والإفلات

فريقك الموزع يغرق في "توسع السياق" — حيث ينتقل بين تطبيق الدردشة للأسئلة السريعة، وأداة المستندات للمواصفات، ومتتبع المهام للمهام. هذا التجزؤ يعني أن كل محادثة ومستند ومهمة توجد في مكان مختلف، مما يخلق ارتباكًا وتسليمات غير متزامنة غير فعالة.

تخلص من هذه الفوضى من خلال دمج مشاريعك ومعارفك واتصالاتك في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp. حافظ على ارتباط المناقشات مباشرة بالعمل ذي الصلة باستخدام ClickUp Chat، حتى لا يضطر زملاؤك في منطقة زمنية أخرى إلى البحث في سلاسل المحادثات غير المتصلة للحصول على آخر المستجدات.

إصلاح انتشار العمل غير المتصل

يمكنك أيضًا إنشاء مواقع ويكي وإجراءات تشغيلية موحدة وموجزات مشاريع دون مغادرة المنصة باستخدام ClickUp Docs، والتي يمكن ربطها أو تضمينها أو تحويلها إلى مهام بنقرة واحدة.

سلسلة محادثات ClickUp تظهر خيار إنشاء مهمة من الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو بدونه

حوّل سير عمل فريقك الموزع باستخدام ClickUp Brain، ميزة الذكاء الاصطناعي التي تحافظ على السياق حيًا عبر المناطق الزمنية. يمكن لهذه الميزة الذكاء الاصطناعي تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة للاطلاع السريع على آخر المستجدات، وصياغة تحديثات الحالة لأصحاب المصلحة، والإجابة على الأسئلة المتعلقة ببيانات مساحة العمل الخاصة بك. عندما يكون نصف فريقك نائمًا، يحافظ ClickUp Brain على السياق حيًا، مما يجعل عمليات التسليم عبر المناطق الزمنية سلسة بدلاً من فوضوية.

اجتماعات ClickUp وتقويم ClickUp

يبدأ الأمر برؤية الوقت. باستخدام تقويم ClickUp، يمكن للفرق تخطيط العمل وفقًا للجداول الزمنية الفعلية، وليس فقط تواريخ الاستحقاق، بحيث يسهل تنسيق عمليات التسليم عبر المناطق الزمنية وتبقى الأولويات مرئية يوميًا.

يمكن أن يساعدك ClickUp Calendar و ClickUp AI في العثور على الوقت المثالي لفرقك الموزعة.

وإذا كان فريقك لا يزال يستخدم تقويم Google، فإن تكامل ClickUp يتيح لك مزامنة المهام مع عرض التقويم الخاص بك بحيث يعكس جدولك الزمني العمل الذي تحتاج إلى إنجازه بالفعل.

أفضل ميزات ClickUp:

حافظ على المحادثات غير المتزامنة مرتبطة بمهام ومشاريع محددة حتى يتمكن زملاء الفريق من متابعة المحادثات دون الحاجة إلى البحث في سلاسل المحادثات المتفرقة باستخدام ClickUp Chat.

أنشئ مواقع ويكي وإجراءات تشغيلية موحدة وموجزات مشاريع داخل نفس مساحة العمل حتى تظل الوثائق مرتبطة بالتنفيذ باستخدام ClickUp Docs.

احصل على ملخصات وتحديثات وإجابات فورية مستمدة من سياق مساحة العمل الحقيقية حتى تظل عمليات التسليم واضحة عبر المناطق الزمنية باستخدام ClickUp Brain.

تتبع الوقت والتقديرات والقدرة دون الاعتماد على أجهزة توقيت خارجية حتى تتمكن الفرق الموزعة من التخطيط وإعداد التقارير في مكان واحد باستخدام ClickUp Time Tracking

أنشئ عروض تقارير في الوقت الفعلي لحجم العمل والتسليم والتقدم المحرز حتى يتمكن أصحاب المصلحة من رؤية الحالة الحالية دائمًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

كل شيء في مكان واحد: مع وجود المهام والمستندات والدردشة وتتبع الوقت في مكان واحد، يتجنب فريقك تبديل السياق وحل مشكلات التكامل المعطلة.

ذكاء اصطناعي يعرف عملك: يقوم ClickUp Brain بإنشاء ملخصات واقتراحات ذات صلة من خلال استخراج البيانات من مساحة العمل الفعلية، مما يساعد بشكل كبير في عمليات التسليم غير المتزامنة.

طرق عرض مرنة لأنماط عمل مختلفة: سواء كان فريقك يفضل سواء كان فريقك يفضل لوحات ClickUp Kanban أو مخططات ClickUp Gantt أو قوائم ClickUp، فإن ClickUp يدعم طرق عرض متعددة لنفس البيانات.

العيوب:

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لاستكشاف عمق الميزات وتخصيص مساحة العمل الخاصة بهم.

تجربة التطبيق المحمول، على الرغم من كونها وظيفية، لا تضاهي بعد مجموعة الميزات الكاملة للكمبيوتر المكتبي.

تتطلب بعض عمليات الأتمتة المتقدمة تعلم منطق منشئ الأتمتة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,810+ تقييمات)

Capterra: 4. 6/5 (4,530+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أحب استخدام ClickUp لأنه سهل الاستخدام للغاية، وقد بدأت للتو في استكشاف إمكاناته الكاملة. أقدر حقيقة أنه يمكنك إنشاء المهام ونقلها وتعيينها بسهولة، وهي بالضبط الوظائف الأساسية التي كنا نبحث عنها. يقوم بذلك بشكل بديهي ومهني للغاية، مما يرفع مستوى سير العمل لدينا إلى ما هو أبعد من نظام البطاقات البسيط الذي كنا نستخدمه من قبل. كما أنه رائع لفريقنا الصغير الذي يعمل عن بُعد لإنشاء المهام والمهام الفرعية التي تبني خط أنابيب التخطيط، وهو أمر بالغ الأهمية لمنظمتنا. يتيح لنا هذا المنتج تبسيط العمليات، ودمج كل شيء في مكان واحد مع الكثير من الإمكانات، مما يقلل من الحاجة إلى تراخيص متعددة. كان الانتقال إلى ClickUp من أدوات أخرى أمرًا منطقيًا بالنسبة لنا لأنه يقدم منتجًا أكثر احترافية مع كل شيء مركزي. وجدت الإعداد الأولي سهلاً للغاية أيضًا، حيث تمكنا من استيراد تذاكر Trello والتعرف عليها بسرعة وإعداد سير العمل بسهولة.

2. Monday.com

تضع Monday.com نفسها في موقع "نظام تشغيل العمل" — وهي منصة مرنة حيث يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء سير عمل مخصص باستخدام لوحات مرئية ملونة. بالنسبة للفرق الموزعة، فإن الجاذبية تكمن في انخفاض حاجز الدخول. يمكنك إنشاء سير عمل جديد في دقائق دون الحاجة إلى انتظار قسم تكنولوجيا المعلومات.

تتضمن الميزات الأصلية للمنصة الأتمتة ولوحات المعلومات لإعداد التقارير عبر اللوحات وعروض حجم العمل لتخطيط السعة. يتميز Monday.com بالنسبة للفرق الموزعة بإدارة المهام المرئية. تسهل الحالات المرمزة بالألوان فحص اللوحة وفهم حالة المشروع في لمحة.

Monday.com أفضل الميزات

لوحات Visual Work OS: تستخدم اللوحات أعمدة مرمزة بالألوان وتسميات الحالة التي تجعل حالة المشروع مرئية على الفور، مما يقلل من الحاجة إلى اجتماعات الحالة.

أتمتة بدون كود: أنشئ قواعد "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" لأتمتة الإجراءات المتكررة، مثل إخطار زميل في الفريق عند تغيير الحالة.

عرض حجم العمل: اطلع على قدرة الفريق على العمل في جميع المشاريع في عرض واحد، مما يساعد المديرين على موازنة المهام عبر المناطق الزمنية المختلفة.

إيجابيات وسلبيات Monday.com

المزايا:

تجعل الواجهة المرئية للغاية عملية الإعداد سريعة وحالة المشروع سهلة الفحص.

تساعد مكتبة القوالب الشاملة الفرق على البدء بسرعة

قدرات أتمتة قوية للمستخدمين غير التقنيين

العيوب:

قد تتطلب البنية القائمة على المقاعد التخطيط مع نمو الفرق

قد تتطلب حدود الأتمتة تعديلات على الخطة مع زيادة الاستخدام

قد تبدو التسلسلات الهرمية المعقدة للمشاريع غير ملائمة في الهيكل المتمركز حول اللوحة

أسعار monday.com

الأساسي المجاني: 9 دولارات أمريكية/مقعد/شهر (يتم الفوترة سنويًا) القياسي: 12 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر (يتم الفوترة سنويًا) المحترف: 19 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر (يتم الفوترة سنويًا) المؤسسة: مخصص

تقييمات ومراجعات monday.com

G2: 4. 7/5 (14,540+ تقييم) Capterra: 4. 6/5 (5,690+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

إليك تقييم G2:

أحب واجهة monday Work Management النظيفة وميزاتها سهلة الاستخدام. إن عمق البرنامج يثير إعجابي حقًا. كما أنني أستمتع بالقدرة على التواصل مع زملائي في العمل داخل البرنامج، لأنه يوفر المرونة التي نحتاجها بشدة في مكتبنا ويجعل العمل عن بُعد أكثر إمكانية، خاصة مع ميزات الدردشة وتعيين المهام.

🎥 شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة أدوات الاتصال الحديثة في مكان العمل الفرق الموزعة على البقاء متناسقة دون الحاجة إلى عقد اجتماعات مستمرة.

3. Asana

عبر Asana

تم تصميم Asana للفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى تنسيق سير العمل المعقد. يربط نموذج بيانات "Work Graph" المهام بالمشاريع والمحافظ، مما يمنح القادة رؤية واضحة لكيفية سير العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. بالنسبة للفرق الموزعة، هذا يعني تقليل الوقت المستغرق في متابعة التحديثات.

يتيح AI Studio الخاص بالمنصة للفرق إنشاء سير عمل مخصص للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية. تساعد عروض الجدول الزمني وحجم العمل المديرين في تخطيط القدرات، وهو أمر بالغ الأهمية عندما يمتد فريقك عبر مناطق زمنية متعددة. تكمن قوة Asana في الحوكمة والهيكلية، ولكن قد تجد الفرق الصغيرة أنها أكثر صرامة مما تحتاج.

أفضل ميزات Asana

نموذج بيانات Work Graph: يربط المهام بالمشاريع، والمشاريع بالمحافظ، والمحافظ بأهداف الشركة

AI Studio: أنشئ سير عمل مخصصًا بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة فرز المهام وإنشاء الملخصات أو تحديد أولويات العمل.

عرض الجدول الزمني وحجم العمل: تصور التبعيات وقدرة الفريق في عروض مخصصة للمساعدة في تحقيق التوازن بين المهام

إيجابيات وسلبيات Asana

المزايا:

تجعله الحوكمة القوية وضوابط الإدارة مناسبًا لفرق المؤسسات

يوفر Work Graph رؤية واضحة من المهام الفردية إلى الأهداف على مستوى الشركة.

يتيح AI Studio إمكانية الأتمتة المخصصة دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

العيوب:

قد لا يناسب الحد الأدنى لعدد المقاعد الفرق الصغيرة جدًا

قد يبدو النهج المنظم صارمًا بالنسبة للفرق التي ترغب في مزيد من المرونة.

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعلم عند إعداد سير عمل معقد

أسعار Asana

FreeStarter: 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) Advanced: 24.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا) Enterprise: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,520 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

إليك تقييم G2: أنا أقدر حقًا واجهة المستخدم البسيطة التي تتميز بها Asana والتي يسهل فهمها، مما يعزز بشكل كبير من اعتماد المستخدمين لها في فريقنا. إن الجهود المبذولة لتقليل الاحتكاك في تجربة المستخدم واضحة وتساهم في تنفيذها بسلاسة ضمن سير عملنا. ساعد استخدام Asana في تبسيط عملياتنا التجارية، بما في ذلك إدارة خط أنابيب العملاء المحتملين وتتبع المهام الداخلية. إنها تبقي الجميع على اتصال ومطلعين على المهام والمشاريع المختلفة بشكل فعال، مما يتيح لنا العمل بشكل غير متزامن بثقة. كان الإعداد الأولي لـ Asana سهلاً للغاية وسلسًا نسبيًا، ولم يتطلب سوى تعديلات طفيفة للتكامل، مثل Zapier. بشكل عام، ساعد تصميم Asana ووظائفها بشكل كبير في دعم عمليات فريقنا وإنتاجيته كشركة تعمل عن بُعد بالكامل. 📮 ClickUp Insight: تؤثر التبديلات بين السياقات سلبًا على إنتاجية فريقك. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ تجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة! تتخذ Basecamp نهجًا متعمدًا يتميز بخصوصية أقل، وتخصيص أقل، ونموذج تسعير ثابت. بالنسبة للفرق الموزعة التي تريد البساطة، يمكن أن يكون هذا أمرًا منعشًا. توفر لوحات رسائل للمناقشات غير المتزامنة، و Campfire للدردشة في الوقت الفعلي، و To-dos لقوائم المهام. توفر "مخططات هيل" الخاصة بالمنصة طريقة فريدة لتصور التقدم المحرز، حيث تُظهر ما إذا كان العمل في مرحلة "التخطيط" أو "التنفيذ". إن قيود Basecamp هي أيضًا مصدر قوتها. ستجد الفرق التي تحتاج إلى مخططات جانت أو أذونات تفصيلية أن هناك نقصًا في هذه الميزة، ولكنها تزيل الأعباء الإضافية عن الفرق التي تقدر الوضوح. المزايا: العيوب: Basecamp: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Basecamp Pro Unlimited: 300 دولار أمريكي شهريًا (يتم دفعها سنويًا) G2: 4. 1/5 (5,448 تقييمًا) Capterra: 4. 3/5 (14,400 تقييمًا) إليك تقييم G2: أكثر ما يعجبني في Basecamp هو كيف يساعدنا بسلاسة في إدارة عملية العمل عن بُعد. كشركة، يتيح لنا تتبع جميع محادثاتنا وتخطيطنا ومهامنا وتقدم المشاريع بشكل لا تشوبه شائبة. إنه عملي للغاية في توزيع المهام والتواصل بين أعضاء الفريق ومراقبة تطورات المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح واجهته البسيطة وسهلة الاستخدام لأعضاء الفريق التكيف بسرعة. كل هذا يسهل التعاون ويعزز كفاءتنا بشكل عام. Notion هو مساحة عمل معيارية تجمع بين المستندات والويكي وقواعد البيانات في نظام مرن. بالنسبة للفرق الموزعة التي تعتمد بشكل كبير على التوثيق، تتفوق Notion في إدارة المعرفة. تتيح لك قواعد البيانات العلائقية ربط المهام بالمستندات، والمستندات بالمشاريع، والمشاريع بدلائل الفرق. يضيف Notion AI إمكانيات التلخيص والأسئلة والأجوبة مباشرة إلى المحرر. المقابل هو أن مرونة Notion تتطلب الإعداد. بالنسبة للفرق التي تحب التخصيص، هذه ميزة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في بدء العمل على الفور، قد يبدو الأمر وكأنه مشروع قبل المشروع. المزايا: العيوب: مجاني زائد: 9 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) الأعمال: 16 دولارًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) المؤسسات: حسب الطلب G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم) Capterra: 4. 7/5 (2685 تقييم) إليك تقييم G2: أحب أن Notion بسيط ولكنه قوي، مما يسمح لي بالقيام بأي شيء تقريبًا. كل صفحة أقوم بإنشائها قابلة للتخصيص تمامًا، كما أنه يحتوي على قوالب رائعة ومفيدة. يساعدني على البقاء منظمًا ومتصلاً بزملائي في الفريق عن بُعد. نستخدمه جميعًا في العمل، وهو يوفر لنا الكثير من الوقت ويخفف عنا الكثير من المتاعب. كان الإعداد الأولي سهلًا للغاية؛ قمنا بترحيل مستنداتنا وبدأنا في إنشاء كل شيء فيه بسهولة، ومع ذلك فهو يوفر العديد من الوظائف المختلفة. أستخدمه يوميًا لمشاركة المستندات وتنظيم المهام وإنشاء الملاحظات وحتى تسجيل مكالماتي أو نسخها. Notion هو تطبيق منعش ويبقينا جميعًا على اتصال ومنظمين عبر شركتنا الكبيرة التي تضم حوالي 300 شخص. Trello هي لوحة المهام الأصلية على غرار Kanban، وهي الآن مملوكة لشركة Atlassian. بساطتها في السحب والإفلات تجعلها واحدة من أسهل أدوات إدارة المشاريع التي يمكن اعتمادها. بالنسبة للفرق الموزعة التي تعتمد أتمتة سير العمل المباشرة، فإن النهج المرئي لـ Trello يحافظ على تماسك الجميع دون الحاجة إلى تدريب. يتيح لك Butler، محرك الأتمتة المدمج في Trello، إنشاء قواعد لأتمتة الإجراءات المتكررة. يتمثل القيد في Trello في عمقه. ستؤدي المشاريع المعقدة التي تتضمن تبعيات أو تقارير مفصلة إلى إجهاد استعارة اللوحة، ولكنها تظل خيارًا قويًا وخفيفًا. المزايا: العيوب: مجاني قياسي: 6 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) مميز: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) مؤسسي: يبدأ من 17.50 دولار/مستخدم/شهر (تختلف الأسعار حسب عدد المستخدمين) G2: 4. 4/5 (أكثر من 13000 تقييم) Capterra: 4. 5/5 (23450 تقييم) إليك تقييم G2: أكثر ما يعجب الكثير من الناس في Trello هو بساطته المرئية ومرونته. تسهل اللوحات على غرار Kanban تنظيم المهام وتتبع تقدم المشروع والتعاون مع أعضاء الفريق بطريقة مرئية للغاية. تتيح واجهة السحب والإفلات، إلى جانب اللوحات والبطاقات والقوائم القابلة للتخصيص، للمستخدمين تخصيص Trello وفقًا لسير عملهم المحدد. تتكامل المنصة أيضًا مع العديد من التطبيقات الخارجية (مثل Slack وGoogle Drive وJira)، مما يعزز الإنتاجية ويبسط إدارة المشاريع. يوفر Smartsheet واجهة على غرار جداول البيانات لإدارة المشاريع، مما يجعله مألوفًا للفرق التي تنتقل من Excel. يتضمن ميزات إدارة المشاريع مثل مخططات جانت والأتمتة ولوحات المعلومات الموجودة في الأعلى. بالنسبة للفرق الموزعة في الصناعات المتوافقة، فإن ترخيص FedRAMP و DoD لـ Smartsheet يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق. المقابل هو التعقيد. تختلف صيغ Smartsheet عن صيغ Excel، وتتطلب الميزات المتقدمة شراء إضافات. قد تجد الفرق التي تتوقع جدول بيانات بسيط منحنى تعلم أكثر صعوبة مما كان متوقعًا. المزايا: العيوب: Pro: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Business: 20 دولارًا/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Enterprise: حسب الطلب G2: 4. 4/5 (23,019 تقييم) Capterra: 4. 5/5 (3,471 تقييم) إليك تقييم G2: أستخدم Smartsheet يوميًا في عملي لتسجيل وحفظ المعلومات عن مئات العملاء والطلبات التي قدموها. لقد وفرت Smartsheet طريقة لفريقي لدمج الموظفين عن بُعد من خلال العمل كنقطة مشاركة للمعلومات. أنا أستمتع بمدى سهولة وفعالية أوراق العمل. لقد كان إدخال المعلومات وإرفاق المستندات على Smartsheet الطريقة الأكثر كفاءة التي استخدمتها على الإطلاق لتتبع المعلومات وتسجيلها. يستهدف Wrike فرق السوق المتوسطة والمؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة قوية وسير عمل للتدقيق. يتيح نظام العلامات المتقاطعة الخاص به وجود مهمة واحدة في عدة مشاريع في وقت واحد، بحيث يمكن للفرق المختلفة عرض نفس النتائج دون تكرار العمل. يوفر Wrike AI توقعات للمخاطر وملخصات بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة للفرق الموزعة التي تدير الأعمال الإبداعية، تدعم ميزة التدقيق في Wrike وضع العلامات والموافقات على أكثر من 30 تنسيق ملف مباشرة في النظام الأساسي. المقابل هو التعقيد والتكلفة، حيث تتطلب القدرات الكاملة خططًا وإضافات أعلى مستوى. المزايا: العيوب: FreeTeam: 10 دولارات/مستخدم/شهر Business: 25 دولارًا/مستخدم/شهر Enterprise: حسب الطلب Pinnacle: حسب الطلب G2: 4. 2/5 (4,519 تقييمًا) Capterra: 4. 4/5 (2,876 تقييمًا) إليك تقييم G2: Wrike هي منصة رائعة لإدارة المشاريع، خاصة للفرق الكبيرة والبعيدة. سهلة الفهم والاستخدام، أكثر بكثير من بعض المنافسين مثل SmartSheet. قدرة Wrike على التحكم في إصدارات المستندات في عملية المراجعة رائعة وتسمح لنا بتكرار النسخ الإبداعية بسلاسة. أستخدمها يوميًا الآن ولا أفتقد المنصات الأخرى التي كنت أستخدمها مثل Asana أو Monday.com. Zoho Projects جزء من نظام Zoho الأوسع نطاقًا، مما يجعله مناسبًا بشكل طبيعي للفرق التي تستخدم بالفعل تطبيقات Zoho الأخرى. توفر المنصة مخططات جانت وتتبع المشكلات وجداول العمل وتبعيات المهام بسعر مناسب للميزانية. بالنسبة للفرق الموزعة، تتضمن الدردشة المدمجة والمنتديات للمناقشات غير المتزامنة. تدعم المنصة أيضًا تقارير تتبع الوقت واستخدام الموارد، مما يساعد المديرين في إدارة أعباء العمل. المقابل هو أن Zoho Projects يعمل بشكل أفضل داخل نظامه البيئي. قد تجد الفرقات التي لا تستخدم منتجات Zoho الأخرى أن التجربة المستقلة أقل دقة من المنافسين. المزايا: العيوب: مجاني مميز: 5 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) مؤسسي: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) G2: 4. 3/5 (528 تقييمًا) Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم) إليك تقييم G2: أستخدم Zoho Projects لتخطيط العمل وتتبعه وإدارته. يعجبني كيف ينظم العمل من خلال المهام والمعالم ومخططات جانت، مما يسهل تتبع التقدم والمواعيد النهائية في لمحة. أقدر ميزات التعاون، مثل التعليقات ومشاركة الملفات وموجز الأنشطة، التي تحافظ على كل شيء في مكان واحد. تساعد الأتمتة والتذكيرات في تقليل المتابعة اليدوية. كما أنه يحل مشاكل مثل ضعف رؤية المهام وتجاوز المواعيد النهائية وتشتت الاتصالات من خلال الاحتفاظ بجميع خطط المشاريع والمهام والجداول الزمنية والمناقشات في مكان واحد. أجده عمليًا وسهل الاستخدام، مما يساعد فريقي على البقاء متناسقًا ومنتجًا. كان إنشاء المشاريع وإضافة المستخدمين وإعداد المهام والمراحل أمرًا سهلاً ومباشرًا إلى حد ما. تم تصميم Teamwork.com لفرق خدمة العملاء مثل الوكالات وشركات الاستشارات التي تحتاج إلى تتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وإدارة أذونات العملاء. بالنسبة للفرق الموزعة التي تخدم عملاء خارجيين، فإن هذا التركيز على قابلية الفوترة ووضوح العملاء يميزها عن غيرها. تتضمن المنصة ميزات تتبع الوقت وتخطيط عبء العمل والفوترة بشكل أساسي. يمكن منح مستخدمي العملاء وصولاً محدودًا إلى مشاريع محددة، وهو أمر مفيد للتعاون مع الأطراف المعنية الخارجية عبر المناطق الزمنية المختلفة. المقابل هو أن تركيزها على خدمات العملاء قد يبدو مفرطًا في التخصص بالنسبة للفرق الداخلية. المزايا: العيوب: تسليم مجاني: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) النمو: 20.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) التوسع: حسب الطلب G2: 4. 4/5 (1,375 تقييمًا) Capterra: 4. 5/5 (919 تقييمًا) إليك تقييم G2: بالنسبة لأي شيء أرغب في تنظيمه أو جدولته في سير عملي، فإن Teamwork لديه وظيفة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، لديه فريق تطوير نشط للغاية يعمل دائمًا على البحث واستيعاب التعليقات وإضافة ميزات وإصلاحات جديدة ومحسنة. والدعم (الذي لم أحتج إليه أبدًا ولكنني استخدمته مرة واحدة لطرح سؤال حول وظيفة معينة) سريع الاستجابة للغاية وودود وسهل التواصل معه. يوجد رمز "ملاحظات" على شريط الأدوات يمكنك استخدامه دائمًا لتقديم تعليقات واقتراحات إلى فريق التطوير، وهو ما أقدره أيضًا. أحبهم...

إليك تقييم G2:

أنا أقدر حقًا واجهة المستخدم البسيطة التي تتميز بها Asana والتي يسهل فهمها، مما يعزز بشكل كبير من اعتماد المستخدمين لها في فريقنا. إن الجهود المبذولة لتقليل الاحتكاك في تجربة المستخدم واضحة وتساهم في تنفيذها بسلاسة ضمن سير عملنا. ساعد استخدام Asana في تبسيط عملياتنا التجارية، بما في ذلك إدارة خط أنابيب العملاء المحتملين وتتبع المهام الداخلية. إنها تبقي الجميع على اتصال ومطلعين على المهام والمشاريع المختلفة بشكل فعال، مما يتيح لنا العمل بشكل غير متزامن بثقة. كان الإعداد الأولي لـ Asana سهلاً للغاية وسلسًا نسبيًا، ولم يتطلب سوى تعديلات طفيفة للتكامل، مثل Zapier. بشكل عام، ساعد تصميم Asana ووظائفها بشكل كبير في دعم عمليات فريقنا وإنتاجيته كشركة تعمل عن بُعد بالكامل.

📮 ClickUp Insight: تؤثر التبديلات بين السياقات سلبًا على إنتاجية فريقك. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ تجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

4. Basecamp

عبر Basecamp

تتخذ Basecamp نهجًا متعمدًا يتميز بخصوصية أقل، وتخصيص أقل، ونموذج تسعير ثابت. بالنسبة للفرق الموزعة التي تريد البساطة، يمكن أن يكون هذا أمرًا منعشًا. توفر لوحات رسائل للمناقشات غير المتزامنة، و Campfire للدردشة في الوقت الفعلي، و To-dos لقوائم المهام.

توفر "مخططات هيل" الخاصة بالمنصة طريقة فريدة لتصور التقدم المحرز، حيث تُظهر ما إذا كان العمل في مرحلة "التخطيط" أو "التنفيذ". إن قيود Basecamp هي أيضًا مصدر قوتها. ستجد الفرق التي تحتاج إلى مخططات جانت أو أذونات تفصيلية أن هناك نقصًا في هذه الميزة، ولكنها تزيل الأعباء الإضافية عن الفرق التي تقدر الوضوح.

أفضل ميزات Basecamp

لوحات الرسائل: مناقشات طويلة غير متزامنة منظمة حسب الموضوع، مع إمكانية البحث في المحادثات

دردشة Campfire: دردشة جماعية في الوقت الفعلي داخل كل مشروع للأسئلة السريعة

مخططات هيل: مؤشر تقدم مرئي يوضح ما إذا كان العمل في مرحلة حل المشكلات أو التنفيذ.

إيجابيات وسلبيات Basecamp

المزايا:

يحافظ التصميم المتميز على تركيز الفريق على العمل، وليس على تكوين الأدوات.

التصميم المتميز يقلل من إجهاد اتخاذ القرار

تطالب عمليات تسجيل الدخول التلقائية أعضاء الفريق بتقديم تحديثات، مما يقلل من اجتماعات تحديث الحالة.

العيوب:

تخصيص محدود ولا توجد مخططات جانت أو تتبع متقدم للتبعية

الأذونات بسيطة نسبيًا مقارنة بالأدوات المخصصة للمؤسسات.

قد تتجاوزها بسرعة الفرق التي لديها هياكل هرمية معقدة للمشاريع

أسعار Basecamp

Basecamp: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Basecamp Pro Unlimited: 300 دولار أمريكي شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (5,448 تقييمًا) Capterra: 4. 3/5 (14,400 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Basecamp؟

إليك تقييم G2: أكثر ما يعجبني في Basecamp هو كيف يساعدنا بسلاسة في إدارة عملية العمل عن بُعد. كشركة، يتيح لنا تتبع جميع محادثاتنا وتخطيطنا ومهامنا وتقدم المشاريع بشكل لا تشوبه شائبة. إنه عملي للغاية في توزيع المهام والتواصل بين أعضاء الفريق ومراقبة تطورات المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح واجهته البسيطة وسهلة الاستخدام لأعضاء الفريق التكيف بسرعة. كل هذا يسهل التعاون ويعزز كفاءتنا بشكل عام.

إليك تقييم G2:

5. Notion

عبر Notion

Notion هو مساحة عمل معيارية تجمع بين المستندات والويكي وقواعد البيانات في نظام مرن. بالنسبة للفرق الموزعة التي تعتمد بشكل كبير على التوثيق، تتفوق Notion في إدارة المعرفة. تتيح لك قواعد البيانات العلائقية ربط المهام بالمستندات، والمستندات بالمشاريع، والمشاريع بدلائل الفرق.

يضيف Notion AI إمكانيات التلخيص والأسئلة والأجوبة مباشرة إلى المحرر. المقابل هو أن مرونة Notion تتطلب الإعداد. بالنسبة للفرق التي تحب التخصيص، هذه ميزة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في بدء العمل على الفور، قد يبدو الأمر وكأنه مشروع قبل المشروع.

أفضل ميزات Notion

قواعد البيانات العلائقية: اربط الصفحات والمهام وقواعد البيانات معًا حتى تظل المعلومات متصلة

Notion AI: لخص المستندات الطويلة، وأنشئ مسودات، أو اطرح أسئلة حول محتوى مساحة العمل الخاصة بك.

قوالب مرنة: ابدأ من قوالب المجتمع أو الفريق لويكي ومتتبعات المشاريع والمزيد

إيجابيات وسلبيات Notion

المزايا:

يتيح نهج "اللوحة الفارغة" عالي المرونة للفرق إنشاء مساحة العمل التي تحتاجها بالضبط.

تعد إمكانات التوثيق والويكي القوية مثالية للفرق التي تعتمد على المعرفة بشكل كبير.

تقلل قواعد البيانات العلائقية من تكرار البيانات

العيوب:

يتطلب وقتًا طويلاً للإعداد لإنشاء مساحة عمل وظيفية

قد يتباطأ الأداء في مساحات العمل الكبيرة جدًا

ميزات إدارة المشاريع الأصلية أقل قوة من أدوات إدارة المشاريع المخصصة

أسعار Notion

مجاني زائد: 9 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) الأعمال: 16 دولارًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) المؤسسات: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم) Capterra: 4. 7/5 (2685 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

إليك تقييم G2: أحب أن Notion بسيط ولكنه قوي، مما يسمح لي بالقيام بأي شيء تقريبًا. كل صفحة أقوم بإنشائها قابلة للتخصيص تمامًا، كما أنه يحتوي على قوالب رائعة ومفيدة. يساعدني على البقاء منظمًا ومتصلاً بزملائي في الفريق عن بُعد. نستخدمه جميعًا في العمل، وهو يوفر لنا الكثير من الوقت ويخفف عنا الكثير من المتاعب. كان الإعداد الأولي سهلًا للغاية؛ قمنا بترحيل مستنداتنا وبدأنا في إنشاء كل شيء فيه بسهولة، ومع ذلك فهو يوفر العديد من الوظائف المختلفة. أستخدمه يوميًا لمشاركة المستندات وتنظيم المهام وإنشاء الملاحظات وحتى تسجيل مكالماتي أو نسخها. Notion هو تطبيق منعش ويبقينا جميعًا على اتصال ومنظمين عبر شركتنا الكبيرة التي تضم حوالي 300 شخص.

إليك تقييم G2:

6. Trello

عبر Atlassian

Trello هي لوحة المهام الأصلية على غرار Kanban، وهي الآن مملوكة لشركة Atlassian. بساطتها في السحب والإفلات تجعلها واحدة من أسهل أدوات إدارة المشاريع التي يمكن اعتمادها. بالنسبة للفرق الموزعة التي تعتمد أتمتة سير العمل المباشرة، فإن النهج المرئي لـ Trello يحافظ على تماسك الجميع دون الحاجة إلى تدريب.

يتيح لك Butler، محرك الأتمتة المدمج في Trello، إنشاء قواعد لأتمتة الإجراءات المتكررة. يتمثل القيد في Trello في عمقه. ستؤدي المشاريع المعقدة التي تتضمن تبعيات أو تقارير مفصلة إلى إجهاد استعارة اللوحة، ولكنها تظل خيارًا قويًا وخفيفًا.

أفضل ميزات Trello

لوحات Kanban: واجهة البطاقات الكلاسيكية التي تعمل بالسحب والإفلات والتي تجعل حالة المهام مرئية في لمح البصر.

أتمتة بتلر: أنشئ قواعد مثل "عندما يتم نقل البطاقة إلى "تم"، تحقق من جميع العناصر" دون كتابة كود.

عرض الجدول الزمني والتقويم (Premium): قم بتصور البطاقات على جدول زمني أو تقويم للتخطيط الذي يركز على المواعيد النهائية

إيجابيات وسلبيات Trello

المزايا:

منحنى تعلم منخفض للغاية، بحيث يمكن لمعظم الفرق البدء في استخدامه على الفور

تتولى أتمتة Butler القواعد المعقدة لأداة خفيفة الوزن

تكامل عميق مع نظام Atlassian البيئي (Jira، Confluence)

العيوب:

تقارير وتحليلات أصلية محدودة

تتبع التبعيات وإدارة الموارد في حدها الأدنى

تنطبق قيود اللوحة والأتمتة على خطط المبتدئين

أسعار Trello

مجاني قياسي: 6 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) مميز: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) مؤسسي: يبدأ من 17.50 دولار/مستخدم/شهر (تختلف الأسعار حسب عدد المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13000 تقييم) Capterra: 4. 5/5 (23450 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

إليك تقييم G2: أكثر ما يعجب الكثير من الناس في Trello هو بساطته المرئية ومرونته. تسهل اللوحات على غرار Kanban تنظيم المهام وتتبع تقدم المشروع والتعاون مع أعضاء الفريق بطريقة مرئية للغاية. تتيح واجهة السحب والإفلات، إلى جانب اللوحات والبطاقات والقوائم القابلة للتخصيص، للمستخدمين تخصيص Trello وفقًا لسير عملهم المحدد. تتكامل المنصة أيضًا مع العديد من التطبيقات الخارجية (مثل Slack وGoogle Drive وJira)، مما يعزز الإنتاجية ويبسط إدارة المشاريع. يوفر Smartsheet واجهة على غرار جداول البيانات لإدارة المشاريع، مما يجعله مألوفًا للفرق التي تنتقل من Excel. يتضمن ميزات إدارة المشاريع مثل مخططات جانت والأتمتة ولوحات المعلومات الموجودة في الأعلى. بالنسبة للفرق الموزعة في الصناعات المتوافقة، فإن ترخيص FedRAMP و DoD لـ Smartsheet يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق. المقابل هو التعقيد. تختلف صيغ Smartsheet عن صيغ Excel، وتتطلب الميزات المتقدمة شراء إضافات. قد تجد الفرق التي تتوقع جدول بيانات بسيط منحنى تعلم أكثر صعوبة مما كان متوقعًا. المزايا: العيوب: Pro: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Business: 20 دولارًا/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Enterprise: حسب الطلب G2: 4. 4/5 (23,019 تقييم) Capterra: 4. 5/5 (3,471 تقييم) إليك تقييم G2: أستخدم Smartsheet يوميًا في عملي لتسجيل وحفظ المعلومات عن مئات العملاء والطلبات التي قدموها. لقد وفرت Smartsheet طريقة لفريقي لدمج الموظفين عن بُعد من خلال العمل كنقطة مشاركة للمعلومات. أنا أستمتع بمدى سهولة وفعالية أوراق العمل. لقد كان إدخال المعلومات وإرفاق المستندات على Smartsheet الطريقة الأكثر كفاءة التي استخدمتها على الإطلاق لتتبع المعلومات وتسجيلها. يستهدف Wrike فرق السوق المتوسطة والمؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة قوية وسير عمل للتدقيق. يتيح نظام العلامات المتقاطعة الخاص به وجود مهمة واحدة في عدة مشاريع في وقت واحد، بحيث يمكن للفرق المختلفة عرض نفس النتائج دون تكرار العمل. يوفر Wrike AI توقعات للمخاطر وملخصات بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة للفرق الموزعة التي تدير الأعمال الإبداعية، تدعم ميزة التدقيق في Wrike وضع العلامات والموافقات على أكثر من 30 تنسيق ملف مباشرة في النظام الأساسي. المقابل هو التعقيد والتكلفة، حيث تتطلب القدرات الكاملة خططًا وإضافات أعلى مستوى. المزايا: العيوب: FreeTeam: 10 دولارات/مستخدم/شهر Business: 25 دولارًا/مستخدم/شهر Enterprise: حسب الطلب Pinnacle: حسب الطلب G2: 4. 2/5 (4,519 تقييمًا) Capterra: 4. 4/5 (2,876 تقييمًا) إليك تقييم G2: Wrike هي منصة رائعة لإدارة المشاريع، خاصة للفرق الكبيرة والبعيدة. سهلة الفهم والاستخدام، أكثر بكثير من بعض المنافسين مثل SmartSheet. قدرة Wrike على التحكم في إصدارات المستندات في عملية المراجعة رائعة وتسمح لنا بتكرار النسخ الإبداعية بسلاسة. أستخدمها يوميًا الآن ولا أفتقد المنصات الأخرى التي كنت أستخدمها مثل Asana أو Monday.com. Zoho Projects جزء من نظام Zoho الأوسع نطاقًا، مما يجعله مناسبًا بشكل طبيعي للفرق التي تستخدم بالفعل تطبيقات Zoho الأخرى. توفر المنصة مخططات جانت وتتبع المشكلات وجداول العمل وتبعيات المهام بسعر مناسب للميزانية. بالنسبة للفرق الموزعة، تتضمن الدردشة المدمجة والمنتديات للمناقشات غير المتزامنة. تدعم المنصة أيضًا تقارير تتبع الوقت واستخدام الموارد، مما يساعد المديرين في إدارة أعباء العمل. المقابل هو أن Zoho Projects يعمل بشكل أفضل داخل نظامه البيئي. قد تجد الفرقات التي لا تستخدم منتجات Zoho الأخرى أن التجربة المستقلة أقل دقة من المنافسين. المزايا: العيوب: مجاني مميز: 5 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) مؤسسي: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) G2: 4. 3/5 (528 تقييمًا) Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم) إليك تقييم G2: أستخدم Zoho Projects لتخطيط العمل وتتبعه وإدارته. يعجبني كيف ينظم العمل من خلال المهام والمعالم ومخططات جانت، مما يسهل تتبع التقدم والمواعيد النهائية في لمحة. أقدر ميزات التعاون، مثل التعليقات ومشاركة الملفات وموجز الأنشطة، التي تحافظ على كل شيء في مكان واحد. تساعد الأتمتة والتذكيرات في تقليل المتابعة اليدوية. كما أنه يحل مشاكل مثل ضعف رؤية المهام وتجاوز المواعيد النهائية وتشتت الاتصالات من خلال الاحتفاظ بجميع خطط المشاريع والمهام والجداول الزمنية والمناقشات في مكان واحد. أجده عمليًا وسهل الاستخدام، مما يساعد فريقي على البقاء متناسقًا ومنتجًا. كان إنشاء المشاريع وإضافة المستخدمين وإعداد المهام والمراحل أمرًا سهلاً ومباشرًا إلى حد ما. تم تصميم Teamwork.com لفرق خدمة العملاء مثل الوكالات وشركات الاستشارات التي تحتاج إلى تتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وإدارة أذونات العملاء. بالنسبة للفرق الموزعة التي تخدم عملاء خارجيين، فإن هذا التركيز على قابلية الفوترة ووضوح العملاء يميزها عن غيرها. تتضمن المنصة ميزات تتبع الوقت وتخطيط عبء العمل والفوترة بشكل أساسي. يمكن منح مستخدمي العملاء وصولاً محدودًا إلى مشاريع محددة، وهو أمر مفيد للتعاون مع الأطراف المعنية الخارجية عبر المناطق الزمنية المختلفة. المقابل هو أن تركيزها على خدمات العملاء قد يبدو مفرطًا في التخصص بالنسبة للفرق الداخلية. المزايا: العيوب: تسليم مجاني: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) النمو: 20.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) التوسع: حسب الطلب G2: 4. 4/5 (1,375 تقييمًا) Capterra: 4. 5/5 (919 تقييمًا) إليك تقييم G2: بالنسبة لأي شيء أرغب في تنظيمه أو جدولته في سير عملي، فإن Teamwork لديه وظيفة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، لديه فريق تطوير نشط للغاية يعمل دائمًا على البحث واستيعاب التعليقات وإضافة ميزات وإصلاحات جديدة ومحسنة. والدعم (الذي لم أحتج إليه أبدًا ولكنني استخدمته مرة واحدة لطرح سؤال حول وظيفة معينة) سريع الاستجابة للغاية وودود وسهل التواصل معه. يوجد رمز "ملاحظات" على شريط الأدوات يمكنك استخدامه دائمًا لتقديم تعليقات واقتراحات إلى فريق التطوير، وهو ما أقدره أيضًا. أحبهم...

إليك تقييم G2:

أكثر ما يعجب الكثير من الناس في Trello هو بساطته المرئية ومرونته. تسهل اللوحات على غرار Kanban تنظيم المهام وتتبع تقدم المشروع والتعاون مع أعضاء الفريق بطريقة مرئية للغاية. تتيح واجهة السحب والإفلات، إلى جانب اللوحات والبطاقات والقوائم القابلة للتخصيص، للمستخدمين تخصيص Trello وفقًا لسير عملهم المحدد. تتكامل المنصة أيضًا مع العديد من التطبيقات الخارجية (مثل Slack وGoogle Drive وJira)، مما يعزز الإنتاجية ويبسط إدارة المشاريع.

7. Smartsheet

عبر Smartsheet

يوفر Smartsheet واجهة على غرار جداول البيانات لإدارة المشاريع، مما يجعله مألوفًا للفرق التي تنتقل من Excel. يتضمن ميزات إدارة المشاريع مثل مخططات جانت والأتمتة ولوحات المعلومات الموجودة في الأعلى. بالنسبة للفرق الموزعة في الصناعات المتوافقة، فإن ترخيص FedRAMP و DoD لـ Smartsheet يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق.

المقابل هو التعقيد. تختلف صيغ Smartsheet عن صيغ Excel، وتتطلب الميزات المتقدمة شراء إضافات. قد تجد الفرق التي تتوقع جدول بيانات بسيط منحنى تعلم أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.

أفضل ميزات Smartsheet

شبكة على غرار جداول البيانات: صفوف وأعمدة مألوفة مع صيغ وتنسيق شرطي

عرض جانت وتقويم: تصور الجداول الزمنية والتبعيات دون مغادرة الورقة

مركز التحكم (إضافة): قم بتوحيد وإدارة محافظ المشاريع الكبيرة باستخدام القوالب والتقارير

إيجابيات وسلبيات Smartsheet

المزايا:

تقلل واجهة الجداول المألوفة من عوائق التبني للفرق القادمة من Excel

تجعل ترخيصات FedRAMP و DoD هذه الأداة مناسبة للمقاولين الحكوميين.

قدرات قوية لإدارة المحافظ لمكاتب إدارة المشاريع

العيوب:

تختلف الصيغ والوظائف عن Excel، مما يتطلب إعادة التعلم

تتطلب الميزات المتميزة شراء إضافي

قد يتأخر الأداء في الأوراق الكبيرة جدًا

أسعار Smartsheet

Pro: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Business: 20 دولارًا/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) Enterprise: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (23,019 تقييم) Capterra: 4. 5/5 (3,471 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

إليك تقييم G2: أستخدم Smartsheet يوميًا في عملي لتسجيل وحفظ المعلومات عن مئات العملاء والطلبات التي قدموها. لقد وفرت Smartsheet طريقة لفريقي لدمج الموظفين عن بُعد من خلال العمل كنقطة مشاركة للمعلومات. أنا أستمتع بمدى سهولة وفعالية أوراق العمل. لقد كان إدخال المعلومات وإرفاق المستندات على Smartsheet الطريقة الأكثر كفاءة التي استخدمتها على الإطلاق لتتبع المعلومات وتسجيلها.

إليك تقييم G2:

8. Wrike

عبر Wrike

يستهدف Wrike فرق السوق المتوسطة والمؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة قوية وسير عمل للتدقيق. يتيح نظام العلامات المتقاطعة الخاص به وجود مهمة واحدة في عدة مشاريع في وقت واحد، بحيث يمكن للفرق المختلفة عرض نفس النتائج دون تكرار العمل. يوفر Wrike AI توقعات للمخاطر وملخصات بالذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للفرق الموزعة التي تدير الأعمال الإبداعية، تدعم ميزة التدقيق في Wrike وضع العلامات والموافقات على أكثر من 30 تنسيق ملف مباشرة في النظام الأساسي. المقابل هو التعقيد والتكلفة، حيث تتطلب القدرات الكاملة خططًا وإضافات أعلى مستوى.

أفضل ميزات Wrike

التعليمات المتقاطعة: قم بتعيين المهام إلى عدة مشاريع حتى ترى الفرق المختلفة نفس العمل في سياقها الخاص.

التدقيق والموافقات: قم بتمييز الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF مباشرة في Wrike باستخدام سير عمل الموافقة المدمج.

Wrike AI (Work Intelligence): التنبؤ بالمخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي والملخصات ومساعد الأسئلة والأجوبة

إيجابيات وسلبيات Wrike

المزايا:

تقضي العلامات المتقاطعة على المهام المكررة وتحافظ على تنسيق الفرق متعددة الوظائف.

تقلل ميزة التدقيق المدمجة من الحاجة إلى أدوات مراجعة إبداعية خارجية.

ضوابط مؤسسية قوية مع شهادات SOC 2 و ISO 27001

العيوب:

تتطلب الوظائف الكاملة عدة إضافات

قد تبدو الواجهة مزدحمة ومعقدة للمستخدمين الجدد

تختلف توفر الدعم ذي الأولوية حسب الخطة

أسعار Wrike

FreeTeam: 10 دولارات/مستخدم/شهر Business: 25 دولارًا/مستخدم/شهر Enterprise: حسب الطلب Pinnacle: حسب الطلب

تقييمات وردود فعل Wrike

G2: 4. 2/5 (4,519 تقييمًا) Capterra: 4. 4/5 (2,876 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

إليك تقييم G2: Wrike هي منصة رائعة لإدارة المشاريع، خاصة للفرق الكبيرة والبعيدة. سهلة الفهم والاستخدام، أكثر بكثير من بعض المنافسين مثل SmartSheet. قدرة Wrike على التحكم في إصدارات المستندات في عملية المراجعة رائعة وتسمح لنا بتكرار النسخ الإبداعية بسلاسة. أستخدمها يوميًا الآن ولا أفتقد المنصات الأخرى التي كنت أستخدمها مثل Asana أو Monday.com.

إليك تقييم G2:

9. Zoho Projects

عبر Zoho

Zoho Projects جزء من نظام Zoho الأوسع نطاقًا، مما يجعله مناسبًا بشكل طبيعي للفرق التي تستخدم بالفعل تطبيقات Zoho الأخرى. توفر المنصة مخططات جانت وتتبع المشكلات وجداول العمل وتبعيات المهام بسعر مناسب للميزانية. بالنسبة للفرق الموزعة، تتضمن الدردشة المدمجة والمنتديات للمناقشات غير المتزامنة.

تدعم المنصة أيضًا تقارير تتبع الوقت واستخدام الموارد، مما يساعد المديرين في إدارة أعباء العمل. المقابل هو أن Zoho Projects يعمل بشكل أفضل داخل نظامه البيئي. قد تجد الفرقات التي لا تستخدم منتجات Zoho الأخرى أن التجربة المستقلة أقل دقة من المنافسين.

أفضل ميزات Zoho Projects

مخططات جانت مع التبعيات: تصور الجداول الزمنية للمشروع وعلاقات المهام من خلال إعادة الجدولة بالسحب والإفلات

جداول زمنية مدمجة: سجل الوقت المستغرق في المهام وقم بإنشاء تقارير الاستخدام دون الحاجة إلى أداة خارجية.

تكامل نظام Zoho البيئي: اتصل بسلاسة مع Zoho CRM و Zoho Docs وتطبيقات Zoho الأخرى

إيجابيات وسلبيات Zoho Projects

المزايا:

الإعداد السريع يجعل الفرق الصغيرة والشركات الناشئة تعمل في غضون دقائق

يقلل التكامل الأصلي مع نظام Zoho البيئي من الحاجة إلى موصلات خارجية.

تغطي ميزة تتبع المشكلات وجداول الدوام المدمجة احتياجات إدارة المشاريع الشائعة.

العيوب:

التجربة المستقلة أقل دقة بالنسبة للفرق التي لا تستخدم منتجات Zoho الأخرى.

خيارات التخصيص وسير العمل المتقدمة محدودة

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالأدوات الأكثر حداثة.

أسعار Zoho Projects

مجاني مميز: 5 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا) مؤسسي: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (528 تقييمًا) Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Projects؟

إليك تقييم G2: أستخدم Zoho Projects لتخطيط العمل وتتبعه وإدارته. يعجبني كيف ينظم العمل من خلال المهام والمعالم ومخططات جانت، مما يسهل تتبع التقدم والمواعيد النهائية في لمحة. أقدر ميزات التعاون، مثل التعليقات ومشاركة الملفات وموجز الأنشطة، التي تحافظ على كل شيء في مكان واحد. تساعد الأتمتة والتذكيرات في تقليل المتابعة اليدوية. كما أنه يحل مشاكل مثل ضعف رؤية المهام وتجاوز المواعيد النهائية وتشتت الاتصالات من خلال الاحتفاظ بجميع خطط المشاريع والمهام والجداول الزمنية والمناقشات في مكان واحد. أجده عمليًا وسهل الاستخدام، مما يساعد فريقي على البقاء متناسقًا ومنتجًا. كان إنشاء المشاريع وإضافة المستخدمين وإعداد المهام والمراحل أمرًا سهلاً ومباشرًا إلى حد ما.

إليك تقييم G2:

10. Teamwork.com

تم تصميم Teamwork.com لفرق خدمة العملاء مثل الوكالات وشركات الاستشارات التي تحتاج إلى تتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وإدارة أذونات العملاء. بالنسبة للفرق الموزعة التي تخدم عملاء خارجيين، فإن هذا التركيز على قابلية الفوترة ووضوح العملاء يميزها عن غيرها. تتضمن المنصة ميزات تتبع الوقت وتخطيط عبء العمل والفوترة بشكل أساسي.

يمكن منح مستخدمي العملاء وصولاً محدودًا إلى مشاريع محددة، وهو أمر مفيد للتعاون مع الأطراف المعنية الخارجية عبر المناطق الزمنية المختلفة. المقابل هو أن تركيزها على خدمات العملاء قد يبدو مفرطًا في التخصص بالنسبة للفرق الداخلية.

أفضل ميزات Teamwork.com

تتبع الوقت والفوترة المدمجان: سجل الساعات القابلة للفوترة، وحدد الأسعار، وقم بإنشاء الفواتير مباشرة من المنصة

أذونات العملاء: امنح العملاء الخارجيين وصولاً محدوداً إلى مشاريع معينة، مع التحكم في ما يمكنهم رؤيته

تخطيط عبء العمل: تصور قدرة الفريق وتوازن المهام بين أعضاء الفريق الموزعين

إيجابيات وسلبيات Teamwork.com

المزايا:

مصممة خصيصًا لفرق خدمة العملاء مع ضوابط الفوترة والوصول إلى العملاء

تتكامل ميزة تتبع الوقت بشكل عميق، مما يجعل إدارة الساعات القابلة للفوترة سلسة.

تساعد طرق عرض عبء العمل المديرين على تحقيق التوازن بين المهام

العيوب:

قد يبدو التركيز على خدمات العملاء مبالغًا فيه بالنسبة للفرق الداخلية

قد تبدو الواجهة مزدحمة بميزات لا تحتاجها الفرق غير التابعة للوكالات.

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعلم عند إعداد قوالب المشاريع.

أسعار Teamwork.com

تسليم مجاني: 11.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) النمو: 20.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا) التوسع: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (1,375 تقييمًا) Capterra: 4. 5/5 (919 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamwork.com؟

إليك تقييم G2: بالنسبة لأي شيء أرغب في تنظيمه أو جدولته في سير عملي، فإن Teamwork لديه وظيفة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، لديه فريق تطوير نشط للغاية يعمل دائمًا على البحث واستيعاب التعليقات وإضافة ميزات وإصلاحات جديدة ومحسنة. والدعم (الذي لم أحتج إليه أبدًا ولكنني استخدمته مرة واحدة لطرح سؤال حول وظيفة معينة) سريع الاستجابة للغاية وودود وسهل التواصل معه. يوجد رمز "ملاحظات" على شريط الأدوات يمكنك استخدامه دائمًا لتقديم تعليقات واقتراحات إلى فريق التطوير، وهو ما أقدره أيضًا. أحبهم...

إليك تقييم G2:

لا يقتصر اختيار برنامج إدارة المشاريع لفريق موزع على الميزات فحسب، بل يتعلق أيضًا بتقليل الاحتكاك. كل تكامل تضيفه يمثل نقطة فشل محتملة أخرى ومكانًا آخر يفقد فيه السياق. أفضل الأدوات للفرق عن بُعد تدمج المهام والمستندات والدردشة وإعداد التقارير في مساحة عمل واحدة حتى يتمكن فريقك من التركيز على العمل نفسه.

أعطِ الأولوية للقدرات الأصلية على قوائم التكامل الطويلة. اسأل عما إذا كانت المنصة يمكنها تلبية احتياجاتك في مجال التوثيق والاتصال وإعداد التقارير دون الحاجة إلى إضافات. الهدف هو مصدر واحد للحقيقة حيث توجد كل المحادثات والوثائق والمهام مع السياق الكامل. هكذا تتحرك الفرق الموزعة بشكل أسرع — ليس بإضافة المزيد من الأدوات، بل بالاحتياج إلى عدد أقل منها.

هل أنت مستعد لترى ما يمكن أن تقدمه مساحة العمل المتكاملة حقًا لفريقك؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp اليوم.

الأسئلة المتداولة

ابحث عن مستندات مدمجة ودردشة أصلية مرتبطة بالمهام وتتبع الوقت ولوحات معلومات التقارير ومساعدة الذكاء الاصطناعي — كل ذلك في منصة واحدة. عندما تكون هذه الميزات أصلية، تتجنب مشكلات المزامنة وتحافظ على سياق فريقك في مكان واحد.

تعمل المنصات الشاملة على دمج المهام والمستندات والدردشة وإعداد التقارير مع بيانات وأذونات موحدة. تعمل الأدوات التي تعتمد على عمليات التكامل على توجيه البيانات من خلال موصلات خارجية، مما يؤدي إلى حدوث أعطال في المزامنة وتجزئة السياق.

نعم. عندما يتضمن برنامج إدارة المشاريع الخاص بك مستندات أصلية ودردشة غير متزامنة وتتبع الوقت ولوحات معلومات، يمكن لفريقك استخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت للتواصل ومشاركة الملفات وتتبع العمل دون الحاجة إلى تبديل السياقات.

قلة نقاط الوصول تعني قلة نقاط الضعف. تحافظ الميزات المدمجة على البيانات داخل نطاق أمان منصة واحدة، مما يبسط عمليات تدقيق الامتثال ويقلل من مخاطر تسرب البيانات.